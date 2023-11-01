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Proxy para Scraping

Proxies de datacenter estáticos personalizados para web scraping escalável e sem bloqueios.

Configure seu plano →Proxies por 48 horas
Sem mediçãoSem cobrança por GB
AMD EPYCHardware de servidor de última geração
Até 80 GbpsUplink por servidor
REST + MCPProvisione e gerencie por API

Monte seu plano de proxy para web scraping.

Monte um plano para sua carga de trabalho exata. Escolha o tipo de proxy, as localizações, a quantidade de IPs, o período de cobrança e o suporte UDP opcional — o preço é atualizado na hora.

PaísQuantidade de IPs
Suporte UDP
Desativado

Acrescenta 50% ao preço-base do plano. Funciona por SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para jogos, VoIP e streaming.

Vários países em um pacote, IPs extras na lista de permissões ou mais conexões?Configure no painel

Quatro maneiras de comprar proxies.
Uma delas atende a esta carga de trabalho.

Todos os endereços da FineProxy usam IPv4. Os proxies de datacenter, dedicados e ISP permanecem estáticos durante o período do plano; os proxies rotativos mudam a cada solicitação. Os planos estáticos incluem tráfego ilimitado. A opção destacada corresponde ao principal caso de uso desta página: Pacote de datacenter.

Recomendado aquiPacote de datacenterVendido em blocos, compartilhadoDedicadoPessoal, a partir de um único IPISPEndereços estáticos registrados por ISPRotativoCobrado em créditos de API
Ideal paraBots e monitoramento em escalaPara tarefas sem uma conta persistente.Sessões de conta de longa duraçãoUm endereço por perfil, usado somente por você.Destinos que avaliam o ASNRegistrado em um provedor de internet.Coleta, não contasUma sessão persistente não deve mudar de endereço.
Usuários por endereçoAté 5A reputação depende em parte dos outros usuários da rede.1 — vocêNinguém mais o utiliza durante todo o período.Até 5Pool compartilhado
Confiança da plataformaPadrãoASN de datacenterAlta — exclusivoAlta — registrado por ISPVaria conforme o pool
Preço a partir de$12 / 100 IPsUS$ 0,12 por endereço, por mês$12 / 100 IPsCompre exatamente o que precisa.$30 / 100 IPsUS$ 0,30 por endereço, por mês$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pedido mínimo100 IPs1 IP100 IPs2,5 milhões de créditos
Permanência do endereçoEstático durante o períodoEstático durante o períodoEstático durante o períodoMuda a cada solicitação
Largura de bandaSem mediçãoSem mediçãoSem mediçãoCréditosCobrado por solicitação, não por gigabyte.
UDP / chamadas de vozAdicional opcionalAdicional opcionalAdicional opcionalIndisponível
ProtocolosHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutenticaçãoLista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Chave de API
Ver planosVer planos dedicadosVer planos ISPVer planos
Recomendado aqui

Pacote de datacenter

Vendido em blocos, compartilhado

Ideal para

Bots e monitoramento em escalaPara tarefas sem uma conta persistente.

Usuários por endereço

Até 5A reputação depende em parte dos outros usuários da rede.

Confiança da plataforma

PadrãoASN de datacenter

Preço a partir de

$12 / 100 IPsUS$ 0,12 por endereço, por mês

Pedido mínimo

100 IPs

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

Ver planos

Dedicado

Pessoal, a partir de um único IP

Ideal para

Sessões de conta de longa duraçãoUm endereço por perfil, usado somente por você.

Usuários por endereço

1 — vocêNinguém mais o utiliza durante todo o período.

Confiança da plataforma

Alta — exclusivo

Preço a partir de

$12 / 100 IPsCompre exatamente o que precisa.

Pedido mínimo

1 IP

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

Ver planos dedicados

ISP

Endereços estáticos registrados por ISP

Ideal para

Destinos que avaliam o ASNRegistrado em um provedor de internet.

Usuários por endereço

Até 5

Confiança da plataforma

Alta — registrado por ISP

Preço a partir de

$30 / 100 IPsUS$ 0,30 por endereço, por mês

Pedido mínimo

100 IPs

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

Ver planos ISP

Rotativo

Cobrado em créditos de API

Ideal para

Coleta, não contasUma sessão persistente não deve mudar de endereço.

Usuários por endereço

Pool compartilhado

Confiança da plataforma

Varia conforme o pool

Preço a partir de

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pedido mínimo

2,5 milhões de créditos

Permanência do endereço

Muda a cada solicitação

Largura de banda

CréditosCobrado por solicitação, não por gigabyte.

