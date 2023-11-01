Stan na dzień 28 września 2026 Drukuj

Witamy w FineProxy! Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin“) określa zasady dostępu do serwisu FineProxy i korzystania z niego, a także z powiązanego oprogramowania, usług oraz dokumentacji udostępnianych przez nas (łącznie „Usługi“). Korzystając z Usług lub uzyskując do nich dostęp, potwierdzasz, że zapoznałeś się z niniejszym Regulaminem, rozumiesz go i zgadzasz się na jego przestrzeganie. Jeśli nie akceptujesz któregokolwiek postanowienia Regulaminu, nie możesz korzystać z Usług ani uzyskiwać do nich dostępu.

Aby uzyskać dostęp do Usług lub z nich korzystać, musisz mieć ukończone osiemnaście (18) lat oraz posiadać zdolność prawną do zawarcia wiążącej umowy z FineProxy. Uzyskując dostęp do Usług lub korzystając z nich, oświadczasz i zapewniasz, że spełniasz powyższe wymagania.

2. Zasady korzystania z usługi#

Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować żadnych z poniższych zabronionych działań:

2.1. kopiowanie, rozpowszechnianie lub ujawnianie jakiejkolwiek części Usługi w jakimkolwiek medium;

2.2. wysyłanie spamu, łańcuszków lub innych niechcianych wiadomości e-mail;

2.3. podejmowanie prób zakłócenia lub naruszenia integralności bądź bezpieczeństwa Usługi, a także prób odszyfrowania jakiejkolwiek transmisji do lub z serwerów obsługujących Usługę;

2.4. podejmowanie działań, które powodują lub mogą powodować (według naszego wyłącznego uznania) nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie naszej infrastruktury lub infrastruktury jakiejkolwiek docelowej witryny;

2.5. przesyłanie nieprawidłowych danych, wirusów, robaków lub innego złośliwego oprogramowania za pośrednictwem Usługi;

2.6. gromadzenie lub pozyskiwanie jakichkolwiek danych osobowych, w tym nazw kont, z Usługi;

2.7. podszywanie się pod inne osoby, fałszywe przedstawianie swojego powiązania z jakąkolwiek osobą lub podmiotem, popełnianie oszustw lub ukrywanie bądź próba ukrycia swojej tożsamości;

2.8. zakłócanie prawidłowego działania Usługi;

2.9. uzyskiwanie dostępu do jakichkolwiek treści w ramach Usługi za pomocą technologii lub środków innych niż te udostępnione lub autoryzowane przez Usługę;

2.10. omijanie jakichkolwiek środków stosowanych przez nas w celu zapobiegania lub ograniczania dostępu do Usługi, w tym między innymi funkcji zapobiegających lub ograniczających wykorzystanie bądź kopiowanie jakichkolwiek treści, a także egzekwujących ograniczenia korzystania z Usługi lub zawartych w niej treści;

2.11. odsprzedaż lub redystrybucja Usługi (chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej z FineProxy);

2.12. wykorzystywanie Usługi w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu (np. uzyskiwanie dostępu do serwera, sieci, hosta lub konta, do którego nie posiadają Państwo uprawnień);

2.13. wykorzystywanie Usługi w celu zakłócania lub próby zakłócania komunikacji internetowej (np. atak typu denial-of-service (DoS));

2.14. wykorzystywanie Usługi do obsługi botów zakupujących bilety, oszustw reklamowych lub gromadzenia danych, które nie są publicznie dostępne bądź są chronione ze względu na ich wrażliwość; lub

2.15. korzystanie z Usługi z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa, jakichkolwiek warunków świadczenia usług lub warunków użytkowania, a także praw osób trzecich.

Użytkownik wyraża zgodę na przeprowadzenie weryfikacji tożsamości, jeśli FineProxy ma uzasadnione podejrzenia, że za pośrednictwem jego konta prowadzona jest którakolwiek z powyższych zabronionych działalności. Brak przeprowadzenia weryfikacji tożsamości może skutkować zawieszeniem konta.

