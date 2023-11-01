NEW! |Jedno wywołanie API, a w odpowiedzi czyste dane. Bez własnych scraperów.Odbierz 10 000 darmowych tokenów →

Anonimowe proxy

Anonimowość klasy elite domyślnie: usuwanie nagłówków X-Forwarded-For/Via, obsługa SOCKS5, ponad 100 000 adresów IPv4 w wielu ASN, nielimitowany transfer.

Skonfiguruj plan →Proxy na 48 godzin
Bez limituBez opłat za GB
AMD EPYCSprzęt serwerowy najnowszej generacji
Do 80 GbpsŁącze uplink na serwer
REST + MCPUdostępniaj i zarządzaj przez API

Skonfiguruj plan anonimowych proxy.

Skonfiguruj plan dokładnie pod swoje zadanie. Wybierz typ proxy, lokalizacje, liczbę IP, okres rozliczeniowy i opcjonalną obsługę UDP — cena zaktualizuje się natychmiast.

KrajLiczba adresów IP
Obsługa UDP
Wyłączone

Zwiększa cenę planu bazowego o 50%. Działa przez SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — do gier, VoIP i streamingu.

Kilka krajów w jednym pakiecie, dodatkowe adresy IP na białej liście lub połączenia?Skonfiguruj w panelu

Cztery sposoby zakupu proxy.
Jedna pasuje do tego zadania.

Każdy adres FineProxy korzysta z IPv4. Proxy centrum danych, dedykowane i ISP pozostają statyczne przez cały okres planu, a proxy rotacyjne zmieniają się przy każdym żądaniu. Plany statyczne obejmują nielimitowany transfer. Wyróżniona opcja odpowiada głównemu zastosowaniu tej strony: Dedykowane.

Package datacenterSprzedawane w pakietach, współdzielonePolecane tutajDedykowanePrywatne, już od jednego IPISPStatyczne adresy zarejestrowane u ISPRotacyjneRozliczane w kredytach API
Najlepsze doBoty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.
Użytkownicy na adresDo 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.Do 5Współdzielona pula
Zaufanie do platformyStandardDatacenter ASNWysoka — wyłączny dostępWysoka — rejestracja u ISPZależy od puli
Cena od$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimalne zamówienie100 IP1 IP100 IP2,5 mln kredytów
Okres wyłączności adresuStatyczne przez cały okresStatyczne przez cały okresStatyczne przez cały okresZmiana przy każdym żądaniu
PrzepustowośćBez limituBez limituBez limituKredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.
UDP / połączenia głosoweOpcjonalny dodatekOpcjonalny dodatekOpcjonalny dodatekNiedostępne
ProtokołyHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
UwierzytelnianieIP allowlistMożna dodać login i hasło.IP allowlistMożna dodać login i hasło.IP allowlistMożna dodać login i hasło.API key
Zobacz planyZobacz plany dedykowaneZobacz plany ISPZobacz plany
Polecane tutaj

Dedykowane

Prywatne, już od jednego IP

Najlepsze do

Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.

Użytkownicy na adres

1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.

Zaufanie do platformy

Wysoka — wyłączny dostęp

Cena od

$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.

Minimalne zamówienie

1 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany dedykowane

Package datacenter

Sprzedawane w pakietach, współdzielone

Najlepsze do

Boty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.

Użytkownicy na adres

Do 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.

Zaufanie do platformy

StandardDatacenter ASN

Cena od

$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie

Minimalne zamówienie

100 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany

ISP

Statyczne adresy zarejestrowane u ISP

Najlepsze do

Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.

Użytkownicy na adres

Do 5

Zaufanie do platformy

Wysoka — rejestracja u ISP

Cena od

$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie

Minimalne zamówienie

100 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany ISP

Rotacyjne

Rozliczane w kredytach API

Najlepsze do

Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.

Użytkownicy na adres

Współdzielona pula

Zaufanie do platformy

Zależy od puli

Cena od

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimalne zamówienie

2,5 mln kredytów

Okres wyłączności adresu

Zmiana przy każdym żądaniu

Przepustowość

KredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.

UDP / połączenia głosowe

Niedostępne

Protokoły

HTTP, SOCKS5

Uwierzytelnianie

API key

Zobacz plany

Proxy na 48 godzin

Skonfiguruj plan do swojego zadania i przetestuj proxy w rzeczywistych warunkach. Opłać wybraną konfigurację na 48 godzin — cena zostanie obliczona podczas konfiguracji.

Proxy na 48 godzin

Najpopularniejsze lokalizacje proxy

Osiem lokalizacji proxy najczęściej wybieranych przez klientów FineProxy.

Zobacz wszystkie lokalizacje

Połącz raz.
Potem wystarczy zapytać.

FineProxy udostępnia natywny serwer MCP: wklej jeden adres URL do agenta, aby uzyskał 49 narzędzi panelu — zakupy, odnowienia, rotację IP, listy dozwolonych adresów, analitykę użycia, faktury i pomoc techniczną. Te same operacje są dostępne przez REST API jeśli wolisz samodzielnie przygotować wywołania.

Następnie powiedz

  • Kup jedno dedykowane anonimowe proxy w USA
  • Eksportuj moją listę anonimowych proxy do formatu JSON
  • Dodaj 203.0.113.7 do listy dozwolonych dla mojej usługi anonimowych proxy
  • Pokaż status moich usług proxy o wysokiej anonimowości
  • Zastąp anonimowe IP datacenter, gdy będzie dostępna kolejna bezpłatna wymiana
Dowiedz się więcej Utwórz klucz API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Po zapisaniu konfiguracji uruchom Claude ponownie. Na liście dostępnych narzędzi pojawi się wtedy 49 narzędzi FineProxy.

Czego agent nie zrobi — niezależnie od polecenia

Wydać Twoje środki

Sześć narzędzi ma dostęp do salda i każde wymaga wallet:spend. Pomiń ten zakres w kluczu, a agent nadal będzie mógł wykonywać wszystkie pozostałe operacje.

Zapłacić więcej niż w wycenie

Każdy zakup zawiera expected_total_cents z wyceny. Różnica choćby jednego centa powoduje odrzucenie wywołania bez pobrania środków.

Anulować bez potwierdzenia

Dwa nieodwracalne narzędzia nie uruchomią się bez confirm=true. Zakończenie usługi nie może nastąpić jako efekt uboczny.

Obciążyć Cię dwukrotnie

Operacje finansowe wymagają idempotency_key. Ponowienie po przekroczeniu czasu realizuje tę samą płatność, a nie drugą.

MCP: 49 narzędzi · 9 zakresów uprawnieńJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · bezstanowoREST API: 49 operacji · OpenAPI 3.1

Konfiguracja ręczna

Wybierz system operacyjny, przeglądarkę lub aplikację proxy, aby zobaczyć instrukcję konfiguracji krok po kroku.

WSZYSTKIE INTEGRACJE

Systemy

Przeglądarki

Aplikacje

Stworzone z myślą o szybkości.
Transfer nigdy nie jest limitowany.

W standardowych testach ze zdalnego serwera FineProxy utrzymywało do 500 Mbps. W zadaniach scrapingowych ograniczeniem był zwykle limit serwisu docelowego, a nie proxy.

Metoda testowa: 1 973 500 prób połączenia oraz testy współbieżności z maksymalnie 96 wątkami przez jeden adres IP proxy.

500 Mbps

na proxy w standardowych testach ze zdalnego serwera

99.97%

połączeń na 1 973 500 żądań zostało nawiązanych

96

równoczesnych wątków na jednym IP bez spadku wydajności

0

limitów transferu — nielimitowany transfer w każdym planie

Dedykowane AMD EPYC

Własne serwery bez współdzielonych sąsiadów VPS konkurujących o port.

Własne podsieci

Adresy IP pochodzą z naszych własnych zakresów, a nie z odsprzedaży od innego dostawcy.

Łącze uplink 80 Gbps

Rezerwa przepustowości na serwer — nie jest gwarancją dla pojedynczej sesji proxy.

Tier III / IV

Centra danych z redundantnym zasilaniem i chłodzeniem we wszystkich naszych lokalizacjach.

