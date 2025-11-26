連携ガイド
Vivaldiプロキシ設定
Vivaldiでのプロキシ設定を簡単な数ステップで完了できます
Vivaldiでプロキシサーバー設定を行う方法
VivaldiはChromiumベースのブラウザであり、内蔵のプロキシオプションはOSのプロキシ設定を開くだけです。つまり、Vivaldiにはブラウザ内で完結するプロキシ設定機能は搭載されていません。
システムレベルの方法をご希望の場合は、以下のOSガイドをご参照ください： Windows 10/11： https://fineproxy.org/integrations/windows-11/ マックOS： https://fineproxy.org/integrations/macos/ Linux (GNOME): https://fineproxy.org/integrations/linux-gnome/
ただし、基本的なウェブブラウジングのみにプロキシが必要な場合は、システム全体のプロキシ設定はおすすめしません。デバイス上の他のアプリにも影響を与え、特にWindowsでは組み込みのプロキシ設定に制限があり、認証付きプロキシの設定を安定して処理できないため、動作が不安定になることがあります。Vivaldiでの日常的なブラウジングには、ブラウザ拡張機能で直接プロキシを設定する方が通常は適しています。システム設定を変更せずに済み、プロキシの切り替えもはるかに簡単になります。
Vivaldiにおすすめの拡張機能: プロキシスイッチャー: https://chromewebstore.google.com/detail/proxy-switcher/
このガイドでは、Vivaldiでのブラウジングに最も実用的な拡張機能を使った設定方法に焦点を当てます（プロキシプロファイル、素早い切り替え、システム設定の変更不要）。
VivaldiでProxy Switcher拡張機能を使用する
ProxySwitcher拡張機能を検索する
左上のメニューアイコン（“V”）をクリック → ツール → 拡張機能の順に進みます。 “Proxy Switcher”を検索し、そのページに移動します。
ProxySwitcherをインストール
“Chromeに追加”をクリックし、インストールを確認してツールバーに拡張機能を追加します。
プロキシを設定する
“Manual”タブに移動 → 認証を有効にし、有効なプロキシサービスのユーザー名とパスワードを入力します（アカウントパスワードではありません）。サービス情報は以下で確認できます こちら.
結果を確認
プロキシのIPが検出されていないか確認します。
ブラウザだけでなく特定のデスクトップアプリケーションにも高度なプロキシルーティングが必要な場合は、Proxifierの使用をおすすめします。
Vivaldiプロキシ設定で使用するFineProxyの認証情報はどこで確認できますか？
FineProxyダッシュボードで有効なサービスを開き、そのサービスに表示されているプロキシホスト、ポート、ユーザー名、パスワードを使用してください。
FineProxyアカウントのパスワードを入力する必要がありますか？
いいえ。FineProxyアカウントへのログイン用パスワードではなく、有効なサービスのプロキシ認証パスワードを使用してください。
Vivaldiプロキシ設定のプロキシ設定が機能していることを確認するには？
プロキシを有効にした後、IP確認サイトを開いてください。検出されたIPとロケーションが、設定したプロキシと一致していれば正常です。
Vivaldiプロキシ設定がプロキシ経由で接続できない場合、何を確認すればよいですか？
まずホスト、ポート、プロトコル、認証情報を確認してください。次に、競合するVPNやプロキシプロファイルを無効にして再接続します。
48時間のプロキシ
用途に合わせてプランを構成し、実際の作業でプロキシをテストできます。選択した構成を48時間分お支払いください。料金は設定時に計算されます。