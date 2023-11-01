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Yandex proxy

IPv4 proksiservrid Yandexi SERP parsimiseks ja Wordstati jaoks: Venemaa IP-d, HTTP/HTTPS/SOCKS5, üks IP piirkonna kohta, piiramatu liiklus.

Seadista oma pakett →Proksid 48 tunniks
PiiramatuGB-põhiseid tasusid pole
AMD EPYCUusima põlvkonna serveririistvara
Kuni 80 Gbit/sÜlesvooluühendus serveri kohta
REST + MCPTellimine ja haldamine API kaudu

Koostage oma puhverserveripakett.

Koostage pakett täpselt oma töökoormuse järgi. Valige puhverserveri tüüp, asukohad, IP-de arv, arveldusperiood ja valikuline UDP-tugi — hind uueneb kohe.

RiikIP-de arv
UDP-tugi
Väljas

Lisab põhipaketi hinnale 50%. Töötab SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) kaudu — mängude, VoIP-i ja voogedastuse jaoks.

Mitu riiki ühes paketis, täiendavad lubatud loendi IP-d või ühendused?Seadista juhtpaneelil

Neli võimalust puhverserverite ostmiseks.
Üks neist sobib selle töökoormusega.

Kõik FineProxy aadressid kasutavad IPv4. Andmekeskuse, privaatsed ja ISP-puhverserverid jäävad paketiperioodi jooksul staatiliseks; vahelduvad puhverserverid muutuvad iga päringuga. Staatilised paketid sisaldavad piiramatut liiklust. Esiletõstetud valik vastab selle lehe peamisele kasutusjuhule: Andmekeskuse pakett.

Siin soovitatudAndmekeskuse pakettMüüakse jagatud plokkidenaPrivaatnePrivaatne, alates ühest IP-stISPStaatilised ISP registreeritud aadressidVahelduvArveldatakse API-krediitides
Sobib kõige pareminiBotid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.
Kasutajaid aadressi kohtaKuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.Kuni 5Jagatud park
Platvormi usaldusStandardneAndmekeskuse ASNKõrge — eksklusiivneKõrge — ISP registreeritudSõltub pargist
Hind alates$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimaalne tellimus100 IP-d1 IP100 IP-d2,5 mln krediiti
Aadressi kasutusaegPerioodi jooksul staatilinePerioodi jooksul staatilinePerioodi jooksul staatilineMuutub iga päringuga
RibalaiusPiiramatuPiiramatuPiiramatuKrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.
UDP / häälkõnedValikuline lisateenusValikuline lisateenusValikuline lisateenusPole saadaval
ProtokollidHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentimineLubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.API-võti
Vaata paketteVaata privaatseid paketteVaata ISP-paketteVaata pakette
Siin soovitatud

Andmekeskuse pakett

Müüakse jagatud plokkidena

Sobib kõige paremini

Botid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.

Kasutajaid aadressi kohta

Kuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.

Platvormi usaldus

StandardneAndmekeskuse ASN

Hind alates

$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus

Minimaalne tellimus

100 IP-d

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata pakette

Privaatne

Privaatne, alates ühest IP-st

Sobib kõige paremini

Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.

Kasutajaid aadressi kohta

1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.

Platvormi usaldus

Kõrge — eksklusiivne

Hind alates

$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.

Minimaalne tellimus

1 IP

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata privaatseid pakette

ISP

Staatilised ISP registreeritud aadressid

Sobib kõige paremini

Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.

Kasutajaid aadressi kohta

Kuni 5

Platvormi usaldus

Kõrge — ISP registreeritud

Hind alates

$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus

Minimaalne tellimus

100 IP-d

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata ISP-pakette

Vahelduv

Arveldatakse API-krediitides

Sobib kõige paremini

Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.

Kasutajaid aadressi kohta

Jagatud park

Platvormi usaldus

Sõltub pargist

Hind alates

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimaalne tellimus

2,5 mln krediiti

Aadressi kasutusaeg

Muutub iga päringuga

Ribalaius

KrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.

