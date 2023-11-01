प्रॉक्सी खरीदने के चार तरीके। एक इसी कार्यभार के अनुरूप है।
FineProxy के सभी पते IPv4 का उपयोग करते हैं। डेटासेंटर, डेडिकेटेड और ISP प्रॉक्सी प्लान की पूरी अवधि में स्थिर रहते हैं; रोटेटिंग प्रॉक्सी हर अनुरोध पर बदलते हैं। स्थिर प्लान में असीमित ट्रैफ़िक शामिल है। हाइलाइट किया गया विकल्प इस पेज के मुख्य उपयोग से मेल खाता है: डेटा सेंटर पैकेज.
यहाँ अनुशंसितडेटा सेंटर पैकेजब्लॉक में बिक्री, साझा
समर्पितव्यक्तिगत, एक ही IP से
ISPस्टैटिक ISP-पंजीकृत पते
रोटेटिंगबिल API क्रेडिट में
उपयुक्त
बड़े पैमाने पर बॉट और निगरानीबिना स्थायी खाते के काम के लिए।
दीर्घकालिक खाता सेशनप्रति प्रोफ़ाइल एक पता, केवल आपके उपयोग के लिए।
वे लक्ष्य जो ASN का मूल्यांकन करते हैंइंटरनेट प्रदाता के नाम पर पंजीकृत।
डेटा संग्रह, खाते नहींस्थायी सत्र का पता नहीं बदलना चाहिए।
प्रति पते लोग
5 तकप्रतिष्ठा आंशिक रूप से आपके पड़ोसियों पर निर्भर करती है।
1 — आपपूरी अवधि में इसे और कोई इस्तेमाल नहीं करता।
FineProxy एक नेटिव MCP सर्वर: अपने एजेंट में एक URL चिपकाएँ और उसे कैबिनेट के 49 टूल मिल जाते हैं — खरीदारी, नवीनीकरण, IP रोटेशन, अनुमत IP सूचियाँ, उपयोग एनालिटिक्स, इनवॉइस और सहायता। वही ऑपरेशन एक REST API अगर आप कॉल स्वयं लिखना पसंद करते हैं।
फिर बस कहें
दक्षिण अमेरिका में 100 डेटा सेंटर IP खरीदें और 203.0.113.7 को अनुमत IP सूची में जोड़ें
मेरे दक्षिण अमेरिकी प्रॉक्सी ट्रैफ़िक की आज की सफलता दर देखें
इस सप्ताह समाप्त हो रही हर सेवा का नवीनीकरण करें, $200 से कम
अगला रिफ़्रेश मुफ़्त होने पर मेरे IP रोटेट करें
नवीनतम प्रॉक्सी सूची JSON के रूप में एक्सपोर्ट करें
हमारे मानक रिमोट-सर्वर परीक्षणों में FineProxy ने 500 Mbps तक बनाए रखा। वेब स्क्रैपिंग कार्यभार में सीमा आमतौर पर लक्ष्य साइट की रेट लिमिट होती थी—प्रॉक्सी की नहीं।
परीक्षण विधि: 1,973,500 कनेक्शन प्रयास तथा एक प्रॉक्सी IP से अधिकतम 96 थ्रेड तक के समवर्ती रन।
500 Mbps
मानक रिमोट-सर्वर परीक्षणों में प्रति प्रॉक्सी
99.97%
1,973,500 अनुरोधों में स्थापित कनेक्शन
96
एक IP पर बिना गिरावट के समवर्ती थ्रेड
0
बैंडविड्थ सीमाएँ — हर योजना पर असीमित ट्रैफ़िक
समर्पित AMD EPYC
हमारे अपने सर्वर, पोर्ट के लिए कोई साझा-VPS पड़ोसी प्रतिस्पर्धा नहीं करता।
स्वयं के सबनेट
IP उन्हीं रेंज से आते हैं जो हमारे पास हैं, किसी अन्य प्रदाता से पुनर्विक्रित नहीं।
80 Gbps अपलिंक
प्रति सर्वर क्षमता का हेडरूम—किसी एक प्रॉक्सी सत्र का वादा नहीं।
Tier III / IV
हमारे सभी स्थानों पर अतिरिक्त पावर और कूलिंग वाले डेटा सेंटर।
टेस्ट नोट्स
वास्तविक थ्रूपुट रूट, गंतव्य, नेटवर्क की स्थिति और उपयोगकर्ता के उपकरण के कॉन्फ़िगरेशन व प्रदर्शन पर निर्भर करता है। 500 Mbps वाले होम इंटरनेट पर एक लैपटॉप ने व्यवहार में लगभग 468 Mbps हासिल किया, जबकि रिमोट सर्वर मानक परीक्षणों में 500 Mbps तक पहुँचे। यूरोप और अमेरिका में सही ढंग से कॉन्फ़िगर किए गए उच्च-प्रदर्शन सर्वरों के असाधारण परीक्षणों में थ्रूपुट 700 Mbps तक गया; यह प्रति-सत्र सामान्य परिणाम नहीं है।