3. Opłata za rozpatrywanie reklamacji#

Informacje ogólne.

Dokładamy wszelkich starań, aby świadczyć usługi najwyższej jakości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz naszymi Warunkami świadczenia usług. Każdy przypadek nadużycia Usługi lub naruszenia naszych zasad jest traktowany z należytą powagą.

Opłata za rozpatrywanie reklamacji.

W związku ze zwiększonym nakładem administracyjnym i dochodzeniowym związanym z obsługą reklamacji, od dnia 22 stycznia 2024 r. pobierana jest opłata w wysokości $50 za rozpatrzenie każdej reklamacji dotyczącej naruszenia naszych zasad. Opłata ta nie zastępuje obowiązku przestrzegania naszych Warunków i nie zwalnia użytkowników z odpowiedzialności. Jest pobierana wyłącznie w celu pokrycia kosztów przeglądu i rozpatrzenia reklamacji.

Procedura rozpatrywania reklamacji.

Po otrzymaniu reklamacji analizujemy zgłoszoną aktywność, tworzymy zgłoszenie do pomocy technicznej dla klienta i wystawiamy fakturę z tytułu opłaty za rozpatrzenie reklamacji. Zgłoszenie zawiera opis zgłoszonego naruszenia i może obejmować prośbę o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje. Klient musi natychmiast zaprzestać aktywności wskazanej w zgłoszeniu i przestrzegać przywołanych w nim zasad korzystania z Usługi. Uiszczenie opłaty nie upoważnia klienta do kontynuowania naruszenia.

Warunki płatności.

Opłatę za rozpatrzenie reklamacji należy uiścić w ciągu dwóch (2) dni kalendarzowych od daty wystawienia faktury. Jeśli płatność nie wpłynie w tym terminie, Usługa, której dotyczy reklamacja, może zostać zawieszona. Zawieszona Usługa może zostać przywrócona wyłącznie po opłaceniu faktury, zaprzestaniu zabronionej aktywności oraz pod warunkiem, że przywrócenie jest zgodne z naszymi zasadami, wynikiem przeprowadzonej przez nas analizy i obowiązującym prawem.

Poważne lub powtarzające się naruszenia.

Jeśli zgłoszone naruszenie jest poważne, oczywiste lub następuje po wcześniejszych reklamacjach, możemy zawiesić Usługi natychmiast po utworzeniu zgłoszenia do pomocy technicznej, nie czekając na upływ dwudniowego terminu płatności. Zwykle zawieszamy konkretną Usługę wskazaną w reklamacji. Jeżeli domniemane naruszenie jest szczególnie poważne lub może obejmować inne Usługi, możemy zawiesić wszystkie aktywne Usługi klienta na czas badania okoliczności. Nie przysługuje zwrot środków za Usługi już wyświadczone ani za naliczone opłaty za rozpatrzenie reklamacji.

Zwolnienie z opłaty.

W wyjątkowych przypadkach i wyłącznie według naszego uznania możemy odstąpić od naliczenia opłaty za rozpatrzenie skargi, w szczególności gdy klient wykaże dobrą wolę współpracy i podejmie rozsądne kroki w celu zapobiegania przyszłym naruszeniom.

4. Subskrypcje & przetwarzanie płatności#

Każde konto posiada jeden wewnętrzny portfel w panelu; dla poszczególnych faktur ani Usług nie są prowadzone odrębne salda. Portfel może być zasilany ręcznie lub za pomocą opcjonalnego automatycznego doładowania, a Usługi i dodatki są nabywane ze środków zgromadzonych w portfelu.

Wpłaty do portfela mogą być przetwarzane przez zewnętrznych dostawców usług płatniczych lub podmioty przetwarzające płatności zgodnie z obowiązującymi standardami bezpieczeństwa, w tym PCI-DSS, jeżeli ma on zastosowanie. FineProxy nie przechowuje ani nie przetwarza bezpośrednio danych kart płatniczych.

