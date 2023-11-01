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दस्तावेज़ीकरण

अतिरिक्त सेवाएँ

अंतिम अपडेट17 अगस्त 2026
लागूसभी FineProxy सेवाएँ
अद्यतन: 17 अगस्त 2026

मानक प्रॉक्सी पैकेज के अलावा, FineProxy गैर-मानक तकनीकी आवश्यकताओं वाले क्लाइंट्स के लिए वैकल्पिक सेवाओं का एक सेट प्रदान करता है। इन सेवाओं में कस्टम IP लिस्ट असेंबली, थर्ड-पार्टी डेटाबेस का उपयोग करके GEO ऑप्टिमाइज़ेशन, विशिष्ट रिसोर्सेज़ के लिए एक्सेस वैलिडेशन, और विस्तारित कनेक्शन लिमिट शामिल हैं।

यह सूची संपूर्ण नहीं है — हम अनुरोध पर अन्य कस्टमाइज़ेशन के लिए भी तैयार हैं।
किसी भी अतिरिक्त सेवा का अनुरोध आप अपने पर्सनल अकाउंट में टिकट सिस्टम अपने पर्सनल अकाउंट में।

यदि आप एक कॉर्पोरेट क्लाइंट हैं और पूरी तरह से पर्सनलाइज़्ड, एंटरप्राइज़-ग्रेड समाधान की आवश्यकता है, तो हम आपकी कंपनी की ज़रूरतों के अनुसार Business और Enterprise प्रॉक्सी समाधान भी प्रदान करते हैं: https://fineproxy.org/proxy-for-business/

सेवाकीमतबिलिंगसंक्षिप्त विवरण
प्रॉक्सी पैकेज ऑप्टिमाइज़ेशन$100एक बारकस्टम IP सूची, बिना ओवरलैप
GEO ऑप्टिमाइज़ेशन$100एक बारक्लाइंट डेटाबेस के अनुसार GEO
वेबसाइट के लिए IP चयन$60एक बारएक्सेस जाँच
पैकेज विभाजन$80एक बारभागों में विभाजित
रिसोर्स के लिए पर्सनल प्रॉक्सी+50%मासिकएक्सक्लूसिव उपयोग
UDP सपोर्ट+50%मासिकUDP सक्रिय करें
अतिरिक्त कनेक्शन$0.03मासिकप्रति कनेक्शन
IP एड्रेस एक्सक्लूज़नमुफ़्त2 बारIP एड्रेस हटाना
Subnet Exclusion (/24)मुफ़्त2 बार/24 सबनेट को बाहर करना

1. Proxy पैकेज ऑप्टिमाइज़ेशन (कस्टम IP सूची) — $100 (एक बार)#

क्लाइंट की आवश्यकताओं के अनुसार प्रॉक्सी लिस्ट पर किसी भी मैनुअल/कस्टम कार्य के लिए सेवा।

सबसे आम उपयोग: क्लाइंट 2–3–5 पैकेज खरीदता है, कुछ IP ओवरलैप हो जाते हैं, और उन्हें हर सर्विस में पूरी तरह यूनीक लिस्ट चाहिए। एक और सामान्य स्थिति: क्लाइंट ने पहले कुछ प्रॉक्सी उपयोग किए हैं और वे हमें उन IP की लिस्ट भेजते हैं जो उनकी नई सर्विस में शामिल नहीं होने चाहिए।

इसमें क्या शामिल है:

  • कई खरीदे गए पैकेजों के बीच डुप्लिकेट IP हटाना
  • हर पैकेज के लिए पूरी तरह अलग IP लिस्ट तैयार करना ताकि कोई ओवरलैप न हो
  • क्लाइंट द्वारा दिए गए विशिष्ट IP को बाहर करना (उदाहरण के लिए, पहले उपयोग किए गए IP)
  • क्लाइंट के नियमों के अनुसार कस्टम IP लिस्ट की अंतिम एक बार की डिलीवरी

शामिल नहीं है:

