नया! |एक API कॉल, साफ़ डेटा वापस। स्क्रैपर की ज़रूरत नहीं।10,000 मुफ़्त टोकन पाएँ →

TikTok के लिए प्रॉक्सी

TikTok के लिए स्टैटिक ISP, डेटासेंटर और रोटेटिंग IPv4 प्रॉक्सी — HTTP/HTTPS/SOCKS5, एक IP प्रति अकाउंट, API एक्सेस शामिल।

अपनी योजना कॉन्फ़िगर करें →48 घंटे के लिए प्रॉक्सी
बिना डेटा सीमाप्रति GB शुल्क नहीं
AMD EPYCनवीनतम पीढ़ी का सर्वर हार्डवेयर
80 Gbps तकप्रति सर्वर अपलिंक
REST + MCPAPI से प्रावधान और प्रबंधन करें

अपना प्रॉक्सी प्लान बनाएँ।

अपने सटीक कार्यभार के हिसाब से योजना बनाएँ। प्रॉक्सी प्रकार, स्थान, IP मात्रा, बिलिंग अवधि और वैकल्पिक UDP सपोर्ट चुनें—कीमत तुरंत अपडेट होती है।

देशIP की संख्या
UDP समर्थन
बंद

मूल योजना मूल्य में 50% जोड़ता है। SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) पर काम करता है — गेमिंग, VoIP और स्ट्रीमिंग के लिए।

एक पैकेज में कई देश, अतिरिक्त व्हाइटलिस्ट IP या कनेक्शन चाहिए?डैशबोर्ड में बनाएँ

प्रॉक्सी खरीदने के चार तरीके।
एक इसी कार्यभार के अनुरूप है।

FineProxy के सभी पते IPv4 का उपयोग करते हैं। डेटासेंटर, डेडिकेटेड और ISP प्रॉक्सी प्लान की पूरी अवधि में स्थिर रहते हैं; रोटेटिंग प्रॉक्सी हर अनुरोध पर बदलते हैं। स्थिर प्लान में असीमित ट्रैफ़िक शामिल है। हाइलाइट किया गया विकल्प इस पेज के मुख्य उपयोग से मेल खाता है: ISP.

डेटा सेंटर पैकेजब्लॉक में बिक्री, साझासमर्पितव्यक्तिगत, एक ही IP सेयहाँ अनुशंसितISPस्टैटिक ISP-पंजीकृत पतेरोटेटिंगबिल API क्रेडिट में
उपयुक्तबड़े पैमाने पर बॉट और निगरानीबिना स्थायी खाते के काम के लिए।दीर्घकालिक खाता सेशनप्रति प्रोफ़ाइल एक पता, केवल आपके उपयोग के लिए।वे लक्ष्य जो ASN का मूल्यांकन करते हैंइंटरनेट प्रदाता के नाम पर पंजीकृत।डेटा संग्रह, खाते नहींस्थायी सत्र का पता नहीं बदलना चाहिए।
प्रति पते लोग5 तकप्रतिष्ठा आंशिक रूप से आपके पड़ोसियों पर निर्भर करती है।1 — आपपूरी अवधि में इसे और कोई इस्तेमाल नहीं करता।5 तकसाझा पूल
प्लेटफ़ॉर्म विश्वासस्टैंडर्डडेटा सेंटर ASNउच्च — एकल उपयोगउच्च — ISP पंजीकृतपूल के अनुसार अलग
शुरुआती कीमत$12 / 100 IPs$0.12 प्रति पता, मासिक$12 / 100 IPsठीक वही खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है।$30 / 100 IPs$0.30 प्रति पता, मासिक$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
न्यूनतम ऑर्डर100 IP1 IP100 IP2.5M क्रेडिट
पते की अवधिअवधि के लिए स्टैटिकअवधि के लिए स्टैटिकअवधि के लिए स्टैटिकहर अनुरोध पर बदलता है
बैंडविड्थबिना डेटा सीमाबिना डेटा सीमाबिना डेटा सीमाक्रेडिटप्रति अनुरोध बिल, प्रति गीगाबाइट नहीं।
UDP / वॉइस कॉलवैकल्पिक ऐड-ऑनवैकल्पिक ऐड-ऑनवैकल्पिक ऐड-ऑनउपलब्ध नहीं
प्रोटोकॉलHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
प्रमाणीकरणअनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।API कुंजी
प्लान देखेंसमर्पित प्लान देखेंISP प्लान देखेंप्लान देखें
यहाँ अनुशंसित

