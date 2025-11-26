Как настроить параметры прокси сервера в Vivaldi

Vivaldi — это браузер на базе Chromium, и его встроенная опция прокси фактически лишь открывает системные настройки прокси вашей операционной системы. Иными словами, Vivaldi не предоставляет полноценной самостоятельной настройки прокси непосредственно внутри браузера.

Если вы предпочитаете настройку на уровне системы, используйте инструкции для вашей ОС: Windows 10/11: https://fineproxy.org/integrations/windows-11/ macOS: https://fineproxy.org/integrations/macos/ Linux (GNOME): https://fineproxy.org/integrations/linux-gnome/

Однако если вам нужен прокси только для обычного веб-серфинга, мы не рекомендуем настраивать прокси на уровне всей системы. Это влияет на работу других приложений на устройстве и может работать нестабильно — особенно в Windows, где встроенные настройки прокси имеют ограниченные возможности и плохо справляются с прокси с авторизацией. Для повседневной работы в Vivaldi обычно удобнее настроить прокси напрямую через расширение браузера. Такой подход не затрагивает системные настройки и значительно упрощает переключение между прокси.

Рекомендуемое расширение для Vivaldi: Proxy Switcher: https://chromewebstore.google.com/detail/proxy-switcher/

В этом руководстве мы сосредоточимся на настройке прокси через расширение, так как это самый практичный вариант для работы в Vivaldi: поддержка профилей прокси, быстрое переключение и отсутствие изменений в системных настройках.

Используйте расширение Proxy Switcher в Vivaldi.

Step 1 Поиск расширения Proxy Switcher Нажмите на иконку меню (“V”) в левом верхнем углу → Tools → Extensions. Найдите Proxy Switcher и перейдите на страницу расширения. Click the image to view it in full size.

Step 2 Установка Proxy Switcher Нажмите Add to Chrome. Подтвердите установку, чтобы добавить расширение на панель инструментов браузера. Click the image to view it in full size.

Step 3 Настройка прокси Перейдите во вкладку Manual → включите Authentication и укажите логин и пароль от вашей активной услуги (не пароль от аккаунта). Найти свои услуги можно здесь. Click the image to view it in full size.

Step 4 Проверьте результат Проверьте, определяется ли IP-адрес вашего прокси сервера. Click the image to view it in full size.