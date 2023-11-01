NEW! |Jedno wywołanie API, a w odpowiedzi czyste dane. Bez własnych scraperów.Odbierz 10 000 darmowych tokenów →

Proxy Yandex

Proxy IPv4 do parsowania SERP Yandex i Wordstat: rosyjskie IP, HTTP/HTTPS/SOCKS5, jeden adres IP na region, nielimitowany transfer.

Skonfiguruj plan →Proxy na 48 godzin
Bez limituBez opłat za GB
AMD EPYCSprzęt serwerowy najnowszej generacji
Do 80 GbpsŁącze uplink na serwer
REST + MCPUdostępniaj i zarządzaj przez API

Skonfiguruj plan proxy.

Skonfiguruj plan dokładnie pod swoje zadanie. Wybierz typ proxy, lokalizacje, liczbę IP, okres rozliczeniowy i opcjonalną obsługę UDP — cena zaktualizuje się natychmiast.

KrajLiczba adresów IP
Obsługa UDP
Wyłączone

Zwiększa cenę planu bazowego o 50%. Działa przez SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — do gier, VoIP i streamingu.

Kilka krajów w jednym pakiecie, dodatkowe adresy IP na białej liście lub połączenia?Skonfiguruj w panelu

Cztery sposoby zakupu proxy.
Jedna pasuje do tego zadania.

Każdy adres FineProxy korzysta z IPv4. Proxy centrum danych, dedykowane i ISP pozostają statyczne przez cały okres planu, a proxy rotacyjne zmieniają się przy każdym żądaniu. Plany statyczne obejmują nielimitowany transfer. Wyróżniona opcja odpowiada głównemu zastosowaniu tej strony: Package datacenter.

Polecane tutajPackage datacenterSprzedawane w pakietach, współdzieloneDedykowanePrywatne, już od jednego IPISPStatyczne adresy zarejestrowane u ISPRotacyjneRozliczane w kredytach API
Najlepsze doBoty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.
Użytkownicy na adresDo 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.Do 5Współdzielona pula
Zaufanie do platformyStandardDatacenter ASNWysoka — wyłączny dostępWysoka — rejestracja u ISPZależy od puli
Cena od$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimalne zamówienie100 IP1 IP100 IP2,5 mln kredytów
Okres wyłączności adresuStatyczne przez cały okresStatyczne przez cały okresStatyczne przez cały okresZmiana przy każdym żądaniu
PrzepustowośćBez limituBez limituBez limituKredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.
UDP / połączenia głosoweOpcjonalny dodatekOpcjonalny dodatekOpcjonalny dodatekNiedostępne
ProtokołyHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
UwierzytelnianieIP allowlistMożna dodać login i hasło.IP allowlistMożna dodać login i hasło.IP allowlistMożna dodać login i hasło.API key
Zobacz planyZobacz plany dedykowaneZobacz plany ISPZobacz plany
Polecane tutaj

Package datacenter

Sprzedawane w pakietach, współdzielone

Najlepsze do

Boty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.

Użytkownicy na adres

Do 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.

Zaufanie do platformy

StandardDatacenter ASN

Cena od

$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie

Minimalne zamówienie

100 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany

Dedykowane

Prywatne, już od jednego IP

Najlepsze do

Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.

Użytkownicy na adres

1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.

Zaufanie do platformy

Wysoka — wyłączny dostęp

Cena od

$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.

Minimalne zamówienie

1 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany dedykowane

ISP

Statyczne adresy zarejestrowane u ISP

Najlepsze do

Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.

Użytkownicy na adres

Do 5

Zaufanie do platformy

Wysoka — rejestracja u ISP

Cena od

$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie

Minimalne zamówienie

100 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany ISP

Rotacyjne

Rozliczane w kredytach API

Najlepsze do

Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.

Użytkownicy na adres

Współdzielona pula

Zaufanie do platformy

Zależy od puli

Cena od

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimalne zamówienie

2,5 mln kredytów

Okres wyłączności adresu

Zmiana przy każdym żądaniu

Przepustowość

KredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.

UDP / połączenia głosowe

Niedostępne

Protokoły

HTTP, SOCKS5

Uwierzytelnianie

API key

Zobacz plany

Proxy na 48 godzin

Skonfiguruj plan do swojego zadania i przetestuj proxy w rzeczywistych warunkach. Opłać wybraną konfigurację na 48 godzin — cena zostanie obliczona podczas konfiguracji.

Proxy na 48 godzin

Najpopularniejsze lokalizacje proxy

Osiem lokalizacji proxy najczęściej wybieranych przez klientów FineProxy.

Zobacz wszystkie lokalizacje

Połącz raz.
Potem wystarczy zapytać.

