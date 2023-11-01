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Proxy Anônimo

Anonimato nível elite por padrão: remove headers X-Forwarded-For/Via, suporte a SOCKS5, mais de 100.000 endereços IPv4 distribuídos em múltiplos ASNs, tráfego ilimitado.

Configure seu plano →Proxies por 48 horas
Sem mediçãoSem cobrança por GB
AMD EPYCHardware de servidor de última geração
Até 80 GbpsUplink por servidor
REST + MCPProvisione e gerencie por API

Monte seu plano de proxy anônimo.

Monte um plano para sua carga de trabalho exata. Escolha o tipo de proxy, as localizações, a quantidade de IPs, o período de cobrança e o suporte UDP opcional — o preço é atualizado na hora.

PaísQuantidade de IPs
Suporte UDP
Desativado

Acrescenta 50% ao preço-base do plano. Funciona por SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para jogos, VoIP e streaming.

Vários países em um pacote, IPs extras na lista de permissões ou mais conexões?Configure no painel

Quatro maneiras de comprar proxies.
Uma delas atende a esta carga de trabalho.

Todos os endereços da FineProxy usam IPv4. Os proxies de datacenter, dedicados e ISP permanecem estáticos durante o período do plano; os proxies rotativos mudam a cada solicitação. Os planos estáticos incluem tráfego ilimitado. A opção destacada corresponde ao principal caso de uso desta página: Dedicado.

Pacote de datacenterVendido em blocos, compartilhadoRecomendado aquiDedicadoPessoal, a partir de um único IPISPEndereços estáticos registrados por ISPRotativoCobrado em créditos de API
Ideal paraBots e monitoramento em escalaPara tarefas sem uma conta persistente.Sessões de conta de longa duraçãoUm endereço por perfil, usado somente por você.Destinos que avaliam o ASNRegistrado em um provedor de internet.Coleta, não contasUma sessão persistente não deve mudar de endereço.
Usuários por endereçoAté 5A reputação depende em parte dos outros usuários da rede.1 — vocêNinguém mais o utiliza durante todo o período.Até 5Pool compartilhado
Confiança da plataformaPadrãoASN de datacenterAlta — exclusivoAlta — registrado por ISPVaria conforme o pool
Preço a partir de$12 / 100 IPsUS$ 0,12 por endereço, por mês$12 / 100 IPsCompre exatamente o que precisa.$30 / 100 IPsUS$ 0,30 por endereço, por mês$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pedido mínimo100 IPs1 IP100 IPs2,5 milhões de créditos
Permanência do endereçoEstático durante o períodoEstático durante o períodoEstático durante o períodoMuda a cada solicitação
Largura de bandaSem mediçãoSem mediçãoSem mediçãoCréditosCobrado por solicitação, não por gigabyte.
UDP / chamadas de vozAdicional opcionalAdicional opcionalAdicional opcionalIndisponível
ProtocolosHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutenticaçãoLista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Chave de API
Ver planosVer planos dedicadosVer planos ISPVer planos
Recomendado aqui

Dedicado

Pessoal, a partir de um único IP

Ideal para

Sessões de conta de longa duraçãoUm endereço por perfil, usado somente por você.

Usuários por endereço

1 — vocêNinguém mais o utiliza durante todo o período.

Confiança da plataforma

Alta — exclusivo

Preço a partir de

$12 / 100 IPsCompre exatamente o que precisa.

Pedido mínimo

1 IP

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

Ver planos dedicados

Pacote de datacenter

Vendido em blocos, compartilhado

Ideal para

Bots e monitoramento em escalaPara tarefas sem uma conta persistente.

Usuários por endereço

Até 5A reputação depende em parte dos outros usuários da rede.

Confiança da plataforma

PadrãoASN de datacenter

Preço a partir de

$12 / 100 IPsUS$ 0,12 por endereço, por mês

Pedido mínimo

100 IPs

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

Ver planos

ISP

Endereços estáticos registrados por ISP

Ideal para

Destinos que avaliam o ASNRegistrado em um provedor de internet.

Usuários por endereço

Até 5

Confiança da plataforma

Alta — registrado por ISP

Preço a partir de

$30 / 100 IPsUS$ 0,30 por endereço, por mês

Pedido mínimo

100 IPs

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

Ver planos ISP

Rotativo

Cobrado em créditos de API

Ideal para

Coleta, não contasUma sessão persistente não deve mudar de endereço.

Usuários por endereço

Pool compartilhado

Confiança da plataforma

Varia conforme o pool

Preço a partir de

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pedido mínimo

2,5 milhões de créditos

Permanência do endereço

Muda a cada solicitação

Largura de banda

CréditosCobrado por solicitação, não por gigabyte.

