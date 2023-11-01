新着 |APIを1回呼び出すだけで、整形済みデータを取得。スクレイパーは不要です。無料トークン10,000個を獲得 →

Yandex プロキシ

Yandex SERP解析・Wordstat向けIPv4プロキシ：ロシアIP、HTTP/HTTPS/SOCKS5、リージョンごとに1 IP、無制限トラフィック。

プランを設定 →48時間のプロキシ
無制限GB単位の料金なし
AMD EPYC最新世代のサーバーハードウェア
最大80 Gbpsサーバーあたりのアップリンク
REST + MCPAPIでプロビジョニング・管理

プロキシプラン を作成

実際のワークロードに合わせてプランを作成できます。プロキシの種類、ロケーション、IP数、契約期間、オプションのUDP対応を選ぶと、料金が即座に更新されます。

IP数
UDP対応
オフ

基本プラン料金に50%が加算されます。SOCKS5（UDP ASSOCIATE）で動作し、ゲーム、VoIP、ストリーミングに適しています。

複数の国を1つのパッケージにまとめる、許可リストIPや接続数を追加する場合ダッシュボードで構成する

プロキシを購入する4つの方法。
このワークロードに適したプランがあります。

FineProxyのすべてのアドレスはIPv4を使用します。データセンター、専用、ISPプロキシはプラン期間中固定され、ローテーションプロキシはリクエストごとに変更されます。固定プランには無制限のトラフィックが含まれます。ハイライトされたオプションは、このページの主な用途に適しています： データセンターパッケージ.

こちらがおすすめデータセンターパッケージブロック単位で販売、共有専用個人利用、単一IPからISPISP登録済みの静的アドレスローテーティングAPIクレジットで課金
最適な用途大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。
アドレスあたりの利用人数最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。最大5共有プール
プラットフォームの信頼性標準データセンターASN高 — 専有高 — ISP登録済みプールにより異なります
最低価格$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
最低注文数100 IP1 IP100 IP250万クレジット
アドレスの継続利用期間契約期間中は固定契約期間中は固定契約期間中は固定リクエストごとに変更
帯域幅無制限無制限無制限クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。
UDP / 音声通話オプションのアドオンオプションのアドオンオプションのアドオン利用不可
プロトコルHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP、SOCKS5
認証IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。APIキー
プランを見る専用プランを見るISPプランを見るプランを見る
こちらがおすすめ

データセンターパッケージ

ブロック単位で販売、共有

最適な用途

大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。

アドレスあたりの利用人数

最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。

プラットフォームの信頼性

標準データセンターASN

最低価格

$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12

最低注文数

100 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

プランを見る

専用

個人利用、単一IPから

最適な用途

長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。

アドレスあたりの利用人数

1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。

プラットフォームの信頼性

高 — 専有

最低価格

$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。

最低注文数

1 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

専用プランを見る

ISP

ISP登録済みの静的アドレス

最適な用途

ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。

アドレスあたりの利用人数

最大5

プラットフォームの信頼性

高 — ISP登録済み

最低価格

$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30

最低注文数

100 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

ISPプランを見る

ローテーティング

APIクレジットで課金

最適な用途

アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。

アドレスあたりの利用人数

共有プール

プラットフォームの信頼性

プールにより異なります

最低価格

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

最低注文数

250万クレジット

アドレスの継続利用期間

リクエストごとに変更

帯域幅

クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。

UDP / 音声通話

利用不可

プロトコル

HTTP、SOCKS5

認証

APIキー

プランを見る

48時間のプロキシ

用途に合わせてプランを構成し、実際の作業でプロキシをテストできます。選択した構成を48時間分お支払いください。料金は設定時に計算されます。

48時間のプロキシ

人気のプロキシ地域

FineProxyのお客様に最も多く選ばれている8つのプロキシロケーション。

すべてのロケーションを表示

接続は一度だけ。
あとは質問するだけです。

FineProxyはネイティブの MCPサーバー：エージェントにURLを1つ貼り付けるだけで、購入、更新、IPローテーション、許可リスト、利用状況分析、請求書、サポートなど、管理画面の49種類のツールを利用できます。同じ操作は、 REST API を通じてご自身で呼び出しを記述することもできます。

