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Venemaa proxy

Usaldusväärsed staatilised Venemaa IPv4 proxyd — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, 99.9% tööaeg, piiramatult liiklust

Seadista oma pakett →Proksid 48 tunniks
PiiramatuGB-põhiseid tasusid pole
AMD EPYCUusima põlvkonna serveririistvara
Kuni 80 Gbit/sÜlesvooluühendus serveri kohta
REST + MCPTellimine ja haldamine API kaudu

Koostage oma puhverserveripakett.

Koostage pakett täpselt oma töökoormuse järgi. Valige puhverserveri tüüp, asukohad, IP-de arv, arveldusperiood ja valikuline UDP-tugi — hind uueneb kohe.

RiikIP-de arv
UDP-tugi
Väljas

Lisab põhipaketi hinnale 50%. Töötab SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) kaudu — mängude, VoIP-i ja voogedastuse jaoks.

Mitu riiki ühes paketis, täiendavad lubatud loendi IP-d või ühendused?Seadista juhtpaneelil

Neli võimalust puhverserverite ostmiseks.
Üks neist sobib selle töökoormusega.

Kõik FineProxy aadressid kasutavad IPv4. Andmekeskuse, privaatsed ja ISP-puhverserverid jäävad paketiperioodi jooksul staatiliseks; vahelduvad puhverserverid muutuvad iga päringuga. Staatilised paketid sisaldavad piiramatut liiklust. Esiletõstetud valik vastab selle lehe peamisele kasutusjuhule: Andmekeskuse pakett.

Siin soovitatudAndmekeskuse pakettMüüakse jagatud plokkidenaPrivaatnePrivaatne, alates ühest IP-stISPStaatilised ISP registreeritud aadressidVahelduvArveldatakse API-krediitides
Sobib kõige pareminiBotid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.
Kasutajaid aadressi kohtaKuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.Kuni 5Jagatud park
Platvormi usaldusStandardneAndmekeskuse ASNKõrge — eksklusiivneKõrge — ISP registreeritudSõltub pargist
Hind alates$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimaalne tellimus100 IP-d1 IP100 IP-d2,5 mln krediiti
Aadressi kasutusaegPerioodi jooksul staatilinePerioodi jooksul staatilinePerioodi jooksul staatilineMuutub iga päringuga
RibalaiusPiiramatuPiiramatuPiiramatuKrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.
UDP / häälkõnedValikuline lisateenusValikuline lisateenusValikuline lisateenusPole saadaval
ProtokollidHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentimineLubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.API-võti
Vaata paketteVaata privaatseid paketteVaata ISP-paketteVaata pakette
Siin soovitatud

Andmekeskuse pakett

Müüakse jagatud plokkidena

Sobib kõige paremini

Botid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.

Kasutajaid aadressi kohta

Kuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.

Platvormi usaldus

StandardneAndmekeskuse ASN

Hind alates

$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus

Minimaalne tellimus

100 IP-d

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata pakette

Privaatne

Privaatne, alates ühest IP-st

Sobib kõige paremini

Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.

Kasutajaid aadressi kohta

1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.

Platvormi usaldus

Kõrge — eksklusiivne

Hind alates

$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.

Minimaalne tellimus

1 IP

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata privaatseid pakette

ISP

Staatilised ISP registreeritud aadressid

Sobib kõige paremini

Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.

Kasutajaid aadressi kohta

Kuni 5

Platvormi usaldus

Kõrge — ISP registreeritud

Hind alates

$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus

Minimaalne tellimus

100 IP-d

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata ISP-pakette

Vahelduv

Arveldatakse API-krediitides

Sobib kõige paremini

Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.

Kasutajaid aadressi kohta

Jagatud park

Platvormi usaldus

Sõltub pargist

Hind alates

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimaalne tellimus

2,5 mln krediiti

Aadressi kasutusaeg

Muutub iga päringuga

Ribalaius

KrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.

UDP / häälkõned

Pole saadaval

Protokollid

HTTP, SOCKS5

Autentimine

API-võti

Vaata pakette

Proksid 48 tunniks

Koostage oma ülesande jaoks pakett ja testige proksisid päris töös. Tasuge valitud seadistuse eest 48 tunniks — hind arvutatakse seadistamise ajal.

