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بروكسي Yandex

بروكسيات IPv4 لتحليل نتائج بحث Yandex وخدمة Wordstat: عناوين IP روسية، HTTP/HTTPS/SOCKS5، عنوان IP واحد لكل منطقة، حركة مرور غير محدودة.

اضبط خطتك ←وكلاء لمدة 48 ساعة
غير محدودبلا رسوم لكل GB
AMD EPYCأجهزة خوادم من أحدث جيل
حتى 80 Gbpsالوصلة الصاعدة لكل خادم
REST + MCPوفّر وأدِر عبر API

أنشئ خطة البروكسي.

ابنِ خطة تناسب عبء عملك بدقة. اختر نوع البروكسي والمواقع وحجم عناوين IP ومدة الفوترة ودعم UDP الاختياري—ويتحدّث السعر فورًا.

الدولةعدد عناوين IP
دعم UDP
إيقاف

يضيف 50% إلى سعر الخطة الأساسية. يعمل عبر SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — للألعاب وVoIP والبث.

هل تحتاج إلى عدة دول في باقة واحدة أو عناوين IP إضافية للقائمة البيضاء أو اتصالات إضافية؟أنشئها في لوحة التحكم

أربع طرق لشراء البروكسي.
واحدة تناسب هذا العبء.

تستخدم جميع عناوين FineProxy بروتوكول IPv4. تظل بروكسيات مراكز البيانات والبروكسيات المخصصة وبروكسيات مزودي الإنترنت ثابتة طوال مدة الخطة، بينما تتغير البروكسيات الدوارة مع كل طلب. تشمل الخطط الثابتة حركة مرور غير محدودة. الخيار المميَّز يطابق حالة الاستخدام الأساسية لهذه الصفحة: باقة مركز بيانات.

موصى به هناباقة مركز بياناتتُباع على دفعات، مشتركةمخصصشخصي، من عنوان IP واحدISPعناوين مسجّلة لدى ISP وثابتةدوّارالفوترة بأرصدة API
الأنسبالبوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.
الأشخاص لكل عنوانحتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.حتى 5مجمع مشترك
ثقة المنصةقياسيASN مركز بياناتعالٍ — حصريعالٍ — مسجّل لدى ISPيختلف حسب المجمع
السعر يبدأ من$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
الحد الأدنى للطلب100 عنوان IP1 IP100 عنوان IP2.5 مليون رصيد
مدة العنوانثابت طوال المدةثابت طوال المدةثابت طوال المدةيتغيّر مع كل طلب
عرض النطاق التردديغير محدودغير محدودغير محدودالأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.
UDP / مكالمات صوتيةإضافة اختياريةإضافة اختياريةإضافة اختياريةغير متاح
البروتوكولاتHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
المصادقةقائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.مفتاح API
اعرض الباقاتاعرض باقات البروكسي المخصصاعرض باقات ISPاعرض الباقات
موصى به هنا

باقة مركز بيانات

تُباع على دفعات، مشتركة

الأنسب

البوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.

الأشخاص لكل عنوان

حتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.

ثقة المنصة

قياسيASN مركز بيانات

السعر يبدأ من

$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا

الحد الأدنى للطلب

100 عنوان IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض الباقات

مخصص

شخصي، من عنوان IP واحد

الأنسب

جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.

الأشخاص لكل عنوان

1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.

ثقة المنصة

عالٍ — حصري

السعر يبدأ من

$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.

الحد الأدنى للطلب

1 IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض باقات البروكسي المخصص

ISP

عناوين مسجّلة لدى ISP وثابتة

الأنسب

أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.

الأشخاص لكل عنوان

حتى 5

ثقة المنصة

عالٍ — مسجّل لدى ISP

السعر يبدأ من

$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا

الحد الأدنى للطلب

100 عنوان IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض باقات ISP

دوّار

الفوترة بأرصدة API

الأنسب

جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.

الأشخاص لكل عنوان

مجمع مشترك

ثقة المنصة

يختلف حسب المجمع

السعر يبدأ من

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

الحد الأدنى للطلب

2.5 مليون رصيد

مدة العنوان

يتغيّر مع كل طلب

عرض النطاق الترددي

الأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.

