ISP Proxy
IPv4 residential statis dari ISP asli: HTTP/HTTPS/SOCKS5, hingga 500 Mbps, bandwidth tanpa batas — tanpa tagihan per-GB, tanpa rotasi, tanpa batasan fair-use.
Susun paket proxy ISP statis.
Susun paket sesuai kebutuhan kerja Anda. Pilih jenis proxy, lokasi, jumlah IP, periode penagihan, dan dukungan UDP opsional—harga akan langsung diperbarui.
Memuat paket saat ini…
Menambahkan 50% ke harga dasar paket. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — untuk game, VoIP, dan streaming.
Empat cara membeli proxy.
Satu pilihan sesuai dengan beban kerja ini.
Semua alamat FineProxy menggunakan IPv4. Proxy pusat data, khusus, dan ISP tetap statis selama masa paket; proxy berputar berubah pada setiap permintaan. Paket statis mencakup trafik tanpa batas. Opsi yang disorot sesuai dengan penggunaan utama halaman ini: ISP.
|Paket pusat dataDijual dalam blok, digunakan bersama
|KhususPribadi, mulai dari satu IP
|Direkomendasikan di siniISPAlamat statis terdaftar ISP
|BerputarDitagih dalam kredit API
|Terbaik untuk
|Bot dan pemantauan dalam skala besarUntuk pekerjaan tanpa akun persisten.
|Sesi akun jangka panjangSatu alamat per profil, hanya digunakan oleh Anda.
|Target yang menilai ASNTerdaftar pada penyedia internet.
|Pengumpulan, bukan akunSesi persisten tidak boleh berganti alamat.
|Pengguna per alamat
|Up to 5Reputasi sebagian bergantung pada pengguna lain di sekitar Anda.
|1 — AndaTidak ada orang lain yang menggunakannya selama masa layanan.
|Up to 5
|Kumpulan bersama
|Kepercayaan platform
|StandarASN pusat data
|Tinggi — eksklusif
|Tinggi — terdaftar sebagai ISP
|Bervariasi menurut kumpulan
|Harga mulai
|$12 / 100 IPs$0,12 per alamat, bulanan
|$12 / 100 IPsBeli tepat sesuai kebutuhan Anda.
|$30 / 100 IPs$0,30 per alamat, bulanan
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Pesanan minimum
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2,5 juta kredit
|Masa penggunaan alamat
|Statis selama masa layanan
|Statis selama masa layanan
|Statis selama masa layanan
|Berubah setiap permintaan
|Bandwidth
|Tanpa batas pemakaian
|Tanpa batas pemakaian
|Tanpa batas pemakaian
|KreditDitagih per permintaan, bukan per gigabita.
|UDP / panggilan suara
|Tambahan opsional
|Tambahan opsional
|Tambahan opsional
|Tidak tersedia
|Protokol
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Autentikasi
|Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.
|Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.
|Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.
|Kunci API
|Lihat paket
|Lihat paket khusus
|Lihat paket ISP
|Lihat paket
ISP
Alamat statis terdaftar ISP
Target yang menilai ASNTerdaftar pada penyedia internet.
Up to 5
Tinggi — terdaftar sebagai ISP
$30 / 100 IPs$0,30 per alamat, bulanan
100 IP
Statis selama masa layanan
Tanpa batas pemakaian
Tambahan opsional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.
Paket pusat data
Dijual dalam blok, digunakan bersama
Bot dan pemantauan dalam skala besarUntuk pekerjaan tanpa akun persisten.
Up to 5Reputasi sebagian bergantung pada pengguna lain di sekitar Anda.
StandarASN pusat data
$12 / 100 IPs$0,12 per alamat, bulanan
100 IP
Statis selama masa layanan
Tanpa batas pemakaian
Tambahan opsional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.
Khusus
Pribadi, mulai dari satu IP
Sesi akun jangka panjangSatu alamat per profil, hanya digunakan oleh Anda.
1 — AndaTidak ada orang lain yang menggunakannya selama masa layanan.
Tinggi — eksklusif
$12 / 100 IPsBeli tepat sesuai kebutuhan Anda.