ISP

स्टैटिक ISP-पंजीकृत पते

उपयुक्त

वे लक्ष्य जो ASN का मूल्यांकन करते हैंइंटरनेट प्रदाता के नाम पर पंजीकृत।

प्रति पते लोग

5 तक

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

उच्च — ISP पंजीकृत

शुरुआती कीमत

$30 / 100 IPs$0.30 प्रति पता, मासिक

न्यूनतम ऑर्डर

100 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

ISP प्लान देखें

डेटा सेंटर पैकेज

ब्लॉक में बिक्री, साझा

उपयुक्त

बड़े पैमाने पर बॉट और निगरानीबिना स्थायी खाते के काम के लिए।

प्रति पते लोग

5 तकप्रतिष्ठा आंशिक रूप से आपके पड़ोसियों पर निर्भर करती है।

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

स्टैंडर्डडेटा सेंटर ASN

शुरुआती कीमत

$12 / 100 IPs$0.12 प्रति पता, मासिक

न्यूनतम ऑर्डर

100 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

प्लान देखें

समर्पित

व्यक्तिगत, एक ही IP से

उपयुक्त

दीर्घकालिक खाता सेशनप्रति प्रोफ़ाइल एक पता, केवल आपके उपयोग के लिए।

प्रति पते लोग

1 — आपपूरी अवधि में इसे और कोई इस्तेमाल नहीं करता।

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

उच्च — एकल उपयोग

शुरुआती कीमत

$12 / 100 IPsठीक वही खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है।

न्यूनतम ऑर्डर

1 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

समर्पित प्लान देखें

रोटेटिंग

बिल API क्रेडिट में

उपयुक्त

डेटा संग्रह, खाते नहींस्थायी सत्र का पता नहीं बदलना चाहिए।

प्रति पते लोग

साझा पूल

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

पूल के अनुसार अलग

शुरुआती कीमत

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

न्यूनतम ऑर्डर

2.5M क्रेडिट

पते की अवधि

हर अनुरोध पर बदलता है

बैंडविड्थ

क्रेडिटप्रति अनुरोध बिल, प्रति गीगाबाइट नहीं।

UDP / वॉइस कॉल

उपलब्ध नहीं

प्रोटोकॉल

HTTP, SOCKS5

प्रमाणीकरण

API कुंजी

प्लान देखें

48 घंटे के लिए प्रॉक्सी

अपने काम के लिए प्लान बनाएँ और वास्तविक उपयोग में प्रॉक्सी जाँचें। चुने गए कॉन्फ़िगरेशन के लिए 48 घंटे का भुगतान करें—कीमत सेटअप के दौरान तय होती है।

48 घंटे के लिए प्रॉक्सी

शीर्ष प्रॉक्सी स्थान

वे आठ प्रॉक्सी स्थान जिन्हें FineProxy ग्राहक सबसे अधिक चुनते हैं।

सभी स्थान देखें

एक बार कनेक्ट करें।
फिर बस पूछें।

FineProxy एक नेटिव MCP सर्वर: अपने एजेंट में एक URL चिपकाएँ और उसे कैबिनेट के 49 टूल मिल जाते हैं — खरीदारी, नवीनीकरण, IP रोटेशन, अनुमत IP सूचियाँ, उपयोग एनालिटिक्स, इनवॉइस और सहायता। वही ऑपरेशन एक REST API अगर आप कॉल स्वयं लिखना पसंद करते हैं।

फिर बस कहें

  • TikTok खातों के लिए 100 स्टैटिक ISP IP खरीदें
  • मेरी प्रॉक्सी सेवा के लिए 203.0.113.7 को अनुमत IP सूची में जोड़ें
  • मेरी प्रॉक्सी सूची JSON में निर्यात करें
  • ISP प्रॉक्सी के लिए उपलब्ध स्थान दिखाएँ
  • मेरी प्रॉक्सी सेवाओं की स्थिति और बिलिंग विवरण देखें
और जानें API कुंजी बनाएँ
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

