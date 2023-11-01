इज़राइल प्रॉक्सी

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उपयुक्त बड़े पैमाने पर बॉट और निगरानी बिना स्थायी खाते के काम के लिए। दीर्घकालिक खाता सेशन प्रति प्रोफ़ाइल एक पता, केवल आपके उपयोग के लिए। वे लक्ष्य जो ASN का मूल्यांकन करते हैं इंटरनेट प्रदाता के नाम पर पंजीकृत। डेटा संग्रह, खाते नहीं स्थायी सत्र का पता नहीं बदलना चाहिए।

प्रति पते लोग 5 तक प्रतिष्ठा आंशिक रूप से आपके पड़ोसियों पर निर्भर करती है। 1 — आप पूरी अवधि में इसे और कोई इस्तेमाल नहीं करता। 5 तक साझा पूल

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास स्टैंडर्ड डेटा सेंटर ASN उच्च — एकल उपयोग उच्च — ISP पंजीकृत पूल के अनुसार अलग

शुरुआती कीमत $12 / 100 IPs $0.12 प्रति पता, मासिक $12 / 100 IPs ठीक वही खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है। $30 / 100 IPs $0.30 प्रति पता, मासिक $35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

न्यूनतम ऑर्डर 100 IP 1 IP 100 IP 2.5M क्रेडिट

पते की अवधि अवधि के लिए स्टैटिक अवधि के लिए स्टैटिक अवधि के लिए स्टैटिक हर अनुरोध पर बदलता है

बैंडविड्थ बिना डेटा सीमा बिना डेटा सीमा बिना डेटा सीमा क्रेडिट प्रति अनुरोध बिल, प्रति गीगाबाइट नहीं।

UDP / वॉइस कॉल वैकल्पिक ऐड-ऑन वैकल्पिक ऐड-ऑन वैकल्पिक ऐड-ऑन उपलब्ध नहीं

प्रोटोकॉल HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5 HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5 HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5 HTTP, SOCKS5