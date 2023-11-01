Puhverserverite kasutusvõimalused
Avalikest veebiandmetest ja AI-automatiseerimisest sotsiaalvõrgustike, kauplemisplatvormide ja voogedastuseni — leidke oma töö jaoks sobiv puhverserverilahendus.
Puhverserverite kasutusjuhtude kataloog
Andmed & scraping
Suuremahuline andmekogumine tuhandete IP-dega parsimiseks, seireks ja automatiseerimiseks.
AI proxy
Käitage mitut API võtit dedikeeritud IP-de kaudu, et jaotada koormust ja vältida päringulimiite.
Mängimine & kauplemine
Tuhanded proxy'd suure mahuga toiminguteks: vaatamiste suurendamine, poodide parsimine ja kauplemine.
Botid & automatiseerimine
Kiired proxyd, mis on optimeeritud automatiseerimistarkvara jaoks.
Meedia & voogedastus
Pääsege ligi geopiirangutega sisule ja automatiseerige meediaplatvormide kasutamist.
Ostlemine & rahandus
Hindade jälgimine, arbitraaž ja turgude automatiseerimine.
Muud kasutusjuhud
Spetsiaalsed proxy-lahendused nišiplatvormidele ja -teenustele.
Koostage oma puhverserveripakett.
Koostage pakett täpselt oma töökoormuse järgi. Valige puhverserveri tüüp, asukohad, IP-de arv, arveldusperiood ja valikuline UDP-tugi — hind uueneb kohe.
Praeguste pakettide laadimine…
Lisab põhipaketi hinnale 50%. Töötab SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) kaudu — mängude, VoIP-i ja voogedastuse jaoks.
Sotsiaalmeedia & sõnumside
Hallake mitut kontot ja automatiseerige suhtlust erinevatel sotsiaalplatvormidel.