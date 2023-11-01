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Proxy Yandex

Proxies IPv4 pour le parsing SERP Yandex et Wordstat : IP russes, HTTP/HTTPS/SOCKS5, une IP par région, trafic illimité.

Configurer votre offre →Proxys pour 48 heures
Sans limite de traficAucuns frais par Go
AMD EPYCMatériel serveur de dernière génération
Jusqu’à 80 Gbit/sLiaison montante par serveur
REST + MCPProvisionnez et gérez par API

Configurez votre offre proxy.

Créez une offre adaptée à votre charge de travail. Choisissez le type de proxy, les emplacements, le nombre d’IP, la durée de facturation et la prise en charge UDP facultative : le prix est actualisé instantanément.

PaysNombre d’IP
Prise en charge UDP
Désactivée

Ajoute 50 % au prix de base de l’offre. Fonctionne via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pour les jeux, la VoIP et le streaming.

Plusieurs pays dans un même forfait, des IP supplémentaires en liste blanche ou plus de connexions ?Configurer dans le tableau de bord

Quatre façons d’acheter des proxys.
Une option convient à cette charge de travail.

Toutes les adresses FineProxy utilisent IPv4. Les proxys de datacenter, dédiés et FAI restent statiques pendant toute la durée de l’offre ; les proxys rotatifs changent à chaque requête. Les offres statiques incluent un trafic illimité. L’option mise en avant correspond au principal cas d’utilisation de cette page : Forfait centre de données.

Recommandé iciForfait centre de donnéesVendu par blocs, partagéDédiéPersonnel, à partir d’une seule IPISPAdresses statiques enregistrées auprès d’un FAIRotatifFacturé en crédits API
Idéal pourBots et surveillance à grande échellePour les tâches sans compte persistant.Sessions de compte longue duréeUne adresse par profil, utilisée uniquement par vous.Cibles qui évaluent l’ASNEnregistré auprès d’un fournisseur d’accès à Internet.Collecte, pas comptesUne session persistante ne doit pas changer d’adresse.
Utilisateurs par adresseJusqu’à 5La réputation dépend en partie des autres utilisateurs du réseau.1 — vousPersonne d’autre ne l’utilise pendant toute la durée.Jusqu’à 5Pool partagé
Confiance de la plateformeStandardASN de centre de donnéesÉlevée — exclusifÉlevée — enregistré auprès d’un FAIVarie selon le pool
Prix à partir de$12 / 100 IPs0,12 $ par adresse et par mois$12 / 100 IPsAchetez exactement ce dont vous avez besoin.$30 / 100 IPs0,30 $ par adresse et par mois$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Commande minimale100 IP1 IP100 IP2,5 millions de crédits
Durée de conservation de l’adresseStatique pendant toute la duréeStatique pendant toute la duréeStatique pendant toute la duréeChange à chaque requête
Bande passanteSans limite de traficSans limite de traficSans limite de traficCréditsFacturé par requête, et non par gigaoctet.
UDP / appels vocauxOption facultativeOption facultativeOption facultativeIndisponible
ProtocolesHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthentificationListe d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Clé API
Voir les offresVoir les offres dédiéesVoir les offres FAIVoir les offres
Recommandé ici

Forfait centre de données

Vendu par blocs, partagé

Idéal pour

Bots et surveillance à grande échellePour les tâches sans compte persistant.

Utilisateurs par adresse

Jusqu’à 5La réputation dépend en partie des autres utilisateurs du réseau.

Confiance de la plateforme

StandardASN de centre de données

Prix à partir de

$12 / 100 IPs0,12 $ par adresse et par mois

Commande minimale

100 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres

Dédié

Personnel, à partir d’une seule IP

Idéal pour

Sessions de compte longue duréeUne adresse par profil, utilisée uniquement par vous.

Utilisateurs par adresse

1 — vousPersonne d’autre ne l’utilise pendant toute la durée.

Confiance de la plateforme

Élevée — exclusif

Prix à partir de

$12 / 100 IPsAchetez exactement ce dont vous avez besoin.

Commande minimale

1 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres dédiées

ISP

Adresses statiques enregistrées auprès d’un FAI

Idéal pour

Cibles qui évaluent l’ASNEnregistré auprès d’un fournisseur d’accès à Internet.

Utilisateurs par adresse

Jusqu’à 5

Confiance de la plateforme

Élevée — enregistré auprès d’un FAI

Prix à partir de

$30 / 100 IPs0,30 $ par adresse et par mois

Commande minimale

100 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres FAI

Rotatif

Facturé en crédits API

Idéal pour

Collecte, pas comptesUne session persistante ne doit pas changer d’adresse.

