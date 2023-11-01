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Proxy Anónimo

Anonimato de nivel élite por defecto: elimina las cabeceras X-Forwarded-For/Via, soporte SOCKS5, más de 100K direcciones IPv4 en múltiples ASN, tráfico ilimitado.

Configure su plan →Proxies por 48 horas
Sin límite de tráficoSin tarifas por GB
AMD EPYCHardware de servidor de última generación
Hasta 80 GbpsEnlace ascendente por servidor
REST + MCPAprovisionamiento y gestión mediante API

Configure su un plan proxy anónimo.

Cree un plan en torno a su carga de trabajo exacta. Elija el tipo de proxy, ubicaciones, volumen IP, plazo de facturación y soporte opcional UDP: las actualizaciones de precios al instante.

PaísNúmero de PI
Soporte UDP
Desactivado

Añade un 50% al precio del plan base. Funciona a través de SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para juegos, VoIP y streaming.

¿Varios países en un paquete, IP adicionales para la lista blanca o más conexiones?Configúralo en el panel

Cuatro formas de comprar proxies.
Uno encaja con esta carga de trabajo.

Todas las direcciones de FineProxy usan IPv4. Los proxies de centro de datos, dedicados e ISP permanecen estáticos durante la vigencia del plan; los rotativos cambian con cada solicitud. Los planes estáticos incluyen tráfico ilimitado. La opción resaltada corresponde al caso de uso principal de esta página: Dedicado.

Centro de datos del paqueteSe vende en bloques, compartidosRecomendado aquíDedicadoPersonal, de una sola IPISPDirecciones estáticas registradas por ISPRotarFacturado en créditos API
Mejor paraBots y seguimiento a volumenPara el trabajo sin una cuenta persistente.Sesiones de cuenta de larga duraciónUna dirección por perfil, usada sólo por usted.Objetivos que juzgan al ASNRegistrado en un proveedor de Internet.Recaudación, no cuentasUn período de sesiones persistente no debería cambiar de dirección.
Personas por direcciónHasta 5La reputación depende en parte de sus vecinos.1 — ustedNadie más lo usa para todo el término.Hasta 5Pool compartido
Confianza en la plataformaEstándarCentro de datos ASNAlto — exclusivoAlta — ISP registradaVaría según el pool
Precio desde$12 / 100 IPs0,12 dólares por dirección, mensual$12 / 100 IPsCompre exactamente lo que necesita.$30 / 100 IPs0,30 dólares por dirección, mensual$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Orden mínima100 IP1 IP100 IPCréditos de 2,5 millones de dólares
Abordar la tenenciaEstático para el términoEstático para el términoEstático para el términoCambios por solicitud
Ancho de bandaSin límite de tráficoSin límite de tráficoSin límite de tráficoCréditosFacturado por pedido, no por gigabyte.
UDP / llamadas de vozAditivo opcionalAditivo opcionalAditivo opcionalNo disponible
ProtocolosHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Autenticaciónlista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.Clave de API
Ver planesVer planes específicosVer planes ISPVer planes
Recomendado aquí

Dedicado

Personal, de una sola IP

Mejor para

Sesiones de cuenta de larga duraciónUna dirección por perfil, usada sólo por usted.

Personas por dirección

1 — ustedNadie más lo usa para todo el término.

Confianza en la plataforma

Alto — exclusivo

Precio desde

$12 / 100 IPsCompre exactamente lo que necesita.

Orden mínima

1 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes específicos

Centro de datos del paquete

Se vende en bloques, compartidos

Mejor para

Bots y seguimiento a volumenPara el trabajo sin una cuenta persistente.

Personas por dirección

Hasta 5La reputación depende en parte de sus vecinos.

Confianza en la plataforma

EstándarCentro de datos ASN

Precio desde

$12 / 100 IPs0,12 dólares por dirección, mensual

Orden mínima

100 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes

ISP

Direcciones estáticas registradas por ISP

Mejor para

Objetivos que juzgan al ASNRegistrado en un proveedor de Internet.

Personas por dirección

Hasta 5

Confianza en la plataforma

Alta — ISP registrada

Precio desde

$30 / 100 IPs0,30 dólares por dirección, mensual

Orden mínima

100 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes ISP

Rotar

Facturado en créditos API

Mejor para

Recaudación, no cuentasUn período de sesiones persistente no debería cambiar de dirección.

Personas por dirección

Pool compartido

Confianza en la plataforma

Varía según el pool

Precio desde

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Orden mínima

Créditos de 2,5 millones de dólares

Abordar la tenencia

Cambios por solicitud

Ancho de banda

CréditosFacturado por pedido, no por gigabyte.