Proksid 48 tunniks

Populaarseimad puhverserverite asukohad

Kaheksa puhverserveri asukohta, mida FineProxy kliendid kõige sagedamini valivad.

Vaata kõiki asukohti

Ühendage üks kord.
Seejärel lihtsalt küsige.

FineProxy runs a native MCP-server: paste one URL into your agent and it gets 49 cabinet tools — buying, renewals, IP rotation, allowlists, usage analytics, invoices, and support. The same operations are available through a REST API if you would rather write the calls yourself.

Seejärel öelge

  • Osta 100 andmekeskuse IP-sid asukohas Venemaa ja allowlist 203.0.113.7
  • Näita tänaseid edukuse määra minu Venemaan proxy traffic
  • Uuenda every service aeguvaid sel nädalal, alla $200
  • Vaheta minu IPs when the next refresh is free
  • Ekspordi the latest puhverserverite loendit JSON-ina
Lisateave Loo API-võti
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Pärast konfiguratsiooni salvestamist taaskäivitage Claude. Seejärel kuvatakse FineProxy 49 tööriista saadaolevate tööriistade loendis.

Mida agent ei tee — olenemata teie käsust

Kulutada teie raha

Kuus tööriista mõjutavad saldot ja kõik kuus vajavad õigust wallet:spend. Kui jätate selle võtmel lubamata, saab agent kasutada kõiki teisi tööriistu.

Maksta pakkumisest rohkem

Iga ost sisaldab hinnapakkumisest pärinevat väärtust expected_total_cents. Kui summa erineb kasvõi ühe sendi võrra, lükatakse päring tagasi ja tasu ei võeta.

Tühistada omavoliliselt

Kaht pöördumatut tööriista ei saa käivitada ilma parameetrita confirm=true. Teenust ei saa lõpetada kõrvalmõjuna.

Võtta tasu kaks korda

Rahalised päringud nõuavad väärtust idempotency_key. Aegumise järel kordamine arveldab sama makse, mitte uut makset.

MCP: 49 tööriista · 9 õiguste ulatustJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · olekutaREST API: 49 toimingut · OpenAPI 3.1

Käsitsi seadistamine

Valige operatsioonisüsteem, brauser või puhverserverirakendus ja järgige samm-sammulist seadistusjuhendit.

KÕIK INTEGRATSIOONID

Süsteemid

Brauserid

Rakendused

Loodud kiiruseks.
Liiklust ei mõõdeta.

FineProxy saavutas meie standardsetes kaugserveritestides kiiruseks kuni 500 Mbps. Veebikraapimise töökoormuste puhul määras ülempiiri tavaliselt sihtsaidi päringulimiit, mitte puhverserver.

Testimismeetod: 1 973 500 ühenduskatset ning samaaegsustestid kuni 96 lõimega ühe puhverserveri IP kaudu.

500 Mbps

ühe puhverserveri kohta standardsetes kaugserveritestides

99.97%

1 973 500 päringu jooksul loodud ühendustest

96

ühel IP-l samaaegselt töötavat lõime ilma jõudluse languseta

0

ribalaiuse piiranguid — piiramatu liiklus kõigis pakettides

Eraldi AMD EPYC

Meie enda serverid, ilma jagatud VPS-i naabriteta, kes pordi pärast konkureeriksid.

Meie enda alamvõrgud

IP-d pärinevad meile kuuluvatest vahemikest, mitte teiselt teenusepakkujalt edasimüüdud aadressidest.

80 Gbit/s ülesvooluühendus

Serveri võimsusvaru, mitte ühe puhverserveriseansi kiiruse lubadus.

Tier III / IV

Liiasusega elektri- ja jahutussüsteemidega andmekeskused kõigis meie asukohtades.

Testi märkused

Tegelik läbilaskevõime sõltub marsruudist, sihtkohast, võrgutingimustest ning kasutaja seadmete konfiguratsioonist ja jõudlusest. 500 Mbps koduse internetiühendusega sülearvuti saavutas praktikas ligikaudu 468 Mbps, samas kui kaugserverid saavutasid standardtestides kuni 500 Mbps. Erandlikes testides õigesti konfigureeritud suure jõudlusega serveritest Euroopas ja USA-s ulatus läbilaskevõime kuni 700 Mbps-ni; see ei ole ühe seansi tüüpiline tulemus.

Kõik selle lehe väited teiste sõnadega.