Uwagi do testu

Rzeczywista przepustowość zależy od trasy, serwisu docelowego, warunków sieciowych oraz konfiguracji i wydajności sprzętu użytkownika. Laptop na domowym łączu 500 Mbps osiągnął w praktyce około 468 Mbps, a zdalne serwery uzyskały do 500 Mbps w standardowych testach. W wyjątkowych testach z prawidłowo skonfigurowanych, wydajnych serwerów w Europie i USA przepustowość sięgnęła 700 Mbps; nie jest to typowy wynik pojedynczej sesji.

Każde stwierdzenie na tej stronie, wyrażone słowami innych osób.

Istotne opinie klientów wybrane z jednej zweryfikowanej puli i połączone z oryginalnym źródłem.

2011świadczymy usługi proxy od

Aktywne konta

Pracuję z FineProxy.org od ponad dwóch lat i mogę szczerze powiedzieć, że są najbardziej stabilnym dostawcą, z jakim kiedykolwiek współpracowałem. Zarządzam ponad tuzinem kont w mediach społecznościowych, a każde z nich potrzebuje dedykowanego IP. Ani razu nie natknąłem się na blokadę z powodu „czarnej listy” adresów. Czas pracy serwera utrzymuje się na poziomie 99.9%, co jest kluczowe podczas zautomatyzowanych kampanii marketingowych. Prędkość jest więcej niż satysfakcjonująca, dane przepływają płynnie, bez irytujących spowolnień podczas godzin szczytu. Panel zarządzania jest intuicyjny, a lista proxy aktualizuje się w czasie rzeczywistym. FineProxy jest synonimem spokoju ducha.

zapierdalamwbewieNorton Safe Web, W tym rokuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Dostępność: Doskonałe serwery proxy, które działają stabilnie przez 3–7 dni bez przerw. Szybkość: Wystarczająco duża do korzystania z TikToka i Gmaila oraz logowania się do portfeli kryptowalutowych. Obsługiwane protokoły: HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, a nawet UDP. Globalny zasięg: Stany Zjednoczone, Niemcy, Francja, Japonia i inne kraje.

esta bazaarSaasHub, W ubiegłym rokuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Minimalne zamówienia

Witajcie przyjaciele, chcę wyrazić swoją opinię o proxy 5 z różnych krajów z dostępem do 10000 ip na 10 lub 30 dni w bardzo niskiej cenie, więc moje wnioski są takie, koledzy, wszystko, co mogę powiedzieć, to że zmuszacie się do przemyślenia.

Аноним FaiersWewnętrzna platforma FineProxyPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Doskonałe serwery proxy, działają jak w zegarku. Korzystam z nich od roku, używam ich cały czas i kupuję po 1000 sztuk.

IvanTrustpilot, Ponad 2 lata temuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Doświadczenia klientów

Serwer proxy jest jak pośrednik między twoim komputerem a internetem. Gdy używasz proxy, twoje żądania internetowe przechodzą najpierw przez tego pośrednika, który następnie przekazuje je do strony, którą chcesz odwiedzić. W ten sposób strona widzi informacje o proxy, zamiast twoich. Osobiście używam https://dieg.info/en/review/review-nodemaven/ Proxy z tych powodów. To niezawodna i przyjazna dla użytkownika usługa, która pomaga mi bezpiecznie przeglądać strony i uzyskiwać dostęp do treści z różnych regionów. Jeśli szukasz dobrej usługi proxy, zdecydowanie polecam wypróbowanie https://dieg.info/en/review/review-nodemaven/ Proxy!

MartaDieg, W ubiegłym rokuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Opinie cytujemy w całości. Jeśli klient poruszył kwestię, na którą mogliśmy odpowiedzieć, obok pokazujemy naszą odpowiedź z oryginalnej platformy.

Wszystkie opinie klientów
Jaka jest różnica między anonimowym a elitarnym proxy?Nagłówki się różnią

Anonimowe proxy ukrywa Twój adres IP, ale wysyła nagłówek Via — strona docelowa wie, że w grę wchodzi proxy. Elitarne proxy (o wysokiej anonimowości) usuwa ze swoich nagłówków wszelkie wskaźniki proxy. Twoje połączenie wygląda jak bezpośrednie. Każde proxy FineProxy działa na poziomie elitarnym. Klasyfikacja „anonimowe» to w zasadzie relikt z epoki darmowych list proxy.

