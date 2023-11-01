नया! |एक API कॉल, साफ़ डेटा वापस। स्क्रैपर की ज़रूरत नहीं।10,000 मुफ़्त टोकन पाएँ →

BAS के लिए प्रॉक्सी

BAS multi-thread scenarios के लिए IPv4 proxies: remote DNS के साथ HTTP/SOCKS5, API delivery, और rate limits से बचने के लिए per-thread IP isolation।

अपनी योजना कॉन्फ़िगर करें →48 घंटे के लिए प्रॉक्सी
बिना डेटा सीमाप्रति GB शुल्क नहीं
AMD EPYCनवीनतम पीढ़ी का सर्वर हार्डवेयर
80 Gbps तकप्रति सर्वर अपलिंक
REST + MCPAPI से प्रावधान और प्रबंधन करें

अपना प्रॉक्सी प्लान बनाएँ।

अपने सटीक कार्यभार के हिसाब से योजना बनाएँ। प्रॉक्सी प्रकार, स्थान, IP मात्रा, बिलिंग अवधि और वैकल्पिक UDP सपोर्ट चुनें—कीमत तुरंत अपडेट होती है।

देशIP की संख्या
UDP समर्थन
बंद

मूल योजना मूल्य में 50% जोड़ता है। SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) पर काम करता है — गेमिंग, VoIP और स्ट्रीमिंग के लिए।

एक पैकेज में कई देश, अतिरिक्त व्हाइटलिस्ट IP या कनेक्शन चाहिए?डैशबोर्ड में बनाएँ

प्रॉक्सी खरीदने के चार तरीके।
एक इसी कार्यभार के अनुरूप है।

FineProxy के सभी पते IPv4 का उपयोग करते हैं। डेटासेंटर, डेडिकेटेड और ISP प्रॉक्सी प्लान की पूरी अवधि में स्थिर रहते हैं; रोटेटिंग प्रॉक्सी हर अनुरोध पर बदलते हैं। स्थिर प्लान में असीमित ट्रैफ़िक शामिल है। हाइलाइट किया गया विकल्प इस पेज के मुख्य उपयोग से मेल खाता है: डेटा सेंटर पैकेज.

यहाँ अनुशंसितडेटा सेंटर पैकेजब्लॉक में बिक्री, साझासमर्पितव्यक्तिगत, एक ही IP सेISPस्टैटिक ISP-पंजीकृत पतेरोटेटिंगबिल API क्रेडिट में
उपयुक्तबड़े पैमाने पर बॉट और निगरानीबिना स्थायी खाते के काम के लिए।दीर्घकालिक खाता सेशनप्रति प्रोफ़ाइल एक पता, केवल आपके उपयोग के लिए।वे लक्ष्य जो ASN का मूल्यांकन करते हैंइंटरनेट प्रदाता के नाम पर पंजीकृत।डेटा संग्रह, खाते नहींस्थायी सत्र का पता नहीं बदलना चाहिए।
प्रति पते लोग5 तकप्रतिष्ठा आंशिक रूप से आपके पड़ोसियों पर निर्भर करती है।1 — आपपूरी अवधि में इसे और कोई इस्तेमाल नहीं करता।5 तकसाझा पूल
प्लेटफ़ॉर्म विश्वासस्टैंडर्डडेटा सेंटर ASNउच्च — एकल उपयोगउच्च — ISP पंजीकृतपूल के अनुसार अलग
शुरुआती कीमत$12 / 100 IPs$0.12 प्रति पता, मासिक$12 / 100 IPsठीक वही खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है।$30 / 100 IPs$0.30 प्रति पता, मासिक$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
न्यूनतम ऑर्डर100 IP1 IP100 IP2.5M क्रेडिट
पते की अवधिअवधि के लिए स्टैटिकअवधि के लिए स्टैटिकअवधि के लिए स्टैटिकहर अनुरोध पर बदलता है
बैंडविड्थबिना डेटा सीमाबिना डेटा सीमाबिना डेटा सीमाक्रेडिटप्रति अनुरोध बिल, प्रति गीगाबाइट नहीं।
UDP / वॉइस कॉलवैकल्पिक ऐड-ऑनवैकल्पिक ऐड-ऑनवैकल्पिक ऐड-ऑनउपलब्ध नहीं
प्रोटोकॉलHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
प्रमाणीकरणअनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।API कुंजी
प्लान देखेंसमर्पित प्लान देखेंISP प्लान देखेंप्लान देखें
यहाँ अनुशंसित