FineProxy udostępnia natywny serwer MCP: wklej jeden adres URL do agenta, aby uzyskał 49 narzędzi panelu — zakupy, odnowienia, rotację IP, listy dozwolonych adresów, analitykę użycia, faktury i pomoc techniczną. Te same operacje są dostępne przez REST API jeśli wolisz samodzielnie przygotować wywołania.

Następnie powiedz

  • Kup 1 000 rosyjskich adresów IP datacenter do parsowania SERP Yandex
  • Dodaj 203.0.113.7 do listy dozwolonych dla mojej usługi proxy
  • Eksportuj moją listę proxy do formatu JSON
  • Pokaż, które usługi miały dziś najwyższy wskaźnik błędów
  • Pokaż status i dane rozliczeniowe moich usług proxy
Dowiedz się więcej Utwórz klucz API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Po zapisaniu konfiguracji uruchom Claude ponownie. Na liście dostępnych narzędzi pojawi się wtedy 49 narzędzi FineProxy.

Czego agent nie zrobi — niezależnie od polecenia

Wydać Twoje środki

Sześć narzędzi ma dostęp do salda i każde wymaga wallet:spend. Pomiń ten zakres w kluczu, a agent nadal będzie mógł wykonywać wszystkie pozostałe operacje.

Zapłacić więcej niż w wycenie

Każdy zakup zawiera expected_total_cents z wyceny. Różnica choćby jednego centa powoduje odrzucenie wywołania bez pobrania środków.

Anulować bez potwierdzenia

Dwa nieodwracalne narzędzia nie uruchomią się bez confirm=true. Zakończenie usługi nie może nastąpić jako efekt uboczny.

Obciążyć Cię dwukrotnie

Operacje finansowe wymagają idempotency_key. Ponowienie po przekroczeniu czasu realizuje tę samą płatność, a nie drugą.

MCP: 49 narzędzi · 9 zakresów uprawnieńJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · bezstanowoREST API: 49 operacji · OpenAPI 3.1

Konfiguracja ręczna

Wybierz system operacyjny, przeglądarkę lub aplikację proxy, aby zobaczyć instrukcję konfiguracji krok po kroku.

WSZYSTKIE INTEGRACJE

Systemy

Przeglądarki

Aplikacje

Stworzone z myślą o szybkości.
Transfer nigdy nie jest limitowany.

W standardowych testach ze zdalnego serwera FineProxy utrzymywało do 500 Mbps. W zadaniach scrapingowych ograniczeniem był zwykle limit serwisu docelowego, a nie proxy.

Metoda testowa: 1 973 500 prób połączenia oraz testy współbieżności z maksymalnie 96 wątkami przez jeden adres IP proxy.

500 Mbps

na proxy w standardowych testach ze zdalnego serwera

99.97%

połączeń na 1 973 500 żądań zostało nawiązanych

96

równoczesnych wątków na jednym IP bez spadku wydajności

0

limitów transferu — nielimitowany transfer w każdym planie

Dedykowane AMD EPYC

Własne serwery bez współdzielonych sąsiadów VPS konkurujących o port.

Własne podsieci

Adresy IP pochodzą z naszych własnych zakresów, a nie z odsprzedaży od innego dostawcy.

Łącze uplink 80 Gbps

Rezerwa przepustowości na serwer — nie jest gwarancją dla pojedynczej sesji proxy.

Tier III / IV

Centra danych z redundantnym zasilaniem i chłodzeniem we wszystkich naszych lokalizacjach.

Uwagi do testu

Rzeczywista przepustowość zależy od trasy, serwisu docelowego, warunków sieciowych oraz konfiguracji i wydajności sprzętu użytkownika. Laptop na domowym łączu 500 Mbps osiągnął w praktyce około 468 Mbps, a zdalne serwery uzyskały do 500 Mbps w standardowych testach. W wyjątkowych testach z prawidłowo skonfigurowanych, wydajnych serwerów w Europie i USA przepustowość sięgnęła 700 Mbps; nie jest to typowy wynik pojedynczej sesji.

Każde stwierdzenie na tej stronie, wyrażone słowami innych osób.

Istotne opinie klientów wybrane z jednej zweryfikowanej puli i połączone z oryginalnym źródłem.

2011świadczymy usługi proxy od

Lokalizacje i dostępność

Usługa wysokiej jakości! Mają różne typy proxy, w tym rotacyjne bez limitu ruchu, przystępne ceny oraz opcję geo-targetingu. Różne metody płatności: kryptowaluty, PayPal lub karty.

