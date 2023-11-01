डेटासेंटर प्रॉक्सी
फ्लैट-रेट प्रति-IP मूल्य, कोई बैंडविड्थ सीमा नहीं, हर एड्रेस पर HTTP/HTTPS/SOCKS5 — विविध सबनेट में ~100,000 IP, 500 Mbps तक।
अपना डेटा सेंटर प्रॉक्सी प्लान बनाएँ।
अपने सटीक कार्यभार के हिसाब से योजना बनाएँ। प्रॉक्सी प्रकार, स्थान, IP मात्रा, बिलिंग अवधि और वैकल्पिक UDP सपोर्ट चुनें—कीमत तुरंत अपडेट होती है।
वर्तमान प्लान लोड हो रहे हैं…
मूल योजना मूल्य में 50% जोड़ता है। SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) पर काम करता है — गेमिंग, VoIP और स्ट्रीमिंग के लिए।
प्रॉक्सी खरीदने के चार तरीके।
एक इसी कार्यभार के अनुरूप है।
FineProxy के सभी पते IPv4 का उपयोग करते हैं। डेटासेंटर, डेडिकेटेड और ISP प्रॉक्सी प्लान की पूरी अवधि में स्थिर रहते हैं; रोटेटिंग प्रॉक्सी हर अनुरोध पर बदलते हैं। स्थिर प्लान में असीमित ट्रैफ़िक शामिल है। हाइलाइट किया गया विकल्प इस पेज के मुख्य उपयोग से मेल खाता है: डेटा सेंटर पैकेज.
|यहाँ अनुशंसितडेटा सेंटर पैकेजब्लॉक में बिक्री, साझा
|समर्पितव्यक्तिगत, एक ही IP से
|ISPस्टैटिक ISP-पंजीकृत पते
|रोटेटिंगबिल API क्रेडिट में
|उपयुक्त
|बड़े पैमाने पर बॉट और निगरानीबिना स्थायी खाते के काम के लिए।
|दीर्घकालिक खाता सेशनप्रति प्रोफ़ाइल एक पता, केवल आपके उपयोग के लिए।
|वे लक्ष्य जो ASN का मूल्यांकन करते हैंइंटरनेट प्रदाता के नाम पर पंजीकृत।
|डेटा संग्रह, खाते नहींस्थायी सत्र का पता नहीं बदलना चाहिए।
|प्रति पते लोग
|5 तकप्रतिष्ठा आंशिक रूप से आपके पड़ोसियों पर निर्भर करती है।
|1 — आपपूरी अवधि में इसे और कोई इस्तेमाल नहीं करता।
|5 तक
|साझा पूल
|प्लेटफ़ॉर्म विश्वास
|स्टैंडर्डडेटा सेंटर ASN
|उच्च — एकल उपयोग
|उच्च — ISP पंजीकृत
|पूल के अनुसार अलग
|शुरुआती कीमत
|$12 / 100 IPs$0.12 प्रति पता, मासिक
|$12 / 100 IPsठीक वही खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है।
|$30 / 100 IPs$0.30 प्रति पता, मासिक
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|न्यूनतम ऑर्डर
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2.5M क्रेडिट
|पते की अवधि
|अवधि के लिए स्टैटिक
|अवधि के लिए स्टैटिक
|अवधि के लिए स्टैटिक
|हर अनुरोध पर बदलता है
|बैंडविड्थ
|बिना डेटा सीमा
|बिना डेटा सीमा
|बिना डेटा सीमा
|क्रेडिटप्रति अनुरोध बिल, प्रति गीगाबाइट नहीं।
|UDP / वॉइस कॉल
|वैकल्पिक ऐड-ऑन
|वैकल्पिक ऐड-ऑन
|वैकल्पिक ऐड-ऑन
|उपलब्ध नहीं
|प्रोटोकॉल
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|प्रमाणीकरण
|अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।
|अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।
|अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।
|API कुंजी
|प्लान देखें
|समर्पित प्लान देखें
|ISP प्लान देखें
|प्लान देखें
डेटा सेंटर पैकेज
ब्लॉक में बिक्री, साझा
बड़े पैमाने पर बॉट और निगरानीबिना स्थायी खाते के काम के लिए।
5 तकप्रतिष्ठा आंशिक रूप से आपके पड़ोसियों पर निर्भर करती है।
स्टैंडर्डडेटा सेंटर ASN
$12 / 100 IPs$0.12 प्रति पता, मासिक
100 IP
अवधि के लिए स्टैटिक
बिना डेटा सीमा
वैकल्पिक ऐड-ऑन
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।
