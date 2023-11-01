A Steam não oferece uma API oficial do Market. Se você precisa de dados de preços, informações de inventário ou quer automatizar trades, restam duas opções: usar serviços de terceiros caros ou fazer o parsing da Steam por conta própria. A maioria dos traders e revendedores sérios escolhe o segundo caminho — e é aí que um proxy para a Steam se torna essencial.

Por que o proxy para Steam é importante no parsing de mercado

O Steam Market contém milhões de itens em CS2, Dota 2, Rust e outros jogos. Monitorar preços manualmente em larga escala é impossível. O parsing automatizado permite que você:

Monitore flutuações de preço em tempo real

Encontre itens com preços abaixo do mercado antes dos concorrentes

Construa bancos de dados de preços para operações de revenda

Rastreie inventário em múltiplas contas

O problema? A Steam aplica rate-limit de forma agressiva. Envie muitas requisições de um único IP e você vai receber erros "429 Too Many Requests". Seu IP é bloqueado temporariamente e todo o seu parsing para. Com a rotação adequada de proxies, você distribui as requisições entre múltiplos IPs e fica abaixo do radar da Steam.

Bots de trading e operações com múltiplas contas

Se você opera bots de trading — seja ArchiSteamFarm, soluções personalizadas ou plataformas comerciais — provavelmente já enfrentou rate limits. O Steam permite cerca de 10 a 15 contas de bot por IP antes de aplicar throttling. Acima disso, você precisa de proxies dedicados para cada conta ou grupo de contas.Rodar múltiplas contas a partir de um único IP cria outro risco: se a Steam sinalizar uma conta por atividade suspeita, a associação de IP pode afetar suas outras contas. Proxies separados isolam cada conta, protegendo toda a sua operação contra banimentos em cascata.

Datacenter vs. residencial: o que funciona para a Steam

Aqui está a realidade sobre usar servidor proxy para desbloquear o Steam para uso profissional.Proxies datacenter funcionam bem para usuários experientes. Eles são mais rápidos e significativamente mais baratos para parsing de alto volume. O segredo é usar IPs dedicados que não foram queimados por outros usuários. IPs de datacenter compartilhados costumam ser bloqueados imediatamente porque alguém já abusou deles no Steam.Proxies residenciais e móveis são mais seguros para iniciantes. A Steam os enxerga como conexões domésticas comuns, então sofrem menos escrutínio. Porém, custam mais e têm limites de largura de banda — o que é problemático se você está fazendo parsing de milhões de itens.A FineProxy oferece IPs datacenter dedicados para a Steam. Esses endereços são exclusivos para você dentro do nosso serviço — enquanto você os aluga, nenhum outro cliente da FineProxy pode usá-los na Steam. Isso evita o problema comum de herdar a má reputação de outro usuário. Somos o provedor real, não um revendedor, o que significa controle direto sobre a qualidade dos IPs e substituição mais rápida caso surjam problemas.

Dicas práticas para parsing na Steam

Respeite os rate limits: mesmo com proxies, não sobrecarregue os servidores do Steam. Intervalos de 10 a 15 segundos entre requisições em cada IP mantêm você abaixo do limite.Faça rotação de forma inteligente: não troque de IP a cada requisição — isso parece suspeito. Use sessões sticky em que o mesmo IP lida com uma sequência lógica de requisições e depois faça a rotação.Lide com erros 429 de forma inteligente: quando atingir limites de requisição, reduza o ritmo. Tentar novamente de forma agressiva só aumenta o tempo do seu bloqueio.Use os endpoints corretos: o /market/priceoverview/ do Steam retorna preços atuais sem necessidade de autenticação. O /market/pricehistory/ exige cookies e retorna dados históricos. Saiba qual você precisa.Monitore a saúde dos IPs: acompanhe quais proxies são bloqueados e quando. Padrões surgem — certos horários do dia ou volumes de requisições disparam bloqueios com mais frequência.

E quanto a acessar a Steam desbloqueada?