Asjakohane klientide tagasiside, mis on valitud kinnitatud arvustuste kogumist ja lingitud algallikale.

2011puhverservereid alates

Asukohad ja saadavus

FineProxys pakutavate kohtade mitmekesisus on fantastiline. See võimaldab mul juurdepääsu sisule ja simuleerida purustamist erinevatest piirkondadest ilma probleemideta. See on olnud eriti kasulik kohalike veebisaitide testimiseks.

Asad JanDieg, Eelmisel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Tasane hind. Väikse katkivate proxyde määr < 10%. Palju geograafilisi ja alavõrke. Stabiilne ühendus, statiline IP ja tasuta pool vahetamine iga nädal.

Denis ZadneprovskiyTrustpilot, Üle 2 aasta tagasiTõlgitud inglise keelestAllikas

Kiirus koormuse all

Varem kasutasin ma teist teenust. Aga tänu kolleegide nõuandetele leidsin ma seda teenust. Kiirus ja piiramatu liiklus on muljetavaldav (võrdne teiste teenustega). Kasutan kuus kuud, kuid probleeme ei tekkinud. Klienditeenindus on alati kättesaadav. Isegi kontrollpaneel meeldis mulle. Ma soovitan seda teistele tuttavatele. Tänan teid!

Ирина КоваленкоFineProxy sisemine platvormTõlgitud inglise keelestAllikas

Ma olen proovinud paljusid proxy teenuseid, kuid ükski pole mul FineProxy moodi muljet teinud. Nende puhverserverite kvaliteet, kiirus ja usaldusväärsus on suurepärane. Pealegi on nende toetusmees alati saadaval ja valmis aitama. See on fantastiline teenistus!

nikhil patidarSaasHub, Üle 2 aasta tagasiTõlgitud inglise keelestAllikas

Liiklust ei mõõdeta

Kuigi teised teenusepakkujad nõuavad GB-i või isegi taotluse kohta, jäävad need tüübid oma missiooniga lojaalseks ja pakuvad mõistlikku hinda andmekeskuse proxy'id piiramatu bandiidiga. Otsisin kogu internetist sellist teenust ja olen väga õnnelik, et leidsin neid.

bhwowsersNorton Safe Web, Sel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Need pakuvad kiired, turvalised proxy'id, millel on piiramatu sagedus, taskukohased hinnad ja kasutajasõbralik kogemus kõigile kasutajatele. See on väga kena teenus, ma soovitan FineProxy.org 100%.

DJFineProxy sisemine platvormTõlgitud inglise keelestAllikas

Arvustused on esitatud täies mahus. Kui klient tõstatas küsimuse, millele saime vastata, kuvatakse selle juures meie algsel platvormil avaldatud vastus.

Kõik klientide arvustused
Kuidas kraapida Wildberries'ist andmeid ilma, et mind iga 50 päringu järel blokeeritaks?WB blokeerib pilve-ASN-id

WB blokeerib pilve-ASN-id kohe — kui teie IP on AWS-ist, Hetznerist või GCloudist, on mäng läbi enne alustamist. FineProxy andmekeskus töötab oma AS-il, seega seda nimekirjas pole. Lisaks IP-le: piirake 30–40 päringule minutis, vahetage User-Agent iga seansi järel, edastage küpsised päringute vahel, hoidke Accept-Language: ru-RU. WB kontrollib JavaScripti täitmist, seega Playwright koos stealth-pluginaga töötab tootelehtede puhul paremini kui toores HTTP. Kataloogi tasandi kraapimiseks — otsingutulemused, kategoorianimekirjad — HTTP korrektsete päistega peab veel vastu, kui tempo on mõistlik.

Ozon loobib pidevalt CAPTCHA-sid. Kas peaksin kasutama andmekeskuse või ISP puhverservereid?Ozoni Cloudflare on

Ozoni Cloudflare on rangem kui WB-l. Andmekeskuse puhverserverid toimivad avalike API lõpp-punktide ja kategooriavoogude puhul, kuid tootelehed käivitavad CAPTCHA kiiresti. ISP puhverserverid peavad kauem vastu — Ozon kohtleb ISP-registreeritud IP-sid leebemalt, sest need näevad välja nagu tavaline lairiba. Kui tõmbate igapäevaselt tuhandeid tooteid, kombineerige mõlemat: ISP toodikaartide jaoks püsiühendusega seanssidega, andmekeskus kõige muu jaoks.