डेटा सेंटर पैकेज

ब्लॉक में बिक्री, साझा

उपयुक्त

बड़े पैमाने पर बॉट और निगरानीबिना स्थायी खाते के काम के लिए।

प्रति पते लोग

5 तकप्रतिष्ठा आंशिक रूप से आपके पड़ोसियों पर निर्भर करती है।

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

स्टैंडर्डडेटा सेंटर ASN

शुरुआती कीमत

$12 / 100 IPs$0.12 प्रति पता, मासिक

न्यूनतम ऑर्डर

100 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

प्लान देखें

समर्पित

व्यक्तिगत, एक ही IP से

उपयुक्त

दीर्घकालिक खाता सेशनप्रति प्रोफ़ाइल एक पता, केवल आपके उपयोग के लिए।

प्रति पते लोग

1 — आपपूरी अवधि में इसे और कोई इस्तेमाल नहीं करता।

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

उच्च — एकल उपयोग

शुरुआती कीमत

$12 / 100 IPsठीक वही खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है।

न्यूनतम ऑर्डर

1 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

समर्पित प्लान देखें

ISP

स्टैटिक ISP-पंजीकृत पते

उपयुक्त

वे लक्ष्य जो ASN का मूल्यांकन करते हैंइंटरनेट प्रदाता के नाम पर पंजीकृत।

प्रति पते लोग

5 तक

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

उच्च — ISP पंजीकृत

शुरुआती कीमत

$30 / 100 IPs$0.30 प्रति पता, मासिक

न्यूनतम ऑर्डर

100 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

ISP प्लान देखें

रोटेटिंग

बिल API क्रेडिट में

उपयुक्त

डेटा संग्रह, खाते नहींस्थायी सत्र का पता नहीं बदलना चाहिए।

प्रति पते लोग

साझा पूल

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

पूल के अनुसार अलग

शुरुआती कीमत

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

न्यूनतम ऑर्डर

2.5M क्रेडिट

पते की अवधि

हर अनुरोध पर बदलता है

बैंडविड्थ

क्रेडिटप्रति अनुरोध बिल, प्रति गीगाबाइट नहीं।

UDP / वॉइस कॉल

उपलब्ध नहीं

प्रोटोकॉल

HTTP, SOCKS5

प्रमाणीकरण

API कुंजी

प्लान देखें

48 घंटे के लिए प्रॉक्सी

अपने काम के लिए प्लान बनाएँ और वास्तविक उपयोग में प्रॉक्सी जाँचें। चुने गए कॉन्फ़िगरेशन के लिए 48 घंटे का भुगतान करें—कीमत सेटअप के दौरान तय होती है।

48 घंटे के लिए प्रॉक्सी

शीर्ष प्रॉक्सी स्थान

वे आठ प्रॉक्सी स्थान जिन्हें FineProxy ग्राहक सबसे अधिक चुनते हैं।

सभी स्थान देखें

एक बार कनेक्ट करें।
फिर बस पूछें।

FineProxy एक नेटिव MCP सर्वर: अपने एजेंट में एक URL चिपकाएँ और उसे कैबिनेट के 49 टूल मिल जाते हैं — खरीदारी, नवीनीकरण, IP रोटेशन, अनुमत IP सूचियाँ, उपयोग एनालिटिक्स, इनवॉइस और सहायता। वही ऑपरेशन एक REST API अगर आप कॉल स्वयं लिखना पसंद करते हैं।

फिर बस कहें

  • 50-थ्रेड BAS प्रोजेक्ट के लिए 500 डेटा सेंटर IP खरीदें
  • मेरी प्रॉक्सी सेवा के लिए 203.0.113.7 को अनुमत IP सूची में जोड़ें
  • मेरी प्रॉक्सी सूचियाँ JSON में निर्यात करें
  • आज सबसे अधिक त्रुटि दर वाली सेवाएँ देखें
  • इस सप्ताह समाप्त हो रही हर प्रॉक्सी सेवा का नवीनीकरण करें
और जानें API कुंजी बनाएँ
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

कॉन्फ़िगरेशन सहेजने के बाद Claude को पुनः प्रारंभ करें। इसके बाद FineProxy के 49 टूल उपलब्ध टूल सूची में दिखाई देंगे।

एजेंट क्या नहीं करेगा — आप कुछ भी पूछें

आपका पैसा खर्च करना

छह टूल बैलेंस को छूते हैं और छहों को wallet:spend चाहिए। इसे कुंजी से हटा दें तो एजेंट बाकी सब चला सकता है।

कोट से अधिक भुगतान

हर खरीद में कोट का expected_total_cents होता है। एक सेंट का भी अंतर होने पर कॉल अस्वीकार हो जाती है, और कुछ भी चार्ज नहीं होता।

मनमर्जी से रद्द करना

दो अपरिवर्तनीय टूल confirm=true के बिना चलने से मना कर देते हैं। समाप्ति साइड इफ़ेक्ट के रूप में नहीं हो सकती।

दो बार शुल्क लेना

धन संबंधी कॉल में idempotency_key लगता है। टाइमआउट के बाद पुनः प्रयास उसी शुल्क का निपटान करता है, दूसरा नहीं।

MCP: 49 टूल · 9 अनुमति स्कोपJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · स्टेटलेसREST API: 49 ऑपरेशन · OpenAPI 3.1

मैनुअल सेटअप

चरण-दर-चरण सेटअप गाइड के लिए अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउज़र या प्रॉक्सी ऐप चुनें।

सभी इंटीग्रेशन

सिस्टम

ब्राउज़र

ऐप्स

तेज़ी के लिए बना।
ट्रैफ़िक पर डेटा सीमा नहीं।

हमारे मानक रिमोट-सर्वर परीक्षणों में FineProxy ने 500 Mbps तक बनाए रखा। वेब स्क्रैपिंग कार्यभार में सीमा आमतौर पर लक्ष्य साइट की रेट लिमिट होती थी—प्रॉक्सी की नहीं।

परीक्षण विधि: 1,973,500 कनेक्शन प्रयास तथा एक प्रॉक्सी IP से अधिकतम 96 थ्रेड तक के समवर्ती रन।

500 Mbps

मानक रिमोट-सर्वर परीक्षणों में प्रति प्रॉक्सी

99.97%

1,973,500 अनुरोधों में स्थापित कनेक्शन

96

एक IP पर बिना गिरावट के समवर्ती थ्रेड

0

बैंडविड्थ सीमाएँ — हर योजना पर असीमित ट्रैफ़िक

समर्पित AMD EPYC

हमारे अपने सर्वर, पोर्ट के लिए कोई साझा-VPS पड़ोसी प्रतिस्पर्धा नहीं करता।

स्वयं के सबनेट

IP उन्हीं रेंज से आते हैं जो हमारे पास हैं, किसी अन्य प्रदाता से पुनर्विक्रित नहीं।

80 Gbps अपलिंक

प्रति सर्वर क्षमता का हेडरूम—किसी एक प्रॉक्सी सत्र का वादा नहीं।

Tier III / IV

हमारे सभी स्थानों पर अतिरिक्त पावर और कूलिंग वाले डेटा सेंटर।

टेस्ट नोट्स

वास्तविक थ्रूपुट रूट, गंतव्य, नेटवर्क की स्थिति और उपयोगकर्ता के उपकरण के कॉन्फ़िगरेशन व प्रदर्शन पर निर्भर करता है। 500 Mbps वाले होम इंटरनेट पर एक लैपटॉप ने व्यवहार में लगभग 468 Mbps हासिल किया, जबकि रिमोट सर्वर मानक परीक्षणों में 500 Mbps तक पहुँचे। यूरोप और अमेरिका में सही ढंग से कॉन्फ़िगर किए गए उच्च-प्रदर्शन सर्वरों के असाधारण परीक्षणों में थ्रूपुट 700 Mbps तक गया; यह प्रति-सत्र सामान्य परिणाम नहीं है।

