Yandex proxy

Yandex ei ole lihtsalt otsingumootor — see on kümnete teenuste ökosüsteem: Mail, Maps, Disk, Music, Market, Wordstat ja palju muud. Nende teenustega mastaapselt töötamine nõuab stabiilset juurdepääsu mitmelt IP-lt. Yandexi proksi võimaldab liiklust hajutada, vältida päringupiiranguid ja pääseda ligi piirkonnapõhistele andmetele, mis on hädavajalikud SEO, turu-uuringute ja automatiseerimise jaoks.

Miks on vaja proxy-sid Yandexi jaoks

SEO ja SERP-i parsimine on peamine kasutusjuht. Kui teil on vaja kontrollida positsioone sadade märksõnade lõikes või jälgida otsingitulemusi erinevatest Venemaa piirkondadest, jõuab ühe IP-ga kiiresti päringupiiranguteni. Yandex kuvab tugevalt asukohal põhinevaid isikupärastatud tulemusi — parameeter lr juhib piirkondlikku sihtimist, kuid täpsete andmete saamiseks on vaja ka geograafiliselt õigest piirkonnast pärit IP-sid.Wordstati uurimine nõuab ettevaatlikku lähenemist. Yandexi märksõnatööriist on tundlik päringute sageduse ja sessioonide suhtes. Liiga palju päringuid liiga kiiresti käivitab CAPTCHA-d või ajutised blokeeringud. Proxy-d võimaldavad jaotada päringuid mitme IP vahel, säilitades samal ajal korrektsed sessioonide küpsised.

Regionaalsed kaalutlused

Yandex isikustab tulemusi tugevalt linna järgi. Venemaa turu-uuringuteks on vaja Venemaa IP-sid. Teiste SRÜ riikide jaoks toimivad kohalikud IP-d paremini. Otsingumootor kontrollib:

IP geolokaliseermine

Brauseri keele päised

Küpsiste/seansi andmed

Parameeter lr (asukoha piirkond) URL-ides

Hoidke igale IP-aadressile üks piirkondlik profiil. Kui vahetate sama IP kasutamise ajal erinevate piirkondade või keelte vahel, märgib Yandex selle kahtlaseks käitumiseks ja näitab CAPTCHA-sid sagedamini. Näiteks ärge otsige vene keeles Moskva piirkonnast ja seejärel lülituge kohe ukraina keelsetele päringuile — kasutage erinevate piirkondade jaoks eraldi IP-sid.

Blokkide ja CAPTCHA-de vältimine

Yandexi botitõrjesüsteem on agressiivne. Blokeeringute vähendamiseks:

Soojendage seansse. Ärge alustage kohe massiliste päringutega. Alustage aeglaselt, säilitage küpsised, looge seansiajalugu.

Inimlikud intervallid. Lisage päringute vahele realistlikud viivitused. Rakendage eksponentsiaalset tagasitõmbumist, kui tabate päringupiiranguid.

Normaliseerige päised. Sobitage User-Agent, Accept-Language ja ajavöönd oma proksi asukohaga. Ebakõlad käivitavad tuvastamise.

Üks töötaja, üks IP, üks piirkond. Ärge suunake erinevaid ülesandeid ega piirkondi läbi sama proxy. Iga bot või skript peaks tegelema ühe konkreetse ülesandega — kõige segamine tõstab punase lipu.

Vahemälusta tulemused. Ärge laadige uuesti andmeid, mis teil juba olemas on. Vähendage päringute koguarvu, salvestades ja taaskasutades tulemusi.

Millised proksid sobivad kõige paremini