कॉन्फ़िगरेशन सहेजने के बाद Claude को पुनः प्रारंभ करें। इसके बाद FineProxy के 49 टूल उपलब्ध टूल सूची में दिखाई देंगे।

एजेंट क्या नहीं करेगा — आप कुछ भी पूछें

आपका पैसा खर्च करना

छह टूल बैलेंस को छूते हैं और छहों को wallet:spend चाहिए। इसे कुंजी से हटा दें तो एजेंट बाकी सब चला सकता है।

कोट से अधिक भुगतान

हर खरीद में कोट का expected_total_cents होता है। एक सेंट का भी अंतर होने पर कॉल अस्वीकार हो जाती है, और कुछ भी चार्ज नहीं होता।

मनमर्जी से रद्द करना

दो अपरिवर्तनीय टूल confirm=true के बिना चलने से मना कर देते हैं। समाप्ति साइड इफ़ेक्ट के रूप में नहीं हो सकती।

दो बार शुल्क लेना

धन संबंधी कॉल में idempotency_key लगता है। टाइमआउट के बाद पुनः प्रयास उसी शुल्क का निपटान करता है, दूसरा नहीं।

MCP: 49 टूल · 9 अनुमति स्कोपJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · स्टेटलेसREST API: 49 ऑपरेशन · OpenAPI 3.1

मैनुअल सेटअप

चरण-दर-चरण सेटअप गाइड के लिए अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउज़र या प्रॉक्सी ऐप चुनें।

सभी इंटीग्रेशन

सिस्टम

ब्राउज़र

ऐप्स

तेज़ी के लिए बना।
ट्रैफ़िक पर डेटा सीमा नहीं।

हमारे मानक रिमोट-सर्वर परीक्षणों में FineProxy ने 500 Mbps तक बनाए रखा। वेब स्क्रैपिंग कार्यभार में सीमा आमतौर पर लक्ष्य साइट की रेट लिमिट होती थी—प्रॉक्सी की नहीं।

परीक्षण विधि: 1,973,500 कनेक्शन प्रयास तथा एक प्रॉक्सी IP से अधिकतम 96 थ्रेड तक के समवर्ती रन।

500 Mbps

मानक रिमोट-सर्वर परीक्षणों में प्रति प्रॉक्सी

99.97%

1,973,500 अनुरोधों में स्थापित कनेक्शन

96

एक IP पर बिना गिरावट के समवर्ती थ्रेड

0

बैंडविड्थ सीमाएँ — हर योजना पर असीमित ट्रैफ़िक

समर्पित AMD EPYC

हमारे अपने सर्वर, पोर्ट के लिए कोई साझा-VPS पड़ोसी प्रतिस्पर्धा नहीं करता।

स्वयं के सबनेट

IP उन्हीं रेंज से आते हैं जो हमारे पास हैं, किसी अन्य प्रदाता से पुनर्विक्रित नहीं।

80 Gbps अपलिंक

प्रति सर्वर क्षमता का हेडरूम—किसी एक प्रॉक्सी सत्र का वादा नहीं।

Tier III / IV

हमारे सभी स्थानों पर अतिरिक्त पावर और कूलिंग वाले डेटा सेंटर।

टेस्ट नोट्स

वास्तविक थ्रूपुट रूट, गंतव्य, नेटवर्क की स्थिति और उपयोगकर्ता के उपकरण के कॉन्फ़िगरेशन व प्रदर्शन पर निर्भर करता है। 500 Mbps वाले होम इंटरनेट पर एक लैपटॉप ने व्यवहार में लगभग 468 Mbps हासिल किया, जबकि रिमोट सर्वर मानक परीक्षणों में 500 Mbps तक पहुँचे। यूरोप और अमेरिका में सही ढंग से कॉन्फ़िगर किए गए उच्च-प्रदर्शन सर्वरों के असाधारण परीक्षणों में थ्रूपुट 700 Mbps तक गया; यह प्रति-सत्र सामान्य परिणाम नहीं है।