あとは伝えるだけ

  • YandexのSERP解析用にロシアのデータセンターIPを1,000個購入
  • プロキシサービスで203.0.113.7を許可リストに追加
  • プロキシリストをJSONとしてエクスポート
  • 今日エラー率が最も高かったサービスを表示
  • 利用中のプロキシサービスの状態と請求詳細を表示
詳細を見る APIキーを作成
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

設定を保存したらClaudeを再起動してください。FineProxyの49個のツールが利用可能なツール一覧に表示されます。

エージェントが実行しないこと — 何を依頼しても

予算を活用

残高を操作する6つのツールには、すべてwallet:spendが必要です。キーにこの権限を付与しなくても、エージェントはそれ以外のすべてを実行できます。

見積額を超える支払い

すべての購入リクエストには、見積もりのexpected_total_centsが含まれます。1セントでも差異がある場合、呼び出しは拒否され、料金は発生しません。

いつでも気軽に解約

取り消し不能な2つのツールは、confirm=trueが指定されていない限り実行されません。副作用として契約が終了することはありません。

二重請求

決済処理ではidempotency_keyを使用します。タイムアウト後に再試行しても同じ請求が処理され、二重請求にはなりません。

MCP：49ツール · 9権限スコープJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · ステートレスREST API：49の操作 · OpenAPI 3.1

手動設定

お使いのOS、ブラウザ、またはプロキシアプリケーションを選択すると、手順ごとの設定ガイドを確認できます。

すべての連携

システム

ブラウザ

アプリ

速度を追求した設計。
通信量は一切計測されません。

標準のリモートサーバーテストで、FineProxyは最大500 Mbpsを安定して維持しました。スクレイピングでは、通常プロキシではなく対象サイトのレート制限が速度の上限となりました。

テスト方法：1,973,500回の接続試行に加え、1つのプロキシIPで最大96スレッドの同時実行。

500 Mbps

標準的なリモートサーバーテストでのプロキシ1件あたり

99.97%

（1,973,500件のリクエストにおける接続確立率）

96

1つのIPで性能低下なく同時実行できるスレッド数

0

帯域幅の上限 — すべてのプランで通信量無制限

専用AMD EPYC

自社サーバーを使用。共有VPS上の他ユーザーとポートを奪い合うことはありません。

自社保有サブネット

IPは他社からの再販ではなく、自社保有のアドレス範囲から提供しています。

80 Gbpsアップリンク

サーバー単位の余剰キャパシティであり、単一のプロキシセッションに対する保証ではありません。

Tier III / IV

各ロケーションに、電源と冷却設備を冗長化したデータセンターを設置しています。

テスト備考

実際のスループットは、経路、接続先、ネットワーク状況、およびユーザー機器の構成と性能によって異なります。500 Mbpsの家庭用インターネット回線に接続したノートPCでは実測約468 Mbps、リモートサーバーでは標準テストで最大500 Mbpsを記録しました。欧州および米国の適切に構成された高性能サーバーを用いた例外的なテストでは最大700 Mbpsに達しましたが、これは通常のセッション単位の結果ではありません。

このページに記載されたすべての内容を、 第三者の言葉でご紹介します。

検証済みの単一レビュープールから厳選し、元の投稿先へリンクした関連性の高いお客様の声です。

2011プロキシ提供開始：

ロケーションと在庫

質の高いサービスです！トラフィック制限のないローテーション型を含め、さまざまな種類のプロキシがあり、価格も手頃で、地域を指定するオプションもあります。支払い方法は暗号資産、PayPal、カードなどさまざまです。

