NOVO! |Uma chamada de API, dados limpos de volta. Sem precisar de scrapers.Ganhe 10.000 tokens grátis →

Proxy Steam

Proxies IPv4 dedicados para parsing do Steam Market e bots de trading — HTTP/HTTPS/SOCKS5, sessões sticky, mix diversificado de sub-redes para 10–15 contas por IP.

Configure seu plano →Proxies por 48 horas
Sem mediçãoSem cobrança por GB
AMD EPYCHardware de servidor de última geração
Até 80 GbpsUplink por servidor
REST + MCPProvisione e gerencie por API

Monte seu plano de proxy para Steam.

Monte um plano para sua carga de trabalho exata. Escolha o tipo de proxy, as localizações, a quantidade de IPs, o período de cobrança e o suporte UDP opcional — o preço é atualizado na hora.

PaísQuantidade de IPs
Suporte UDP
Desativado

Acrescenta 50% ao preço-base do plano. Funciona por SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para jogos, VoIP e streaming.

Vários países em um pacote, IPs extras na lista de permissões ou mais conexões?Configure no painel

Quatro maneiras de comprar proxies.
Uma delas atende a esta carga de trabalho.

Todos os endereços da FineProxy usam IPv4. Os proxies de datacenter, dedicados e ISP permanecem estáticos durante o período do plano; os proxies rotativos mudam a cada solicitação. Os planos estáticos incluem tráfego ilimitado. A opção destacada corresponde ao principal caso de uso desta página: Pacote de datacenter.

Recomendado aquiPacote de datacenterVendido em blocos, compartilhadoDedicadoPessoal, a partir de um único IPISPEndereços estáticos registrados por ISPRotativoCobrado em créditos de API
Ideal paraBots e monitoramento em escalaPara tarefas sem uma conta persistente.Sessões de conta de longa duraçãoUm endereço por perfil, usado somente por você.Destinos que avaliam o ASNRegistrado em um provedor de internet.Coleta, não contasUma sessão persistente não deve mudar de endereço.
Usuários por endereçoAté 5A reputação depende em parte dos outros usuários da rede.1 — vocêNinguém mais o utiliza durante todo o período.Até 5Pool compartilhado
Confiança da plataformaPadrãoASN de datacenterAlta — exclusivoAlta — registrado por ISPVaria conforme o pool
Preço a partir de$12 / 100 IPsUS$ 0,12 por endereço, por mês$12 / 100 IPsCompre exatamente o que precisa.$30 / 100 IPsUS$ 0,30 por endereço, por mês$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pedido mínimo100 IPs1 IP100 IPs2,5 milhões de créditos
Permanência do endereçoEstático durante o períodoEstático durante o períodoEstático durante o períodoMuda a cada solicitação
Largura de bandaSem mediçãoSem mediçãoSem mediçãoCréditosCobrado por solicitação, não por gigabyte.
UDP / chamadas de vozAdicional opcionalAdicional opcionalAdicional opcionalIndisponível
ProtocolosHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutenticaçãoLista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Chave de API
Ver planosVer planos dedicadosVer planos ISPVer planos
Recomendado aqui

Pacote de datacenter

Vendido em blocos, compartilhado

Ideal para

Bots e monitoramento em escalaPara tarefas sem uma conta persistente.

Usuários por endereço

Até 5A reputação depende em parte dos outros usuários da rede.

Confiança da plataforma

PadrãoASN de datacenter

Preço a partir de

$12 / 100 IPsUS$ 0,12 por endereço, por mês

Pedido mínimo

100 IPs

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

Ver planos

Dedicado

Pessoal, a partir de um único IP

Ideal para

Sessões de conta de longa duraçãoUm endereço por perfil, usado somente por você.

Usuários por endereço

1 — vocêNinguém mais o utiliza durante todo o período.

Confiança da plataforma

Alta — exclusivo

Preço a partir de

$12 / 100 IPsCompre exatamente o que precisa.

