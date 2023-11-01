NEW! |Satu panggilan API menghasilkan data bersih. Tanpa perlu scraper.Dapatkan 10.000 token gratis →

Proxy untuk Spotify

Proxy datacenter statis dan proxy ISP untuk Spotify: atasi Error 17 dan Error 30, akses katalog regional, serta konfigurasikan langsung di aplikasi desktop melalui Settings → Proxy. HTTP/HTTPS/SOCKS5, traffic tanpa batas.

Konfigurasikan paket Anda →Proksi untuk 48 jam
Tanpa batas pemakaianTanpa biaya per GB
AMD EPYCPerangkat keras server generasi terbaru
Hingga 80 GbpsUplink per server
REST + MCPSediakan dan kelola melalui API

Susun paket proxy Spotify.

Susun paket sesuai kebutuhan kerja Anda. Pilih jenis proxy, lokasi, jumlah IP, periode penagihan, dan dukungan UDP opsional—harga akan langsung diperbarui.

NegaraJumlah IP
Dukungan UDP
Nonaktif

Menambahkan 50% ke harga dasar paket. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — untuk game, VoIP, dan streaming.

Beberapa negara dalam satu paket, IP daftar putih tambahan, atau koneksi tambahan?Atur di dasbor

Empat cara membeli proxy.
Satu pilihan sesuai dengan beban kerja ini.

Semua alamat FineProxy menggunakan IPv4. Proxy pusat data, khusus, dan ISP tetap statis selama masa paket; proxy berputar berubah pada setiap permintaan. Paket statis mencakup trafik tanpa batas. Opsi yang disorot sesuai dengan penggunaan utama halaman ini: Khusus.

Paket pusat dataDijual dalam blok, digunakan bersamaDirekomendasikan di siniKhususPribadi, mulai dari satu IPISPAlamat statis terdaftar ISPBerputarDitagih dalam kredit API
Terbaik untukBot dan pemantauan dalam skala besarUntuk pekerjaan tanpa akun persisten.Sesi akun jangka panjangSatu alamat per profil, hanya digunakan oleh Anda.Target yang menilai ASNTerdaftar pada penyedia internet.Pengumpulan, bukan akunSesi persisten tidak boleh berganti alamat.
Pengguna per alamatUp to 5Reputasi sebagian bergantung pada pengguna lain di sekitar Anda.1 — AndaTidak ada orang lain yang menggunakannya selama masa layanan.Up to 5Kumpulan bersama
Kepercayaan platformStandarASN pusat dataTinggi — eksklusifTinggi — terdaftar sebagai ISPBervariasi menurut kumpulan
Harga mulai$12 / 100 IPs$0,12 per alamat, bulanan$12 / 100 IPsBeli tepat sesuai kebutuhan Anda.$30 / 100 IPs$0,30 per alamat, bulanan$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pesanan minimum100 IP1 IP100 IP2,5 juta kredit
Masa penggunaan alamatStatis selama masa layananStatis selama masa layananStatis selama masa layananBerubah setiap permintaan
BandwidthTanpa batas pemakaianTanpa batas pemakaianTanpa batas pemakaianKreditDitagih per permintaan, bukan per gigabita.
UDP / panggilan suaraTambahan opsionalTambahan opsionalTambahan opsionalTidak tersedia
ProtokolHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentikasiDaftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Kunci API
Lihat paketLihat paket khususLihat paket ISPLihat paket
Direkomendasikan di sini

Khusus

Pribadi, mulai dari satu IP

Terbaik untuk

Sesi akun jangka panjangSatu alamat per profil, hanya digunakan oleh Anda.

Pengguna per alamat

1 — AndaTidak ada orang lain yang menggunakannya selama masa layanan.

Kepercayaan platform

Tinggi — eksklusif

Harga mulai

$12 / 100 IPsBeli tepat sesuai kebutuhan Anda.

Pesanan minimum

1 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket khusus

Paket pusat data

Dijual dalam blok, digunakan bersama

Terbaik untuk

Bot dan pemantauan dalam skala besarUntuk pekerjaan tanpa akun persisten.

Pengguna per alamat

Up to 5Reputasi sebagian bergantung pada pengguna lain di sekitar Anda.

Kepercayaan platform

StandarASN pusat data

Harga mulai

$12 / 100 IPs$0,12 per alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket

ISP

Alamat statis terdaftar ISP

Terbaik untuk

Target yang menilai ASNTerdaftar pada penyedia internet.

Pengguna per alamat

Up to 5

Kepercayaan platform

Tinggi — terdaftar sebagai ISP

Harga mulai

$30 / 100 IPs$0,30 per alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket ISP

Berputar

Ditagih dalam kredit API

Terbaik untuk

Pengumpulan, bukan akunSesi persisten tidak boleh berganti alamat.