Właściciel konta zarządza ustawieniami płatności, w tym automatycznym doładowaniem, za pośrednictwem panelu. Zwroty i anulowania podlegają Polityce zwrotów określonej w sekcji 5 i są regulowane jej postanowieniami.

5. Polityka zwrotów#

Z zastrzeżeniem postanowień niniejszej Polityki zwrotów FineProxy zapewnia 24-godzinny okres, liczony od momentu zakupu, w którym klient może złożyć wniosek o zwrot środków na pierwotną metodę płatności. Opłaty operatora płatności oraz inne mające zastosowanie opłaty nadal podlegają postanowieniom sekcji 5.2. Zwrot w ciągu 24 godzin nie dotyczy Usług zamówionych na płatny okres 48 godzin.

Aby anulować aktywną Usługę, w tym przed złożeniem wniosku o zwrot środków, klient musi skorzystać z panelu: wybrać aktywną Usługę, otworzyć sekcję Zarządzanie i wybrać opcję „Anuluj tę usługę“. Anulowanie powoduje zwrot niewykorzystanej wartości Usługi do wewnętrznego portfela konta. W ciągu pierwszych 24 godzin od zakupu klient może następnie złożyć wniosek o zwrot środków na pierwotną metodę płatności wyłącznie za pośrednictwem systemu zgłoszeń pomocy technicznej dostępnego na koncie klienta. Wnioski o zwrot środków złożone za pośrednictwem innych kanałów komunikacji nie będą rozpatrywane.

Samodzielne anulowanie Usług w panelu jest możliwe nie częściej niż raz na trzy (3) dni. Jeśli klient ma uzasadniony powód, aby anulować Usługę przed upływem tego okresu, może skontaktować się z nami za pośrednictwem systemu zgłoszeń i wyjaśnić, dlaczego Usługa powinna zostać anulowana. Takie wnioski są rozpatrywane indywidualnie.

FineProxy monitoruje aktywność związaną ze zwrotami. W przypadku nadmiernej liczby wniosków o zwrot — a konkretnie więcej niż trzech (3) wniosków o zwrot w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego — zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do odrzucenia kolejnych wniosków o zwrot.

Po upływie 24-godzinnego okresu zwrotu dostępnym skutkiem anulowania jest przekazanie niewykorzystanej wartości Usługi do wewnętrznego portfela. Środki zapisane w portfelu mogą zostać wykorzystane przy przyszłych zakupach.

Jeśli klient napotka problemy techniczne z zakupionymi proxy, zdecydowanie zalecamy kontakt z naszym zespołem pomocy technicznej za pośrednictwem systemu zgłoszeń w celu przeanalizowania problemu przed złożeniem wniosku o zwrot środków.

Dokonując zakupu dowolnego produktu lub usługi od FineProxy, potwierdzasz zapoznanie się z niniejszą Polityką Zwrotów i wyrażasz zgodę na jej przestrzeganie.

Dodatkowa klauzula dotycząca naruszeń.

Zwroty nie przysługują w przypadkach związanych z reklamacjami lub naruszeniami naszego Regulaminu. Jeśli zostanie stwierdzone, że konto narusza nasze zasady — czy to z powodu poważnych, czy powtarzających się naruszeń — zwroty nie zostaną przyznane za już świadczone usługi ani za poniesione opłaty związane z rozpatrywaniem reklamacji.

5.1 Terminy realizacji zwrotów#

Po otrzymaniu za pośrednictwem systemu zgłoszeń Państwa wniosku o zwrot środków na pierwotną metodę płatności wraz z wszelkimi wymaganymi danymi do wypłaty przekażemy wniosek o zwrot do operatora płatności w ciągu 24 godzin.

