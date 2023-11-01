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W sieci proxy dzielonej zachowanie innych użytkowników staje się twoim problemem. Jeśli inny użytkownik wczoraj bombardował witrynę e-commerce z tego IP, witryna to pamięta. Twoje czyste, legalne żądanie przychodzi dzisiaj — i jest natychmiast blokowane, ponieważ adres jest już oznaczony jako podejrzany.

Według IPQS bazy danych detekcji dodają ponad 10 000 proxy do czarnych list co sekundę. W infrastrukturze współdzielonej szanse na otrzymanie czystego adresu maleją każdego dnia. Badania pokazują, że 30% wskaźnik blokowania na proxy współdzielonych zamienia Twój nominalny koszt $3/GB w $4,29/GB, gdy uwzględnisz marnowane żądania i ponowne próby.

Istnieje jednak znacznie głębszy problem, który wiele osób pomija: reputacja ASN. Witryny nie sprawdzają tylko poszczególnych IP — oceniają cały blok sieci (ASN), do którego należy IP. Jeśli zakres adresów dostawcy jest znany z ruchu botów, każde IP w tym zakresie otrzymuje dodatkową kontrolę, niezależnie od tego, czy twój konkretny adres kiedykolwiek był nadużywany. Ponieważ FineProxy jest właścicielem swoich bloków IP i kontroluje, co się na nich dzieje, nasze ASN utrzymuje czystą reputację — twoje dedykowane IP korzysta z tej zbiorowej renomy.

Dzięki osobistemu (indywidualnemu) proxy od FineProxy kontrolujesz reputację od pierwszego dnia. IP było czyste, gdy je otrzymałeś, i pozostaje czyste, ponieważ nikt inny go nie dotyka.