Vivaldi는 Chromium 기반 브라우저이며, 내장된 프록시 옵션은 단순히 운영 체제의 프록시 설정을 여는 역할만 합니다. 즉, Vivaldi는 브라우저 내부에 독립적인 프록시 구성 기능을 제공하지 않습니다.

그러나 기본적인 웹 브라우징용으로만 프록시가 필요한 경우, 시스템 전체 프록시 설정은 권장하지 않습니다. 이 방식은 기기의 다른 앱에도 영향을 미치며, 특히 Windows에서는 내장 프록시 설정이 제한적이고 인증이 필요한 프록시 구성을 안정적으로 처리하지 못하는 등 일관성이 떨어질 수 있습니다. Vivaldi에서의 일상적인 브라우징에는 브라우저 확장 프로그램을 통해 프록시를 직접 설정하는 것이 일반적으로 더 효과적입니다. 이렇게 하면 시스템 설정을 건드리지 않으면서 프록시 전환도 훨씬 간편해집니다.