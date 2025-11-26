Vivaldi 是一款基于 Chromium 的浏览器，其内置的代理选项实际上只是打开操作系统的代理设置。换句话说，Vivaldi 并未在浏览器内部提供完整的独立代理配置功能。

但是，如果您只需要代理来进行日常网页浏览，我们不建议设置系统级代理。系统级代理会影响设备上的其他应用程序，而且表现可能不稳定——尤其是在 Windows 上，内置的代理设置功能有限，无法可靠地处理需要身份验证的代理配置。对于 Vivaldi 的日常浏览，通常更建议直接在浏览器扩展程序中配置代理。这样既不会影响系统设置，又能让代理切换更加便捷。