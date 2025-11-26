Vivaldi on Chromiumi-põhine brauser ja selle sisseehitatud proxy valik avab lihtsalt teie operatsioonisüsteemi proxy seaded. Teisisõnu ei paku Vivaldi brauseris täielikku iseseisvat proxy konfiguratsiooni.

Kui aga vajate proxy't ainult tavaliseks veebisirvimiseks, ei soovita me süsteemiülest proxy't seadistada. See mõjutab teisi seadme rakendusi ja võib olla ebajärjekindel – eriti Windowsis, kus sisseehitatud proxy seaded on piiratud ega toeta autentimist nõudvaid proxy seadistusi usaldusväärselt. Igapäevaseks sirvimiseks Vivaldis on tavaliselt parem seadistada proxy otse brauseri laienduses. Nii jäävad süsteemiseaded puutumatuks ja proxy vahetus on palju lihtsam.