UDP / مكالمات صوتية

غير متاح

البروتوكولات

HTTP, SOCKS5

المصادقة

مفتاح API

اعرض الباقات

وكلاء لمدة 48 ساعة

أنشئ خطة تناسب مهمتك واختبر الوكلاء في العمل الفعلي. ادفع مقابل الإعداد المحدد لمدة 48 ساعة، ويُحتسب السعر أثناء الإعداد.

وكلاء لمدة 48 ساعة

أبرز مواقع البروكسي

ثمانية مواقع بروكسي يختارها عملاء FineProxy أكثر من غيرها.

اعرض كل المواقع

اتصل مرة واحدة.
ثم اسأل فحسب.

تشغّل FineProxy خادمًا أصليًا هو خادم MCP: الصق عنوان URL واحدًا في وكيلك ليحصل على 49 أداة من لوحة التحكم — الشراء، والتجديد، وتدوير IP، وقوائم عناوين IP المسموح بها، وتحليلات الاستخدام، والفواتير، والدعم. العمليات نفسها متاحة عبر REST API إذا كنت تفضّل كتابة الاستدعاءات بنفسك.

ثم يكفي أن تقول

  • اشترِ 1,000 عنوان IP روسي من مركز بيانات لتحليل نتائج Yandex SERP
  • أضِف 203.0.113.7 إلى قائمة عناوين IP المسموح بها لخدمة البروكسي لديّ
  • صدّر قائمة البروكسي لديّ بصيغة JSON
  • اعرض الخدمات ذات أعلى معدل أخطاء اليوم
  • اعرض حالة خدمات البروكسي لديّ وتفاصيل فوترتها
اعرف المزيد أنشئ مفتاح API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

أعد تشغيل Claude بعد حفظ الإعداد. ستظهر أدوات FineProxy الـ 49 بعد ذلك في قائمة الأدوات المتاحة.

ما لن يفعله الوكيل — مهما طلبت

إنفاق أموالك

ست أدوات تمسّ الرصيد وجميعها تحتاج wallet:spend. احذفها من المفتاح فيستطيع الوكيل تشغيل كل ما عدا ذلك.

دفع أكثر من السعر المعروض

يحمل كل شراء القيمة expected_total_cents من عرض السعر. أي انحراف ولو بسنت واحد يرفض الطلب دون أي خصم.

إلغاء متسرّع

الأداتان غير القابلتين للتراجع ترفضان التشغيل دون confirm=true. لا يمكن أن يحدث الإنهاء كأثر جانبي.

تحصيلك مرتين

استدعاءات الدفع تتطلّب idempotency_key. إعادة المحاولة بعد انتهاء المهلة تسوي الرسوم نفسها، لا رسوماً ثانية.

MCP: 49 أداة · 9 نطاقات صلاحياتJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · بلا حالةREST API: 49 عملية · OpenAPI 3.1

إعداد يدوي

اختر نظام التشغيل أو المتصفح أو تطبيق البروكسي للحصول على دليل إعداد خطوة بخطوة.

كل التكاملات

الأنظمة

المتصفحات

التطبيقات

مصمَّم للسرعة.
حركة المرور بلا حد.

حافظت FineProxy على سرعة تصل إلى 500 Mbps في اختباراتنا القياسية على خوادم بعيدة. وفي أحمال استخراج بيانات الويب كان سقف الأداء عادةً حد المعدل لدى الموقع المستهدف—لا البروكسي.

طريقة الاختبار: 1,973,500 محاولة اتصال بالإضافة إلى تشغيل متزامن يصل إلى 96 خيطاً عبر عنوان بروكسي واحد.

500 Mbps

لكل بروكسي في اختبارات الخادم البعيد القياسية

99.97%

من الاتصالات أُنشئت عبر 1,973,500 طلباً

96

خيوط متزامنة على عنوان IP واحد دون تدهور

0

حدود عرض النطاق — حركة مرور غير محدودة في كل خطة

AMD EPYC مخصص

خوادم نملكها، بلا جيران VPS مشتركة تتنافس على المنفذ.

شبكات فرعية مملوكة

عناوين IP من نطاقات نملكها بأنفسنا، وليست معاد بيعها من مزوّد آخر.

وصلة صاعدة 80 Gbps

هامش سعة لكل خادم—وليس وعدًا لجلسة بروكسي واحدة.

Tier III / IV

مراكز بيانات بطاقة وتبريد احتياطيين في جميع مواقعنا.

ملاحظات الاختبار

يعتمد معدل النقل الفعلي على المسار والوجهة وظروف الشبكة وعلى إعداد جهاز المستخدم وأدائه. وصل حاسوب محمول على اتصال منزلي بسرعة 500 Mbps إلى نحو 468 Mbps عمليًا، بينما بلغت الخوادم البعيدة حتى 500 Mbps في الاختبارات القياسية. وفي اختبارات استثنائية من خوادم عالية الأداء مضبوطة بشكل صحيح في أوروبا والولايات المتحدة وصل معدل النقل إلى 700 Mbps؛ وهذا ليس نتيجة نمطية لكل جلسة.

كل ادّعاء في هذه الصفحة، بعبارات الآخرين.

ملاحظات عملاء مختارة من مجمع تقييمات موثّق واحد، مع رابط إلى مصدرها الأصلي.

2011نقدّم بروكسي منذ

المواقع والمخزون

خدمة عالية الجودة! لديهم أنواع مختلفة من الوكيل بما في ذلك الأنواع الدورية بدون حدود لحركة المرور وأسعار معقولة وخيار الاستهداف الجغرافي. طرق دفع متنوعة: تشفير، PayPal أو بطاقات

Vladimir Akimkinالمنصة الداخلية لـ FineProxyمترجم من الإنجليزيةالمصدر

FineProxy هو بلا شك أحد أفضل موفري البروكسي الذين استخدمتهم على الإطلاق! سرعة الاتصال فائقة السرعة، والخدمة موثوقة، وفريق دعم العملاء مفيد للغاية. سواء كنت بحاجة إلى وكلاء للتصفح أو استخراج المحتوى المقيد جغرافيًا أو فتحه، فإنهم يوفرون تجربة سلسة. لقد استخدمت العديد من الخدمات الأخرى من قبل، ولكن لا شيء يضاهي اتساق وأداء FineProxy. إذا كنت تبحث عن خدمة وكيل عالية الجودة وخالية من المتاعب، فإنني أوصي بشدة بتجربتها.

omkarDieg, العام الماضيمترجم من الإنجليزيةالمصدر

حركة المرور بلا حد

عناوين بروكسي أوروبية بأسعار معقولة. إنه مزود البروكسي الوحيد الذي لا يزال يحافظ على انخفاض أسعاره. بحثت في جميع أنحاء الإنترنت عن شيء كهذا، واتضح في النهاية أنه أرخص مزود بروكسي يقدم نطاقًا تردديًا غير محدود.

Wowser BrowserTrustpilot, هذا العاممترجم من الإنجليزيةالمصدر

بينما يتقاضى مقدمو الخدمة الآخرون رسومًا مقابل GB أو حتى لكل طلب، يظل هؤلاء الأشخاص مخلصين لمهمتهم ويقدمون وكلاء مراكز بيانات بأسعار معقولة مع نطاق ترددي غير محدود. لقد بحثت في جميع أنحاء الإنترنت عن خدمة مثل هذه وكنت سعيدًا جدًا لأنني وجدتها.

bhwowsersNorton Safe Web, هذا العاممترجم من الإنجليزيةالمصدر

تشغيل الحسابات

استخدمت الخدمة مع روبوت على Twitch وعملت بشكل مثالي. أشكر FineProxy على تخصيص نظام جيد جدًا لما أحتاج إليه تحديدًا.

blastzadaaaaSaasHub, قبل أكثر من سنتينمترجم من الإنجليزيةالمصدر

لقد عملت مع Fineproxy لعدة أشهر. الوكلاء جيدون. لقد كنت أشتري للشبكات الاجتماعية لفترة طويلة. إذا كانت هناك أسئلة، فالإجابة تأتي بسرعة كبيرة. الشروط مرنة للغاية، ويمكنك دائمًا التفاوض. بشكل عام، الانطباعات هي الأكثر إيجابية. نوصي بشدة.

Oleg Barالمنصة الداخلية لـ FineProxyمترجم من الإنجليزيةالمصدر

نُورد التقييمات بنصها الكامل. وحيث طرح العميل أمراً يمكننا الرد عليه، نعرض ردّنا من المنصة الأصلية معه.

