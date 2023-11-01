NEW! |一次 API 调用即可获得干净数据，无需自行抓取。免费领取 10,000 个令牌 →

俄罗斯代理

可靠的俄罗斯静态 IPv4 代理 —— HTTP/HTTPS/SOCKS4/5，99.9% 正常运行时间，无限流量

配置套餐 →48 小时代理
不限流量不按 GB 收费
AMD EPYC新一代服务器硬件
最高 80 Gbps每台服务器上行带宽
REST + MCP通过 API 配置和管理

配置您的 代理套餐。

根据具体工作负载配置套餐。选择代理类型、位置、IP 数量、计费周期和可选 UDP 支持，价格将即时更新。

国家/地区IP 数量
UDP 支持
关闭

在基础套餐价格上增加 50%。通过 SOCKS5（UDP ASSOCIATE）工作，适用于游戏、VoIP 和流媒体。

需要一个套餐包含多个国家、额外的白名单 IP 或连接数？在控制面板中配置

四种代理购买方式。
总有一种适合此工作负载。

FineProxy 的所有地址均使用 IPv4。数据中心、独享和 ISP 代理在套餐期限内保持静态；轮换代理会随每次请求更换。静态套餐包含不限流量。高亮选项最适合本页的主要使用场景： 数据中心套餐.

本页推荐数据中心套餐按 IP 段销售，共享使用独享个人使用，1 个 IP 起ISPISP 注册的静态地址轮换按 API 额度计费
最适合大规模机器人和监控适用于无需持久账户的任务。长期账户会话每个配置文件一个地址，仅供您使用。会评估 ASN 的目标站点注册于互联网服务提供商。数据采集，而非账户持久会话不应更换地址。
每个地址的用户数最多 5 人信誉部分取决于共享网络中的其他用户。1 — 仅您使用整个服务期内不会与他人共享。最多 5 人共享池
平台信任度标准数据中心 ASN高 — 专属高 — ISP 注册因代理池而异
起价$12 / 100 IPs每个地址每月 $0.12$12 / 100 IPs按需精确购买。$30 / 100 IPs每个地址每月 $0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
最低订单100 个 IP1 IP100 个 IP250 万额度
地址使用期限服务期内保持静态服务期内保持静态服务期内保持静态每次请求更换
带宽不限流量不限流量不限流量额度按请求计费，而非按 GB 计费。
UDP / 语音通话可选附加功能可选附加功能可选附加功能不可用
协议HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
认证IP 白名单可添加用户名和密码。IP 白名单可添加用户名和密码。IP 白名单可添加用户名和密码。API 密钥
查看套餐查看独享套餐查看 ISP 套餐查看套餐
本页推荐