Czy strony internetowe mogą wykryć proxy klasy elite?Tak

Tak — metodami niezwiązanymi z nagłówkami. Bazy reputacji IP (MaxMind, IPInfo), klasyfikacja ASN (datacenter vs. rezydenckie), fingerprinting TLS i analiza behawioralna działają niezależnie od anonimowości nagłówków. Nagłówki klasy elite są konieczne, ale niewystarczające. Równie ważne są: czysta historia IP, odpowiednia różnorodność ASN i dopasowanie fingerprintu połączenia do oczekiwanego zachowania przeglądarki.

Anonimowe proxy a VPN — kiedy wybrać które?Zależy od obciążenia

VPN szyfruje cały ruch z Twojego urządzenia i działa na poziomie całego systemu. Proxy działa na poziomie poszczególnych aplikacji lub połączeń. Do prywatnego przeglądania internetu VPN jest prostszy. Jednak do prowadzenia wielu kont, scrapingu czy jakichkolwiek zadań wymagających różnych adresów IP na sesję — proxy to jedyna opcja, ponieważ VPN daje Ci jeden IP do wszystkiego. Proxy HTTPS od FineProxy z indywidualnymi certyfikatami SSL zapewniają szyfrowanie porównywalne z VPN, ale osobno dla każdego połączenia.

Czy darmowe listy anonimowych proxy są bezpieczne?Nie

Nie. Takie adresy IP pochodzą z błędnie skonfigurowanych serwerów. Operator może przechwycić Twój ruch, wstrzyknąć treści lub rejestrować dane logowania. Te IP znajdują się na każdej czarnej liście. Rzadko są na poziomie elitarnym, mimo że oznaczane jako „anonimowe». Do czegokolwiek, co wiąże się z prawdziwymi kontami lub danymi, płatne proxy od dostawcy posiadającego własną infrastrukturę to absolutne minimum.

SOCKS5 czy HTTP — co zapewnia większą anonimowość?SOCKS5

SOCKS5 z założenia. Proxy HTTP mogą ujawniać informacje przez nagłówki specyficzne dla protokołu, nawet na poziomie elite. SOCKS5 działa poniżej warstwy aplikacji i przekazuje ruch bez jego interpretowania — nie ma czego manipulować ani ujawniać. Dla maksymalnej anonimowości używaj SOCKS5. Każde proxy FineProxy obsługuje oba protokoły w tej samej cenie.

Na stronie internetowej widzę komunikat „wykryto anonimowe proxy» — co zrobić?Sprawdź sygnały wykrywania

Oznacza to, że strona zidentyfikowała Twoje połączenie jako proxy — zwykle na podstawie baz reputacji IP lub klasyfikacji ASN, a nie nagłówków. Przełącz się na inny adres IP z puli. Jeśli blokady się powtarzają, wypróbuj proxy ISP zamiast proxy datacenter dla tego konkretnego celu — mają one klasyfikację ASN na poziomie rezydenckim. Sprawdź również, czy fingerprint Twojej przeglądarki i sygnatura TLS odpowiadają temu, czego strona oczekuje od prawdziwej przeglądarki. Ten błąd rzadko oznacza, że proxy jest uszkodzone — oznacza, że dany typ IP jest oznaczony na tej konkretnej stronie.

Instrukcja

Co tak naprawdę oznacza „anonimowe

4 min czytaniaZespół sieciowy FineProxy

Każde proxy FineProxy jest domyślnie anonimowe na poziomie elitarnym — usuwa nagłówki X-Forwarded-For, Via i Proxy-Connection, zanim Twoje zapytanie dotrze do serwera docelowego. Twój prawdziwy adres IP nigdy nie pojawia się w ruchu sieciowym. Gdy kupujesz dostęp do anonimowego serwera proxy u płatnego dostawcy, to jest standard, a nie funkcja premium. Pytanie, które warto zadać, nie brzmi „czy to proxy jest anonimowe?», lecz — czy to proxy przetrwa metody wykrywania, które zastąpiły sprawdzanie nagłówków już lata temu.

