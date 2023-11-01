Proxy untuk eBay
Paket IPv4 untuk menskalakan tugas Anda. Mendukung HTTP/HTTPS/SOCKS5, pengiriman otomatis setelah pembayaran, traffic tanpa batas, dan akses API.
Susun dengan proxy untuk eBay.
Susun paket sesuai kebutuhan kerja Anda. Pilih jenis proxy, lokasi, jumlah IP, periode penagihan, dan dukungan UDP opsional—harga akan langsung diperbarui.
Memuat paket saat ini…
Menambahkan 50% ke harga dasar paket. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — untuk game, VoIP, dan streaming.
Empat cara membeli proxy.
Satu pilihan sesuai dengan beban kerja ini.
Semua alamat FineProxy menggunakan IPv4. Proxy pusat data, khusus, dan ISP tetap statis selama masa paket; proxy berputar berubah pada setiap permintaan. Paket statis mencakup trafik tanpa batas. Opsi yang disorot sesuai dengan penggunaan utama halaman ini: Berputar.
|Paket pusat dataDijual dalam blok, digunakan bersama
|KhususPribadi, mulai dari satu IP
|ISPAlamat statis terdaftar ISP
|Direkomendasikan di siniBerputarDitagih dalam kredit API
|Terbaik untuk
|Bot dan pemantauan dalam skala besarUntuk pekerjaan tanpa akun persisten.
|Sesi akun jangka panjangSatu alamat per profil, hanya digunakan oleh Anda.
|Target yang menilai ASNTerdaftar pada penyedia internet.
|Pengumpulan, bukan akunSesi persisten tidak boleh berganti alamat.
|Pengguna per alamat
|Up to 5Reputasi sebagian bergantung pada pengguna lain di sekitar Anda.
|1 — AndaTidak ada orang lain yang menggunakannya selama masa layanan.
|Up to 5
|Kumpulan bersama
|Kepercayaan platform
|StandarASN pusat data
|Tinggi — eksklusif
|Tinggi — terdaftar sebagai ISP
|Bervariasi menurut kumpulan
|Harga mulai
|$12 / 100 IPs$0,12 per alamat, bulanan
|$12 / 100 IPsBeli tepat sesuai kebutuhan Anda.
|$30 / 100 IPs$0,30 per alamat, bulanan
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Pesanan minimum
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2,5 juta kredit
|Masa penggunaan alamat
|Statis selama masa layanan
|Statis selama masa layanan
|Statis selama masa layanan
|Berubah setiap permintaan
|Bandwidth
|Tanpa batas pemakaian
|Tanpa batas pemakaian
|Tanpa batas pemakaian
|KreditDitagih per permintaan, bukan per gigabita.
|UDP / panggilan suara
|Tambahan opsional
|Tambahan opsional
|Tambahan opsional
|Tidak tersedia
|Protokol
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Autentikasi
|Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.
|Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.
|Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.
|Kunci API
|Lihat paket
|Lihat paket khusus
|Lihat paket ISP
|Lihat paket
Berputar
Ditagih dalam kredit API
Pengumpulan, bukan akunSesi persisten tidak boleh berganti alamat.
Kumpulan bersama
Bervariasi menurut kumpulan
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 juta kredit
Berubah setiap permintaan
KreditDitagih per permintaan, bukan per gigabita.
Tidak tersedia
HTTP, SOCKS5
Kunci API
Paket pusat data
Dijual dalam blok, digunakan bersama
Bot dan pemantauan dalam skala besarUntuk pekerjaan tanpa akun persisten.
Up to 5Reputasi sebagian bergantung pada pengguna lain di sekitar Anda.
StandarASN pusat data
$12 / 100 IPs$0,12 per alamat, bulanan
100 IP
Statis selama masa layanan
Tanpa batas pemakaian
Tambahan opsional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.
Khusus
Pribadi, mulai dari satu IP
Sesi akun jangka panjangSatu alamat per profil, hanya digunakan oleh Anda.
1 — AndaTidak ada orang lain yang menggunakannya selama masa layanan.