Pedido mínimo

1 IP

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

Ver planos dedicados

ISP

Endereços estáticos registrados por ISP

Ideal para

Destinos que avaliam o ASNRegistrado em um provedor de internet.

Usuários por endereço

Até 5

Confiança da plataforma

Alta — registrado por ISP

Preço a partir de

$30 / 100 IPsUS$ 0,30 por endereço, por mês

Pedido mínimo

100 IPs

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

Ver planos ISP

Rotativo

Cobrado em créditos de API

Ideal para

Coleta, não contasUma sessão persistente não deve mudar de endereço.

Usuários por endereço

Pool compartilhado

Confiança da plataforma

Varia conforme o pool

Preço a partir de

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pedido mínimo

2,5 milhões de créditos

Permanência do endereço

Muda a cada solicitação

Largura de banda

CréditosCobrado por solicitação, não por gigabyte.

UDP / chamadas de voz

Indisponível

Protocolos

HTTP, SOCKS5

Autenticação

Chave de API

Ver planos

Proxies por 48 horas

Monte um plano para sua tarefa e teste os proxies em condições reais. Pague pela configuração escolhida por 48 horas — o preço é calculado durante a configuração.

Proxies por 48 horas

Principais localizações de proxy

As oito localizações de proxy mais escolhidas pelos clientes da FineProxy.

Ver todas as localizações

Conecte uma vez.
Depois, basta pedir.

A FineProxy oferece um Servidor MCP: cole uma URL no seu agente e ele receberá 49 ferramentas do painel — compras, renovações, rotação de IP, listas de permitidos, análise de uso, faturas e suporte. As mesmas operações estão disponíveis por uma REST API se preferir escrever as chamadas por conta própria.

Depois, basta dizer

  • Compre 10,000 Mix de países IPs de datacenter para Steam Market análise
  • Adicione à lista de IPs permitidos 203.0.113.7 para meu serviço de proxy
  • Exporte meu lista de proxies como JSON
  • Mostre quais serviços tiveram a maior taxa de erro hoje
  • Mostre o status e detalhes de cobrança para meu serviços de proxy
Saiba mais Crie uma chave de API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Reinicie o Claude depois de salvar a configuração. As 49 ferramentas da FineProxy aparecerão na lista de ferramentas disponíveis.

O que o agente não fará — não importa o que você peça

Gastar seu dinheiro

Seis ferramentas afetam o saldo e todas precisam de wallet:spend. Não conceda esse escopo à chave e o agente poderá executar todo o restante.

Pagar mais que o valor cotado

Cada compra inclui o expected_total_cents da cotação. Se houver diferença de um centavo, a chamada é rejeitada e nada é cobrado.

Cancelar por impulso

As duas ferramentas irreversíveis não funcionam sem confirm=true. O encerramento não pode ocorrer como efeito colateral.

Cobrar duas vezes

Chamadas financeiras usam uma idempotency_key. Uma nova tentativa após timeout liquida a mesma cobrança, não uma segunda.

MCP: 49 ferramentas · 9 escopos de permissãoJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sem estadoAPI REST: 49 operações · OpenAPI 3.1

Configuração manual

Escolha seu sistema operacional, navegador ou aplicativo de proxy para ver um guia de configuração passo a passo.

TODAS AS INTEGRAÇÕES

Sistemas

Navegadores

Aplicativos

Criado para velocidade.
O tráfego nunca é medido.

A FineProxy manteve até 500 Mbps em nossos testes padrão com servidores remotos. Em cargas de scraping, o limite geralmente era a taxa do site de destino, não o proxy.

Método de teste: 1.973.500 tentativas de conexão, além de testes simultâneos de até 96 threads por um único IP de proxy.

500 Mbps

por proxy em testes padrão com servidores remotos

99.97%

das conexões estabelecidas em 1.973.500 solicitações

96

threads simultâneas em um IP sem perda de desempenho

0

limites de largura de banda — tráfego ilimitado em todos os planos

AMD EPYC dedicado

Nossos próprios servidores, sem vizinhos em VPS compartilhada disputando a porta.