数据中心套餐

按 IP 段销售，共享使用

最适合

大规模机器人和监控适用于无需持久账户的任务。

每个地址的用户数

最多 5 人信誉部分取决于共享网络中的其他用户。

平台信任度

标准数据中心 ASN

起价

$12 / 100 IPs每个地址每月 $0.12

最低订单

100 个 IP

地址使用期限

服务期内保持静态

带宽

不限流量

UDP / 语音通话

可选附加功能

协议

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

认证

IP 白名单可添加用户名和密码。

查看套餐

独享

个人使用，1 个 IP 起

最适合

长期账户会话每个配置文件一个地址，仅供您使用。

每个地址的用户数

1 — 仅您使用整个服务期内不会与他人共享。

平台信任度

高 — 专属

起价

$12 / 100 IPs按需精确购买。

最低订单

1 IP

地址使用期限

服务期内保持静态

带宽

不限流量

UDP / 语音通话

可选附加功能

协议

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

认证

IP 白名单可添加用户名和密码。

查看独享套餐

ISP

ISP 注册的静态地址

最适合

会评估 ASN 的目标站点注册于互联网服务提供商。

每个地址的用户数

最多 5 人

平台信任度

高 — ISP 注册

起价

$30 / 100 IPs每个地址每月 $0.30

最低订单

100 个 IP

地址使用期限

服务期内保持静态

带宽

不限流量

UDP / 语音通话

可选附加功能

协议

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

认证

IP 白名单可添加用户名和密码。

查看 ISP 套餐

轮换

按 API 额度计费

最适合

数据采集，而非账户持久会话不应更换地址。

每个地址的用户数

共享池

平台信任度

因代理池而异

起价

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

最低订单

250 万额度

地址使用期限

每次请求更换

带宽

额度按请求计费，而非按 GB 计费。

UDP / 语音通话

不可用

协议

HTTP, SOCKS5

认证

API 密钥

查看套餐

48 小时代理

根据您的任务配置套餐，并在实际工作中测试代理。为所选配置支付 48 小时的费用，价格将在配置过程中计算。

48 小时代理

热门代理位置

FineProxy 客户最常选择的八个代理位置。

查看所有位置

只需连接一次。
然后直接提问即可。

FineProxy 提供原生 MCP 服务器：只需将一个 URL 粘贴到智能代理，即可获得 49 个控制面板工具，涵盖购买、续订、IP 轮换、白名单、用量分析、发票和支持。相同操作也可通过以下方式使用： REST API 如果您希望自行编写调用。

然后只需说

  • 购买 100 个数据中心 IP 位于 俄罗斯，并将 203.0.113.7 加入白名单
  • 显示我今天的俄罗斯代理流量成功率
  • 续订本周到期且总额低于 $200 的所有服务
  • 在下次可免费刷新时轮换我的 IP
  • 将最新代理列表导出为 JSON
了解更多 创建 API 密钥
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

保存配置后重启 Claude，FineProxy 的 49 个工具将显示在可用工具列表中。

无论如何要求，智能代理都不会执行的操作

花费您的资金

六个工具会影响余额，均需要 wallet:spend 权限。密钥不授予该权限时，智能代理仍可执行其他所有操作。

支付超过报价的金额

每次购买都包含报价中的 expected_total_cents。即使相差一美分，调用也会被拒绝且不会扣款。

随意取消

两个不可逆工具在没有 confirm=true 时不会运行，终止操作不会作为副作用发生。

重复扣款

涉及付款的调用使用 idempotency_key。超时后重试会结算同一笔费用，不会重复扣款。

MCP：49 个工具 · 9 个权限范围JSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · 无状态REST API：49 项操作 · OpenAPI 3.1

手动设置

选择操作系统、浏览器或代理应用，查看分步设置指南。

所有集成

系统

浏览器

应用

为速度而构建。
流量永不限量。

在标准远程服务器测试中，FineProxy 持续达到 500 Mbps。对于抓取工作负载，瓶颈通常是目标网站的速率限制，而非代理。

测试方法：1,973,500 次连接尝试，并通过单个代理 IP 进行最高 96 线程并发测试。

500 Mbps

每个代理（标准远程服务器测试）

99.97%

连接在 1,973,500 次请求中成功建立

96

单个 IP 上的并发线程，无性能下降

0

带宽上限 — 所有套餐均不限流量

独享 AMD EPYC

使用我们的自有服务器，不与共享 VPS 用户争用端口。

自有子网

IP 来自我们的自有地址段，并非转售其他提供商的资源。

80 Gbps 上行链路

每台服务器的容量余量，并非对单个代理会话的承诺。

Tier III / IV

各位置的数据中心均配备冗余电力和冷却系统。

测试说明

实际吞吐量取决于路由、目标、网络状况以及用户设备的配置和性能。使用 500 Mbps 家庭网络的笔记本实测约 468 Mbps；远程服务器在标准测试中达到 500 Mbps。在欧洲和美国配置得当的高性能服务器特殊测试中，吞吐量最高达到 700 Mbps；这并非单个会话的常见结果。

本页的每项说明， 来自其他用户的真实评价。

从已验证评价池中选取的相关客户反馈，并链接到原始来源。

2011提供代理服务始于

位置与库存

FineProxy提供的地点种类丰富。它让我可以访问内容并模拟不同地区的浏览，没有任何问题。这对测试本地化网站尤其有用。

Asad JanDieg, 去年译自英语来源

价格便宜。代理被破坏率低<10%。大量的地理和子网。稳定连接，静态ip，每周更换免费泳池。

Denis ZadneprovskiyTrustpilot, 2 年多前译自英语来源

负载下速度

之前我用的是另一个服务。但多亏了同事们的建议，我找到了这个服务。速度和无限流量令人印象深刻（与其他服务相比）。我用的是六个月，期间没有出现问题。客户支持始终在线。连控制面板都让我满意。我会推荐给我其他熟人。谢谢！