UDP / chamadas de voz

Indisponível

Protocolos

HTTP, SOCKS5

Autenticação

Chave de API

Ver planos

Proxies por 48 horas

Monte um plano para sua tarefa e teste os proxies em condições reais. Pague pela configuração escolhida por 48 horas — o preço é calculado durante a configuração.

Proxies por 48 horas

Principais localizações de proxy

As oito localizações de proxy mais escolhidas pelos clientes da FineProxy.

Ver todas as localizações

Conecte uma vez.
Depois, basta pedir.

A FineProxy oferece um Servidor MCP: cole uma URL no seu agente e ele receberá 49 ferramentas do painel — compras, renovações, rotação de IP, listas de permitidos, análise de uso, faturas e suporte. As mesmas operações estão disponíveis por uma REST API se preferir escrever as chamadas por conta própria.

Depois, basta dizer

  • Compre 1,000 IPs de datacenter para scrapers
  • Adicione à lista de IPs permitidos 203.0.113.7 para meu scraping serviço de proxy
  • Exporte meu crawler lista de proxies como JSON
  • Mostre quais serviços tiveram a maior taxa de erro hoje
  • Mostre o status e detalhes de cobrança para meu serviços de proxy
Saiba mais Crie uma chave de API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Reinicie o Claude depois de salvar a configuração. As 49 ferramentas da FineProxy aparecerão na lista de ferramentas disponíveis.

O que o agente não fará — não importa o que você peça

Gastar seu dinheiro

Seis ferramentas afetam o saldo e todas precisam de wallet:spend. Não conceda esse escopo à chave e o agente poderá executar todo o restante.

Pagar mais que o valor cotado

Cada compra inclui o expected_total_cents da cotação. Se houver diferença de um centavo, a chamada é rejeitada e nada é cobrado.

Cancelar por impulso

As duas ferramentas irreversíveis não funcionam sem confirm=true. O encerramento não pode ocorrer como efeito colateral.

Cobrar duas vezes

Chamadas financeiras usam uma idempotency_key. Uma nova tentativa após timeout liquida a mesma cobrança, não uma segunda.

MCP: 49 ferramentas · 9 escopos de permissãoJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sem estadoAPI REST: 49 operações · OpenAPI 3.1

Configuração manual

Escolha seu sistema operacional, navegador ou aplicativo de proxy para ver um guia de configuração passo a passo.

TODAS AS INTEGRAÇÕES

Sistemas

Navegadores

Aplicativos

Criado para velocidade.
O tráfego nunca é medido.

A FineProxy manteve até 500 Mbps em nossos testes padrão com servidores remotos. Em cargas de scraping, o limite geralmente era a taxa do site de destino, não o proxy.

Método de teste: 1.973.500 tentativas de conexão, além de testes simultâneos de até 96 threads por um único IP de proxy.

500 Mbps

por proxy em testes padrão com servidores remotos

99.97%

das conexões estabelecidas em 1.973.500 solicitações

96

threads simultâneas em um IP sem perda de desempenho

0

limites de largura de banda — tráfego ilimitado em todos os planos

AMD EPYC dedicado

Nossos próprios servidores, sem vizinhos em VPS compartilhada disputando a porta.

Sub-redes próprias

Os IPs vêm de faixas que possuímos, não são revendidos de outro provedor.

Uplink de 80 Gbps

Margem de capacidade por servidor — não é uma promessa para uma única sessão de proxy.

Tier III / IV

Datacenters com energia e refrigeração redundantes em nossas localizações.

Observações do teste

A vazão real depende da rota, do destino, das condições de rede e da configuração e desempenho do equipamento do usuário. Um notebook em uma conexão doméstica de 500 Mbps atingiu cerca de 468 Mbps na prática, enquanto servidores remotos chegaram a 500 Mbps em testes padrão. Em testes excepcionais com servidores de alto desempenho configurados corretamente na Europa e nos EUA, a vazão chegou a 700 Mbps; esse não é um resultado típico por sessão.

Cada afirmação nesta página, nas palavras de outros clientes.

Opiniões relevantes de clientes, selecionadas de um pool de avaliações verificadas e vinculadas à fonte original.

