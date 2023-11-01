Дополнительные услуги

Актуально на 17 августа 2026 г. Печать

В дополнение к стандартным пакетам FineProxy предлагает набор дополнительных услуг для клиентов с нестандартными техническими требованиями. Эти услуги включают кастомную сборку списков IP адресов, оптимизацию по ГЕО с использованием сторонних геобаз, проверку доступа к конкретным ресурсам, а также расширение лимитов одновременных соединений.

Данный список не является исчерпывающим — мы готовы рассмотреть и другие варианты кастомизации по запросу клиента.

Запрос на любую дополнительную услугу можно оформить через систему тикетов в личном кабинете.

Если вы являетесь корпоративным клиентом и вам требуется полностью индивидуальный подход, мы также предлагаем бизнес-решения и корпоративную инфраструктуру: https://fineproxy.org/proxy-for-business/

1. Оптимизация пакета прокси под требования клиента — 100$ (разовая оплата)#

Услуга для любых индивидуальных работ со списком прокси по запросу клиента.

Типичные кейсы: клиент покупает 2–3–5 пакетов, часть IP пересекается, и нужно сделать так, чтобы в каждом пакете были полностью уникальные IP. Другой вариант — клиент уже раньше покупал прокси и присылает список IP-адресов, которые точно не должны попасть в его новую услугу.

Что входит:

Удаление пересекающихся IP между несколькими купленными пакетами

Формирование полностью индивидуальных списков IP для каждой услуги

Исключение конкретных IP по списку клиента (в том числе уже использованных им ранее)

Однократная выдача кастомного списка IP, собранного по заданным правилам

Что не входит:

Повторная оптимизация после того, как клиент обновил или сменил список прокси

Регулярная доработка/пересборка каждый месяц

Распространение этих настроек на будущие покупки (каждый новый заказ — отдельная услуга)

2. Оптимизация ГЕО в пользовательской геобазе — 100$ (разовая оплата)#

Услуга нужна, когда клиент хочет, чтобы IP подбирались по его собственной геобазе, отличной от стандартной геобазы FineProxy.

Мы проверяем нашу базу прокси в указанной геобазе и выделяем только те IP, которые соответствуют нужной стране или списку стран. Возможен микс геолокаций в одном пакете, например 700 IP из США и 300 IP из Европы.

Что входит:

Проверка нашей базы IP в геобазе клиента

Подбор IP под одну целевую страну

Подбор IP под несколько стран

Формирование пакета с заданным распределением по странам (например, N IP из страны A и M IP из страны B)

Что не входит:

Постоянная перепроверка IP в геобазе клиента после выдачи

Автоматические повторные проверки при изменениях на стороне клиента

Бесплатная пересортировка того же пакета в будущем (это уже новый платный запрос)

3. Подбор IP под конкретный сайт или ресурс — 60$ (разовая оплата)#

Клиент даёт сайт или конкретную страницу. Мы запускаем чекер и смотрим, какие IP имеют доступ к этому ресурсу. По результатам формируем список IP для клиента.

Что входит:

Однократная автоматическая проверка доступа к указанному сайту/странице

Отбор IP, которые в момент проверки успешно открывают ресурс

Выдача клиенту отфильтрованного списка IP

Что не входит:

Долгосрочный мониторинг доступности сайта

Повторные проверки после изменений на сайте или в его защите

Гарантия, что доступ не изменится в будущем

4. Разделение пакета — 80$ (разовая оплата)#

Разделение уже купленного пакета прокси на несколько частей.

Что входит:

Разделение одного пакета на 2, 3, 5 или 10 частей

Техническая разбивка и выдача отдельных списков/услуг

Соблюдение минимального размера пакета: каждая часть не меньше минимального тарифа, доступного на сайте

Что не входит:

Повторная перебивка пакета, если клиент решил изменить схему разделения

Обратное объединение пакетов или перевод их в другие тарифные планы

Важные правила для услуг 1–4#

Пункты 1–4 — это кастомные сборки IP-адресов.

На них не распространяется стандартная опция обновления списка прокси.

Если клиент обновит список IP в кабинете, вся кастомная сборка слетит.

Оплата по этим пунктам всегда разовая за конкретную операцию.

5. Персональные прокси под конкретный ресурс — +50% к стоимости пакета (ежемесячно)#

Клиент использует пакетные прокси, но хочет, чтобы какой-то конкретный ресурс (например, Twitch или Steam) по этим IP использовал только он.

Что входит:

Резервирование IP под указанный ресурс, чтобы другие клиенты FineProxy не использовали эти IP именно для этого сервиса

Поддержание этой эксклюзивности на ежемесячной основе

Что не входит:

Полная «персональность» IP для всех сервисов (ограничение только на конкретно оговоренный ресурс)

Автоматическое распространение опции на новые или другие пакеты без отдельного заказа

6. Поддержка UDP#

Поддержка UDP протокола (SOCKS5 UDP ASSOCIATE) может быть подключена к любому тарифу. При этом UDP-трафик поддерживается через SOCKS5.

Подключение поддержки UDP протокола приводит к увеличению стоимости услуги на 50%, и повышенная стоимость действует на протяжении всего периода, пока поддержка UDP остаётся активной.

Поддержка UDP протокола является дополнительной услугой и подключается вручную через систему тикетов.

7. Докупка лимита одновременных соединений — 0.03$ за соединение в месяц#

Увеличение стандартного лимита одновременных соединений.

Что входит:

Дополнительные соединения, приобретаемые кратно 500

Пример: 1000 соединений = 30$ в месяц

Ежемесячная оплата вместе с основной услугой

Бесплатные услуги#

8. Исключение списка IP-адресов — бесплатно в течение 24 часов#

В первые 24 часа после покупки клиент может:

прислать чистый список IP, которые нужно исключить,

или

или прислать список IP, которые нужно оставить.

Исключённым IP выдаётся замена из базы в рамках выбранного тарифа.

9. Исключение подсетей /24 — бесплатно в течение 24 часов#

В первые 24 часа после покупки клиент может прислать список подсетей /24, которые нужно оставить или исключить.

Исключённые IP также заменяются другими IP из базы по правилам тарифа.

Ограничения: пунктами 8 и 9 можно воспользоваться не более 2 раз после покупки.