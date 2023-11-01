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Yandex-proxy

IPv4-proxy's voor Yandex SERP-parsing en Wordstat: Russische IP's, HTTP/HTTPS/SOCKS5, één IP per regio, onbeperkt verkeer.

Abonnement configureren →Proxy’s voor 48 uur
OnbeperktGeen kosten per GB
AMD EPYCServerhardware van de nieuwste generatie
Tot 80 GbpsNetwerkverbinding per server
REST + MCPInrichten en beheren via API

Stel uw proxyabonnement.

Stel een abonnement samen voor uw exacte workload. Kies het proxytype, de locaties, het aantal IP's, de factureringsperiode en optionele UDP-ondersteuning — de prijs wordt direct bijgewerkt.

LandAantal IP's
UDP-ondersteuning
Uit

Voegt 50% toe aan de basisprijs. Werkt via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — voor gaming, VoIP en streaming.

Meerdere landen in één pakket, extra whitelist-IP’s of verbindingen?Stel het in via het dashboard

Vier manieren om proxy’s te kopen.
Eén past bij deze workload.

Alle FineProxy-adressen gebruiken IPv4. Datacenter-, dedicated en ISP-proxy’s blijven gedurende de looptijd statisch; roterende proxy’s veranderen bij elk verzoek. Statische abonnementen omvatten onbeperkt verkeer. De gemarkeerde optie past bij het belangrijkste gebruiksscenario van deze pagina: Datacenterpakket.

Hier aanbevolenDatacenterpakketVerkocht in gedeelde blokkenExclusiefPersoonlijk, vanaf één IPISPStatische, bij ISP geregistreerde adressenRoterendGefactureerd in API-tegoeden
Ideaal voorBots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.
Gebruikers per adresMaximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.Maximaal 5Gedeelde pool
PlatformvertrouwenStandaardDatacenter-ASNHoog — exclusiefHoog — geregistreerd bij ISPVerschilt per pool
Prijs vanaf$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimale bestelling100 IP’s1 IP100 IP’s2,5 miljoen tegoeden
Behoud van adresStatisch tijdens de looptijdStatisch tijdens de looptijdStatisch tijdens de looptijdWijzigt per aanvraag
BandbreedteOnbeperktOnbeperktOnbeperktTegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.
UDP / spraakoproepenOptionele uitbreidingOptionele uitbreidingOptionele uitbreidingNiet beschikbaar
ProtocollenHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthenticatieIP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.API-sleutel
Abonnementen bekijkenDedicated abonnementen bekijkenISP-abonnementen bekijkenAbonnementen bekijken
Hier aanbevolen

Datacenterpakket

Verkocht in gedeelde blokken

Ideaal voor

Bots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.

Gebruikers per adres

Maximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.

Platformvertrouwen

StandaardDatacenter-ASN

Prijs vanaf

$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand

Minimale bestelling

100 IP’s

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

Abonnementen bekijken

Exclusief

Persoonlijk, vanaf één IP

Ideaal voor

Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.

Gebruikers per adres

1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.

Platformvertrouwen

Hoog — exclusief

Prijs vanaf

$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.

Minimale bestelling

1 IP

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

Dedicated abonnementen bekijken

ISP

Statische, bij ISP geregistreerde adressen

Ideaal voor

Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.

Gebruikers per adres

Maximaal 5

Platformvertrouwen

Hoog — geregistreerd bij ISP

Prijs vanaf

$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand

Minimale bestelling

100 IP’s

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

ISP-abonnementen bekijken

Roterend

Gefactureerd in API-tegoeden

Ideaal voor

Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.

Gebruikers per adres

Gedeelde pool

Platformvertrouwen

Verschilt per pool

Prijs vanaf

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimale bestelling

2,5 miljoen tegoeden

Behoud van adres

Wijzigt per aanvraag

Bandbreedte

TegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.

UDP / spraakoproepen

Niet beschikbaar

Protocollen

HTTP, SOCKS5

Authenticatie

API-sleutel

Abonnementen bekijken

Proxy’s voor 48 uur

Stel een pakket samen voor uw taak en test de proxy’s in de praktijk. Betaal de gekozen configuratie voor 48 uur; de prijs wordt tijdens het configureren berekend.

Proxy’s voor 48 uur

Populairste proxylocaties

De acht proxylocaties die FineProxy-klanten het vaakst kiezen.

Alle locaties bekijken

Eenmalig verbinden.
Vraag het vervolgens gewoon.

