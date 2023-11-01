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Proxy Scraping

Proxy datacenter statis yang dirancang untuk pengikisan web yang dapat diskalakan tanpa pemblokiran.

Konfigurasikan paket Anda →Proksi untuk 48 jam
Tanpa batas pemakaianTanpa biaya per GB
AMD EPYCPerangkat keras server generasi terbaru
Hingga 80 GbpsUplink per server
REST + MCPSediakan dan kelola melalui API

Susun paket proxy scraping web.

Susun paket sesuai kebutuhan kerja Anda. Pilih jenis proxy, lokasi, jumlah IP, periode penagihan, dan dukungan UDP opsional—harga akan langsung diperbarui.

NegaraJumlah IP
Dukungan UDP
Nonaktif

Menambahkan 50% ke harga dasar paket. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — untuk game, VoIP, dan streaming.

Beberapa negara dalam satu paket, IP daftar putih tambahan, atau koneksi tambahan?Atur di dasbor

Empat cara membeli proxy.
Satu pilihan sesuai dengan beban kerja ini.

Semua alamat FineProxy menggunakan IPv4. Proxy pusat data, khusus, dan ISP tetap statis selama masa paket; proxy berputar berubah pada setiap permintaan. Paket statis mencakup trafik tanpa batas. Opsi yang disorot sesuai dengan penggunaan utama halaman ini: Paket pusat data.

Direkomendasikan di siniPaket pusat dataDijual dalam blok, digunakan bersamaKhususPribadi, mulai dari satu IPISPAlamat statis terdaftar ISPBerputarDitagih dalam kredit API
Terbaik untukBot dan pemantauan dalam skala besarUntuk pekerjaan tanpa akun persisten.Sesi akun jangka panjangSatu alamat per profil, hanya digunakan oleh Anda.Target yang menilai ASNTerdaftar pada penyedia internet.Pengumpulan, bukan akunSesi persisten tidak boleh berganti alamat.
Pengguna per alamatUp to 5Reputasi sebagian bergantung pada pengguna lain di sekitar Anda.1 — AndaTidak ada orang lain yang menggunakannya selama masa layanan.Up to 5Kumpulan bersama
Kepercayaan platformStandarASN pusat dataTinggi — eksklusifTinggi — terdaftar sebagai ISPBervariasi menurut kumpulan
Harga mulai$12 / 100 IPs$0,12 per alamat, bulanan$12 / 100 IPsBeli tepat sesuai kebutuhan Anda.$30 / 100 IPs$0,30 per alamat, bulanan$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pesanan minimum100 IP1 IP100 IP2,5 juta kredit
Masa penggunaan alamatStatis selama masa layananStatis selama masa layananStatis selama masa layananBerubah setiap permintaan
BandwidthTanpa batas pemakaianTanpa batas pemakaianTanpa batas pemakaianKreditDitagih per permintaan, bukan per gigabita.
UDP / panggilan suaraTambahan opsionalTambahan opsionalTambahan opsionalTidak tersedia
ProtokolHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentikasiDaftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Kunci API
Lihat paketLihat paket khususLihat paket ISPLihat paket
Direkomendasikan di sini

Paket pusat data

Dijual dalam blok, digunakan bersama

Terbaik untuk

Bot dan pemantauan dalam skala besarUntuk pekerjaan tanpa akun persisten.

Pengguna per alamat

Up to 5Reputasi sebagian bergantung pada pengguna lain di sekitar Anda.

Kepercayaan platform

StandarASN pusat data

Harga mulai

$12 / 100 IPs$0,12 per alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket

Khusus

Pribadi, mulai dari satu IP

Terbaik untuk

Sesi akun jangka panjangSatu alamat per profil, hanya digunakan oleh Anda.

Pengguna per alamat

1 — AndaTidak ada orang lain yang menggunakannya selama masa layanan.

Kepercayaan platform

Tinggi — eksklusif

Harga mulai

$12 / 100 IPsBeli tepat sesuai kebutuhan Anda.

