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Прокси для Яндекса

IPv4-прокси для парсинга поисковой выдачи Яндекса и Wordstat: российские IP, HTTP/HTTPS/SOCKS5, один IP на регион, безлимитный трафик.

Настроить тариф →Прокси на 48 часов
БезлимитБез платы за ГБ
AMD EPYCСерверы последнего поколения
До 80 GbpsКанал на сервер
REST + MCPВыдача и управление по API

Настройте тариф прокси.

Соберите тариф под свою нагрузку. Тип прокси, локации, объём IP, срок и опциональный UDP — цена обновляется сразу.

СтранаЧисло IP
Поддержка UDP
Выкл

Добавляет 50 % к базовой цене. Работает через SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — для игр, VoIP и стриминга.

Несколько стран в одном пакете, дополнительные IP для белого списка или подключения?Настроить в кабинете

Четыре способа купить прокси.
Один подходит этой нагрузке.

Все адреса FineProxy работают по IPv4. Пакетные, персональные и ISP-прокси остаются статическими на весь срок тарифа, а ротационные меняются при каждом запросе. Статические тарифы включают безлимитный трафик. Подсвеченный вариант соответствует основному сценарию этой страницы: Пакетные прокси.

Лучший выборПакетные проксиПродаётся общим блокомПерсональные проксиЛичные, от одного IPISP-проксиСтатические адреса в ISPРотационные проксиОплата API-кредитами
Лучше всего дляБоты и мониторинг в объёмеДля работы без постоянного аккаунта.Долгие сессии аккаунтовОдин адрес на профиль, только ваш.Цели, которые смотрят ASNЗарегистрированы на интернет-провайдера.Сбор данных, не аккаунтыПостоянная сессия не должна менять адрес.
Пользователей на адресДо 5Репутация частично зависит от соседей.1 — выНикто больше не использует его весь срок.До 5Общий пул
Доверие площадокБазовыйASN датацентраВысокое — эксклюзивные адресаВысокое — ISPЗависит от пула
Цена от$12 / 100 IPs0,12 $ за адрес в месяц$12 / 100 IPsПокупаете ровно столько, сколько нужно.$30 / 100 IPs0,30 $ за адрес в месяц$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Минимальный заказ100 IP1 IP100 IP2,5 млн кредитов
Срок адресаСтатический на срок тарифаСтатический на срок тарифаСтатический на срок тарифаМеняется на запрос
ПолосаБезлимитБезлимитБезлимитКредитыОплата за запрос, не за гигабайт.
UDP / голосОпцияОпцияОпцияНет
ПротоколыHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
АвторизацияIP-allowlistМожно добавить логин и пароль.IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.API-ключ
Смотреть тарифыТарифы персональных проксиТарифы ISPСмотреть тарифы
Лучший выбор

Пакетные прокси

Продаётся общим блоком

Лучше всего для

Боты и мониторинг в объёмеДля работы без постоянного аккаунта.

Пользователей на адрес

До 5Репутация частично зависит от соседей.

Доверие площадок

БазовыйASN датацентра

Цена от

$12 / 100 IPs0,12 $ за адрес в месяц

Минимальный заказ

100 IP

Срок адреса

Статический на срок тарифа

Полоса

Безлимит

UDP / голос

Опция

Протоколы

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Авторизация

IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.

Смотреть тарифы

Персональные прокси

Личные, от одного IP

Лучше всего для

Долгие сессии аккаунтовОдин адрес на профиль, только ваш.

Пользователей на адрес

1 — выНикто больше не использует его весь срок.

Доверие площадок

Высокое — эксклюзивные адреса

Цена от

$12 / 100 IPsПокупаете ровно столько, сколько нужно.

Минимальный заказ

1 IP

Срок адреса

Статический на срок тарифа

Полоса

Безлимит

UDP / голос

Опция

Протоколы

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Авторизация

IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.

Тарифы персональных прокси

ISP-прокси

Статические адреса в ISP

Лучше всего для

Цели, которые смотрят ASNЗарегистрированы на интернет-провайдера.

Пользователей на адрес

До 5

Доверие площадок

Высокое — ISP

Цена от

$30 / 100 IPs0,30 $ за адрес в месяц

Минимальный заказ

100 IP

Срок адреса

Статический на срок тарифа

Полоса

Безлимит

UDP / голос

Опция

Протоколы

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Авторизация

IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.

