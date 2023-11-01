Yandexは単なる検索エンジンではなく、Mail、Maps、Disk、Music、Market、Wordstatなど数十のサービスで構成されるエコシステムです。これらのサービスを大規模に活用するには、複数のIPからの安定したアクセスが不可欠です。Yandex向けプロキシを使えば、トラフィックを分散し、レート制限を回避し、SEO・市場調査・自動化に欠かせない地域固有のデータにアクセスできます。
Yandexにプロキシが必要な理由
SEOおよびSERP解析が主なユースケースです。数百のキーワードでランキングを確認したり、ロシアの異なる地域から検索結果をモニタリングする場合、単一のIPではすぐにレート制限に達します。Yandexはロケーションに基づいて高度にパーソナライズされた結果を配信します。lrパラメータでリージョンターゲティングを制御できますが、正確なデータを取得するには適切な地域のIPも必要です。Wordstatのリサーチには細心の注意が必要です。Yandexのキーワードツールはリクエスト頻度とセッションに敏感で、短時間に大量のリクエストを送るとCAPTCHAや一時的なブロックが発生します。プロキシを使用すれば、適切なセッションCookieを維持しながら、複数のIPにクエリを分散できます。
地域に関する考慮事項
Yandexは都市レベルで検索結果を大きくパーソナライズします。ロシア市場の調査にはロシアのIPが必要です。その他のCIS諸国については、現地のIPがより効果的です。検索エンジンは以下をチェックします：
- IPジオロケーション
- ブラウザの言語ヘッダー
- Cookie／セッションデータ
- URL内のlr（ロケーションリージョン）パラメータ
1つのIPアドレスにつき1つのリージョンプロファイルを維持してください。同じIPで異なるリージョンや言語を切り替えると、Yandexはこれを不審な行動としてフラグ付けし、CAPTCHAの表示頻度が増加します。例えば、モスクワ地域からロシア語で検索した直後にウクライナ語のクエリに切り替えないでください。異なるリージョンには別々のIPを使用してください。
ブロックとCAPTCHAの回避
Yandexのアンチボットシステムは非常に厳格です。ブロックを減らすには：
- セッションをウォームアップする。リクエストをいきなり大量送信しないでください。低速で開始し、Cookieを維持し、セッション履歴を構築しましょう。
- 人間らしい間隔を設ける。リクエスト間にリアルな遅延を追加し、レート制限に達した場合はエクスポネンシャルバックオフを実装してください。
- ヘッダーを正規化してください。User-Agent、Accept-Language、タイムゾーンをプロキシのロケーションに合わせます。不整合があると検出のトリガーとなります。
- 1ワーカー・1 IP・1リージョン。同じプロキシで異なるタスクやリージョンを処理しないでください。各ボットやスクリプトは1つの特定のジョブを担当すべきです。すべてを混在させると検出リスクが高まります。
- 結果をキャッシュする。すでに取得済みのデータを再取得しないでください。結果を保存・再利用して、リクエスト総量を削減しましょう。