Tinggi — eksklusif
$12 / 100 IPsBeli tepat sesuai kebutuhan Anda.
1 IP
Statis selama masa layanan
Tanpa batas pemakaian
Tambahan opsional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.
ISP
Alamat statis terdaftar ISP
Target yang menilai ASNTerdaftar pada penyedia internet.
Up to 5
Tinggi — terdaftar sebagai ISP
$30 / 100 IPs$0,30 per alamat, bulanan
100 IP
Statis selama masa layanan
Tanpa batas pemakaian
Tambahan opsional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.
Lokasi proxy teratas
Delapan lokasi proxy yang paling sering dipilih pelanggan FineProxy.
Hubungkan sekali.
Lalu, cukup tanyakan.
FineProxy menjalankan server asli Server MCP: tempel satu URL ke agen Anda dan agen tersebut mendapatkan 49 alat kabinet — pembelian, perpanjangan, rotasi IP, daftar izin, analitik penggunaan, faktur, dan dukungan. Operasi yang sama tersedia melalui REST API jika Anda lebih suka menulis panggilannya sendiri.
Lalu, cukup katakan
- Beli paket berputar dengan 10 juta kredit untuk eBay pengumpulan daftar
- Tambahkan ke daftar IP yang diizinkan 203.0.113.7 untuk eBay layanan proxy
- Ekspor eBay daftar proxy sebagai JSON
- Tampilkan layanan proxy eBay yang memiliki tingkat kesalahan tertinggi hari ini
- Tampilkan status dan detail penagihan untuk eBay layanan proxy
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Mulai ulang Claude setelah menyimpan konfigurasi. Selanjutnya, 49 alat FineProxy akan muncul dalam daftar alat yang tersedia.
Hal yang tidak akan dilakukan agen — apa pun permintaan Anda
Membelanjakan uang Anda
Enam alat memengaruhi saldo dan semuanya memerlukan
wallet:spend. Jangan berikan cakupan itu pada kunci agar agen tetap dapat menjalankan operasi lainnya.
Membayar lebih dari harga yang ditawarkan
Setiap pembelian menyertakan
expected_total_cents dari penawaran. Selisih satu sen saja membuat panggilan ditolak tanpa biaya apa pun.
Batalkan sesuka hati
Dua alat yang tidak dapat dibatalkan tidak akan berjalan tanpa
confirm=true. Penghentian tidak dapat terjadi sebagai efek samping.
Menagih Anda dua kali
Panggilan finansial menggunakan
idempotency_key. Percobaan ulang setelah waktu habis menyelesaikan tagihan yang sama, bukan tagihan kedua.
Penyiapan manual
Pilih sistem operasi, browser, atau aplikasi proxy Anda untuk panduan penyiapan langkah demi langkah.
Sistem
Browser
Aplikasi
Dibangun untuk kecepatan.
Lalu lintas tidak pernah dibatasi.
FineProxy mempertahankan hingga 500 Mbps dalam pengujian server jarak jauh standar kami. Pada beban kerja scraping, batas permintaan situs target—bukan proxy—biasanya menjadi batas utama.
Metode pengujian: 1.973.500 percobaan koneksi ditambah uji konkurensi hingga 96 thread melalui satu IP proxy.
500 Mbps
per proxy dalam pengujian server jarak jauh standar
99.97%
koneksi berhasil dibuat dari 1.973.500 permintaan
96
thread serentak pada satu IP tanpa penurunan kinerja
0
batas bandwidth — lalu lintas tak terbatas pada setiap paket
AMD EPYC khusus
Server milik kami sendiri, tanpa pengguna VPS bersama yang berebut port.
Subnet milik sendiri
IP berasal dari rentang milik kami sendiri, bukan dijual kembali dari penyedia lain.
Uplink 80 Gbps
Cadangan kapasitas per server—bukan jaminan untuk satu sesi proxy.
Tier III / IV
Pusat data dengan daya dan pendinginan redundan di seluruh lokasi kami.