Sub-redes próprias

Os IPs vêm de faixas que possuímos, não são revendidos de outro provedor.

Uplink de 80 Gbps

Margem de capacidade por servidor — não é uma promessa para uma única sessão de proxy.

Tier III / IV

Datacenters com energia e refrigeração redundantes em nossas localizações.

Observações do teste

A vazão real depende da rota, do destino, das condições de rede e da configuração e desempenho do equipamento do usuário. Um notebook em uma conexão doméstica de 500 Mbps atingiu cerca de 468 Mbps na prática, enquanto servidores remotos chegaram a 500 Mbps em testes padrão. Em testes excepcionais com servidores de alto desempenho configurados corretamente na Europa e nos EUA, a vazão chegou a 700 Mbps; esse não é um resultado típico por sessão.

Cada afirmação nesta página, nas palavras de outros clientes.

Opiniões relevantes de clientes, selecionadas de um pool de avaliações verificadas e vinculadas à fonte original.

2011fornecendo proxies desde

Contas em operação

Utilizei-o com um bot do Twitch e funcionou perfeitamente. Agradeço à FineProxy por ter dedicado um sistema muito bom exatamente àquilo de que preciso.

blastzadaaaaSaasHub, Há mais de 2 anosTraduzido do inglêsFonte

grandes proxies para raspamento de dados – Eu o usei por mais de 5 anos.. eles têm IPs rotativos, eles são rápidos e quase todos os proxies não são bloqueados nas redes sociais

AliceDieg, Ano passadoTraduzido do inglêsFonte

Velocidade sob carga

Serviço de proxy incrivelmente confiável com excelente tempo de atividade. Não enfrentei nenhum problema grave desde que comecei a usá-lo. Definitivamente vale o investimento se você precisa de conexões de proxy consistentes.

rmds901Norton Safe Web, Este anoFonte

Saudações a vocês, leitores honrados desta humilde revisão. Deixe-me falar um pouco sobre servidores de proxy. Na minha opinião, servidores de proxy podem ser muito úteis em diferentes casos e para vários propósitos. Eu acho que o fineproxy é uma boa escolha, especialmente para a velocidade do trabalho.É também confortabe em uso. Eu tenho usado o fineproxy por dois meses já, e estou sinceramente satisfeito com ele.

Mike MillerPlataforma interna da FineProxyTraduzido do inglêsFonte

Localizações e estoque

Preço barato. Baixa taxa de proxies quebrados <10%. Muitos geo e sub-redes. Conexão estável, ip estática e mudança de piscina livre a cada semana.

Denis ZadneprovskiyTrustpilot, Há mais de 2 anosTraduzido do inglêsFonte

O Fineproxy.org oferece um serviço proxy decente com uma ampla seleção de IPs e locais. No entanto, as velocidades de conexão podem ser inconsistentes às vezes, e a resposta de suporte pode ser mais lenta do que esperado. Embora o serviço seja adequado para tarefas básicas, ele pode não atender totalmente às necessidades de usuários com demandas mais elevadas ou requisitos específicos.

Charles BrownProxyRate, Há mais de 2 anosTraduzido do inglêsFonte

As avaliações são citadas na íntegra. Quando um cliente levantou uma questão que podíamos responder, nossa resposta na plataforma original é exibida junto.

Todas as avaliações de clientes
Por que preciso de um proxy para parsing no Steam Market?O Steam aplica

O Steam aplica rate-limiting nas requisições para impedir scraping automatizado. Sem proxies, você só consegue enviar um número limitado de requisições antes de receber erros “429 Too Many Requests” que bloqueiam seu IP. Proxies permitem distribuir as requisições entre múltiplos IPs, mantendo acesso contínuo a dados de preços e informações de inventário. Para operações sérias de trading, isso não é opcional — é a única forma de fazer parsing em escala.