2011fornecendo proxies desde

Velocidade sob carga

Serviço de proxy incrivelmente confiável com excelente tempo de atividade. Não enfrentei nenhum problema grave desde que comecei a usá-lo. Definitivamente vale o investimento se você precisa de conexões de proxy consistentes.

rmds901Norton Safe Web, Este anoFonte

Disponibilidade: proxies excelentes que permanecem estáveis durante 3–7 dias sem interrupções Velocidade: suficientemente rápidos para TikTok, Gmail e inícios de sessão em carteiras de criptomoedas Protocolos suportados: HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5 e até UDP Cobertura global: Estados Unidos, Alemanha, França, Japão e muito mais

esta bazaarSaasHub, Ano passadoTraduzido do inglêsFonte

Acesso por API e agente

Mudar para Fineproxy foi uma das melhores decisões que eu já tomei. O processo de configuração foi incrivelmente suave, e seus proxys integrados perfeitamente com minhas ferramentas existentes. O que realmente os distingue é a tranquilidade que eles oferecem – sabendo que tenho acesso a um pool IP limpo e robusto sempre que eu preciso. Recomendar altamente para qualquer pessoa que procura serviços proxy sem problemas!

PATHANDieg, Ano passadoTraduzido do inglêsFonte

Desenvolvendo aplicativos que requerem diversidade IP, o FINEproxy.ORG tem sido um aliado. Sua integração API em nossos sistemas foi perfeita. Velocidade e confiabilidade têm sido geralmente bons, com mergulhos ocasionais que foram rapidamente resolvidos por sua equipe.

Akihiko TanakaPlataforma interna da FineProxyTraduzido do inglêsFonte

Tráfego nunca medido

Utilizamos a FineProxy há dois anos. A largura de banda ilimitada e a ligação são simplesmente incríveis e estáveis. Recomendo vivamente.

David RhodesTrustpilot, Há mais de 2 anosTraduzido do inglêsFonte

Muito acessível proxies europeus. Eu acho que é o único provedor proxy que manteve verdadeira para a Internet livre e segura. Enquanto outros cobram por GB ou mesmo por pedido, estes caras ainda oferecem planos de largura de banda ilimitados.

NemanjaDieg, Este anoTraduzido do inglêsFonte

As avaliações são citadas na íntegra. Quando um cliente levantou uma questão que podíamos responder, nossa resposta na plataforma original é exibida junto.

Todas as avaliações de clientes
Qual tipo de proxy funciona melhor para uma configuração de serviço de proxy para web scraping?Datacenter para

Datacenter para 80% das tarefas. São de 5 a 10x mais baratos que residenciais, mais rápidos e funcionam bem em sites sem proteção anti-bot agressiva. Use residenciais apenas para redes sociais, Google ou sites que bloqueiam especificamente faixas de datacenter.

Como conectar uma API de proxy para web scraping?A FineProxy

A FineProxy fornece um endpoint — algo como http://gate.fineproxy.org:port. Aponte seu scraper para esse endereço, adicione a autenticação (vinculação de IP ou login/senha), e todas as requisições passarão pelo proxy. HTTP, HTTPS, SOCKS5 — escolha o que sua ferramenta precisar.

Uma ferramenta de parser de proxy precisa de configurações especiais?Não

Não. A-Parser, ScrapeOps, scripts personalizados em Python — todos aceitam uma lista de proxies ou um endpoint de gateway. Carregue seus IPs da FineProxy, ative a rotação se a ferramenta suportar, e execute sua tarefa. Endereço de proxy e porta padrão, nada além disso.

Como configurar a rotação de proxy no Scrapy?Passe um

Passe um proxy no meta da requisição: meta={‘proxy’: ‘http://ip:port’}. Se precisar de rotação, escreva um middleware simples que escolhe o próximo proxy da sua lista antes de cada requisição. Existem vários exemplos prontos no GitHub — são cerca de 15 linhas de código. A FineProxy suporta HTTP, HTTPS e SOCKS5.

Quantos proxies para um projeto grande?100.000

100.000 páginas por dia em um site normal: 100-300 IPs com rotação. Google ou Amazon: 500-1.000+. O pool da FineProxy dá conta dos dois — adicione quantos IPs precisar, escale a qualquer momento.

Meus IPs de proxy para scraping vão ser banidos?Eventualmente

Eventualmente — é assim que funciona. O ponto é ter o suficiente para rotacionar e substituir os que forem queimados. Com proxies dedicados da FineProxy, os IPs duram mais porque você é o único utilizando-os. Se algum for sinalizado — substitua pelo painel.

Qual protocolo devo usar?HTTP/HTTPS para

HTTP/HTTPS para a maioria das bibliotecas; SOCKS5 quando sua ferramenta exigir um proxy em nível de socket. UDP raramente é relevante para web scraping.

