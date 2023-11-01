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Услуги

Дополнительные услуги

Дополнительные технические услуги: индивидуальный подбор IP, геолокация, доступ к ресурсам, лимиты соединений и выделенные конфигурации.

Обновлено17 августа 2026 г.
Применяется кВсе сервисы FineProxy
Актуально на 17 августа 2026 г.

В дополнение к стандартным пакетам FineProxy предлагает набор дополнительных услуг для клиентов с нестандартными техническими требованиями. Эти услуги включают кастомную сборку списков IP адресов, оптимизацию по ГЕО с использованием сторонних геобаз, проверку доступа к конкретным ресурсам, а также расширение лимитов одновременных соединений.

Данный список не является исчерпывающим — мы готовы рассмотреть и другие варианты кастомизации по запросу клиента.
Запрос на любую дополнительную услугу можно оформить через систему тикетов в личном кабинете.

Если вы являетесь корпоративным клиентом и вам требуется полностью индивидуальный подход, мы также предлагаем бизнес-решения и корпоративную инфраструктуру: https://fineproxy.org/proxy-for-business/

СервисЦенаБиллингКороткое описание
Оптимизация пакета прокси$100ЕдиноразовоКастомный список IP адресов.
Пользовательская ГЕОбаза$100ЕдиноразовоПо ГЕО базе клиента
Подбор IP под конкретный сайт$60ЕдиноразовоПроверка доступности
Разделение пакета$80ЕдиноразовоРазбиение на части
Персональные прокси под ресурс+50%ЕжемесячноЭксклюзивный доступ
Поддержка UDP протокола+50%ЕжемесячноАктивация UDP на услуге
Дополнительные соединения$0.03ЕжемесячноПо соединениям
Исключение IP адресовБесплатноДо 2 разИсключение IP адресов
Исключение подсетей (/24)БесплатноДо 2 разИсключение /24 подсетей

1. Оптимизация пакета прокси под требования клиента — 100$ (разовая оплата)#

Услуга для любых индивидуальных работ со списком прокси по запросу клиента.

Типичные кейсы: клиент покупает 2–3–5 пакетов, часть IP пересекается, и нужно сделать так, чтобы в каждом пакете были полностью уникальные IP. Другой вариант — клиент уже раньше покупал прокси и присылает список IP-адресов, которые точно не должны попасть в его новую услугу.

Что входит:

  • Удаление пересекающихся IP между несколькими купленными пакетами
  • Формирование полностью индивидуальных списков IP для каждой услуги
  • Исключение конкретных IP по списку клиента (в том числе уже использованных им ранее)
  • Однократная выдача кастомного списка IP, собранного по заданным правилам

Что не входит:

  • Повторная оптимизация после того, как клиент обновил или сменил список прокси
  • Регулярная доработка/пересборка каждый месяц
  • Распространение этих настроек на будущие покупки (каждый новый заказ — отдельная услуга)

2. Оптимизация ГЕО в пользовательской геобазе — 100$ (разовая оплата)#

Услуга нужна, когда клиент хочет, чтобы IP подбирались по его собственной геобазе, отличной от стандартной геобазы FineProxy.

Мы проверяем нашу базу прокси в указанной геобазе и выделяем только те IP, которые соответствуют нужной стране или списку стран. Возможен микс геолокаций в одном пакете, например 700 IP из США и 300 IP из Европы.

Что входит:

  • Проверка нашей базы IP в геобазе клиента
  • Подбор IP под одну целевую страну
  • Подбор IP под несколько стран
  • Формирование пакета с заданным распределением по странам (например, N IP из страны A и M IP из страны B)

Что не входит:

  • Постоянная перепроверка IP в геобазе клиента после выдачи
  • Автоматические повторные проверки при изменениях на стороне клиента
  • Бесплатная пересортировка того же пакета в будущем (это уже новый платный запрос)

3. Подбор IP под конкретный сайт или ресурс — 60$ (разовая оплата)#

Клиент даёт сайт или конкретную страницу. Мы запускаем чекер и смотрим, какие IP имеют доступ к этому ресурсу. По результатам формируем список IP для клиента.

Что входит:

  • Однократная автоматическая проверка доступа к указанному сайту/странице
  • Отбор IP, которые в момент проверки успешно открывают ресурс
  • Выдача клиенту отфильтрованного списка IP

Что не входит:

  • Долгосрочный мониторинг доступности сайта
  • Повторные проверки после изменений на сайте или в его защите
  • Гарантия, что доступ не изменится в будущем

4. Разделение пакета — 80$ (разовая оплата)#

Разделение уже купленного пакета прокси на несколько частей.

Что входит:

  • Разделение одного пакета на 2, 3, 5 или 10 частей
  • Техническая разбивка и выдача отдельных списков/услуг
  • Соблюдение минимального размера пакета: каждая часть не меньше минимального тарифа, доступного на сайте

Что не входит:

  • Повторная перебивка пакета, если клиент решил изменить схему разделения
  • Обратное объединение пакетов или перевод их в другие тарифные планы

Важные правила для услуг 1–4#

  • Пункты 1–4 — это кастомные сборки IP-адресов.
  • На них не распространяется стандартная опция обновления списка прокси.
  • Если клиент обновит список IP в кабинете, вся кастомная сборка слетит.
  • Оплата по этим пунктам всегда разовая за конкретную операцию.

5. Персональные прокси под конкретный ресурс — +50% к стоимости пакета (ежемесячно)#

Клиент использует пакетные прокси, но хочет, чтобы какой-то конкретный ресурс (например, Twitch или Steam) по этим IP использовал только он.

Что входит:

  • Резервирование IP под указанный ресурс, чтобы другие клиенты FineProxy не использовали эти IP именно для этого сервиса
  • Поддержание этой эксклюзивности на ежемесячной основе

Что не входит:

  • Полная «персональность» IP для всех сервисов (ограничение только на конкретно оговоренный ресурс)
  • Автоматическое распространение опции на новые или другие пакеты без отдельного заказа

6. Поддержка UDP#

Поддержка UDP протокола (SOCKS5 UDP ASSOCIATE) может быть подключена к любому тарифу. При этом UDP-трафик поддерживается через SOCKS5.

Подключение поддержки UDP протокола приводит к увеличению стоимости услуги на 50%, и повышенная стоимость действует на протяжении всего периода, пока поддержка UDP остаётся активной.

Поддержка UDP протокола является дополнительной услугой и подключается вручную через систему тикетов.

7. Докупка лимита одновременных соединений — 0.03$ за соединение в месяц#

Увеличение стандартного лимита одновременных соединений.

Что входит:

  • Дополнительные соединения, приобретаемые кратно 500
  • Пример: 1000 соединений = 30$ в месяц
  • Ежемесячная оплата вместе с основной услугой

Бесплатные услуги#

8. Исключение списка IP-адресов — бесплатно в течение 24 часов#

В первые 24 часа после покупки клиент может:

  • прислать чистый список IP, которые нужно исключить,
    или
  • прислать список IP, которые нужно оставить.

Исключённым IP выдаётся замена из базы в рамках выбранного тарифа.

9. Исключение подсетей /24 — бесплатно в течение 24 часов#

В первые 24 часа после покупки клиент может прислать список подсетей /24, которые нужно оставить или исключить.
Исключённые IP также заменяются другими IP из базы по правилам тарифа.

Ограничения: пунктами 8 и 9 можно воспользоваться не более 2 раз после покупки.