Gemini के लिए प्रॉक्सी
Gemini API key रोटेशन के लिए IPv4 प्रॉक्सी: 429 एरर बायपास करें, Cloud प्रोजेक्ट्स में डिस्ट्रिब्यूट करें, HTTP/HTTPS/SOCKS5 सपोर्ट।
अपना Gemini प्रॉक्सी प्लान बनाएँ।
अपने सटीक कार्यभार के हिसाब से योजना बनाएँ। प्रॉक्सी प्रकार, स्थान, IP मात्रा, बिलिंग अवधि और वैकल्पिक UDP सपोर्ट चुनें—कीमत तुरंत अपडेट होती है।
वर्तमान प्लान लोड हो रहे हैं…
मूल योजना मूल्य में 50% जोड़ता है। SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) पर काम करता है — गेमिंग, VoIP और स्ट्रीमिंग के लिए।
प्रॉक्सी खरीदने के चार तरीके।
एक इसी कार्यभार के अनुरूप है।
FineProxy के सभी पते IPv4 का उपयोग करते हैं। डेटासेंटर, डेडिकेटेड और ISP प्रॉक्सी प्लान की पूरी अवधि में स्थिर रहते हैं; रोटेटिंग प्रॉक्सी हर अनुरोध पर बदलते हैं। स्थिर प्लान में असीमित ट्रैफ़िक शामिल है। हाइलाइट किया गया विकल्प इस पेज के मुख्य उपयोग से मेल खाता है: समर्पित.
|डेटा सेंटर पैकेजब्लॉक में बिक्री, साझा
|यहाँ अनुशंसितसमर्पितव्यक्तिगत, एक ही IP से
|ISPस्टैटिक ISP-पंजीकृत पते
|रोटेटिंगबिल API क्रेडिट में
|उपयुक्त
|बड़े पैमाने पर बॉट और निगरानीबिना स्थायी खाते के काम के लिए।
|दीर्घकालिक खाता सेशनप्रति प्रोफ़ाइल एक पता, केवल आपके उपयोग के लिए।
|वे लक्ष्य जो ASN का मूल्यांकन करते हैंइंटरनेट प्रदाता के नाम पर पंजीकृत।
|डेटा संग्रह, खाते नहींस्थायी सत्र का पता नहीं बदलना चाहिए।
|प्रति पते लोग
|5 तकप्रतिष्ठा आंशिक रूप से आपके पड़ोसियों पर निर्भर करती है।
|1 — आपपूरी अवधि में इसे और कोई इस्तेमाल नहीं करता।
|5 तक
|साझा पूल
|प्लेटफ़ॉर्म विश्वास
|स्टैंडर्डडेटा सेंटर ASN
|उच्च — एकल उपयोग
|उच्च — ISP पंजीकृत
|पूल के अनुसार अलग
|शुरुआती कीमत
|$12 / 100 IPs$0.12 प्रति पता, मासिक
|$12 / 100 IPsठीक वही खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है।
|$30 / 100 IPs$0.30 प्रति पता, मासिक
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|न्यूनतम ऑर्डर
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2.5M क्रेडिट
|पते की अवधि
|अवधि के लिए स्टैटिक
|अवधि के लिए स्टैटिक
|अवधि के लिए स्टैटिक
|हर अनुरोध पर बदलता है
|बैंडविड्थ
|बिना डेटा सीमा
|बिना डेटा सीमा
|बिना डेटा सीमा
|क्रेडिटप्रति अनुरोध बिल, प्रति गीगाबाइट नहीं।
|UDP / वॉइस कॉल
|वैकल्पिक ऐड-ऑन
|वैकल्पिक ऐड-ऑन
|वैकल्पिक ऐड-ऑन
|उपलब्ध नहीं
|प्रोटोकॉल
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|प्रमाणीकरण
|अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।
|अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।
|अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।
|API कुंजी
|प्लान देखें
|समर्पित प्लान देखें
|ISP प्लान देखें
|प्लान देखें
समर्पित
व्यक्तिगत, एक ही IP से
दीर्घकालिक खाता सेशनप्रति प्रोफ़ाइल एक पता, केवल आपके उपयोग के लिए।
1 — आपपूरी अवधि में इसे और कोई इस्तेमाल नहीं करता।
उच्च — एकल उपयोग
