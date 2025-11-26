مع ذلك، إذا كنت تحتاج إلى بروكسي فقط لتصفح الويب الأساسي، فلا ننصح بتعيين بروكسي على مستوى النظام بالكامل. فهذا يؤثر على التطبيقات الأخرى في جهازك وقد يكون غير متسق — خاصةً على Windows، حيث إعدادات البروكسي المدمجة محدودة ولا تتعامل مع إعدادات البروكسي التي تتطلب مصادقة بشكل موثوق. للتصفح اليومي في Vivaldi، من الأفضل عادةً ضبط البروكسي مباشرةً عبر إضافة المتصفح. هذا يُبقي إعدادات نظامك دون تغيير ويجعل التبديل بين البروكسيات أسهل بكثير.