Ważne: terminy zwrotu nie są liczone od momentu wysłania do nas wiadomości. Są liczone od momentu przekazania przez nas wymaganych informacji do operatora płatności. Otrzymają Państwo osobne powiadomienie e-mail po przekazaniu informacji.

Maksymalny czas przekazania informacji z naszej strony wynosi do 24 godzin (zazwyczaj 2–6 godzin). Po przekazaniu termin realizacji zwrotu zależy wyłącznie od operatora płatności i/lub Państwa banku. Przybliżone terminy są następujące:

Karty bankowe: 1–5 dni roboczych. W większości przypadków zwroty są realizowane tego samego dnia. W niektórych przypadkach możemy poprosić o numer karty w celu wykonania ręcznego przelewu (jeśli operator płatności obsługuje taką opcję).

1–5 dni roboczych. W większości przypadków zwroty są realizowane tego samego dnia. W niektórych przypadkach możemy poprosić o numer karty w celu wykonania ręcznego przelewu (jeśli operator płatności obsługuje taką opcję). Kryptowaluta: do 48 godzin od otrzymania prawidłowego adresu zwrotu. Należy podać adres portfela użytego do płatności oraz sieć/protokół. Zwroty mogą być wysyłane wyłącznie na ten sam portfel, z którego dokonano płatności. W przypadku niestandardowych sieci blockchain termin może wynosić do 96 godzin.

do 48 godzin od otrzymania prawidłowego adresu zwrotu. Należy podać adres portfela użytego do płatności oraz sieć/protokół. Zwroty mogą być wysyłane wyłącznie na ten sam portfel, z którego dokonano płatności. W przypadku niestandardowych sieci blockchain termin może wynosić do 96 godzin. WebMoney: do 10 dni roboczych. Prosimy pamiętać, że opłaty za zwrot mogą być wysokie. W przypadku tej metody przetwarzanie może czasami trwać dłużej, a zwroty mogą zostać zrealizowane bliżej ostatecznego terminu.

do 10 dni roboczych. Prosimy pamiętać, że opłaty za zwrot mogą być wysokie. W przypadku tej metody przetwarzanie może czasami trwać dłużej, a zwroty mogą zostać zrealizowane bliżej ostatecznego terminu. Perfect Money i Alipay: do 10 dni roboczych.

5.2 Opłaty operatorów płatności i sieci blockchain#

Ceny prezentowane na stronie nie uwzględniają opłat operatora płatności ani opłat sieci blockchain pobieranych za przetworzenie transakcji. Opłaty te ponosi klient w momencie dokonywania płatności.

Wszelkie opłaty operatora płatności naliczane w związku ze zwrotem ponosi klient — są one potrącane z kwoty zwrotu. Dokładamy wszelkich starań, aby zminimalizować te koszty, i w miarę możliwości proponujemy opcje zwrotu z niższymi opłatami.

W przypadku zwrotów w kryptowalutach łączna opłata może obejmować zarówno prowizję operatora płatności, jak i opłatę sieci blockchain.

Informacja o opłatach kryptowalutowych: operatorzy płatności mogą naliczać wyższe opłaty za zwroty realizowane za pomocą Bitcoin, Ethereum i USDT TRC20 (na przykład 3 USD za zwrot USDT TRC20). Prosimy uwzględnić te opłaty przed dokonaniem zakupu, jeśli przewidują Państwo możliwość wystąpienia o zwrot.