1 IP
Statis selama masa layanan
Tanpa batas pemakaian
Tambahan opsional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.
Berputar
Ditagih dalam kredit API
Pengumpulan, bukan akunSesi persisten tidak boleh berganti alamat.
Kumpulan bersama
Bervariasi menurut kumpulan
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 juta kredit
Berubah setiap permintaan
KreditDitagih per permintaan, bukan per gigabita.
Tidak tersedia
HTTP, SOCKS5
Kunci API
Proksi untuk 48 jam
Susun paket sesuai kebutuhan Anda dan uji proksi dalam penggunaan nyata. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dihitung saat penyiapan.
Lokasi proxy teratas
Delapan lokasi proxy yang paling sering dipilih pelanggan FineProxy.
Hubungkan sekali.
Lalu, cukup tanyakan.
FineProxy menjalankan server asli Server MCP: tempel satu URL ke agen Anda dan agen tersebut mendapatkan 49 alat kabinet — pembelian, perpanjangan, rotasi IP, daftar izin, analitik penggunaan, faktur, dan dukungan. Operasi yang sama tersedia melalui REST API jika Anda lebih suka menulis panggilannya sendiri.
Lalu, cukup katakan
- Beli 100 proxy ISP statis di Eropa
- Ekspor daftar proxy ISP saya sebagai JSON
- Perbarui daftar IP yang diizinkan untuk layanan proxy ISP saya
- Tampilkan status dan tanggal jatuh tempo berikutnya untuk layanan saya
- Tampilkan detail faktur paket proxy ISP saya
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Mulai ulang Claude setelah menyimpan konfigurasi. Selanjutnya, 49 alat FineProxy akan muncul dalam daftar alat yang tersedia.
Hal yang tidak akan dilakukan agen — apa pun permintaan Anda
Membelanjakan uang Anda
Enam alat memengaruhi saldo dan semuanya memerlukan
wallet:spend. Jangan berikan cakupan itu pada kunci agar agen tetap dapat menjalankan operasi lainnya.
Membayar lebih dari harga yang ditawarkan
Setiap pembelian menyertakan
expected_total_cents dari penawaran. Selisih satu sen saja membuat panggilan ditolak tanpa biaya apa pun.
Batalkan sesuka hati
Dua alat yang tidak dapat dibatalkan tidak akan berjalan tanpa
confirm=true. Penghentian tidak dapat terjadi sebagai efek samping.
Menagih Anda dua kali
Panggilan finansial menggunakan
idempotency_key. Percobaan ulang setelah waktu habis menyelesaikan tagihan yang sama, bukan tagihan kedua.
Penyiapan manual
Pilih sistem operasi, browser, atau aplikasi proxy Anda untuk panduan penyiapan langkah demi langkah.
Sistem
Browser
Aplikasi
Dibangun untuk kecepatan.
Lalu lintas tidak pernah dibatasi.
FineProxy mempertahankan hingga 500 Mbps dalam pengujian server jarak jauh standar kami. Pada beban kerja scraping, batas permintaan situs target—bukan proxy—biasanya menjadi batas utama.
Metode pengujian: 1.973.500 percobaan koneksi ditambah uji konkurensi hingga 96 thread melalui satu IP proxy.
500 Mbps
per proxy dalam pengujian server jarak jauh standar
99.97%
koneksi berhasil dibuat dari 1.973.500 permintaan
96
thread serentak pada satu IP tanpa penurunan kinerja
0
batas bandwidth — lalu lintas tak terbatas pada setiap paket
AMD EPYC khusus
Server milik kami sendiri, tanpa pengguna VPS bersama yang berebut port.
Subnet milik sendiri
IP berasal dari rentang milik kami sendiri, bukan dijual kembali dari penyedia lain.
Uplink 80 Gbps
Cadangan kapasitas per server—bukan jaminan untuk satu sesi proxy.
Tier III / IV
Pusat data dengan daya dan pendinginan redundan di seluruh lokasi kami.
