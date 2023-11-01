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Proxy untuk eBay

Paket IPv4 untuk menskalakan tugas Anda. Mendukung HTTP/HTTPS/SOCKS5, pengiriman otomatis setelah pembayaran, traffic tanpa batas, dan akses API.

Konfigurasikan paket Anda →
Tanpa batas pemakaianTanpa biaya per GB
AMD EPYCPerangkat keras server generasi terbaru
Hingga 80 GbpsUplink per server
REST + MCPSediakan dan kelola melalui API

Susun dengan proxy untuk eBay.

Susun paket sesuai kebutuhan kerja Anda. Pilih jenis proxy, lokasi, jumlah IP, periode penagihan, dan dukungan UDP opsional—harga akan langsung diperbarui.

Beberapa negara dalam satu paket, IP daftar putih tambahan, atau koneksi tambahan?Atur di dasbor

Empat cara membeli proxy.
Satu pilihan sesuai dengan beban kerja ini.

Semua alamat FineProxy menggunakan IPv4. Proxy pusat data, khusus, dan ISP tetap statis selama masa paket; proxy berputar berubah pada setiap permintaan. Paket statis mencakup trafik tanpa batas. Opsi yang disorot sesuai dengan penggunaan utama halaman ini: Berputar.

Paket pusat dataDijual dalam blok, digunakan bersamaKhususPribadi, mulai dari satu IPISPAlamat statis terdaftar ISPDirekomendasikan di siniBerputarDitagih dalam kredit API
Terbaik untukBot dan pemantauan dalam skala besarUntuk pekerjaan tanpa akun persisten.Sesi akun jangka panjangSatu alamat per profil, hanya digunakan oleh Anda.Target yang menilai ASNTerdaftar pada penyedia internet.Pengumpulan, bukan akunSesi persisten tidak boleh berganti alamat.
Pengguna per alamatUp to 5Reputasi sebagian bergantung pada pengguna lain di sekitar Anda.1 — AndaTidak ada orang lain yang menggunakannya selama masa layanan.Up to 5Kumpulan bersama
Kepercayaan platformStandarASN pusat dataTinggi — eksklusifTinggi — terdaftar sebagai ISPBervariasi menurut kumpulan
Harga mulai$12 / 100 IPs$0,12 per alamat, bulanan$12 / 100 IPsBeli tepat sesuai kebutuhan Anda.$30 / 100 IPs$0,30 per alamat, bulanan$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pesanan minimum100 IP1 IP100 IP2,5 juta kredit
Masa penggunaan alamatStatis selama masa layananStatis selama masa layananStatis selama masa layananBerubah setiap permintaan
BandwidthTanpa batas pemakaianTanpa batas pemakaianTanpa batas pemakaianKreditDitagih per permintaan, bukan per gigabita.
UDP / panggilan suaraTambahan opsionalTambahan opsionalTambahan opsionalTidak tersedia
ProtokolHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentikasiDaftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Kunci API
Lihat paketLihat paket khususLihat paket ISPLihat paket
Direkomendasikan di sini

Berputar

Ditagih dalam kredit API

Terbaik untuk

Pengumpulan, bukan akunSesi persisten tidak boleh berganti alamat.

Pengguna per alamat

Kumpulan bersama

Kepercayaan platform

Bervariasi menurut kumpulan

Harga mulai

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pesanan minimum

2,5 juta kredit

Masa penggunaan alamat

Berubah setiap permintaan

Bandwidth

KreditDitagih per permintaan, bukan per gigabita.

UDP / panggilan suara

Tidak tersedia

Protokol

HTTP, SOCKS5

Autentikasi

Kunci API

Lihat paket

Paket pusat data

Dijual dalam blok, digunakan bersama

Terbaik untuk

Bot dan pemantauan dalam skala besarUntuk pekerjaan tanpa akun persisten.

Pengguna per alamat

Up to 5Reputasi sebagian bergantung pada pengguna lain di sekitar Anda.

Kepercayaan platform

StandarASN pusat data

Harga mulai

$12 / 100 IPs$0,12 per alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket

Khusus

Pribadi, mulai dari satu IP

Terbaik untuk

Sesi akun jangka panjangSatu alamat per profil, hanya digunakan oleh Anda.

Pengguna per alamat

1 — AndaTidak ada orang lain yang menggunakannya selama masa layanan.

