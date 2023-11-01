Todo proxy da FineProxy é de nível elite anônimo por padrão — ele remove os cabeçalhos X-Forwarded-For, Via e Proxy-Connection antes que sua requisição chegue ao destino. Seu IP real nunca aparece no tráfego. Quando você compra acesso a um servidor proxy anônimo de um provedor pago, isso é o básico, não um recurso premium. A pergunta que vale a pena fazer não é «este proxy é anônimo?» — é se o proxy sobrevive aos métodos de detecção que substituíram a verificação de cabeçalhos há anos.

Três níveis de anonimato — e por que só um importa

A indústria de proxies classifica a anonimidade em três níveis. Proxies transparentes encaminham seu IP real nos cabeçalhos — inúteis para privacidade. Proxies anônimos ocultam seu IP, mas adicionam um cabeçalho Via, informando ao destino «esta requisição passou por um proxy». Proxies elite (também chamados de servidor proxy de alta anonimidade) removem tudo — sem IP encaminhado, sem indicadores de proxy, sem rastro nos cabeçalhos HTTP.

O ponto é o seguinte: qualquer proxy pago que valha a pena já opera em nível elite há anos. O sistema de três camadas vem do início dos anos 2000, quando proxies transparentes e «anônimos» eram comuns em listas gratuitas. Em 2026, se você está pagando por um proxy e ele não é elite, você está pagando por nada.

Todo o pool da FineProxy — compartilhado e dedicado, HTTP e SOCKS5 — opera em anonimato elite. Não porque seja um nível especial. Porque qualquer coisa abaixo disso é inútil.

Headers são a parte fácil

Remover o X-Forwarded-For engana um sistema de detecção da era 2010. Plataformas modernas verificam muito mais:

Reputação do IP — esse endereço é conhecido em bancos de dados de proxies como MaxMind, IPInfo ou DB-IP? Toda plataforma relevante assina pelo menos um desses serviços. Se seu IP aparece na classificação de datacenter ou proxy, o site já sabe antes mesmo da sua primeira requisição carregar.

Tipo de ASN — esse IP pertence a uma empresa de hospedagem ou a um ISP residencial? ASNs de datacenter são sinalizados por padrão em plataformas com detecção agressiva. É por isso que os proxies ISP existem — eles possuem classificação ASN residencial.

Fingerprinting TLS — o handshake SSL da sua conexão tem uma assinatura única (JA3/JA4). Se ela não corresponder ao que um navegador normal produz, o site sinaliza a conexão independentemente da qualidade do IP.

Um endereço IP anônimo de uma lista gratuita falha em todos esses critérios. Um proxy bem gerenciado de um provedor direto passa nos dois primeiros para a maioria dos alvos — e isso cobre a maior parte dos casos de uso reais.

Por que listas de proxies gratuitos não funcionam

Buscar listas de proxies anônimos na internet é uma das primeiras coisas que as pessoas tentam. Os IPs nessas listas são coletados de proxies abertos — servidores mal configurados que aceitam conexões externas. Eles já estão em todos os bancos de dados de blocklist. São transparentes ou, no máximo, de nível anônimo — não elite. Outra pessoa controla o servidor e pode ver seu tráfego. Eles saem do ar sem aviso.

A FineProxy possui mais de 100.000 endereços IPv4 em múltiplos ASNs. Cada endereço é de nível elite, monitorado quanto ao uptime e substituído quando a reputação degrada. Essa é a «lista» que funciona — um pool gerenciado onde a qualidade do IP é mantida, não um dump de servidores abertos aleatórios.

Protocolo e criptografia

SOCKS5 oferece mais anonimato do que proxies HTTP porque opera em um nível mais baixo — sem headers específicos de HTTP para vazar informações. A FineProxy suporta SOCKS5 em todos os proxies sem custo adicional. Para destinos HTTPS, cada IP possui seu próprio certificado SSL, o que significa que o tráfego entre você e o proxy é criptografado de forma independente. Sem certificados compartilhados, sem incompatibilidades de certificado que acionam detecção.