Юридическая информация
Отказ от гарантий
Важные отказы от гарантий, ограничения ответственности и условия возмещения убытков, применимые к сервисам FineProxy.
Сервис предоставляется «как есть» и «по мере доступности», со всеми возможными недостатками. В максимально допустимой законом степени FineProxy и Иные защищаемые лица отказываются от любых гарантий — явных, подразумеваемых или предусмотренных законом, включая, помимо прочего, гарантии товарной пригодности, пригодности для конкретной цели, отсутствия нарушений прав третьих лиц, а также гарантии бесперебойной, безопасной или безошибочной работы Сервиса.
Вы признаёте и соглашаетесь, что используете Сервис на свой страх и риск. FineProxy не гарантирует, что Сервис будет соответствовать вашим ожиданиям или требованиям, либо что его работа будет непрерывной и безопасной. Вы самостоятельно несёте ответственность за любой ущерб, возникший в результате использования Сервиса, включая повреждение оборудования, программного обеспечения, данных или несанкционированный доступ к информации.
В отдельных юрисдикциях отказ от определённых гарантий может быть ограничен законом. В таких случаях указанные положения применяются в максимально допустимой степени.
Ограничение ответственности#
В максимально допустимой законом степени FineProxy и Иные защищаемые лица не несут ответственности за любые косвенные, случайные, специальные, последующие или штрафные убытки, включая, помимо прочего, упущенную выгоду, потерю данных, деловой репутации, простой в работе или сбои оборудования, возникающие в связи с настоящими Условиями или использованием либо невозможностью использования Сервиса, даже если о возможности таких убытков было известно заранее.
За исключением случаев, прямо предусмотренных законом, совокупная ответственность FineProxy и Иных защищаемых лиц по любым требованиям, связанным с настоящими Условиями или Сервисом, не превышает 500 (пятьсот) долларов США.
В отдельных юрисдикциях ограничение или исключение ответственности за определённые виды убытков может быть запрещено. В таком случае данные ограничения применяются в максимально допустимой законом степени.
Возмещение убытков#
Вы соглашаетесь защищать, возмещать убытки и освобождать от ответственности FineProxy, его аффилированных лиц, подрядчиков, лицензиаров, партнёров, а также их директоров, должностных лиц, сотрудников и представителей (совместно — «Защищаемые лица») по всем требованиям третьих лиц, убыткам, обязательствам, расходам и издержкам, включая разумные расходы на юридическую помощь, возникающим в связи с:
- использованием или неправомерным использованием вами Сервиса;
- нарушением вами настоящих Условий или требований законодательства;
- вашими действиями, контентом или материалами, размещёнными через Сервис.