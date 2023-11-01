इज़राइल प्रॉक्सी

प्रॉक्सी खरीदने के चार तरीके। एक इसी कार्यभार के अनुरूप है।
FineProxy के सभी पते IPv4 का उपयोग करते हैं। डेटासेंटर, डेडिकेटेड और ISP प्रॉक्सी प्लान की पूरी अवधि में स्थिर रहते हैं; रोटेटिंग प्रॉक्सी हर अनुरोध पर बदलते हैं। स्थिर प्लान में असीमित ट्रैफ़िक शामिल है। हाइलाइट किया गया विकल्प इस पेज के मुख्य उपयोग से मेल खाता है: डेटा सेंटर पैकेज.
यहाँ अनुशंसितडेटा सेंटर पैकेजब्लॉक में बिक्री, साझा
समर्पितव्यक्तिगत, एक ही IP से
ISPस्टैटिक ISP-पंजीकृत पते
रोटेटिंगबिल API क्रेडिट में
उपयुक्त
बड़े पैमाने पर बॉट और निगरानीबिना स्थायी खाते के काम के लिए।
दीर्घकालिक खाता सेशनप्रति प्रोफ़ाइल एक पता, केवल आपके उपयोग के लिए।
वे लक्ष्य जो ASN का मूल्यांकन करते हैंइंटरनेट प्रदाता के नाम पर पंजीकृत।
डेटा संग्रह, खाते नहींस्थायी सत्र का पता नहीं बदलना चाहिए।
प्रति पते लोग
5 तकप्रतिष्ठा आंशिक रूप से आपके पड़ोसियों पर निर्भर करती है।
1 — आपपूरी अवधि में इसे और कोई इस्तेमाल नहीं करता।
FineProxy एक नेटिव MCP सर्वर: अपने एजेंट में एक URL चिपकाएँ और उसे कैबिनेट के 49 टूल मिल जाते हैं — खरीदारी, नवीनीकरण, IP रोटेशन, अनुमत IP सूचियाँ, उपयोग एनालिटिक्स, इनवॉइस और सहायता। वही ऑपरेशन एक REST API अगर आप कॉल स्वयं लिखना पसंद करते हैं।
फिर बस कहें
इज़राइल में 100 डेटा सेंटर IP खरीदें और 203.0.113.7 को अनुमत IP सूची में जोड़ें
मेरे इज़राइली प्रॉक्सी ट्रैफ़िक की आज की सफलता दर देखें
इस सप्ताह समाप्त हो रही हर सेवा का नवीनीकरण करें, $200 से कम
अगला रिफ़्रेश मुफ़्त होने पर मेरे IP रोटेट करें
नवीनतम प्रॉक्सी सूची JSON के रूप में एक्सपोर्ट करें
हमारे मानक रिमोट-सर्वर परीक्षणों में FineProxy ने 500 Mbps तक बनाए रखा। वेब स्क्रैपिंग कार्यभार में सीमा आमतौर पर लक्ष्य साइट की रेट लिमिट होती थी—प्रॉक्सी की नहीं।
परीक्षण विधि: 1,973,500 कनेक्शन प्रयास तथा एक प्रॉक्सी IP से अधिकतम 96 थ्रेड तक के समवर्ती रन।
500 Mbps
मानक रिमोट-सर्वर परीक्षणों में प्रति प्रॉक्सी
99.97%
1,973,500 अनुरोधों में स्थापित कनेक्शन
96
एक IP पर बिना गिरावट के समवर्ती थ्रेड
0
बैंडविड्थ सीमाएँ — हर योजना पर असीमित ट्रैफ़िक
समर्पित AMD EPYC
हमारे अपने सर्वर, पोर्ट के लिए कोई साझा-VPS पड़ोसी प्रतिस्पर्धा नहीं करता।
स्वयं के सबनेट
IP उन्हीं रेंज से आते हैं जो हमारे पास हैं, किसी अन्य प्रदाता से पुनर्विक्रित नहीं।
80 Gbps अपलिंक
प्रति सर्वर क्षमता का हेडरूम—किसी एक प्रॉक्सी सत्र का वादा नहीं।