UDP / häälkõned

Pole saadaval

Protokollid

HTTP, SOCKS5

Autentimine

API-võti

Vaata pakette

Proksid 48 tunniks

Koostage oma ülesande jaoks pakett ja testige proksisid päris töös. Tasuge valitud seadistuse eest 48 tunniks — hind arvutatakse seadistamise ajal.

Proksid 48 tunniks

Populaarseimad puhverserverite asukohad

Kaheksa puhverserveri asukohta, mida FineProxy kliendid kõige sagedamini valivad.

Vaata kõiki asukohti

Ühendage üks kord.
Seejärel lihtsalt küsige.

FineProxy runs a native MCP-server: paste one URL into your agent and it gets 49 cabinet tools — buying, renewals, IP rotation, allowlists, usage analytics, invoices, and support. The same operations are available through a REST API if you would rather write the calls yourself.

Seejärel öelge

  • Osta 1,000 Venemaan andmekeskuse IP-sid Yandex SERP parsing
  • Lisa lubatud IP-de loendisse 203.0.113.7 minu puhverserveriteenust
  • Ekspordi minu puhverserverite loendit JSON-ina
  • Näita which services had the suurimat veamäära today
  • Näita the olekut ja arvelduse üksikasju minu puhverserveriteenuseid
Lisateave Loo API-võti
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Pärast konfiguratsiooni salvestamist taaskäivitage Claude. Seejärel kuvatakse FineProxy 49 tööriista saadaolevate tööriistade loendis.

Mida agent ei tee — olenemata teie käsust

Kulutada teie raha

Kuus tööriista mõjutavad saldot ja kõik kuus vajavad õigust wallet:spend. Kui jätate selle võtmel lubamata, saab agent kasutada kõiki teisi tööriistu.

Maksta pakkumisest rohkem

Iga ost sisaldab hinnapakkumisest pärinevat väärtust expected_total_cents. Kui summa erineb kasvõi ühe sendi võrra, lükatakse päring tagasi ja tasu ei võeta.

Tühistada omavoliliselt

Kaht pöördumatut tööriista ei saa käivitada ilma parameetrita confirm=true. Teenust ei saa lõpetada kõrvalmõjuna.

Võtta tasu kaks korda

Rahalised päringud nõuavad väärtust idempotency_key. Aegumise järel kordamine arveldab sama makse, mitte uut makset.

MCP: 49 tööriista · 9 õiguste ulatustJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · olekutaREST API: 49 toimingut · OpenAPI 3.1

Käsitsi seadistamine

Valige operatsioonisüsteem, brauser või puhverserverirakendus ja järgige samm-sammulist seadistusjuhendit.

KÕIK INTEGRATSIOONID

Süsteemid

Brauserid

Rakendused

Loodud kiiruseks.
Liiklust ei mõõdeta.

FineProxy saavutas meie standardsetes kaugserveritestides kiiruseks kuni 500 Mbps. Veebikraapimise töökoormuste puhul määras ülempiiri tavaliselt sihtsaidi päringulimiit, mitte puhverserver.

Testimismeetod: 1 973 500 ühenduskatset ning samaaegsustestid kuni 96 lõimega ühe puhverserveri IP kaudu.

500 Mbps

ühe puhverserveri kohta standardsetes kaugserveritestides

99.97%

1 973 500 päringu jooksul loodud ühendustest

96

ühel IP-l samaaegselt töötavat lõime ilma jõudluse languseta

0

ribalaiuse piiranguid — piiramatu liiklus kõigis pakettides

Eraldi AMD EPYC

Meie enda serverid, ilma jagatud VPS-i naabriteta, kes pordi pärast konkureeriksid.

Meie enda alamvõrgud

IP-d pärinevad meile kuuluvatest vahemikest, mitte teiselt teenusepakkujalt edasimüüdud aadressidest.

