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Puhverserverite kasutusvõimalused

Avalikest veebiandmetest ja AI-automatiseerimisest sotsiaalvõrgustike, kauplemisplatvormide ja voogedastuseni — leidke oma töö jaoks sobiv puhverserverilahendus.

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69+Saadaolevad riigid
Kuni 80 Gbit/sÜlesvooluühendus serveri kohta
REST + MCPHaldamine API kaudu

Puhverserverite kasutusjuhtude kataloog

01

Andmed & scraping

Suuremahuline andmekogumine tuhandete IP-dega parsimiseks, seireks ja automatiseerimiseks.

3 juhendit
01VeebikraapimineKoguge avalikke andmeid suuremahuliselt ilma blokeeringuteta02SEOSERP jälgimine, positsioonide monitooring, märksõnade uurimine03Reklaamide verifitseerimineKontrollige reklaamipaigutusi erinevates piirkondades
02

AI proxy

Käitage mitut API võtit dedikeeritud IP-de kaudu, et jaotada koormust ja vältida päringulimiite.

6 juhendit
01AI proxy keskus KeskusKõigi AI proxy lahenduste ülevaade02ChatGPTPäringute jaotamine mitme võtme vahel03DeepSeekPühendatud IP-d DeepSeek API koormuse tasakaalustamiseks04GeminiProxy rotatsioon Google Gemini API jaoks05ClaudeStabiilsed IP-d Anthropic Claude API jaoks06Janitor AIJanitor AI platvormi päringupiirangute ületamine
03

Mängimine & kauplemine

Tuhanded proxy'd suure mahuga toiminguteks: vaatamiste suurendamine, poodide parsimine ja kauplemine.

4 juhendit
01TwitchMassiline vaatamiste suurendamine tuhandete IP-dega02SteamPoe parsimine ja mitme konto haldamine03KrüptoKauplemisbotid ja börsi automatiseerimine04PlayStationPSN poe ligipääs ja mänguproxyd
04

Botid & automatiseerimine

Kiired proxyd, mis on optimeeritud automatiseerimistarkvara jaoks.

5 juhendit
01Botide keskus KeskusKõigi automatiseerimise proxy lahenduste ülevaade02Sneaker-botidKiired ISP proksid sneaker drop'ide jaoks03BASProxy integratsioon Browser Automation Studio jaoks04ZennoPosterMasstoimingute automatiseerimine roteeruvate proxy'dega05CAPTCHAProxy'd CAPTCHA lahendamise teenustele
05

Sotsiaalmeedia & sõnumside

Hallake mitut kontot ja automatiseerige suhtlust erinevatel sotsiaalplatvormidel.

9 juhendit
01TelegramMitme konto haldamine ja massisõnumite saatmine02WhatsAppÄrisuhtlus ja masskontakt03InstagramKontode automatiseerimine ja andmete kogumine04DiscordServerihaldus ja bot-proxy'd05Twitter (X)Mitme konto postitamine ja andmete kogumine06FacebookReklaamikontod ja lehekülgede haldamine07RedditKommentaaride kogumine ja kontode automatiseerimine08LinkedInMüügivihjete genereerimine ja profiilide kogumine09SnapchatMitme konto haldus ja geopõhine ligipääs
06

Meedia & voogedastus

Pääsege ligi geopiirangutega sisule ja automatiseerige meediaplatvormide kasutamist.

5 juhendit
01YouTubeVaatamiste suurendamine ja andmete ekstraheerimine02YouTube MusicVoogedastage muusikat mis tahes piirkonnast03TikTokVaatamised, kontode kasvatamine ja andmete kogumine04SpotifyVoogedastusele ligipääs mis tahes riigist05NetflixAvage piirkondlikud sisuteegid
07

Ostlemine & rahandus

Hindade jälgimine, arbitraaž ja turgude automatiseerimine.

4 juhendit
01AmazonHindade jälgimine ja tooteandmete kogumine02eBayOksjonite jälgimine ja kuulutuste automatiseerimine03TaobaoLigipääs Hiina turuplatsile mis tahes asukohast04ArbitraažPlatvormideülene hindade võrdlus suuremahuliselt
08

Muud kasutusjuhud

Spetsiaalsed proxy-lahendused nišiplatvormidele ja -teenustele.

8 juhendit
01CraigslistKuulutuste postitamine ja kogumine mahus02SIP-puhverserverVoIP ja IP-telefoni marsruutimine03OnlyFansSisu haldamine ja mitme konto haldamine04LibGenRaamatukogule juurdepääs proxy kaudu05DuckDuckGoPrivaatse otsingumootori SERP kogumine06YandexVene otsingumootori andmete kogumine07SotsiaalmeediaÜldine juhend proxy kasutamiseks sotsiaalplatvormidel08VoogedastusÜldine juhend proxy kasutamiseks voogedastusteenustes

Koostage oma puhverserveripakett.

Koostage pakett täpselt oma töökoormuse järgi. Valige puhverserveri tüüp, asukohad, IP-de arv, arveldusperiood ja valikuline UDP-tugi — hind uueneb kohe.

RiikIP-de arv
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Lisab põhipaketi hinnale 50%. Töötab SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) kaudu — mängude, VoIP-i ja voogedastuse jaoks.

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