UDP / llamadas de voz

No disponible

Protocolos

HTTP, SOCKS5

Autenticación

Clave de API

Ver planes

Proxies por 48 horas

Configura un plan para tu tarea y prueba los proxies en condiciones reales. Paga la configuración elegida durante 48 horas; el precio se calcula durante la configuración.

Proxies por 48 horas

Ubicaciones de proxy superior

Los ocho lugares proxy FineProxy clientes elegir con más frecuencia.

Ver todas las ubicaciones

Conecte una vez.
Entonces, pregunta.

FineProxy ejecuta un nativo Servidor MCP: pegue una URL en su agente y este obtendrá 49 herramientas del panel — compras, renovaciones, rotación de IP, listas blancas, analítica de uso, facturas y soporte. Las mismas operaciones están disponibles mediante una REST API si prefiere escribir usted mismo las llamadas.

Entonces di

  • Comprar un proxy anónimo dedicado en los EE.UU.
  • Exportar mi lista de proxy anónimo como JSON
  • Allowlist 203.0.113.7 para mi servicio proxy anónimo
  • Mostrar el estado de mis servicios proxy de alta anonimato
  • Reemplazar un centro de datos anónimo IP cuando el próximo intercambio gratuito esté disponible
Más información Crear una clave de API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Reinicie Claude después de guardar la configuración. Las 49 herramientas de FineProxy aparecerán en la lista de herramientas disponibles.

Lo que el agente no hará — lo que usted pida

Gastar su dinero

Seis herramientas tocan el equilibrio y las seis necesitan monedero: gaste. Déjelo fuera de la llave y el agente puede ejecutar todo lo demás.wallet:spend

Pagar más de lo cotizado

Cada compra lleva expected_total_cents de la cotización. Un centavo de deriva y la llamada es rechazada, sin nada cargado.espera_total_centros

Cancelar por capricho

Las dos herramientas irreversibles se niegan a funcionar sin confirmar=verdadero. La terminación no puede ocurrir como efecto secundario.

Te cobraré dos veces.

Las llamadas de dinero toman una idempotencia_key. Una reintención después de un tiempo de espera resuelve el mismo cargo, no una segunda.idempotency_key

MCP: 49 herramientas · 9 límites de permisosJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sin estadoREST API: 49 operaciones · OpenAPI 3.1

Configuración manual

Elija su sistema operativo, navegador o aplicación proxy para una guía de configuración paso a paso.

TODAS LAS INTEGRACIONES

Sistemas

Navegadores

Aplicaciones

Construido para la velocidad.
El tráfico nunca se mide.

FineProxy ha sostenido hasta 500 Mbps en nuestras pruebas estándar de servidor remoto. En el scraping de cargas de trabajo, el límite de tarifas del sitio objetivo, no el proxy, era generalmente el techo.

Método de prueba: 1.973.500 intentos de conexión y pruebas de concurrencia de hasta 96 hilos a través de una IP proxy.

500Mbps

por proxy en pruebas estándar de servidor remoto

99.97%

de conexiones establecidas a lo largo de 1.973.500 solicitudes

96

Hilos concurrentes en una IP sin degradación

0

Límites de ancho de banda: tráfico ilimitado en cada plan

AMD EPYC dedicado

Nuestros propios servidores, sin vecinos de VPS compartidos compitiendo por el puerto.

Subredes propias

Las IPs provienen de rangos que nos mantenemos, no se revenden de otro proveedor.

Enlace ascendente de 80 Gbps

Capacidad de la cabeza por servidor, no es una promesa para una sola sesión proxy.

Nivel III / IV

Centros de datos con energía redundante y refrigeración en nuestras ubicaciones.

Notas de ensayo

El rendimiento real depende de la ruta, destino, condiciones de red y la configuración y el rendimiento del equipo del usuario. Un portátil en una conexión a Internet de 500 Mbps en casa alcanzó aproximadamente 468 Mbps en la práctica, mientras que los servidores remotos alcanzaron hasta 500 Mbps en pruebas estándar. En pruebas excepcionales de servidores de alto rendimiento correctamente configurados en Europa y los Estados Unidos, el rendimiento alcanzó hasta 700 Mbps; este no es un resultado típico por sesión.

Cada reclamo en esta página, en palabras de otra persona.

Comentarios relevantes de los clientes, seleccionados de un grupo de revisión verificado y vinculados de nuevo a su fuente original.