Pengguna per alamat

Kumpulan bersama

Kepercayaan platform

Bervariasi menurut kumpulan

Harga mulai

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pesanan minimum

2,5 juta kredit

Masa penggunaan alamat

Berubah setiap permintaan

Bandwidth

KreditDitagih per permintaan, bukan per gigabita.

UDP / panggilan suara

Tidak tersedia

Protokol

HTTP, SOCKS5

Autentikasi

Kunci API

Lihat paket

Proksi untuk 48 jam

Susun paket sesuai kebutuhan Anda dan uji proksi dalam penggunaan nyata. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dihitung saat penyiapan.

Proksi untuk 48 jam

Lokasi proxy teratas

Delapan lokasi proxy yang paling sering dipilih pelanggan FineProxy.

Lihat semua lokasi

Hubungkan sekali.
Lalu, cukup tanyakan.

FineProxy menjalankan server asli Server MCP: tempel satu URL ke agen Anda dan agen tersebut mendapatkan 49 alat kabinet — pembelian, perpanjangan, rotasi IP, daftar izin, analitik penggunaan, faktur, dan dukungan. Operasi yang sama tersedia melalui REST API jika Anda lebih suka menulis panggilannya sendiri.

Lalu, cukup katakan

  • Beli satu IP khusus AS untuk satu AS Spotify profile
  • Tambahkan ke daftar IP yang diizinkan 203.0.113.7 untuk Spotify layanan proxy
  • Ekspor Spotify daftar proxy sebagai JSON
  • Tampilkan lokasi yang tersedia untuk proxy Spotify khusus
  • Tampilkan status dan detail penagihan untuk Spotify layanan proxy
Pelajari lebih lanjut Buat kunci API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Mulai ulang Claude setelah menyimpan konfigurasi. Selanjutnya, 49 alat FineProxy akan muncul dalam daftar alat yang tersedia.

Hal yang tidak akan dilakukan agen — apa pun permintaan Anda

Membelanjakan uang Anda

Enam alat memengaruhi saldo dan semuanya memerlukan wallet:spend. Jangan berikan cakupan itu pada kunci agar agen tetap dapat menjalankan operasi lainnya.

Membayar lebih dari harga yang ditawarkan

Setiap pembelian menyertakan expected_total_cents dari penawaran. Selisih satu sen saja membuat panggilan ditolak tanpa biaya apa pun.

Batalkan sesuka hati

Dua alat yang tidak dapat dibatalkan tidak akan berjalan tanpa confirm=true. Penghentian tidak dapat terjadi sebagai efek samping.

Menagih Anda dua kali

Panggilan finansial menggunakan idempotency_key. Percobaan ulang setelah waktu habis menyelesaikan tagihan yang sama, bukan tagihan kedua.

MCP: 49 alat · 9 cakupan izinJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · tanpa statusAPI REST: 49 operasi · OpenAPI 3.1

Penyiapan manual

Pilih sistem operasi, browser, atau aplikasi proxy Anda untuk panduan penyiapan langkah demi langkah.

SEMUA INTEGRASI

Sistem

Browser

Aplikasi

Dibangun untuk kecepatan.
Lalu lintas tidak pernah dibatasi.

FineProxy mempertahankan hingga 500 Mbps dalam pengujian server jarak jauh standar kami. Pada beban kerja scraping, batas permintaan situs target—bukan proxy—biasanya menjadi batas utama.

Metode pengujian: 1.973.500 percobaan koneksi ditambah uji konkurensi hingga 96 thread melalui satu IP proxy.

500 Mbps

per proxy dalam pengujian server jarak jauh standar

99.97%

koneksi berhasil dibuat dari 1.973.500 permintaan

96

thread serentak pada satu IP tanpa penurunan kinerja

0

batas bandwidth — lalu lintas tak terbatas pada setiap paket

AMD EPYC khusus

Server milik kami sendiri, tanpa pengguna VPS bersama yang berebut port.

Subnet milik sendiri

IP berasal dari rentang milik kami sendiri, bukan dijual kembali dari penyedia lain.

Uplink 80 Gbps

Cadangan kapasitas per server—bukan jaminan untuk satu sesi proxy.

Tier III / IV

Pusat data dengan daya dan pendinginan redundan di seluruh lokasi kami.