Trzy poziomy anonimowości — i dlaczego liczy się tylko jeden

Branża proxy klasyfikuje anonimowość na trzy poziomy. Transparentne proxy przekazuje Twój prawdziwy adres IP w nagłówkach — bezużyteczne z punktu widzenia prywatności. Anonimowe proxy ukrywa Twój IP, ale dodaje nagłówek Via, informując serwer docelowy: „to zapytanie przeszło przez proxy». Elitarne proxy (zwane również serwerem proxy o wysokiej anonimowości) usuwa wszystko — brak przekazanego IP, brak wskaźników proxy, żaden ślad w nagłówkach HTTP.

Sprawa wygląda tak: każde płatne proxy warte zakupu działa na poziomie elite od lat. Trójpoziomowy system klasyfikacji pochodzi z początku lat

Cała pula FineProxy — zarówno proxy współdzielone, jak i dedykowane, HTTP i SOCKS5 — działa na poziomie elitarnej anonimowości. Nie dlatego, że to specjalny pakiet. Dlatego, że cokolwiek poniżej tego poziomu jest bezużyteczne.

Nagłówki to ta łatwiejsza część

Usunięcie nagłówka X-Forwarded-For pozwala przejść przez system detekcji z 2010 roku. Współczesne platformy sprawdzają znacznie więcej:

Reputacja IP — czy ten adres jest znany bazom danych proxy, takim jak MaxMind, IPInfo czy DB-IP? Każda większa platforma subskrybuje co najmniej jedną z nich. Jeśli Twój adres IP figuruje w ich klasyfikacji jako datacenter lub proxy, strona wie o tym, zanim załaduje się Twoje pierwsze zapytanie.

Typ ASN — czy ten adres IP należy do firmy hostingowej, czy do konsumenckiego dostawcy internetu? Adresy z ASN datacenter są domyślnie flagowane na platformach z agresywnym wykrywaniem. Właśnie dlatego istnieją proxy ISP — mają klasyfikację ASN na poziomie rezydenckim.

Fingerprinting TLS — handshake SSL Twojego połączenia ma unikalną sygnaturę (JA3/JA4). Jeśli nie odpowiada ona temu, co generuje zwykła przeglądarka, strona oznaczy połączenie jako podejrzane — niezależnie od jakości adresu IP.

Anonimowy adres IP z darmowej listy nie przechodzi żadnego z tych testów. Prawidłowo zarządzane proxy od bezpośredniego dostawcy przechodzi pierwsze dwa w przypadku większości celów — a to obejmuje zdecydowaną większość rzeczywistych scenariuszy użycia.

Dlaczego darmowe listy proxy nie działają

Szukanie list anonimowych proxy w internecie to jedna z pierwszych rzeczy, jakie ludzie próbują. Adresy IP na tych listach pochodzą z otwartych serwerów proxy — maszyn błędnie skonfigurowanych tak, by akceptowały zewnętrzne połączenia. Są już w każdej bazie czarnych list. W najlepszym razie działają na poziomie transparentnym lub anonimowym, a nie elitarnym. Ktoś inny kontroluje serwer i widzi Twój ruch. Mogą zniknąć z sieci bez ostrzeżenia.

FineProxy posiada ponad 100 000 adresów IPv4 w wielu sieciach ASN. Każdy adres działa na poziomie elitarnym, jest monitorowany pod kątem dostępności i wycofywany z rotacji, gdy jego reputacja spada. To jest ta „lista», która naprawdę działa — zarządzana pula, w której jakość IP jest utrzymywana, a nie zescrapowany zbiór przypadkowych otwartych serwerów.

Protokół i szyfrowanie

SOCKS5 zapewnia większą anonimowość niż proxy HTTP, ponieważ działa na niższym poziomie — brak nagłówków specyficznych dla HTTP, które mogłyby ujawnić informacje. FineProxy obsługuje SOCKS5 na każdym proxy bez dodatkowych kosztów. W przypadku celów HTTPS każdy adres IP posiada własny certyfikat SSL, co oznacza, że ruch między Tobą a proxy jest szyfrowany niezależnie. Żadnych współdzielonych certyfikatów, żadnych niezgodności certyfikatów wyzwalających detekcję.

W zadaniach, gdzie anonimowość naprawdę ma znaczenie — zarządzanie wieloma kontami, zbieranie danych na wrażliwych rynkach, dostęp do usług z blokadą regionalną — stos protokołów jest równie ważny jak samo IP.