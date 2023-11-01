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Yandex-Proxy

IPv4-Proxys für Yandex-SERP-Parsing und Wordstat: russische IPs, HTTP/HTTPS/SOCKS5, eine IP pro Region, unbegrenzter Traffic.

Tarif konfigurieren →Proxys für 48 Stunden
UnbegrenztKeine GB-Gebühren
AMD EPYCServer-Hardware der neuesten Generation
Bis zu 80 GbpsUplink pro Server
REST + MCPBereitstellung und Verwaltung per API

Erstellen Sie Ihren Proxy-Plan.

Erstellen Sie einen Tarif für genau Ihren Workload. Wählen Sie Proxy-Typ, Standorte, IP-Volumen, Laufzeit und optionale UDP-Unterstützung — der Preis aktualisiert sich sofort.

LandAnzahl der IPs
UDP-Unterstützung
Aus

Erhöht den Grundpreis um 50 %. Funktioniert über SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — für Gaming, VoIP und Streaming.

Mehrere Länder in einem Paket, zusätzliche Whitelist-IPs oder Verbindungen?Im Dashboard konfigurieren

Vier Wege, Proxys zu kaufen.
Einer passt zu diesem Workload.

Jede FineProxy-Adresse nutzt IPv4. Rechenzentrums-, dedizierte und ISP-Proxys bleiben während der Tariflaufzeit statisch; rotierende Proxys wechseln bei jeder Anfrage. Statische Tarife enthalten unbegrenzten Datenverkehr. Die hervorgehobene Option entspricht dem primären Anwendungsfall dieser Seite: Datacenter-Paket.

Hier empfohlenDatacenter-PaketIm Block verkauft, geteiltDedizierte ProxysPersönlich, ab einer einzelnen IPISP-ProxysStatische ISP-registrierte AdressenRotierende ProxysAbgerechnet in API-Guthaben
Am besten fürBots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.
Nutzer pro AdresseBis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.Bis zu 5Geteilter Pool
Akzeptanz bei PlattformenBasisDatacenter-ASNHoch — exklusivHoch — ISP-registriertVariiert je nach Pool
Preis ab$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Mindestbestellung100 IPs1 IP100 IPs2,5 Mio. Guthaben
AdresslaufzeitStatisch für die LaufzeitStatisch für die LaufzeitStatisch für die LaufzeitWechselt pro Request
BandbreiteUnbegrenztUnbegrenztUnbegrenztGuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.
UDP / SprachcallsOptionales Add-onOptionales Add-onOptionales Add-onNicht verfügbar
ProtokolleHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthentifizierungIP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.API-Key
Tarife ansehenDedicated-Tarife ansehenISP-Tarife ansehenTarife ansehen
Hier empfohlen

Datacenter-Paket

Im Block verkauft, geteilt

Am besten für

Bots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.

Nutzer pro Adresse

Bis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.

Akzeptanz bei Plattformen

BasisDatacenter-ASN

Preis ab

$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich

Mindestbestellung

100 IPs

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

Tarife ansehen

Dedizierte Proxys

Persönlich, ab einer einzelnen IP

Am besten für

Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.

Nutzer pro Adresse

1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.

Akzeptanz bei Plattformen

Hoch — exklusiv

Preis ab

$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.

Mindestbestellung

1 IP

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

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ISP-Proxys

Statische ISP-registrierte Adressen

Am besten für

Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.

Nutzer pro Adresse

Bis zu 5

Akzeptanz bei Plattformen

Hoch — ISP-registriert

Preis ab

$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich

Mindestbestellung

100 IPs

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

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Rotierende Proxys

Abgerechnet in API-Guthaben

Am besten für

Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.

Nutzer pro Adresse

Geteilter Pool

Akzeptanz bei Plattformen

Variiert je nach Pool

Preis ab

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Mindestbestellung

2,5 Mio. Guthaben

Adresslaufzeit

Wechselt pro Request

Bandbreite

GuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.