Posso usar proxies gratuitos para a Steam?Tecnicamente sim

Tecnicamente sim, mas prepare-se para problemas. Proxies gratuitos são lentos, instáveis e compartilhados entre milhares de usuários. A Steam provavelmente já bloqueou a maioria dos IPs de proxies gratuitos. Para operações com bots de trading ou parsing do Market, proxies gratuitos vão causar mais dor de cabeça do que resolver. Você vai gastar mais tempo lidando com bloqueios do que realmente coletando dados.

Quantas contas da Steam posso rodar em um único IP?Aproximadamente 10

Aproximadamente 10 a 15 contas antes que o rate limiting do Steam se torne problemático. Isso se aplica a bots de trading e operações automatizadas. Se você está rodando ArchiSteamFarm ou ferramentas similares com mais contas, precisa de múltiplos proxies. Um proxy para cada 10 a 15 contas é um ponto de partida razoável, embora operações mais intensas possam exigir menos contas por IP.

Proxies datacenter são bloqueados na Steam?Depende da

Depende da qualidade do proxy. IPs datacenter compartilhados costumam ser bloqueados porque usuários anteriores abusaram deles. IPs dedicados, que você controla exclusivamente, têm taxas de sucesso muito melhores. Os proxies datacenter dedicados para Steam da FineProxy funcionam porque são atribuídos exclusivamente a você — ninguém mais pode queimá-los na Steam enquanto você estiver usando.

Usar proxies na Steam viola os termos de serviço?Usar proxies

Usar proxies para contornar restrições de preço regionais viola os termos do Steam e pode resultar em penalidades na conta. No entanto, usar proxies para parsing do Market, bots de trading ou acessar o Steam a partir de redes restritas opera em uma zona cinzenta. O Steam não fornece uma API oficial para dados do Market, então o acesso automatizado é a única opção para traders sérios. O segredo é o uso responsável — não abuse do sistema, respeite os rate limits e não use proxies para atividades proibidas como manipulação de preços.

A geolocalização do proxy importa para parsing e bots na Steam?Para a maioria

Para a maioria das operações de parsing do Steam Market e bots de trading, a geolocalização não importa muito — o Steam exibe os mesmos dados do Market independentemente da região. O que importa muito mais é a diversidade de sub-redes. Pacotes mix com IPs distribuídos por diversas sub-redes diferentes apresentam melhor desempenho porque os sistemas anti-bot do Steam detectam clusters de requisições vindas da mesma faixa de sub-rede. Os pacotes mix da FineProxy oferecem máxima variedade de sub-redes, o que é mais eficaz do que concentrar em uma única localização da UE ou dos EUA.

Como conecto um proxy ao ArchiSteamFarm ou a um navegador para a Steam?Para o

Para o ArchiSteamFarm (ASF), abra o arquivo de configuração ASF.json e adicione as configurações de proxy usando o campo “WebProxy” — por exemplo: “WebProxy”: “http://ip:port”. Se o seu proxy exigir autenticação, adicione os campos “WebProxyUsername” e “WebProxyPassword”. Reinicie o ASF após salvar. Para acesso via navegador, você pode configurar o proxy nas configurações de rede do seu sistema ou usar uma extensão como FoxyProxy ou SwitchyOmega — insira o IP do proxy, a porta e as credenciais, depois selecione HTTP/HTTPS ou SOCKS5 dependendo do tipo de proxy. Para scripts de parsing do Steam Market com autenticação, certifique-se de que seu proxy suporta sessões sticky para que cookies e dados de sessão permaneçam consistentes em requisições sequenciais no mesmo IP.

Guia

Proxy para Steam: parsing, bots de trading e gestão de múltiplas contas

4 min de leituraEquipe de rede da FineProxy

A Steam não oferece uma API oficial do Market. Se você precisa de dados de preços, informações de inventário ou quer automatizar trades, restam duas opções: usar serviços de terceiros caros ou fazer o parsing da Steam por conta própria. A maioria dos traders e revendedores sérios escolhe o segundo caminho — e é aí que um proxy para a Steam se torna essencial.