समर्पित
व्यक्तिगत, एक ही IP से
दीर्घकालिक खाता सेशनप्रति प्रोफ़ाइल एक पता, केवल आपके उपयोग के लिए।
1 — आपपूरी अवधि में इसे और कोई इस्तेमाल नहीं करता।
उच्च — एकल उपयोग
$12 / 100 IPsठीक वही खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है।
1 IP
अवधि के लिए स्टैटिक
बिना डेटा सीमा
वैकल्पिक ऐड-ऑन
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।
ISP
स्टैटिक ISP-पंजीकृत पते
वे लक्ष्य जो ASN का मूल्यांकन करते हैंइंटरनेट प्रदाता के नाम पर पंजीकृत।
5 तक
उच्च — ISP पंजीकृत
$30 / 100 IPs$0.30 प्रति पता, मासिक
100 IP
अवधि के लिए स्टैटिक
बिना डेटा सीमा
वैकल्पिक ऐड-ऑन
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।
रोटेटिंग
बिल API क्रेडिट में
डेटा संग्रह, खाते नहींस्थायी सत्र का पता नहीं बदलना चाहिए।
साझा पूल
पूल के अनुसार अलग
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2.5M क्रेडिट
हर अनुरोध पर बदलता है
क्रेडिटप्रति अनुरोध बिल, प्रति गीगाबाइट नहीं।
उपलब्ध नहीं
HTTP, SOCKS5
API कुंजी
48 घंटे के लिए प्रॉक्सी
अपने काम के लिए प्लान बनाएँ और वास्तविक उपयोग में प्रॉक्सी जाँचें। चुने गए कॉन्फ़िगरेशन के लिए 48 घंटे का भुगतान करें—कीमत सेटअप के दौरान तय होती है।
शीर्ष प्रॉक्सी स्थान
वे आठ प्रॉक्सी स्थान जिन्हें FineProxy ग्राहक सबसे अधिक चुनते हैं।
एक बार कनेक्ट करें।
फिर बस पूछें।
FineProxy एक नेटिव MCP सर्वर: अपने एजेंट में एक URL चिपकाएँ और उसे कैबिनेट के 49 टूल मिल जाते हैं — खरीदारी, नवीनीकरण, IP रोटेशन, अनुमत IP सूचियाँ, उपयोग एनालिटिक्स, इनवॉइस और सहायता। वही ऑपरेशन एक REST API अगर आप कॉल स्वयं लिखना पसंद करते हैं।
फिर बस कहें
- संयुक्त राज्य अमेरिका में 100 डेटा सेंटर प्रॉक्सी खरीदें
- मेरी डेटा सेंटर प्रॉक्सी योजना में एक और देश जोड़ें
- मेरी प्रॉक्सी सूची JSON में निर्यात करें
- मेरी प्रॉक्सी सेवा की अनुमत IP सूची अद्यतन करें
- मेरी सेवा की स्थिति और अगली देय तिथि देखें
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
कॉन्फ़िगरेशन सहेजने के बाद Claude को पुनः प्रारंभ करें। इसके बाद FineProxy के 49 टूल उपलब्ध टूल सूची में दिखाई देंगे।
एजेंट क्या नहीं करेगा — आप कुछ भी पूछें
आपका पैसा खर्च करना
छह टूल बैलेंस को छूते हैं और छहों को
wallet:spend चाहिए। इसे कुंजी से हटा दें तो एजेंट बाकी सब चला सकता है।
कोट से अधिक भुगतान
हर खरीद में कोट का
expected_total_cents होता है। एक सेंट का भी अंतर होने पर कॉल अस्वीकार हो जाती है, और कुछ भी चार्ज नहीं होता।
मनमर्जी से रद्द करना
दो अपरिवर्तनीय टूल
confirm=true के बिना चलने से मना कर देते हैं। समाप्ति साइड इफ़ेक्ट के रूप में नहीं हो सकती।
दो बार शुल्क लेना
धन संबंधी कॉल में
idempotency_key लगता है। टाइमआउट के बाद पुनः प्रयास उसी शुल्क का निपटान करता है, दूसरा नहीं।
मैनुअल सेटअप
चरण-दर-चरण सेटअप गाइड के लिए अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउज़र या प्रॉक्सी ऐप चुनें।
सिस्टम
ब्राउज़र
ऐप्स
तेज़ी के लिए बना।
ट्रैफ़िक पर डेटा सीमा नहीं।
हमारे मानक रिमोट-सर्वर परीक्षणों में FineProxy ने 500 Mbps तक बनाए रखा। वेब स्क्रैपिंग कार्यभार में सीमा आमतौर पर लक्ष्य साइट की रेट लिमिट होती थी—प्रॉक्सी की नहीं।