6.1 Limity prędkości#

Usługa zapewnia nielimitowany transfer danych dla wszystkich planów taryfowych, chyba że odpowiednie warunki wyraźnie stanowią inaczej. Poniższe limity przepustowości obowiązują w zależności od łącznej liczby adresów IP zawartych w danej aktywnej Usłudze:

Do 300 IP: do 100 Mbps

Od 301 do 3 000 IP: do 500 Mbps

Od 3 001 do 5 000 IP: do 1 Gbps

Od 5 001 do 15 000 IP: do 1,5 Gbps

Od 15 001 do 25 000 IP: do 2,5 Gbps

Powyżej 25 000 IP: do 5 Gbps

6.2 Limity jednoczesnych połączeń#

Oprócz limitów przepustowości obowiązują następujące limity liczby połączeń równoległych (co to jest) dla konkretnej aktywnej Usługi, w zależności od wielkości pakietu IP:

Do 999 IP: do 1500 jednoczesnych połączeń

Od 1 000 do 4 999 IP: do 3× liczby adresów IP zawartych w Usłudze

Od 5 000 do 14 999 IP: do 2× liczby adresów IP zawartych w Usłudze

15 000 IP i więcej: do 1× liczby adresów IP zawartych w Usłudze (równa liczbie adresów IP)

Po przekroczeniu limitu usługa zostaje automatycznie przełączona w tryb Slow Mode.

W trybie Slow Mode dozwolone jest nie więcej niż jedno równoczesne połączenie na adres IP.

Czas trwania trybu Slow Mode zależy od liczby naruszeń limitu w ciągu 24 godzin:

do 2 naruszeń — 5 minut

od 3 do 6 naruszeń — 15 minut

od 7 do 10 naruszeń — 30 minut

ponad 10 naruszeń — 60 minut

Po upływie okresu ograniczenia usługa automatycznie wraca do normalnego działania. Mechanizm ten zapobiega nadmiernemu obciążeniu ze strony pojedynczych użytkowników i zapewnia stabilną jakość usługi dla wszystkich klientów.

Jeśli obecny limit jednoczesnych połączeń jest niewystarczający, dodatkowe jednoczesne połączenia można dokupić dla konkretnej Usługi podczas składania zamówienia lub później za pośrednictwem panelu. Cena wynosi $30 za 1 000 dodatkowych jednoczesnych połączeń za pełny 30-dniowy okres. W przypadku dodania do aktywnej Usługi opłata jest naliczana proporcjonalnie do liczby dni pozostałych do końca bieżącego okresu Usługi. Zwiększony limit jest stosowany automatycznie, bez konieczności przesyłania zgłoszenia do pomocy technicznej.

6.3 Zasady ogólne, powiadomienia i ulepszenia#

Powyższe ograniczenia wprowadzono wyłącznie w celu zapewnienia stabilności, niezawodności i uczciwego korzystania z Usługi przez wszystkich klientów.

Wszystkie limity opisane w punktach 6.1 i 6.2 dotyczą Usługi jako całości (tj. konkretnego aktywnego pakietu/zamówienia), a nie poszczególnych adresów IP. Jeśli klient posiada kilka aktywnych Usług, limity stosuje się oddzielnie do każdej Usługi, a nie do całego konta.

Jeżeli Usługa ma wiele powiązań z dozwolonymi źródłowymi adresami IP, klient może przypisać określony limit jednoczesnych połączeń do każdego powiązania podczas jego dodawania lub edytowania. Łączny limit przydzielony wszystkim powiązaniom nie może przekraczać limitu jednoczesnych połączeń danej Usługi.

Klient może monitorować bieżące wykorzystanie i obowiązujące limity na wykresach obciążenia dostępnych na stronie aktywnej Usługi w panelu klienta. FineProxy nie wysyła zgłoszenia do pomocy technicznej wyłącznie z powodu przekroczenia limitu. Jeżeli przekroczenie jest znaczne i/lub powtarzalne oraz zagraża stabilności Usługi lub innych klientów, Firma zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zawieszenia danej Usługi bez uprzedniego powiadomienia.

7. Polityka wymiany adresów IP#

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami dotyczącymi wymiany adresów IP.

Jeśli adres IP zostanie zablokowany w wyniku działań podejmowanych przez klienta podczas korzystania z Usługi (w tym między innymi nadmiernej liczby zapytań, naruszenia zasad docelowej witryny lub niewłaściwego użytkowania), FineProxy nie jest zobowiązany do natychmiastowej wymiany takiego adresu IP.