80 Gbit/s ülesvooluühendus

Serveri võimsusvaru, mitte ühe puhverserveriseansi kiiruse lubadus.

Tier III / IV

Liiasusega elektri- ja jahutussüsteemidega andmekeskused kõigis meie asukohtades.

Testi märkused

Tegelik läbilaskevõime sõltub marsruudist, sihtkohast, võrgutingimustest ning kasutaja seadmete konfiguratsioonist ja jõudlusest. 500 Mbps koduse internetiühendusega sülearvuti saavutas praktikas ligikaudu 468 Mbps, samas kui kaugserverid saavutasid standardtestides kuni 500 Mbps. Erandlikes testides õigesti konfigureeritud suure jõudlusega serveritest Euroopas ja USA-s ulatus läbilaskevõime kuni 700 Mbps-ni; see ei ole ühe seansi tüüpiline tulemus.

Kõik selle lehe väited teiste sõnadega.

Asjakohane klientide tagasiside, mis on valitud kinnitatud arvustuste kogumist ja lingitud algallikale.

2011puhverservereid alates

Asukohad ja saadavus

Kvaliteetsed teenused! Neil on erinevad proxy tüübid, sealhulgas rotatiivsed, millel ei ole liikluspiiranguid, taskukohased hinnad ja geograafilise sihtimise võimalus. Erinevad makseviisid: kripto, PayPal või kaardid

Vladimir AkimkinFineProxy sisemine platvormTõlgitud inglise keelestAllikas

FineProxy on kahtlemata üks parimaid proxy pakkujaid, mida ma olen kunagi kasutanud! Võrgu kiirus on kiirem, teenus on usaldusväärne ja klienditeeninduse meeskond on äärmiselt abiks. Ükskõik, kas vajate proxy'id, et brausida, krabierida või geo-piiratud sisu lahti lukustada, nad pakuvad sujuvat kogemust. Ma olen varem palju teisi teenuseid kasutanud, kuid ükski ei võrrelda FineProxy järjepidevust ja tulemuslikkust. Kui otsite kvaliteetset, stressimatu proxy teenust, soovitan väga proovida.

omkarDieg, Eelmisel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Liiklust ei mõõdeta

Taskukohased EL-i puhverserverid. Ainus puhverserverite pakkuja, kes hoiab oma hinnad endiselt madalal. Otsisin midagi sellist kogu internetist ja lõpuks selgus, et see on odavaim piiramatu andmemahuga puhverserverite pakkuja.

Wowser BrowserTrustpilot, Sel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Kuigi teised teenusepakkujad nõuavad GB-i või isegi taotluse kohta, jäävad need tüübid oma missiooniga lojaalseks ja pakuvad mõistlikku hinda andmekeskuse proxy'id piiramatu bandiidiga. Otsisin kogu internetist sellist teenust ja olen väga õnnelik, et leidsin neid.

bhwowsersNorton Safe Web, Sel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Aktiivsed kontod

Kasutasin seda Twitchi botiga ja see töötas suurepäraselt. Tänan FineProxyt selle eest, et nad on loonud väga hea süsteemi just minu konkreetsete vajaduste jaoks.

blastzadaaaaSaasHub, Üle 2 aasta tagasiTõlgitud inglise keelestAllikas

Ma töötasin FineProxyga mitu kuud. Proxy'id on head. Olen juba pikka aega ostnud sotsiaalvõrgustikku. Kui on küsimusi, tuleb vastus väga kiiresti. tingimused on väga paindlikud, võite alati läbirääkimisi teha. Üldiselt on mulje kõige positiivsem. Soovitan väga.

Oleg BarFineProxy sisemine platvormTõlgitud inglise keelestAllikas

Arvustused on esitatud täies mahus. Kui klient tõstatas küsimuse, millele saime vastata, kuvatakse selle juures meie algsel platvormil avaldatud vastus.