  • क्लाइंट द्वारा प्रॉक्सी लिस्ट बदलने या रिफ्रेश करने के बाद पुनः ऑप्टिमाइज़ेशन
  • हर महीने नियमित/चालू समायोजन
  • भविष्य के ऑर्डर के लिए कोई गारंटी नहीं (हर नया ऑर्डर एक अलग सेवा है)

2. कस्टम जियोलोकेशन डेटाबेस द्वारा GEO ऑप्टिमाइज़ेशन — $100 (एक बार)#

यह सेवा तब उपयोग की जाती है जब क्लाइंट अपने स्वयं के GEO डेटाबेस के आधार पर IP चयन चाहता है, जो FineProxy के मानक जियोबेस से अलग हो।

हम क्लाइंट के जियोबेस के अनुसार अपने प्रॉक्सी पूल की जाँच करते हैं और केवल वे IP चुनते हैं जो आवश्यक देश या देशों की सूची से मेल खाते हैं। यह एक मिश्रित GEO पैकेज भी हो सकता है, जैसे एक सर्विस में USA से 700 IP और यूरोप से 300 IP।

इसमें क्या शामिल है:

  • क्लाइंट के जियोबेस में हमारे IP पूल की पूर्ण जाँच
  • एक लक्षित देश के लिए IP का चयन
  • कई लक्षित देशों के लिए IP का चयन
  • मिश्रित GEO पैकेज का निर्माण (उदाहरण के लिए, देश A से N IP + देश B से M IP)

शामिल नहीं है:

  • डिलीवरी के बाद क्लाइंट के जियोबेस में निरंतर सत्यापन
  • क्लाइंट की ओर से अपडेट के बाद स्वचालित पुनः जाँच
  • उसी पैकेज की भविष्य में कोई भी पुनः सॉर्टिंग (यह एक नया सशुल्क अनुरोध होगा)

3. किसी विशिष्ट वेबसाइट या रिसोर्स के लिए IP चयन — $60 (एक बार)#

क्लाइंट एक वेबसाइट या कोई विशिष्ट पेज प्रदान करता है। हम चेकर चलाते हैं और पता लगाते हैं कि किन प्रॉक्सी IP की इस साइट तक पहुँच है। परिणामों के आधार पर, हम क्लाइंट के लिए एक सूची तैयार करते हैं।

इसमें क्या शामिल है:

  • निर्दिष्ट साइट/पेज तक पहुँच की एकमुश्त स्वचालित जाँच
  • टेस्टिंग के समय साइट को सफलतापूर्वक खोलने वाले IP का चयन
  • क्लाइंट के लिए तैयार की गई फ़िल्टर्ड IP लिस्ट की डिलीवरी

शामिल नहीं है:

  • इस साइट की दीर्घकालिक अपटाइम मॉनिटरिंग
  • साइट द्वारा सुरक्षा बदलने या कुछ IP ब्लॉक करने के बाद री-चेक
  • गारंटी कि भविष्य में एक्सेस अपरिवर्तित रहेगी

4. पैकेज स्प्लिटिंग — $80 (एक बार)#

मौजूदा प्रॉक्सी पैकेज को कई हिस्सों में विभाजित करना।

इसमें क्या शामिल है:

  • एक मौजूदा पैकेज को 2, 3, 5 या 10 भागों में विभाजित करना
  • स्प्लिटिंग और अलग-अलग लिस्ट/सर्विसेज़ जारी करने का तकनीकी कार्य
  • प्रत्येक भाग का न्यूनतम आकार साइट पर उपलब्ध सबसे छोटे पैकेज से कम नहीं रखना

शामिल नहीं है:

  • बाद में कोई भी रीबैलेंसिंग या रीग्रुपिंग यदि क्लाइंट कोई अन्य स्प्लिट स्कीम चाहता है
  • पैकेजों को वापस मर्ज करना या उन्हें अन्य टैरिफ प्लान में कन्वर्ट करना