Pesanan minimum

1 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket khusus

ISP

Alamat statis terdaftar ISP

Terbaik untuk

Target yang menilai ASNTerdaftar pada penyedia internet.

Pengguna per alamat

Up to 5

Kepercayaan platform

Tinggi — terdaftar sebagai ISP

Harga mulai

$30 / 100 IPs$0,30 per alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket ISP

Berputar

Ditagih dalam kredit API

Terbaik untuk

Pengumpulan, bukan akunSesi persisten tidak boleh berganti alamat.

Pengguna per alamat

Kumpulan bersama

Kepercayaan platform

Bervariasi menurut kumpulan

Harga mulai

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pesanan minimum

2,5 juta kredit

Masa penggunaan alamat

Berubah setiap permintaan

Bandwidth

KreditDitagih per permintaan, bukan per gigabita.

UDP / panggilan suara

Tidak tersedia

Protokol

HTTP, SOCKS5

Autentikasi

Kunci API

Lihat paket

Proksi untuk 48 jam

Susun paket sesuai kebutuhan Anda dan uji proksi dalam penggunaan nyata. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dihitung saat penyiapan.

Proksi untuk 48 jam

Lokasi proxy teratas

Delapan lokasi proxy yang paling sering dipilih pelanggan FineProxy.

Lihat semua lokasi

Hubungkan sekali.
Lalu, cukup tanyakan.

FineProxy menjalankan server asli Server MCP: tempel satu URL ke agen Anda dan agen tersebut mendapatkan 49 alat kabinet — pembelian, perpanjangan, rotasi IP, daftar izin, analitik penggunaan, faktur, dan dukungan. Operasi yang sama tersedia melalui REST API jika Anda lebih suka menulis panggilannya sendiri.

Lalu, cukup katakan

  • Beli 1,000 IP pusat data untuk scraper
  • Tambahkan ke daftar IP yang diizinkan 203.0.113.7 untuk scraping layanan proxy
  • Ekspor crawler daftar proxy sebagai JSON
  • Tampilkan layanan yang memiliki tingkat kesalahan tertinggi hari ini
  • Tampilkan status dan detail penagihan untuk layanan proxy
Pelajari lebih lanjut Buat kunci API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Mulai ulang Claude setelah menyimpan konfigurasi. Selanjutnya, 49 alat FineProxy akan muncul dalam daftar alat yang tersedia.

Hal yang tidak akan dilakukan agen — apa pun permintaan Anda

Membelanjakan uang Anda

Enam alat memengaruhi saldo dan semuanya memerlukan wallet:spend. Jangan berikan cakupan itu pada kunci agar agen tetap dapat menjalankan operasi lainnya.

Membayar lebih dari harga yang ditawarkan

Setiap pembelian menyertakan expected_total_cents dari penawaran. Selisih satu sen saja membuat panggilan ditolak tanpa biaya apa pun.

Batalkan sesuka hati

Dua alat yang tidak dapat dibatalkan tidak akan berjalan tanpa confirm=true. Penghentian tidak dapat terjadi sebagai efek samping.

Menagih Anda dua kali

Panggilan finansial menggunakan idempotency_key. Percobaan ulang setelah waktu habis menyelesaikan tagihan yang sama, bukan tagihan kedua.

MCP: 49 alat · 9 cakupan izinJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · tanpa statusAPI REST: 49 operasi · OpenAPI 3.1

Penyiapan manual

Pilih sistem operasi, browser, atau aplikasi proxy Anda untuk panduan penyiapan langkah demi langkah.

SEMUA INTEGRASI

Sistem

Browser

Aplikasi

Dibangun untuk kecepatan.
Lalu lintas tidak pernah dibatasi.

FineProxy mempertahankan hingga 500 Mbps dalam pengujian server jarak jauh standar kami. Pada beban kerja scraping, batas permintaan situs target—bukan proxy—biasanya menjadi batas utama.

Metode pengujian: 1.973.500 percobaan koneksi ditambah uji konkurensi hingga 96 thread melalui satu IP proxy.