Kepercayaan platform

Tinggi — eksklusif

Harga mulai

$12 / 100 IPsBeli tepat sesuai kebutuhan Anda.

Pesanan minimum

1 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket khusus

ISP

Alamat statis terdaftar ISP

Terbaik untuk

Target yang menilai ASNTerdaftar pada penyedia internet.

Pengguna per alamat

Up to 5

Kepercayaan platform

Tinggi — terdaftar sebagai ISP

Harga mulai

$30 / 100 IPs$0,30 per alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket ISP

Lokasi proxy teratas

Delapan lokasi proxy yang paling sering dipilih pelanggan FineProxy.

Lihat semua lokasi

Hubungkan sekali.
Lalu, cukup tanyakan.

FineProxy menjalankan server asli Server MCP: tempel satu URL ke agen Anda dan agen tersebut mendapatkan 49 alat kabinet — pembelian, perpanjangan, rotasi IP, daftar izin, analitik penggunaan, faktur, dan dukungan. Operasi yang sama tersedia melalui REST API jika Anda lebih suka menulis panggilannya sendiri.

Lalu, cukup katakan

  • Beli paket berputar dengan 10 juta kredit untuk eBay pengumpulan daftar
  • Tambahkan ke daftar IP yang diizinkan 203.0.113.7 untuk eBay layanan proxy
  • Ekspor eBay daftar proxy sebagai JSON
  • Tampilkan layanan proxy eBay yang memiliki tingkat kesalahan tertinggi hari ini
  • Tampilkan status dan detail penagihan untuk eBay layanan proxy
Pelajari lebih lanjut Buat kunci API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Mulai ulang Claude setelah menyimpan konfigurasi. Selanjutnya, 49 alat FineProxy akan muncul dalam daftar alat yang tersedia.

Hal yang tidak akan dilakukan agen — apa pun permintaan Anda

Membelanjakan uang Anda

Enam alat memengaruhi saldo dan semuanya memerlukan wallet:spend. Jangan berikan cakupan itu pada kunci agar agen tetap dapat menjalankan operasi lainnya.

Membayar lebih dari harga yang ditawarkan

Setiap pembelian menyertakan expected_total_cents dari penawaran. Selisih satu sen saja membuat panggilan ditolak tanpa biaya apa pun.

Batalkan sesuka hati

Dua alat yang tidak dapat dibatalkan tidak akan berjalan tanpa confirm=true. Penghentian tidak dapat terjadi sebagai efek samping.

Menagih Anda dua kali

Panggilan finansial menggunakan idempotency_key. Percobaan ulang setelah waktu habis menyelesaikan tagihan yang sama, bukan tagihan kedua.

MCP: 49 alat · 9 cakupan izinJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · tanpa statusAPI REST: 49 operasi · OpenAPI 3.1

Penyiapan manual

Pilih sistem operasi, browser, atau aplikasi proxy Anda untuk panduan penyiapan langkah demi langkah.

SEMUA INTEGRASI

Sistem

Browser

Aplikasi

Dibangun untuk kecepatan.
Lalu lintas tidak pernah dibatasi.

FineProxy mempertahankan hingga 500 Mbps dalam pengujian server jarak jauh standar kami. Pada beban kerja scraping, batas permintaan situs target—bukan proxy—biasanya menjadi batas utama.

Metode pengujian: 1.973.500 percobaan koneksi ditambah uji konkurensi hingga 96 thread melalui satu IP proxy.

500 Mbps

per proxy dalam pengujian server jarak jauh standar

99.97%

koneksi berhasil dibuat dari 1.973.500 permintaan

96

thread serentak pada satu IP tanpa penurunan kinerja

0

batas bandwidth — lalu lintas tak terbatas pada setiap paket

AMD EPYC khusus

Server milik kami sendiri, tanpa pengguna VPS bersama yang berebut port.

Subnet milik sendiri

IP berasal dari rentang milik kami sendiri, bukan dijual kembali dari penyedia lain.

Uplink 80 Gbps

Cadangan kapasitas per server—bukan jaminan untuk satu sesi proxy.

Tier III / IV

Pusat data dengan daya dan pendinginan redundan di seluruh lokasi kami.