Kõik klientide arvustused
Miks kasutada proksiservereid Yandexiga töötamisel?Kaks peamist põhjust

Kaks peamist põhjust: tulemuste piirkonna ja keele kontrollimine (otsing, kaardid, turg jne) ning koormuse jaotamine, et vähendada CAPTCHA sagedust automatiseeritud päringute korral. Rahvusvahelistele kasutajatele tagavad proksiservrid juurdepääsu lokaliseeritud tulemustele ja piirkondlikult piiratud teenustele.

Millise proksiserveri asukoha peaksin Yandexi jaoks valima?Sobitage riik või

Sobitage riik või piirkond, kust tulemusi vajate. Yandex isikustab vastuseid geograafia põhjal väga tugevalt, seega hoidke väljundriik järjepidev ning kasutage iga IP kohta ühte profiili (küpsised/keel/piirkond) stabiilsuse tagamiseks.

Mida peaksin arvestama Wordstati ja Directi puhul?Wordstat’i kasutajaliides

Wordstat’i kasutajaliides on tundlik päringusageduse ja seansside suhtes. Säilitage küpsised, ärge pärige lehti korraga kümnetest lõimedest, lisage pause ja puhverdage tulemusi. Formaalseks integreerimiseks ja aruandluseks uurige Yandex Direct API võimalusi (tokenipõhine juurdepääs dokumenteeritud päringupiirangutega).

Kuidas vähendada CAPTCHA-sid ja 429 vigu?Yandex on päringute

Yandex on päringute sageduse suhtes väga tundlik. Lisage otsingutulemuste lehtede vahele suured juhuslikud viivitused (15–60 sekundit). Ärge kasutage ühel IP-l mitut piirkonda ja ülesannet korraga. Parim praktika: üks töötaja, üks IP, üks piirkond. Siiski ei kõrvalda viivitused üksi CAPTCHA-sid — Yandex näitab neid isegi tavakasutajatele otsingu ajal. Peate igal juhul integreerima CAPTCHA lahendamise teenuse.

Kuidas töötada teiste teenustega nagu Maps, Market või Metrica?Mõnel teenusel on

Mõnel teenusel on litsentseeritud API-d — see on eelistatud viis. Kasutajaliideste skraapimine ilma API-ta põrkab sageli botitõrjemeetmetele (sagedased CAPTCHA-d, muutuvad paigutused). Kui peate kasutama kasutajaliidese skaapimist, fikseerige piirkond/keel, kaaluge mobiili- ja töölauaversioone ning värskendage parserit regulaarselt.

Kuidas on lood juurdepääsuga välismaalt või reisimise ajal?Kasutage Venemaa IP-d

Kasutage Venemaa IP-d. Hoidke telefoninumber käepärast SMS-kinnituseks — see võib olla vajalik, kui teenus palub uuesti sisse logida.

Millised protokollid ja seaded on parimad?HTTP/HTTPS sobib enamiku

HTTP/HTTPS sobib enamiku ülesannete jaoks. SOCKS5 on kasulik peata brauserite ja automatiseerimistööriistade jaoks. SOCKS5 kasutamisel veenduge, et DNS lahendatakse läbi proxy (socks5h), mitte lokaalselt — vastasel juhul näeb Yandex vastuolu teie IP piirkonna ja DNS asukoha vahel.

Juhend

Andmete kogumine, piirkondlik juurdepääs ja teenuste automatiseerimine

3 min lugemistFineProxy võrgumeeskond

Yandex ei ole lihtsalt otsingumootor — see on kümnete teenuste ökosüsteem: Mail, Maps, Disk, Music, Market, Wordstat ja palju muud. Nende teenustega mastaapselt töötamine nõuab stabiilset juurdepääsu mitmelt IP-lt. Yandexi proksi võimaldab liiklust hajutada, vältida päringupiiranguid ja pääseda ligi piirkonnapõhistele andmetele, mis on hädavajalikud SEO, turu-uuringute ja automatiseerimise jaoks.

