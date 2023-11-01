Nota bene: I proxy elencati di seguito sono non i nostri proxy server premium. Questo è un lista pubblica gratuita raccolti da fonti aperte, utili per test o per uso di base.

I siti web russi non utilizzano soluzioni anti-bot occidentali come fanno i siti .com o .de. La grande differenza: i marketplace e i siti di annunci russi mantengono blacklist non solo generiche di «IP datacenter», ma di ASN specifici di cloud provider — AWS, Google Cloud, Hetzner, DigitalOcean. Il vostro IP non ha nemmeno bisogno di comportarsi in modo sospetto. Se appartiene a un AS cloud noto, la connessione viene interrotta prima ancora che la pagina si carichi.

Gli IP dei proxy server RU di FineProxy sono datacenter ma registrati sull’AS proprietario di FineProxy, non su una società di cloud hosting. Questa distinzione conta su Wildberries, Ozon, Avito e decine di altri target russi più piccoli. L’IP non finisce in una blacklist precompilata dal primo giorno.

La Russia gestisce un ecosistema internet proprio. Yandex al posto di Google, VK al posto di Facebook, Wildberries e Ozon al posto di Amazon, Avito al posto di Craigslist, CIAN al posto di Zillow, Drom al posto di AutoTrader. Ognuno ha il proprio sistema anti-bot e non utilizza le stesse soluzioni occidentali — Yandex ha sviluppato SmartCAPTCHA internamente, Avito esegue TLS fingerprinting proprietario. Conoscere il funzionamento di Cloudflare non vi preparerà del tutto per fare scraping qui.

Il requisito minimo universale per qualsiasi target russo: fuso orario di Mosca (UTC+3), Accept-Language: ru-RU, un fingerprint del browser coerente e un IP russo. Eliminate anche solo uno di questi quattro elementi e il volume di richieste prima di un blocco si riduce drasticamente. La maggior parte dei sistemi anti-bot russi verifica tutti e quattro contemporaneamente — una discrepanza tra, ad esempio, un IP russo e un header in lingua inglese è di per sé un segnale di allarme.

Oltre ai cinque principali (WB, Ozon, Avito, Yandex, Auto.ru), c’è una lunga coda. HeadHunter per le offerte di lavoro, 2GIS per le directory aziendali, DNS-Shop e M.Video per l’elettronica, Farpost e IRR per gli annunci regionali, registri governativi come EGRUL. La protezione varia da aggressiva a quasi inesistente, ma quasi tutti richiedono un IP russo per restituire dati corretti. Acquistando l’accesso proxy Russia da FineProxy, avete a disposizione opzioni datacenter e ISP: datacenter per i volumi su target più leggeri, ISP (Rostelecom, Beeline, MTS) per i siti che verificano il tipo di connessione. Ogni IP è un proxy anonimo russo: nessun header di forwarding, certificato SSL individuale, HTTP/HTTPS e SOCKS5.