Catatan pengujian

Throughput aktual bergantung pada rute, tujuan, kondisi jaringan, serta konfigurasi dan kinerja perangkat pengguna. Laptop dengan koneksi internet rumah 500 Mbps mencapai sekitar 468 Mbps dalam praktik, sedangkan server jarak jauh mencapai hingga 500 Mbps dalam pengujian standar. Dalam pengujian khusus dari server berkinerja tinggi yang dikonfigurasi dengan benar di Eropa dan AS, throughput mencapai hingga 700 Mbps; ini bukan hasil umum per sesi.

Setiap pernyataan di halaman ini, dalam kata-kata orang lain.

Ulasan pelanggan yang relevan, dipilih dari satu kumpulan ulasan terverifikasi dan ditautkan ke sumber aslinya.

2011menyediakan proxy sejak

Kecepatan saat dibebani

FineProxy telah mengubah permainan untuk alat SEO saya IP bersih dan koneksi stabil menjaga pekerjaan saya lancar dan tidak terganggu.

MudKixSaasHub, Tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Memulai dengan FineProxy sangat mudah, bahkan bagi seseorang yang bukan ahli teknologi. Antarmuka mereka intuitif, dan proxy itu sendiri sangat mudah untuk diintegrasikan. Kinerja telah sempurna, membuat tugas online saya jauh lebih mulus. Pasti pilihan yang bagus!

PathanPlatform internal FineProxyDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Akses API dan agen

Saya telah menggunakan FineProxy.org selama lebih dari dua tahun dan dapat mengatakan dengan jujur bahwa mereka adalah penyedia paling stabil yang pernah saya gunakan. Saya mengelola lebih dari selusin akun media sosial dan masing-masing memerlukan IP khusus. Saya tidak pernah sekalipun mengalami pemblokiran karena alamat yang masuk daftar hitam. Waktu aktif server berada di kisaran 99.9%, yang sangat penting selama kampanye pemasaran otomatis. Kecepatannya lebih dari memuaskan; data mengalir lancar tanpa perlambatan yang mengganggu pada jam sibuk. Panel pengelolaannya intuitif dan daftar proxy diperbarui secara real-time. FineProxy identik dengan ketenangan pikiran.

zapierdalamwbewieNorton Safe Web, Tahun iniDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Mereka menyediakan API agar pengguna dapat mengambil proxy dari situs web mereka. Meskipun kemampuan bahasa Inggris layanan pelanggannya kurang baik, mereka berusaha keras membantu saya. Mereka juga menyediakan penggantian IP setiap 7 hari.

Anonymous UserTrustpilot, 2+ tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Menjalankan akun

Proxy yang bagus untuk data scraping — Saya telah menggunakannya selama 5+ tahun.. mereka memiliki IP berputar, mereka cepat dan hampir semua proxy tidak diblokir di jejaring sosial

AliceDieg, Tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Kualitas, cepat dan stabil bekerja proxy, saya sangat senang, ini persis apa yang saya butuhkan. Di negara saya (Ukraina) banyak situs dan jejaring sosial yang diblokir, sekarang masalah ini diselesaikan. Harga sangat menyenangkan, untuk sejumlah besar proxy (1000+) Saya hanya membayar 20 dlrs, itu lebih murah dan lebih cepat daripada proxy Anda tidak akan menemukan di mana-mana, jadi saya merekomendasikan layanan ini kepada Anda.

Darya MolchanovaPlatform internal FineProxyDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Ulasan dikutip secara lengkap. Jika pelanggan menyampaikan hal yang dapat kami jawab, balasan kami dari platform asal ditampilkan bersamanya.

Semua ulasan pelanggan
Tugas apa di eBay yang paling sering memerlukan proxy?Proxy digunakan untuk

Proxy digunakan untuk scraping katalog dan halaman produk, pemantauan harga, pengumpulan data penjual, penawaran otomatis, manajemen listing, dan pengelolaan beberapa akun dalam satu sistem.

Jenis proxy apa yang paling cocok untuk eBay?Tergantung apa yang

Tergantung apa yang Anda lakukan. Untuk scraping listing, memantau harga, atau menarik data analitik — proxy datacenter menangani ini dengan baik. Proxy datacenter cepat, murah per IP, dan Anda bisa mengambil sebanyak yang dibutuhkan. Untuk aktivitas yang terkait akun — mengelola profil penjual, memasang bid — Anda membutuhkan proxy ISP atau residential. eBay lebih ketat memantau aktivitas akun, dan IP datacenter bisa memicu peringatan di sana.