UDP / Sprachcalls

Nicht verfügbar

Protokolle

HTTP, SOCKS5

Authentifizierung

API-Key

Tarife ansehen

Proxys für 48 Stunden

Stellen Sie einen Tarif für Ihre Aufgabe zusammen und testen Sie die Proxys im realen Einsatz. Bezahlen Sie die gewählte Konfiguration für 48 Stunden – der Preis wird bei der Einrichtung berechnet.

Proxys für 48 Stunden

Top-Proxy-Standorte

Die acht Proxy-Standorte, die FineProxy-Kunden am häufigsten wählen.

Alle Standorte ansehen

Einmal verbinden.
Dann einfach fragen.

FineProxy betreibt einen nativen MCP-Server: Fügen Sie eine URL in Ihren Agenten ein, und er erhält 49 Cabinet-Tools — Kauf, Verlängerungen, IP-Rotation, Allowlists, Nutzungsanalysen, Rechnungen und Support. Dieselben Operationen stehen über eine REST API zur Verfügung, wenn Sie die Aufrufe lieber selbst schreiben.

Dann einfach sagen

  • Kaufen Sie 1.000 russische Datacenter-IPs für Yandex-SERP-Parsing
  • Setzen Sie 203.0.113.7 für meinen Proxy-Dienst auf die Allowlist
  • Exportieren Sie meine Proxy-Liste als JSON
  • Zeigen Sie, welche Dienste heute die höchste Fehlerrate hatten
  • Zeigen Sie Status und Rechnungsdetails für meine Proxy-Dienste
Mehr erfahren API-Key erstellen
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Starten Sie Claude nach dem Speichern der Konfiguration neu. Die 49 Tools von FineProxy erscheinen anschließend in der Tool-Liste.

Was der Agent nicht tut — unabhängig von der Anfrage

Ihr Guthaben ausgeben

Sechs Tools greifen auf das Guthaben zu, und alle sechs benötigen wallet:spend. Lassen Sie diesen Scope am Key weg, und der Agent kann alles andere ausführen.

Mehr zahlen als angeboten

Jeder Kauf enthält expected_total_cents aus dem Angebot. Weicht ein Cent ab, wird der Aufruf abgelehnt — ohne Belastung.

Willkürlich kündigen

Die beiden irreversiblen Tools laufen nicht ohne confirm=true. Eine Kündigung kann nicht als Nebeneffekt erfolgen.

Zweifach belasten

Zahlungsaufrufe verlangen einen idempotency_key. Ein Retry nach einem Timeout schließt dieselbe Belastung ab, nicht eine zweite.

MCP: 49 Tools · 9 Berechtigungs-ScopesJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · zustandslosREST API: 49 Operationen · OpenAPI 3.1

Manuelles Setup

Wählen Sie Ihr Betriebssystem, Ihren Browser oder Ihre Proxy-Anwendung für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung.

ALLE INTEGRATIONEN

Systeme

Browser

Apps

Für Speed gebaut.
Traffic nie limitiert.

FineProxy hat in unseren Standardtests auf Remote-Servern bis zu 500 Mbps gehalten. Beim Scraping war meist das Rate-Limit der Zielsite — nicht der Proxy — die Obergrenze.

Testmethode: 1.973.500 Verbindungsversuche plus Concurrency-Läufe mit bis zu 96 Threads über eine Proxy-IP.

500 Mbps

pro Proxy in Standardtests auf Remote-Servern

99,97 %

der Verbindungen über 1.973.500 Requests hergestellt

96

gleichzeitige Threads auf einer IP ohne Degradation

0

Bandbreiten-Caps — unbegrenzter Traffic in jedem Tarif

Dedizierte AMD EPYC

Eigene Server, ohne Shared-VPS-Nachbarn, die um den Port konkurrieren.

Eigene Subnetze

IPs stammen aus Bereichen, die wir selbst halten — nicht weiterverkauft von einem anderen Anbieter.

80 Gbps Uplink

Kapazitätsreserve pro Server — kein Versprechen für eine einzelne Proxy-Session.

