Proxy Dedykowany
Wyłącznie Twoje: obsługa HTTP/HTTPS/SOCKS5, indywidualne certyfikaty SSL na każde IP, nielimitowana przepustowość, prędkości do 500 Mbps — od $0.07 za IP/miesiąc.
Skonfiguruj plan dedykowanych proxy.
Skonfiguruj plan dokładnie pod swoje zadanie. Wybierz typ proxy, lokalizacje, liczbę IP, okres rozliczeniowy i opcjonalną obsługę UDP — cena zaktualizuje się natychmiast.
Ładowanie aktualnych planów…
Zwiększa cenę planu bazowego o 50%. Działa przez SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — do gier, VoIP i streamingu.
Cztery sposoby zakupu proxy.
Jedna pasuje do tego zadania.
Każdy adres FineProxy korzysta z IPv4. Proxy centrum danych, dedykowane i ISP pozostają statyczne przez cały okres planu, a proxy rotacyjne zmieniają się przy każdym żądaniu. Plany statyczne obejmują nielimitowany transfer. Wyróżniona opcja odpowiada głównemu zastosowaniu tej strony: Dedykowane.
|Package datacenterSprzedawane w pakietach, współdzielone
|Polecane tutajDedykowanePrywatne, już od jednego IP
|ISPStatyczne adresy zarejestrowane u ISP
|RotacyjneRozliczane w kredytach API
|Najlepsze do
|Boty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.
|Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.
|Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.
|Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.
|Użytkownicy na adres
|Do 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.
|1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.
|Do 5
|Współdzielona pula
|Zaufanie do platformy
|StandardDatacenter ASN
|Wysoka — wyłączny dostęp
|Wysoka — rejestracja u ISP
|Zależy od puli
|Cena od
|$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie
|$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.
|$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Minimalne zamówienie
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2,5 mln kredytów
|Okres wyłączności adresu
|Statyczne przez cały okres
|Statyczne przez cały okres
|Statyczne przez cały okres
|Zmiana przy każdym żądaniu
|Przepustowość
|Bez limitu
|Bez limitu
|Bez limitu
|KredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.
|UDP / połączenia głosowe
|Opcjonalny dodatek
|Opcjonalny dodatek
|Opcjonalny dodatek
|Niedostępne
|Protokoły
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Uwierzytelnianie
|IP allowlistMożna dodać login i hasło.
|IP allowlistMożna dodać login i hasło.
|IP allowlistMożna dodać login i hasło.
|API key
|Zobacz plany
|Zobacz plany dedykowane
|Zobacz plany ISP
|Zobacz plany
Dedykowane
Prywatne, już od jednego IP
Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.
1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.
Wysoka — wyłączny dostęp
$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.
1 IP
Statyczne przez cały okres
Bez limitu
Opcjonalny dodatek
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP allowlistMożna dodać login i hasło.
Package datacenter
Sprzedawane w pakietach, współdzielone
Boty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.
Do 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.
StandardDatacenter ASN
$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie
100 IP
Statyczne przez cały okres
Bez limitu
Opcjonalny dodatek
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP allowlistMożna dodać login i hasło.
ISP
Statyczne adresy zarejestrowane u ISP
Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.
Do 5
Wysoka — rejestracja u ISP
$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie
100 IP
Statyczne przez cały okres
Bez limitu
Opcjonalny dodatek
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP allowlistMożna dodać login i hasło.
Rotacyjne
Rozliczane w kredytach API
Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.
Współdzielona pula
Zależy od puli
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 mln kredytów
Zmiana przy każdym żądaniu
KredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.
Niedostępne
HTTP, SOCKS5
API key
Proxy na 48 godzin
Skonfiguruj plan do swojego zadania i przetestuj proxy w rzeczywistych warunkach. Opłać wybraną konfigurację na 48 godzin — cena zostanie obliczona podczas konfiguracji.
Najpopularniejsze lokalizacje proxy
Osiem lokalizacji proxy najczęściej wybieranych przez klientów FineProxy.
Połącz raz.
Potem wystarczy zapytać.
FineProxy udostępnia natywny serwer MCP: wklej jeden adres URL do agenta, aby uzyskał 49 narzędzi panelu — zakupy, odnowienia, rotację IP, listy dozwolonych adresów, analitykę użycia, faktury i pomoc techniczną. Te same operacje są dostępne przez REST API jeśli wolisz samodzielnie przygotować wywołania.