इस पेज का हर दावा, दूसरों के शब्दों में।
प्रासंगिक ग्राहक प्रतिक्रिया, एक सत्यापित समीक्षा पूल से चुनी गई और मूल स्रोत से जुड़ी हुई।
2011से प्रॉक्सी सेवा
स्थान और स्टॉक
गुणवत्ता वाला, तेज़ और स्थिर कार्यरत प्रॉक्सी, मैं बहुत खुश हूँ, यही मुझे चाहिए था। मेरे देश (यूक्रेन) में कई साइटें और सोशल नेटवर्क ब्लॉक हैं, अब यह समस्या हल हो गई है। कीमतें भी सुखद हैं, बहुत सारी प्रॉक्सी (1000+) के लिए मैं केवल 20 डॉलर भुगतान कर रहा हूँ, यह और कहीं भी आपको नहीं मिलेगी और अधिक सस्ती और तेज़ है, इसलिए मैं इस सेवा की सिफारिश करता हूँ।
Darya MolchanovaFineProxy आंतरिक प्लेटफ़ॉर्मअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत
Fineproxy.org अपनी विश्वसनीयता और विभिन्न उद्देश्यों के लिए प्रॉक्सी की विविधता से प्रभावित करता है। देशों की श्रृंखला व्यापक है, कनेक्शन आसान है, और गुमनामी की गारंटी है। व्यवसाय और व्यक्तिगत उपयोग के लिए उपयुक्त।
HanrikSaasHub, 2+ वर्ष पहलेअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत
लोड के दौरान गति
यदि आप उच्च गुणवत्ता वाले प्रॉक्सी की तलाश में हैं, तो Fineproxy एक बढ़िया विकल्प है। मैं उच्च गति और स्थिर कनेक्शन से प्रभावित हुआ। ग्राहक सहायता जल्दी और पेशेवर रूप से काम करती है। हां, कीमतें औसत से थोड़ी ऊपर हैं, लेकिन सेवा के इस स्तर के लिए, यह उचित है। मैं परिणामों से संतुष्ट हूं.
Oscar CaldwellTrustpilot, 2+ वर्ष पहलेअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत
Fineproxy एक ठोस प्रॉक्सी प्रदाता है जिसमें दुनिया भर में सर्वरों का अच्छा चयन है। मैंने उनकी सेवाओं का कई महीनों तक उपयोग किया है, मुख्य रूप से SEO उपकरणों और बाजार अनुसंधान के लिए, और प्रदर्शन लगातार विश्वसनीय रहा है। कनेक्शन की गति तेज है, और आईपी शायद ही कभी ब्लॉक या फ्लैग किए जाते हैं। उनका डैशबोर्ड नेविगेट करने में आसान है, और प्रॉक्सी सेट करना सरल है। ग्राहक समर्थन पेशेवर है और पूछताछ का जल्दी उत्तर देता है। मूल्य संरचना प्रतिस्पर्धात्मक है, विशेष रूप से थोक पैकेजों के लिए। समग्र रूप से, Fineproxy.org व्यक्तिगत और व्यावसायिक उपयोग दोनों के लिए उत्कृष्ट मूल्य और भरोसेमंद सेवा प्रदान करता है।
जब अन्य प्रदाता प्रति जीबी या प्रति अनुरोध शुल्क लेते हैं, तो ये लोग अपने मिशन के प्रति सच्चे रहते हैं और अनलिमिटेड बैंडविड्थ के साथ उचित मूल्य वाले डेटा सेंटर प्रॉक्सी प्रदान करते हैं। इंटरनेट पर ऐसे सेवा की पूरी तलाश की और काफी खुश हूँ कि मुझे यह मिल गया।
bhwowsersNorton Safe Web, इस वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत
मेरे पसंदीदा प्रॉक्सी सर्वरों में से एक। जल्दी इंस्टॉलेशन। असीमित ट्रैफिक और उच्च गति से खुशी देता है। सर्वर उपयोग के छह महीनों के तकनीकी समर्थन में कभी मदद में देरी नहीं हुई। मैं खुश हूँ! मैं आपको पांच सितारे दूँगा! गर्वित हूँ!