Tier III / IV

Rechenzentren mit redundanter Stromversorgung und Kühlung an unseren Standorten.

Testhinweise

Der tatsächliche Durchsatz hängt von Route, Ziel, Netzwerkbedingungen sowie Konfiguration und Leistung Ihrer Hardware ab. Ein Laptop an einem 500-Mbps-Heimanschluss erreichte in der Praxis etwa 468 Mbps, Remote-Server in Standardtests bis zu 500 Mbps. In Ausnahmetests mit korrekt konfigurierten High-Performance-Servern in Europa und den USA wurden bis zu 700 Mbps erreicht; das ist kein typisches Ergebnis pro Session.

Jede Aussage auf dieser Seite, in den Worten anderer.

Relevantes Kundenfeedback, ausgewählt aus einem verifizierten Bewertungs-Pool und mit der Originalquelle verknüpft.

2011liefert Proxys seit

Standorte und Bestand

Qualitativ hochwertiger Service! Sie haben verschiedene Proxy-Typen, einschließlich rotierender mit unbegrenztem Datenverkehr, erschwingliche Preise und eine Geo-Targeting-Option. Verschiedene Zahlungsmethoden: Krypto, PayPal oder Karten

Vladimir AkimkinInterne FineProxy-PlattformAus dem Englischen übersetztZur Quelle

FineProxy ist ohne Zweifel einer der besten Proxy-Anbieter, die ich je benutzt habe! Die Verbindungsgeschwindigkeit ist blitzschnell, der Service zuverlässig und das Kundenserviceteam äußerst hilfsbereit. Egal, ob Sie Proxies zum Surfen, Scrapen oder zum Freischalten von geo-eingeschränkten Inhalten benötigen, sie bieten ein nahtloses Erlebnis. Ich habe viele andere Dienste zuvor genutzt, aber keiner kommt an die Konsistenz und Leistung von FineProxy heran. Wenn Sie einen hochwertigen, stressfreien Proxy-Dienst suchen, kann ich Ihnen nur empfehlen, es auszuprobieren.

omkarDieg, Letztes JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Traffic nie limitiert

Bezahlbare EU-Proxys. Der einzige Proxy-Anbieter, der seine Preise weiterhin niedrig hält. Ich hatte im ganzen Internet nach so etwas gesucht, und am Ende erwies er sich als der günstigste Proxy-Anbieter mit unbegrenzter Bandbreite.

Wowser BrowserTrustpilot, Dieses JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Während andere Anbieter pro GB oder sogar pro Anfrage berechnen, bleiben diese Jungs ihrer Mission treu und bieten preisgünstige Rechenzentrums-Proxies mit unbegrenzter Bandbreite an. Ich habe das ganze Internet nach einem solchen Dienst durchsucht und bin sehr froh, dass ich sie gefunden habe.

bhwowsersNorton Safe Web, Dieses JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Laufende Accounts

Dies ist die bequemste Option, wenn das Verbot nur auf Ihrem Gewissen liegt, sonst kann das Projekt wegen des “Nachbarn” einfach zusammenbrechen. Und der Preis für dieses Serviceniveau ist gut.

Juriy DivovInterne FineProxy-PlattformZur Quelle

Ich habe den Dienst mit einem Twitch-Bot verwendet, und er funktionierte einwandfrei. Vielen Dank an FineProxy für das sehr gute System, das genau meinen Anforderungen entspricht.

blastzadaaaaSaasHub, Vor mehr als 2 JahrenAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Bewertungen werden vollständig zitiert. Wenn ein Kunde etwas angesprochen hat, das wir beantworten konnten, zeigen wir unsere Antwort von der ursprünglichen Plattform dazu.