Następnie powiedz
- Kup jedno dedykowane proxy w Stanach Zjednoczonych
- Dodaj dedykowane proxy w innym kraju
- Eksportuj moją listę dedykowanych proxy do JSON
- Zaktualizuj listę dozwolonych IP dla mojej usługi proxy
- Pokaż status i termin kolejnej płatności za moją usługę
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Po zapisaniu konfiguracji uruchom Claude ponownie. Na liście dostępnych narzędzi pojawi się wtedy 49 narzędzi FineProxy.
Czego agent nie zrobi — niezależnie od polecenia
Wydać Twoje środki
Sześć narzędzi ma dostęp do salda i każde wymaga
wallet:spend. Pomiń ten zakres w kluczu, a agent nadal będzie mógł wykonywać wszystkie pozostałe operacje.
Zapłacić więcej niż w wycenie
Każdy zakup zawiera
expected_total_cents z wyceny. Różnica choćby jednego centa powoduje odrzucenie wywołania bez pobrania środków.
Anulować bez potwierdzenia
Dwa nieodwracalne narzędzia nie uruchomią się bez
confirm=true. Zakończenie usługi nie może nastąpić jako efekt uboczny.
Obciążyć Cię dwukrotnie
Operacje finansowe wymagają
idempotency_key. Ponowienie po przekroczeniu czasu realizuje tę samą płatność, a nie drugą.
Konfiguracja ręczna
Wybierz system operacyjny, przeglądarkę lub aplikację proxy, aby zobaczyć instrukcję konfiguracji krok po kroku.
Systemy
Przeglądarki
Aplikacje
Stworzone z myślą o szybkości.
Transfer nigdy nie jest limitowany.
W standardowych testach ze zdalnego serwera FineProxy utrzymywało do 500 Mbps. W zadaniach scrapingowych ograniczeniem był zwykle limit serwisu docelowego, a nie proxy.
Metoda testowa: 1 973 500 prób połączenia oraz testy współbieżności z maksymalnie 96 wątkami przez jeden adres IP proxy.
500 Mbps
na proxy w standardowych testach ze zdalnego serwera
99.97%
połączeń na 1 973 500 żądań zostało nawiązanych
96
równoczesnych wątków na jednym IP bez spadku wydajności
0
limitów transferu — nielimitowany transfer w każdym planie
Dedykowane AMD EPYC
Własne serwery bez współdzielonych sąsiadów VPS konkurujących o port.
Własne podsieci
Adresy IP pochodzą z naszych własnych zakresów, a nie z odsprzedaży od innego dostawcy.
Łącze uplink 80 Gbps
Rezerwa przepustowości na serwer — nie jest gwarancją dla pojedynczej sesji proxy.
Tier III / IV
Centra danych z redundantnym zasilaniem i chłodzeniem we wszystkich naszych lokalizacjach.
Rzeczywista przepustowość zależy od trasy, serwisu docelowego, warunków sieciowych oraz konfiguracji i wydajności sprzętu użytkownika. Laptop na domowym łączu 500 Mbps osiągnął w praktyce około 468 Mbps, a zdalne serwery uzyskały do 500 Mbps w standardowych testach. W wyjątkowych testach z prawidłowo skonfigurowanych, wydajnych serwerów w Europie i USA przepustowość sięgnęła 700 Mbps; nie jest to typowy wynik pojedynczej sesji.
Każde stwierdzenie na tej stronie, wyrażone słowami innych osób.
Istotne opinie klientów wybrane z jednej zweryfikowanej puli i połączone z oryginalnym źródłem.
Aktywne konta
Pracowałem z Fineproxy przez kilka miesięcy. Proxy są dobre. Od dawna kupuję je do sieci społecznościowych. Jeśli są pytania, odpowiedź przychodzi bardzo szybko. Warunki są bardzo elastyczne, zawsze można negocjować. Ogólnie wrażenia są najbardziej pozytywne. Gorąco polecam.
Dostępność: Doskonałe serwery proxy, które działają stabilnie przez 3–7 dni bez przerw. Szybkość: Wystarczająco duża do korzystania z TikToka i Gmaila oraz logowania się do portfeli kryptowalutowych. Obsługiwane protokoły: HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, a nawet UDP. Globalny zasięg: Stany Zjednoczone, Niemcy, Francja, Japonia i inne kraje.