Miks on Avitot nii palju raskem kraapida kui Wildberriesi või Ozonit?Avito tuvastab teie

Avito tuvastab teie TLS-käepigistuse sõrmejälje (JA3/JA4 räsi), canvas-i, WebGL renderdaja, fondid ja ajavööndi. IP vahetamine ei muuda midagi, kui sõrmejälg jääb samaks. Playwright Firefoxiga (mitte Chromium) annab kohe parema sõrmejälje mitmekesisuse. Hoidke tempot 10–15 sekundit kuulutuste vahel. Jälgige vaikseid variblokeeringuid: vastused tulevad endiselt tagasi, kuid andmed on aegunud või mittetäielikud. Kui hinnad kuulutustes tunduvad külmunud, on teie seanss märgistatud.

Yandex blokeerib mind juba pärast mõnda otsingut. Mida ma valesti teen?SmartCAPTCHA on käitumispõhine

SmartCAPTCHA on käitumispõhine — kontrollib ekraani eraldusvõimet, keelt, ajavööndit, hiire liikumist, kerimismustreid, kõike seda enne väljakutse kuvamist. Minimaalne seadistus: UTC+3, Accept-Language: ru-RU, tegelikud ekraani mõõtmed, simuleeritud hiireliikumine. Kasutage undetected-chromedriver'it või Playwright stealth'i. Isegi siis lubab Yandex Search ainult 5–10 päringut minutis ühe IP kohta. Yandex Maps ja 2GIS sisemised API-d on leebemad.

Auto.ru näitab 404 kuulutuste puhul, mis kindlasti olemas on. Kas probleem on mu puhverserveris?Tegemist on vaikse

Tegemist on vaikse blokeeringuga. Nii Auto.ru kui ka Drom.ru tagastavad kahtlaste automatiseeritud päringute puhul 404 vastuse, mitte CAPTCHA. Teie kraapija logib „kuulutust ei leitud„, kuigi kuulutus on aktiivne. Kontrollige, avades sama URL-i brauseris. Auto.ru (kuulub Yandexile) kasutab SmartCAPTCHA loogikat. Drom.ru on lihtsam — õiged päised, Venemaa IP, 3–5-sekundiline viivitus päringute vahel toimib tavaliselt hästi. Mõlemal juhul: vahetage IP-d ainult blokeerimisel, mitte iga päringu puhul.

Kas mul on vaja puhverservereid ka väiksemate Vene saitide jaoks?Sõltub mahust. HeadHunter

Sõltub mahust. HeadHunter (hh.ru) piirab kiirust pärast ~100 päringut. CIAN blokeerib välismaised IP-d täielikult ja piirab ka kohalikke. DNS-Shop, M.Video, Eldorado kaitse on leebem — andmekeskuse proxy mõõdukal kiirusel töötab hästi. Piirkondlikud kuulutusportaalid (Farpost, IRR, Youla) vajavad enamasti lihtsalt Venemaa IP-d korrektsete kohalike kuulutuste jaoks. Riigiregistrid (EGRUL, Rosreestr) on kiiruspiiranguga, kuid ei kasuta keerukat boti tuvastust — aeglane ja järjepidev lähenemine toimib.

Kas on oluline, millisest Venemaa piirkonnast mu proxy pärineb?Mõne

Mõne sihtkoha puhul — jah. WB ja Ozon kohandavad tarneaegu, laoseisu ja mõnikord ka hindu tuvastatud piirkonna järgi. CIAN on täielikult piirkondlik — Moskva kuulutused ei ilmu Krasnodari päringul. FineProxy Venemaa IP-d on riigi tasemel, ilma linnavalikuta, enamik geolokaliseerub Moskvasse. See katab enamiku ülesandeid. Siberi või Kaug-Ida andmete jaoks edastage piirkonnaparameetrid päringu enda sees.

Mis tüüpi Venemaa proxy-sid FineProxy pakub?Datacenter IPv4 —

Andmekeskuse IPv4 — oma ASN, mitte pilvemajutuses, fikseeritud hind IP kohta, piiramatult liiklust. Pole eelmustadesse nimekirjadesse kantud nagu AWS või Hetzner. ISP IPv4 — registreeritud Venemaa tarbija-ISP-de alla (Rostelecom, Beeline, MTS), sihtkohtade jaoks, mis kontrollivad ühenduse tüüpi. Rotatsiooniga, RU kogumis — uus IP iga päringu kohta. Riigi tasemel. HTTP/HTTPS ja SOCKS5.