UDP / chamadas de voz

Indisponível

Protocolos

HTTP, SOCKS5

Autenticação

Chave de API

Ver planos

Proxies por 48 horas

Monte um plano para sua tarefa e teste os proxies em condições reais. Pague pela configuração escolhida por 48 horas — o preço é calculado durante a configuração.

Proxies por 48 horas

Principais localizações de proxy

As oito localizações de proxy mais escolhidas pelos clientes da FineProxy.

Ver todas as localizações

Conecte uma vez.
Depois, basta pedir.

A FineProxy oferece um Servidor MCP: cole uma URL no seu agente e ele receberá 49 ferramentas do painel — compras, renovações, rotação de IP, listas de permitidos, análise de uso, faturas e suporte. As mesmas operações estão disponíveis por uma REST API se preferir escrever as chamadas por conta própria.

Depois, basta dizer

  • Compre um dedicated anônimo proxy em os Estados Unidos
  • Exporte meu anônimo lista de proxies como JSON
  • Adicione à lista de IPs permitidos 203.0.113.7 para meu anônimo serviço de proxy
  • Mostre o status de meu de alto anonimato serviços de proxy
  • Substitua um IP anônimo de datacenter quando a próxima troca gratuita estiver disponível
Saiba mais Crie uma chave de API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Reinicie o Claude depois de salvar a configuração. As 49 ferramentas da FineProxy aparecerão na lista de ferramentas disponíveis.

O que o agente não fará — não importa o que você peça

Gastar seu dinheiro

Seis ferramentas afetam o saldo e todas precisam de wallet:spend. Não conceda esse escopo à chave e o agente poderá executar todo o restante.

Pagar mais que o valor cotado

Cada compra inclui o expected_total_cents da cotação. Se houver diferença de um centavo, a chamada é rejeitada e nada é cobrado.

Cancelar por impulso

As duas ferramentas irreversíveis não funcionam sem confirm=true. O encerramento não pode ocorrer como efeito colateral.

Cobrar duas vezes

Chamadas financeiras usam uma idempotency_key. Uma nova tentativa após timeout liquida a mesma cobrança, não uma segunda.

MCP: 49 ferramentas · 9 escopos de permissãoJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sem estadoAPI REST: 49 operações · OpenAPI 3.1

Configuração manual

Escolha seu sistema operacional, navegador ou aplicativo de proxy para ver um guia de configuração passo a passo.

TODAS AS INTEGRAÇÕES

Sistemas

Navegadores

Aplicativos

Criado para velocidade.
O tráfego nunca é medido.

A FineProxy manteve até 500 Mbps em nossos testes padrão com servidores remotos. Em cargas de scraping, o limite geralmente era a taxa do site de destino, não o proxy.

Método de teste: 1.973.500 tentativas de conexão, além de testes simultâneos de até 96 threads por um único IP de proxy.

500 Mbps

por proxy em testes padrão com servidores remotos

99.97%

das conexões estabelecidas em 1.973.500 solicitações

96

threads simultâneas em um IP sem perda de desempenho

0

limites de largura de banda — tráfego ilimitado em todos os planos

AMD EPYC dedicado

Nossos próprios servidores, sem vizinhos em VPS compartilhada disputando a porta.

Sub-redes próprias

Os IPs vêm de faixas que possuímos, não são revendidos de outro provedor.

Uplink de 80 Gbps

Margem de capacidade por servidor — não é uma promessa para uma única sessão de proxy.

Tier III / IV

Datacenters com energia e refrigeração redundantes em nossas localizações.

Observações do teste

A vazão real depende da rota, do destino, das condições de rede e da configuração e desempenho do equipamento do usuário. Um notebook em uma conexão doméstica de 500 Mbps atingiu cerca de 468 Mbps na prática, enquanto servidores remotos chegaram a 500 Mbps em testes padrão. Em testes excepcionais com servidores de alto desempenho configurados corretamente na Europa e nos EUA, a vazão chegou a 700 Mbps; esse não é um resultado típico por sessão.

Cada afirmação nesta página, nas palavras de outros clientes.

Opiniões relevantes de clientes, selecionadas de um pool de avaliações verificadas e vinculadas à fonte original.

