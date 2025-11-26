Гайд по интеграции
Настройка прокси в Vivaldi
Настройте прокси в Vivaldi всего за несколько простых шагов.
Как настроить параметры прокси сервера в Vivaldi
Vivaldi — это браузер на базе Chromium, и его встроенная опция прокси фактически лишь открывает системные настройки прокси вашей операционной системы. Иными словами, Vivaldi не предоставляет полноценной самостоятельной настройки прокси непосредственно внутри браузера.
Если вы предпочитаете настройку на уровне системы, используйте инструкции для вашей ОС: Windows 10/11: https://fineproxy.org/integrations/windows-11/ macOS: https://fineproxy.org/integrations/macos/ Linux (GNOME): https://fineproxy.org/integrations/linux-gnome/
Однако если вам нужен прокси только для обычного веб-серфинга, мы не рекомендуем настраивать прокси на уровне всей системы. Это влияет на работу других приложений на устройстве и может работать нестабильно — особенно в Windows, где встроенные настройки прокси имеют ограниченные возможности и плохо справляются с прокси с авторизацией. Для повседневной работы в Vivaldi обычно удобнее настроить прокси напрямую через расширение браузера. Такой подход не затрагивает системные настройки и значительно упрощает переключение между прокси.
Рекомендуемое расширение для Vivaldi: Proxy Switcher: https://chromewebstore.google.com/detail/proxy-switcher/
В этом руководстве мы сосредоточимся на настройке прокси через расширение, так как это самый практичный вариант для работы в Vivaldi: поддержка профилей прокси, быстрое переключение и отсутствие изменений в системных настройках.
Используйте расширение Proxy Switcher в Vivaldi.
Поиск расширения Proxy Switcher
Нажмите на иконку меню (“V”) в левом верхнем углу → Tools → Extensions. Найдите Proxy Switcher и перейдите на страницу расширения.
Установка Proxy Switcher
Нажмите Add to Chrome. Подтвердите установку, чтобы добавить расширение на панель инструментов браузера.
Настройка прокси
Перейдите во вкладку Manual → включите Authentication и укажите логин и пароль от вашей активной услуги (не пароль от аккаунта). Найти свои услуги можно здесь.
Проверьте результат
Проверьте, определяется ли IP-адрес вашего прокси сервера.
Если вам требуется расширенная маршрутизация прокси не только для браузера, но и для отдельных настольных приложений, мы рекомендуем использовать Proxifier.
Где взять доступы FineProxy для Настройка прокси в Vivaldi?
Откройте активный сервис в кабинете FineProxy. Используйте host, port, login и пароль, показанные для этого сервиса.
Нужно ли вводить пароль аккаунта FineProxy?
Нет. Используйте пароль авторизации прокси активного сервиса, а не пароль входа в кабинет FineProxy.
Как проверить, что прокси для Настройка прокси в Vivaldi работает?
После включения прокси откройте сайт проверки IP. Определённый IP и локация должны совпадать с настроенным прокси.
Что проверить, если Настройка прокси в Vivaldi не подключается через прокси?
Сначала проверьте host, port, протокол и авторизацию. Затем отключите конфликтующие VPN или прокси-профили и подключитесь снова.
Прокси на 48 часов
Соберите тариф под свою задачу и проверьте прокси в реальной работе. Оплатите выбранную конфигурацию на 48 часов — цена рассчитывается при настройке.