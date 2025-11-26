دليل التكامل
إعدادات البروكسي في Vivaldi
قم بتكوين البروكسي في Vivaldi بسهولة في خطوات بسيطة
كيفية إعداد خادم البروكسي في Vivaldi
متصفح Vivaldi مبني على Chromium، وخيار البروكسي المدمج فيه يفتح ببساطة إعدادات البروكسي الخاصة بنظام التشغيل. بمعنى آخر، لا يوفر Vivaldi إعداد بروكسي مستقل وكامل داخل المتصفح.
إذا كنت تفضل الطريقة على مستوى النظام، اتبع أدلة نظام التشغيل هنا: Windows 10/11: https://fineproxy.org/integrations/windows-11/ macOS: https://fineproxy.org/integrations/macos/ Linux (GNOME): https://fineproxy.org/integrations/linux-gnome/
مع ذلك، إذا كنت تحتاج إلى بروكسي فقط لتصفح الويب الأساسي، فلا ننصح بتعيين بروكسي على مستوى النظام بالكامل. فهذا يؤثر على التطبيقات الأخرى في جهازك وقد يكون غير متسق — خاصةً على Windows، حيث إعدادات البروكسي المدمجة محدودة ولا تتعامل مع إعدادات البروكسي التي تتطلب مصادقة بشكل موثوق. للتصفح اليومي في Vivaldi، من الأفضل عادةً ضبط البروكسي مباشرةً عبر إضافة المتصفح. هذا يُبقي إعدادات نظامك دون تغيير ويجعل التبديل بين البروكسيات أسهل بكثير.
الإضافة الموصى بها لمتصفح Vivaldi: Proxy Switcher: https://chromewebstore.google.com/detail/proxy-switcher/
في هذا الدليل، سنركّز على طريقة إعداد الإضافة، لأنها الخيار الأكثر عملية للتصفح في Vivaldi (ملفات تعريف البروكسي، التبديل السريع، وعدم تغيير إعدادات النظام).
استخدام إضافة Proxy Switcher في Vivaldi
ابحث عن إضافة ProxySwitcher
انقر على أيقونة القائمة (“V”) في الزاوية العلوية اليسرى ← أدوات ← الإضافات. ابحث عن “Proxy Switcher” وانتقل إلى صفحتها.
تثبيت ProxySwitcher
انقر على “Add to Chrome” وأكّد التثبيت لإضافة الإضافة إلى شريط الأدوات.
إعداد البروكسي
انتقل إلى علامة التبويب “Manual” ← فعّل المصادقة وأدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بخدمة البروكسي النشطة (وليس كلمة مرور حسابك). يمكنك العثور على خدماتك هنا.
تحقّق من النتيجة
تحقق مما إذا كان عنوان IP الخاص بالبروكسي يتم اكتشافه.
إذا كنت بحاجة إلى توجيه متقدم للبروكسي ليس فقط للمتصفح بل أيضًا لتطبيقات سطح المكتب المحددة، نوصي باستخدام Proxifier.
أين أجد بيانات اعتماد FineProxy لـ إعدادات البروكسي في Vivaldi؟
افتح خدمتك النشطة في لوحة تحكم FineProxy. استخدم مضيف البروكسي والمنفذ واسم المستخدم وكلمة المرور المعروضة لتلك الخدمة.
هل يجب إدخال كلمة مرور حساب FineProxy؟
لا. استخدم كلمة مرور مصادقة البروكسي من خدمتك النشطة، لا كلمة المرور التي تدخل بها إلى حساب FineProxy.
كيف أتحقق من أن إعداد بروكسي إعدادات البروكسي في Vivaldi يعمل؟
افتح موقعاً لفحص عنوان IP بعد تفعيل البروكسي. يجب أن يطابق العنوان والموقع المكتشفان البروكسي الذي أعددته.
ماذا أفحص إذا تعذّر اتصال إعدادات البروكسي في Vivaldi عبر البروكسي؟
أكّد أولاً المضيف والمنفذ والبروتوكول وبيانات المصادقة. ثم عطّل أي VPN أو ملف بروكسي متعارض وأعد الاتصال.
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