Miks on vaja proxy-sid Yandexi jaoks

SEO ja SERP-i parsimine on peamine kasutusjuht. Kui teil on vaja kontrollida positsioone sadade märksõnade lõikes või jälgida otsingitulemusi erinevatest Venemaa piirkondadest, jõuab ühe IP-ga kiiresti päringupiiranguteni. Yandex kuvab tugevalt asukohal põhinevaid isikupärastatud tulemusi — parameeter lr juhib piirkondlikku sihtimist, kuid täpsete andmete saamiseks on vaja ka geograafiliselt õigest piirkonnast pärit IP-sid.Wordstati uurimine nõuab ettevaatlikku lähenemist. Yandexi märksõnatööriist on tundlik päringute sageduse ja sessioonide suhtes. Liiga palju päringuid liiga kiiresti käivitab CAPTCHA-d või ajutised blokeeringud. Proxy-d võimaldavad jaotada päringuid mitme IP vahel, säilitades samal ajal korrektsed sessioonide küpsised.

Regionaalsed kaalutlused

Yandex isikustab tulemusi tugevalt linna järgi. Venemaa turu-uuringuteks on vaja Venemaa IP-sid. Teiste SRÜ riikide jaoks toimivad kohalikud IP-d paremini. Otsingumootor kontrollib:

  • IP geolokaliseermine
  • Brauseri keele päised
  • Küpsiste/seansi andmed
  • Parameeter lr (asukoha piirkond) URL-ides

Hoidke igale IP-aadressile üks piirkondlik profiil. Kui vahetate sama IP kasutamise ajal erinevate piirkondade või keelte vahel, märgib Yandex selle kahtlaseks käitumiseks ja näitab CAPTCHA-sid sagedamini. Näiteks ärge otsige vene keeles Moskva piirkonnast ja seejärel lülituge kohe ukraina keelsetele päringuile — kasutage erinevate piirkondade jaoks eraldi IP-sid.

Blokkide ja CAPTCHA-de vältimine

Yandexi botitõrjesüsteem on agressiivne. Blokeeringute vähendamiseks:

  • Soojendage seansse. Ärge alustage kohe massiliste päringutega. Alustage aeglaselt, säilitage küpsised, looge seansiajalugu.
  • Inimlikud intervallid. Lisage päringute vahele realistlikud viivitused. Rakendage eksponentsiaalset tagasitõmbumist, kui tabate päringupiiranguid.
  • Normaliseerige päised. Sobitage User-Agent, Accept-Language ja ajavöönd oma proksi asukohaga. Ebakõlad käivitavad tuvastamise.
  • Üks töötaja, üks IP, üks piirkond. Ärge suunake erinevaid ülesandeid ega piirkondi läbi sama proxy. Iga bot või skript peaks tegelema ühe konkreetse ülesandega — kõige segamine tõstab punase lipu.
  • Vahemälusta tulemused. Ärge laadige uuesti andmeid, mis teil juba olemas on. Vähendage päringute koguarvu, salvestades ja taaskasutades tulemusi.

Millised proksid sobivad kõige paremini

Pakettproksid sobivad enamiku Yandexi ülesannete jaoks. Suur IP-aadresside kogum võimaldab parsimist skaleerida, kontosid eraldada ja meeskonnana töötada. IP-aadressi hind on hulgiostul minimaalne. Privaatsed proksid sobivad paremini kontopõhiste ülesannete jaoks teenustes Music ja Disk. Privaatsed IP-aadressid väldivad konflikte teiste kasutajatega ja tagavad stabiilse, ühtlase juurdepääsu. Kõik IP-aadressid kuuluvad meile ja töötavad meie enda infrastruktuuris ööpäevaringse seirega ning täieliku kvaliteedikontrolliga — see tähendab ühtlast jõudlust Yandexi ülesannete jaoks ka suure koormuse korral.