Guide d'intégration
Paramètres de proxy Vivaldi
Configurez votre proxy dans Vivaldi facilement en quelques étapes simples
Comment configurer les paramètres du serveur proxy dans Vivaldi
Vivaldi est un navigateur basé sur Chromium, et son option proxy intégrée ouvre simplement les paramètres proxy de votre système d'exploitation. Autrement dit, Vivaldi ne propose pas de configuration proxy autonome complète au sein du navigateur.
Si vous préférez la méthode au niveau du système, suivez les guides par OS ci-dessous : Windows 10/11 : https://fineproxy.org/integrations/windows-11/ macOS : https://fineproxy.org/integrations/macos/ Linux (GNOME) : https://fineproxy.org/integrations/linux-gnome/
Cependant, si vous n'avez besoin d'un proxy que pour la navigation web classique, nous déconseillons de configurer un proxy au niveau du système. Cela affecte les autres applications de votre appareil et peut entraîner des incohérences — en particulier sous Windows, où les paramètres proxy intégrés sont limités et ne gèrent pas correctement les configurations proxy avec authentification. Pour une navigation quotidienne dans Vivaldi, il est généralement préférable de configurer le proxy directement via une extension de navigateur. Vos paramètres système restent ainsi intacts et le changement de proxy devient bien plus simple.
Extension recommandée pour Vivaldi : Commutateur proxy : https://chromewebstore.google.com/detail/proxy-switcher/
Dans ce guide, nous concentrerons sur la méthode par extension, car c'est l'option la plus pratique pour naviguer dans Vivaldi (profils proxy, changement rapide et aucune modification des paramètres système).
Utiliser l'extension Proxy Switcher dans Vivaldi
Rechercher une extension ProxySwitcher
Cliquez sur l'icône de menu (“V”) dans le coin supérieur gauche → Outils → Extensions. Recherchez “Proxy Switcher” et accédez à sa page.
Installer ProxySwitcher
Cliquez sur “Add to Chrome”. Confirmez l'installation pour ajouter l'extension à votre barre d'outils.
Configurer un proxy
Accédez à l'onglet “Manual” → Activez l'authentification et saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre service proxy actif (pas le mot de passe de votre compte). Vous pouvez trouver vos services ici.
Vérifiez le résultat
Vérifiez si l'IP de votre proxy est bien détectée.
Si vous avez besoin d'un routage proxy avancé non seulement pour le navigateur, mais aussi pour des applications de bureau spécifiques, nous vous recommandons d'utiliser Proxifier.
Où trouver mes identifiants FineProxy pour Paramètres de proxy Vivaldi ?
Ouvrez votre service actif dans le tableau de bord FineProxy. Utilisez l'hôte du proxy, le port, le nom d'utilisateur et le mot de passe indiqués pour ce service.
Dois-je saisir le mot de passe de mon compte FineProxy ?
Non. Utilisez le mot de passe d'authentification du proxy associé à votre service actif, et non celui qui vous permet de vous connecter à votre compte FineProxy.
Comment vérifier que la configuration du proxy pour Paramètres de proxy Vivaldi fonctionne ?
Après avoir activé le proxy, ouvrez un site de vérification d'adresse IP. L'adresse IP et la localisation détectées doivent correspondre au proxy que vous avez configuré.
Que dois-je vérifier si Paramètres de proxy Vivaldi ne parvient pas à se connecter via le proxy ?
Vérifiez d'abord l'hôte, le port, le protocole et les informations d'authentification. Désactivez ensuite tout VPN ou profil de proxy susceptible de créer un conflit, puis reconnectez-vous.
Proxys pour 48 heures
Composez une offre adaptée à votre tâche et testez les proxys en conditions réelles. Payez la configuration choisie pour 48 heures — le prix est calculé pendant la configuration.