Vladimir AkimkinFineProxy社内プラットフォーム英語から翻訳ソース

FineProxyは間違いなく、これまで利用した中でも最高のプロキシプロバイダーの一つです！接続速度は電光石火の速さで、サービスは信頼性が高く、カスタマーサポートチームも非常に親切です。ブラウジング、スクレイピング、地域制限コンテンツの解除のどれにプロキシが必要でも、途切れのない利用体験を提供してくれます。これまでに多くのサービスを利用しましたが、FineProxyの安定性と性能に並ぶものはありません。高品質でストレスのないプロキシサービスを探しているなら、ぜひ試してみることを強くおすすめします。

omkarDieg, 昨年英語から翻訳ソース

通信量による従量課金なし

手頃な価格のEUプロキシです。今でも低価格を維持している唯一のプロキシプロバイダーです。このようなサービスをインターネット中で探していましたが、結局、帯域幅無制限のプロキシプロバイダーの中で最安でした。

Wowser BrowserTrustpilot, 今年英語から翻訳ソース

ほかのプロバイダーがGB単位、さらにはリクエスト単位で課金する一方、この会社は自らの使命を守り、帯域幅無制限のデータセンタープロキシを妥当な価格で提供しています。このようなサービスをインターネット中で探していたので、見つけられて本当によかったです。

bhwowsersNorton Safe Web, 今年英語から翻訳ソース

アカウント運用

Twitchボットで使用したところ、完璧に動作しました。私が特に必要としている用途に合った、とても優れたシステムを提供してくれたFineProxyに感謝します。

blastzadaaaaSaasHub, 2年以上前英語から翻訳ソース

FineProxyを数か月利用しました。プロキシは良質です。以前からずっとソーシャルネットワーク用に購入しています。質問があれば、すぐに返答が来ます。条件はとても柔軟で、いつでも交渉できます。全体として、極めて好印象です。強くおすすめします。

Oleg BarFineProxy社内プラットフォーム英語から翻訳ソース

レビューは全文を掲載しています。お客様から回答可能なご意見が寄せられた場合は、元のプラットフォームでの当社の返信も併記しています。

すべてのカスタマーレビュー
Yandexでの作業にプロキシを使う理由は？地域と規模

主な理由は2つあります。1つは検索結果・マップ・マーケットなどの地域・言語を制御しながら、自動リクエスト時のCAPTCHA発生頻度を抑えるためにリクエストを分散すること。もう1つは、海外ユーザーがローカライズされた検索結果やリージョン制限サービスにアクセスするためです。

Yandex向けにはどのプロキシロケーションを選ぶべきですか？地域を一致

結果を取得したい国や地域に合わせてください。Yandexは地理情報に基づいて検索結果を大きくパーソナライズするため、出口国を一貫させ、1つのIPにつき1つのプロファイル（Cookie・言語・地域）を維持することで安定性が確保されます。

WordstatやDirectを利用する際の注意点は？セッションを維持

WordstatのUIはリクエスト頻度とセッションに敏感です。Cookieを保持し、数十のスレッドから同時にページにアクセスせず、一時停止を入れ、結果をキャッシュしてください。正式な統合やレポート作成には、Yandex Direct APIオプション（トークンベースのアクセスと文書化されたレート制限）をご検討ください。

CAPTCHAや429エラーを減らすにはどうすればよいですか？低速化して分離

Yandexはリクエスト頻度に非常に敏感です。検索結果ページ間には大きなランダム遅延（15〜60秒）を追加してください。1つのIPで複数のリージョンやタスクを混在させないでください。ベストプラクティスは、1ワーカー・1 IP・1リージョンです。ただし、遅延だけではCAPTCHAを完全に防ぐことはできません。Yandexは検索中に実際のユーザーにもCAPTCHAを表示します。いずれにしてもCAPTCHA解決サービスの統合が必要です。

Maps、Market、Metricaなど他のサービスとの連携方法は？公式APIを優先

一部のサービスにはライセンス付きAPIがあり、それが推奨される方法です。APIのないUIのスクレイピングはアンチボット対策（頻繁なCAPTCHA、可変レイアウト）に引っかかることが多くなります。UIスクレイピングを行う必要がある場合は、リージョン/言語を固定し、モバイル版とデスクトップ版を検討し、パーサーを定期的に更新してください。