Minimalne zamówienia
Dobre proxy, sprawdzone. Kupiłem duży pakiet IP, wszystkie działają, bez żadnych problemów. Droższe niż u innego dostawcy, którego używałem wcześniej, ale tutaj jakość jest lepsza i liczba adresów większa. I jest też wygodne, że można płacić kryptowalutą, dla mnie to również plus. Ogólnie jestem zadowolony.
Doskonałe serwery proxy, działają jak w zegarku. Korzystam z nich od roku, używam ich cały czas i kupuję po 1000 sztuk.
Wsparcie
FineProxy to solidny wybór dla osób potrzebujących niezawodnych i szybkich serwerów proxy. Dzięki szerokiej ofercie, wysokiej jakości usług oraz wsparciu technicznemu, serwis ten zyskuje uznanie wśród użytkowników. Mimo pewnych wad, takich jak ceny i złożoność konfiguracji, ogólne wrażenia są pozytywne, co czyni FineProxy godnym polecenia dostawcą usług proxy.
Miałem świetne doświadczenie korzystając z FineProxy. Prędkość i stabilność ich proxy są wyjątkowe, a oni oferują szeroki wybór opcji dla różnych zastosowań. Konfiguracja była prosta, a ich obsługa klienta jest zawsze dostępna i skuteczna. Gorąco polecam FineProxy każdemu, kto potrzebuje niezawodnego rozwiązania proxy!
Jaka jest właściwie różnica między proxy „prywatnym” a „dedykowanym”?Bez różnicy
W praktyce — nic. Branża używa obu terminów zamiennie dla tego samego: adresu IP przydzielonego wyłącznie jednemu użytkownikowi. Niektórzy dostawcy rozróżniają „prywatny” (obecnie niewspółdzielony) i „dedykowany” (przypisany na stałe), jednak w FineProxy oba oznaczają to samo: Twój adres IP, Twój wyłączny dostęp przez cały okres wynajmu.
Jaka jest różnica między dedykowane proxy a proxy rotacyjne?Stałe a rotacyjne
Dedykowane proxy zapewnia Ci stały adres IP, który pozostaje niezmienny przez cały okres wynajmu — z czasem budujesz i kontrolujesz jego reputację. Proxy rotacyjne przypisuje nowe IP przy każdym zapytaniu (lub w ustalonych interwałach), co jest przydatne przy scrapingu na dużą skalę, gdy potrzebujesz różnorodności adresów. Kompromis: przy proxy rotacyjnych nie masz kontroli nad historią każdego IP, więc możesz trafić na adresy, które są już oznaczone. Dedykowane proxy to lepszy wybór, gdy liczy się spójna tożsamość i czysta reputacja — zarządzanie kontami, monitoring SEO lub każde zadanie, w którym bycie rozpoznawanym jako ten sam zaufany użytkownik stanowi przewagę.
Czym się różni od proxy współdzielonego?Tylko Ty
Na współdzielonym proxy wielu użytkowników wysyła ruch przez ten sam adres IP jednocześnie. Jeśli inny użytkownik spowoduje zablokowanie tego adresu, Ty również odczujesz konsekwencje. Analiza IPinfo obejmująca ponad 170 milionów adresów IP proxy wykazała, że większość współdzielonych adresów IPv4 jest dostępna jednocześnie przez wiele usług — co oznacza, że Twoje „prywatne” współdzielone proxy najprawdopodobniej wcale nie jest prywatne. Dedykowane proxy eliminuje to ryzyko — z tego adresu korzystasz wyłącznie Ty.
Kupiłem „dedykowane” proxy u innego dostawcy, ale były już zbanowane. Dlaczego tak się stało?Ponownie w puli
To zdarza się częściej, niż myślisz. Wielu dostawców ponownie wykorzystuje adresy IP po poprzednich klientach bez odpowiedniego czyszczenia, a ich etykieta „dedykowane” oznacza po prostu, że IP nie jest aktualnie współdzielone — choć było wcześniej, a szkody zostały już wyrządzone. Niektórzy dostawcy w ogóle nie kontrolują adresów, ponieważ odsprzedają je z sieci zewnętrznych. W FineProxy posiadamy zarówno infrastrukturę, jak i same adresy. Twoje IP nie przeszło przez inne usługi, zanim trafiło do Ciebie.
Ile proxy potrzebuję?Jedno na konto
Zależy od zadania. Jedno proxy do jednego konta mediów społecznych lub przeglądania osobistego. Po jednym na każde konto w przypadku zarządzania wieloma profilami (10 kont = 10 proxy). Do scrapingu liczba zależy od czułości celu i wolumenu żądań — od 50 do tysięcy. Sprzedajemy zarówno pojedyncze proxy, jak i pakiety hurtowe.