Ирина КоваленкоFineProxy 内部平台译自英语来源

我试过很多代理服务，但没有一个像FineProxy那样让我印象深刻。他们的代理服务质量、速度和可靠性都非常出色。此外，他们的客服团队始终在线聊天，随时准备提供帮助。这是一项非常棒的服务！

nikhil patidarSaasHub, 2 年多前译自英语来源

流量永不限量

其他供应商按GB甚至按请求收费，这些公司始终忠于使命，提供价格合理的数据中心代理和无限带宽。我在网上找了很久，找到了他们，挺高兴的。

bhwowsersNorton Safe Web, 今年译自英语来源

他们提供高速、安全的代理，带宽无限，价格实惠，并为所有用户提供用户友好的体验。这是一项非常不错的服务，我推荐fineproxy.org 100%。

DJFineProxy 内部平台译自英语来源

评价均完整引用。如果客户提出了我们可以回应的问题，还会显示原平台上的回复。

所有客户评价
如何抓取 Wildberries 而不在 50 个请求后被封？WB 屏蔽云端 ASN

WB 一看到云服务商 ASN 就直接封杀——如果您的 IP 来自 AWS、Hetzner 或 GCloud，还没开始就已经结束了。FineProxy 的数据中心运行在自有 AS 上，因此不在该黑名单中。除了 IP 之外：将请求频率限制在每分钟 30-40 次，每个会话轮换 User-Agent，在请求之间传递 Cookie，保持 Accept-Language: ru-RU。WB 会检查 JavaScript 执行情况，因此对于商品页面，Playwright 搭配 stealth 插件比原始 HTTP 请求效果更好。对于目录级抓取——搜索结果、分类列表——只要控制好节奏，带有正确请求头的 HTTP 请求仍然可行。

Ozon 不停弹出验证码，我应该用数据中心代理还是 ISP 代理？Ozon的 Cloudflare 更严格

Ozon 的 Cloudflare 防护比 WB 更严格。数据中心代理可以用于公开 API 端点和分类 Feed，但商品页面很快就会触发验证码。ISP 代理更持久——Ozon 对注册在 ISP 名下的 IP 更宽容，因为它们看起来像普通宽带用户。如果您每天需要抓取数千个商品，建议混合使用：ISP 代理配合粘性会话用于商品详情页，数据中心代理处理其他所有请求。

为什么 Avito 比 Wildberries 或 Ozon 更难抓取？Avito 采集设备指纹

Avito 会对您的 TLS 握手（JA3/JA4 哈希）、canvas、WebGL 渲染器、字体和时区进行指纹识别。如果指纹保持不变，单纯轮换 IP 毫无意义。Playwright 搭配 Firefox（不是 Chromium）开箱即用就能提供更好的指纹多样性。每个列表之间保持 10-15 秒的间隔。注意隐性封禁：响应照常返回，但数据是过期或不完整的。如果各列表的价格看起来像是冻结了，说明您的会话已被标记。

Yandex 搜索几次就把我封了，我哪里做错了？SmartCAPTCHA 基于行为检测

SmartCAPTCHA 是行为检测型的——在显示验证挑战之前，就会检查屏幕分辨率、语言、时区、鼠标移动和滚动模式。最低配置要求：UTC+3 时区、Accept-Language: ru-RU、真实屏幕尺寸、模拟鼠标移动。建议使用 undetected-chromedriver 或 Playwright stealth 模式。即便如此，Yandex 搜索每个 IP 每分钟最多只能承受 5-10 次查询。Yandex Maps 和 2GIS 的内部 API 限制相对宽松。

Auto.ru 对我确认存在的列表显示 404，是代理的问题吗？这是静默封锁

这是一种静默封锁。Auto.ru 和 Drom.ru 对疑似自动化请求返回 404，而不是验证码。您的爬虫日志显示

抓取较小的俄罗斯网站也需要代理吗？取决于抓取量

取决于抓取量。HeadHunter (hh.ru) 在约 100 次请求后会触发速率限制。CIAN 直接封锁境外 IP，对境内 IP 也有频率限制。DNS-Shop、M.Video、Eldorado 防护较轻——数据中心代理以中等速度访问即可正常工作。地方分类信息网站（Farpost、IRR、Youla）大多只需一个俄罗斯 IP 就能获取正确的本地列表。政府注册数据库（EGRUL、Rosreestr）有速率限制，但没有复杂的反机器人检测——慢速稳定地请求就能顺利通过。