Catatan pengujian

Throughput aktual bergantung pada rute, tujuan, kondisi jaringan, serta konfigurasi dan kinerja perangkat pengguna. Laptop dengan koneksi internet rumah 500 Mbps mencapai sekitar 468 Mbps dalam praktik, sedangkan server jarak jauh mencapai hingga 500 Mbps dalam pengujian standar. Dalam pengujian khusus dari server berkinerja tinggi yang dikonfigurasi dengan benar di Eropa dan AS, throughput mencapai hingga 700 Mbps; ini bukan hasil umum per sesi.

Setiap pernyataan di halaman ini, dalam kata-kata orang lain.

Ulasan pelanggan yang relevan, dipilih dari satu kumpulan ulasan terverifikasi dan ditautkan ke sumber aslinya.

2011menyediakan proxy sejak

Kecepatan saat dibebani

Apa yang paling Anda sukai tentang FineProxy.org? Saya menemukan FineProxy.org melalui rekomendasi teman-teman, dan kualitas layanan benar-benar sangat baik. Biayanya cukup rendah, yang membantu perusahaan kami menghemat biaya secara signifikan. Saya sangat menghargai dukungan antusias dari tim dukungan FineProxy.org. Mereka sangat antusias dan merespon segera. FineProxy.org membantu saya mengakses data lebih cepat dan meningkatkan keamanan. Saya juga menghargai kualitas layanan dan kebijakan pengembalian uang ketika layanan tidak memenuhi kebutuhan pengguna. Ulasan yang dikumpulkan oleh dan dihosting di G2.com. Apa yang tidak Anda sukai tentang FineProxy.org? Saya ingin melihat paket promosi besar untuk pengguna volume tinggi dan kebijakan promosi tambahan.

long l.G2, Tahun iniDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Ini adalah server proxy terbaik yang pernah saya gunakan untuk bekerja. Saya pernah menggunakan server proxy lain, tetapi ada terlalu sedikit kecepatan. Saya membeli ini dan terkejut dengan senang hati. Kecepatan hanya sangat baik. Mungkin harga agak tinggi, tetapi kecepatan server proxy dibenarkan. Ini adalah hal hebat tentang pembelian yang saya tidak pernah memiliki kesempatan untuk menyesal.

Lara SmithPlatform internal FineProxyDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Lalu lintas tidak pernah dibatasi

Saya tidak bisa menemukan layanan yang lebih baik dari ini terutama dalam hal perumahan tak terbatas, saya pikir itu akan mulai berkualitas rendah setelah saya menggunakan tapi sialan selama saya telah menggunakan, itu tetap di atas 99%, itu seperti luar biasa untuk menjadi.

ZainDieg, Tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Proxy Uni Eropa yang terjangkau. Satu-satunya penyedia proxy yang masih mempertahankan harga murah. Saya sudah mencari layanan seperti ini di seluruh internet, dan ternyata inilah penyedia proxy termurah dengan bandwidth tak terbatas.

Wowser BrowserTrustpilot, Tahun iniDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Lokasi dan ketersediaan

Layanan proxy yang luar biasa! Mereka memiliki berbagai jenis proxy, termasuk proxy berotasi tanpa batas lalu lintas. Harganya terjangkau dan tersedia opsi penargetan geografis. Pembayaran mudah dilakukan dengan kripto, PayPal, atau kartu.

Vladimir AkimkinSaasHub, 2+ tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Produk dan layanan proxy yang bagus! Mereka memiliki berbagai jenis proxy termasuk yang berputar, harga terjangkau dan opsi penargetan geografis.

chyxbenc9929Norton Safe Web, 2+ tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Ulasan dikutip secara lengkap. Jika pelanggan menyampaikan hal yang dapat kami jawab, balasan kami dari platform asal ditampilkan bersamanya.

Semua ulasan pelanggan
Bagaimana cara memperbaiki Error Code 17?Error ini

Error ini muncul ketika negara IP Anda tidak cocok dengan negara di profil. Ubah negara akun Anda agar sesuai dengan lokasi saat ini, atau hubungkan melalui proxy dari negara yang tercantum di profil Anda.

Apakah Premium berfungsi melalui proxy?Ya

Ya, tetapi Anda membutuhkan metode pembayaran dari negara tempat akun Anda terdaftar. Jika Anda mengakses dari wilayah yang tidak memiliki layanan resmi, Anda perlu memastikan pembayaran langganan dan lokasi proxy tetap sesuai dengan negara tersebut.

HTTP atau SOCKS5 — mana yang harus saya gunakan?Keduanya bisa

Keduanya bisa digunakan. Aplikasi desktop mendukung HTTP dan SOCKS5 langsung di Settings → Proxy. SOCKS5 memiliki overhead sedikit lebih rendah; HTTP lebih mudah dikonfigurasi di browser. Bagi sebagian besar pengguna, perbedaannya tidak signifikan.