Czy przepustowość naprawdę jest nieograniczona?Tak
Tak. Prywatne adresy proxy FineProxy bez limitów transferu nie mają ograniczeń na ruch. Pobieranie, wysyłanie, streaming — bez opłat za GB i bez ograniczania prędkości. Dotyczy to każdego protokołu: HTTP, HTTPS i SOCKS5.
Czy mogę używać tego samego proxy zarówno dla HTTP, jak i SOCKS5?Tak
Tak. Każdy dedykowany proxy obsługuje wszystkie trzy protokoły na tym samym IP. Przełączaj się między HTTP, HTTPS i SOCKS5 w zależności od potrzeb Twojej aplikacji. Nie jest wymagany oddzielny zakup.
Co oznacza dla mnie "indywidualny certyfikat SSL dla każdego IP"?Szyfrowanie pierwszego odcinka
Oznacza to, że połączenie z Twojego urządzenia do proxy jest szyfrowane za pomocą SSL/TLS — nie tylko część proxy-do-serwisu. Większość dostawców szyfruje tylko drugą połowę, pozostawiając Twoje dane uwierzytelniające proxy i nagłówki żądań odsłonięte na pierwszym etapie. Nasze certyfikaty SSL dla każdego IP całkowicie zamykają tę lukę.
Jak mogę poznać czystość adresów IP przed zakupem?Zweryfikuj i przetestuj
Możesz sprawdzić reputację naszych ASN za pomocą publicznych narzędzi takich jak IPinfo.io lub IPQS. Poza tym FineProxy posiada własne adresy IP — nie odsprzedajemy z udostępnianych pul, które pojawiają się w wielu serwisach proxy. Jeśli IP przybywa czyste i tylko Ty go używasz, pozostaje czyste. Sugerujemy przetestowanie względem rzeczywistych witryn docelowych w celu weryfikacji.
Czy gwarantujecie uptime? Co się stanie, jeśli moje proxy przestanie działać?Utrzymujemy uptime
Utrzymujemy uptime na poziomie 99,9% w całej naszej infrastrukturze, wspieranej monitoringiem 24/7. Wszystkie kanały sieciowe są redundantne, a obciążenie serwerów jest równoważone, aby zminimalizować przerwy. Jeśli wystąpi problem, możesz otworzyć zgłoszenie w dziale wsparcia, a my niezwłocznie wymienimy dotknięte podsieci — usługa jest zazwyczaj przywracana w ciągu kilku godzin.
Czy akceptujecie kryptowaluty?Tak
Tak. Bitcoin i inne kryptowaluty są akceptowane przy kasie. Cena i produkt proxy prywatnego są identyczne niezależnie od metody płatności.
Czy mogę uzyskać proxy w konkretnym kraju?Tak
Tak. FineProxy oferuje dedykowane proxy w różnych lokalizacjach. Możesz wybrać kraj, którego potrzebujesz podczas zakupu i otrzymać adresy IP z tego regionu. Lokalizacja jest gwarantowana przez cały okres wynajęcia.
Prywatne proxy:
Dlaczego dedykowany adres IP zmienia wszystko
Badania IPinfo.io obejmujące analizę ponad 170 milionów adresów IP proxy wykazały, że niemal połowa współdzielonych adresów IP proxy jest dostępna jednocześnie w wielu sieciach dostawców. Twoje „prywatne” proxy w planie współdzielonym? Istnieje realna szansa, że ktoś inny w innej usłudze właśnie teraz wysyła ruch przez ten sam adres — a Ty nie masz pojęcia, do czego go używa. To jest główny problem, który rozwiązują dedykowane proxy. Jeden IP, jeden użytkownik, pełna kontrola.
Co naprawdę oznacza „dedykowane”
Gdy kupujesz dedykowany proxy od FineProxy, adres IPv4 jest przydzielony wyłącznie Tobie na cały okres wynajmu. Nikt inny naszej platformie — ani na żadnej innej — nie może go używać. Jesteśmy dostawcą, a nie sprzedawcą hurtowym: te IP istnieją wyłącznie w naszej sieci i nie są sprzedawane przez żadną inną usługę.