इस पेज का हर दावा, दूसरों के शब्दों में।

प्रासंगिक ग्राहक प्रतिक्रिया, एक सत्यापित समीक्षा पूल से चुनी गई और मूल स्रोत से जुड़ी हुई।

2011से प्रॉक्सी सेवा

API और एजेंट एक्सेस

मैंने इसे 5+ वर्षों से उपयोग किया है और यह डेटा स्क्रैपिंग/सोशल नेटवर्क और किसी भी अन्य ऑटोमेशन प्रोजेक्ट्स के लिए काम करने के लिए शानदार प्रॉक्सी है - तेज़ रोटेटिंग IPs, लगभग सभी प्रॉक्सी अन्य प्रदाताओं की तरह ब्लॉक नहीं होते आदि। ग्राहक समर्थन भी काफी अच्छा है।

synk.pitNorton Safe Web, पिछला वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

तेज और भरोसेमंद प्रॉक्सी सेवा उत्कृष्ट अपटाइम, बेहतरीन समर्थन, और किफायती मूल्य निर्धारण के साथ। सुरक्षित ब्राउज़िंग और ऑटोमेशन कार्यों के लिए बिल्कुल सही!

MargaretSaasHub, पिछला वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

ट्रैफ़िक पर डेटा सीमा नहीं

बेहतरीन काम बेहतरीन काम – शानदार प्रॉक्सी बेहतरीन काम, टीम! मैंने अभी अभी इस सेवा की खोज की है और मैं वास्तव में प्रभावित हूँ — जिस कीमत पर आप यह मूल्य दे रहे हैं वह अविश्वसनीय है। और अब असीमित रेजिडेंशियल एक्सेस के साथ? यह अगले स्तर का है। आप सभी को बहुत सम्मान। मैं निश्चित रूप से वापस आऊँगा!

hamzaerkoDieg, इस वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

किफ़ायती EU प्रॉक्सी। यह एकमात्र प्रॉक्सी प्रदाता है जो अब भी अपनी कीमतें कम रखता है। मैं पूरे इंटरनेट पर ऐसी ही सेवा खोज रहा था और आखिरकार यह असीमित बैंडविड्थ वाला सबसे सस्ता प्रॉक्सी प्रदाता निकला।

Wowser BrowserTrustpilot, इस वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

सहायता

सामान्य रूप से, मैं बहुत संतुष्ट हूँ। कीमत कम है, लेकिन उत्पाद उत्कृष्ट है। निजी प्रॉक्सी की उपलब्धता खुशी देता है। सुविधाजनक कंट्रोल पैनल, सक्षम समर्थन और खरीद के तुरंत बाद त्वरित लॉन्च) मैं इसे दोस्तों और परिचितों को सुझाता हूँ, शानदार चीज़!)

Anastasia KonovalovaFineProxy आंतरिक प्लेटफ़ॉर्मअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

आपको FineProxy.org के बारे में सबसे अच्छा क्या लगता है? मैंने FineProxy.org को दोस्तों की सिफारिशों के माध्यम से खोजा, और सेवा की गुणवत्ता वाकई उत्कृष्ट है। लागत काफी कम है, जो हमारी कंपनी को खर्चों में काफी बचत करने में मदद करती है। मैं FineProxy.org सपोर्ट टीम के उत्साही समर्थन की बहुत सराहना करता हूँ। वे बहुत उत्साही हैं और तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। FineProxy.org मुझे डेटा तक तेजी से पहुंचने में मदद करता है और सुरक्षा में सुधार करता है। मैं सेवा की गुणवत्ता और सेवा उपयोगकर्ता की आवश्यकता को पूरा न करने पर रिफंड नीति को भी महत्व देता हूँ। समीक्षा G2.com पर संकलित और होस्ट की गई है। आपको FineProxy.org के बारे में क्या नापसंद है? मैं उच्च-आयतन उपयोगकर्ताओं के लिए एक बड़ा प्रचार पैकेज और एक अतिरिक्त प्रचार नीति देखना चाहूंगा।

long l.G2, इस वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

समीक्षाएँ पूर्ण रूप से उद्धृत हैं। जहाँ ग्राहक ने ऐसा कुछ उठाया जिसका हम उत्तर दे सकते थे, मूल प्लेटफ़ॉर्म से हमारा जवाब उसके साथ दिखाया गया है।