FineProxy biedt een ingebouwde MCP-server: plak één URL in uw agent en deze krijgt 49 dashboardtools voor aankopen, verlengingen, IP-rotatie, toelatingslijsten, gebruiksanalyse, facturen en ondersteuning. Dezelfde bewerkingen zijn beschikbaar via een REST API als u de aanroepen liever zelf schrijft.

Zeg vervolgens gewoon

  • Koop 1,000 Russian datacenter-IP’s voor Yandex SERP-analyse
  • Voeg toe aan de IP-toelatingslijst 203.0.113.7 voor mijn proxyservice
  • Exporteer mijn proxylijst als JSON
  • Toon welke services vandaag het hoogste foutpercentage hadden
  • Toon de status en factureringsgegevens voor mijn proxyservices
Meer informatie API-sleutel maken
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Start Claude opnieuw nadat u de configuratie hebt opgeslagen. De 49 FineProxy-tools verschijnen dan in de lijst.

Wat de agent niet doet, wat u ook vraagt

Uw geld uitgeven

Zes tools beïnvloeden het saldo en vereisen wallet:spend. Laat die scope weg en de agent kan alle overige acties uitvoeren.

Meer betalen dan de offerte

Elke aankoop bevat expected_total_cents uit de offerte. Bij één cent afwijking wordt de aanroep geweigerd en niets in rekening gebracht.

Onbedoeld opzeggen

De twee onomkeerbare tools werken niet zonder confirm=true. Beëindiging kan niet als neveneffect optreden.

U dubbel belasten

Financiële aanroepen gebruiken een idempotency_key. Een nieuwe poging na een time-out verwerkt dezelfde betaling, niet een tweede.

MCP: 49 hulpmiddelen · 9 machtigingsbereikenJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · statusloosREST API: 49 bewerkingen · OpenAPI 3.1

Handmatige installatie

Kies uw besturingssysteem, browser of proxyapp voor een stapsgewijze installatiehandleiding.

ALLE INTEGRATIES

Systemen

Browsers

Apps

Gebouwd voor snelheid.
Verkeer wordt nooit gemeten.

FineProxy behaalde tot 500 Mbps in standaardtests op externe servers. Bij scraping was doorgaans de snelheidslimiet van de doelsite de beperkende factor, niet de proxy.

Testmethode: 1.973.500 verbindingspogingen plus gelijktijdigheidstests met maximaal 96 threads via één proxy-IP.

500 Mbps

per proxy in standaardtests op externe servers

99.97%

van de verbindingen tot stand gebracht bij 1.973.500 aanvragen

96

gelijktijdige threads op één IP zonder prestatieverlies

0

bandbreedtelimieten — onbeperkt verkeer bij elk abonnement

Dedicated AMD EPYC

Onze eigen servers, zonder buren op gedeelde VPS’en die om de poort concurreren.

Eigen subnetten

IP’s komen uit onze eigen reeksen en worden niet van een andere provider doorverkocht.

80 Gbps-uplink

Capaciteitsmarge per server — geen garantie voor één proxysessie.

Tier III / IV

Datacenters met redundante stroomvoorziening en koeling op onze locaties.

Testnotities

De werkelijke doorvoer hangt af van de route, bestemming, netwerkomstandigheden en de configuratie en prestaties van de apparatuur. Een laptop op een thuisverbinding van 500 Mbps bereikte in de praktijk circa 468 Mbps; externe servers bereikten in standaardtests tot 500 Mbps. In uitzonderlijke tests vanaf goed geconfigureerde krachtige servers in Europa en de VS werd tot 700 Mbps bereikt; dit is geen gebruikelijk resultaat per sessie.

Elke bewering op deze pagina, in de woorden van anderen.

Relevante klantfeedback uit één pool met geverifieerde beoordelingen, gekoppeld aan de oorspronkelijke bron.

2011levert proxy’s sinds

Locaties en voorraad

Kwaliteit service! Ze hebben verschillende proxy types, waaronder roterende degenen zonder verkeerslimiet, betaalbare prijzen en geo-targeting optie. Verschillende betaalmethoden: crypto, PayPal of kaarten

Vladimir AkimkinIntern FineProxy-platformVertaald uit het EngelsBron

FineProxy is, zonder twijfel, een van de beste proxy providers die ik ooit heb gebruikt! De verbindingssnelheid is bliksemsnel, de service is betrouwbaar, en de klantenservice is zeer behulpzaam. Of u nu proxies nodig hebt voor het bladeren, schrapen of ontgrendelen van geo-beperkte inhoud, ze bieden een naadloze ervaring. Ik heb veel andere diensten eerder gebruikt, maar geen vergelijking met de consistentie en prestaties van FineProxy. Als u op zoek bent naar een hoge kwaliteit, stress-vrije proxy service, Ik beveel hen een poging.

omkarDieg, Vorig jaarVertaald uit het EngelsBron

Verkeer wordt nooit gemeten

Betaalbare EU-proxy’s. De enige proxyaanbieder die de prijzen nog steeds laag houdt. Ik had overal op internet naar zoiets gezocht en dit bleek de goedkoopste proxyaanbieder met onbeperkte bandbreedte te zijn.