2011servir a proxies desde

Cuentas corrientes

He estado trabajando con FineProxy.org durante más de dos años, y puedo llamarles honestamente el proveedor más estable con el que he tratado. Manejo más de una docena de cuentas de redes sociales y cada una necesita una IP dedicada. Ni una sola vez me he encontrado con un bloqueo debido a una dirección "lista negra". El tiempo de funcionamiento del servidor ronda el 99,9%, lo cual es crucial durante las campañas de marketing automatizado. La velocidad es más que satisfactoria, los datos fluyen suavemente sin ralentizaciones molestas durante las horas punta. El panel de gestión es intuitivo y la lista de proxy se actualiza en tiempo real. FineProxy es sinónimo de paz mental.

zapierdalamwbewieNorton Safe Web, Este añoTraducido del inglésFuente

Disponibilidad: Proxies excelentes que se mantienen estables entre 3 y 7 días sin interrupciones. Velocidad: Lo bastante rápidos para TikTok, Gmail e iniciar sesión en billeteras de criptomonedas. Protocolos compatibles: HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5 e incluso UDP. Cobertura global: Estados Unidos, Alemania, Francia, Japón y más países.

esta bazaarSaasHub, El año pasadoTraducido del inglésFuente

Mínimos de pedido

Hola amigos Quiero expresar mi opinión sobre el proxy son 5 países diferentes con acceso a 10000 ip durante 10 o 30 días a un precio muy bajo por lo que es mi conclusión, colegas todo lo que puedo decir es que va a obligar a pensar

Аноним FaiersPlataforma interna FineProxyTraducido del inglésFuente

Proxies excelentes que funcionan como un reloj. Llevo un año usándolos, los uso constantemente y compro 1.000 cada vez.

IvanTrustpilot, Hace 2+ añosTraducido del inglésFuente

Experiencia del cliente

“Me gusta mucho y estoy listo para crecer en este ambiente laboral. Recomiendo el servicio y compartiré los enlaces para registrar más.”

wilde amado toapanta yugchaPlataforma interna FineProxyFuente

Las críticas se citan en su totalidad. Cuando un cliente ha planteado algo que podríamos responder, nuestra respuesta de la plataforma original se muestra con ella.

Todos los comentarios de clientes
¿Cuál es la diferencia entre un proxy anónimo y un proxy elite?Los encabezados difieren

Un proxy anónimo oculta tu IP pero envía un encabezado Via — el sitio destino sabe que hay un proxy de por medio. Un proxy elite (alta anonimidad) elimina todos los indicadores de proxy en los encabezados. Tu conexión parece directa. Todos los proxies de FineProxy son de nivel elite. La clasificación “anónimo” es, en su mayoría, un vestigio de la era de las listas de proxies gratuitos.

¿Pueden los sitios web detectar igualmente los proxies elite?

Sí — mediante métodos que no tienen relación con los encabezados. Las bases de datos de reputación de IP (MaxMind, IPInfo), la clasificación por ASN (datacenter vs residencial), el fingerprinting TLS y el análisis de comportamiento funcionan independientemente de la anonimidad a nivel de encabezados. Los encabezados elite son necesarios, pero no suficientes. Lo que realmente importa junto a ellos: un historial de IP limpio, diversidad adecuada de ASN y que la huella de tu conexión coincida con el comportamiento esperado de un navegador real.

Proxy anónimo vs VPN — ¿cuándo uso cada uno?Depende del uso

Una VPN cifra todo el tráfico de tu dispositivo y funciona a nivel de sistema. Un proxy funciona por aplicación o por conexión. Para la privacidad en navegación personal, una VPN es más sencilla. Para gestionar múltiples cuentas, scraping o cualquier tarea que requiera diferentes IP por sesión, los proxies son la única opción — una VPN te asigna una sola IP para todo. Los proxies HTTPS de FineProxy con certificados SSL individuales proporcionan un cifrado comparable al de una VPN para cada conexión por separado.

¿Son seguras las listas gratuitas de proxies anónimos?No

No. Esas IP provienen de servidores mal configurados. El operador puede interceptar tu tráfico, inyectar contenido o registrar credenciales. Las IP están en todas las listas de bloqueo. Rara vez son de nivel elite a pesar de estar etiquetadas como “anónimas.” Para cualquier actividad que involucre cuentas reales o datos, los proxies de pago de un proveedor que posea su propia infraestructura son el mínimo indispensable.

SOCKS5 o HTTP — ¿cuál ofrece más anonimidad?SOCKS5

SOCKS5, por diseño. Los proxies HTTP pueden filtrar información a través de cabeceras específicas del protocolo, incluso en nivel élite. SOCKS5 opera por debajo de la capa de aplicación y transmite el tráfico sin interpretarlo: nada que manipular ni que filtrar. Para máximo anonimato, utilice SOCKS5. Todos los proxies de FineProxy soportan ambos protocolos al mismo precio.