सभी ग्राहक समीक्षाएँ
बड़ी BAS projects के लिए मुझे कितने IPs की जरूरत है?प्रति थ्रेड दस

एक प्रैक्टिकल गाइडलाइन के तौर पर, हर एक्टिव थ्रेड के लिए लगभग 10 IP प्लान करें — यानी 50 थ्रेड्स के लिए कम से कम 500 IP से शुरू करें। थ्रेड्स को पैरेललाइज़ करने और रिस्क बाँटने के लिए बड़ी संख्या ज़रूरी है। अलग-अलग रीजन/डोमेन के लिए अलग एड्रेस इस्तेमाल करें, और "स्टिकी" सेशन के लिए अलग IP रखें। इससे ओवरलैपिंग लिमिट्स कम होती हैं और टास्क एक्ज़ीक्यूशन तेज़ होता है। IP एड्रेस को समय-समय पर रेस्ट भी देना ज़रूरी है, और हम दिन में कई बार छोटे रोटेशन करने की सलाह देते हैं ताकि टारगेट साइट पर 403/429 एरर कम हों।

BAS के लिए कौन से प्रोटोकॉल बेहतर हैं: HTTP, HTTPS, या SOCKS5?HTTP या SOCKS5

वेब ऑटोमेशन के लिए आमतौर पर HTTP का उपयोग किया जाता है (सरल कम्पैटिबिलिटी)। यदि रिमोट DNS और न्यूट्रल ट्रांसपोर्ट ज़रूरी है, तो SOCKS5 का उपयोग करें (BAS में प्रॉक्सी के ज़रिए DNS रिज़ॉल्यूशन वाला मोड सेट करें)। हमारी प्रॉक्सी दोनों विकल्प सपोर्ट करती हैं; UDP एक अलग विकल्प के रूप में उपलब्ध है (क्लासिक वेब परिदृश्यों में इसकी ज़रूरत शायद ही पड़ती है)।

ओवरलैप से बचने के लिए थ्रेड्स में प्रॉक्सी कैसे वितरित करें?1,000 IP

इस केस में, हम 20–30 थ्रेड्स के लिए 1000 IP का पैकेज इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं। इस तरह आपको कन्करेंट कनेक्शन लिमिट्स का सामना नहीं करना पड़ेगा और पूरे रेंटल पीरियड के दौरान IP आपकी साइट के लिए क्लीन रहेंगे। BAS बहुत रिसोर्स-इंटेंसिव है, इसलिए लोड को ध्यान से मैनेज करना ज़रूरी है।

ऑथराइज़ेशन: लॉगिन/पासवर्ड या IP बाइंडिंग — BAS में कौन सा अधिक सुविधाजनक है?परिवेश पर निर्भर

यदि स्क्रिप्ट VPS पर चलती हैं, तो IP बाइंडिंग लॉगिन/पासवर्ड ऑथराइज़ेशन की ज़रूरत खत्म कर देती है। वर्कस्टेशन/डायनेमिक सेटअप के लिए, लॉगिन/पासवर्ड सरल है। हम दोनों मेथड सपोर्ट करते हैं; लिस्ट फ़ॉर्मेट BAS में इंपोर्ट के लिए तैयार हैं।

ब्राउज़र परिदृश्यों में वास्तविक आईपी लीक (DNS/WebRTC) को कैसे रोकें?सारा ट्रैफ़िक मोड़ें

BAS में WebRTC पॉलिसी को "block non-proxied UDP"/"Disable WebRTC" पर इनेबल करें, रिमोट रेज़ोल्यूशन के साथ SOCKS5 इस्तेमाल करें (ताकि DNS प्रॉक्सी के ज़रिए जाए), प्रोफ़ाइल में प्रीलोडिंग/प्रेडिक्टिव DNS डिसेबल करें, और अगर मुमकिन हो तो सारा टैब ट्रैफ़िक प्रॉक्सी के ज़रिए रूट रखें।