Klienci mogą bezpłatnie korzystać z planowej samodzielnej wymiany raz na osiem (8) dni, licząc od pierwotnego zakupu lub poprzedniej aktualizacji listy proxy.

W przypadku kwalifikującej się nierotacyjnej Usługi dostępna jest pozaplanowa pełna lub częściowa wymiana adresów IP za jednorazową opłatą w wysokości $10 za operację, pobieraną z portfela w panelu. Usługi rotacyjne są wyłączone, ponieważ ich adresy IP zmieniają się automatycznie.

Aby rozpocząć wymianę w panelu, należy wybrać aktywną Usługę, otworzyć Więcej działań i wybrać Odśwież adresy IP. Klient może odświeżyć całą listę, wybrane adresy IP lub adresy IP z określonego kraju, a także zwiększyć lub zmniejszyć udział danego kraju, jeśli pozwalają na to obowiązujący plan i dostępne zasoby.

Zdecydowanie zalecamy wcześniejsze zapoznanie się z zasadami i limitami użytkowania witryny lub usługi, w której proxy będą wykorzystywane, ponieważ nadmierne lub niewłaściwe korzystanie może skutkować natychmiastowym zablokowaniem adresów IP.

W przypadku wykrycia częstego blokowania adresów IP FineProxy na określonych stronach internetowych powiązanych z aktywnością klienta, możemy powiadomić o tym klienta. Jeśli blokowanie będzie się powtarzać, FineProxy zastrzega sobie prawo do tymczasowego zawieszenia danej Usługi, aby umożliwić klientowi wprowadzenie niezbędnych zmian i zapobiec dalszemu blokowaniu IP. Podczas takiego zawieszenia okres obowiązywania usługi zostaje wstrzymany i nie ulega skróceniu.

8. Konta użytkowników#

Niektóre funkcje Usług mogą wymagać rejestracji konta. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności danych logowania do konta oraz za wszelkie działania podejmowane za jego pośrednictwem. FineProxy nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z niezabezpieczenia danych konta przez użytkownika.

Klucze API i sekrety webhooków stanowią poufne dane uwierzytelniające. Sekret jest wyświetlany tylko raz, w chwili utworzenia; użytkownik musi go skopiować i bezpiecznie przechowywać, ograniczyć jego użycie oraz niezwłocznie go zmienić lub unieważnić, jeśli został lub mógł zostać ujawniony. Do integracji należy używać osobnych kluczy o minimalnym niezbędnym zakresie uprawnień. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za działania wykonane przy użyciu ważnych danych logowania do konta, kluczy API lub sekretów webhooków.

9. Dopuszczalne użytkowanie#

Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Usług wyłącznie w celach zgodnych z prawem oraz z zachowaniem wszystkich obowiązujących przepisów, regulacji i praw osób trzecich. Usługi nie mogą być wykorzystywane do celów niezgodnych z prawem, nielegalnych lub nieautoryzowanych, w tym m.in. do oszustw, nękania ani dystrybucji złośliwego oprogramowania lub innego szkodliwego kodu.

Szanujemy Państwa prywatność. Informacje na temat sposobu gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych opisano w naszej Polityka prywatności, która stanowi integralną część niniejszych Warunków.

11. Prawa własności intelektualnej#

Wszelkie prawa, tytuły i udziały w Usługach, w tym wszystkie powiązane prawa własności intelektualnej, stanowią i pozostają wyłączną własnością FineProxy oraz podmiotów udzielających licencji. Żadne postanowienie niniejszych Warunków nie przyznaje użytkownikowi prawa do korzystania ze znaków towarowych, marki ani własności intelektualnej FineProxy, chyba że zostało to wyraźnie dozwolone.