To ma większe znaczenie, niż mogłoby się wydawać. Ludzie regularnie odkrywają, że “dedykowane” proxy od innych dostawców okazują się odtworzonymi adresami ze wspólnej puli z etykietą marketingową na wierzchu. Dostawca przydzieluje ten sam IP nowemu klientowi bez czyszczenia, a kupujący odkrywa, że już znajduje się na czarnych listach, zanim wyśle nawet pierwszego żądania. W FineProxy adres IP, który otrzymujesz, nie był przekazywany między usługami — pochodzi z naszej własnej infrastruktury i pozostaje wyłącznie Twój.
Problem stagnacyjnej puli
Kolejna częsta frustracja: dostawcy sprzedający pakiety proxy “dożywotnie” lub “bez wygaśnięcia”. Brzmi atrakcyjnie, ale ekonomika nie sprzyja klientowi. Bez powtarzających się przychodów, ci dostawcy nie mają żadnego motywu do utrzymania lub odświeżania swoich pul IP. Z czasem adresy gromadzą nadużycia od setek poprzednich użytkowników, wskaźniki sukcesu spadają poniżej 80%, a “dożywotnie” proxy staje się praktycznie bezużyteczne.
FineProxy działa inaczej. Zarządzamy własną pulą około 100 000 adresów IPv4 datacenter. Ponieważ bezpośrednio kontrolujemy infrastrukturę, monitorujemy kondycję IP i natychmiast usuwamy każdy adres, który trafi na bazę spamową, taką jak Spamhaus. To, co otrzymujesz, faktycznie działa od pierwszego dnia.
Dlaczego reputacja shared proxy to Twój problem
W sieci proxy dzielonej zachowanie innych użytkowników staje się twoim problemem. Jeśli inny użytkownik wczoraj bombardował witrynę e-commerce z tego IP, witryna to pamięta. Twoje czyste, legalne żądanie przychodzi dzisiaj — i jest natychmiast blokowane, ponieważ adres jest już oznaczony jako podejrzany.
Według IPQS bazy danych detekcji dodają ponad 10 000 proxy do czarnych list co sekundę. W infrastrukturze współdzielonej szanse na otrzymanie czystego adresu maleją każdego dnia. Badania pokazują, że 30% wskaźnik blokowania na proxy współdzielonych zamienia Twój nominalny koszt $3/GB w $4,29/GB, gdy uwzględnisz marnowane żądania i ponowne próby.
Istnieje jednak znacznie głębszy problem, który wiele osób pomija: reputacja ASN. Witryny nie sprawdzają tylko poszczególnych IP — oceniają cały blok sieci (ASN), do którego należy IP. Jeśli zakres adresów dostawcy jest znany z ruchu botów, każde IP w tym zakresie otrzymuje dodatkową kontrolę, niezależnie od tego, czy twój konkretny adres kiedykolwiek był nadużywany. Ponieważ FineProxy jest właścicielem swoich bloków IP i kontroluje, co się na nich dzieje, nasze ASN utrzymuje czystą reputację — twoje dedykowane IP korzysta z tej zbiorowej renomy.
Dzięki osobistemu (indywidualnemu) proxy od FineProxy kontrolujesz reputację od pierwszego dnia. IP było czyste, gdy je otrzymałeś, i pozostaje czyste, ponieważ nikt inny go nie dotyka.
Dostawca vs. reseller: dlaczego to ma znaczenie
Większość „dostawców” na rynku proxy to w rzeczywistości odsprzedawcy. Kupują dostęp hurtowo od kilku sieci zewnętrznych i przepakowują go pod własną marką. Efekt? Te same pule adresów IP pojawiają się pod różnymi markami, a ban w jednej usłudze może oznaczać, że Twoje „dedykowane” proxy z innej usługi jest już skompromitowane.
FineProxy jest właścicielem swojej infrastruktury datacenter. Nie odsprzedajemy czyichś cudzych adresów. Gdy mówimy, że twoje IP jest ekskluzywne, dosłownie nie istnieje w katalogu żadnej innej usługi proxy. To twierdzenie, które większość dostawców nie może złożyć — i to jest jednym z największych czynników utrzymującym twoje proxy w pracy na długą metę.
Uwierzytelnianie: jak się łączysz
FineProxy wymaga wiązania IP dla wszystkich połączeń — rejestrujesz u nas swój rzeczywisty adres IP, a każde połączenie z tego adresu jest automatycznie autoryzowane. Żadne dane uwierzytelniające do transmisji, nic do wycieku. Idealne dla serwerów i stacji roboczych ze stabilnym publicznym IP.