Aktiivsed Venemaa puhverserverid
uuendatakse iga 15 minuti järel

Tasuta avalikud Venemaa puhverserverid, mille kiirust ja tööaega regulaarselt kontrollime. Kopeerige üks IP või eksportige praegune loend — registreerimine pole vajalik.

Protokoll
Anonüümsus
Port
Viimane kontroll
28 võrgus·Kas vajate rohkem? →
185.50.202.185:1080
IP : port Hinne ProtokollidAnonüümsusLinnKiirus Tööaeg Viimane kontroll Toiming
PREMIUM FineProxy tasuline teenus
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteÜle maailma
500 Mbps
99.97%
Äsja
Osta
185.50.202.185:1080
Cloud.ru· 175 ms		87
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
9.00 Mbps
84.5%
1 t tagasi
81.177.215.51:8080
Global Connectivity Solutions· 256 ms		80
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
7.03 Mbps
86.0%
8 t tagasi
46.47.197.210:3128
PJSC MegaFon· 885 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.03 Mbps
100.0%
1 t tagasi
176.106.241.50:80
NPF SOFTVIDEO Ltd.· 77 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevMytishchi
9.00 Mbps
90.3%
2 p tagasi
45.147.179.118:3213
Beget LLC· 846 ms		44
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
AnonüümsedSt Petersburg
2.13 Mbps
100.0%
12 t tagasi
46.148.234.53:8120
JSC Selectel· 312 ms		32
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
5.77 Mbps
15.5%
2 t tagasi
176.99.134.183:8090
Inetcom Carrier LLC· 3803 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteMoscow
473 Kbps
93.6%
1 t tagasi
5.143.25.125:10808
Rostelecom· 2558 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteVladivostok
704 Kbps
91.0%
12 t tagasi
31.12.75.183:80
Cloudflare London, LLC· 1160 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.55 Mbps
100.0%
1 t tagasi
2.56.178.88:808
UFO Hosting LLC· 189 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevMoscow
9.00 Mbps
17.6%
1 t tagasi
95.66.138.21:8880
Limited Liability Company· 1365 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevVladimir
1.32 Mbps
100.0%
1 t tagasi
195.19.217.200:3128
MTS PJSC· 1282 ms		22
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.40 Mbps
93.5%
1 p tagasi
46.39.251.233:1080
Iskratelecom JSC· 1139 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.58 Mbps
36.0%
1 t tagasi
5.129.254.129:8888
Jsc timeweb· 1224 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevMoscow
1.47 Mbps
86.1%
10 t tagasi
31.12.75.145:80
Cloudflare London, LLC· 1615 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.11 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.148.105.13:80
Cloudflare London, LLC· 2279 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
790 Kbps
100.0%
1 t tagasi
178.140.3.161:5678
Rostelecom· 2209 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevMoscow
815 Kbps
98.5%
2 p tagasi
195.191.158.128:8080
Intelsc Ltd.· 4980 ms		15
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
361 Kbps
96.4%
2 p tagasi
91.202.185.69:80
Globalcom Ltd.· 2573 ms		15
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
700 Kbps
92.8%
2 p tagasi
176.114.203.165:10809
Annet Ltd.· 4902 ms		13
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteVologda
367 Kbps
41.0%
1 t tagasi
188.73.182.140:10808
LLC KomTehCentr· 1985 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
907 Kbps
28.6%
1 t tagasi
51.250.99.247:1080
Yandex.Cloud LLC· 6859 ms		10
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
262 Kbps
62.7%
1 t tagasi
109.191.153.43:10808
Intersvyaz-2 JSC· 2088 ms		7
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteChelyabinsk
862 Kbps
17.3%
20 t tagasi
5.101.232.194:10808
LLC Real-net· 5882 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
306 Kbps
16.6%
1 t tagasi
176.49.190.206:2080
Rostelecom· 6478 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteZapasnoy Imbezh
278 Kbps
19.0%
17 t tagasi
176.114.203.165:10808
Annet Ltd.· 2479 ms		5
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteVologda
726 Kbps
10.9%
1 t tagasi
94.247.244.120:3128
JSC ER-Telecom Holding· 8615 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevSt Petersburg
209 Kbps
18.1%
1 t tagasi
194.87.104.62:3128
Jsc timeweb· 5256 ms		2
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevMoscow
342 Kbps
13.1%
14 t tagasi
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Juhend