2011fornecendo proxies desde

Contas em operação

Trabalho com a FineProxy.org há mais de dois anos e posso dizer, com toda a honestidade, que é o fornecedor mais estável com que já trabalhei. Giro mais de uma dúzia de contas de redes sociais e cada uma precisa de um IP dedicado. Nunca encontrei um bloqueio devido a um endereço incluído numa lista negra. A disponibilidade do servidor ronda os 99.9%, o que é crucial durante campanhas de marketing automatizadas. A velocidade é mais do que satisfatória e os dados fluem sem lentidões incómodas nas horas de ponta. O painel de gestão é intuitivo e a lista de proxies é atualizada em tempo real. FineProxy é sinónimo de tranquilidade.

zapierdalamwbewieNorton Safe Web, Este anoTraduzido do inglêsFonte

Disponibilidade: proxies excelentes que permanecem estáveis durante 3–7 dias sem interrupções Velocidade: suficientemente rápidos para TikTok, Gmail e inícios de sessão em carteiras de criptomoedas Protocolos suportados: HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5 e até UDP Cobertura global: Estados Unidos, Alemanha, França, Japão e muito mais

esta bazaarSaasHub, Ano passadoTraduzido do inglêsFonte

Pedidos mínimos

Olá amigos Eu quero expressar minha opinião sobre o proxy são 5 países diferentes com acesso a 10000 ip por 10 ou 30 dias a um preço muito baixo, por isso que é a minha conclusão, colegas tudo o que eu posso dizer é que você vai forçar você a pensar

Аноним FaiersPlataforma interna da FineProxyTraduzido do inglêsFonte

Proxies excelentes, funcionam como um relógio. Utilizo-os há um ano, uso-os constantemente e compro 1.000 de cada vez.

IvanTrustpilot, Há mais de 2 anosTraduzido do inglêsFonte

Experiência do cliente

Um servidor proxy funciona como intermediário entre o seu computador e a Internet. Quando utiliza um proxy, os seus pedidos passam primeiro por esse intermediário, que depois os encaminha para o site que pretende visitar. Assim, o site vê as informações do proxy em vez das suas. Pessoalmente, utilizo o proxy https://dieg.info/en/review/review-nodemaven/ por estes motivos. É um serviço fiável e fácil de usar que me ajuda a navegar em segurança e a aceder a conteúdos de diferentes regiões. Se procura uma boa solução de proxies, recomendo vivamente o proxy disponível em https://dieg.info/en/review/review-nodemaven/ — vale a pena experimentar!

MartaDieg, Ano passadoTraduzido do inglêsFonte

As avaliações são citadas na íntegra. Quando um cliente levantou uma questão que podíamos responder, nossa resposta na plataforma original é exibida junto.

Todas as avaliações de clientes
Qual é a diferença entre proxy anônimo e proxy elite?Um proxy

Um proxy anônimo oculta seu IP, mas envia um cabeçalho Via — o site-alvo sabe que há um proxy envolvido. Um proxy elite (alta anonimidade) remove todos os indicadores de proxy dos cabeçalhos. Sua conexão parece direta. Todo proxy da FineProxy é de nível elite. A classificação «anônimo» é basicamente uma relíquia da era das listas de proxies gratuitos.

Sites ainda conseguem detectar proxies elite?Sim

Sim — por meio de métodos que não têm relação com headers. Bancos de dados de reputação de IP (MaxMind, IPInfo), classificação de ASN (datacenter vs residencial), TLS fingerprinting e análise comportamental funcionam independentemente do anonimato dos headers. Headers elite são necessários, mas não suficientes. O que importa junto com eles: histórico limpo de IP, diversidade adequada de ASN e compatibilidade do fingerprint da conexão com o comportamento esperado de um navegador.

Proxy anônimo vs VPN — quando usar cada um?Uma VPN criptografa

Uma VPN criptografa todo o tráfego do seu dispositivo e funciona em nível de sistema. Um proxy funciona por aplicativo ou por conexão. Para privacidade de navegação pessoal, uma VPN é mais simples. Para gerenciar múltiplas contas, fazer scraping ou qualquer tarefa que exija IPs diferentes por sessão, proxies são a única opção — uma VPN fornece um único IP para tudo. Os proxies HTTPS da FineProxy com certificados SSL individuais oferecem criptografia comparável a uma VPN para cada conexão separadamente.

Listas gratuitas de proxies anônimos são seguras?Não

Não. Esses IPs vêm de servidores mal configurados. O operador pode interceptar seu tráfego, injetar conteúdo ou registrar credenciais. Os IPs estão em todas as blocklists. Raramente são de nível elite, apesar de rotulados como «anônimos». Para qualquer coisa envolvendo contas reais ou dados, proxies pagos de um provedor que possui sua própria infraestrutura são o mínimo.

SOCKS5 ou HTTP — qual é mais anônimo?SOCKS5

SOCKS5 por design. Proxies HTTP podem vazar informações por meio de headers específicos do protocolo, mesmo no nível elite. O SOCKS5 opera abaixo da camada de aplicação e transmite o tráfego sem interpretá-lo — nada para manipular ou vazar. Para máximo anonimato, use SOCKS5. Todo proxy da FineProxy suporta ambos os protocolos pelo mesmo preço.