جميع تقييمات العملاء
لماذا تستخدم البروكسي عند العمل مع Yandex؟المنطقة والحجم

هناك سببان رئيسيان: التحكم في منطقة ولغة النتائج (البحث، الخرائط، السوق، وغيرها) مع توزيع الحمل لتقليل تكرار ظهور CAPTCHA أثناء الطلبات الآلية. بالنسبة للمستخدمين الدوليين، توفر البروكسيات أيضًا الوصول إلى نتائج محلية وخدمات مقيدة جغرافيًا.

أي موقع جغرافي للبروكسي يجب أن أختاره لـ Yandex؟طابق المنطقة

اختر البلد أو المنطقة التي تحتاج نتائج منها. يخصّص Yandex الاستجابات بشكل كبير حسب الموقع الجغرافي، لذا حافظ على بلد خروج ثابت وأنشئ ملفًا شخصيًا واحدًا (ملفات تعريف الارتباط/اللغة/المنطقة) لكل IP لضمان الاستقرار.

ما الذي يجب مراعاته عند استخدام Wordstat و Direct؟حافظ على الجلسات

واجهة Wordstat حساسة لتكرار الطلبات والجلسات. احتفظ بملفات تعريف الارتباط، ولا تطلق عشرات الاتصالات المتزامنة على الصفحات، وأضف فترات توقف مؤقتة، وخزّن النتائج مؤقتًا. للتكامل الرسمي وإعداد التقارير، استكشف خيارات Yandex Direct API (الوصول عبر التوكن مع حدود طلبات موثّقة).

كيف أقلّل من ظهور CAPTCHA وأخطاء 429؟أبطئ واعزل

Yandex حساس للغاية لتكرار الطلبات. أضف فترات تأخير عشوائية كبيرة بين صفحات نتائج البحث (15–60 ثانية). لا تخلط بين مناطق ومهام متعددة على عنوان IP واحد. أفضل ممارسة: عامل واحد، IP واحد، منطقة واحدة. ومع ذلك، فإن التأخير وحده لن يقضي على اختبارات CAPTCHA — فـ Yandex يعرضها حتى للمستخدمين الحقيقيين أثناء البحث. ستحتاج إلى دمج خدمة حل CAPTCHA في جميع الأحوال.

كيف أتعامل مع الخدمات الأخرى مثل Maps و Market و Metrica؟فضّل API الرسمية

بعض الخدمات توفر واجهات API مرخّصة — وهذا هو المسار المفضّل. استخراج البيانات من واجهات المستخدم بدون API غالبًا ما يصطدم بإجراءات مكافحة البوتات (CAPTCHA متكررة، تخطيطات متغيرة). إذا كان لا بد من استخدام استخراج بيانات واجهة المستخدم، فثبّت المنطقة واللغة، وقارن بين إصدارات الجوال وسطح المكتب، وحدّث المحلل بانتظام.

ماذا عن الوصول من الخارج أو أثناء السفر؟استخدم IP روسي

استخدم عنوان IP روسي. احتفظ برقم هاتف في متناول يدك للتحقق عبر الرسائل القصيرة — فقد تحتاج إليه إذا طلبت منك الخدمة تسجيل الدخول مرة أخرى.

ما أفضل البروتوكولات والإعدادات؟HTTP أو SOCKS5

بروتوكول HTTP/HTTPS يكفي لمعظم المهام. أما SOCKS5 فهو مفيد للمتصفحات بدون واجهة وأدوات الأتمتة. إذا كنت تستخدم SOCKS5، تأكد من أن تحليل DNS يمر عبر البروكسي (socks5h) وليس محليًا — وإلا سيكتشف Yandex تعارضًا بين منطقة عنوان IP الخاص بك وموقع DNS.

الدليل

الكَشط والوصول الإقليمي وأتمتة الخدمات

3 دقيقة قراءةفريق شبكة FineProxy

Yandex ليس مجرد محرك بحث — بل هو منظومة متكاملة تضم عشرات الخدمات: البريد، الخرائط، التخزين السحابي، الموسيقى، السوق، Wordstat، وغيرها الكثير. العمل مع هذه الخدمات على نطاق واسع يتطلب وصولًا مستقرًا من عناوين IP متعددة. يتيح لك البروكسي لـ Yandex توزيع حركة المرور، وتجنّب حدود الطلبات، والوصول إلى البيانات الخاصة بكل منطقة والضرورية لـ SEO وأبحاث السوق والأتمتة.