Apakah saya perlu proxy terpisah untuk setiap akun eBay?Ya

Ya, selalu. Satu akun per IP adalah aturan dasarnya. Jika eBay melihat dua akun login dari alamat yang sama, keduanya bisa ditandai. Hal yang sama berlaku untuk bagian lain dari setup Anda — pisahkan scraper Anda pada IP yang berbeda dari manajemen akun. Ini jauh memudahkan Anda mengetahui apa yang salah jika ada yang bermasalah.

Bisakah saya menggunakan proxy yang sama untuk eBay API dan otomatisasi browser?Bisa

Bisa. Proxy Anda tidak peduli apakah traffic berasal dari panggilan API atau headless browser. Pastikan saja Anda tidak mencampur IP antar tugas yang tidak seharusnya berbagi — pisahkan scraping API dan pekerjaan akun pada pool yang berbeda.

Apa yang harus saya perhatikan dalam memilih proxy untuk eBay?Uptime adalah

Uptime adalah prioritas utama. Jika proxy terputus di tengah sesi, eBay mungkin akan menandai pergantian IP tersebut. Setelah itu — latensi rendah dan bandwidth yang cukup agar permintaan tidak timeout. IP yang bersih juga penting: jika pengguna sebelumnya membuat alamat tersebut di-blacklist, Anda yang menanggung masalahnya. Dan Anda perlu provider yang memudahkan penambahan IP saat perlu melakukan scaling.

Bagaimana cara menangani kebutuhan pengiriman lebih banyak request?Tambahkan lebih banyak

Tambahkan lebih banyak IP ke pool Anda. Sebarkan beban agar tidak ada satu alamat yang terlalu sering diakses. Jika Anda menggunakan rotasi, buat logika rotasinya sesederhana mungkin — ganti IP setiap request atau setelah interval tertentu. Anda tidak perlu mengubah kode sama sekali. Cukup tambah IP, setup tetap sama.

Apa yang harus dilakukan ketika eBay mulai memblokir request saya?Jangan sentuh kode

Jangan sentuh kode Anda dulu — biasanya ini masalah IP, bukan masalah logika. Coba beralih ke IP yang lebih bersih atau tambahkan lebih banyak alamat ke rotasi. Jika Anda membanjiri endpoint yang sama terlalu cepat dari terlalu sedikit IP, eBay akan bereaksi. Sebarkan request, perlambat sedikit per IP, dan pastikan pola request Anda tidak terlihat seperti bot yang memukul halaman yang sama 500 kali per menit.

Berapa banyak proxy yang saya butuhkan untuk melakukan scraping pada sejumlah besar listing eBay?Tergantung pada kecepatan

Tergantung pada kecepatan dan volume Anda. Panduan kasarnya: jika Anda mengirim satu permintaan setiap 3–5 detik per IP, satu proxy dapat menangani sekitar 700–1.200 permintaan per jam. Untuk mengambil 50.000 listing dalam sehari, Anda membutuhkan sekitar 20–30 datacenter proxy yang berjalan secara paralel dengan jeda yang nyaman. Untuk 200.000+ listing, rencanakan 80–100 IP atau lebih. Selalu mulai dengan lebih sedikit IP lalu tingkatkan secara bertahap — lebih mudah menambah kapasitas daripada memulihkan diri dari pemblokiran massal akibat tekanan yang terlalu keras dan terlalu cepat.

Bisakah saya menggunakan proxy gratis untuk eBay?Secara teknis

Secara teknis bisa, namun secara praktis ini adalah ide yang buruk. Proxy gratis digunakan bersama oleh ratusan atau ribuan pengguna, yang berarti IP-nya hampir pasti sudah ditandai atau diblokir di eBay. Proxy gratis juga lambat, tidak andal, dan sering offline tanpa peringatan — yang menyebabkan pergantian IP di tengah sesi yang dianggap mencurigakan oleh eBay. Lebih buruk lagi, operator proxy gratis dapat melihat seluruh traffic Anda, termasuk kredensial login jika koneksi tidak terenkripsi secara end-to-end. Untuk scraping, proxy gratis akan membuang lebih banyak waktu daripada menghemat. Untuk segala hal yang melibatkan akun, proxy gratis merupakan risiko keamanan yang nyata.