海外からのアクセスや旅行中の利用はどうなりますか？ロシアのIPを使用

ロシアのIPを使用してください。SMS認証用の電話番号を手元に用意しておくことをおすすめします。サービスから再ログインを求められる場合があります。

最適なプロトコルと設定は？HTTPまたはSOCKS5

HTTP/HTTPSはほとんどのタスクに対応します。SOCKS5はヘッドレスブラウザや自動化ツールに適しています。SOCKS5を使用する場合は、DNSがローカルではなくプロキシ経由で解決される（socks5h）ように設定してください。そうしないと、IPリージョンとDNSロケーションの不一致をYandexに検出されます。

ガイド

スクレイピング、リージョンアクセス、サービス自動化

1 分で読めますFineProxyネットワークチーム

Yandexは単なる検索エンジンではなく、Mail、Maps、Disk、Music、Market、Wordstatなど数十のサービスで構成されるエコシステムです。これらのサービスを大規模に活用するには、複数のIPからの安定したアクセスが不可欠です。Yandex向けプロキシを使えば、トラフィックを分散し、レート制限を回避し、SEO・市場調査・自動化に欠かせない地域固有のデータにアクセスできます。

Yandexにプロキシが必要な理由

SEOおよびSERP解析が主なユースケースです。数百のキーワードでランキングを確認したり、ロシアの異なる地域から検索結果をモニタリングする場合、単一のIPではすぐにレート制限に達します。Yandexはロケーションに基づいて高度にパーソナライズされた結果を配信します。lrパラメータでリージョンターゲティングを制御できますが、正確なデータを取得するには適切な地域のIPも必要です。Wordstatのリサーチには細心の注意が必要です。Yandexのキーワードツールはリクエスト頻度とセッションに敏感で、短時間に大量のリクエストを送るとCAPTCHAや一時的なブロックが発生します。プロキシを使用すれば、適切なセッションCookieを維持しながら、複数のIPにクエリを分散できます。

地域に関する考慮事項

Yandexは都市レベルで検索結果を大きくパーソナライズします。ロシア市場の調査にはロシアのIPが必要です。その他のCIS諸国については、現地のIPがより効果的です。検索エンジンは以下をチェックします：

  • IPジオロケーション
  • ブラウザの言語ヘッダー
  • Cookie／セッションデータ
  • URL内のlr（ロケーションリージョン）パラメータ

1つのIPアドレスにつき1つのリージョンプロファイルを維持してください。同じIPで異なるリージョンや言語を切り替えると、Yandexはこれを不審な行動としてフラグ付けし、CAPTCHAの表示頻度が増加します。例えば、モスクワ地域からロシア語で検索した直後にウクライナ語のクエリに切り替えないでください。異なるリージョンには別々のIPを使用してください。

ブロックとCAPTCHAの回避

Yandexのアンチボットシステムは非常に厳格です。ブロックを減らすには：

  • セッションをウォームアップする。リクエストをいきなり大量送信しないでください。低速で開始し、Cookieを維持し、セッション履歴を構築しましょう。
  • 人間らしい間隔を設ける。リクエスト間にリアルな遅延を追加し、レート制限に達した場合はエクスポネンシャルバックオフを実装してください。
  • ヘッダーを正規化してください。User-Agent、Accept-Language、タイムゾーンをプロキシのロケーションに合わせます。不整合があると検出のトリガーとなります。
  • 1ワーカー・1 IP・1リージョン。同じプロキシで異なるタスクやリージョンを処理しないでください。各ボットやスクリプトは1つの特定のジョブを担当すべきです。すべてを混在させると検出リスクが高まります。
  • 結果をキャッシュする。すでに取得済みのデータを再取得しないでください。結果を保存・再利用して、リクエスト総量を削減しましょう。

最適なプロキシの選び方

パッケージプロキシはほとんどのYandexタスクに適しています。大規模なIPプールにより、パーシングのスケーリング、アカウントの分離、チームでの作業が可能です。一括購入時のIP単価は最小限に抑えられます。 専用プロキシは、MusicやDiskでのアカウント固有のタスクに適しています。専用IPは他のユーザーとの競合を避け、安定した一貫性のあるアクセスを提供します。 すべてのIPは当社が所有し、24時間365日のモニタリングと完全な品質管理を備えた自社インフラで運用しています。そのため、高負荷時でもYandexタスクで安定したパフォーマンスを発揮します。