500 Mbps

per proxy dalam pengujian server jarak jauh standar

99.97%

koneksi berhasil dibuat dari 1.973.500 permintaan

96

thread serentak pada satu IP tanpa penurunan kinerja

0

batas bandwidth — lalu lintas tak terbatas pada setiap paket

AMD EPYC khusus

Server milik kami sendiri, tanpa pengguna VPS bersama yang berebut port.

Subnet milik sendiri

IP berasal dari rentang milik kami sendiri, bukan dijual kembali dari penyedia lain.

Uplink 80 Gbps

Cadangan kapasitas per server—bukan jaminan untuk satu sesi proxy.

Tier III / IV

Pusat data dengan daya dan pendinginan redundan di seluruh lokasi kami.

Catatan pengujian

Throughput aktual bergantung pada rute, tujuan, kondisi jaringan, serta konfigurasi dan kinerja perangkat pengguna. Laptop dengan koneksi internet rumah 500 Mbps mencapai sekitar 468 Mbps dalam praktik, sedangkan server jarak jauh mencapai hingga 500 Mbps dalam pengujian standar. Dalam pengujian khusus dari server berkinerja tinggi yang dikonfigurasi dengan benar di Eropa dan AS, throughput mencapai hingga 700 Mbps; ini bukan hasil umum per sesi.

Setiap pernyataan di halaman ini, dalam kata-kata orang lain.

Ulasan pelanggan yang relevan, dipilih dari satu kumpulan ulasan terverifikasi dan ditautkan ke sumber aslinya.

2011menyediakan proxy sejak

Kecepatan saat dibebani

Waktu aktif: Proxy yang sangat baik dan tetap stabil selama 3–7 hari tanpa terputus Kecepatan: Cukup cepat untuk TikTok, Gmail, dan login dompet kripto Protokol yang didukung: HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, bahkan UDP Cakupan global: AS, Jerman, Prancis, Jepang, dan negara lainnya

esta bazaarSaasHub, Tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

FineProxy telah mengubah permainan untuk tugas sehari-hari saya. Tidak ada repot, tidak ada keterlambatan, dan banyak variasi IP untuk bekerja dengan. Saya telah mencoba yang gratis sebelumnya, tapi layanan ini benar-benar memberikan konsistensi yang saya butuhkan. Sangat puas.

hammadPlatform internal FineProxyDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Akses API dan agen

Saya suka FineProxy proxy, sangat cepat dan tidak terdeteksi. Saya menggunakannya pada alat otomatisasi seperti alat kata kunci, dan untuk alat scraping, seperti game changer, dukungan pelanggan adalah top-notch setiap kali Anda membutuhkan bantuan mereka tersedia 24/7 untuk menyelesaikan masalah Anda, kualitas proxy hanya luar biasa.

asdjkakarNorton Safe Web, Tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Pergeseran ke FineProxy adalah salah satu keputusan terbaik yang pernah saya buat. Proses pengaturan sangat mulus, dan proxy mereka terintegrasi dengan lancar dengan alat saya yang ada. Apa yang benar-benar membedakan mereka adalah ketenangan pikiran yang mereka tawarkan — mengetahui saya memiliki akses ke kolam IP yang bersih dan kuat setiap kali saya membutuhkannya. Sangat dianjurkan bagi siapa saja yang mencari layanan proxy bebas kerumitan!

PATHANDieg, Tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Lalu lintas tidak pernah dibatasi

Kami telah menggunakan FineProxy selama 2 tahun. Bandwidth tak terbatas dan koneksinya benar-benar luar biasa serta stabil. Sangat direkomendasikan.

David RhodesTrustpilot, 2+ tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Proxy Eropa yang sangat terjangkau. Saya pikir ini adalah satu-satunya penyedia proxy yang tetap setia pada Internet gratis dan aman. Sementara yang lain mengenakan biaya per GB atau bahkan per permintaan, orang-orang ini masih menawarkan rencana bandwidth tak terbatas.