Tier III / IV
हमारे सभी स्थानों पर अतिरिक्त पावर और कूलिंग वाले डेटा सेंटर।
टेस्ट नोट्स
वास्तविक थ्रूपुट रूट, गंतव्य, नेटवर्क की स्थिति और उपयोगकर्ता के उपकरण के कॉन्फ़िगरेशन व प्रदर्शन पर निर्भर करता है। 500 Mbps वाले होम इंटरनेट पर एक लैपटॉप ने व्यवहार में लगभग 468 Mbps हासिल किया, जबकि रिमोट सर्वर मानक परीक्षणों में 500 Mbps तक पहुँचे। यूरोप और अमेरिका में सही ढंग से कॉन्फ़िगर किए गए उच्च-प्रदर्शन सर्वरों के असाधारण परीक्षणों में थ्रूपुट 700 Mbps तक गया; यह प्रति-सत्र सामान्य परिणाम नहीं है।
इस पेज का हर दावा, दूसरों के शब्दों में।
प्रासंगिक ग्राहक प्रतिक्रिया, एक सत्यापित समीक्षा पूल से चुनी गई और मूल स्रोत से जुड़ी हुई।
2011से प्रॉक्सी सेवा
स्थान और स्टॉक
FineProxy मेरे व्यावसायिक आवश्यकताओं के लिए एक विश्वसनीय उपकरण रहा है। प्रॉक्सी तेज़, स्थिर और कई स्थानों से सुलभ हैं। यह किफायती है और ग्राहक सेवा टीम उत्तरदायी और जानकार है। किसी को भी इसकी आवश्यकता हो उन्हें इसकी अत्यधिक सिफारिश की जाती है। यह पढ़ें और एक अन्य लिखें।
W3sazzadProxyRate, 2+ वर्ष पहलेअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत
मैं लंबे समय से FineProxy का उपयोग कर रहा हूँ, और यह शानदार रहा है! सेवा तेजी से है, भरोसेमंद है, और चुनने के लिए बहुत सारे आईपी हैं। चाहे गोपनीयता के लिए हो या अलग-अलग क्षेत्रों से सामग्री तक पहुँच के लिए, FineProxy हमेशा उत्कृष्ट रहा है।
BrilliantcompanyFineProxy आंतरिक प्लेटफ़ॉर्मअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत
लोड के दौरान गति
मैंने कुछ महीने पहले वेब स्क्रैपिंग के लिए fineproxy.org के प्रॉक्सी का उपयोग करना शुरू किया। IP पतों का बड़ा चयन, उच्च गति और विभिन्न प्रकार के प्रॉक्सी ने प्रक्रिया को जितना संभव हो सके आरामदायक बना दिया। मैं इसे सुझाता हूँ।
VladimmirisSaasHub, 2+ वर्ष पहलेअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत
अच्छी सेवा, बहुत तेज़ प्रॉक्सी और बहुत तेज़ सहायता, साफ़-सुथरा और बड़ा IP पूल। मैं अपने सभी दोस्तों और आपको इस सेवा की सिफ़ारिश करना चाहता हूँ!
lake joiTrustpilot, इस वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत
ट्रैफ़िक पर डेटा सीमा नहीं
बेहतरीन काम बेहतरीन काम – शानदार प्रॉक्सी बेहतरीन काम, टीम! मैंने अभी अभी इस सेवा की खोज की है और मैं वास्तव में प्रभावित हूँ — जिस कीमत पर आप यह मूल्य दे रहे हैं वह अविश्वसनीय है। और अब असीमित रेजिडेंशियल एक्सेस के साथ? यह अगले स्तर का है। आप सभी को बहुत सम्मान। मैं निश्चित रूप से वापस आऊँगा!
जब अन्य प्रदाता प्रति जीबी या प्रति अनुरोध शुल्क लेते हैं, तो ये लोग अपने मिशन के प्रति सच्चे रहते हैं और अनलिमिटेड बैंडविड्थ के साथ उचित मूल्य वाले डेटा सेंटर प्रॉक्सी प्रदान करते हैं। इंटरनेट पर ऐसे सेवा की पूरी तलाश की और काफी खुश हूँ कि मुझे यह मिल गया।
bhwowsersNorton Safe Web, इस वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत
क्या ये प्रॉक्सी स्थानीय मार्केटप्लेस (Yad2, Zap) की स्क्रैपिंग के लिए उपयुक्त हैं?हाँ
हाँ, ये बिल्कुल उपयुक्त हैं। हालाँकि ये डेटासेंटर प्रॉक्सी हैं, लेकिन सभी प्रमुख GeoIP डेटाबेस में इन्हें सही तरीके से इज़राइली के रूप में पहचाना जाता है। सर्वर-साइड IP के लिए यह एक दुर्लभ विशेषता है, जो Yad2 और Zap जैसे स्थानीय प्लेटफ़ॉर्म पर काम करते समय बिना सुरक्षा अलर्ट ट्रिगर किए उच्च सफलता दर और स्थिरता सुनिश्चित करती है।
क्या ये प्रॉक्सी इज़राइली वित्तीय और सरकारी पोर्टल के साथ काम करती हैं?नहीं
नहीं, ये रिसोर्सेज़ उपलब्ध नहीं हैं। हम एक पूरी तरह कंप्लायंट, “व्हाइट-हैट” बिज़नेस चलाते हैं, इसलिए सरकारी साइट्स और अधिकांश फ़ाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तक एक्सेस सर्वर लेवल पर ब्लॉक है। यह हमारे IP पूल की क्लीननेस और लेजिटिमेट यूज़-केस के लिए लॉन्ग-टर्म सर्विस स्टेबिलिटी की गारंटी देता है।
क्या समाचार संसाधनों (Haaretz, Ynet) तक पहुँचने पर कोई प्रतिबंध है?कोई सीमा नहीं
कोई प्रतिबंध नहीं है। आपको समाचार पोर्टल और मीडिया संसाधनों तक पूर्ण पहुँच मिलती है। इससे आप स्थानीय कंटेंट देख सकते हैं और समाचारों को ठीक उसी तरह स्क्रैप कर सकते हैं जैसा देश के भीतर एक वास्तविक उपयोगकर्ता देखता है।
कौन-कौन से प्रोटोकॉल सपोर्टेड हैं?सभी प्रोटोकॉल
हम प्रोटोकॉल की पूरी रेंज सपोर्ट करते हैं: HTTP, HTTPS (हर IP के लिए यूनिक SSL सर्टिफ़िकेट के साथ), SOCKS4, और SOCKS5 (आसान कॉन्फ़िगरेशन के लिए अलग-अलग पोर्ट पर चलते हैं)। UDP सपोर्ट टेक्निकल सपोर्ट के ज़रिए रिक्वेस्ट पर इनेबल किया जा सकता है।
ऑथराइज़ेशन कैसे काम करता है?अनुमत IP सूची
सुरक्षा IP Whitelisting पर आधारित है। आप प्रति सर्विस अपने 5 IP पते तक जोड़ सकते हैं। दो मोड उपलब्ध हैं: केवल IP व्हाइटलिस्ट. IP Whitelist + लॉगिन/पासवर्ड। प्रॉक्सी इस्तेमाल करने से पहले आपको अपना IP व्हाइटलिस्ट में जोड़ना तकनीकी रूप से अनिवार्य है।
आपके प्रॉक्सी विभिन्न उपकरणों के साथ कितने संगत हैं?व्यापक संगतता
हमारे प्रॉक्सी सभी प्रमुख सॉफ्टवेयर टूल्स और प्लेटफार्मों के साथ संगत हैं, जिनमें शामिल हैं: वेब स्क्रैपिंग फ्रेमवर्क ब्राउज़र स्वचालन उपकरण डेटा संग्रह सॉफ्टवेयर मार्केटिंग एनालिटिक्स प्लेटफ़ॉर्म अनुसंधान अनुप्रयोग
लाइव इज़राइल प्रॉक्सी हर 15 मिनट में अपडेट
मुफ़्त सार्वजनिक इज़राइल प्रॉक्सी, जिन्हें हम गति और अपटाइम के लिए नियमित रूप से सत्यापित करते हैं। एक IP कॉपी करें या वर्तमान सूची निर्यात करें — साइनअप की ज़रूरत नहीं।