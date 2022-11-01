Безопасность и доверие
Сообщить о нарушении
Как сообщить о предполагаемом неправомерном использовании FineProxy и какие сведения помогут нам быстрее провести проверку.
За более безопасный интернет: наша позиция против злоупотреблений
Уважаемые посетители,
Команда FineProxy стремится способствовать формированию более безопасного интернет-пространства. Мы не допускаем использование наших сервисов для незаконной или вредоносной деятельности, включая попытки несанкционированного доступа, платёжное мошенничество («кардинг»), brute-force и credential-stuffing атаки, распространение вредоносного программного обеспечения, а также любые иные злоупотребления. Подобная деятельность прямо запрещена нашими Условия использования.
Мы постоянно совершенствуем меры безопасности и системы мониторинга с целью выявления злоупотреблений и защиты как наших клиентов, так и третьих лиц. При этом ни один провайдер не может гарантировать, что злоупотребления никогда не возникнут, однако все подобные обращения рассматриваются нами серьёзно и обрабатываются без промедления.
Если вы обнаружили подозрительную активность с использованием наших IP-адресов либо пострадали от действий, исходящих из нашей сети, пожалуйста, незамедлительно сообщите нам об этом. Вы можете связаться с нашей службой безопасности по электронной почте:
или направить обращение через систему тикетов:
https://fineproxy.org/account_new/tickets/new
Для более оперативного рассмотрения обращения, по возможности, укажите следующие данные: дату и время инцидента с указанием часового пояса, задействованный IP-адрес, целевой ресурс, логи и иные относящиеся к делу сведения.
Каждое обращение рассматривается индивидуально, и мы принимаем соответствующие меры для предотвращения повторных нарушений и повышения уровня безопасности наших сервисов.
Благодарим вас за содействие в поддержании безопасного интернета.