لماذا تحتاج بروكسيات لـ Yandex

تحليل SEO ونتائج SERP هو حالة الاستخدام الأساسية. عندما تحتاج إلى فحص الترتيب عبر مئات الكلمات المفتاحية أو مراقبة نتائج البحث من مناطق روسية مختلفة، فإن عنوان IP واحد يصل إلى حدود الطلبات بسرعة. يقدّم Yandex نتائج مخصصة بشكل كبير بناءً على الموقع — معامل lr يتحكم في استهداف المنطقة، لكنك تحتاج أيضًا إلى عناوين IP من الموقع الجغرافي الصحيح للحصول على بيانات دقيقة.يتطلب البحث في Wordstat تعاملًا دقيقًا. أداة الكلمات المفتاحية في Yandex حساسة لتكرار الطلبات والجلسات. كثرة الطلبات بسرعة كبيرة تؤدي إلى ظهور CAPTCHA أو حظر مؤقت. تتيح لك البروكسيات توزيع الاستعلامات على عناوين IP متعددة مع الحفاظ على ملفات تعريف ارتباط الجلسة بشكل سليم.

اعتبارات جغرافية

يخصّص Yandex النتائج بشكل كبير حسب المدينة. لأبحاث السوق الروسي، تحتاج إلى عناوين IP روسية. أما بالنسبة لدول رابطة الدول المستقلة الأخرى، فإن عناوين IP المحلية تعمل بشكل أفضل. يتحقق محرك البحث من:

  • تحديد الموقع الجغرافي لـ IP
  • ترويسات لغة المتصفح
  • بيانات ملفات تعريف الارتباط/الجلسات
  • معامل lr (منطقة الموقع) في عناوين URL

حافظ على ملف تعريف إقليمي واحد لكل عنوان IP. إذا قمت بالتبديل بين مناطق أو لغات مختلفة أثناء استخدام نفس عنوان IP، فإن Yandex يُصنّف ذلك كسلوك مشبوه ويعرض اختبارات CAPTCHA بشكل أكثر تكرارًا. على سبيل المثال، لا تبحث بالروسية منطقة موسكو ثم تنتقل فورًا إلى استعلامات باللغة الأوكرانية — استخدم عناوين IP منفصلة لكل منطقة.

تجنّب الحظر وCAPTCHAs

نظام مكافحة البوتات في Yandex صارم للغاية. لتقليل حالات الحظر:

  • قم بتهيئة الجلسات تدريجيًا. لا تُطلق الطلبات دفعة واحدة. ابدأ ببطء، وحافظ على ملفات تعريف الارتباط، وابنِ سجل جلسات.
  • فترات تشبه السلوك البشري. أضف تأخيرات واقعية بين الطلبات. طبّق تراجعًا أسيًا عند بلوغ حدود المعدل.
  • وحّد الترويسات. اجعل User-Agent وAccept-Language والمنطقة الزمنية متوافقة مع موقع البروكسي الجغرافي. أي تناقض يُفعّل آليات الكشف.
  • عامل واحد، IP واحد، منطقة واحدة. لا تُمرّر مهامًا أو مناطق مختلفة عبر نفس البروكسي. يجب أن يتولى كل بوت أو سكريبت مهمة واحدة محددة — خلط كل شيء معًا يثير الشكوك.
  • خزّن النتائج مؤقتًا. لا تُعد جلب بيانات تمتلكها بالفعل. قلّل إجمالي حجم الطلبات عبر تخزين النتائج وإعادة استخدامها.

أفضل أنواع البروكسي للاستخدام

بروكسيات بالحزمة تناسب معظم مهام Yandex. تتيح لك مجموعة IP الكبيرة توسيع نطاق الاستخراج، وفصل الحسابات، والعمل ضمن فرق. تكلفة كل IP تكون في حدها الأدنى عند الشراء بالجملة. وكلاء مخصصون أفضل للمهام المرتبطة بحسابات محددة على Music أو Disk. عناوين IP المخصصة تتجنب التعارض مع المستخدمين الآخرين وتوفر وصولًا مستقرًا ومتسقًا. جميع عناوين IP مملوكة ومستضافة على بنيتنا التحتية الخاصة مع مراقبة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وتحكم كامل في الجودة — مما يعني أداءً ثابتًا لمهام Yandex حتى تحت الأحمال العالية.