Proxy per eBay
Pacchetti IPv4 per scalare le attività. Supporta HTTP/HTTPS/SOCKS5, consegna automatica dopo il pagamento, traffico illimitato e accesso API.
Create il piano con proxy per eBay.
Configura un piano adatto al tuo workload. Scegli il tipo di proxy, le posizioni, il numero di IP, il periodo di fatturazione e il supporto UDP opzionale: il prezzo si aggiorna immediatamente.
Caricamento dei piani attuali…
Aggiunge il 50% al prezzo base del piano. Funziona tramite SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) per gaming, VoIP e streaming.
Quattro modi per acquistare proxy.
Uno adatto a questo workload.
Tutti gli indirizzi FineProxy usano IPv4. I proxy datacenter, dedicati e ISP restano statici per l’intera durata del piano; i proxy a rotazione cambiano a ogni richiesta. I piani statici includono traffico illimitato. L’opzione evidenziata corrisponde al caso d’uso principale di questa pagina: Rotanti.
|Pacchetto datacenterVenduto in blocchi, condiviso
|DedicatiPersonali, a partire da un singolo IP
|ISPIndirizzi statici registrati da ISP
|Consigliato quiRotantiFatturati in crediti API
|Ideale per
|Bot e monitoraggio su larga scalaPer attività senza account persistente.
|Sessioni account di lunga durataUn indirizzo per profilo, usato solo da voi.
|Destinazioni che valutano l’ASNRegistrati presso un provider Internet.
|Raccolta dati, non accountUna sessione persistente non dovrebbe cambiare indirizzo.
|Persone per indirizzo
|Fino a 5La reputazione dipende in parte dagli altri utenti.
|1 — voiNessun altro lo usa per l’intero periodo.
|Fino a 5
|Pool condiviso
|Affidabilità sulla piattaforma
|StandardASN datacenter
|Alta — esclusivo
|Alta — registrato da ISP
|Varia in base al pool
|Prezzo da
|$12 / 100 IPs$0,12 per indirizzo al mese
|$12 / 100 IPsAcquistate esattamente ciò che serve.
|$30 / 100 IPs$0,30 per indirizzo al mese
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Ordine minimo
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2,5 mln di crediti
|Durata dell’indirizzo
|Statico per il periodo
|Statico per il periodo
|Statico per il periodo
|Cambia a ogni richiesta
|Banda
|Senza limiti
|Senza limiti
|Senza limiti
|CreditiFatturati per richiesta, non per gigabyte.
|UDP / chiamate vocali
|Componente aggiuntivo opzionale
|Componente aggiuntivo opzionale
|Componente aggiuntivo opzionale
|Non disponibile
|Protocolli
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Autenticazione
|Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.
|Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.
|Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.
|Chiave API
|Vedi i piani
|Vedi i piani dedicati
|Vedi i piani ISP
|Vedi i piani
Rotanti
Fatturati in crediti API
Raccolta dati, non accountUna sessione persistente non dovrebbe cambiare indirizzo.
Pool condiviso
Varia in base al pool
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 mln di crediti
Cambia a ogni richiesta
CreditiFatturati per richiesta, non per gigabyte.
Non disponibile
HTTP, SOCKS5
Chiave API
Pacchetto datacenter
Venduto in blocchi, condiviso
Bot e monitoraggio su larga scalaPer attività senza account persistente.
Fino a 5La reputazione dipende in parte dagli altri utenti.
StandardASN datacenter
$12 / 100 IPs$0,12 per indirizzo al mese
100 IP
Statico per il periodo
Senza limiti
Componente aggiuntivo opzionale
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.
Dedicati
Personali, a partire da un singolo IP
Sessioni account di lunga durataUn indirizzo per profilo, usato solo da voi.
1 — voiNessun altro lo usa per l’intero periodo.
Alta — esclusivo
$12 / 100 IPsAcquistate esattamente ciò che serve.
1 IP
Statico per il periodo
Senza limiti
Componente aggiuntivo opzionale
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.
ISP
Indirizzi statici registrati da ISP
Destinazioni che valutano l’ASNRegistrati presso un provider Internet.
Fino a 5
Alta — registrato da ISP
$30 / 100 IPs$0,30 per indirizzo al mese
100 IP
Statico per il periodo
Senza limiti
Componente aggiuntivo opzionale
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.
Località proxy principali
Le otto località proxy scelte più spesso dai clienti FineProxy.
Collegatevi una volta.
Poi basta chiedere.
FineProxy offre un MCP server nativo: incollate un URL nell’agente per ottenere 49 strumenti dell’area cliente dedicati ad acquisti, rinnovi, rotazione IP, allowlist, analisi dell’utilizzo, fatture e assistenza. Le stesse operazioni sono disponibili tramite una REST API se preferite scrivere personalmente le chiamate.