Utilisateurs par adresse

Pool partagé

Confiance de la plateforme

Varie selon le pool

Prix à partir de

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Commande minimale

2,5 millions de crédits

Durée de conservation de l’adresse

Change à chaque requête

Bande passante

CréditsFacturé par requête, et non par gigaoctet.

UDP / appels vocaux

Indisponible

Protocoles

HTTP, SOCKS5

Authentification

Clé API

Voir les offres

Proxys pour 48 heures

Composez une offre adaptée à votre tâche et testez les proxys en conditions réelles. Payez la configuration choisie pour 48 heures — le prix est calculé pendant la configuration.

Proxys pour 48 heures

Principaux emplacements de proxys

Les huit emplacements de proxys les plus souvent choisis par les clients FineProxy.

Voir tous les emplacements

Connectez-vous une seule fois.
Il suffit ensuite de demander.

FineProxy propose un Serveur MCP : collez une URL dans votre agent et il dispose de 49 outils de l’espace client — achats, renouvellements, rotation des IP, listes d’IP autorisées, analyses d’utilisation, factures et assistance. Les mêmes opérations sont disponibles via une REST API si vous préférez écrire vous-même les appels.

Il suffit ensuite de dire

  • Achète 1,000 russe IP de centre de données pour Yandex analyse des SERP
  • Ajoute à la liste d’IP autorisées 203.0.113.7 pour mon service proxy
  • Exporte mon liste de proxys au format JSON
  • Affiche quels services ont eu le taux d’erreur le plus élevé aujourd’hui
  • Affiche le statut et détails de facturation pour mon services proxy
En savoir plus Créez une clé API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Redémarrez Claude après avoir enregistré la configuration. Les 49 outils FineProxy apparaîtront alors dans la liste des outils disponibles.

Ce que l’agent ne fera pas, quoi que vous demandiez

Dépenser votre argent

Six outils agissent sur le solde et exigent tous wallet:spend. N’accordez pas cette autorisation à la clé et l’agent pourra exécuter toutes les autres opérations.

Payer plus que le montant du devis

Chaque achat transmet le champ expected_total_cents du devis. Au moindre centime d’écart, l’appel est rejeté et rien n’est facturé.

Annuler par inadvertance

Les deux outils irréversibles refusent de s’exécuter sans confirm=true. Une résiliation ne peut pas se produire comme effet secondaire.

Vous facturer deux fois

Les appels financiers utilisent une idempotency_key. Une nouvelle tentative après expiration règle la même opération, pas une seconde.

MCP : 49 outils · 9 périmètres d’autorisationJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sans étatAPI REST : 49 opérations · OpenAPI 3.1

Configuration manuelle

Choisissez votre système d’exploitation, navigateur ou application proxy pour obtenir un guide de configuration pas à pas.

TOUTES LES INTÉGRATIONS

Systèmes

Navigateurs

Applications

Conçu pour la vitesse.
Le trafic n’est jamais mesuré.

FineProxy a maintenu jusqu’à 500 Mbit/s lors de nos tests standard sur serveurs distants. Pour le scraping, la limite provenait généralement du débit autorisé par le site cible, et non du proxy.

Méthode de test : 1 973 500 tentatives de connexion et tests simultanés jusqu’à 96 threads via une seule IP proxy.

500 Mbps

par proxy lors de tests standard sur serveurs distants

99.97%

des connexions établies sur 1 973 500 requêtes

96

threads simultanés sur une même IP sans dégradation

0

plafonds de bande passante — trafic illimité avec toutes les offres

AMD EPYC dédié

Nos propres serveurs, sans voisins sur VPS partagé en concurrence pour le port.

Sous-réseaux propres

Les IP proviennent de plages que nous détenons, et non de la revente d’un autre fournisseur.

Liaison montante de 80 Gbit/s

Marge de capacité par serveur — il ne s’agit pas d’une promesse pour une session proxy individuelle.

Tier III / IV

Centres de données dotés d’une alimentation et d’un refroidissement redondants dans nos différents emplacements.

Notes du test

Le débit réel dépend de la route, de la destination, des conditions réseau ainsi que de la configuration et des performances de l’équipement de l’utilisateur. Un ordinateur portable connecté à une ligne domestique de 500 Mbit/s a atteint environ 468 Mbit/s en pratique, tandis que des serveurs distants ont atteint 500 Mbit/s lors des tests standard. Dans des tests exceptionnels réalisés depuis des serveurs hautes performances correctement configurés en Europe et aux États-Unis, le débit a atteint 700 Mbit/s ; ce résultat n’est pas représentatif d’une session habituelle.

Chaque affirmation sur cette page, selon les mots d’autres clients.

Avis clients pertinents, issus d’un pool d’avis vérifiés et liés à leur source d’origine.