12. Zmiany w Regulaminie#

Możemy od czasu do czasu modyfikować niniejsze Warunki. Zaktualizowane wersje zostaną opublikowane naszej stronie internetowej ze zmienioną datą „Ostatnia aktualizacja“. Dalsze korzystanie z Usług po wejściu w życie takich zmian oznacza akceptację zmienionych Warunków.

13. Rozwiązanie umowy#

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do zawieszenia lub zakończenia dostępu użytkownika do Usług, w całości lub częściowo, w tym do zablokowania przyszłego dostępu, jeżeli w uzasadniony sposób uznamy, że użytkownik naruszył niniejsze Warunki lub obowiązujące prawo. Zakończenie dostępu może nastąpić z uprzednim powiadomieniem lub bez niego, w zakresie dozwolonym przez prawo.

14. Prawo właściwe#

Niniejszy Regulamin oraz wszelkie spory lub roszczenia wynikające z niego lub z nim związane podlegają prawu Estonii i są zgodnie z nim interpretowane, bez uwzględnienia norm kolizyjnych.

15. Wyłączenie odpowiedzialności i ograniczenie odpowiedzialności#

Usługi są świadczone w stanie „takim, jaki jest tutaj.

16. Ograniczenia dostępu i zablokowane zasoby#

FineProxy stosuje zestaw ograniczeń wdrożonych na poziomie infrastruktury. Dotyczą one wszystkich klientów i wszystkich planów. Jeśli dany zasób znajduje się na liście blokad, nie jest dostępny przez nasze proxy, a odblokowanie nie jest możliwe.

16.1. Pełna blokada usług e-mail i protokołów pocztowych#

Całkowicie blokujemy usługi e-mail oraz protokoły pocztowe (SMTP, IMAP, POP3) — niezależnie od zamierzonego zastosowania.

Co to oznacza:

ograniczenie jest egzekwowane w całej naszej infrastrukturze dla wszystkich użytkowników;

cel nie ma znaczenia: walidacja adresów e-mail, logowanie do skrzynki pocztowej czy korzystanie z API związanych z pocztą elektroniczną;

odblokowanie usług e-mail nie jest możliwe — dostęp jest ograniczony we wszystkich planach.

16.2. Pełna blokada domeny .gov#

Wszystkie strony internetowe w domenie .gov są zablokowane na naszych proxy. Zasoby rządowe często ograniczają dostęp z anonimowych zakresów IP, co jest również zgodne z naszą wewnętrzną polityką mającą na celu zapobieganie nadużyciom usługi. Ograniczenie to dotyczy wszystkich krajów i wszystkich planów.

16.3. Dodatkowe zablokowane strony i usługi#

Poniższe zasoby nie są dostępne przez nasze proxy. Jeśli strona znajduje się na tej liście, odblokowanie nie jest możliwe.

Strony rządowe

wszystkie domeny .gov

Usługi finansowe

moex.ru, cbr.ru, payoneer.com, stripe.com, paypal.com, bofa.com

Zasoby rządowe i korporacyjne

gosuslugi.ru, login.microsoftonline.com, mil.ru

Platformy technologiczne i gamingowe

sony.com, sonyentertainmentnetwork.com, playstationnetwork.com, accounts.logme.in

pop.mail.ru, login.live.com, mail.aol.com, gmx.com, gmx.net, gmx.de, gmx.fr, gmx.au, login.skype.com, account.bbc.com

Wyszukiwarka

Google Search (zablokowana jest wyłącznie strona wyników wyszukiwania; pozostałe usługi Google działają bez ograniczeń)

