Услуги
Дополнительные услуги
Дополнительные технические услуги: индивидуальный подбор IP, геолокация, доступ к ресурсам, лимиты соединений и выделенные конфигурации.
В дополнение к стандартным пакетам FineProxy предлагает набор дополнительных услуг для клиентов с нестандартными техническими требованиями. Эти услуги включают кастомную сборку списков IP адресов, оптимизацию по ГЕО с использованием сторонних геобаз, проверку доступа к конкретным ресурсам, а также расширение лимитов одновременных соединений.
Данный список не является исчерпывающим — мы готовы рассмотреть и другие варианты кастомизации по запросу клиента.
Запрос на любую дополнительную услугу можно оформить через систему тикетов в личном кабинете.
Если вы являетесь корпоративным клиентом и вам требуется полностью индивидуальный подход, мы также предлагаем бизнес-решения и корпоративную инфраструктуру: https://fineproxy.org/proxy-for-business/
|Сервис
|Цена
|Биллинг
|Короткое описание
|Оптимизация пакета прокси
|$100
|Единоразово
|Кастомный список IP адресов.
|Пользовательская ГЕОбаза
|$100
|Единоразово
|По ГЕО базе клиента
|Подбор IP под конкретный сайт
|$60
|Единоразово
|Проверка доступности
|Разделение пакета
|$80
|Единоразово
|Разбиение на части
|Персональные прокси под ресурс
|+50%
|Ежемесячно
|Эксклюзивный доступ
|Поддержка UDP протокола
|+50%
|Ежемесячно
|Активация UDP на услуге
|Дополнительные соединения
|$0.03
|Ежемесячно
|По соединениям
|Исключение IP адресов
|Бесплатно
|До 2 раз
|Исключение IP адресов
|Исключение подсетей (/24)
|Бесплатно
|До 2 раз
|Исключение /24 подсетей
1. Оптимизация пакета прокси под требования клиента — 100$ (разовая оплата)#
Услуга для любых индивидуальных работ со списком прокси по запросу клиента.
Типичные кейсы: клиент покупает 2–3–5 пакетов, часть IP пересекается, и нужно сделать так, чтобы в каждом пакете были полностью уникальные IP. Другой вариант — клиент уже раньше покупал прокси и присылает список IP-адресов, которые точно не должны попасть в его новую услугу.
Что входит:
- Удаление пересекающихся IP между несколькими купленными пакетами
- Формирование полностью индивидуальных списков IP для каждой услуги
- Исключение конкретных IP по списку клиента (в том числе уже использованных им ранее)
- Однократная выдача кастомного списка IP, собранного по заданным правилам
Что не входит:
- Повторная оптимизация после того, как клиент обновил или сменил список прокси
- Регулярная доработка/пересборка каждый месяц
- Распространение этих настроек на будущие покупки (каждый новый заказ — отдельная услуга)
2. Оптимизация ГЕО в пользовательской геобазе — 100$ (разовая оплата)#
Услуга нужна, когда клиент хочет, чтобы IP подбирались по его собственной геобазе, отличной от стандартной геобазы FineProxy.
Мы проверяем нашу базу прокси в указанной геобазе и выделяем только те IP, которые соответствуют нужной стране или списку стран. Возможен микс геолокаций в одном пакете, например 700 IP из США и 300 IP из Европы.
Что входит:
- Проверка нашей базы IP в геобазе клиента
- Подбор IP под одну целевую страну
- Подбор IP под несколько стран
- Формирование пакета с заданным распределением по странам (например, N IP из страны A и M IP из страны B)
Что не входит:
- Постоянная перепроверка IP в геобазе клиента после выдачи
- Автоматические повторные проверки при изменениях на стороне клиента
- Бесплатная пересортировка того же пакета в будущем (это уже новый платный запрос)
3. Подбор IP под конкретный сайт или ресурс — 60$ (разовая оплата)#
Клиент даёт сайт или конкретную страницу. Мы запускаем чекер и смотрим, какие IP имеют доступ к этому ресурсу. По результатам формируем список IP для клиента.
Что входит:
- Однократная автоматическая проверка доступа к указанному сайту/странице
- Отбор IP, которые в момент проверки успешно открывают ресурс
- Выдача клиенту отфильтрованного списка IP
Что не входит:
- Долгосрочный мониторинг доступности сайта
- Повторные проверки после изменений на сайте или в его защите
- Гарантия, что доступ не изменится в будущем
4. Разделение пакета — 80$ (разовая оплата)#
Разделение уже купленного пакета прокси на несколько частей.
Что входит:
- Разделение одного пакета на 2, 3, 5 или 10 частей
- Техническая разбивка и выдача отдельных списков/услуг
- Соблюдение минимального размера пакета: каждая часть не меньше минимального тарифа, доступного на сайте
Что не входит:
- Повторная перебивка пакета, если клиент решил изменить схему разделения
- Обратное объединение пакетов или перевод их в другие тарифные планы
Важные правила для услуг 1–4#
- Пункты 1–4 — это кастомные сборки IP-адресов.
- На них не распространяется стандартная опция обновления списка прокси.
- Если клиент обновит список IP в кабинете, вся кастомная сборка слетит.
- Оплата по этим пунктам всегда разовая за конкретную операцию.
5. Персональные прокси под конкретный ресурс — +50% к стоимости пакета (ежемесячно)#
Клиент использует пакетные прокси, но хочет, чтобы какой-то конкретный ресурс (например, Twitch или Steam) по этим IP использовал только он.
Что входит:
- Резервирование IP под указанный ресурс, чтобы другие клиенты FineProxy не использовали эти IP именно для этого сервиса
- Поддержание этой эксклюзивности на ежемесячной основе
Что не входит:
- Полная «персональность» IP для всех сервисов (ограничение только на конкретно оговоренный ресурс)
- Автоматическое распространение опции на новые или другие пакеты без отдельного заказа
6. Поддержка UDP#
Поддержка UDP протокола (SOCKS5 UDP ASSOCIATE) может быть подключена к любому тарифу. При этом UDP-трафик поддерживается через SOCKS5.
Подключение поддержки UDP протокола приводит к увеличению стоимости услуги на 50%, и повышенная стоимость действует на протяжении всего периода, пока поддержка UDP остаётся активной.
Поддержка UDP протокола является дополнительной услугой и подключается вручную через систему тикетов.
7. Докупка лимита одновременных соединений — 0.03$ за соединение в месяц#
Увеличение стандартного лимита одновременных соединений.
Что входит:
- Дополнительные соединения, приобретаемые кратно 500
- Пример: 1000 соединений = 30$ в месяц
- Ежемесячная оплата вместе с основной услугой
Бесплатные услуги#
8. Исключение списка IP-адресов — бесплатно в течение 24 часов#
В первые 24 часа после покупки клиент может:
- прислать чистый список IP, которые нужно исключить,
или
- прислать список IP, которые нужно оставить.
Исключённым IP выдаётся замена из базы в рамках выбранного тарифа.
9. Исключение подсетей /24 — бесплатно в течение 24 часов#
В первые 24 часа после покупки клиент может прислать список подсетей /24, которые нужно оставить или исключить.
Исключённые IP также заменяются другими IP из базы по правилам тарифа.
Ограничения: пунктами 8 и 9 можно воспользоваться не более 2 раз после покупки.