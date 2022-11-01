Сообщить о нарушении

Актуально на 5 января 2026 г. Печать

За более безопасный интернет: наша позиция против злоупотреблений

Уважаемые посетители,

Команда FineProxy стремится способствовать формированию более безопасного интернет-пространства. Мы не допускаем использование наших сервисов для незаконной или вредоносной деятельности, включая попытки несанкционированного доступа, платёжное мошенничество («кардинг»), brute-force и credential-stuffing атаки, распространение вредоносного программного обеспечения, а также любые иные злоупотребления. Подобная деятельность прямо запрещена нашими Условия использования.

Мы постоянно совершенствуем меры безопасности и системы мониторинга с целью выявления злоупотреблений и защиты как наших клиентов, так и третьих лиц. При этом ни один провайдер не может гарантировать, что злоупотребления никогда не возникнут, однако все подобные обращения рассматриваются нами серьёзно и обрабатываются без промедления.

Если вы обнаружили подозрительную активность с использованием наших IP-адресов либо пострадали от действий, исходящих из нашей сети, пожалуйста, незамедлительно сообщите нам об этом. Вы можете связаться с нашей службой безопасности по электронной почте:

[email protected]

или направить обращение через систему тикетов:

https://fineproxy.org/account_new/tickets/new

Для более оперативного рассмотрения обращения, по возможности, укажите следующие данные: дату и время инцидента с указанием часового пояса, задействованный IP-адрес, целевой ресурс, логи и иные относящиеся к делу сведения.

Каждое обращение рассматривается индивидуально, и мы принимаем соответствующие меры для предотвращения повторных нарушений и повышения уровня безопасности наших сервисов.

Благодарим вас за содействие в поддержании безопасного интернета.