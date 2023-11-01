Penyedia proxy suka membanggakan ukuran pool — 20 juta, 70 juta, 100 juta IP. Kedengarannya mengesankan. Tapi pool yang dikelola dengan baik berisi beberapa ratus IP berkualitas akan mengalahkan sejuta alamat yang sudah burned setiap saat. Yang penting bukan jumlahnya. Yang penting adalah apakah IP tersebut bersih, cepat, dan belum masuk blacklist di situs target Anda.

Datacenter vs. residential — kapan Anda benar-benar perlu membayar lebih

Untuk sebagian besar pekerjaan scraping, proxy datacenter adalah pilihan yang tepat. Cepat, murah, dan mampu menangani ratusan thread dengan mudah. Daftar produk dari situs e-commerce, hasil pencarian, data publik dari direktori — IP datacenter bisa menyelesaikan semuanya. Anda butuh residential ketika situs target secara aktif melawan scraper. Media sosial, Google, marketplace dengan proteksi ketat — mereka memeriksa apakah IP Anda berasal dari data center. Jika iya, mereka memperketat verifikasi — lebih banyak CAPTCHA, rate limit lebih ketat, dan terkadang langsung diblokir. Tapi itu hanya sebagian kecil dari tugas scraping. Sebagian besar website tidak menjalankan sistem anti-bot agresif. Rotating datacenter IP dengan jeda yang tepat antar request mampu menangani 80% dari apa yang ada di luar sana.

Berapa banyak IP yang sebenarnya Anda butuhkan?

Ambil jumlah halaman yang Anda scraping, bagi dengan seberapa cepat Anda membutuhkannya, dan pertimbangkan toleransi situs target. Situs berita mungkin mengizinkan 300+ request per jam dari satu IP. Situs e-commerce — 100-200. Media sosial — bisa serendah 30-60. Untuk 10.000 halaman per hari di situs tingkat menengah, 10-50 IP dengan rotasi sudah cukup. Bukan jutaan. 100.000 proxy datacenter dari FineProxy cukup untuk setup proxy server for scraping apa pun, bahkan yang berat sekalipun.

Bekerja dengan scraping framework

Sebagian besar tool sudah mendukung proxy secara bawaan. Di Scrapy, kirimkan proxy melalui request meta: meta={‘proxy’: ‘http://ip:port’}. Jika Anda menjalankan proyek lebih besar, Anda perlu menyiapkan Scrapy proxy rotation pool — pada dasarnya middleware yang menukar IP berbeda dari daftar Anda sebelum setiap request dikirim. FineProxy kompatibel dengan Scrapy, Crawlee, Puppeteer, Playwright, dan apa pun yang menerima HTTP atau SOCKS5.A-Parser, populer untuk SEO scraping, mendukung impor proxy massal dengan IP binding. Muat daftar Anda, bind ke IP asli Anda di dashboard FineProxy, dan biarkan A-Parser melakukan rotasi secara otomatis.

Pendekatan rotasi mana yang lebih efektif?

Rotasi setiap request lebih aman — tidak ada satu IP pun yang membangun aktivitas mencurigakan. Tapi lebih lambat karena setiap IP baru berarti koneksi baru.Rotasi berdasarkan timer (setiap 50-100 request) atau hanya saat Anda terkena blokir lebih cepat dan lebih hemat alamat IP. Mulai dari situ. Beralih ke rotasi per-request hanya jika Anda terlalu sering terkena ban.Untuk setup spider proxy dan crawler proxy yang menjelajahi ribuan halaman, rotasi per-request biasanya sepadan meski ada trade-off kecepatan.

Apa yang membuat scraping proxy berkualitas?