통합 가이드
Vivaldi 프록시 설정
몇 가지 간단한 단계로 Vivaldi에서 프록시를 쉽게 설정하십시오
Vivaldi에서 프록시 서버 설정하는 방법
Vivaldi는 Chromium 기반 브라우저이며, 내장된 프록시 옵션은 단순히 운영 체제의 프록시 설정을 여는 역할만 합니다. 즉, Vivaldi는 브라우저 내부에 독립적인 프록시 구성 기능을 제공하지 않습니다.
시스템 수준 방식을 선호하시는 경우, 아래 OS별 가이드를 참고하십시오: Windows 10/11: https://fineproxy.org/integrations/windows-11/ macOS: https://fineproxy.org/integrations/macos/ Linux (GNOME): https://fineproxy.org/integrations/linux-gnome/
그러나 기본적인 웹 브라우징용으로만 프록시가 필요한 경우, 시스템 전체 프록시 설정은 권장하지 않습니다. 이 방식은 기기의 다른 앱에도 영향을 미치며, 특히 Windows에서는 내장 프록시 설정이 제한적이고 인증이 필요한 프록시 구성을 안정적으로 처리하지 못하는 등 일관성이 떨어질 수 있습니다. Vivaldi에서의 일상적인 브라우징에는 브라우저 확장 프로그램을 통해 프록시를 직접 설정하는 것이 일반적으로 더 효과적입니다. 이렇게 하면 시스템 설정을 건드리지 않으면서 프록시 전환도 훨씬 간편해집니다.
Vivaldi 추천 확장 프로그램: 프록시 전환기: https://chromewebstore.google.com/detail/proxy-switcher/
이 가이드에서는 Vivaldi에서 브라우징할 때 가장 실용적인 옵션인 확장 프로그램 방식의 설정에 초점을 맞추겠습니다(프록시 프로필 관리, 빠른 전환, 시스템 설정 변경 불필요).
Vivaldi에서 Proxy Switcher 확장 프로그램 사용
ProxySwitcher 확장 프로그램 검색
좌측 상단의 메뉴 아이콘(“V”)을 클릭 → 도구 → 확장 프로그램으로 이동하십시오. “Proxy Switcher”를 검색하고 해당 페이지로 이동하십시오.
ProxySwitcher 설치
“Add to Chrome”을 클릭하고 설치를 확인하여 확장 프로그램을 도구 모음에 추가하십시오.
프록시 설정
“Manual” 탭으로 이동 → Authentication을 활성화하고, 활성 프록시 서비스의 사용자 이름과 비밀번호를 입력하십시오(계정 비밀번호가 아닙니다). 서비스 정보는 다음에서 확인할 수 있습니다 여기.
결과 확인
프록시의 IP가 정상적으로 감지되는지 확인하십시오.
브라우저뿐만 아니라 특정 데스크톱 애플리케이션에서도 고급 프록시 라우팅이 필요하신 경우, Proxifier 사용을 권장합니다.
Vivaldi 프록시 설정에 사용할 FineProxy 자격 증명은 어디에서 확인할 수 있습니까?
FineProxy 대시보드에서 활성 서비스를 여십시오. 해당 서비스에 표시된 프록시 호스트, 포트, 사용자 이름 및 비밀번호를 사용하십시오.
FineProxy 계정 비밀번호를 입력해야 합니까?
아니요. FineProxy 계정 로그인 비밀번호가 아니라 활성 서비스의 프록시 인증 비밀번호를 사용하십시오.
Vivaldi 프록시 설정 프록시 구성이 작동하는지 어떻게 확인합니까?
프록시를 활성화한 후 IP 확인 웹사이트를 여십시오. 감지된 IP와 위치가 구성한 프록시와 일치해야 합니다.
Vivaldi 프록시 설정에서 프록시를 통해 연결할 수 없으면 무엇을 확인해야 합니까?
먼저 호스트, 포트, 프로토콜 및 인증 정보를 확인하십시오. 그런 다음 충돌하는 VPN 또는 프록시 프로필을 비활성화하고 다시 연결하십시오.
48시간 프록시
작업에 맞는 요금제를 구성하고 실제 환경에서 프록시를 테스트하세요. 선택한 구성을 48시간 동안 결제하며, 가격은 설정 과정에서 계산됩니다.