Miks Vene veebilehed blokeerivad pilve-IP-sid — ja mis tegelikult töötab andmete kraapimiseks

2 min lugemistFineProxy võrgumeeskond

Pange tähele: Allpool loetletud proksid ei ole meie premium-serveri proksid. See on avalik tasuta nimekiri kogutud avatud allikatest — sobib testimiseks või lihtsaks kasutuseks.

Venemaa veebilehed ei kasuta lääne robotitõrjet samamoodi nagu .com või .de saidid. Peamine erinevus: Venemaa turuplatvormid ja kuulutusportaalid peavad musti nimekirju mitte üldiselt “andmekeskuse IP-dest”, vaid konkreetsete pilveteenuse pakkujate ASN-idest — AWS, Google Cloud, Hetzner, DigitalOcean. Teie IP ei pea isegi kahtlaselt käituma. Kui see kuulub tuntud pilve-AS-i alla, katkestatakse ühendus enne lehe laadimist.

FineProxy RU proxy-serveri IP-d on andmekeskuse omad, kuid registreeritud FineProxy enda AS-i alla — mitte pilvemajutusettevõtte alla. See erinevus on oluline Wildberriesis, Ozonis, Avitos ja kümnetes väiksemates Venemaa sihtkohtades. IP ei ole esimesel päeval eelkoostatud mustas nimekirjas.

Venemaal on oma internetiökosüsteem. Yandex Google’i asemel, VK Facebooki asemel, Wildberries ja Ozon Amazoni asemel, Avito Craigslist’i asemel, CIAN Zillow asemel, Drom AutoTraderi asemel. Igaühel on oma robotitõrje süsteem ja nad ei litsentseri samu lääne lahendusi — Yandex arendas SmartCAPTCHA ise, Avito kasutab oma TLS-sõrmejälje tuvastust. Cloudflare’i tundmine ei valmista teid täielikult ette siinse kraapimise jaoks.

Universaalne miinimum iga Venemaa sihtkoha jaoks: Moskva ajavöönd (UTC+3), Accept-Language: ru-RU, järjepidev brauseri sõrmejälg ja Venemaa IP. Jätke neist neljast üks ära ja teie päringute maht enne blokeerimist väheneb drastiliselt. Enamik Venemaa robotitõrjeid kontrollib kõiki nelja korraga — mittevastavus, näiteks Venemaa IP ja ingliskeelse päise vahel, on iseenesest signaal.

Peale viie suurima (WB, Ozon, Avito, Yandex, Auto.ru) on veel pikk saba. HeadHunter tööpakkumistele, 2GIS ettevõtete kataloogile, DNS-Shop ja M.Video elektroonikale, Farpost ja IRR piirkondlikele kuulutustele, riigiregistrid nagu EGRUL. Kaitse ulatub agressiivsest peaaegu olematuni, kuid peaaegu kõik nõuavad korrektsete andmete tagastamiseks Venemaa IP-d. Kui ostate FineProxy kaudu Venemaa proxy juurdepääsu, saate andmekeskuse ja ISP valikud — andmekeskus mahupõhisteks kergemate sihtkohtade jaoks, ISP (Rostelecom, Beeline, MTS) saitide jaoks, mis kontrollivad ühenduse tüüpi. Iga IP on Venemaa anonüümne proxy: edastuspäised puuduvad, individuaalne SSL-sertifikaat, HTTP/HTTPS ja SOCKS5.

Üks piirang: FineProxy Venemaa proxy IP-d on riigi tasemel. Linna ega piirkonna valikut pole. Enamik geolokaliseerub Moskvasse. Venemaa hõlmab 11 ajavööndit ja mõned saidid — eriti Ozon, WB, CIAN — kuvavad piirkonniti erinevaid hindu, laoseisu ja tarnevalikuid. Kui vajate sellist täpsust, edastage piirkonnaparameetrid päringu sisus, mitte IP-le tuginedes.