Recibo el mensaje "anonymous proxy detected" en un sitio web — ¿qué hago?Compruebe las señales

Eso significa que el sitio identificó su conexión como un proxy, generalmente a través de bases de datos de reputación de IP o clasificación de ASN, no por las cabeceras. Cambie a una IP diferente del pool. Si los bloqueos persisten, pruebe con proxies ISP en lugar de datacenter para ese objetivo específico: llevan clasificación ASN residencial. Compruebe también que la huella digital de su navegador y la firma TLS coincidan con lo que el sitio espera de un navegador real. El error rara vez significa que el proxy esté roto: significa que ese tipo de IP en particular está marcado en ese sitio en concreto.

Guía

Qué significa realmente "Anónimo" cuando compras proxies

4 min leedEquipo de red FineProxy

Todos los proxies de FineProxy son de nivel elite anónimo por defecto — eliminan los encabezados X-Forwarded-For, Via y Proxy-Connection antes de que tu solicitud llegue al destino. Tu IP real nunca aparece en el tráfico. Cuando compras acceso a un servidor proxy anónimo de un proveedor de pago, esto es lo básico, no una función premium. La pregunta que vale la pena hacerse no es “¿es anónimo este proxy?” sino si el proxy resiste los métodos detección que sustituyeron las verificaciones de encabezados hace años.

Tres niveles de anonimato — y por qué solo uno importa

La industria de proxies clasifica el anonimato en tres niveles. Los proxies transparentes reenvían tu IP real en las cabeceras — inútiles para la privacidad. Los proxies anónimos ocultan tu IP pero añaden una cabecera Via, indicándole al destino “esta solicitud llegó a través de un proxy.” Los proxies elite (también llamados servidores proxy de alto anonimato) eliminan todo — sin IP reenviada, sin indicadores de proxy, sin rastro en las cabeceras HTTP.

La realidad esta: cualquier proxy de pago que merezca la pena lleva años siendo de nivel elite. El sistema de tres niveles viene de principios de los 2000, cuando los proxies transparentes y “anónimos” eran habituales en las listas gratuitas. En 2026, si estás pagando por un proxy que no es elite, estás pagando por nada.

Todo el pool de FineProxy — compartido y dedicado, HTTP y SOCKS5 — opera con anonimato elite. No porque sea un nivel especial. Porque cualquier cosa inferior es inútil.

Las cabeceras son la parte fácil

Eliminar X-Forwarded-For te permite superar un sistema detección de la era 2010. Las plataformas modernas verifican mucho más:

Reputación de IP — ¿esta dirección aparece en bases de datos de proxies como MaxMind, IPInfo o DB-IP? Todas las plataformas importantes están suscritas a al menos una. Si su IP figura en su clasificación de datacenter o proxy, el sitio lo sabe antes de que se cargue su primera solicitud.

Tipo de ASN — ¿esta IP pertenece a una empresa de hosting o a un ISP de consumo? Los ASN de datacenter se marcan por defecto en plataformas con detección agresiva. Por eso existen los proxies ISP: llevan clasificación ASN residencial.

Fingerprinting TLS — el handshake SSL de su conexión tiene una firma única (JA3/JA4). Si no coincide con la que genera un navegador normal, el sitio la marca independientemente de la calidad de la IP.

Una dirección IP anónima de una lista gratuita falla en cada una de estas comprobaciones. Un proxy correctamente gestionado de un proveedor directo supera las dos primeras para la mayoría de los destinos — y eso cubre la mayor parte de los casos de uso reales.

Por qué las listas de proxies gratuitos no funcionan

Buscar listas de proxies anónimos en internet es una de las primeras cosas que la gente prueba. Las IP de estas listas se extraen de proxies abiertos — servidores mal configurados que aceptan conexiones externas. Ya están en todas las bases de datos de listas negras. Son transparentes o, en el mejor de los casos, de nivel anónimo, no elite. Otra persona controla el servidor y puede ver tu tráfico. Se desconectan sin previo aviso.

FineProxy posee más de 100,000 direcciones IPv4 en múltiples ASN. Cada dirección es de nivel elite, monitoreada en tiempo de actividad y rotada cuando su reputación se degrada. Esa es la “lista” que funciona — un pool gestionado donde la calidad de las IP se mantiene, no un volcado de servidores abiertos aleatorios.

Protocolo y cifrado

SOCKS5 ofrece mayor anonimato que los proxies HTTP porque opera a un nivel más bajo: no hay cabeceras específicas de HTTP que puedan filtrar información. FineProxy soporta SOCKS5 en todos sus proxies sin coste adicional. Para destinos HTTPS, cada IP cuenta con su propio certificado SSL, lo que significa que el tráfico entre usted y el proxy se cifra de forma independiente. Sin certificados compartidos, sin discrepancias de certificados que disparen mecanismos detección.

Para tareas donde el anonimato realmente importa —gestión de múltiples cuentas, recopilación de datos en mercados sensibles, acceso a servicios con restricción geográfica— la pila de protocolos importa tanto como la propia IP.