Wowser BrowserTrustpilot, Dit jaarVertaald uit het EngelsBron

Terwijl andere aanbieders rekenen per GB of zelfs per verzoek, deze jongens blijven trouw aan hun missie en bieden redelijk geprijsde datacenter proxies met onbeperkte bandbreedte. Kijkde over het hele internet voor een dienst als deze en heel blij dat ik ze vond.

bhwowsersNorton Safe Web, Dit jaarVertaald uit het EngelsBron

Actieve accounts

Ik gebruikte het met een Twitch-bot en het werkte perfect. Ik bedank FineProxy voor het beschikbaar stellen van een zeer goed systeem dat precies aansluit op wat ik nodig heb.

blastzadaaaaSaasHub, Meer dan 2 jaar geledenVertaald uit het EngelsBron

Ik heb gewerkt met FineProxy voor een aantal maanden. Proxies zijn goed. Ik heb gekocht voor sociale netwerken voor een lange tijd. Als er vragen, het antwoord komt zeer snel. De voorwaarden zijn zeer flexibel, kunt u altijd onderhandelen. In het algemeen, de indrukken zijn de meest positieve. Zeer aan te bevelen.

Oleg BarIntern FineProxy-platformVertaald uit het EngelsBron

Beoordelingen worden volledig geciteerd. Als een klant iets noemde waarop we konden antwoorden, staat ons oorspronkelijke antwoord erbij.

Alle klantbeoordelingen
Waarom proxy's gebruiken bij het werken met Yandex?Twee belangrijke redenen

Twee belangrijke redenen: controle over de regio en taal van resultaten (zoeken, kaarten, marktplaats, enz.) terwijl de belasting wordt verdeeld om de CAPTCHA-frequentie bij geautomatiseerde verzoeken te verlagen. Voor internationale gebruikers bieden proxy's ook toegang tot gelokaliseerde resultaten en regio-gebonden diensten.

Welke proxylocatie moet ik kiezen voor Yandex?Stem het land

Stem het land of de regio af op de locatie waarvoor u resultaten nodig hebt. Yandex personaliseert antwoorden sterk op basis van geografie, dus houd een consistent exitland aan en bewaar één profiel (cookies/taal/regio) per IP voor stabiliteit.

Waar moet ik rekening mee houden bij Wordstat en Direct?De UI

De UI van Wordstat is gevoelig voor aanvraagfrequentie en sessies. Bewaar cookies, benader pagina's niet gelijktijdig vanuit tientallen threads, voeg pauzes in en cache resultaten. Voor formele integratie en rapportage kunt u de Yandex Direct API-opties verkennen (token-gebaseerde toegang met gedocumenteerde rate-limits).

Hoe verminder ik CAPTCHA's en 429-fouten?Yandex is zeer

Yandex is zeer gevoelig voor de frequentie van verzoeken. Voeg grote willekeurige vertragingen toe tussen zoekresultatenpagina's (15–60 seconden). Combineer niet meerdere regio's en taken op één IP. Best practice: één worker, één IP, één regio. Vertragingen alleen elimineren CAPTCHA's echter niet — Yandex toont deze zelfs aan echte gebruikers tijdens zoekopdrachten. U zult hoe dan ook een CAPTCHA-oplossingsdienst moeten integreren.

Hoe werk ik met andere diensten zoals Maps, Market of Metrica?Sommige diensten beschikken

Sommige diensten beschikken over gelicentieerde API's — dat is de aanbevolen route. Het scrapen van UI's zonder API's stuit vaak op anti-botmaatregelen (frequente CAPTCHA's, wisselende lay-outs). Als u toch UI-scraping moet gebruiken, stel dan regio/taal vast, overweeg de mobiele versus desktopversie en werk uw parser regelmatig bij.

Hoe zit het met toegang vanuit het buitenland of onderweg?Gebruik een Russisch

Gebruik een Russisch IP. Houd een telefoonnummer bij de hand voor SMS-verificatie — het kan nodig zijn als de dienst u vraagt opnieuw in te loggen.