irina2827FineProxy आंतरिक प्लेटफ़ॉर्मअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत
दक्षिण अमेरिका प्रॉक्सी में कौन-कौन से देश शामिल हैं?AR, BR, MX
इस पैकेज में अर्जेंटीना, ब्राज़ील और मेक्सिको की प्रॉक्सी शामिल हैं। यह एक मिक्स्ड-कंट्री सेटअप है, जिसमें IP पूल से रैंडम रूप से असाइन किए जाते हैं। किसी विशेष देश का चयन उपलब्ध नहीं है।
दक्षिणी अमेरिका प्रॉक्सी आमतौर पर किन कामों के लिए उपयोग की जाती हैं?स्थानीय डेटा संग्रह
इनका उपयोग लोकल वेब स्क्रैपिंग, रीजनल सर्च रिज़ल्ट्स की जाँच, सोशल नेटवर्क और मार्केटप्लेस के साथ काम करने और लैटिन अमेरिकी क्षेत्रों से ट्रैफ़िक जनरेट करने के लिए किया जाता है।
क्या इन प्रॉक्सी का उपयोग मल्टी-अकाउंटिंग के लिए किया जा सकता है?हाँ
हाँ, दक्षिणी अमेरिका प्रॉक्सी मल्टी-अकाउंट टास्क के लिए उपयुक्त हैं जब किसी स्पेसिफ़िक देश की ज़रूरत नहीं हो। ट्रैफ़िक को अलग करने के लिए IP पूरे पूल में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं।
दक्षिणी अमेरिका प्रॉक्सी, EU या US प्रॉक्सी से कैसे अलग हैं?लातिन अमेरिका
मुख्य अंतर ट्रैफ़िक की भौगोलिक स्थिति है। ये IP तब उपयोगी होते हैं जब लैटिन अमेरिकी क्षेत्र मायने रखते हैं, जहाँ प्रतिस्पर्धा अक्सर कम होती है और स्थानीय वेबसाइटें अलग तरह से व्यवहार करती हैं।
क्या दक्षिण अमेरिका प्रॉक्सी इंटरनेट स्पीड को प्रभावित करती हैं?न्यूनतम विलंब
कोई भी प्रॉक्सी एक राउटिंग हॉप जोड़ती है, लेकिन हमारा इंफ़्रास्ट्रक्चर लेटेस्ट-जेन AMD Threadripper होस्ट्स पर बना है जिनमें 10–40 Gbit/s अपलिंक हैं; इंडिविजुअल एंडपॉइंट ~500 Mbit/s तक सस्टेन करते हैं जहाँ टारगेट साइट्स अलाउ करती हैं। प्रैक्टिस में, सही पेसिंग और कन्करेंसी के साथ कस्टमर्स को न्यूनतम ओवरहेड दिखता है।
लाइव दक्षिणी अमेरिका प्रॉक्सी हर 15 मिनट में अपडेट
मुफ़्त सार्वजनिक दक्षिणी अमेरिका प्रॉक्सी, जिन्हें हम गति और अपटाइम के लिए नियमित रूप से सत्यापित करते हैं। एक IP कॉपी करें या वर्तमान सूची निर्यात करें — साइनअप की ज़रूरत नहीं।