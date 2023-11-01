بروكسي Yandex

Yandex ليس مجرد محرك بحث — بل هو منظومة متكاملة تضم عشرات الخدمات: البريد، الخرائط، التخزين السحابي، الموسيقى، السوق، Wordstat، وغيرها الكثير. العمل مع هذه الخدمات على نطاق واسع يتطلب وصولًا مستقرًا من عناوين IP متعددة. يتيح لك البروكسي لـ Yandex توزيع حركة المرور، وتجنّب حدود الطلبات، والوصول إلى البيانات الخاصة بكل منطقة والضرورية لـ SEO وأبحاث السوق والأتمتة.
لماذا تحتاج بروكسيات لـ Yandex
تحليل SEO ونتائج SERP هو حالة الاستخدام الأساسية. عندما تحتاج إلى فحص الترتيب عبر مئات الكلمات المفتاحية أو مراقبة نتائج البحث من مناطق روسية مختلفة، فإن عنوان IP واحد يصل إلى حدود الطلبات بسرعة. يقدّم Yandex نتائج مخصصة بشكل كبير بناءً على الموقع — معامل lr يتحكم في استهداف المنطقة، لكنك تحتاج أيضًا إلى عناوين IP من الموقع الجغرافي الصحيح للحصول على بيانات دقيقة.يتطلب البحث في Wordstat تعاملًا دقيقًا. أداة الكلمات المفتاحية في Yandex حساسة لتكرار الطلبات والجلسات. كثرة الطلبات بسرعة كبيرة تؤدي إلى ظهور CAPTCHA أو حظر مؤقت. تتيح لك البروكسيات توزيع الاستعلامات على عناوين IP متعددة مع الحفاظ على ملفات تعريف ارتباط الجلسة بشكل سليم.
اعتبارات جغرافية
يخصّص Yandex النتائج بشكل كبير حسب المدينة. لأبحاث السوق الروسي، تحتاج إلى عناوين IP روسية. أما بالنسبة لدول رابطة الدول المستقلة الأخرى، فإن عناوين IP المحلية تعمل بشكل أفضل. يتحقق محرك البحث من:
- تحديد الموقع الجغرافي لـ IP
- ترويسات لغة المتصفح
- بيانات ملفات تعريف الارتباط/الجلسات
- معامل lr (منطقة الموقع) في عناوين URL
حافظ على ملف تعريف إقليمي واحد لكل عنوان IP. إذا قمت بالتبديل بين مناطق أو لغات مختلفة أثناء استخدام نفس عنوان IP، فإن Yandex يُصنّف ذلك كسلوك مشبوه ويعرض اختبارات CAPTCHA بشكل أكثر تكرارًا. على سبيل المثال، لا تبحث بالروسية منطقة موسكو ثم تنتقل فورًا إلى استعلامات باللغة الأوكرانية — استخدم عناوين IP منفصلة لكل منطقة.
تجنّب الحظر وCAPTCHAs
نظام مكافحة البوتات في Yandex صارم للغاية. لتقليل حالات الحظر:
- قم بتهيئة الجلسات تدريجيًا. لا تُطلق الطلبات دفعة واحدة. ابدأ ببطء، وحافظ على ملفات تعريف الارتباط، وابنِ سجل جلسات.
- فترات تشبه السلوك البشري. أضف تأخيرات واقعية بين الطلبات. طبّق تراجعًا أسيًا عند بلوغ حدود المعدل.
- وحّد الترويسات. اجعل User-Agent وAccept-Language والمنطقة الزمنية متوافقة مع موقع البروكسي الجغرافي. أي تناقض يُفعّل آليات الكشف.
- عامل واحد، IP واحد، منطقة واحدة. لا تُمرّر مهامًا أو مناطق مختلفة عبر نفس البروكسي. يجب أن يتولى كل بوت أو سكريبت مهمة واحدة محددة — خلط كل شيء معًا يثير الشكوك.
- خزّن النتائج مؤقتًا. لا تُعد جلب بيانات تمتلكها بالفعل. قلّل إجمالي حجم الطلبات عبر تخزين النتائج وإعادة استخدامها.
أفضل أنواع البروكسي للاستخدام
بروكسيات بالحزمة تناسب معظم مهام Yandex. تتيح لك مجموعة IP الكبيرة توسيع نطاق الاستخراج، وفصل الحسابات، والعمل ضمن فرق. تكلفة كل IP تكون في حدها الأدنى عند الشراء بالجملة. وكلاء مخصصون أفضل للمهام المرتبطة بحسابات محددة على Music أو Disk. عناوين IP المخصصة تتجنب التعارض مع المستخدمين الآخرين وتوفر وصولًا مستقرًا ومتسقًا. جميع عناوين IP مملوكة ومستضافة على بنيتنا التحتية الخاصة مع مراقبة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وتحكم كامل في الجودة — مما يعني أداءً ثابتًا لمهام Yandex حتى تحت الأحمال العالية.