Estou recebendo "anonymous proxy detected" em um site — o que faço?Isso significa que

Isso significa que o site identificou sua conexão como proxy — geralmente por meio de bancos de dados de reputação de IP ou classificação ASN, não cabeçalhos. Troque para um IP diferente do pool. Se os bloqueios persistirem, experimente proxies ISP em vez de datacenter para esse alvo específico — eles possuem classificação ASN residencial. Verifique também se a fingerprint do seu navegador e a assinatura TLS correspondem ao que o site espera de um navegador real. O erro raramente significa que o proxy está quebrado — significa que aquele tipo de IP específico está sinalizado naquele site específico.

Guia

O que «anônimo» realmente significa quando você compra proxies

4 min de leituraEquipe de rede da FineProxy

Todo proxy da FineProxy é de nível elite anônimo por padrão — ele remove os cabeçalhos X-Forwarded-For, Via e Proxy-Connection antes que sua requisição chegue ao destino. Seu IP real nunca aparece no tráfego. Quando você compra acesso a um servidor proxy anônimo de um provedor pago, isso é o básico, não um recurso premium. A pergunta que vale a pena fazer não é «este proxy é anônimo?» — é se o proxy sobrevive aos métodos de detecção que substituíram a verificação de cabeçalhos há anos.

Três níveis de anonimato — e por que só um importa

A indústria de proxies classifica a anonimidade em três níveis. Proxies transparentes encaminham seu IP real nos cabeçalhos — inúteis para privacidade. Proxies anônimos ocultam seu IP, mas adicionam um cabeçalho Via, informando ao destino «esta requisição passou por um proxy». Proxies elite (também chamados de servidor proxy de alta anonimidade) removem tudo — sem IP encaminhado, sem indicadores de proxy, sem rastro nos cabeçalhos HTTP.

O ponto é o seguinte: qualquer proxy pago que valha a pena já opera em nível elite há anos. O sistema de três camadas vem do início dos anos 2000, quando proxies transparentes e «anônimos» eram comuns em listas gratuitas. Em 2026, se você está pagando por um proxy e ele não é elite, você está pagando por nada.

Todo o pool da FineProxy — compartilhado e dedicado, HTTP e SOCKS5 — opera em anonimato elite. Não porque seja um nível especial. Porque qualquer coisa abaixo disso é inútil.

Headers são a parte fácil

Remover o X-Forwarded-For engana um sistema de detecção da era 2010. Plataformas modernas verificam muito mais:

Reputação do IP — esse endereço é conhecido em bancos de dados de proxies como MaxMind, IPInfo ou DB-IP? Toda plataforma relevante assina pelo menos um desses serviços. Se seu IP aparece na classificação de datacenter ou proxy, o site já sabe antes mesmo da sua primeira requisição carregar.

Tipo de ASN — esse IP pertence a uma empresa de hospedagem ou a um ISP residencial? ASNs de datacenter são sinalizados por padrão em plataformas com detecção agressiva. É por isso que os proxies ISP existem — eles possuem classificação ASN residencial.

Fingerprinting TLS — o handshake SSL da sua conexão tem uma assinatura única (JA3/JA4). Se ela não corresponder ao que um navegador normal produz, o site sinaliza a conexão independentemente da qualidade do IP.

Um endereço IP anônimo de uma lista gratuita falha em todos esses critérios. Um proxy bem gerenciado de um provedor direto passa nos dois primeiros para a maioria dos alvos — e isso cobre a maior parte dos casos de uso reais.

Por que listas de proxies gratuitos não funcionam

Buscar listas de proxies anônimos na internet é uma das primeiras coisas que as pessoas tentam. Os IPs nessas listas são coletados de proxies abertos — servidores mal configurados que aceitam conexões externas. Eles já estão em todos os bancos de dados de blocklist. São transparentes ou, no máximo, de nível anônimo — não elite. Outra pessoa controla o servidor e pode ver seu tráfego. Eles saem do ar sem aviso.

A FineProxy possui mais de 100.000 endereços IPv4 em múltiplos ASNs. Cada endereço é de nível elite, monitorado quanto ao uptime e substituído quando a reputação degrada. Essa é a «lista» que funciona — um pool gerenciado onde a qualidade do IP é mantida, não um dump de servidores abertos aleatórios.

Protocolo e criptografia

SOCKS5 oferece mais anonimato do que proxies HTTP porque opera em um nível mais baixo — sem headers específicos de HTTP para vazar informações. A FineProxy suporta SOCKS5 em todos os proxies sem custo adicional. Para destinos HTTPS, cada IP possui seu próprio certificado SSL, o que significa que o tráfego entre você e o proxy é criptografado de forma independente. Sem certificados compartilhados, sem incompatibilidades de certificado que acionam detecção.

Para tarefas em que o anonimato realmente importa — gestão de múltiplas contas, coleta de dados em mercados sensíveis, acesso a serviços com bloqueio regional — a stack de protocolos importa tanto quanto o IP em si.