Jeśli twoje publiczne IP zmienia się (laptopy, połączenia domowe z dynamicznymi adresami), oferujemy uwierzytelnianie za pomocą nazwy użytkownika i hasła na podstawie wiązania. W tym trybie wiązanie działa w obrębie maski podsieci /21, więc nawet jeśli twój ISP zmieni twój adres w tym zakresie, dostęp nie zostanie przerwany. Obie metody działają w protokołach HTTP, HTTPS i SOCKS5.
Wielu naszych klientów używa obu: ścisłego wiązania IP dla swoich serwerów produkcyjnych i poświadczeń logowania z elastycznością /21 dla środowisk programistycznych i testowych.
Protokoły: HTTP, HTTPS z SSL i SOCKS5
Każde dedykowane proxy FineProxy obsługuje trzy protokoły:
HTTP — standardowy ruch webowy. Szybki, prosty, kompatybilny ze wszystkim.
HTTPS — szyfrowane połączenie od Twojego urządzenia do proxy. Każde IP FineProxy posiada własny, indywidualny certyfikat SSL, więc pierwszy odcinek (Twoje urządzenie → proxy) jest szyfrowany, a nie tylko fragment proxy → strona docelowa. Większość dostawców szyfruje jedynie drugą połowę trasy, pozostawiając Twoje dane uwierzytelniające narażone na pierwszym odcinku. My szyfrujemy cały łańcuch. Połączenia SSL/HTTPS przez prywatne proxy FineProxy są naprawdę bezpieczne end-to-end.
SOCKS5 — obsługuje dowolny typ ruchu, nie tylko webowy. VoIP, gaming, niestandardowe protokoły — SOCKS5 tuneluje wszystko. Nasze proxy SOCKS5 oferują pełne wsparcie UDP associated, co ma kluczowe znaczenie dla aplikacji czasu rzeczywistego, takich jak połączenia głosowe i streaming.
Kupowanie po ilości: od jednego do tysięcy
Potrzebujesz tylko jednego proxy do osobistego projektu? Możesz kupić 1 prywatne proxy dla mediów społecznościowych — jedno statyczne IP, które jest tylko twoje, idealne dla jednego konta, które potrzebuje spójnej tożsamości.
Prowadzisz agencję z dziesiątkami kont na różnych platformach? Każde konto otrzymuje dedykowany proxy IP dla rankingu SEO, zarządzania mediami społecznościowymi lub innego zadania. Adresy IP się nie pokrywają, sesje nie mieszają się.
Skalujesz do setek lub tysięcy adresów do scrapingu lub monitoringu? FineProxy oferuje tanią usługę dedykowanych proxy z datacenter w paczkach hurtowych. Cena za IP spada wraz ze wzrostem wolumenu, a każdy adres ma nieograniczoną przepustowość, indywidualny SSL i pełną obsługę protokołów.
Dla zespołów wymagających szybkiej usługi private proxy na skalę nasza infrastruktura datacenter dostarcza prędkości do 500 Mbps na połączenie. Dla porównania, budżetowi dostawcy oferują zazwyczaj 1,5–3 sekundy na żądanie przy 75–85% wskaźniku sukcesu. Nasza infrastruktura stawiają na szybkość – proxy nigdy nie powinno Cię spowalniać.
Jak sprawdzić jakość proxy przed zakupem
Uzasadnione obawy dla każdego, kto kiedyś miał złe doświadczenia: skąd wiesz, że adresy IP są rzeczywiście czyste przed zapłaceniem?
Zapytaj, czy dostawca ma własne adresy IP, czy je odsprzedaje. Jeśli nie potrafi jasno odpowiedzieć, to sygnał ostrzegawczy. Za pomocą narzędzi takich jak IPinfo.io lub IPQS sprawdź, czy ASN dostawcy ma czystą historię. Następnie skorzystaj z 24-godzinnej gwarancji zwrotu pieniędzy, aby przetestować proxy na rzeczywistych stronach docelowych. Unikaj też ofert „dożywotnich” — jeśli cena wygląda zbyt dobrze, pula adresów jest prawdopodobnie zastała.
FineProxy zapewnia jasne podstawy do weryfikacji: własne adresy IP, publicznie weryfikowalny ASN oraz 24-godzinną gwarancję zwrotu pieniędzy na testy z rzeczywistymi celami. Przeprowadź kontrole i porównaj wyniki z obecnym rozwiązaniem — to znacznie solidniejsza podstawa decyzji niż jakiekolwiek obietnice na stronie.