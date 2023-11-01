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यहीं गणित दिलचस्प हो जाता है। अधिकांश प्रॉक्सी प्रोवाइडर प्रति गीगाबाइट चार्ज करते हैं: डेटासेंटर ट्रैफिक के लिए $0.50-2/GB, रेजिडेंशियल के लिए $5-15/GB। कम वॉल्यूम पर यह अंतर सहनीय लगता है। बड़े पैमाने पर यह बेतुका हो जाता है।

प्रति माह 500 GB डेटा स्क्रैप करने वाला ऑपरेशन सामान्य प्रति-GB दरों पर लगभग $4,000 खर्च करता है (Scrapfly विश्लेषण)। और यहाँ एक ऐसी बात है जो ज़्यादातर लोगों को बिल आने तक पता नहीं चलती: अध्ययनों से पता चलता है कि वेब स्क्रैपिंग के दौरान 50-90% ट्रैफिक इमेज, फॉन्ट, CSS और ट्रैकिंग पिक्सल पर बर्बाद हो जाता है जिनकी आपके स्क्रैपर को ज़रूरत ही नहीं होती। प्रति-GB प्राइसिंग में, आप उस सारे फालतू डेटा के लिए भी पैसे दे रहे होते हैं।

FineProxy का अनलिमिटेड डेटासेंटर प्रॉक्सी पूल इस समस्या को पूरी तरह खत्म कर देता है। फ्लैट-रेट प्राइसिंग, कोई ट्रैफ़िक मीटर नहीं, महीने के अंत में कोई अचानक चार्ज नहीं। बेझिझक एग्रेसिव स्क्रैपिंग करें, हर रिक्वेस्ट को किलोबाइट्स बचाने के लिए ऑप्टिमाइज़ करने की चिंता छोड़ दें — बैंडविड्थ शामिल है।

ध्यान देने वाली बात: कुछ प्रतिस्पर्धी «अनलिमिटेड» बैंडविड्थ का विज्ञापन करते हैं लेकिन फेयर यूसेज पॉलिसी के पीछे छिपे रहते हैं। उदाहरण के लिए, Oxylabs प्रभावी उपयोग को प्रति बिलिंग साइकल प्रति IP 100 GB तक सीमित करता है — उसके बाद आपके concurrent sessions 100 से घटकर 10 हो जाते हैं। FineProxy में अनलिमिटेड का मतलब सच में अनलिमिटेड है। कोई तारांकन चिह्न नहीं।