Vladimir AkimkinWewnętrzna platforma FineProxyPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

FineProxy jest bez wątpienia jednym z najlepszych dostawców proxy, jakich kiedykolwiek używałem! Prędkość połączenia jest błyskawiczna, usługa jest niezawodna, a zespół wsparcia klienta niezwykle pomocny. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz proxy do przeglądania, pobierania danych czy odblokowywania treści geograficznie ograniczonych, zapewniają bezproblemowe doświadczenie. Korzystałem z wielu innych usług wcześniej, ale żadna nie dorównuje spójności i wydajności FineProxy. Jeśli szukasz wysokiej jakości, bezstresowej usługi proxy, zdecydowanie polecam ich wypróbowanie.

omkarDieg, W ubiegłym rokuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Transfer bez limitu

Przystępne cenowo serwery proxy z UE. Jedyny dostawca proxy, który nadal utrzymuje niskie ceny. Szukałem czegoś takiego w całym internecie i okazało się, że jest to najtańszy dostawca proxy z nielimitowaną przepustowością.

Wowser BrowserTrustpilot, W tym rokuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Podczas gdy inni dostawcy pobierają opłaty za GB lub nawet za żądanie, ci pozostają wierni swojej misji i oferują rozsądnie wycenione proxy z centrów danych z nieograniczoną przepustowością. Szukałem w całym internecie usługi takiej jak ta i jestem bardzo zadowolony, że ją znalazłem.

bhwowsersNorton Safe Web, W tym rokuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Aktywne konta

Używałem tej usługi z botem Twitch i działała idealnie. Dziękuję FineProxy za stworzenie bardzo dobrego systemu dostosowanego właśnie do moich potrzeb.

blastzadaaaaSaasHub, Ponad 2 lata temuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Pracowałem z Fineproxy przez kilka miesięcy. Proxy są dobre. Od dawna kupuję je do sieci społecznościowych. Jeśli są pytania, odpowiedź przychodzi bardzo szybko. Warunki są bardzo elastyczne, zawsze można negocjować. Ogólnie wrażenia są najbardziej pozytywne. Gorąco polecam.

Oleg BarWewnętrzna platforma FineProxyPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Opinie cytujemy w całości. Jeśli klient poruszył kwestię, na którą mogliśmy odpowiedzieć, obok pokazujemy naszą odpowiedź z oryginalnej platformy.

Wszystkie opinie klientów
Dlaczego warto używać proxy podczas pracy z Yandex?Region i skala

Dwa główne powody: kontrola regionu i języka wyników (wyszukiwarka, mapy, rynek itp.) oraz rozłożenie obciążenia w celu zmniejszenia częstotliwości CAPTCHA podczas zautomatyzowanych zapytań. Dla użytkowników zagranicznych proxy zapewniają również dostęp do zlokalizowanych wyników i usług ograniczonych regionalnie.

Jaką lokalizację proxy wybrać dla Yandex?Dopasuj region

Dopasuj kraj lub region, z którego potrzebujesz wyników. Yandex intensywnie personalizuje odpowiedzi na podstawie geolokalizacji, więc utrzymuj stały kraj wyjściowy i jeden profil (ciasteczka/język/region) na każdy adres IP, aby zapewnić stabilność.

Na co zwrócić uwagę w przypadku Wordstat i Direct?Zachowuj sesje

Interfejs Wordstat jest wrażliwy na częstotliwość zapytań i sesje. Zachowuj cookies, nie odpytuj stron z kilkudziesięciu wątków jednocześnie, dodawaj pauzy i cachuj wyniki. Do formalnej integracji i raportowania rozważ opcje Yandex Direct API (dostęp oparty na tokenach z udokumentowanymi limitami zapytań).

Jak ograniczyć CAPTCHA i błędy 429?Zwolnij i izoluj

Yandex jest bardzo wrażliwy na częstotliwość zapytań. Dodaj duże losowe opóźnienia między stronami wyników wyszukiwania (15–60 sekund). Nie mieszaj wielu regionów i zadań na jednym IP. Najlepsza praktyka: jeden worker, jedno IP, jeden region. Same opóźnienia nie wyeliminują jednak CAPTCHA — Yandex wyświetla je nawet prawdziwym użytkownikom podczas wyszukiwania. Konieczna będzie integracja z usługą rozwiązywania CAPTCHA.

Jak pracować z innymi usługami, takimi jak Maps, Market czy Metrica?Preferuj oficjalne API

Niektóre usługi mają licencjonowane API — to preferowana ścieżka. Scraping interfejsów bez API często napotyka mechanizmy anty-botowe (częste CAPTCHA, zmienne układy stron). Jeśli musisz korzystać ze scrapingu UI, ustal region/język, rozważ wersję mobilną vs desktopową i regularnie aktualizuj parser.

A co z dostępem z zagranicy lub w podróży?Użyj rosyjskiego IP

Używaj rosyjskiego IP. Miej pod ręką numer telefonu do weryfikacji SMS — możesz go potrzebować, jeśli serwis poprosi o ponowne zalogowanie.