NemanjaDieg, Tahun iniDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Ulasan dikutip secara lengkap. Jika pelanggan menyampaikan hal yang dapat kami jawab, balasan kami dari platform asal ditampilkan bersamanya.

Semua ulasan pelanggan
Tipe proxy mana yang paling cocok untuk setup web scraping proxy service?Datacenter untuk

Datacenter untuk 80% tugas. Harganya 5-10x lebih murah dari residential, lebih cepat, dan cukup andal di situs tanpa proteksi anti-bot agresif. Gunakan residential hanya untuk media sosial, Google, atau situs yang secara spesifik memblokir range datacenter.

Bagaimana cara menghubungkan proxy API untuk web scraping?FineProxy menyediakan

FineProxy menyediakan endpoint untuk Anda — misalnya http://gate.fineproxy.org:port. Arahkan scraper Anda ke alamat ini, tambahkan autentikasi (IP binding atau login/password), dan semua request akan melewati proxy. HTTP, HTTPS, SOCKS5 — pilih sesuai kebutuhan tool Anda.

Apakah tool proxy parser memerlukan pengaturan khusus?Tidak

Tidak. A-Parser, ScrapeOps, custom Python script — semuanya menerima daftar proxy atau gateway endpoint. Masukkan IP FineProxy Anda, aktifkan rotasi jika tool mendukungnya, jalankan job Anda. Cukup alamat proxy dan port standar, tidak perlu hal tambahan.

Bagaimana cara mengatur rotasi proxy di Scrapy?Masukkan proxy

Masukkan proxy di request meta: meta={‘proxy’: ‘http://ip:port’}. Jika Anda butuh rotasi, tulis middleware sederhana yang memilih proxy berikutnya dari daftar Anda sebelum setiap request. Banyak contoh siap pakai di GitHub — hanya sekitar 15 baris kode. FineProxy mendukung HTTP, HTTPS, dan SOCKS5.

Berapa banyak proxy yang dibutuhkan untuk proyek besar?100.000

100.000 halaman per hari di situs biasa: 100-300 IP dengan rotasi. Google atau Amazon: 500-1.000+. Pool FineProxy mampu menangani keduanya — tambahkan IP sebanyak yang Anda butuhkan, skalakan kapan saja.

Apakah IP scraping proxy saya akan terkena ban?Pada

Pada akhirnya — memang begitulah cara kerjanya. Intinya adalah memiliki cukup banyak IP untuk dirotasi dan mengganti yang sudah burned. Dengan private proxy dari FineProxy, IP bertahan lebih lama karena hanya Anda yang menggunakannya. Jika salah satu terkena flag — ganti langsung dari dashboard.

Protokol mana yang harus saya gunakan?HTTP/HTTPS untuk

HTTP/HTTPS untuk sebagian besar library; SOCKS5 jika tool Anda memerlukan proxy di level socket. UDP jarang relevan untuk web scraping.

Script berhasil di sitemap tapi gagal di HTML. Mengapa?Sitemap menerima bot

Sitemap menerima bot; jalur HTML diawasi ketat. Jaga header/cookie tetap konsisten, muat aset yang diharapkan halaman, dan perlambat akses di sekitar form serta endpoint POST.

Whitelist kantor terus bermasalah padahal dari rumah lancar. Apa yang harus saya periksa?Kantor sering berada

Kantor sering berada di balik CGNAT atau merotasi IP publik egress. Whitelist alamat publik yang sebenarnya, siapkan sumber cadangan (rumah/VPN), dan gunakan port alternatif jika port default difilter.

Panduan

Anda Tidak Perlu Jutaan IP untuk Scraping Web

3 mnt bacaTim jaringan FineProxy

Penyedia proxy suka membanggakan ukuran pool — 20 juta, 70 juta, 100 juta IP. Kedengarannya mengesankan. Tapi pool yang dikelola dengan baik berisi beberapa ratus IP berkualitas akan mengalahkan sejuta alamat yang sudah burned setiap saat. Yang penting bukan jumlahnya. Yang penting adalah apakah IP tersebut bersih, cepat, dan belum masuk blacklist di situs target Anda.