Welke protocollen en instellingen zijn het beste?HTTP/HTTPS werkt voor

HTTP/HTTPS werkt voor de meeste taken. SOCKS5 is handig voor headless browsers en automatiseringstools. Zorg er bij gebruik van SOCKS5 voor dat DNS via de proxy wordt opgelost (socks5h), niet lokaal — anders ziet Yandex een mismatch tussen uw IP-regio en DNS-locatie.

Handleiding

Scraping, regionale toegang en serviceautomatisering

3 min leestijdFineProxy-netwerkteam

Yandex is niet zomaar een zoekmachine — het is een ecosysteem van tientallen diensten: Mail, Maps, Disk, Music, Market, Wordstat en meer. Op schaal werken met deze diensten vereist stabiele toegang vanaf meerdere IP’s. Een proxy voor Yandex stelt u in staat verkeer te verdelen, rate-limits te vermijden en regiospecifieke data te raadplegen die essentieel is voor SEO, marktonderzoek en automatisering.

Waarom u proxy's nodig hebt voor Yandex

SEO- en SERP-parsing is de voornaamste use case. Wanneer u rankings voor honderden zoekwoorden moet controleren of zoekresultaten uit verschillende Russische regio's wilt monitoren, bereikt één IP al snel de rate-limits. Yandex levert sterk gepersonaliseerde resultaten op basis van locatie — de lr-parameter regelt de regionale targeting, maar u hebt ook IP's uit de juiste geografie nodig om nauwkeurige data te verkrijgen.Wordstat-onderzoek vereist een zorgvuldige aanpak. De zoekwoordentool van Yandex is gevoelig voor aanvraagfrequentie en sessies. Te veel verzoeken in te korte tijd activeert CAPTCHA's of tijdelijke blokkades. Proxy's stellen u in staat zoekopdrachten over meerdere IP's te verdelen en tegelijkertijd de juiste sessiecookies te behouden.

Regionale overwegingen

Yandex personaliseert resultaten sterk per stad. Voor Russische marktonderzoeken hebt u Russische IP's nodig. Voor andere GOS-landen werken lokale IP's beter. De zoekmachine controleert:

  • IP-geolocatie
  • Taalheaders van de browser
  • Cookie-/sessiegegevens
  • De lr-parameter (location region) in URL's

Gebruik één regionaal profiel per IP-adres. Als u wisselt tussen verschillende regio's of talen terwijl u hetzelfde IP gebruikt, markeert Yandex dit als verdacht gedrag en toont vaker CAPTCHA's. Zoek bijvoorbeeld niet in het Russisch vanuit de regio Moskou om vervolgens direct over te schakelen naar Oekraïense zoekopdrachten — gebruik afzonderlijke IP's voor verschillende regio's.

Blokkades en CAPTCHA's vermijden

Het anti-botsysteem van Yandex is agressief. Om blokkades te verminderen:

  • Warm sessies op. Vuur niet meteen verzoeken af. Begin langzaam, behoud cookies en bouw sessiegeschiedenis op.
  • Menselijke intervallen. Voeg realistische vertragingen toe tussen verzoeken. Implementeer exponentiële backoff wanneer u tegen rate-limits aanloopt.
  • Normaliseer headers. Stem User-Agent, Accept-Language en tijdzone af op de locatie van uw proxy. Inconsistenties triggeren detectie.
  • Één worker, één IP, één regio. Voer geen verschillende taken of regio's uit via dezelfde proxy. Elke bot of elk script moet één specifieke taak afhandelen — alles door elkaar gooien wekt argwaan.
  • Cache resultaten. Haal data die u al hebt niet opnieuw op. Verminder het totale aanvraagvolume door resultaten op te slaan en te hergebruiken.

Welke proxy's het beste werken

Pakketproxy’s zijn geschikt voor de meeste Yandex-taken. Een grote IP-pool stelt u in staat parsing op te schalen, accounts te scheiden en in teams te werken. De kosten per IP zijn minimaal bij bulkaankoop. Dedicated proxy’s werken beter voor accountspecifieke taken op Music of Disk. Dedicated IP’s voorkomen conflicten met andere gebruikers en bieden stabiele, consistente toegang. Alle IP’s zijn eigendom van ons en worden gehost op onze eigen infrastructuur met 24/7-monitoring en volledige kwaliteitscontrole — wat consistente prestaties betekent voor Yandex-taken, zelfs onder zware belasting.