Jakie protokoły i ustawienia są najlepsze?HTTP lub SOCKS5

HTTP/HTTPS sprawdza się w większości zadań. SOCKS5 jest przydatny w przypadku przeglądarek headless i narzędzi do automatyzacji. Jeśli korzystasz z SOCKS5, upewnij się, że DNS jest rozwiązywany przez proxy (socks5h), a nie lokalnie — w przeciwnym razie Yandex wykryje rozbieżność między regionem Twojego IP a lokalizacją DNS.

Instrukcja

Scraping, dostęp regionalny i automatyzacja usług

3 min czytaniaZespół sieciowy FineProxy

Yandex to nie tylko wyszukiwarka — to ekosystem dziesiątek usług: Mail, Maps, Disk, Music, Market, Wordstat i wiele więcej. Praca z tymi usługami na dużą skalę wymaga stabilnego dostępu z wielu adresów IP. Proxy do Yandex pozwala rozłożyć ruch, unikać limitów zapytań i uzyskać dostęp do danych regionalnych, które są niezbędne w SEO, badaniach rynku i automatyzacji.

Dlaczego potrzebujesz proxy do Yandex

Parsing SEO i SERP to główny przypadek użycia. Gdy musisz sprawdzić pozycje dla setek słów kluczowych lub monitorować wyniki wyszukiwania z różnych rosyjskich regionów, pojedynczy adres IP szybko osiąga limity zapytań. Yandex serwuje mocno spersonalizowane wyniki na podstawie lokalizacji — parametr lr kontroluje targetowanie regionalne, ale potrzebujesz też adresów IP z odpowiedniej geolokalizacji, aby uzyskać dokładne dane.Praca z Wordstat wymaga ostrożnego podejścia. Narzędzie słów kluczowych Yandex jest wrażliwe na częstotliwość zapytań i sesje. Zbyt wiele zapytań w krótkim czasie wywołuje CAPTCHA lub tymczasowe blokady. Proxy pozwalają rozłożyć zapytania na wiele adresów IP, zachowując prawidłowe ciasteczka sesji.

Aspekty regionalne

Yandex intensywnie personalizuje wyniki według miasta. Do badań rynku rosyjskiego potrzebujesz rosyjskich adresów IP. W przypadku innych krajów WNP lepiej sprawdzają się lokalne adresy IP. Wyszukiwarka sprawdza:

  • Geolokalizacja IP
  • Nagłówki języka przeglądarki
  • Dane cookies/sesji
  • Parametr lr (location region) w adresach URL

Utrzymuj jeden profil regionalny na adres IP. Jeśli przełączasz się między różnymi regionami lub językami, korzystając z tego samego IP, Yandex oznacza to jako podejrzane zachowanie i częściej wyświetla CAPTCHA. Na przykład nie wyszukuj po rosyjsku z regionu moskiewskiego, a potem natychmiast nie przełączaj się na ukraińskie zapytania — używaj oddzielnych IP dla różnych regionów.

Unikanie blokad i CAPTCHA

System anty-botowy Yandex jest agresywny. Aby ograniczyć blokady:

  • Rozgrzewaj sesje. Nie wysyłaj zapytań od razu z pełną mocą. Zacznij powoli, utrzymuj cookies i buduj historię sesji.
  • Ludzkie interwały. Dodaj realistyczne opóźnienia między zapytaniami. Zastosuj wykładniczy backoff, gdy natrafisz na limity częstotliwości.
  • Normalizuj nagłówki. Dopasuj User-Agent, Accept-Language i strefę czasową do lokalizacji Twojego proxy. Niespójności uruchamiają mechanizmy detekcji.
  • Jeden worker, jedno IP, jeden region. Nie przepuszczaj różnych zadań ani regionów przez to samo proxy. Każdy bot lub skrypt powinien obsługiwać jedno konkretne zadanie — mieszanie wszystkiego razem budzi podejrzenia.
  • Cachuj wyniki. Nie pobieraj ponownie danych, które już masz. Zmniejsz łączną liczbę zapytań, przechowując i ponownie wykorzystując wyniki.

Które proxy sprawdzają się najlepiej

Proxy pakietowe sprawdzają się w większości zadań związanych z Yandex. Duża pula IP pozwala skalować parsowanie, rozdzielać konta i pracować w zespołach. Koszt za IP jest minimalny przy zakupie hurtowym. Dedykowane proxy lepiej sprawdzają się przy zadaniach powiązanych z konkretnymi kontami w usługach Music czy Disk. Dedykowane IP eliminują konflikty z innymi użytkownikami i zapewniają stabilny, spójny dostęp. Wszystkie adresy IP są naszą własnością i hostowane na naszej infrastrukturze z monitoringiem 24/7 oraz pełną kontrolą jakości — co przekłada się na stałą wydajność przy zadaniach Yandex, nawet pod dużym obciążeniem.