Alle Kundenbewertungen
Warum Proxys bei der Arbeit mit Yandex verwenden?Region und Skalierung

Zwei Hauptgründe: die Region und Sprache der Ergebnisse steuern (Suche, Karten, Märkte usw.) und die Last verteilen, um die CAPTCHA-Häufigkeit bei automatisierten Anfragen zu reduzieren. Für internationale Nutzer ermöglichen Proxys außerdem den Zugriff auf lokalisierte Ergebnisse und regional gesperrte Dienste.

Welchen Proxy-Standort sollte ich für Yandex wählen?Die Region abstimmen

Wählen Sie das Land oder die Region, für die Sie Ergebnisse benötigen. Yandex personalisiert Antworten stark nach Geografie – halten Sie daher ein konsistentes Exit-Land und pflegen Sie pro IP ein festes Profil (Cookies/Sprache/Region) für stabile Ergebnisse.

Was muss ich bei Wordstat und Direct beachten?Sessions erhalten

Die Oberfläche von Wordstat’ reagiert empfindlich auf Anfragehäufigkeit und Sessions. Bewahren Sie Cookies auf, rufen Sie Seiten nicht aus Dutzenden von Threads gleichzeitig ab, fügen Sie Pausen ein und cachen Sie Ergebnisse. Für die formale Integration und das Reporting empfiehlt sich die Yandex Direct API (tokenbasierter Zugriff mit dokumentierten Rate-Limits).

Wie reduziere ich CAPTCHAs und 429-Fehler?Verlangsamen und isolieren

Yandex reagiert sehr empfindlich auf die Anfragehäufigkeit. Fügen Sie zwischen den Suchergebnisseiten große, zufällige Verzögerungen ein (15–60 Sekunden). Mischen Sie nicht mehrere Regionen und Aufgaben auf einer IP. Best Practice: ein Worker, eine IP, eine Region. Verzögerungen allein werden CAPTCHAs jedoch nicht eliminieren — Yandex zeigt sie auch echten Nutzern während der Suche. Sie müssen in jedem Fall einen CAPTCHA-Solving-Dienst integrieren.

Wie arbeite ich mit anderen Diensten wie Maps, Market oder Metrica?Offizielle APIs bevorzugen

Einige Dienste bieten lizenzierte APIs an – das ist der empfohlene Weg. Das Scraping von Oberflächen ohne APIs stößt häufig auf Anti-Bot-Maßnahmen (häufige CAPTCHAs, wechselnde Layouts). Wenn Sie dennoch UI-Scraping einsetzen müssen, fixieren Sie Region und Sprache, prüfen Sie die Mobile- gegenüber der Desktop-Version und aktualisieren Sie Ihren Parser regelmäßig.

Was gilt beim Zugriff aus dem Ausland oder auf Reisen?Russische IP nutzen

Verwenden Sie eine russische IP. Halten Sie eine Telefonnummer für die SMS-Verifizierung bereit — diese kann erforderlich sein, wenn der Dienst Sie erneut zur Anmeldung auffordert.

Welche Protokolle und Einstellungen sind am besten geeignet?HTTP oder SOCKS5

HTTP/HTTPS eignet sich für die meisten Aufgaben. SOCKS5 ist nützlich für Headless-Browser und Automatisierungstools. Bei der Verwendung von SOCKS5 stellen Sie sicher, dass DNS über den Proxy aufgelöst wird (socks5h) und nicht lokal — andernfalls erkennt Yandex eine Diskrepanz zwischen Ihrer IP-Region und dem DNS-Standort.

Leitfaden

Scraping, regionaler Zugriff und Dienst-Automatisierung

3 Min. LesezeitFineProxy-Netzwerkteam

Yandex ist mehr als eine Suchmaschine – es ist ein Ökosystem aus Dutzenden von Diensten: Mail, Maps, Disk, Music, Market, Wordstat und mehr. Wer diese Dienste im großen Maßstab nutzt, braucht stabilen Zugriff über mehrere IPs. Ein Proxy für Yandex ermöglicht es Ihnen, Traffic zu verteilen, Rate-Limits zu umgehen und regionsspezifische Daten abzurufen, die für SEO, Marktforschung und Automatisierung unverzichtbar sind.