Poi chiedete
- Acquistate a 10 million credit rotating plan per eBay listing collection
- Aggiungete all’allowlist 203.0.113.7 per i miei eBay servizio proxy
- Esportate i miei eBay liste di proxy in formato JSON
- Mostrate which eBay servizi proxy had the tasso di errore più elevato today
- Mostrate the stato e dettagli di fatturazione per i miei eBay servizi proxy
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Riavviate Claude dopo aver salvato la configurazione. I 49 strumenti FineProxy appariranno nell’elenco degli strumenti disponibili.
Cosa non farà l’agente, qualunque sia la richiesta
Spendere il vostro denaro
Sei strumenti possono usare il saldo e richiedono tutti
wallet:spend. Escludete questo ambito dalla chiave e l’agente potrà eseguire tutto il resto.
Pagare più del preventivo
Ogni acquisto include
expected_total_cents dal preventivo. Anche un solo centesimo di differenza fa rifiutare la chiamata senza alcun addebito.
Annullare senza conferma
I due strumenti irreversibili non vengono eseguiti senza
confirm=true. La cessazione non può avvenire come effetto collaterale.
Addebitarvi due volte
Le chiamate di pagamento usano
idempotency_key. Un nuovo tentativo dopo un timeout completa lo stesso addebito, non un secondo.
Configurazione manuale
Scegliete il sistema operativo, il browser o l’applicazione proxy per una guida alla configurazione dettagliata.
Sistemi
Browser
App
Creato per la velocità.
Traffico mai misurato.
FineProxy ha mantenuto fino a 500 Mbps nei nostri test standard su server remoti. Nei workload di scraping, il limite era solitamente il rate limit del sito di destinazione, non il proxy.
Metodo di test: 1.973.500 tentativi di connessione e test simultanei fino a 96 thread tramite un singolo IP proxy.
500 Mbps
per proxy nei test standard su server remoti
99.97%
di connessioni stabilite su 1.973.500 richieste
96
thread simultanei su un IP senza peggioramenti
0
limiti di banda: traffico illimitato su ogni piano
AMD EPYC dedicati
Server proprietari, senza altri utenti VPS condivisi in competizione per la porta.
Subnet proprietarie
Gli IP provengono da intervalli di nostra proprietà, non rivenduti da un altro provider.
80 Gbps uplink
Margine di capacità per server, non una promessa per una singola sessione proxy.
Tier III / IV
Data center con alimentazione e raffreddamento ridondanti nelle nostre posizioni.
Il throughput effettivo dipende da percorso, destinazione, condizioni di rete, configurazione e prestazioni delle apparecchiature dell’utente. Un laptop su una connessione domestica da 500 Mbps ha raggiunto circa 468 Mbps, mentre i server remoti hanno raggiunto fino a 500 Mbps nei test standard. In test eccezionali da server ad alte prestazioni configurati correttamente in Europa e negli Stati Uniti, il throughput ha raggiunto 700 Mbps; non è un risultato tipico per sessione.
Ogni affermazione in questa pagina, nelle parole dei clienti.
Feedback pertinenti dei clienti, selezionati da un pool di recensioni verificate e collegati alla fonte originale.
Velocità sotto carico
FineProxy ha rivoluzionato il modo in cui uso i miei strumenti SEO. Gli IP puliti e le connessioni stabili rendono il mio lavoro fluido e senza interruzioni.
Iniziare a usare FineProxy è stato sorprendentemente facile, anche per chi non è esperto di tecnologia. L'interfaccia è intuitiva e i proxy sono incredibilmente semplici da integrare. Le prestazioni sono state impeccabili e hanno reso le mie attività online molto più fluide. Decisamente un'ottima scelta!
Accesso API e agente
Collaboro con FineProxy.org da oltre due anni e posso sinceramente definirlo il fornitore più stabile con cui abbia mai lavorato. Gestisco più di una dozzina di account social e ciascuno necessita di un IP dedicato. Non ho mai incontrato un blocco dovuto a un indirizzo "in blacklist". L'uptime dei server si aggira sul 99,9%, un dato fondamentale durante le campagne di marketing automatizzate. La velocità è più che soddisfacente e i dati scorrono senza fastidiosi rallentamenti nelle ore di punta. Il pannello di gestione è intuitivo e l'elenco dei proxy si aggiorna in tempo reale. FineProxy è sinonimo di tranquillità.
Forniscono API che consentono agli utenti di recuperare i proxy dal loro sito web. Anche se l'assistenza clienti non parlava molto bene l'inglese, si è impegnata molto per aiutarmi. Offrono inoltre il cambio dell'IP dopo sette giorni.
Gestione degli account
Ottimi proxy per il data scraping: li uso da più di 5 anni. Hanno IP a rotazione, sono veloci e quasi tutti i proxy non vengono bloccati sui social network.
Proxy di qualità, veloci e stabili: sono molto soddisfatta, sono esattamente ciò che mi serviva. Nel mio Paese, l'Ucraina, molti siti e social network sono bloccati; ora il problema è risolto. I prezzi sono piacevolmente bassi: per un numero enorme di proxy, più di 1.000, pago soltanto 20 dollari. Non troverete altrove proxy più economici e veloci, quindi vi consiglio questo servizio.
Quali attività su eBay richiedono più spesso l'uso di proxy?I proxy vengono
I proxy vengono utilizzati per lo scraping di cataloghi e pagine prodotto, il monitoraggio dei prezzi, la raccolta di dati sui venditori, le offerte automatizzate, la gestione delle inserzioni e la gestione di più account all'interno di unico sistema.
Quale tipo di proxy funziona meglio per eBay?Dipende da cosa
Dipende da cosa fate. Per lo scraping di inserzioni, il monitoraggio dei prezzi o l’estrazione di dati analitici — i proxy datacenter gestiscono bene il compito. Sono veloci, economici per IP e potete ottenerne quanti ne servono. Per tutto ciò che è legato agli account — gestione di profili venditore, inserimento di offerte — servono proxy ISP o residential. eBay presta maggiore attenzione all'attività degli account, e gli IP datacenter possono destare sospetti.
Devo usare un proxy separato per ogni account eBay?Sì
Sì, sempre. Un account per IP è la regola di base. Se eBay vede due account che accedono dallo stesso indirizzo, entrambi rischiano di essere segnalati. Lo stesso vale per le diverse parti del vostro sistema — mantenete lo scraper su IP separati rispetto alla gestione degli account. Questo rende molto più semplice capire cosa è andato storto in caso di problemi.
Posso usare gli stessi proxy per l'API di eBay e per l'automazione del browser?Sì
Sì. I vostri proxy non distinguono se il traffico proviene da una chiamata API o da un browser headless. Assicuratevi solo di non mescolare IP tra attività che non dovrebbero condividerli — tenete lo scraping API e la gestione degli account su pool distinti.
Cosa devo cercare nei proxy per eBay?Prima di
Prima di tutto l'uptime. Se un proxy cade a metà sessione, eBay potrebbe segnalare il cambio di IP. Poi — bassa latenza e banda sufficiente affinché le richieste non vadano in timeout. Contano anche gli IP puliti: se l'utente precedente ha fatto finire quell'indirizzo in blacklist, il problema ricade su di voi. E conviene scegliere un provider che vi permetta di aggiungere altri IP senza intoppi quando avete bisogno di scalare.
Come gestisco il caso in cui devo inviare un numero maggiore di richieste?Aggiungete altri IP
Aggiungete altri IP al vostro pool. Distribuite il carico in modo che nessun singolo indirizzo venga colpito troppo duramente. Se state usando la rotazione, mantenete la logica semplice — cambiate IP ad ogni richiesta o dopo un intervallo prestabilito. Non dovreste dover riscrivere nulla nel vostro codice. Semplicemente più IP, stessa configurazione.
Cosa faccio quando eBay inizia a bloccare le mie richieste?Non toccate il
Non toccate il codice per prima cosa — di solito è un problema di IP, non di logica. Provate a passare a IP più puliti o ad aggiungere più indirizzi alla rotazione. Se state martellando gli stessi endpoint troppo velocemente con troppo pochi IP, eBay reagirà. Distribuite le richieste, rallentate un po' per ogni IP e assicuratevi che i vostri pattern di richiesta non sembrino un bot che colpisce la stessa pagina 500 volte al minuto.
Quanti proxy mi servono per fare lo scraping di un grande numero di inserzioni eBay?Dipende dalla velocità
Dipende dalla velocità e dal volume. Una stima indicativa: se si invia una richiesta ogni 3–5 secondi per IP, un singolo proxy riesce a gestire circa 700–1.200 richieste all'ora. Per raccogliere 50.000 annunci in un giorno, servono circa 20–30 proxy datacenter in esecuzione parallela con intervalli adeguati. Per 200.000 o più annunci, pianificate 80–100 IP o oltre. Iniziate sempre con meno IP e aumentate gradualmente — è più semplice aggiungere capacità che recuperare dopo un blocco di massa causato da un ritmo troppo aggressivo.
Posso usare proxy gratuiti per eBay?Tecnicamente sì
Tecnicamente sì, ma in pratica è una pessima idea. I proxy gratuiti sono condivisi da centinaia o migliaia di utenti, il che significa che gli IP sono quasi certamente già segnalati o in blacklist su eBay. Sono inoltre lenti, inaffidabili e spesso vanno offline senza preavviso, causando cambi di IP a sessione in corso che eBay interpreta come comportamento sospetto. Peggio ancora, gli operatori di proxy gratuiti possono vedere tutto il vostro traffico, comprese le credenziali di accesso se la connessione non è cifrata end-to-end. Per lo scraping, i proxy gratuiti fanno perdere più tempo di quanto ne facciano risparmiare. Per qualsiasi attività che coinvolga account, rappresentano un rischio concreto per la sicurezza.