Throughput aktual bergantung pada rute, tujuan, kondisi jaringan, serta konfigurasi dan kinerja perangkat pengguna. Laptop dengan koneksi internet rumah 500 Mbps mencapai sekitar 468 Mbps dalam praktik, sedangkan server jarak jauh mencapai hingga 500 Mbps dalam pengujian standar. Dalam pengujian khusus dari server berkinerja tinggi yang dikonfigurasi dengan benar di Eropa dan AS, throughput mencapai hingga 700 Mbps; ini bukan hasil umum per sesi.
Setiap pernyataan di halaman ini, dalam kata-kata orang lain.
Ulasan pelanggan yang relevan, dipilih dari satu kumpulan ulasan terverifikasi dan ditautkan ke sumber aslinya.
Kecepatan saat dibebani
FineProxy telah mengubah permainan untuk alat SEO saya IP bersih dan koneksi stabil menjaga pekerjaan saya lancar dan tidak terganggu.
Memulai dengan FineProxy sangat mudah, bahkan bagi seseorang yang bukan ahli teknologi. Antarmuka mereka intuitif, dan proxy itu sendiri sangat mudah untuk diintegrasikan. Kinerja telah sempurna, membuat tugas online saya jauh lebih mulus. Pasti pilihan yang bagus!
Akses API dan agen
Saya telah menggunakan FineProxy.org selama lebih dari dua tahun dan dapat mengatakan dengan jujur bahwa mereka adalah penyedia paling stabil yang pernah saya gunakan. Saya mengelola lebih dari selusin akun media sosial dan masing-masing memerlukan IP khusus. Saya tidak pernah sekalipun mengalami pemblokiran karena alamat yang masuk daftar hitam. Waktu aktif server berada di kisaran 99.9%, yang sangat penting selama kampanye pemasaran otomatis. Kecepatannya lebih dari memuaskan; data mengalir lancar tanpa perlambatan yang mengganggu pada jam sibuk. Panel pengelolaannya intuitif dan daftar proxy diperbarui secara real-time. FineProxy identik dengan ketenangan pikiran.
Mereka menyediakan API agar pengguna dapat mengambil proxy dari situs web mereka. Meskipun kemampuan bahasa Inggris layanan pelanggannya kurang baik, mereka berusaha keras membantu saya. Mereka juga menyediakan penggantian IP setiap 7 hari.
Menjalankan akun
Proxy yang bagus untuk data scraping — Saya telah menggunakannya selama 5+ tahun.. mereka memiliki IP berputar, mereka cepat dan hampir semua proxy tidak diblokir di jejaring sosial
Kualitas, cepat dan stabil bekerja proxy, saya sangat senang, ini persis apa yang saya butuhkan. Di negara saya (Ukraina) banyak situs dan jejaring sosial yang diblokir, sekarang masalah ini diselesaikan. Harga sangat menyenangkan, untuk sejumlah besar proxy (1000+) Saya hanya membayar 20 dlrs, itu lebih murah dan lebih cepat daripada proxy Anda tidak akan menemukan di mana-mana, jadi saya merekomendasikan layanan ini kepada Anda.
Tugas apa di eBay yang paling sering memerlukan proxy?Proxy digunakan untuk
Proxy digunakan untuk scraping katalog dan halaman produk, pemantauan harga, pengumpulan data penjual, penawaran otomatis, manajemen listing, dan pengelolaan beberapa akun dalam satu sistem.
Jenis proxy apa yang paling cocok untuk eBay?Tergantung apa yang
Tergantung apa yang Anda lakukan. Untuk scraping listing, memantau harga, atau menarik data analitik — proxy datacenter menangani ini dengan baik. Proxy datacenter cepat, murah per IP, dan Anda bisa mengambil sebanyak yang dibutuhkan. Untuk aktivitas yang terkait akun — mengelola profil penjual, memasang bid — Anda membutuhkan proxy ISP atau residential. eBay lebih ketat memantau aktivitas akun, dan IP datacenter bisa memicu peringatan di sana.