Warum Sie Proxys für Yandex benötigen

SEO und SERP-Parsing ist der häufigste Anwendungsfall. Wenn Sie Rankings für Hunderte von Keywords prüfen oder Suchergebnisse aus verschiedenen russischen Regionen beobachten möchten, stoßen Sie mit einer einzigen IP schnell an Rate-Limits. Yandex liefert stark personalisierte Ergebnisse basierend auf dem Standort – der lr-Parameter steuert das regionale Targeting, aber Sie benötigen zusätzlich IPs aus der richtigen Geografie, um präzise Daten zu erhalten.Wordstat-Recherchen erfordern sorgfältige Vorgehensweise. Das Keyword-Tool von Yandex reagiert empfindlich auf Anfragehäufigkeit und Sessions. Zu viele Anfragen in kurzer Zeit lösen CAPTCHAs oder temporäre Sperren aus. Mit Proxys verteilen Sie Abfragen auf mehrere IPs und wahren dabei korrekte Session-Cookies.

Regionale Besonderheiten

Yandex personalisiert Ergebnisse stark nach Stadt. Für die Recherche auf dem russischen Markt benötigen Sie russische IPs. Für andere GUS-Länder funktionieren lokale IPs besser. Die Suchmaschine prüft:

  • IP-Geolocation
  • Browser-Sprach-Header
  • Cookie-/Session-Daten
  • Der lr-Parameter (Location Region) in URLs

Pflegen Sie ein regionales Profil pro IP-Adresse. Wenn Sie mit derselben IP zwischen verschiedenen Regionen oder Sprachen wechseln, wertet Yandex dies als verdächtiges Verhalten und zeigt häufiger CAPTCHAs an. Suchen Sie beispielsweise nicht auf Russisch aus der Region Moskau und wechseln Sie dann sofort zu ukrainischen Anfragen — verwenden Sie für verschiedene Regionen separate IPs.

Blockierungen und CAPTCHAs vermeiden

Yandex’ Anti-Bot-System ist aggressiv. So reduzieren Sie Blockierungen:

  • Sessions aufwärmen. Schicken Sie Anfragen nicht sofort in großer Zahl ab. Starten Sie langsam, behalten Sie Cookies bei und bauen Sie eine Session-Historie auf.
  • Menschliche Intervalle. Fügen Sie realistische Verzögerungen zwischen Anfragen ein. Setzen Sie exponentielles Backoff ein, wenn Sie an Rate-Limits stoßen.
  • Header normalisieren. Stimmen Sie User-Agent, Accept-Language und Zeitzone auf den Standort Ihres Proxys ab. Unstimmigkeiten lösen die Erkennung aus.
  • Ein Worker, eine IP, eine Region. Führen Sie keine verschiedenen Aufgaben oder Regionen über denselben Proxy aus. Jeder Bot oder jedes Skript sollte genau eine Aufgabe übernehmen — wer alles vermischt, löst Alarm aus.
  • Ergebnisse cachen. Rufen Sie keine Daten erneut ab, die Sie bereits haben. Reduzieren Sie das Gesamtanfragevolumen, indem Sie Ergebnisse speichern und wiederverwenden.

Welche Proxys am besten geeignet sind

Paket-Proxys eignen sich für die meisten Yandex-Aufgaben. Ein großer IP-Pool ermöglicht es Ihnen, das Parsing zu skalieren, Konten zu trennen und im Team zu arbeiten. Die Kosten pro IP sind beim Kauf in großen Mengen minimal. Dedizierte Proxys eignen sich besser für kontospezifische Aufgaben auf Music oder Disk. Dedizierte IPs vermeiden Konflikte mit anderen Nutzern und bieten stabilen, konsistenten Zugriff. Alle IPs befinden sich in unserem Besitz und werden auf unserer eigenen Infrastruktur mit 24/7-Monitoring und vollständiger Qualitätskontrolle betrieben — das bedeutet konstante Performance für Yandex-Aufgaben auch unter hoher Last.