Throughput aktual bergantung pada rute, tujuan, kondisi jaringan, serta konfigurasi dan kinerja perangkat pengguna. Laptop dengan koneksi internet rumah 500 Mbps mencapai sekitar 468 Mbps dalam praktik, sedangkan server jarak jauh mencapai hingga 500 Mbps dalam pengujian standar. Dalam pengujian khusus dari server berkinerja tinggi yang dikonfigurasi dengan benar di Eropa dan AS, throughput mencapai hingga 700 Mbps; ini bukan hasil umum per sesi.
Setiap pernyataan di halaman ini, dalam kata-kata orang lain.
Ulasan pelanggan yang relevan, dipilih dari satu kumpulan ulasan terverifikasi dan ditautkan ke sumber aslinya.
Menjalankan akun
Setiap orang memiliki haknya untuk kebebasan dan sekarang saya juga memilikinya dengan harga yang sangat sederhana. Karena saya telah mendapatkan langganan tidak ada masalah kecepatan atau tidak dapat diakses dan sekarang saya dapat berpartisipasi dalam setiap kegiatan sosial teman-teman saya di luar negeri.
Saya menggunakannya pada bot Twitch dan hasilnya sempurna. Saya berterima kasih kepada FineProxy karena telah menyediakan sistem yang sangat baik untuk kebutuhan khusus saya.
Lalu lintas tidak pernah dibatasi
Proxy Uni Eropa yang terjangkau. Satu-satunya penyedia proxy yang masih mempertahankan harga murah. Saya sudah mencari layanan seperti ini di seluruh internet, dan ternyata inilah penyedia proxy termurah dengan bandwidth tak terbatas.
Sementara penyedia lain mengenakan biaya per GB atau bahkan per permintaan, orang-orang ini tetap setia pada misi mereka dan menawarkan proxy pusat data dengan harga yang wajar dengan bandwidth tak terbatas.
Kecepatan saat dibebani
FineProxy menawarkan solusi proxy yang dapat diandalkan dan berkecepatan tinggi dengan berbagai IP, rencana terjangkau, dan layanan pelanggan yang andal.
Fineproxy.org menawarkan layanan proxy yang layak dengan berbagai pilihan IP dan lokasi. Namun, kecepatan koneksi kadang-kadang tidak konsisten, dan respon dukungan mungkin lebih lambat dari yang diharapkan. Meskipun layanan ini cocok untuk tugas dasar, mungkin tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan pengguna dengan permintaan atau persyaratan khusus yang lebih tinggi. Harga kompetitif, tetapi kinerja bisa lebih stabil bagi mereka yang mengandalkannya untuk penggunaan profesional atau intensif.
Apa perbedaan antara ISP proxy dan residential proxy biasa?Residential proxy biasa
Residential proxy biasa merutekan traffic melalui perangkat rumah asli — ponsel atau router seseorang yang memilih untuk bergabung dengan jaringan proxy. IP-nya rotating sering (sering setiap permintaan), kecepatan tergantung pada koneksi rumah orang tersebut, dan harganya per-gigabyte. ISP proxy menggunakan jenis alamat IP residential yang sama tetapi meng-host-nya di server datacenter. IP-nya statis (tidak berubah), kecepatan konsisten dan cepat, dan FineProxy mengenakan biaya per-IP dengan bandwidth unlimited daripada per-GB.
Apakah ISP proxy lebih baik daripada datacenter proxy?Untuk tugas di
Untuk tugas di mana platform memeriksa tipe IP — ya. ISP proxy lolos pemeriksaan residential yang gagal untuk datacenter IP. Penelitian menunjukkan ISP proxy mencapai tingkat keberhasilan 85-95% di situs yang dilindungi dibandingkan dengan 40-60% untuk datacenter. Tetapi jika target Anda tidak memblokir traffic datacenter (public API, katalog tidak terlindungi, situs berita), datacenter proxy lebih murah dan sama efektifnya. Mulai dengan datacenter, beralih ke ISP jika diperlukan.
Bagaimana saya tahu jika "ISP proxy" benar-benar residential?Periksa IP di
Periksa IP di database WHOIS atau alat seperti IPinfo.io. ISP proxy asli dapat dilacak kembali ke Internet Service Provider konsumen (Comcast, AT&T, dll.), bukan ke perusahaan hosting atau cloud provider. Jika menunjukkan datacenter ASN, itu adalah datacenter proxy yang diberi label ulang terlepas dari apa yang disebut penjual.
Apakah bandwidth benar-benar unlimited?Ya
Ya. ISP proxy FineProxy tidak memiliki batasan traffic, tidak ada ambang throttling, dan tidak ada kebijakan fair-use yang mengurangi performa setelah tingkat penggunaan tertentu. Unlimited berarti unlimited di setiap IP, setiap protokol, setiap hari.
Bisakah saya menggunakan ISP proxy untuk scraping?Ya
Ya, dan mereka sangat efektif untuk scraping situs yang memblokir datacenter proxy. Karena IP terlihat residential, sistem anti-bot memperlakukannya dengan kepercayaan yang lebih tinggi. Untuk scraping skala besar di mana Anda memerlukan ratusan IP, datacenter proxy lebih cost-effective untuk target yang tidak terlindungi. ISP proxy masuk akal ketika target secara khusus memerlukan alamat yang terlihat residential.
Protokol apa yang didukung?HTTP, HTTPS
HTTP, HTTPS, dan SOCKS5 — semua pada IP yang sama. Koneksi HTTPS diamankan dengan sertifikat SSL individual per alamat IP. SOCKS5 mencakup dukungan UDP untuk aplikasi real-time.
Berapa banyak ISP proxy yang saya butuhkan untuk manajemen media sosial?Satu per akun
Satu per akun adalah pendekatan paling aman. Jika Anda mengelola 50 akun, Anda memerlukan 50 ISP proxy. Beberapa orang menjalankan 2-3 akun aktivitas rendah per IP, tetapi platform semakin baik dalam mendeteksi hal ini, jadi satu-ke-satu adalah yang kami rekomendasikan.
Proxy ISP statis:
Kecepatan pusat data dengan kepercayaan residensial
Ada celah antara proxy datacenter dan residential tradisional. IP datacenter cepat dan murah tetapi terdeteksi di platform yang peduli siapa di balik koneksi. IP residential terlihat sah tetapi rotating terus-menerus, berjalan melalui perangkat rumah dengan kecepatan yang tidak dapat diprediksi, dan dikenakan biaya per gigabyte — yang bertambah cepat ketika tugas Anda melibatkan lebih dari beberapa ratus permintaan. Proxy ISP berada tepat di celah itu. Alamat IP residential statis yang dikeluarkan oleh Penyedia Layanan Internet nyata, tetapi dihosting di server kelas datacenter. Koneksi Anda terlihat residential untuk situs apa pun yang memeriksa asal IP. Tetapi di belakang layar, berjalan di infrastruktur profesional dengan kecepatan dan uptime yang tidak dapat disaingi koneksi rumah.
Cara Kerja Proxy ISP Sebenarnya
IP tersebut milik ISP — muncul di database WHOIS sebagai alamat residential, terikat pada penyedia yang sah. Tetapi alih-alih merutekan melalui router rumah seseorang, dihosting di server dengan koneksi fiber langsung ke jaringan backbone. Hasilnya: situs target melihat IP residential dengan riwayat bersih, sementara Anda mendapatkan performa datacenter.
Pendekatan hybrid ini adalah mengapa proxy ISP mencapai tingkat keberhasilan 85-95% di platform yang secara aktif memblokir lalu lintas datacenter. IP datacenter tradisional mencapai 40-60% di target yang sama. Perbedaan kepercayaan itu nyata dan terukur.
Mengapa Bandwidth Unlimited Mengubah Perhitungan
Sebagian besar penyedia proxy ISP mengenakan biaya per gigabyte: $5-12/GB adalah kisaran standar. Pada pandangan pertama terlihat wajar — sampai Anda menghitung biaya penggunaan sebenarnya.
Mengelola 20 akun media sosial dengan konten yang berat media dengan mudah menghabiskan 30-50 GB per bulan. Verifikasi streaming dari berbagai lokasi memakan 2-5 GB per jam pada resolusi 1080p. Menjalankan pemeriksaan harga e-commerce di ribuan SKU setiap hari menghasilkan ratusan gigabita per bulan. Dengan harga $5/GB, beban kerja 200 GB bulanan biaya $1.000. Dengan harga $12/GB, biayanya $2.400.