Apakah saya perlu proxy terpisah untuk setiap akun eBay?Ya
Ya, selalu. Satu akun per IP adalah aturan dasarnya. Jika eBay melihat dua akun login dari alamat yang sama, keduanya bisa ditandai. Hal yang sama berlaku untuk bagian lain dari setup Anda — pisahkan scraper Anda pada IP yang berbeda dari manajemen akun. Ini jauh memudahkan Anda mengetahui apa yang salah jika ada yang bermasalah.
Bisakah saya menggunakan proxy yang sama untuk eBay API dan otomatisasi browser?Bisa
Bisa. Proxy Anda tidak peduli apakah traffic berasal dari panggilan API atau headless browser. Pastikan saja Anda tidak mencampur IP antar tugas yang tidak seharusnya berbagi — pisahkan scraping API dan pekerjaan akun pada pool yang berbeda.
Apa yang harus saya perhatikan dalam memilih proxy untuk eBay?Uptime adalah
Uptime adalah prioritas utama. Jika proxy terputus di tengah sesi, eBay mungkin akan menandai pergantian IP tersebut. Setelah itu — latensi rendah dan bandwidth yang cukup agar permintaan tidak timeout. IP yang bersih juga penting: jika pengguna sebelumnya membuat alamat tersebut di-blacklist, Anda yang menanggung masalahnya. Dan Anda perlu provider yang memudahkan penambahan IP saat perlu melakukan scaling.
Bagaimana cara menangani kebutuhan pengiriman lebih banyak request?Tambahkan lebih banyak
Tambahkan lebih banyak IP ke pool Anda. Sebarkan beban agar tidak ada satu alamat yang terlalu sering diakses. Jika Anda menggunakan rotasi, buat logika rotasinya sesederhana mungkin — ganti IP setiap request atau setelah interval tertentu. Anda tidak perlu mengubah kode sama sekali. Cukup tambah IP, setup tetap sama.
Apa yang harus dilakukan ketika eBay mulai memblokir request saya?Jangan sentuh kode
Jangan sentuh kode Anda dulu — biasanya ini masalah IP, bukan masalah logika. Coba beralih ke IP yang lebih bersih atau tambahkan lebih banyak alamat ke rotasi. Jika Anda membanjiri endpoint yang sama terlalu cepat dari terlalu sedikit IP, eBay akan bereaksi. Sebarkan request, perlambat sedikit per IP, dan pastikan pola request Anda tidak terlihat seperti bot yang memukul halaman yang sama 500 kali per menit.
Berapa banyak proxy yang saya butuhkan untuk melakukan scraping pada sejumlah besar listing eBay?Tergantung pada kecepatan
Tergantung pada kecepatan dan volume Anda. Panduan kasarnya: jika Anda mengirim satu permintaan setiap 3–5 detik per IP, satu proxy dapat menangani sekitar 700–1.200 permintaan per jam. Untuk mengambil 50.000 listing dalam sehari, Anda membutuhkan sekitar 20–30 datacenter proxy yang berjalan secara paralel dengan jeda yang nyaman. Untuk 200.000+ listing, rencanakan 80–100 IP atau lebih. Selalu mulai dengan lebih sedikit IP lalu tingkatkan secara bertahap — lebih mudah menambah kapasitas daripada memulihkan diri dari pemblokiran massal akibat tekanan yang terlalu keras dan terlalu cepat.
Bisakah saya menggunakan proxy gratis untuk eBay?Secara teknis
Secara teknis bisa, namun secara praktis ini adalah ide yang buruk. Proxy gratis digunakan bersama oleh ratusan atau ribuan pengguna, yang berarti IP-nya hampir pasti sudah ditandai atau diblokir di eBay. Proxy gratis juga lambat, tidak andal, dan sering offline tanpa peringatan — yang menyebabkan pergantian IP di tengah sesi yang dianggap mencurigakan oleh eBay. Lebih buruk lagi, operator proxy gratis dapat melihat seluruh traffic Anda, termasuk kredensial login jika koneksi tidak terenkripsi secara end-to-end. Untuk scraping, proxy gratis akan membuang lebih banyak waktu daripada menghemat. Untuk segala hal yang melibatkan akun, proxy gratis merupakan risiko keamanan yang nyata.