सेवाओं 1–4 के लिए महत्वपूर्ण नियम#

  • चारों सेवाएँ कस्टम IP असेंबली हैं।
  • स्टैंडर्ड «प्रॉक्सी लिस्ट रिफ्रेश» विकल्प इन पर लागू नहीं होता।
  • यदि क्लाइंट पैनल में प्रॉक्सी लिस्ट को रिफ्रेश या बदलता है, तो कस्टम कॉन्फ़िगरेशन खो जाता है।
  • हर ऑपरेशन के लिए भुगतान एकमुश्त है।

5. किसी विशिष्ट रिसोर्स के लिए डेडिकेटेड प्रॉक्सी — पैकेज मूल्य पर +50% (मासिक)#

क्लाइंट पैकेज प्रॉक्सी का उपयोग करता है, लेकिन चाहता है कि इन IP पर किसी विशेष रिसोर्स (उदाहरण के लिए, Twitch या Steam) का उपयोग केवल वही करे।

इसमें क्या शामिल है:

  • IP का रिज़र्वेशन ताकि निर्दिष्ट रिसोर्स का उपयोग उन्हीं IP पर अन्य क्लाइंट्स द्वारा न किया जाए
  • चुने गए रिसोर्स के लिए इस विशिष्टता का मासिक सपोर्ट

शामिल नहीं है:

  • इन IP पर सभी संभावित सेवाओं के लिए पूर्ण «पर्सनल» स्टेटस (केवल नामित रिसोर्स रिज़र्व किया जाता है)
  • बिना अतिरिक्त ऑर्डर के इस विकल्प का नए या अन्य पैकेज में स्वचालित ट्रांसफर

6. UDP सपोर्ट#

UDP प्रोटोकॉल (SOCKS5 UDP ASSOCIATE) का सपोर्ट किसी भी सर्विस प्लान में जोड़ा जा सकता है। सक्रिय करने पर, SOCKS5 के माध्यम से UDP ट्रैफ़िक सपोर्ट किया जाता है।

UDP प्रोटोकॉल सपोर्ट सक्रिय करने पर सर्विस की कीमत में 50% की वृद्धि होती है, जो UDP सपोर्ट सक्रिय रहने की पूरी अवधि के लिए लागू होती है।

UDP प्रोटोकॉल सपोर्ट एक अतिरिक्त सेवा के रूप में प्रदान किया जाता है और इसे टिकट सिस्टम के माध्यम से मैन्युअल रूप से सक्रिय करना आवश्यक है।

7. अतिरिक्त समवर्ती कनेक्शन — $0.03 प्रति कनेक्शन (मासिक)#

स्टैंडर्ड लिमिट से अधिक अतिरिक्त कंकरेंट कनेक्शन।

इसमें क्या शामिल है:

  • 500 कनेक्शन के ब्लॉक में अतिरिक्त कंकरेंट कनेक्शन
  • उदाहरण मूल्य: $30 प्रति 1,000 कनेक्शन
  • मुख्य सेवा के साथ मासिक बिलिंग

फ्री सर्विसेज़#

8. IP एड्रेस एक्सक्लूज़न — खरीदारी के 24 घंटे के भीतर निःशुल्क#

खरीदारी के 24 घंटे के भीतर, क्लाइंट भेज सकता है:

  • बाहर करने के लिए IP की एक साफ सूची
    या
  • रखने के लिए IP की एक साफ सूची

बाहर किए गए IP को टैरिफ के अनुसार पूल से अन्य IP से बदल दिया जाता है।

9. सबनेट एक्सक्लूज़न (/24) — खरीदारी के 24 घंटे के भीतर निःशुल्क#

खरीदारी के 24 घंटे के भीतर, क्लाइंट बाहर करने या रखने के लिए /24 सबनेट की सूची भेज सकता है।
बाहर किए गए IP को भी टैरिफ के अनुसार पूल से अन्य IP से बदल दिया जाता है।

सीमा: सेवा 8 और 9 का उपयोग खरीद के बाद अधिकतम 2 बार किया जा सकता है।