$12 / 100 IPsठीक वही खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है।
1 IP
अवधि के लिए स्टैटिक
बिना डेटा सीमा
वैकल्पिक ऐड-ऑन
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।
डेटा सेंटर पैकेज
ब्लॉक में बिक्री, साझा
बड़े पैमाने पर बॉट और निगरानीबिना स्थायी खाते के काम के लिए।
5 तकप्रतिष्ठा आंशिक रूप से आपके पड़ोसियों पर निर्भर करती है।
स्टैंडर्डडेटा सेंटर ASN
$12 / 100 IPs$0.12 प्रति पता, मासिक
100 IP
अवधि के लिए स्टैटिक
बिना डेटा सीमा
वैकल्पिक ऐड-ऑन
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।
ISP
स्टैटिक ISP-पंजीकृत पते
वे लक्ष्य जो ASN का मूल्यांकन करते हैंइंटरनेट प्रदाता के नाम पर पंजीकृत।
5 तक
उच्च — ISP पंजीकृत
$30 / 100 IPs$0.30 प्रति पता, मासिक
100 IP
अवधि के लिए स्टैटिक
बिना डेटा सीमा
वैकल्पिक ऐड-ऑन
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।
रोटेटिंग
बिल API क्रेडिट में
डेटा संग्रह, खाते नहींस्थायी सत्र का पता नहीं बदलना चाहिए।
साझा पूल
पूल के अनुसार अलग
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2.5M क्रेडिट
हर अनुरोध पर बदलता है
क्रेडिटप्रति अनुरोध बिल, प्रति गीगाबाइट नहीं।
उपलब्ध नहीं
HTTP, SOCKS5
API कुंजी
48 घंटे के लिए प्रॉक्सी
अपने काम के लिए प्लान बनाएँ और वास्तविक उपयोग में प्रॉक्सी जाँचें। चुने गए कॉन्फ़िगरेशन के लिए 48 घंटे का भुगतान करें—कीमत सेटअप के दौरान तय होती है।
शीर्ष प्रॉक्सी स्थान
वे आठ प्रॉक्सी स्थान जिन्हें FineProxy ग्राहक सबसे अधिक चुनते हैं।
एक बार कनेक्ट करें।
फिर बस पूछें।
FineProxy एक नेटिव MCP सर्वर: अपने एजेंट में एक URL चिपकाएँ और उसे कैबिनेट के 49 टूल मिल जाते हैं — खरीदारी, नवीनीकरण, IP रोटेशन, अनुमत IP सूचियाँ, उपयोग एनालिटिक्स, इनवॉइस और सहायता। वही ऑपरेशन एक REST API अगर आप कॉल स्वयं लिखना पसंद करते हैं।
फिर बस कहें
- एक Gemini Cloud प्रोजेक्ट के लिए एक समर्पित IP खरीदें
- मेरी प्रॉक्सी सेवा के लिए 203.0.113.7 को अनुमत IP सूची में जोड़ें
- मेरी प्रॉक्सी सूची JSON में निर्यात करें
- आज सबसे अधिक त्रुटि दर वाली सेवाएँ देखें
- मेरी प्रॉक्सी सेवाओं की स्थिति और बिलिंग विवरण देखें
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
कॉन्फ़िगरेशन सहेजने के बाद Claude को पुनः प्रारंभ करें। इसके बाद FineProxy के 49 टूल उपलब्ध टूल सूची में दिखाई देंगे।
एजेंट क्या नहीं करेगा — आप कुछ भी पूछें
आपका पैसा खर्च करना
छह टूल बैलेंस को छूते हैं और छहों को
wallet:spend चाहिए। इसे कुंजी से हटा दें तो एजेंट बाकी सब चला सकता है।
कोट से अधिक भुगतान
हर खरीद में कोट का
expected_total_cents होता है। एक सेंट का भी अंतर होने पर कॉल अस्वीकार हो जाती है, और कुछ भी चार्ज नहीं होता।
मनमर्जी से रद्द करना
दो अपरिवर्तनीय टूल
confirm=true के बिना चलने से मना कर देते हैं। समाप्ति साइड इफ़ेक्ट के रूप में नहीं हो सकती।
दो बार शुल्क लेना
धन संबंधी कॉल में
idempotency_key लगता है। टाइमआउट के बाद पुनः प्रयास उसी शुल्क का निपटान करता है, दूसरा नहीं।
मैनुअल सेटअप
चरण-दर-चरण सेटअप गाइड के लिए अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउज़र या प्रॉक्सी ऐप चुनें।
सिस्टम
ब्राउज़र
ऐप्स
तेज़ी के लिए बना।
ट्रैफ़िक पर डेटा सीमा नहीं।
हमारे मानक रिमोट-सर्वर परीक्षणों में FineProxy ने 500 Mbps तक बनाए रखा। वेब स्क्रैपिंग कार्यभार में सीमा आमतौर पर लक्ष्य साइट की रेट लिमिट होती थी—प्रॉक्सी की नहीं।
परीक्षण विधि: 1,973,500 कनेक्शन प्रयास तथा एक प्रॉक्सी IP से अधिकतम 96 थ्रेड तक के समवर्ती रन।
500 Mbps
मानक रिमोट-सर्वर परीक्षणों में प्रति प्रॉक्सी
99.97%
1,973,500 अनुरोधों में स्थापित कनेक्शन
96
एक IP पर बिना गिरावट के समवर्ती थ्रेड
0
बैंडविड्थ सीमाएँ — हर योजना पर असीमित ट्रैफ़िक
समर्पित AMD EPYC
हमारे अपने सर्वर, पोर्ट के लिए कोई साझा-VPS पड़ोसी प्रतिस्पर्धा नहीं करता।
स्वयं के सबनेट
IP उन्हीं रेंज से आते हैं जो हमारे पास हैं, किसी अन्य प्रदाता से पुनर्विक्रित नहीं।
80 Gbps अपलिंक
प्रति सर्वर क्षमता का हेडरूम—किसी एक प्रॉक्सी सत्र का वादा नहीं।
Tier III / IV
हमारे सभी स्थानों पर अतिरिक्त पावर और कूलिंग वाले डेटा सेंटर।
वास्तविक थ्रूपुट रूट, गंतव्य, नेटवर्क की स्थिति और उपयोगकर्ता के उपकरण के कॉन्फ़िगरेशन व प्रदर्शन पर निर्भर करता है। 500 Mbps वाले होम इंटरनेट पर एक लैपटॉप ने व्यवहार में लगभग 468 Mbps हासिल किया, जबकि रिमोट सर्वर मानक परीक्षणों में 500 Mbps तक पहुँचे। यूरोप और अमेरिका में सही ढंग से कॉन्फ़िगर किए गए उच्च-प्रदर्शन सर्वरों के असाधारण परीक्षणों में थ्रूपुट 700 Mbps तक गया; यह प्रति-सत्र सामान्य परिणाम नहीं है।
इस पेज का हर दावा, दूसरों के शब्दों में।
प्रासंगिक ग्राहक प्रतिक्रिया, एक सत्यापित समीक्षा पूल से चुनी गई और मूल स्रोत से जुड़ी हुई।
API और एजेंट एक्सेस
ऐप्स विकसित करना जो IP विविधता की आवश्यकता रखते हैं, उसमें FINEproxy.ORG एक सहयोगी रहा है। इसका API हमारे सिस्टम्स में एकीकरण सहज रहा। गति और विश्वसनीयता आम तौर पर अच्छी रही, कभी-कभी गिरावट हुई जो उनकी टीम द्वारा जल्दी से हल कर दी गई।
हमारी कंपनी SEO शोध, सोशल मीडिया प्रबंधन, प्रतिस्पर्धी विश्लेषण और स्वचालित कार्यों के लिए प्रॉक्सी पर बहुत अधिक निर्भर है। FineProxy हमारी टीम के लिए जीवनरक्षक साबित हुई है। यह तेज़, सुरक्षित और अत्यधिक गुमनाम प्रॉक्सी की विस्तृत श्रृंखला प्रदान करती है, जिससे हमें कार्य कुशलता से पूरे करने में मदद मिलती है। डैशबोर्ड उपयोगकर्ता-अनुकूल है, इसलिए कई प्रॉक्सी को बिना किसी परेशानी के प्रबंधित करना आसान है। पहले आज़माए गए अन्य प्रॉक्सी प्रदाताओं के विपरीत, FineProxy लगातार गति और अपटाइम बनाए रखती है, जो हमारे संचालन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यदि आपको व्यावसायिक स्तर के प्रॉक्सी समाधान की आवश्यकता है, तो मैं इसे आज़माने की पुरज़ोर सलाह देता हूँ!
अकाउंट संचालन
प्रॉक्सी बहुत अच्छी तरह काम करता है, मैं इसे एक महीने से उपयोग कर रहा हूं और किसी भी चेकपॉइंट या रुकावट का सामना नहीं किया। बहुत भरोसेमंद!
मैं अपने डेटा स्क्रैपिंग प्रोजेक्ट्स के लिए इस सेवा का पांच साल से अधिक समय से उपयोग कर रहा हूं, और यह शानदार रही है। वे रोटेटिंग IPs, तेज प्रदर्शन प्रदान करते हैं और कई अन्य प्रॉक्सी की तरह, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ब्लॉक नहीं होते हैं।
न्यूनतम ऑर्डर
नमस्ते! मैं लंबे समय से किफ़ायती कीमत पर बड़ी संख्या में प्रॉक्सी खोज रहा था। आखिरकार मुझे वे fineproxy.org पर मिल गईं। पहले मैं दस गुना ज़्यादा भुगतान कर रहा था। एक महीने बाद भी सब कुछ काम कर रहा है। आपकी सेवा के लिए धन्यवाद!
मेरे आखिरी प्रोजेक्ट के लिए, थोड़े से पते ही पर्याप्त हैं। बिल्कुल सही तरीके से 5 पते / 30 दिनों का एक पैकेज तैयार किया गया। शायद यह सबसे आर्थिक संस्करण नहीं है, लेकिन मुझे अब इसकी और ज़रूरत नहीं है। और इस कंपनी की गति और ट्रैफ़िक हमेशा की तरह सबसे अच्छी है।
क्या Google मुझे keys रोटेट करने पर बैन कर सकता है?संभव
फ्री टियर कोटा का दुरुपयोग तकनीकी रूप से अकाउंट सस्पेंशन का कारण बन सकता है। व्यवहार में, जब तक आप कुछ हानिकारक नहीं कर रहे, Google इस बारे में सख़्त नहीं रहा है। प्रति key रिक्वेस्ट वॉल्यूम उचित रखें और सैकड़ों प्रोजेक्ट्स न बनाएँ — 5-10 एक समझदारी भरी सीमा है।
क्या हर API key के लिए अलग IP ज़रूरी है?ज़रूरी नहीं
ज़रूरी नहीं, लेकिन मदद करता है। अगर Google देखता है कि एक ही IP 10 अलग-अलग प्रोजेक्ट्स की keys साइकल कर रहा है, तो यह रेड फ्लैग है। हर प्रोजेक्ट के लिए एक डेडिकेटेड प्रॉक्सी ज़्यादा नैचुरल दिखता है।
लिमिट पर पहुँचने पर क्या होता है?HTTP 429
आपको HTTP 429 — «Too Many Requests» मिलता है। लिमिट रीसेट होने तक API आपकी कॉल स्वीकार करना बंद कर देता है। मिनट लिमिट्स हर 60 सेकंड (रोलिंग विंडो) में रीसेट होती हैं, डेली लिमिट्स पैसिफ़िक टाइम में मध्यरात्रि को रीसेट होती हैं। अगर आपका ऐप इसे हैंडल नहीं करता, तो रिक्वेस्ट चुपचाप फ़ेल हो जाते हैं।
मैंने कितना कोटा इस्तेमाल किया है, यह कैसे देखूँ?AI Studio खोलें
Google, AI Studio में एक रेट लिमिट डैशबोर्ड प्रदान करता है। आप API को कॉल करके रिस्पॉन्स हेडर्स भी चेक कर सकते हैं — उनमें मौजूदा विंडो के लिए आपका शेष कोटा शामिल होता है।
क्या प्रोडक्शन के लिए फ्री टियर का इस्तेमाल करना सही रहेगा?हल्के लोड पर
प्रोटोटाइपिंग और हल्के यूज़ के लिए — बिल्कुल। लेकिन दिन में कुछ सौ से ज़्यादा रिक्वेस्ट हों तो फ्री टियर रोटेशन के साथ भी बहुत टाइट है। उस स्टेज पर, सही लिमिट्स वाला एक पेड प्रोजेक्ट 20 फ्री प्रोजेक्ट्स को जगल करने से कहीं आसान है।
मैं Gemini API से प्रॉक्सी कैसे कनेक्ट करूँ?HTTPS_PROXY सेट करें
HTTPS_PROXY एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करें (जैसे, export HTTPS_PROXY=http://user:pass@proxy_ip:port) — Python, Node.js और Go में ज़्यादातर HTTP क्लाइंट इसे ऑटोमैटिकली पिक कर लेंगे। क्विक टेस्ट के लिए, curl -x http://proxy_ip:port https://generativelanguage.googleapis.com/... रन करें और कन्फ़र्म करें कि आपको एक वैलिड रिस्पॉन्स मिल रहा है। कोड में, आप प्रॉक्सी एड्रेस को सीधे अपनी HTTP लाइब्रेरी के proxy या httpAgent पैरामीटर के ज़रिए भी पास कर सकते हैं।