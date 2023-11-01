Każde proxy FineProxy jest domyślnie anonimowe na poziomie elitarnym — usuwa nagłówki X-Forwarded-For, Via i Proxy-Connection, zanim Twoje zapytanie dotrze do serwera docelowego. Twój prawdziwy adres IP nigdy nie pojawia się w ruchu sieciowym. Gdy kupujesz dostęp do anonimowego serwera proxy u płatnego dostawcy, to jest standard, a nie funkcja premium. Pytanie, które warto zadać, nie brzmi „czy to proxy jest anonimowe?», lecz — czy to proxy przetrwa metody wykrywania, które zastąpiły sprawdzanie nagłówków już lata temu.

Trzy poziomy anonimowości — i dlaczego liczy się tylko jeden

Branża proxy klasyfikuje anonimowość na trzy poziomy. Transparentne proxy przekazuje Twój prawdziwy adres IP w nagłówkach — bezużyteczne z punktu widzenia prywatności. Anonimowe proxy ukrywa Twój IP, ale dodaje nagłówek Via, informując serwer docelowy: „to zapytanie przeszło przez proxy». Elitarne proxy (zwane również serwerem proxy o wysokiej anonimowości) usuwa wszystko — brak przekazanego IP, brak wskaźników proxy, żaden ślad w nagłówkach HTTP.

Sprawa wygląda tak: każde płatne proxy warte zakupu działa na poziomie elite od lat. Trójpoziomowy system klasyfikacji pochodzi z początku lat

Cała pula FineProxy — zarówno proxy współdzielone, jak i dedykowane, HTTP i SOCKS5 — działa na poziomie elitarnej anonimowości. Nie dlatego, że to specjalny pakiet. Dlatego, że cokolwiek poniżej tego poziomu jest bezużyteczne.

Nagłówki to ta łatwiejsza część

Usunięcie nagłówka X-Forwarded-For pozwala przejść przez system detekcji z 2010 roku. Współczesne platformy sprawdzają znacznie więcej:

Reputacja IP — czy ten adres jest znany bazom danych proxy, takim jak MaxMind, IPInfo czy DB-IP? Każda większa platforma subskrybuje co najmniej jedną z nich. Jeśli Twój adres IP figuruje w ich klasyfikacji jako datacenter lub proxy, strona wie o tym, zanim załaduje się Twoje pierwsze zapytanie.

Typ ASN — czy ten adres IP należy do firmy hostingowej, czy do konsumenckiego dostawcy internetu? Adresy z ASN datacenter są domyślnie flagowane na platformach z agresywnym wykrywaniem. Właśnie dlatego istnieją proxy ISP — mają klasyfikację ASN na poziomie rezydenckim.

Fingerprinting TLS — handshake SSL Twojego połączenia ma unikalną sygnaturę (JA3/JA4). Jeśli nie odpowiada ona temu, co generuje zwykła przeglądarka, strona oznaczy połączenie jako podejrzane — niezależnie od jakości adresu IP.

Anonimowy adres IP z darmowej listy nie przechodzi żadnego z tych testów. Prawidłowo zarządzane proxy od bezpośredniego dostawcy przechodzi pierwsze dwa w przypadku większości celów — a to obejmuje zdecydowaną większość rzeczywistych scenariuszy użycia.

Dlaczego darmowe listy proxy nie działają

Szukanie list anonimowych proxy w internecie to jedna z pierwszych rzeczy, jakie ludzie próbują. Adresy IP na tych listach pochodzą z otwartych serwerów proxy — maszyn błędnie skonfigurowanych tak, by akceptowały zewnętrzne połączenia. Są już w każdej bazie czarnych list. W najlepszym razie działają na poziomie transparentnym lub anonimowym, a nie elitarnym. Ktoś inny kontroluje serwer i widzi Twój ruch. Mogą zniknąć z sieci bez ostrzeżenia.

FineProxy posiada ponad 100 000 adresów IPv4 w wielu sieciach ASN. Każdy adres działa na poziomie elitarnym, jest monitorowany pod kątem dostępności i wycofywany z rotacji, gdy jego reputacja spada. To jest ta „lista», która naprawdę działa — zarządzana pula, w której jakość IP jest utrzymywana, a nie zescrapowany zbiór przypadkowych otwartych serwerów.

Protokół i szyfrowanie

SOCKS5 zapewnia większą anonimowość niż proxy HTTP, ponieważ działa na niższym poziomie — brak nagłówków specyficznych dla HTTP, które mogłyby ujawnić informacje. FineProxy obsługuje SOCKS5 na każdym proxy bez dodatkowych kosztów. W przypadku celów HTTPS każdy adres IP posiada własny certyfikat SSL, co oznacza, że ruch między Tobą a proxy jest szyfrowany niezależnie. Żadnych współdzielonych certyfikatów, żadnych niezgodności certyfikatów wyzwalających detekcję.