Тарифы ISP

Ротационные прокси

Оплата API-кредитами

Лучше всего для

Сбор данных, не аккаунтыПостоянная сессия не должна менять адрес.

Пользователей на адрес

Общий пул

Доверие площадок

Зависит от пула

Цена от

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Минимальный заказ

2,5 млн кредитов

Срок адреса

Меняется на запрос

Полоса

КредитыОплата за запрос, не за гигабайт.

UDP / голос

Нет

Протоколы

HTTP, SOCKS5

Авторизация

API-ключ

Смотреть тарифы

Прокси на 48 часов

Соберите тариф под свою задачу и проверьте прокси в реальной работе. Оплатите выбранную конфигурацию на 48 часов — цена рассчитывается при настройке.

Прокси на 48 часов

Топ локаций прокси

Восемь локаций, которые клиенты FineProxy выбирают чаще всего.

Все локации

Подключитесь один раз.
Дальше просто спрашивайте.

FineProxy поднимает нативный MCP-сервер: вставьте один URL в агента — 49 инструментов кабинета: покупка, продление, ротация IP, allowlist, аналитика, счета и поддержка. Те же операции доступны через REST API если вы хотите писать вызовы сами.

Или просто скажите

  • Купите 1 000 российских серверных IP для парсинга SERP Яндекса
  • Добавьте IP-адрес 203.0.113.7 в список разрешённых для моего прокси
  • Экспортируйте список прокси в JSON
  • Покажите, у каких сервисов сегодня самая высокая доля ошибок
  • Покажите статус и данные об оплате моих прокси
Подробнее Создать API-ключ
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Перезапустите Claude после сохранения конфига. 49 инструментов FineProxy появятся в списке.

Чего агент не сделает — что бы вы ни попросили

Не потратит ваши деньги

Шесть инструментов трогают баланс, всем нужен wallet:spend. Не дайте scope — агент сделает всё остальное.

Точно не заплатит больше

Каждая покупка несёт expected_total_cents из котировки. Расхождение на цент — вызов отклонён, списания нет.

Не отменит без подтверждения

Два необратимых инструмента не запустятся без confirm=true. Удаление не случится побочным эффектом.

Не спишет деньги дважды

Денежные вызовы требуют idempotency_key. Повтор после таймаута закрывает тот же платёж, а не второй.

MCP: 49 инструментов · 9 областей разрешенийJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · без состоянияREST API: 49 операций · OpenAPI 3.1

Ручная настройка

Выберите ОС, браузер или прокси-приложение — откроется пошаговый гайд.

ВСЕ ИНТЕГРАЦИИ

Системы

Браузеры

Приложения

Сделано для скорости.
Трафик без лимита.

FineProxy держал до 500 Mbps в стандартных тестах на удалённых серверах. В парсинге потолок обычно ставит rate-limit цели, а не прокси.

Метод: 1 973 500 попыток соединения и до 96 потоков через один IP.

500 Mbps

на прокси в стандартных тестах на удалённом сервере

99.97%

успешных соединений из 1 973 500 запросов

96

параллельных потоков на одном IP без деградации

0

лимитов трафика — безлимит в каждом тарифе

Выделенные AMD EPYC

Собственные серверы без соседей на общих VPS, использующих тот же порт.

Свои подсети

IP из диапазонов, которые держим сами, не перепродажа чужого провайдера.

Канал 80 Гбит/с

Запас ёмкости на сервер — не обещание для одной сессии.

Tier III / IV

Датацентры с резервным питанием и охлаждением во всех локациях.

Заметки о тестах

Фактическая скорость зависит от маршрута, цели, состояния сети и конфигурации оборудования пользователя. Ноутбук на домашнем канале 500 Mbps на практике давал около 468 Mbps, а удалённые серверы в стандартных тестах — до 500 Mbps. В исключительных тестах с правильно настроенных высокопроизводительных серверов в Европе и США пропускная способность доходила до 700 Mbps; это не типичный результат одной сессии.

Каждое утверждение на этой странице — словами клиентов.

Релевантные отзывы из одного проверенного пула, со ссылкой на исходную публикацию.