O script funciona nos sitemaps, mas falha no HTML. Por quê?Sitemaps aceitam bots

Sitemaps aceitam bots; caminhos HTML são monitorados. Mantenha headers/cookies consistentes, busque os assets que a página espera e reduza a velocidade em formulários e endpoints POST.

A whitelist do escritório para de funcionar, mas em casa funciona normalmente. O que devo verificar?Escritórios frequentemente ficam

Escritórios frequentemente ficam atrás de CGNAT ou alternam o IP público de saída. Adicione à whitelist o endereço público real, mantenha uma fonte de backup (residencial/VPN) e use portas alternativas se as padrão estiverem filtradas.

Guia

Você não precisa de milhões de IPs para fazer scraping na web

3 min de leituraEquipe de rede da FineProxy

Provedores de proxy adoram se gabar do tamanho do pool — 20 milhões, 70 milhões, 100 milhões de IPs. Parece impressionante. Mas um pool bem gerenciado com algumas centenas de IPs de qualidade vai superar um milhão de endereços queimados toda vez. O que importa não é o número. É se esses IPs são limpos, rápidos e se já não estão em blacklists nos seus sites-alvo.

Datacenter vs. residencial — quando realmente vale a pena pagar mais

Para a maioria dos trabalhos de scraping, proxies datacenter são a escolha certa. São rápidos, baratos e lidam com centenas de threads facilmente. Listagens de produtos de um site de e-commerce, resultados de busca, dados públicos de diretórios — IPs de datacenter dão conta do recado. Você precisa de residenciais quando o site-alvo combate ativamente scrapers. Redes sociais, Google, marketplaces fortemente protegidos — eles verificam se o seu IP pertence a um data center. Se pertencer, intensificam a verificação — mais CAPTCHAs, limites de taxa mais rígidos e, às vezes, bloqueio total. Mas essa é a minoria das tarefas de scraping. A maioria dos sites não roda sistemas anti-bot agressivos. IPs rotativos de datacenter com pausas adequadas entre as requisições resolvem 80% do que existe por aí.

Web Scraping

Quantos IPs você realmente precisa?

Pegue o número de páginas que você está coletando, divida pela velocidade que precisa e considere a tolerância do site. Um site de notícias pode permitir mais de 300 requisições por hora de um único IP. Um site de e-commerce — 100-200. Redes sociais — apenas 30-60. Para 10.000 páginas por dia em um site de nível médio, 10 a 50 IPs com rotação são suficientes. Não milhões. Os 100.000 proxies datacenter da FineProxy são suficientes para qualquer configuração de servidor proxy para scraping, mesmo as mais pesadas.

Trabalhando com frameworks de scraping

A maioria das ferramentas suporta proxies nativamente. No Scrapy, passe um proxy pelo meta da requisição: meta={‘proxy’: ‘http://ip:port’}. Se você está rodando algo maior, vai querer configurar um pool de rotação de proxies no Scrapy — basicamente um middleware que troca o IP da sua lista antes de cada requisição ser enviada. A FineProxy funciona com Scrapy, Crawlee, Puppeteer, Playwright e qualquer ferramenta que aceite HTTP ou SOCKS5.O A-Parser, popular para scraping de SEO, suporta importação em massa de proxies com vinculação de IP. Carregue sua lista, vincule ao seu IP real no painel da FineProxy e deixe o A-Parser rotacionar entre eles.

Qual abordagem de rotação funciona melhor?

Rotacionar a cada requisição é mais seguro — nenhum IP acumula atividade suspeita. Mas é mais lento, porque cada novo IP significa uma nova conexão.Rotacionar por timer (a cada 50-100 requisições) ou apenas quando você for bloqueado é mais rápido e desperdiça menos endereços. Comece por aí. Mude para rotação por requisição apenas se estiver sendo banido com muita frequência.Para configurações de spider proxy e crawler proxy rodando em milhares de páginas, a rotação por requisição geralmente vale o tradeoff de velocidade.

O que faz um bom proxy para scraping?

Seu proxy precisa ser rápido — em milhares de requisições, a diferença entre 50ms e 200ms de latência se acumula em horas. Precisa estar limpo — sem ser abusado por spammers, sem estar em listas negras. E idealmente, ser exclusivamente seu. Compartilhar um IP com outros cinquenta scrapers que estão acessando o mesmo alvo é receita para banir todo mundo. A FineProxy é dona dos seus 100.000 IPs — não são revendidos de outro provedor. Você recebe proxies dedicados que ninguém mais utiliza nos seus sites-alvo.