Por que o proxy para Steam é importante no parsing de mercado

O Steam Market contém milhões de itens em CS2, Dota 2, Rust e outros jogos. Monitorar preços manualmente em larga escala é impossível. O parsing automatizado permite que você:

  • Monitore flutuações de preço em tempo real
  • Encontre itens com preços abaixo do mercado antes dos concorrentes
  • Construa bancos de dados de preços para operações de revenda
  • Rastreie inventário em múltiplas contas

O problema? A Steam aplica rate-limit de forma agressiva. Envie muitas requisições de um único IP e você vai receber erros "429 Too Many Requests". Seu IP é bloqueado temporariamente e todo o seu parsing para. Com a rotação adequada de proxies, você distribui as requisições entre múltiplos IPs e fica abaixo do radar da Steam.

Bots de trading e operações com múltiplas contas

Se você opera bots de trading — seja ArchiSteamFarm, soluções personalizadas ou plataformas comerciais — provavelmente já enfrentou rate limits. O Steam permite cerca de 10 a 15 contas de bot por IP antes de aplicar throttling. Acima disso, você precisa de proxies dedicados para cada conta ou grupo de contas.Rodar múltiplas contas a partir de um único IP cria outro risco: se a Steam sinalizar uma conta por atividade suspeita, a associação de IP pode afetar suas outras contas. Proxies separados isolam cada conta, protegendo toda a sua operação contra banimentos em cascata.

Datacenter vs. residencial: o que funciona para a Steam

Aqui está a realidade sobre usar servidor proxy para desbloquear o Steam para uso profissional.Proxies datacenter funcionam bem para usuários experientes. Eles são mais rápidos e significativamente mais baratos para parsing de alto volume. O segredo é usar IPs dedicados que não foram queimados por outros usuários. IPs de datacenter compartilhados costumam ser bloqueados imediatamente porque alguém já abusou deles no Steam.Proxies residenciais e móveis são mais seguros para iniciantes. A Steam os enxerga como conexões domésticas comuns, então sofrem menos escrutínio. Porém, custam mais e têm limites de largura de banda — o que é problemático se você está fazendo parsing de milhões de itens.A FineProxy oferece IPs datacenter dedicados para a Steam. Esses endereços são exclusivos para você dentro do nosso serviço — enquanto você os aluga, nenhum outro cliente da FineProxy pode usá-los na Steam. Isso evita o problema comum de herdar a má reputação de outro usuário. Somos o provedor real, não um revendedor, o que significa controle direto sobre a qualidade dos IPs e substituição mais rápida caso surjam problemas.

Dicas práticas para parsing na Steam

Respeite os rate limits: mesmo com proxies, não sobrecarregue os servidores do Steam. Intervalos de 10 a 15 segundos entre requisições em cada IP mantêm você abaixo do limite.Faça rotação de forma inteligente: não troque de IP a cada requisição — isso parece suspeito. Use sessões sticky em que o mesmo IP lida com uma sequência lógica de requisições e depois faça a rotação.Lide com erros 429 de forma inteligente: quando atingir limites de requisição, reduza o ritmo. Tentar novamente de forma agressiva só aumenta o tempo do seu bloqueio.Use os endpoints corretos: o /market/priceoverview/ do Steam retorna preços atuais sem necessidade de autenticação. O /market/pricehistory/ exige cookies e retorna dados históricos. Saiba qual você precisa.Monitore a saúde dos IPs: acompanhe quais proxies são bloqueados e quando. Padrões surgem — certos horários do dia ou volumes de requisições disparam bloqueios com mais frequência.

E quanto a acessar a Steam desbloqueada?

Vamos ser claros: usar proxies para contornar a precificação regional da Steam viola os termos de serviço da plataforma. Comprar jogos mais baratos através da loja de outra região pode resultar em restrições na conta. Não recomendamos isso.Mas acessar o Steam desbloqueado tem usos legítimos: se o Steam está bloqueado na sua rede (escola, trabalho, alguns países), um proxy permite acessar a plataforma normalmente. Para acesso pessoal a jogos, qualquer proxy confiável funciona — você não está fazendo milhares de requisições, então os rate limits não se aplicam.