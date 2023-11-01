Proxy UDP
Routing UDP nativo tramite SOCKS5 — nessun overhead da tunneling TCP, uplink da 10–40 Gbit/s, compatibile con TiviMate, OTTPlayer, VoIP e client di gaming.
Create il vostro piano proxy con supporto UDP.
Scegliete il tipo di proxy, la posizione, la quantità e il periodo di fatturazione. Il supporto UDP si seleziona qui e aggiunge il 50% al prezzo base del piano.
Caricamento dei piani attuali…
Aggiunge il 50% al prezzo base del piano. Funziona tramite SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) per gaming, VoIP e streaming.
UDP è un’opzione.
Scegliete il tipo di proxy di base.
Il supporto UDP viene attivato come componente aggiuntivo di un piano proxy statico compatibile. Confrontate i prodotti di base prima di configurarlo.
|Pacchetto datacenterVenduto in blocchi, condiviso
|DedicatiPersonali, a partire da un singolo IP
|ISPIndirizzi statici registrati da ISP
|RotantiFatturati in crediti API
|Ideale per
|Bot e monitoraggio su larga scalaPer attività senza account persistente.
|Sessioni account di lunga durataUn indirizzo per profilo, usato solo da voi.
|Destinazioni che valutano l’ASNRegistrati presso un provider Internet.
|Raccolta dati, non accountUna sessione persistente non dovrebbe cambiare indirizzo.
|Persone per indirizzo
|Fino a 5La reputazione dipende in parte dagli altri utenti.
|1 — voiNessun altro lo usa per l’intero periodo.
|Fino a 5
|Pool condiviso
|Affidabilità sulla piattaforma
|StandardASN datacenter
|Alta — esclusivo
|Alta — registrato da ISP
|Varia in base al pool
|Prezzo da
|$12 / 100 IPs$0,12 per indirizzo al mese
|$12 / 100 IPsAcquistate esattamente ciò che serve.
|$30 / 100 IPs$0,30 per indirizzo al mese
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Ordine minimo
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2,5 mln di crediti
|Durata dell’indirizzo
|Statico per il periodo
|Statico per il periodo
|Statico per il periodo
|Cambia a ogni richiesta
|Banda
|Senza limiti
|Senza limiti
|Senza limiti
|CreditiFatturati per richiesta, non per gigabyte.
|UDP / chiamate vocali
|Componente aggiuntivo opzionale
|Componente aggiuntivo opzionale
|Componente aggiuntivo opzionale
|Non disponibile
|Protocolli
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Autenticazione
|Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.
|Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.
|Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.
|Chiave API
|Vedi i piani
|Vedi i piani dedicati
|Vedi i piani ISP
|Vedi i piani
Pacchetto datacenter
Venduto in blocchi, condiviso
Bot e monitoraggio su larga scalaPer attività senza account persistente.
Fino a 5La reputazione dipende in parte dagli altri utenti.
StandardASN datacenter
$12 / 100 IPs$0,12 per indirizzo al mese
100 IP
Statico per il periodo
Senza limiti
Componente aggiuntivo opzionale
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.
Dedicati
Personali, a partire da un singolo IP
Sessioni account di lunga durataUn indirizzo per profilo, usato solo da voi.
1 — voiNessun altro lo usa per l’intero periodo.
Alta — esclusivo
$12 / 100 IPsAcquistate esattamente ciò che serve.
1 IP
Statico per il periodo
Senza limiti
Componente aggiuntivo opzionale
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.
ISP
Indirizzi statici registrati da ISP
Destinazioni che valutano l’ASNRegistrati presso un provider Internet.
Fino a 5
Alta — registrato da ISP
$30 / 100 IPs$0,30 per indirizzo al mese
100 IP
Statico per il periodo
Senza limiti
Componente aggiuntivo opzionale
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.
Rotanti
Fatturati in crediti API
Raccolta dati, non accountUna sessione persistente non dovrebbe cambiare indirizzo.
Pool condiviso
Varia in base al pool
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 mln di crediti
Cambia a ogni richiesta
CreditiFatturati per richiesta, non per gigabyte.
Non disponibile
HTTP, SOCKS5
Chiave API
Proxy per 48 ore
Configura un piano per la tua attività e prova i proxy nel lavoro reale. Paga la configurazione scelta per 48 ore: il prezzo viene calcolato durante la configurazione.
Località proxy principali
Le otto località proxy scelte più spesso dai clienti FineProxy.
Collegatevi una volta.
Poi basta chiedere.
FineProxy offre un MCP server nativo: incollate un URL nell’agente per ottenere 49 strumenti dell’area cliente dedicati ad acquisti, rinnovi, rotazione IP, allowlist, analisi dell’utilizzo, fatture e assistenza. Le stesse operazioni sono disponibili tramite una REST API se preferite scrivere personalmente le chiamate.
Poi chiedete
- Configura un piano proxy con supporto UDP
- Acquista proxy con UDP negli Stati Uniti
- Esporta la mia lista proxy in JSON
- Aggiorna l’allowlist IP del mio servizio proxy
- Mostra lo stato e la prossima data di scadenza del mio servizio
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Riavviate Claude dopo aver salvato la configurazione. I 49 strumenti FineProxy appariranno nell’elenco degli strumenti disponibili.
Cosa non farà l’agente, qualunque sia la richiesta
Spendere il vostro denaro
Sei strumenti possono usare il saldo e richiedono tutti
wallet:spend. Escludete questo ambito dalla chiave e l’agente potrà eseguire tutto il resto.
Pagare più del preventivo
Ogni acquisto include
expected_total_cents dal preventivo. Anche un solo centesimo di differenza fa rifiutare la chiamata senza alcun addebito.
Annullare senza conferma
I due strumenti irreversibili non vengono eseguiti senza
confirm=true. La cessazione non può avvenire come effetto collaterale.
Addebitarvi due volte
Le chiamate di pagamento usano
idempotency_key. Un nuovo tentativo dopo un timeout completa lo stesso addebito, non un secondo.
Configurazione manuale
Scegliete il sistema operativo, il browser o l’applicazione proxy per una guida alla configurazione dettagliata.
Sistemi
Browser
App
Creato per la velocità.
Traffico mai misurato.
FineProxy ha mantenuto fino a 500 Mbps nei nostri test standard su server remoti. Nei workload di scraping, il limite era solitamente il rate limit del sito di destinazione, non il proxy.
Metodo di test: 1.973.500 tentativi di connessione e test simultanei fino a 96 thread tramite un singolo IP proxy.
500 Mbps
per proxy nei test standard su server remoti
99.97%
di connessioni stabilite su 1.973.500 richieste
96
thread simultanei su un IP senza peggioramenti
0
limiti di banda: traffico illimitato su ogni piano
AMD EPYC dedicati
Server proprietari, senza altri utenti VPS condivisi in competizione per la porta.
Subnet proprietarie
Gli IP provengono da intervalli di nostra proprietà, non rivenduti da un altro provider.
80 Gbps uplink
Margine di capacità per server, non una promessa per una singola sessione proxy.
Tier III / IV
Data center con alimentazione e raffreddamento ridondanti nelle nostre posizioni.
Il throughput effettivo dipende da percorso, destinazione, condizioni di rete, configurazione e prestazioni delle apparecchiature dell’utente. Un laptop su una connessione domestica da 500 Mbps ha raggiunto circa 468 Mbps, mentre i server remoti hanno raggiunto fino a 500 Mbps nei test standard. In test eccezionali da server ad alte prestazioni configurati correttamente in Europa e negli Stati Uniti, il throughput ha raggiunto 700 Mbps; non è un risultato tipico per sessione.
Ogni affermazione in questa pagina, nelle parole dei clienti.
Feedback pertinenti dei clienti, selezionati da un pool di recensioni verificate e collegati alla fonte originale.
Velocità sotto carico
Ricordo come un incubo i giorni in cui dovevo usare proxy gratuiti. Ora non più. Prima di usare FineProxy avevo qualche timore, ma è scomparso quando ho deciso di provare il servizio. Buona velocità e assistenza disponibile: è tutto ciò che mi serve. Senza dimenticare i prezzi convenienti e il completo anonimato, naturalmente)
Uso questi proxy per i miei progetti di data scraping ed erano esattamente ciò di cui avevo bisogno. Gli IP a rotazione, veloci, funzionano benissimo.
Assistenza
Nel complesso è uno dei migliori fornitori con cui abbia lavorato: quasi nessun proxy inattivo e assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Continuate così!!
FineProxy.org è un fornitore affidabile di proxy di alta qualità, con un'assistenza clienti eccellente e solide politiche di garanzia. Offre servizi sicuri e veloci, assicurando agli utenti un'esperienza senza intoppi.
Traffico mai misurato
Servizio proxy eccezionale! Offre diversi tipi di proxy, compresi quelli a rotazione senza limiti di traffico. I prezzi sono accessibili e sono disponibili opzioni di targeting geografico. È facile pagare con criptovalute, PayPal o carte.
Proxy europei molto accessibili. Credo sia l'unico fornitore di proxy rimasto fedele a un Internet libero e sicuro. Mentre altri addebitano il costo per GB o persino per richiesta, loro continuano a offrire piani con larghezza di banda illimitata.
I vostri proxy UDP funzionano per le chat vocali?Sì
Sì. I proxy UDP di FineProxy supportano pienamente la trasmissione dati in tempo reale, rendendoli ideali per chat vocali, applicazioni VoIP e protocolli di streaming. Il canale UDP gestisce i pacchetti direttamente senza stabilire una sessione TCP persistente, il che riduce i ritardi e migliora la stabilità per le comunicazioni dal vivo.
Come funziona esattamente il vostro protocollo UDP?SOCKS5 UDP ASSOCIATE
Il nostro supporto UDP si basa sul meccanismo standard SOCKS5 UDP ASSOCIATE.
In pratica, il traffico UDP viene inoltrato attraverso il proxy utilizzando una connessione di controllo TCP. La connessione TCP stabilisce e mantiene la sessione, mentre i pacchetti UDP effettivi (gaming, VoIP, DNS, streaming) vengono trasmessi separatamente tramite un relay endpoint — non vengono incapsulati all'interno del TCP.
Come funziona:
1. La tua applicazione si connette al proxy tramite SOCKS5 su TCP.
2. L\'applicazione invia una richiesta UDP ASSOCIATE.
3. Il server proxy risponde con un indirizzo UDP relay (BND.ADDR e BND.PORT).
4. L'applicazione invia pacchetti UDP a quell'indirizzo. Ogni pacchetto è incapsulato e contiene l'IP e la porta di destinazione.
5. Il proxy inoltra il traffico UDP e ritrasmette le risposte alla vostra applicazione.
6. La connessione TCP deve rimanere aperta affinché la sessione UDP resti attiva. La sua chiusura interrompe immediatamente l'inoltro UDP.
Questo comportamento è definito dalla specifica SOCKS5. La maggior parte dei client di gaming moderni, dei software VoIP e degli strumenti di rete lo supportano automaticamente.
Punti chiave da tenere presenti:
- UDP funziona solo con applicazioni che supportano SOCKS5 UDP ASSOCIATE.
- Non viene utilizzato alcun inoltro UDP raw — il traffico UDP è proxato tramite SOCKS5.
- La compatibilità dipende dall'applicazione e deve essere verificata dal vostro lato.
- Questo metodo è comunemente utilizzato per il traffico a bassa latenza, come gaming, comunicazioni vocali e query DNS.
Le query DNS possono fuoriuscire dal proxy quando si utilizza UDP?Dipende
Dipende dalla vostra configurazione. Per impostazione predefinita, la maggior parte delle applicazioni invia le query DNS tramite UDP. Se il resolver DNS del vostro sistema non è configurato per instradare il traffico attraverso il proxy SOCKS5, le richieste DNS potrebbero bypassarlo completamente e raggiungere direttamente il vostro ISP, esponendo i domini che visitate. Per prevenire i DNS leak, configurate l’applicazione o il sistema operativo in modo che risolva i DNS attraverso il proxy, utilizzate un server DNS accessibile solo tramite l’IP del proxy, oppure affidatevi ad applicazioni che instradano nativamente tutto il traffico (incluso il DNS) attraverso SOCKS5. FineProxy non intercetta né registra le query DNS, pertanto la prevenzione dei leak è gestita lato client.
Qual è la differenza tra proxy HTTP e proxy UDP?I proxy
I proxy HTTP gestiscono il traffico web — elaborano richieste e risposte tramite connessioni TCP, ideali per navigazione, API o automazione.
I proxy UDP trasmettono datagrammi attraverso un relay SOCKS5 e sono progettati per comunicazioni in tempo reale, streaming multimediale e gaming. Non analizzano né modificano il traffico e risultano più veloci quando l'affidabilità di ogni singolo pacchetto non è critica.
Offrite rimborsi per i servizi proxy UDP?Sì. Il rimborso
Sì. Il rimborso è disponibile entro 24 ore dall'acquisto. Se il servizio non soddisfa le tue esigenze, contatta il supporto entro 24 ore e processeremo il rimborso dopo una verifica di base. Ti consigliamo di testare subito prestazioni e compatibilità, così da poter risolvere eventuali problemi entro la finestra di rimborso.
Che cos’è un
proxy UDP?
Un proxy UDP è un intermediario di rete che inoltra i pacchetti User Datagram Protocol (UDP) tra client e server di destinazione. A differenza dei proxy HTTP che operano esclusivamente su TCP, i proxy UDP gestiscono dati in tempo reale e senza connessione, rendendoli essenziali per servizi come chat vocali, gaming, IPTV e streaming.I proxy UDP di FineProxy utilizzano il meccanismo SOCKS5 UDP ASSOCIATE per instradare il traffico UDP con un overhead minimo, offrendo pieno supporto IPv4 e traffico illimitato su reti ad alta larghezza di banda.
Come funziona un UDP Proxy
Quando un'applicazione deve inviare dati UDP, si connette prima al proxy tramite SOCKS5 su TCP e invia una richiesta UDP ASSOCIATE. Il proxy risponde con un indirizzo relay e, da quel momento, i datagrammi UDP vengono inoltrati attraverso il relay senza essere incapsulati in pacchetti TCP — la connessione TCP serve esclusivamente a mantenere la sessione. I server di FineProxy elaborano migliaia di pacchetti al secondo attraverso data center Tier-III/IV con uplink da 10–40 Gbit/s, garantendo un uptime del 99.9% e un flusso di pacchetti stabile anche sotto carico elevato.
Come SOCKS5 UDP ASSOCIATE gestisce il traffico UDP
Molte configurazioni proxy tentano di gestire il traffico UDP incapsulandolo interamente in un tunnel TCP, il che aggiunge un overhead significativo e vanifica lo scopo stesso dell'utilizzo di UDP. SOCKS5 UDP ASSOCIATE adotta un approccio diverso: utilizza una connessione TCP esclusivamente come canale di controllo per stabilire e mantenere la sessione, mentre i datagrammi UDP effettivi vengono trasmessi separatamente attraverso un endpoint relay dedicato.L'implementazione di FineProxy segue esattamente questo modello. I pacchetti UDP vengono inoltrati attraverso l'indirizzo relay senza essere ri-incapsulati in TCP, preservando così le caratteristiche di bassa latenza tipiche di UDP e mantenendo una migliore compatibilità con le applicazioni che dipendono dalla consegna autentica dei datagrammi.
In cosa si differenzia dai proxy basati esclusivamente su TCP
I proxy HTTP e HTTPS standard instradano tutto il traffico attraverso connessioni TCP, il che significa che ogni pacchetto passa attraverso handshake, acknowledgment e logiche di ritrasmissione. Per le applicazioni in tempo reale, questo introduce ritardi non necessari. I proxy SOCKS5 di FineProxy con UDP ASSOCIATE separano il piano di controllo (TCP) dal piano dati (UDP). Il risultato è che i pacchetti multimediali, vocali o di gioco viaggiano come datagrammi UDP attraverso il relay — senza essere incapsulati in TCP — offrendo una latenza inferiore e prestazioni più prevedibili per i flussi continui.
Compatibilità con servizi IPTV (TiviMate, OTTPlayer, ecc.)
Sì, i proxy UDP di FineProxy sono pienamente compatibili con IPTV e piattaforme di streaming multimediale come TiviMate, OTTPlayer, Smart STB e altri servizi distribuzione di contenuti in tempo reale. Poiché queste applicazioni si basano su multicast UDP o flussi datagram diretti, il supporto UDP ASSOCIATE di SOCKS5 garantisce una riproduzione fluida e un buffering ridotto su tutti i dispositivi, dalle smart TV ai player Android.
Il protocollo è sicuro?
UDP è di per sé un protocollo di trasporto leggero che non include crittografia né autenticazione. Tuttavia, FineProxy garantisce un instradamento sicuro attraverso server controllati, interfacce di gestione crittografate e percorsi dati isolati.Per una protezione aggiuntiva, gli utenti possono combinare i proxy UDP con la crittografia end-to-end a livello applicativo (ad es., SRTP per la voce o HTTPS over UDP). FineProxy non registra l'attività degli utenti né decrittografa i payload — il servizio si limita a instradare i pacchetti, preservando la privacy e l'integrità della sessione.