Apakah proxy memengaruhi kualitas audio?Dampaknya minimal

Dampaknya minimal. Layanan ini melakukan streaming hingga 320 kbps, yang dapat ditangani dengan mudah oleh proxy mana pun yang layak. Pilih server yang dekat dengan lokasi Anda untuk meminimalkan latensi saat mencari track dan memuat playlist.

Bisakah saya menggunakan satu proxy di beberapa perangkat?Ya

Ya. Konfigurasikan proxy yang sama di desktop, mobile, dan web. Layanan ini tidak membatasi koneksi bersamaan per IP, meskipun Premium hanya mengizinkan streaming di satu perangkat dalam satu waktu.

Bagaimana cara memperbaiki Error Code 30?Pastikan kredensial

Pastikan kredensial proxy Anda (IP, port, username, password) sudah benar. Periksa juga apakah firewall atau antivirus Anda tidak memblokir aplikasi tersebut. Menambahkan pengecualian untuk aplikasi di Windows Defender atau macOS Firewall biasanya dapat mengatasi masalah ini.

Panduan

Mengapa menggunakan proxy untuk Spotify?

3 mnt bacaTim jaringan FineProxy

Layanan streaming ini tidak tersedia di beberapa negara karena pembatasan lisensi dan kebijakan regional. Bagi siapa pun yang berada di wilayah tanpa akses resmi, proxy untuk Spotify memulihkan konektivitas dengan merutekan traffic melalui server di negara yang didukung seperti AS, Inggris, atau Jerman.

Melewati batasan jaringan

Sekolah, universitas, dan jaringan perusahaan sering memblokir layanan streaming untuk menghemat bandwidth atau mengurangi distraksi. Jika aplikasi gagal terhubung atau Anda melihat error “A firewall may be blocking”, proxy dapat merutekan traffic Anda melewati pemblokiran tersebut. Konfigurasikan di level sistem atau langsung di aplikasi desktop melalui Settings → Proxy.

Mengatasi Error Code 17 dan Error Code 30

Berikut adalah masalah paling umum yang dihadapi pengguna:

  • Error 17: Biasanya berarti negara IP Anda tidak sesuai dengan negara yang diatur di profil Anda. Platform memeriksa ini saat proses login.
  • Error 30: Sering disebabkan oleh kredensial proxy yang salah atau gangguan firewall.

Kedua error tersebut teratasi ketika Anda terhubung melalui proxy server terbaik untuk Spotify yang berlokasi di region yang sama dengan pengaturan akun Anda. Jika profil Anda tertulis \

Mengakses library regional

Katalog musik berbeda di setiap negara karena perjanjian lisensi. Lagu yang tersedia di AS mungkin tidak muncul di library Eropa. Dengan terhubung melalui proxy di wilayah target, Anda mengakses katalog lengkap negara tersebut — berguna untuk menemukan rilis eksklusif regional atau menguji tampilan konten di berbagai pasar.

Jenis proxy mana yang harus dipilih

Untuk mendengarkan musik biasa, proxy datacenter statis sudah cukup — cepat, stabil, dan hemat biaya. Layanan ini tidak memblokir IP datacenter seagresif platform media sosial.

Jika Anda perlu mendaftarkan akun baru, proxy ISP (residential) mengurangi risiko munculnya permintaan verifikasi — karena terlihat seperti koneksi internet rumah biasa.

Proxy mobile terlalu berlebihan untuk streaming, tetapi bisa membantu jika Anda menjalankan automasi atau mengelola banyak akun. Di iOS dan Android, aplikasi tidak menyediakan pengaturan proxy bawaan — konfigurasikan proxy di level sistem melalui pengaturan Wi-Fi perangkat Anda, atau gunakan aplikasi yang kompatibel dengan SOCKS5 untuk merutekan seluruh traffic melalui proxy.

Mencocokkan negara akun dengan lokasi proxy

Ini sangat penting. Platform membandingkan lokasi IP Anda dengan negara yang tercantum di profil. Jika tidak cocok, Anda akan melihat Error 17 atau otomatis logout setelah 14 hari. Selalu gunakan proxy dari negara yang diatur di akun Anda, atau perbarui profil agar sesuai dengan lokasi proxy Anda.

FineProxy menyediakan paket proxy datacenter statis dan ISP untuk mengakses layanan streaming. Semuanya mendukung HTTP, HTTPS, dan SOCKS5, dengan autentikasi melalui login/password atau IP whitelist. Untuk konfigurasi khusus perangkat, kunjungi Pusat Integrasi — atau pilih paket di bawah ini dan mulai streaming dalam hitungan menit.