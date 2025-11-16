如何在 Windows 10 & 11 上设置代理服务器

⚠️ 请注意：Windows 自带的代理设置功能有限且表现不稳定。为了获得稳定的连接，我们强烈建议使用专业的代理管理工具，如 Proxy Switcher、Proxifier 或 ProxyCap——尤其是当您需要 SOCKS5、用户名/密码认证、UDP 或针对特定应用的路由时。

经典代理配置

Step 1 打开 Windows 代理设置 前往： 设置 → 网络和 Internet → 代理 前往 Click the image to view it in full size.

Step 2 输入您的代理详细信息 开启 Address：您的代理 IP 或主机名 Port：您的代理端口（HTTP 代理请使用端口 8080） Click the image to view it in full size.

这是 Windows 自带代理设置能相对稳定运行的唯一配置方式。遗憾的是，Windows 的原生设置无法可靠地支持其他代理端口或协议。为了获得更流畅的体验和更好的稳定性，我们强烈建议使用专业的代理管理工具——这些工具让代理配置更加简便，并有助于避免连接问题。

推荐方案：Proxifier（系统级 + 应用路由）

如果您需要 SOCKS5、用户名/密码认证或更可靠的代理性能，我们建议通过以下方式设置代理 Proxifier。它支持系统级全局代理，同时允许您选择哪些应用走代理、哪些应用直连（不使用代理）。这是在 Windows 上实现完整功能和稳定路由的最简便方式。

Step 1 安装并运行 Proxifier 从官方网站下载最新版本的 Proxifier。 运行安装程序并完成安装 → 启动 Proxifier 然后前往 Profile → Proxy Servers… Click the image to view it in full size.

Step 2 添加 SOCKS5 代理服务器 在代理服务器窗口中点击 在 Address 中填入您的代理 IP 或主机名（端口使用 1080 用于 SOCKS5 代理） 选择 SOCKS5 协议并启用 身份验证 输入您当前代理服务的用户名和密码（不是您的账户密码）。您可以在客户管理区查看您的服务： https://fineproxy.org/account_new/dashboard Click the image to view it in full size.

Step 3 启用系统级全局代理 要将所有出站流量通过 SOCKS5 代理路由，请更新默认规则： 前往 Profile → Proxification Rules… 选择 Default 规则，然后在 Action 下拉菜单中选择您的代理 点击 OK Click the image to view it in full size.

Step 4 仅路由选定的应用程序 您还可以仅对特定程序使用代理，同时让其他程序保持直连： 打开 Profile → Proxification Rules… → Add 在 Applications 下，点击 Browse 并选择您想要通过代理转发流量的应用程序可执行文件。 在 Action 下选择 Proxy，然后选择您的 SOCKS5 代理并点击 OK 保存规则。 Click the image to view it in full size.