2011отдаём прокси с

Локации и запас

Пользуюсь сервисом не так давно. Всего пару месяцев. Честно сказать, другими сервисами я не пользовался, но это и не нужно. Ведь сервис FINEPROXY полностью покрывает все мои потребности в плане прокси серверов. Цены приемлемые, тех поддержка отвечает быстро и конкретно, пару раз обращался – помогли без лишней воды. Достаточно много ГЕО представленно. Единственное, хотелось бы более гибкий выбор количества проксей. А то тысячи штук под мои задачи многовато). В любом случае, сервис рекомендую!

Vlad SaraevDieg, В прошлом годуК источнику

В целом, FineProxy — хороший сервис. Поддержка отвечает быстро, выбор локаций действительно впечатляет. Пользоваться удобно, всё работает стабильно. Единственное, что немного огорчает — ограничение по количеству запросов: максимум около 600 соединений в минуту. Для базовых задач этого хватает, но если у вас высоконагруженные проекты, лимит может показаться жёстким. Запросил увеличение — ответили вежливо, но чётко: «Такие правила».

ZeensВнутренняя платформа FineProxyК источнику

Трафик без лимита

Доступные прокси из ЕС. Единственный прокси-провайдер, который по-прежнему держит цены на низком уровне. Я искал нечто подобное по всему интернету, и оказалось, что это самый дешёвый прокси-провайдер с безлимитным трафиком.

Wowser BrowserTrustpilot, В этом годуПереведено с английскогоК источнику

В то время как другие провайдеры берут плату за каждый ГБ или даже за каждый запрос, эти ребята остаются верны своей миссии и предлагают прокси дата-центров по разумной цене с безлимитным трафиком. Я искал подобный сервис по всему интернету и очень рад, что нашёл их.

bhwowsersNorton Safe Web, В этом годуПереведено с английскогоК источнику

Рабочие аккаунты

Я использую прокси-серверы от fineproxy.org для работы в социальных сетях, что помогает эффективно избегать блокировки аккаунтов. Это отличный инструмент для обеспечения анонимности и стабильной работы. Единственное, чего не хватает, – это бесплатного пробного периода для новых пользователей.

Aleksander123Dieg, Более 2 лет назадК источнику

Начал использовать fineproxy для работы с несколькими аккаунтами в соцсетях. Разобрался с настройками благодаря подробным инструкциям на сайте. За полгода использования сервис ни разу меня не подвел. Соотношение цены и качества полностью устраивает.

Антон М.Dieg, В прошлом годуК источнику

Отзывы цитируем целиком. Если клиент поднял вопрос, на который мы ответили, ответ с исходной площадки показан рядом.

Все отзывы клиентов
Зачем использовать прокси при работе с Яндексом?Две основные причины

Две основные причины: контроль региона и языка выдачи (поиск, карты, маркет и т.д.), а также распределение нагрузки для снижения частоты CAPTCHA при автоматизированных запросах. Для пользователей из других стран прокси также открывают доступ к локализованным результатам и сервисам с региональными ограничениями.

Какую локацию прокси выбрать для Яндекса?Выбирайте страну или

Выбирайте страну или регион, для которого нужны результаты. Яндекс сильно персонализирует ответы по географии, поэтому для стабильности держите постоянную страну выхода и один профиль (cookies/язык/регион) на один IP.

Что учесть для Wordstat и Директа?UI Wordstat

UI Wordstat чувствителен к частоте запросов и сессиям. Сохраняйте cookies, не дёргайте страницы одновременно с десятков потоков, добавляйте паузы и кэшируйте результаты. Для формальной интеграции и отчётности изучите API Яндекс.Директ (доступ по токенам с документированными лимитами).

Как снизить капчи и ошибки 429?Яндекс очень чувствителен

Яндекс очень чувствителен к частоте запросов. Добавляйте большие рандомные задержки между страницами выдачи (15–60 секунд). Не смешивайте несколько регионов и задач на одном IP. Лучшая практика: один воркер, один IP, один регион. Однако задержки сами по себе не избавят от капчи — Яндекс показывает их даже реальным пользователям при поиске. В любом случае придётся подключать сервис решения капчи.

Как работать с другими сервисами: Карты, Маркет, Метрика?У части сервисов

У части сервисов есть лицензируемые API — это предпочтительный путь. Скрейпинг UI без API часто упирается в антибот-меры (частые капчи, меняющаяся вёрстка). Если всё же идёте через UI, фиксируйте регион/язык, учитывайте мобильную и десктопную версии, регулярно обновляйте парсер.

