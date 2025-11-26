Integratsioonijuhend
Vivaldi proksi seaded
Seadistage proxy Vivaldis lihtsalt mõne sammuga
Kuidas seadistada proxy serverit Vivaldis
Vivaldi on Chromiumi-põhine brauser ja selle sisseehitatud proxy valik avab lihtsalt teie operatsioonisüsteemi proxy seaded. Teisisõnu ei paku Vivaldi brauseris täielikku iseseisvat proxy konfiguratsiooni.
Kui eelistate süsteemitasandi meetodit, järgige siinseid OS-i juhendeid: Windows 10/11: https://fineproxy.org/integrations/windows-11/ macOS: https://fineproxy.org/integrations/macos/ Linux (GNOME): https://fineproxy.org/integrations/linux-gnome/
Kui aga vajate proxy't ainult tavaliseks veebisirvimiseks, ei soovita me süsteemiülest proxy't seadistada. See mõjutab teisi seadme rakendusi ja võib olla ebajärjekindel – eriti Windowsis, kus sisseehitatud proxy seaded on piiratud ega toeta autentimist nõudvaid proxy seadistusi usaldusväärselt. Igapäevaseks sirvimiseks Vivaldis on tavaliselt parem seadistada proxy otse brauseri laienduses. Nii jäävad süsteemiseaded puutumatuks ja proxy vahetus on palju lihtsam.
Soovituslik laiendus Vivaldi jaoks: Proxy Switcher: https://chromewebstore.google.com/detail/proxy-switcher/
Selles juhendis keskendume laienduse meetodil seadistamisele, kuna see on Vivaldis sirvimiseks kõige praktilisem valik (proxy profiilid, kiire vahetus ja süsteemiseadeid ei muudeta).
Kasutage Vivaldis Proxy Switcheri laiendust
Otsige ProxySwitcheri laiendust
Klõpsake vasakus ülanurgas menüüikoonil (“V”) → Tööriistad → Laiendused. Otsige “Proxy Switcher” ja avage selle leht.
Paigalda ProxySwitcher
Klõpsake “Add to Chrome” Kinnitage paigaldus, et lisada laiendus oma tööriistaribale.
Seadistage proxy
Avage vahekaart “Manual” → Lubage autentimine ning sisestage oma aktiivse proksi teenuse kasutajanimi ja parool (mitte teie konto parool). Oma teenused leiate siin.
Kontrollige tulemust
Kontrollige, kas teie proxy IP-aadress tuvastatakse.
Kui vajate täiustatud proxy marsruutimist mitte ainult brauseri, vaid ka konkreetsete töölauarakenduste jaoks, soovitame kasutada Proxifier.
Kust leian FineProxy kasutajatunnused rakenduse Vivaldi proksi seaded jaoks?
Avage FineProxy juhtpaneelil aktiivne teenus. Kasutage seal kuvatud puhverserveri hosti, porti, kasutajanime ja parooli.
Kas peaksin sisestama oma FineProxy konto parooli?
Ei. Kasutage aktiivse teenuse puhverserveri autentimisparooli, mitte FineProxy kontole sisselogimise parooli.
Kuidas kontrollida, kas rakenduse Vivaldi proksi seaded puhverserveri seadistus töötab?
Pärast puhverserveri lubamist avage IP kontrollimise veebisait. Tuvastatud IP ja asukoht peavad vastama seadistatud puhverserverile.
Mida kontrollida, kui Vivaldi proksi seaded ei saa puhverserveri kaudu ühendust?
Kontrollige esmalt hosti, porti, protokolli ja autentimisandmeid. Seejärel keelake vastuolus olevad VPN-i või puhverserveriprofiilid ja looge ühendus uuesti.
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