2011fournit des proxys depuis

Emplacements et stock

Prestation de qualité ! Ils proposent différents types de proxy, notamment des proxys rotatifs sans limite de trafic, des prix abordables et une option de ciblage géographique. Différents modes de paiement : crypto, PayPal ou cartes

Vladimir AkimkinPlateforme interne FineProxyTraduit de l’anglaisSource

FineProxy est, sans aucun doute, l’un des meilleurs fournisseurs de proxy que j’ai jamais utilisé ! La vitesse de connexion est ultra-rapide, le service est fiable et l'équipe de support client est extrêmement utile. Que vous ayez besoin de proxys pour naviguer, récupérer ou déverrouiller du contenu géo-restreint, ils offrent une expérience transparente. J'ai déjà utilisé de nombreux autres services, mais aucun n'est comparable à la cohérence et aux performances de FineProxy. Si vous recherchez un service proxy de haute qualité et sans stress, je vous recommande fortement de l'essayer.

omkarDieg, L’année dernièreTraduit de l’anglaisSource

Trafic jamais mesuré

Des proxys européens abordables. C'est le seul fournisseur de proxys qui continue à maintenir ses prix bas. J'avais cherché quelque chose de ce genre partout sur Internet, et il s'est avéré être le fournisseur de proxys avec bande passante illimitée le moins cher.

Wowser BrowserTrustpilot, Cette annéeTraduit de l’anglaisSource

Alors que d'autres fournisseurs facturent par Go ou même par demande, ces types restent fidèles à leur mission et proposent des proxys de centre de données à des prix raisonnables avec une bande passante illimitée. J'ai cherché partout sur Internet un service comme celui-ci et je suis très heureux de les avoir trouvés.

bhwowsersNorton Safe Web, Cette annéeTraduit de l’anglaisSource

Comptes actifs

Je l'ai utilisé avec un bot Twitch et il a parfaitement fonctionné. Je remercie FineProxy d'avoir consacré un très bon système à ce dont j'ai précisément besoin.

blastzadaaaaSaasHub, Il y a plus de 2 ansTraduit de l’anglaisSource

J'ai travaillé avec Fineproxy pendant plusieurs mois. Les proxys sont bonnes. J'achète pour les réseaux sociaux depuis longtemps. S'il y a des questions, la réponse arrive très rapidement. Les conditions sont très flexibles, vous pouvez toujours négocier. En général, les impressions sont les plus positives. Je le recommande vivement.

Oleg BarPlateforme interne FineProxyTraduit de l’anglaisSource

Les avis sont cités intégralement. Lorsqu’un client a soulevé un point auquel nous pouvions répondre, notre réponse sur la plateforme d’origine est également affichée.

Tous les avis clients
Pourquoi utiliser des proxies pour travailler avec Yandex ?Deux raisons principales

Deux raisons principales : contrôler la région et langue des résultats (recherche, cartes, marché, etc.) tout en répartissant la charge pour réduire la fréquence des CAPTCHA lors des requêtes automatisées. Pour les utilisateurs internationaux, les proxies permettent également d'accéder aux résultats localisés et aux services géo-restreints.

Quelle localisation de proxy choisir pour Yandex ?Faites correspondre le

Faites correspondre le pays ou la région pour lesquels vous souhaitez obtenir des résultats. Yandex personnalise fortement les réponses en fonction de la géographie : conservez donc un pays de sortie cohérent et maintenez un seul profil (cookies/langue/région) par IP pour garantir la stabilité.

Quels points prendre en compte pour Wordstat et Direct ?L’interface de

L’interface de Wordstat est sensible à la fréquence des requêtes et aux sessions. Conservez les cookies, évitez de solliciter les pages depuis des dizaines de threads simultanément, ajoutez des pauses et mettez les résultats en cache. Pour une intégration formelle et le reporting, explorez les options de l’API Yandex Direct (accès par token avec des limites de débit documentées).

Comment réduire les CAPTCHAs et les erreurs 429 ?Yandex est très

Yandex est très sensible à la fréquence des requêtes. Ajoutez des délais aléatoires importants entre les pages de résultats (15 à 60 secondes). Ne mélangez pas plusieurs régions et tâches sur une même IP. Bonne pratique : un worker, une IP, une région. Toutefois, les délais seuls n’élimineront pas les CAPTCHA — Yandex les affiche même aux vrais utilisateurs lors de leurs recherches. Vous devrez dans tous les cas intégrer un service de résolution de CAPTCHA.

Comment utiliser d'autres services comme Maps, Market ou Metrica ?Certains services disposent

Certains services disposent d'API officielles — c’est la voie à privilégier. Le scraping des interfaces sans API se heurte souvent aux mesures anti-bot (CAPTCHAs fréquents, mises en page variables). Si vous devez recourir au scraping d'interface, fixez la région et langue, comparez les versions mobile et desktop, et mettez régulièrement à jour votre parseur.

