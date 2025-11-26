VivaldiはChromiumベースのブラウザであり、内蔵のプロキシオプションはOSのプロキシ設定を開くだけです。つまり、Vivaldiにはブラウザ内で完結するプロキシ設定機能は搭載されていません。

ただし、基本的なウェブブラウジングのみにプロキシが必要な場合は、システム全体のプロキシ設定はおすすめしません。デバイス上の他のアプリにも影響を与え、特にWindowsでは組み込みのプロキシ設定に制限があり、認証付きプロキシの設定を安定して処理できないため、動作が不安定になることがあります。Vivaldiでの日常的なブラウジングには、ブラウザ拡張機能で直接プロキシを設定する方が通常は適しています。システム設定を変更せずに済み、プロキシの切り替えもはるかに簡単になります。