Paket bandwidth unlimited proxy residential statis FineProxy menghilangkan masalah ini sepenuhnya. Harga flat per-IP, tidak ada meteran lalu lintas, tidak ada biaya overage. Jumlah data yang mengalir melalui proxy Anda adalah urusan Anda, bukan baris item di invoice kami.
Dan berbeda dengan beberapa provider yang mengiklankan “unlimited” tetapi menerapkan batasan fair-use tersembunyi, FineProxy benar-benar tanpa batas. Tidak ada throttling setelah ambang batas tertentu, tidak ada pengurangan sesi bersamaan, tidak ada tanda bintang.
Yang disertakan dalam ISP proxy FineProxy
Alamat IPv4 statis dari ISP asli. Setiap alamat tetap bersama Anda sepanjang periode sewa — tidak rotating, tidak berubah, tidak dialokasikan ulang. Ini adalah koneksi yang benar-benar statis, bukan "sticky session" yang kedaluwarsa setelah 30 menit.
Setiap IP mendukung tiga protokol: HTTP, HTTPS dengan sertifikat SSL individual yang mengenkripsi seluruh jalur dari perangkat Anda ke proxy, dan proxy statis residential SOCKS5 untuk traffic non-web. Ketiga protokol berjalan pada IP yang sama, sehingga Anda bisa beralih di antaranya sesuai kebutuhan tanpa memerlukan alamat terpisah.
Autentikasi bekerja melalui IP binding wajib, dengan opsi akses username/password melalui subnet mask /21 untuk situasi IP dinamis. Kecepatan mencapai hingga 500 Mbps per koneksi pada infrastruktur milik kami sendiri — ini bukan IP sewaan dari jaringan pihak ketiga yang dikemas ulang dengan brand kami.
Siapa yang menggunakan proxy residential statis dan mengapa
Manajemen akun adalah kasus penggunaan utama. Platform media sosial, marketplace, dashboard periklanan — apa pun yang memerlukan IP konsisten terlihat residential yang tidak berubah antar sesi. Satu IP per akun, tidak ada tumpang tindih, tidak ada cross-linking.
Operasi e-commerce mengandalkannya untuk tugas di mana IP datacenter diblokir: monitoring harga di platform dengan proteksi anti-bot, otomasi checkout untuk item rilis terbatas, dan manajemen toko di berbagai akun regional.
Tim streaming dan verifikasi media menggunakan ISP proxy untuk memeriksa ketersediaan konten dan penempatan iklan di seluruh region. Bandwidth unlimited sangat penting di sini — penagihan per-GB membuat jenis monitoring berkelanjutan ini tidak terjangkau secara finansial.
Profesional SEO menggunakannya untuk tracking peringkat dan analisis SERP di mana mesin pencari membatasi atau memblokir range datacenter. Server proxy ISP yang cepat dengan fingerprint residential mengembalikan hasil yang sama seperti yang dilihat pengguna asli.
Cara membedakan ISP proxy asli dari datacenter yang di-rebrand
Keluhan persisten dari pembeli: beberapa penyedia menjual IP datacenter standar berlabel sebagai "ISP" atau "residential statis." IP tidak benar-benar melacak kembali ke ISP konsumen dalam WHOIS — melacak ke perusahaan hosting. Label "residential" adalah marketing, bukan kenyataan.
Sebelum Anda membeli alamat ISP proxy, verifikasi asal IP. Tools seperti IPinfo.io menunjukkan apakah alamat milik ISP residential atau ASN datacenter. IP residential statis FineProxy melacak kembali ke Internet Service Provider yang sah — itulah mengapa platform memperlakukan mereka berbeda dari alamat datacenter. Perbedaannya bukan kosmetik; ini tertanam dalam cara sistem anti-bot mengklasifikasikan koneksi masuk.
Layanan proxy residential berbayar kami bukan rebranding IP datacenter. Ini adalah proxy residential asli dari ISP asli, berjalan di infrastruktur kami sendiri.