Что с доступом из-за рубежа или в командировках?Используйте российский IP

Используйте российский IP. Держите под рукой номер телефона для приёма СМС — может понадобиться при повторном входе.

Какие протоколы и настройки лучше?HTTP/HTTPS подходят для

HTTP/HTTPS подходят для большинства задач. SOCKS5 полезен для headless-браузеров и инструментов автоматизации. При использовании SOCKS5 убедитесь, что DNS разрешается через прокси (socks5h), а не локально — иначе Яндекс увидит несоответствие между регионом вашего IP и местоположением DNS.

Гайд

Парсинг, региональный доступ и автоматизация сервисов

3 мин чтенияКоманда сети FineProxy

Яндекс — это не просто поисковик, а экосистема из десятков сервисов: Почта, Карты, Диск, Музыка, Маркет, Wordstat и многое другое. Работа с этими сервисами в масштабе требует стабильного доступа с множества IP. Прокси сервера для Яндекса и его сервисов, а именно: Яндекс сплит, музыка, диск позволяют распределять трафик, избегать лимитов и получать региональные данные, необходимые для SEO, исследования рынка и автоматизации.

Зачем нужны прокси для Яндекса

SEO и парсинг выдачи — основной сценарий использования. Когда нужно проверить позиции по сотням ключевых слов или мониторить поисковые результаты из разных регионов России, один IP быстро упирается в лимиты. Яндекс выдаёт сильно персонализированные результаты в зависимости от локации — параметр lr управляет региональным таргетингом, но для точных данных также нужны IP из правильной географии.Парсинг Wordstat требует аккуратного подхода. Инструмент для работы с ключевыми словами Яндекса чувствителен к частоте запросов. Слишком много запросов или слишком быстро — и появляются капчи, временные блокировки. Прокси для парсинга Wordstat позволяют распределять запросы по множеству IP, сохраняя при этом правильные сессионные куки.

Региональные особенности

Яндекс сильно персонализирует результаты по городам. Для исследования российского рынка нужны российские IP. Для других стран СНГ лучше работают локальные IP. Поисковик проверяет:

  • Геолокацию IP
  • Языковые заголовки браузера
  • Данные cookies/сессии
  • Параметр lr (регион локации) в URL

Держите один региональный профиль на один IP-адрес. Если вы переключаетесь между разными регионами или языками, используя тот же IP, Яндекс расценивает это как подозрительное поведение и чаще показывает CAPTCHA. Например, не ищите на русском из московского региона, а потом сразу переключайтесь на украинские запросы — используйте отдельные IP для разных регионов.

Как избежать блокировок и капч

Антибот-система Яндекса агрессивна. Чтобы снизить блокировки:

  • Прогревайте сессии. Не начинайте сразу с массовых запросов. Стартуйте медленно, сохраняйте cookies, накапливайте историю сессии.
  • Человеческие интервалы. Добавляйте реалистичные задержки между запросами. Используйте экспоненциальный бэкофф при достижении лимитов.
  • Нормализуйте заголовки. User-Agent, Accept-Language и часовой пояс должны соответствовать локации вашего прокси. Несоответствия запускают детекцию.
  • Один воркер, один IP, один регион. Не гоняйте разные задачи или регионы через один и тот же прокси. Каждый бот или скрипт должен заниматься одной конкретной задачей — мешанина вызывает подозрения.
  • Кэшируйте результаты: Не запрашивайте повторно данные, которые уже есть. Снижайте общий объём запросов, сохраняя и переиспользуя результаты.

Какие прокси подходят лучше всего

Пакетные прокси подходят для большинства задач с Яндексом. Большой пул IP позволяет масштабировать парсинг, разделять аккаунты и работать в команде. Стоимость за IP минимальна при покупке оптом. Индивидуальные прокси лучше подходят для задач, привязанных к конкретному аккаунту, в Музыке или Диске. Выделенные IP исключают конфликты с другими пользователями и обеспечивают стабильный, постоянный доступ. Все IP принадлежат нам и размещены на собственной инфраструктуре с круглосуточным мониторингом и полным контролем качества — это означает стабильную производительность для задач с Яндексом даже при высокой нагрузке.