इस पेज का हर दावा, दूसरों के शब्दों में।

प्रासंगिक ग्राहक प्रतिक्रिया, एक सत्यापित समीक्षा पूल से चुनी गई और मूल स्रोत से जुड़ी हुई।

2011से प्रॉक्सी सेवा

अकाउंट संचालन

मैं इस सेवा के साथ एक साल से काम कर रहा हूँ और हमेशा सब कुछ ठीक रहता है, कोई प्रतिबंध या असहमति नहीं! उपयोग करने में आसान, कोई अनावश्यक फीचर्स नहीं, बस वही है जो चाहिए। मैं इसे शॉवर में करता हूँ! मुझे इस प्रॉक्सी में कोई कमी नहीं मिली।

Anton SmirnovFineProxy आंतरिक प्लेटफ़ॉर्मअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

मैं अपने डेटा स्क्रैपिंग प्रोजेक्ट्स के लिए इस सेवा का पांच साल से अधिक समय से उपयोग कर रहा हूं, और यह शानदार रही है। वे रोटेटिंग IPs, तेज प्रदर्शन प्रदान करते हैं और कई अन्य प्रॉक्सी की तरह, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ब्लॉक नहीं होते हैं।

AliceDieg, पिछला वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

स्थान और स्टॉक

मैं Fineproxy की सेवा से बहुत संतुष्ट हूं। उनका प्रॉक्सी नेटवर्क बड़ा और शक्तिशाली है, जो स्थिर और तेज़ कनेक्शन प्रदान करता है। उनकी साइट नेविगेट करने में आसान है, और तकनीकी सहायता उत्तरदायी और मददगार है। यह उन लोगों के लिए एक ठोस विकल्प है जो अपनी ब्राउज़िंग को सुरक्षित करना या भौगोलिक प्रतिबंधों को बायपास करना चाहते हैं।

amarghezaliSaasHub, 2+ वर्ष पहलेअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

महान प्रॉक्सी उत्पाद और सेवा! उनके पास अलग-अलग प्रॉक्सी प्रकार हैं जिनमें घूमने वाले, किफायती मूल्य और भू-लक्ष्यीकरण विकल्प शामिल हैं। विभिन्न भुगतान विकल्प: क्रिप्टो, PayPal या कार्ड

chyxbenc9929Norton Safe Web, 2+ वर्ष पहलेअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

लोड के दौरान गति

FineProxy मेरे व्यावसायिक आवश्यकताओं के लिए एक विश्वसनीय उपकरण रहा है। प्रॉक्सी तेज़, स्थिर और कई स्थानों से सुलभ हैं। यह किफायती है और ग्राहक सेवा टीम उत्तरदायी और जानकार है। किसी को भी इसकी आवश्यकता हो उन्हें इसकी अत्यधिक सिफारिश की जाती है। यह पढ़ें और एक अन्य लिखें।

W3sazzadProxyRate, 2+ वर्ष पहलेअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

सस्ता मूल्य। टूटी हुई प्रॉक्सी का कम दर <10%। बहुत सारे जियो और सबनेट्स। स्थिर कनेक्शन, स्थिर ip और हर हफ्ते मुफ्त पूल परिवर्तन।

Denis ZadneprovskiyTrustpilot, 2+ वर्ष पहलेअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

समीक्षाएँ पूर्ण रूप से उद्धृत हैं। जहाँ ग्राहक ने ऐसा कुछ उठाया जिसका हम उत्तर दे सकते थे, मूल प्लेटफ़ॉर्म से हमारा जवाब उसके साथ दिखाया गया है।

सभी ग्राहक समीक्षाएँ
कहीं से भी TikTok को अनब्लॉक कैसे करें?क्षेत्र चुनें

सिस्टम लेवल पर या अपने ब्राउज़र में प्रॉक्सी कॉन्फ़िगर करें। ऐसी सर्वर लोकेशन चुनें जहाँ प्लेटफ़ॉर्म सामान्य रूप से काम करता हो — US, UK, जर्मनी। ऐप आपके IP की बजाय प्रॉक्सी का IP देखता है। विभिन्न डिवाइस और ब्राउज़र के लिए विस्तृत सेटअप गाइड हेतु हमारा Integration Hub देखें।

क्या प्लेटफ़ॉर्म HTTP या SOCKS5 प्रॉक्सी के ज़रिए काम करता है?दोनों काम करते

दोनों ब्राउज़िंग और अकाउंट मैनेजमेंट के लिए काम करती हैं। SOCKS5 कम ओवरहेड देता है और कुछ ऑटोमेशन टूल्स के साथ बेहतर काम करता है। HTTP/HTTPS प्रॉक्सी ब्राउज़र में कॉन्फ़िगर करना आसान है। ज़्यादातर टास्क में फ़र्क मामूली होता है — अपने सेटअप के हिसाब से चुनें।

क्या प्रॉक्सी शैडोबैन रोक सकती है?अकेले पर्याप्त नहीं

प्रॉक्सी अकाउंट्स को IP से आइसोलेट करती है, इसलिए एक अकाउंट पर बैन होने से बाकी पर असर नहीं पड़ता। हालाँकि, प्लेटफ़ॉर्म डिवाइस फ़िंगरप्रिंट और कंटेंट पैटर्न भी ट्रैक करता है। बेस्ट प्रोटेक्शन के लिए प्रॉक्सी को धीरे-धीरे अकाउंट वार्मिंग, यूनीक कंटेंट और रियलिस्टिक एक्टिविटी के साथ कंबाइन करें।

क्या मैं प्रॉक्सी के ज़रिए लाइव स्ट्रीम देख सकता हूँ?हाँ

हाँ। स्ट्रीमिंग के लिए स्टेबल बैंडविड्थ और कम लेटेंसी ज़रूरी है। अपने पास या प्लेटफ़ॉर्म के CDN सर्वर के करीब एक प्रॉक्सी लोकेशन चुनें। SOCKS5 या HTTP दोनों काम करते हैं — असल में कनेक्शन क्वालिटी मायने रखती है, प्रोटोकॉल नहीं।

VPN की जगह प्रॉक्सी क्यों इस्तेमाल करें?ऐप-वार नियंत्रण

VPN पूरे डिवाइस का ट्रैफ़िक एक सर्वर से रूट करता है, जिससे बाकी ऐप्स स्लो होती हैं और डिटेक्शन का खतरा बढ़ता है। प्रॉक्सी पर-एप्लिकेशन काम करती है: सिर्फ़ टारगेट ऐप के लिए कॉन्फ़िगर करें, बाकी ट्रैफ़िक अनटच्ड रहता है। हर अकाउंट का अपना प्रॉक्सी IP हो सकता है — जो ज़्यादातर VPN से संभव नहीं।

डेटासेंटर प्रॉक्सी के बारे में क्या?सावधानी से चलें

प्लेटफ़ॉर्म डेटासेंटर IP रेंज को जल्दी डिटेक्ट कर लेता है। ये कंटेंट देखने या क्विक टेस्ट के लिए काम करती हैं, लेकिन लॉगिन, पोस्टिंग या एंगेजमेंट के लिए इनसे बचें। अकाउंट मैनेजमेंट से जुड़ी किसी भी चीज़ के लिए ISP या मोबाइल प्रॉक्सी यूज़ करें।

एक प्रॉक्सी पर कितने अकाउंट चला सकते हैं?एक खाता

एक स्टेटिक IP प्रति अकाउंट सबसे सुरक्षित तरीका है। अकाउंट्स के बीच IP शेयर करने से क्रॉस-सिग्नल बनते हैं जो एल्गोरिदम डिटेक्ट कर सकता है। स्क्रैपिंग या ऐड वेरिफ़िकेशन में यूज़ होने वाली रोटेटिंग प्रॉक्सी पर यह नियम लागू नहीं होता — वहाँ रोटेशन ही मकसद है।

क्या प्रॉक्सी से वीडियो क्वालिटी प्रभावित होती है?आमतौर पर नगण्य

प्रॉक्सी थोड़ी लेटेंसी जोड़ती है, लेकिन रेगुलर स्क्रॉलिंग पर इसका असर नगण्य है। अपलोड या लाइव स्ट्रीम के लिए अपनी लोकेशन के करीब लो-लेटेंसी प्रॉक्सी चुनें। अगर स्पीड मायने रखती है तो ओवरलोडेड शेयर्ड प्रॉक्सी से बचें।

गाइड

TikTok के लिए प्रॉक्सी का उपयोग क्यों करें?

4 मिनट पढ़ेंFineProxy नेटवर्क टीम

इस प्लेटफ़ॉर्म पर 1.5 बिलियन से ज़्यादा यूज़र्स हैं, सख्त एंटी-फ़्रॉड सिस्टम है और दुनियाभर में प्रतिबंधों का एक जटिल जाल है। यह IP एड्रेस, डिवाइस फ़िंगरप्रिंट और बिहेवियरल पैटर्न ट्रैक करता है। जो लोग कैज़ुअल स्क्रॉलिंग से आगे कुछ भी करते हैं — अकाउंट मैनेज करना, कैम्पेन चलाना, या रेस्ट्रिक्टेड रीजन से कंटेंट एक्सेस करना — उनके लिए प्रॉक्सी एक ज़रूरी इन्फ्रास्ट्रक्चर बन जाती है।

प्रतिबंधित नेटवर्क से एक्सेस

स्कूल, यूनिवर्सिटी और वर्कप्लेस अक्सर फ़ायरवॉल लेवल पर ऐप ब्लॉक कर देते हैं। ऐप लोड नहीं होती, या डोमेन पूरी तरह ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है। प्रॉक्सी ट्रैफ़िक को एक एक्सटर्नल सर्वर से रूट करती है, जिससे लोकल नेटवर्क को ब्लॉक्ड डेस्टिनेशन नहीं बल्कि प्रॉक्सी IP का कनेक्शन दिखता है। VPN सॉफ़्टवेयर इंस्टॉल किए बिना या डिवाइस सेटिंग्स ग्लोबली बदले बिना TikTok अनब्लॉक करने का यही तरीका है। क्विक एक्सेस के लिए सिस्टम लेवल पर अनब्लॉक्ड TikTok के लिए प्रॉक्सी कॉन्फ़िगर करें — ऐप उन सेटिंग्स को ऑटोमैटिकली इनहेरिट कर लेगी।

प्रतिबंधित देशों से प्रवेश

यह प्लेटफ़ॉर्म कई देशों में पूरी तरह बैन है। कई और देशों में आंशिक प्रतिबंध हैं। अगर आप ब्लॉक वाले किसी रीजन में ट्रैवल करते हैं या काम करते हैं, तो किसी अनरेस्ट्रिक्टेड देश — US, UK, जर्मनी — की प्रॉक्सी एक्सेस बहाल कर देती है। आप VPN से पूरे डिवाइस का ट्रैफ़िक रूट किए बिना प्रॉक्सी से सभी रीजन में TikTok अनब्लॉक कर सकते हैं। वेब वर्ज़न के लिए, प्रॉक्सी-बेस्ड वेबसाइट सीधे आपके ब्राउज़र में अनब्लॉक्ड TikTok एक्सेस देती है।

मल्टीपल अकाउंट्स प्रबंधन

एक IP से कई प्रोफ़ाइल में लॉगिन करने पर वेरिफ़िकेशन या शैडोबैन ट्रिगर होता है। एल्गोरिदम शेयर्ड IP, डिवाइस फ़िंगरप्रिंट और एक्टिविटी पैटर्न से अकाउंट लिंक करता है। अगर एक अकाउंट फ़्लैग होता है, तो उसी IP पर बाकी अकाउंट्स को भी पेनल्टी मिल सकती है।

प्रॉक्सी अकाउंट्स को अलग-अलग रखती हैं ताकि हर अकाउंट अपने खुद के नेटवर्क से ऑपरेट होता दिखे। SMM एजेंसियों, एफिलिएट मार्केटर्स और कंटेंट टीम्स के लिए इसका मतलब है: हर अकाउंट को एक स्टेटिक IP असाइन करें, प्रॉक्सी लोकेशन को अकाउंट की टारगेट ऑडियंस से मैच करें, और सेशन के बीच में देश बदलने से बचें।

शैडोबैन से बचाव

शैडोबैन बिना किसी नोटिफ़िकेशन के आपकी रीच कम कर देता है — आपके वीडियो For You पेज पर दिखना बंद हो जाते हैं, लेकिन आपको कभी बताया नहीं जाता। आम ट्रिगर: तेज़ी से फ़ॉलो/अनफ़ॉलो, रिपीटिटिव कंटेंट, या एक ही IP से लिंक्ड कई अकाउंट।

जब अकाउंट प्रॉक्सी से आइसोलेट होते हैं, तो एक पर बैन लगने से बाकियों पर असर नहीं पड़ता। हर प्रोफ़ाइल अपने अलग एनवायरनमेंट में रहती है। यह उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो लाइव स्ट्रीम चलाते हैं या कई निशेज़ में ऑडियंस बना रहे हैं।

IP बैन से रिकवरी

अगर आपका IP बैन हो जाता है — उदाहरण के लिए, पिछले बैन के तुरंत बाद नया अकाउंट बनाने पर — तो उस एड्रेस के सभी अकाउंट एक्सेस नहीं हो पाते। एक नई प्रॉक्सी बिना किसी बैन हिस्ट्री वाला फ्रेश IP देती है। बेस्ट रिज़ल्ट के लिए इसे क्लीन ब्राउज़र प्रोफ़ाइल के साथ कंबाइन करें।

कौन-सा प्रॉक्सी टाइप चुनें

TikTok के लिए सबसे अच्छी प्रॉक्सी आपके टास्क पर निर्भर करती है। 4G/5G मोबाइल प्रॉक्सी सबसे ज़्यादा ट्रस्ट स्कोर रखती हैं — अधिकतर असली यूज़र्स मोबाइल डेटा पर होते हैं, इसलिए ये IP नैचुरली ब्लेंड हो जाते हैं। हाई-वैल्यू अकाउंट और ऐड मैनेजमेंट के लिए इन्हें यूज़ करें।

स्टेटिक ISP (रेजिडेंशियल) प्रॉक्सी असली इंटरनेट प्रोवाइडर्स के नाम पर रजिस्टर्ड IP इस्तेमाल करती हैं। प्लेटफ़ॉर्म इन्हें होम यूज़र्स से अलग नहीं कर पाता। अकाउंट मैनेजमेंट और रीजनल कंटेंट एक्सेस के लिए कॉस्ट और रिलायबिलिटी का अच्छा बैलेंस मिलता है।

डेटासेंटर प्रॉक्सी तेज़ और सस्ती होती हैं लेकिन डिटेक्ट हो सकती हैं। प्लेटफ़ॉर्म डेटासेंटर सबनेट्स को जल्दी फ़्लैग कर देता है। इन्हें सिर्फ़ कम रिस्क वाले काम जैसे ऑनलाइन कंटेंट देखना या टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल करें — अकाउंट ऑपरेशन्स के लिए नहीं।

अकाउंट वार्मिंग अप

नए अकाउंट्स को धीरे-धीरे एक्टिविटी बढ़ानी होती है। शुरुआती हफ़्तों में सामान्य मानवीय गति से पोस्टिंग, लाइकिंग और फ़ॉलो करना एल्गोरिदम को वैधता का संकेत देता है। सिर्फ़ प्रॉक्सी से बैन नहीं रुकते — उनके साथ स्वाभाविक व्यवहार भी ज़रूरी है।

FineProxy स्टैटिक डेटासेंटर, स्टैटिक ISP और रोटेटिंग पैकेज प्रदान करता है जिनमें TikTok कंटेंट देखने और अकाउंट मैनेज करने के लिए तेज़ प्रॉक्सी सर्वर शामिल हैं। सभी HTTP, HTTPS और SOCKS5 को सपोर्ट करते हैं। लॉगिन/पासवर्ड या IP व्हाइटलिस्ट के ज़रिए ऑथेंटिकेट करें। स्टेप-बाय-स्टेप सेटअप निर्देशों के लिए हमारा Integration Hub देखें।