Qu'en est-il de l'accès depuis l'étranger ou en déplacement ?Utilisez une IP

Utilisez une IP russe. Gardez un numéro de téléphone à portée de main pour la vérification par SMS — vous pourriez en avoir besoin si le service vous demande de vous reconnecter.

Quels protocoles et réglages privilégier ?HTTP/HTTPS convient à

HTTP/HTTPS convient à la plupart des tâches. SOCKS5 est utile pour les navigateurs headless et les outils d'automatisation. Si vous utilisez SOCKS5, assurez-vous que la résolution DNS passe par le proxy (socks5h) et non en local — sinon Yandex détecte une incohérence entre la région de votre IP et la localisation DNS.

Guide

Scraping, accès régional et automatisation des services

3 min de lectureÉquipe réseau FineProxy

Yandex n’est pas qu’un moteur de recherche — c’est un écosystème de dizaines de services : Mail, Maps, Disk, Music, Market, Wordstat, et bien d’autres. Travailler avec ces services à grande échelle nécessite un accès stable depuis plusieurs IP. Un proxy pour Yandex vous permet de répartir le trafic, d’éviter les limites de débit et d’accéder aux données régionales indispensables pour le SEO, les études de marché et l’automatisation.

Pourquoi utiliser des proxies pour Yandex

Le parsing SEO et SERP constitue le cas d’usage principal. Lorsque vous devez vérifier les classements sur des centaines de mots-clés ou surveiller les résultats de recherche depuis différentes régions russes, une seule IP atteint très vite les limites de débit. Yandex fournit des résultats fortement personnalisés en fonction de la localisation — le paramètre lr contrôle le ciblage régional, mais il vous faut également des IP issues de la bonne zone géographique pour obtenir des données fiables.La recherche sur Wordstat nécessite une approche prudente. L’outil de mots-clés de Yandex est sensible à la fréquence des requêtes et aux sessions. Trop de requêtes trop rapidement déclenche des CAPTCHA ou des blocages temporaires. Les proxies vous permettent de répartir les requêtes sur plusieurs IP tout en conservant les cookies de session appropriés.

Considérations régionales

Yandex personnalise fortement les résultats par ville. Pour les études de marché en Russie, vous avez besoin d'IP russes. Pour les autres pays de la CEI, les IP locales fonctionnent mieux. Le moteur de recherche vérifie :

  • Géolocalisation IP
  • En-têtes de langue du navigateur
  • Données de cookies/session
  • Le paramètre lr (location region) dans les URL

Conservez un seul profil régional par adresse IP. Si vous alternez entre différentes régions ou langues avec la même IP, Yandex signale ce comportement comme suspect et affiche les CAPTCHA plus fréquemment. Par exemple, n’effectuez pas de recherches en russe depuis la région de Moscou pour ensuite passer immédiatement à des requêtes en ukrainien — utilisez des IP distinctes pour chaque région.

Éviter les blocages et les CAPTCHA

Le système anti-bot de Yandex est agressif. Pour réduire les blocages :

  • Préchauffez les sessions. Ne lancez pas de requêtes en masse immédiatement. Commencez lentement, conservez les cookies et construisez un historique de session.
  • Intervalles réalistes. Ajoutez des délais naturels entre les requêtes. Implémentez un backoff exponentiel lorsque vous atteignez les limites de débit.
  • Normalisez les en-têtes. Faites correspondre le User-Agent, l’Accept-Language et le fuseau horaire avec la localisation de votre proxy. Les incohérences déclenchent la détection.
  • Un worker, une IP, une région. N’exécutez pas différentes tâches ou régions via le même proxy. Chaque bot ou script doit gérer une seule mission précise — tout mélanger déclenche des alertes.
  • Mettez les résultats en cache. Ne récupérez pas des données que vous possédez déjà. Réduisez le volume total de requêtes en stockant et en réutilisant les résultats.

Quels proxies fonctionnent le mieux

Les proxies en pack conviennent à la plupart des tâches Yandex. Un large pool d'IP vous permet de monter en charge le parsing, de séparer les comptes et de travailler en équipe. Le coût par IP est minimal lors d'un achat en volume. Les proxies dédiés sont plus adaptés aux tâches liées à des comptes spécifiques sur Music ou Disk. Les IP dédiées évitent les conflits avec d'autres utilisateurs et offrent un accès stable et cohérent. Toutes les IP nous appartiennent et sont hébergées sur notre propre infrastructure avec une surveillance 24h/24 et 7j/7 et un contrôle qualité intégral — ce qui garantit des performances constantes pour les tâches Yandex, même en cas de charge élevée.