Streaming i rozrywka

filmax-tv.ru, fandango.com

Usługi antyspamowe

spamhaus.org

Zdalne zarządzanie i usługi bezpieczeństwa

my-android.avast.com

Linie lotnicze i rezerwacje online

singaporeair.com, ticketswap

Media i wiadomości

rappler.com

Strony komercyjne i korporacyjne

courbis.fr, architecturaldepot.com, pusuyu.xyz, goodgame.ru

Sklepy i katalogi (potpourrigroup.com oraz powiązane witryny)

backinthesaddle.com, catalogfavorites.com, chadwicks.com, countrystorecatalog.com, cuddledown.com, expressionscatalog.com, inthecompanyofdogs.com, magellans.com, naturesjewelry.com, northstyle.com, potpourrigift.com, pyramidcollection.com, sagefinds.com, serengetifashions.com, astitchery.com, whateverworks.com, youngexplorers.com

Pozostałe zasoby

tana.it, pbstre.cz, neus-store.com, mesto-kadan.cz, onlinestore.it, emagineoptical.com, roberts-family.com, carvinsoftware.com, iscsales.com, foh3l.org

Jeśli dany zasób znajduje się na tej liście, nie będzie działał przez nasze proxy.

16.4 Polityka dostępu do Twitch#

Domyślnie dostęp do Twitch jest zablokowany na wszystkich współdzielonych (pakietowych) usługach proxy. Ograniczenie dotyczy wyłącznie Twitch i nie wpływa na dostęp do innych stron internetowych ani platform. Wszystkie proxy pakietowe pozostają w pełni funkcjonalne do ogólnego użytku.

Ograniczenie wynika ze ścisłej polityki moderacji i kontroli ruchu stosowanej przez Twitch. Gdy wielu klientów korzysta z tego samego adresu IP proxy w celu uzyskania dostępu do Twitch, takie adresy IP są szybko ograniczane lub blokowane, co negatywnie wpływa na wszystkich użytkowników współdzielących dany adres IP.

Aby zapewnić stabilny dostęp, oferujemy dedykowane pakietowe plany proxy z wyłącznym dostępem do Twitch, dostępne pod adresem: https://fineproxy.org/use-cases/twitch-proxies/

W ramach tych planów adresy IP proxy pozostają dostępne dla wszystkich stron internetowych, a dostęp do Twitch jest aktywowany wyłącznie dla jednego klienta na danych adresach IP. Żaden inny klient nie może korzystać z Twitch na tych samych adresach proxy. Ze względu na to wyłączne prawo dostępu, pakietowe plany proxy tego typu są o 50% droższe od standardowych proxy pakietowych.

Aktywacja dostępu do Twitch odbywa się ręcznie. Aby ją włączyć, klient musi złożyć zgłoszenie za pośrednictwem systemu zgłoszeń w panelu klienta. Automatyczna aktywacja nie jest dostępna.

17. Obsługa protokołu UDP#

Obsługa protokołu UDP jest dostępna wyłącznie dla kwalifikujących się nierotacyjnych Usług; Usługi rotacyjne są wyłączone. Po włączeniu obsługi UDP koszt Usługi wzrasta o 50% standardowej ceny Usługi.

Klient może dodać obsługę UDP podczas składania zamówienia lub później z poziomu aktywnej Usługi w panelu. W przypadku późniejszego dodania dodatkowa opłata jest naliczana proporcjonalnie do liczby dni pozostałych do końca bieżącego okresu Usługi. Aktywacja odbywa się samodzielnie i nie wymaga zgłoszenia do pomocy technicznej, ręcznej aktywacji ani okresu oczekiwania.

Zmiana lub aktualizacja adresów IP w ramach Usługi nie powoduje wyłączenia obsługi protokołu UDP. Funkcjonalność UDP pozostaje dostępna po aktualizacji listy IP.

Podwyższona cena usługi związana z obsługą protokołu UDP obowiązuje przez cały okres trwania aktywnej usługi, w tym przy odnowieniach, tak długo, jak obsługa UDP pozostaje włączona.

W przypadku pytań dotyczących niniejszego Regulaminu lub potrzeby uzyskania pomocy technicznej prosimy o kontakt z pomocą techniczną FineProxy za pośrednictwem dowolnego z poniższych kanałów: