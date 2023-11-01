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Proxy Russia

Proxy russi IPv4 statici e affidabili — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, 99.9% uptime, traffico illimitato

Configura il piano →Proxy per 48 ore
Senza limitiNessun costo per GB
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Fino a 80 GbpsUplink per server
REST + MCPProvisioning e gestione tramite API

Create il vostro piano proxy.

Configura un piano adatto al tuo workload. Scegli il tipo di proxy, le posizioni, il numero di IP, il periodo di fatturazione e il supporto UDP opzionale: il prezzo si aggiorna immediatamente.

PaeseNumero di IP
Supporto UDP
Disattivato

Aggiunge il 50% al prezzo base del piano. Funziona tramite SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) per gaming, VoIP e streaming.

Più paesi in un unico pacchetto, IP aggiuntivi in whitelist o più connessioni?Configura nella dashboard

Quattro modi per acquistare proxy.
Uno adatto a questo workload.

Tutti gli indirizzi FineProxy usano IPv4. I proxy datacenter, dedicati e ISP restano statici per l’intera durata del piano; i proxy a rotazione cambiano a ogni richiesta. I piani statici includono traffico illimitato. L’opzione evidenziata corrisponde al caso d’uso principale di questa pagina: Pacchetto datacenter.

Consigliato quiPacchetto datacenterVenduto in blocchi, condivisoDedicatiPersonali, a partire da un singolo IPISPIndirizzi statici registrati da ISPRotantiFatturati in crediti API
Ideale perBot e monitoraggio su larga scalaPer attività senza account persistente.Sessioni account di lunga durataUn indirizzo per profilo, usato solo da voi.Destinazioni che valutano l’ASNRegistrati presso un provider Internet.Raccolta dati, non accountUna sessione persistente non dovrebbe cambiare indirizzo.
Persone per indirizzoFino a 5La reputazione dipende in parte dagli altri utenti.1 — voiNessun altro lo usa per l’intero periodo.Fino a 5Pool condiviso
Affidabilità sulla piattaformaStandardASN datacenterAlta — esclusivoAlta — registrato da ISPVaria in base al pool
Prezzo da$12 / 100 IPs$0,12 per indirizzo al mese$12 / 100 IPsAcquistate esattamente ciò che serve.$30 / 100 IPs$0,30 per indirizzo al mese$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Ordine minimo100 IP1 IP100 IP2,5 mln di crediti
Durata dell’indirizzoStatico per il periodoStatico per il periodoStatico per il periodoCambia a ogni richiesta
BandaSenza limitiSenza limitiSenza limitiCreditiFatturati per richiesta, non per gigabyte.
UDP / chiamate vocaliComponente aggiuntivo opzionaleComponente aggiuntivo opzionaleComponente aggiuntivo opzionaleNon disponibile
ProtocolliHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutenticazioneAllowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Chiave API
Vedi i pianiVedi i piani dedicatiVedi i piani ISPVedi i piani
Consigliato qui

Pacchetto datacenter

Venduto in blocchi, condiviso

Ideale per

Bot e monitoraggio su larga scalaPer attività senza account persistente.

Persone per indirizzo

Fino a 5La reputazione dipende in parte dagli altri utenti.

Affidabilità sulla piattaforma

StandardASN datacenter

Prezzo da

$12 / 100 IPs$0,12 per indirizzo al mese

Ordine minimo

100 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani

Dedicati

Personali, a partire da un singolo IP

Ideale per

Sessioni account di lunga durataUn indirizzo per profilo, usato solo da voi.

Persone per indirizzo

1 — voiNessun altro lo usa per l’intero periodo.

Affidabilità sulla piattaforma

Alta — esclusivo

Prezzo da

$12 / 100 IPsAcquistate esattamente ciò che serve.

Ordine minimo

1 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani dedicati

ISP

Indirizzi statici registrati da ISP

Ideale per

Destinazioni che valutano l’ASNRegistrati presso un provider Internet.

Persone per indirizzo

Fino a 5

Affidabilità sulla piattaforma

Alta — registrato da ISP

Prezzo da

$30 / 100 IPs$0,30 per indirizzo al mese

Ordine minimo

100 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani ISP

Rotanti

Fatturati in crediti API

Ideale per

Raccolta dati, non accountUna sessione persistente non dovrebbe cambiare indirizzo.

Persone per indirizzo

Pool condiviso

Affidabilità sulla piattaforma

Varia in base al pool

Prezzo da

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Ordine minimo

2,5 mln di crediti

Durata dell’indirizzo

Cambia a ogni richiesta

Banda

CreditiFatturati per richiesta, non per gigabyte.

UDP / chiamate vocali

Non disponibile

Protocolli

HTTP, SOCKS5

Autenticazione

Chiave API

Vedi i piani

Proxy per 48 ore

Configura un piano per la tua attività e prova i proxy nel lavoro reale. Paga la configurazione scelta per 48 ore: il prezzo viene calcolato durante la configurazione.

Proxy per 48 ore

Località proxy principali

Le otto località proxy scelte più spesso dai clienti FineProxy.

Vedi tutte le località

Collegatevi una volta.
Poi basta chiedere.

FineProxy offre un MCP server nativo: incollate un URL nell’agente per ottenere 49 strumenti dell’area cliente dedicati ad acquisti, rinnovi, rotazione IP, allowlist, analisi dell’utilizzo, fatture e assistenza. Le stesse operazioni sono disponibili tramite una REST API se preferite scrivere personalmente le chiamate.

Poi chiedete

  • Acquistate 100 IP datacenter in Russia e allowlist 203.0.113.7
  • Mostrate di oggi tasso di successo per i miei Russian proxy traffic
  • Rinnovate every service in scadenza questa settimana, entro $200
  • Ruotate i miei IPs when the next refresh is free
  • Esportate the latest lista di proxy in formato JSON
Scopri di più Crea una chiave API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Riavviate Claude dopo aver salvato la configurazione. I 49 strumenti FineProxy appariranno nell’elenco degli strumenti disponibili.

Cosa non farà l’agente, qualunque sia la richiesta

Spendere il vostro denaro

Sei strumenti possono usare il saldo e richiedono tutti wallet:spend. Escludete questo ambito dalla chiave e l’agente potrà eseguire tutto il resto.

Pagare più del preventivo

Ogni acquisto include expected_total_cents dal preventivo. Anche un solo centesimo di differenza fa rifiutare la chiamata senza alcun addebito.

Annullare senza conferma

I due strumenti irreversibili non vengono eseguiti senza confirm=true. La cessazione non può avvenire come effetto collaterale.

Addebitarvi due volte

Le chiamate di pagamento usano idempotency_key. Un nuovo tentativo dopo un timeout completa lo stesso addebito, non un secondo.

MCP: 49 strumenti · 9 ambiti di autorizzazioneJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · senza statoREST API: 49 operazioni · OpenAPI 3.1

Configurazione manuale

Scegliete il sistema operativo, il browser o l’applicazione proxy per una guida alla configurazione dettagliata.

TUTTE LE INTEGRAZIONI

Sistemi

Browser

App

Creato per la velocità.
Traffico mai misurato.

FineProxy ha mantenuto fino a 500 Mbps nei nostri test standard su server remoti. Nei workload di scraping, il limite era solitamente il rate limit del sito di destinazione, non il proxy.

Metodo di test: 1.973.500 tentativi di connessione e test simultanei fino a 96 thread tramite un singolo IP proxy.

500 Mbps

per proxy nei test standard su server remoti

99.97%

di connessioni stabilite su 1.973.500 richieste

96

thread simultanei su un IP senza peggioramenti

0

limiti di banda: traffico illimitato su ogni piano

AMD EPYC dedicati

Server proprietari, senza altri utenti VPS condivisi in competizione per la porta.

Subnet proprietarie

Gli IP provengono da intervalli di nostra proprietà, non rivenduti da un altro provider.

80 Gbps uplink

Margine di capacità per server, non una promessa per una singola sessione proxy.

Tier III / IV

Data center con alimentazione e raffreddamento ridondanti nelle nostre posizioni.

Note sui test

Il throughput effettivo dipende da percorso, destinazione, condizioni di rete, configurazione e prestazioni delle apparecchiature dell’utente. Un laptop su una connessione domestica da 500 Mbps ha raggiunto circa 468 Mbps, mentre i server remoti hanno raggiunto fino a 500 Mbps nei test standard. In test eccezionali da server ad alte prestazioni configurati correttamente in Europa e negli Stati Uniti, il throughput ha raggiunto 700 Mbps; non è un risultato tipico per sessione.

Ogni affermazione in questa pagina, nelle parole dei clienti.

Feedback pertinenti dei clienti, selezionati da un pool di recensioni verificate e collegati alla fonte originale.

2011fornitura di proxy dal

Località e disponibilità

La varietà di località offerta da FineProxy è fantastica. Mi permette di accedere ai contenuti e simulare la navigazione da regioni diverse senza problemi. È stato particolarmente utile per testare siti web localizzati.

Asad JanDieg, L’anno scorsoTradotto dall’ingleseFonte

Prezzo contenuto. Percentuale di proxy non funzionanti inferiore al 10%. Molte aree geografiche e sottoreti. Connessione stabile, IP statici e cambio gratuito del pool ogni settimana.

Denis ZadneprovskiyTrustpilot, Più di 2 anni faTradotto dall’ingleseFonte

Velocità sotto carico

In precedenza usavo un altro servizio, ma grazie ai consigli dei colleghi ho scoperto questo. Velocità e traffico illimitato sono notevoli rispetto agli altri servizi. Lo uso da sei mesi e finora non si sono verificati problemi. L'assistenza clienti è sempre disponibile. Mi è piaciuto persino il pannello di controllo. Lo consiglierò agli altri conoscenti. Grazie!

Ирина КоваленкоPiattaforma interna FineProxyTradotto dall’ingleseFonte

Ho provato molti servizi proxy, ma nessuno mi ha colpito come FineProxy. La qualità, la velocità e l'affidabilità dei proxy sono eccezionali. Inoltre, il team di assistenza è sempre disponibile in chat e pronto ad aiutare. È un servizio fantastico!

nikhil patidarSaasHub, Più di 2 anni faTradotto dall’ingleseFonte

Traffico mai misurato

Mentre altri fornitori addebitano il costo per GB o persino per richiesta, loro restano fedeli alla propria missione e offrono proxy da data center a prezzi ragionevoli con larghezza di banda illimitata. Ho cercato un servizio simile in tutto Internet e sono davvero contento di averli trovati.

bhwowsersNorton Safe Web, Quest’annoTradotto dall’ingleseFonte

Offre proxy sicuri e ad alta velocità, con larghezza di banda illimitata, prezzi accessibili e un'esperienza intuitiva per tutti. È un servizio davvero valido: consiglio FineProxy.org al 100%.

DJPiattaforma interna FineProxyTradotto dall’ingleseFonte

Le recensioni sono riportate per intero. Quando un cliente ha sollevato un punto a cui potevamo rispondere, mostriamo anche la nostra risposta dalla piattaforma originale.

Tutte le recensioni dei clienti
Come posso fare scraping su Wildberries senza essere bannato ogni 50 richieste?WB blocca a

WB blocca a vista gli ASN cloud — se il vostro IP proviene da AWS, Hetzner o GCloud, è finita prima ancora di iniziare. Il datacenter di FineProxy opera su un AS proprietario, quindi non rientra in quella lista. Oltre all'IP: limitatevi a 30-40 richieste al minuto, ruotate lo User-Agent ad ogni sessione, mantenete i cookie tra le richieste e impostate Accept-Language: ru-RU. WB verifica l'esecuzione JavaScript, perciò Playwright con plugin stealth funziona meglio delle richieste HTTP pure per le pagine prodotto. Per lo scraping a livello di catalogo — risultati di ricerca, listing per categoria — le richieste HTTP con header corretti reggono ancora, a patto di dosare il ritmo.

Ozon continua a mostrare CAPTCHA. Meglio usare proxy datacenter o ISP?Il Cloudflare di

Il Cloudflare di Ozon è più rigido di quello di WB. Il datacenter funziona per gli endpoint API pubblici e i feed delle categorie, ma le pagine prodotto attivano CAPTCHA rapidamente. I proxy ISP durano di più — Ozon tratta gli IP registrati ISP con più indulgenza perché sembrano normali connessioni broadband. Se estraete migliaia di prodotti al giorno, usate un mix: ISP per le schede prodotto con sessioni sticky, datacenter per tutto il resto.

Perché Avito è molto più difficile da scrapare rispetto a Wildberries o Ozon?Avito analizza il

Avito analizza il fingerprint del vostro handshake TLS (hash JA3/JA4), canvas, renderer WebGL, font e fuso orario. Ruotare l'IP non serve a nulla se il fingerprint resta identico. Playwright con Firefox (non Chromium) offre una maggiore diversità di fingerprint nativamente. Intervallate 10-15 secondi tra un annuncio e l'altro. Fate attenzione agli shadowban silenziosi: le risposte arrivano ancora, ma i dati sono obsoleti o incompleti. Se i prezzi nelle inserzioni sembrano congelati, la vostra sessione è stata segnalata.

Yandex mi blocca dopo poche ricerche. Cosa sto sbagliando?SmartCAPTCHA è comportamentale

SmartCAPTCHA è comportamentale: controlla risoluzione dello schermo, lingua, fuso orario, movimenti del mouse, pattern di scroll, tutto prima di mostrare la challenge. Setup minimo: UTC+3, Accept-Language: ru-RU, dimensioni reali dello schermo, movimenti del mouse simulati. Utilizzate undetected-chromedriver o Playwright stealth. Anche così, Yandex Search si limita a 5-10 query al minuto per IP. Le API interne di Yandex Maps e 2GIS sono meno aggressive.

Auto.ru mostra 404 per annunci che so essere esistenti. Il problema è il mio proxy?Si tratta di

Si tratta di un blocco silenzioso. Sia Auto.ru che Drom.ru restituiscono 404 per le richieste sospettate di essere automatizzate, anziché un CAPTCHA. Il vostro scraper registra «annuncio non trovato» quando l’annuncio è attivo. Verificate aprendo lo stesso URL in un browser. Auto.ru (di proprietà Yandex) utilizza la logica SmartCAPTCHA. Drom.ru è più semplice: header corretti, IP russo, pause di 3-5 secondi tra le richieste di solito bastano. Su entrambi: ruotate l’IP al ban, non ad ogni richiesta.

Servono proxy anche per i siti russi più piccoli?Dipende dal volume

Dipende dal volume. HeadHunter (hh.ru) applica il rate limiting dopo circa 100 richieste. CIAN blocca completamente gli IP esteri e limita quelli nazionali. DNS-Shop, M.Video, Eldorado hanno protezioni più leggere — il datacenter a velocità moderata funziona bene. Gli annunci regionali (Farpost, IRR, Youla) richiedono sostanzialmente solo un IP russo per visualizzare correttamente le inserzioni locali. I registri governativi (EGRUL, Rosreestr) applicano rate limiting ma non utilizzano sistemi anti-bot sofisticati — procedendo con calma e costanza si passa.

È importante da quale regione russa proviene il mio proxy?Per

Per alcuni target — sì. WB e Ozon modificano tempi di consegna, disponibilità e talvolta prezzi in base alla regione rilevata. CIAN è completamente regionale: gli annunci di Mosca non compaiono in una ricerca da Krasnodar. Gli IP russi di FineProxy sono a livello nazionale, senza selezione per città, e la maggior parte risulta geolocalizzata a Mosca. Questo copre la maggior parte delle esigenze. Per dati dalla Siberia o dall'Estremo Oriente, passate i parametri regionali direttamente nella richiesta.

Quali tipi di proxy russi offre FineProxy?Datacenter IPv4 —

Datacenter IPv4 — ASN proprio, non hostati su cloud, tariffa fissa per IP, traffico illimitato. Non pre-inseriti in blacklist come AWS o Hetzner. ISP IPv4 — registrati presso ISP consumer russi (Rostelecom, Beeline, MTS), per target che verificano il tipo di connessione. Rotating con RU nel pool — nuovo IP ad ogni richiesta. Livello nazionale. HTTP/HTTPS e SOCKS5.

Proxy attivi in Russia
Aggiornati ogni 15 minuti

Proxy pubblici gratuiti in Russia, convalidati regolarmente per velocità e uptime. Copiate un singolo IP o esportate la lista corrente, senza registrarvi.

Protocollo
Anonimato
Porta
Ultimo controllo
28 online·Ve ne servono altri? →
185.50.202.185:1080
IP : Porta Punteggio ProtocolliAnonimatoCittàVelocità Uptime Ultimo controllo Azione
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteTutto il mondo
500 Mbps
99.97%
Adesso
Acquista
185.50.202.185:1080
Cloud.ru· 175 ms		87
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
9.00 Mbps
84.5%
1 h fa
81.177.215.51:8080
Global Connectivity Solutions· 256 ms		80
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
7.03 Mbps
86.0%
8 h fa
46.47.197.210:3128
PJSC MegaFon· 885 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.03 Mbps
100.0%
1 h fa
176.106.241.50:80
NPF SOFTVIDEO Ltd.· 77 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteMytishchi
9.00 Mbps
90.3%
2 g fa
45.147.179.118:3213
Beget LLC· 846 ms		44
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
AnonimoSt Petersburg
2.13 Mbps
100.0%
12 h fa
46.148.234.53:8120
JSC Selectel· 312 ms		32
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
5.77 Mbps
15.5%
2 h fa
176.99.134.183:8090
Inetcom Carrier LLC· 3803 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteMoscow
473 Kbps
93.6%
1 h fa
5.143.25.125:10808
Rostelecom· 2558 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteVladivostok
704 Kbps
91.0%
12 h fa
31.12.75.183:80
Cloudflare London, LLC· 1160 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.55 Mbps
100.0%
1 h fa
2.56.178.88:808
UFO Hosting LLC· 189 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteMoscow
9.00 Mbps
17.6%
1 h fa
95.66.138.21:8880
Limited Liability Company· 1365 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteVladimir
1.32 Mbps
100.0%
1 h fa
195.19.217.200:3128
MTS PJSC· 1282 ms		22
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.40 Mbps
93.5%
1 g fa
46.39.251.233:1080
Iskratelecom JSC· 1139 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.58 Mbps
36.0%
1 h fa
5.129.254.129:8888
Jsc timeweb· 1224 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteMoscow
1.47 Mbps
86.1%
10 h fa
31.12.75.145:80
Cloudflare London, LLC· 1615 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.11 Mbps
100.0%
1 h fa
185.148.105.13:80
Cloudflare London, LLC· 2279 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
790 Kbps
100.0%
1 h fa
178.140.3.161:5678
Rostelecom· 2209 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteMoscow
815 Kbps
98.5%
2 g fa
195.191.158.128:8080
Intelsc Ltd.· 4980 ms		15
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
361 Kbps
96.4%
2 g fa
91.202.185.69:80
Globalcom Ltd.· 2573 ms		15
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
700 Kbps
92.8%
2 g fa
176.114.203.165:10809
Annet Ltd.· 4902 ms		13
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteVologda
367 Kbps
41.0%
1 h fa
188.73.182.140:10808
LLC KomTehCentr· 1985 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
907 Kbps
28.6%
1 h fa
51.250.99.247:1080
Yandex.Cloud LLC· 6859 ms		10
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
262 Kbps
62.7%
1 h fa
109.191.153.43:10808
Intersvyaz-2 JSC· 2088 ms		7
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteChelyabinsk
862 Kbps
17.3%
20 h fa
5.101.232.194:10808
LLC Real-net· 5882 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
306 Kbps
16.6%
1 h fa
176.49.190.206:2080
Rostelecom· 6478 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteZapasnoy Imbezh
278 Kbps
19.0%
17 h fa
176.114.203.165:10808
Annet Ltd.· 2479 ms		5
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteVologda
726 Kbps
10.9%
1 h fa
94.247.244.120:3128
JSC ER-Telecom Holding· 8615 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteSt Petersburg
209 Kbps
18.1%
1 h fa
194.87.104.62:3128
Jsc timeweb· 5256 ms		2
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteMoscow
342 Kbps
13.1%
14 h fa
Visualizzazione 15 di 28

Guida

Perché i siti russi bloccano gli IP cloud — e cosa funziona davvero per lo scraping

3 min di letturaTeam di rete FineProxy

Nota bene: I proxy elencati di seguito sono non i nostri proxy server premium. Questo è un lista pubblica gratuita raccolti da fonti aperte, utili per test o per uso di base.

I siti web russi non utilizzano soluzioni anti-bot occidentali come fanno i siti .com o .de. La grande differenza: i marketplace e i siti di annunci russi mantengono blacklist non solo generiche di «IP datacenter», ma di ASN specifici di cloud provider — AWS, Google Cloud, Hetzner, DigitalOcean. Il vostro IP non ha nemmeno bisogno di comportarsi in modo sospetto. Se appartiene a un AS cloud noto, la connessione viene interrotta prima ancora che la pagina si carichi.

Gli IP dei proxy server RU di FineProxy sono datacenter ma registrati sull’AS proprietario di FineProxy, non su una società di cloud hosting. Questa distinzione conta su Wildberries, Ozon, Avito e decine di altri target russi più piccoli. L’IP non finisce in una blacklist precompilata dal primo giorno.

La Russia gestisce un ecosistema internet proprio. Yandex al posto di Google, VK al posto di Facebook, Wildberries e Ozon al posto di Amazon, Avito al posto di Craigslist, CIAN al posto di Zillow, Drom al posto di AutoTrader. Ognuno ha il proprio sistema anti-bot e non utilizza le stesse soluzioni occidentali — Yandex ha sviluppato SmartCAPTCHA internamente, Avito esegue TLS fingerprinting proprietario. Conoscere il funzionamento di Cloudflare non vi preparerà del tutto per fare scraping qui.

Il requisito minimo universale per qualsiasi target russo: fuso orario di Mosca (UTC+3), Accept-Language: ru-RU, un fingerprint del browser coerente e un IP russo. Eliminate anche solo uno di questi quattro elementi e il volume di richieste prima di un blocco si riduce drasticamente. La maggior parte dei sistemi anti-bot russi verifica tutti e quattro contemporaneamente — una discrepanza tra, ad esempio, un IP russo e un header in lingua inglese è di per sé un segnale di allarme.

Oltre ai cinque principali (WB, Ozon, Avito, Yandex, Auto.ru), c’è una lunga coda. HeadHunter per le offerte di lavoro, 2GIS per le directory aziendali, DNS-Shop e M.Video per l’elettronica, Farpost e IRR per gli annunci regionali, registri governativi come EGRUL. La protezione varia da aggressiva a quasi inesistente, ma quasi tutti richiedono un IP russo per restituire dati corretti. Acquistando l’accesso proxy Russia da FineProxy, avete a disposizione opzioni datacenter e ISP: datacenter per i volumi su target più leggeri, ISP (Rostelecom, Beeline, MTS) per i siti che verificano il tipo di connessione. Ogni IP è un proxy anonimo russo: nessun header di forwarding, certificato SSL individuale, HTTP/HTTPS e SOCKS5.

Un limite: gli IP proxy Russia di FineProxy sono a livello nazionale. Nessun targeting per città o regione. La maggior parte geolocalizza su Mosca. La Russia copre 11 fusi orari e alcuni siti — in particolare Ozon, WB, CIAN — mostrano prezzi, disponibilità e opzioni di consegna diversi per regione. Se avete bisogno di questa granularità, passate i parametri regionali nel body della richiesta anziché affidarvi all'IP.