代理所在的俄罗斯地区重要吗？

针对某些目标网站——确实重要。WB 和 Ozon 会根据检测到的地区调整配送时间、库存，有时甚至调整价格。CIAN 则完全按地区划分——莫斯科的房源不会出现在克拉斯诺达尔的搜索结果中。FineProxy 的俄罗斯 IP 仅支持国家级定位，无法选择城市，大部分地理定位为莫斯科。这能满足大多数任务需求。如果需要西伯利亚或远东地区的数据，请在请求中传递地区参数。

FineProxy 提供哪些类型的俄罗斯代理？数据中心 IPv4 —

数据中心 IPv4 —— 自有 ASN，非云托管，按 IP 固定费率，无限流量。不像 AWS 或 Hetzner 那样被预先列入黑名单。ISP IPv4 —— 注册于俄罗斯消费者运营商（Rostelecom、Beeline、MTS），适用于检查连接类型的目标网站。动态轮换，IP 池包含俄罗斯节点——每次请求使用新 IP。国家级定位。支持 HTTP/HTTPS 和 SOCKS5。

实时俄罗斯代理
每 15 分钟更新

免费的俄罗斯公共代理，由我们定期验证速度和可用率。可复制单个 IP 或导出当前列表，无需注册。

协议
匿名性
端口
最后检查
28 在线·需要更多？ →
185.50.202.185:1080
IP : 端口 评分 协议匿名性城市速度 可用率 最后检查 操作
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
精英全球
500 Mbps
99.97%
刚刚
购买
185.50.202.185:1080
Cloud.ru· 175 ms		87
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英
9.00 Mbps
84.5%
1 小时前
81.177.215.51:8080
Global Connectivity Solutions· 256 ms		80
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英
7.03 Mbps
86.0%
8 小时前
46.47.197.210:3128
PJSC MegaFon· 885 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英
2.03 Mbps
100.0%
1 小时前
176.106.241.50:80
NPF SOFTVIDEO Ltd.· 77 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Mytishchi
9.00 Mbps
90.3%
2 天前
45.147.179.118:3213
Beget LLC· 846 ms		44
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
匿名St Petersburg
2.13 Mbps
100.0%
12 小时前
46.148.234.53:8120
JSC Selectel· 312 ms		32
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英
5.77 Mbps
15.5%
2 小时前
176.99.134.183:8090
Inetcom Carrier LLC· 3803 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Moscow
473 Kbps
93.6%
1 小时前
5.143.25.125:10808
Rostelecom· 2558 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Vladivostok
704 Kbps
91.0%
12 小时前
31.12.75.183:80
Cloudflare London, LLC· 1160 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.55 Mbps
100.0%
1 小时前
2.56.178.88:808
UFO Hosting LLC· 189 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Moscow
9.00 Mbps
17.6%
1 小时前
95.66.138.21:8880
Limited Liability Company· 1365 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Vladimir
1.32 Mbps
100.0%
1 小时前
195.19.217.200:3128
MTS PJSC· 1282 ms		22
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.40 Mbps
93.5%
1 天前
46.39.251.233:1080
Iskratelecom JSC· 1139 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英
1.58 Mbps
36.0%
1 小时前
5.129.254.129:8888
Jsc timeweb· 1224 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Moscow
1.47 Mbps
86.1%
10 小时前
31.12.75.145:80
Cloudflare London, LLC· 1615 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.11 Mbps
100.0%
1 小时前
185.148.105.13:80
Cloudflare London, LLC· 2279 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
790 Kbps
100.0%
1 小时前
178.140.3.161:5678
Rostelecom· 2209 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Moscow
815 Kbps
98.5%
2 天前
195.191.158.128:8080
Intelsc Ltd.· 4980 ms		15
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
361 Kbps
96.4%
2 天前
91.202.185.69:80
Globalcom Ltd.· 2573 ms		15
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
700 Kbps
92.8%
2 天前
176.114.203.165:10809
Annet Ltd.· 4902 ms		13
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Vologda
367 Kbps
41.0%
1 小时前
188.73.182.140:10808
LLC KomTehCentr· 1985 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英
907 Kbps
28.6%
1 小时前
51.250.99.247:1080
Yandex.Cloud LLC· 6859 ms		10
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
262 Kbps
62.7%
1 小时前
109.191.153.43:10808
Intersvyaz-2 JSC· 2088 ms		7
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Chelyabinsk
862 Kbps
17.3%
20 小时前
5.101.232.194:10808
LLC Real-net· 5882 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英
306 Kbps
16.6%
1 小时前
176.49.190.206:2080
Rostelecom· 6478 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Zapasnoy Imbezh
278 Kbps
19.0%
17 小时前
176.114.203.165:10808
Annet Ltd.· 2479 ms		5
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Vologda
726 Kbps
10.9%
1 小时前
94.247.244.120:3128
JSC ER-Telecom Holding· 8615 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明St Petersburg
209 Kbps
18.1%
1 小时前
194.87.104.62:3128
Jsc timeweb· 5256 ms		2
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Moscow
342 Kbps
13.1%
14 小时前
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指南

