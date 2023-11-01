Отказ от гарантий

Актуально на 5 января 2026 г. Печать

Сервис предоставляется «как есть» и «по мере доступности», со всеми возможными недостатками. В максимально допустимой законом степени FineProxy и Иные защищаемые лица отказываются от любых гарантий — явных, подразумеваемых или предусмотренных законом, включая, помимо прочего, гарантии товарной пригодности, пригодности для конкретной цели, отсутствия нарушений прав третьих лиц, а также гарантии бесперебойной, безопасной или безошибочной работы Сервиса.

Вы признаёте и соглашаетесь, что используете Сервис на свой страх и риск. FineProxy не гарантирует, что Сервис будет соответствовать вашим ожиданиям или требованиям, либо что его работа будет непрерывной и безопасной. Вы самостоятельно несёте ответственность за любой ущерб, возникший в результате использования Сервиса, включая повреждение оборудования, программного обеспечения, данных или несанкционированный доступ к информации.

В отдельных юрисдикциях отказ от определённых гарантий может быть ограничен законом. В таких случаях указанные положения применяются в максимально допустимой степени.

Ограничение ответственности#

В максимально допустимой законом степени FineProxy и Иные защищаемые лица не несут ответственности за любые косвенные, случайные, специальные, последующие или штрафные убытки, включая, помимо прочего, упущенную выгоду, потерю данных, деловой репутации, простой в работе или сбои оборудования, возникающие в связи с настоящими Условиями или использованием либо невозможностью использования Сервиса, даже если о возможности таких убытков было известно заранее.

За исключением случаев, прямо предусмотренных законом, совокупная ответственность FineProxy и Иных защищаемых лиц по любым требованиям, связанным с настоящими Условиями или Сервисом, не превышает 500 (пятьсот) долларов США.

В отдельных юрисдикциях ограничение или исключение ответственности за определённые виды убытков может быть запрещено. В таком случае данные ограничения применяются в максимально допустимой законом степени.

Возмещение убытков#

Вы соглашаетесь защищать, возмещать убытки и освобождать от ответственности FineProxy, его аффилированных лиц, подрядчиков, лицензиаров, партнёров, а также их директоров, должностных лиц, сотрудников и представителей (совместно — «Защищаемые лица») по всем требованиям третьих лиц, убыткам, обязательствам, расходам и издержкам, включая разумные расходы на юридическую помощь, возникающим в связи с: