集成指南
Windows 代理设置
快速轻松地设置您的代理。
如何在 Windows 10 & 11 上设置代理服务器
开始之前，请先确定您使用代理的用途——这将影响 Windows 上的最佳配置方式。 1. 如果您使用的是具有静态 IP 地址的办公电脑，并且只需要基本的代理支持，可以通过 Windows 设置来配置代理。请注意，此选项功能有限，对于简单 HTTP 之外的使用场景可能无法稳定工作。 2. 如果您的目标是日常网页浏览（网站、流媒体视频、即时通讯等），最稳定的方式是直接在浏览器中配置代理。这通常是日常浏览的最佳选择。如何在以下浏览器中设置代理 Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari, Opera, Brave, Vivaldi. 3. 如果您需要精细控制——让特定应用和浏览器走代理，同时其他程序保持直连——Windows 上的最佳方案是 Proxifier。它为高级路由提供了最可靠的配置方案，但这是一款付费应用。
⚠️ 请注意：Windows 自带的代理设置功能有限且表现不稳定。为了获得稳定的连接，我们强烈建议使用专业的代理管理工具，如 Proxy Switcher、Proxifier 或 ProxyCap——尤其是当您需要 SOCKS5、用户名/密码认证、UDP 或针对特定应用的路由时。
经典代理配置
打开 Windows 代理设置
前往： 设置 → 网络和 Internet → 代理 前往
输入您的代理详细信息
开启 Address：您的代理 IP 或主机名 Port：您的代理端口（HTTP 代理请使用端口 8080）
这是 Windows 自带代理设置能相对稳定运行的唯一配置方式。遗憾的是，Windows 的原生设置无法可靠地支持其他代理端口或协议。为了获得更流畅的体验和更好的稳定性，我们强烈建议使用专业的代理管理工具——这些工具让代理配置更加简便，并有助于避免连接问题。
推荐方案：Proxifier（系统级 + 应用路由）
如果您需要 SOCKS5、用户名/密码认证或更可靠的代理性能，我们建议通过以下方式设置代理 Proxifier。它支持系统级全局代理，同时允许您选择哪些应用走代理、哪些应用直连（不使用代理）。这是在 Windows 上实现完整功能和稳定路由的最简便方式。
安装并运行 Proxifier
从官方网站下载最新版本的 Proxifier。 运行安装程序并完成安装 → 启动 Proxifier 然后前往 Profile → Proxy Servers…
添加 SOCKS5 代理服务器
在代理服务器窗口中点击 在 Address 中填入您的代理 IP 或主机名（端口使用 1080 用于 SOCKS5 代理） 选择 SOCKS5 协议并启用 身份验证 输入您当前代理服务的用户名和密码（不是您的账户密码）。您可以在客户管理区查看您的服务： https://fineproxy.org/account_new/dashboard
启用系统级全局代理
要将所有出站流量通过 SOCKS5 代理路由，请更新默认规则： 前往 Profile → Proxification Rules… 选择 Default 规则，然后在 Action 下拉菜单中选择您的代理 点击 OK
仅路由选定的应用程序
您还可以仅对特定程序使用代理，同时让其他程序保持直连： 打开 Profile → Proxification Rules… → Add 在 Applications 下，点击 Browse 并选择您想要通过代理转发流量的应用程序可执行文件。 在 Action 下选择 Proxy，然后选择您的 SOCKS5 代理并点击 OK 保存规则。
您可以对任何需要使用代理的应用重复此操作。 Proxifier 按从上到下的顺序处理规则。 将针对特定应用的规则放在 Default 规则之上。
如何在 Windows 10 & 11 中禁用（关闭）代理并设置
如果您正在寻找如何在 Windows 11 中禁用代理，请打开 设置 → 网络 & Internet → 代理. 关闭 “Automatically detect settings” 并禁用 “Use a proxy server”。这将彻底取消 Windows 中的代理设置，恢复直接的网络连接。
Windows 无法自动检测此网络的代理设置——如何修复？
错误提示 “Windows 无法自动检测代理设置” 通常是由于自动配置错误导致的。 开通 控制面板 → Internet 选项 → 连接 → 局域网设置 并关闭 “Automatically detect settings”，然后应用更改并重新启动网络连接。
48 小时代理
根据您的任务配置套餐，并在实际工作中测试代理。为所选配置支付 48 小时的费用，价格将在配置过程中计算。