Proxy per eBay

Tecnicamente sì, ma in pratica è una pessima idea. I proxy gratuiti sono condivisi da centinaia o migliaia di utenti, il che significa che gli IP sono quasi certamente già segnalati o in blacklist su eBay. Sono inoltre lenti, inaffidabili e spesso vanno offline senza preavviso, causando cambi di IP a sessione in corso che eBay interpreta come comportamento sospetto. Peggio ancora, gli operatori di proxy gratuiti possono vedere tutto il vostro traffico, comprese le credenziali di accesso se la connessione non è cifrata end-to-end. Per lo scraping, i proxy gratuiti fanno perdere più tempo di quanto ne facciano risparmiare. Per qualsiasi attività che coinvolga account, rappresentano un rischio concreto per la sicurezza.