俄罗斯网站为何封杀云端 IP——以及采集数据的真正有效方案

1 分钟阅读FineProxy 网络团队

请注意： 下面列出的代理 不是我们的高级服务器代理。这是一个 公共免费列表 从开放源收集——适用于测试或基本使用。

俄罗斯网站的反爬虫方式与 .com 或 .de 网站不同。最大的区别在于：俄罗斯电商平台和分类信息网站维护的黑名单不仅仅是笼统的

FineProxy 的俄罗斯代理服务器 IP 是数据中心类型，但注册在 FineProxy 自有 AS 下——而非云托管公司。这个区别在 Wildberries、Ozon、Avito 以及数十个较小的俄罗斯目标网站上至关重要。该 IP 不会在启用第一天就出现在预编译的黑名单中。

俄罗斯拥有自成一体的互联网生态系统。Yandex 取代 Google，VK 取代 Facebook，Wildberries 和 Ozon 取代 Amazon，Avito 取代 Craigslist，CIAN 取代 Zillow，Drom 取代 AutoTrader。每个平台都有自己的反爬虫体系，而且它们并不采用西方的通用解决方案——Yandex 自研了 SmartCAPTCHA，Avito 运行着专有的 TLS 指纹识别系统。了解 Cloudflare 的工作原理并不能让您完全做好抓取这些网站的准备。

访问任何俄罗斯目标站点的基本要求：莫斯科时区（UTC+3）、Accept-Language: ru-RU、一致的浏览器指纹以及俄罗斯 IP。四项中缺少任何一项，您在被封锁前能完成的请求量都会大幅下降。大多数俄罗斯反爬机制会同时检查这四项——比如俄罗斯 IP 搭配英文语言头这种不匹配，本身就是一个风险信号。

除了前五大网站（WB、Ozon、Avito、Yandex、Auto.ru），还有大量长尾目标。HeadHunter 用于招聘数据，2GIS 用于商业目录，DNS-Shop 和 M.Video 用于电子产品，Farpost 和 IRR 用于地方分类信息，以及 EGRUL 等政府注册数据库。防护级别从激进到几乎为零不等，但几乎所有网站都需要俄罗斯 IP 才能返回正确数据。通过 FineProxy 购买俄罗斯代理，您可以获得数据中心和 ISP 两种选择——数据中心代理适合大批量抓取防护较轻的目标，ISP 代理（Rostelecom、Beeline、MTS）适合检查连接类型的网站。每个 IP 都是俄罗斯匿名代理：不转发请求头、独立 SSL 证书、支持 HTTP/HTTPS 和 SOCKS5。

有一个限制：FineProxy 的俄罗斯代理IP 仅支持国家级定位，不支持城市或地区选择，大部分 IP 地理定位为莫斯科。俄罗斯横跨 11 个时区，部分网站——尤其是 Ozon、WB、CIAN——会根据地区提供不同的价格、库存和配送选项。如果您需要更精细的地域数据，建议在请求正文中传递地区参数，而不是依赖 IP 定位。