Datacenter vs. residential — kapan Anda benar-benar perlu membayar lebih

Untuk sebagian besar pekerjaan scraping, proxy datacenter adalah pilihan yang tepat. Cepat, murah, dan mampu menangani ratusan thread dengan mudah. Daftar produk dari situs e-commerce, hasil pencarian, data publik dari direktori — IP datacenter bisa menyelesaikan semuanya. Anda butuh residential ketika situs target secara aktif melawan scraper. Media sosial, Google, marketplace dengan proteksi ketat — mereka memeriksa apakah IP Anda berasal dari data center. Jika iya, mereka memperketat verifikasi — lebih banyak CAPTCHA, rate limit lebih ketat, dan terkadang langsung diblokir. Tapi itu hanya sebagian kecil dari tugas scraping. Sebagian besar website tidak menjalankan sistem anti-bot agresif. Rotating datacenter IP dengan jeda yang tepat antar request mampu menangani 80% dari apa yang ada di luar sana.

Web Scraping

Berapa banyak IP yang sebenarnya Anda butuhkan?

Ambil jumlah halaman yang Anda scraping, bagi dengan seberapa cepat Anda membutuhkannya, dan pertimbangkan toleransi situs target. Situs berita mungkin mengizinkan 300+ request per jam dari satu IP. Situs e-commerce — 100-200. Media sosial — bisa serendah 30-60. Untuk 10.000 halaman per hari di situs tingkat menengah, 10-50 IP dengan rotasi sudah cukup. Bukan jutaan. 100.000 proxy datacenter dari FineProxy cukup untuk setup proxy server for scraping apa pun, bahkan yang berat sekalipun.

Bekerja dengan scraping framework

Sebagian besar tool sudah mendukung proxy secara bawaan. Di Scrapy, kirimkan proxy melalui request meta: meta={‘proxy’: ‘http://ip:port’}. Jika Anda menjalankan proyek lebih besar, Anda perlu menyiapkan Scrapy proxy rotation pool — pada dasarnya middleware yang menukar IP berbeda dari daftar Anda sebelum setiap request dikirim. FineProxy kompatibel dengan Scrapy, Crawlee, Puppeteer, Playwright, dan apa pun yang menerima HTTP atau SOCKS5.A-Parser, populer untuk SEO scraping, mendukung impor proxy massal dengan IP binding. Muat daftar Anda, bind ke IP asli Anda di dashboard FineProxy, dan biarkan A-Parser melakukan rotasi secara otomatis.

Pendekatan rotasi mana yang lebih efektif?

Rotasi setiap request lebih aman — tidak ada satu IP pun yang membangun aktivitas mencurigakan. Tapi lebih lambat karena setiap IP baru berarti koneksi baru.Rotasi berdasarkan timer (setiap 50-100 request) atau hanya saat Anda terkena blokir lebih cepat dan lebih hemat alamat IP. Mulai dari situ. Beralih ke rotasi per-request hanya jika Anda terlalu sering terkena ban.Untuk setup spider proxy dan crawler proxy yang menjelajahi ribuan halaman, rotasi per-request biasanya sepadan meski ada trade-off kecepatan.

Apa yang membuat scraping proxy berkualitas?

Proxy Anda harus cepat — pada ribuan request, selisih antara latensi 50ms dan 200ms bisa bertambah hingga berjam-jam. Harus bersih — tidak disalahgunakan oleh spammer, tidak masuk blacklist. Dan idealnya, hanya milik Anda. Berbagi IP dengan lima puluh scraper lain yang semuanya mengarah ke target yang sama adalah resep pasti untuk membuat semua orang kena banned. FineProxy memiliki 100.000 IP sendiri — bukan dijual ulang dari provider lain. Anda mendapatkan private proxy yang tidak digunakan siapa pun selain Anda di situs target.