परीक्षण विधि: 1,973,500 कनेक्शन प्रयास तथा एक प्रॉक्सी IP से अधिकतम 96 थ्रेड तक के समवर्ती रन।
500 Mbps
मानक रिमोट-सर्वर परीक्षणों में प्रति प्रॉक्सी
99.97%
1,973,500 अनुरोधों में स्थापित कनेक्शन
96
एक IP पर बिना गिरावट के समवर्ती थ्रेड
0
बैंडविड्थ सीमाएँ — हर योजना पर असीमित ट्रैफ़िक
समर्पित AMD EPYC
हमारे अपने सर्वर, पोर्ट के लिए कोई साझा-VPS पड़ोसी प्रतिस्पर्धा नहीं करता।
स्वयं के सबनेट
IP उन्हीं रेंज से आते हैं जो हमारे पास हैं, किसी अन्य प्रदाता से पुनर्विक्रित नहीं।
80 Gbps अपलिंक
प्रति सर्वर क्षमता का हेडरूम—किसी एक प्रॉक्सी सत्र का वादा नहीं।
Tier III / IV
हमारे सभी स्थानों पर अतिरिक्त पावर और कूलिंग वाले डेटा सेंटर।
वास्तविक थ्रूपुट रूट, गंतव्य, नेटवर्क की स्थिति और उपयोगकर्ता के उपकरण के कॉन्फ़िगरेशन व प्रदर्शन पर निर्भर करता है। 500 Mbps वाले होम इंटरनेट पर एक लैपटॉप ने व्यवहार में लगभग 468 Mbps हासिल किया, जबकि रिमोट सर्वर मानक परीक्षणों में 500 Mbps तक पहुँचे। यूरोप और अमेरिका में सही ढंग से कॉन्फ़िगर किए गए उच्च-प्रदर्शन सर्वरों के असाधारण परीक्षणों में थ्रूपुट 700 Mbps तक गया; यह प्रति-सत्र सामान्य परिणाम नहीं है।
इस पेज का हर दावा, दूसरों के शब्दों में।
प्रासंगिक ग्राहक प्रतिक्रिया, एक सत्यापित समीक्षा पूल से चुनी गई और मूल स्रोत से जुड़ी हुई।
लोड के दौरान गति
यह अब तक का सबसे तेज़ प्रॉक्सी है जिसे मैंने कभी इस्तेमाल किया है! मुझे प्रतिबंधित सामग्री तक पहुँचने में कोई समस्या नहीं हुई, और कनेक्शन बेहद स्थिर है। इसके अलावा, उनका ग्राहक समर्थन वास्तव में उत्तरदायी था। निश्चित रूप से निवेश के लायक है!
मुझे नकली IPs की समस्याएँ हो रही थीं, और आपने मुझे इस वेबसाइट की सलाह दी। इसका इंटरफ़ेस बहुत kullanıcı-मित्रवत है, और मैंने एक $89 पैकेज खरीदा जिसमें उत्कृष्ट प्रतिक्रिया समय और विलंबता थी।
ट्रैफ़िक पर डेटा सीमा नहीं
बहुत अच्छा उत्पाद, मुझे यह पसंद है। सबकुछ अच्छी तरह काम करता है - अनलिमिटेड ट्रैफिक, उच्चतम गति और बाजार में सबसे कम कीमत। हमेशा उपलब्ध और उत्तरदायी तकनीकी समर्थन। और मैं अपने दोस्तों को सलाह दूंगा।
किफ़ायती EU प्रॉक्सी। यह एकमात्र प्रॉक्सी प्रदाता है जो अब भी अपनी कीमतें कम रखता है। मैं पूरे इंटरनेट पर ऐसी ही सेवा खोज रहा था और आखिरकार यह असीमित बैंडविड्थ वाला सबसे सस्ता प्रॉक्सी प्रदाता निकला।
API और एजेंट एक्सेस
मुझे fineproxy प्रॉक्सी बहुत पसंद हैं, यह वास्तव में तेज और अज्ञात हैं। मैंने इसका उपयोग ऑटोमेशन टूल्स जैसे कीवर्ड टूल्स और स्क्रैपिंग टूल्स पर किया, यह जैसे खेल बदलने वाला है, ग्राहक सहायता बेहतरीन है, जब भी आपको मदद की जरूरत हो, वे 24/7 आपकी समस्या को हल करने के लिए उपलब्ध हैं, प्रॉक्सी की गुणवत्ता बस अद्भुत है।
वे ऐसे API उपलब्ध कराते हैं जिनसे उपयोगकर्ता उनकी वेबसाइट से प्रॉक्सी प्राप्त कर सकते हैं। हालाँकि उनकी ग्राहक सेवा टीम की अंग्रेज़ी बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी उन्होंने मेरी सहायता करने की पूरी कोशिश की। वे सात दिनों के बाद IP बदलने की सुविधा भी देते हैं।
डेटासेंटर प्रॉक्सी वास्तव में क्या है?डेटा सेंटर IPv4
यह एक ऐसा प्रॉक्सी सर्वर है जो किसी होम ISP के बजाय डेटासेंटर फैसिलिटी में होस्ट किया जाता है। IP एड्रेस डेटासेंटर के नेटवर्क का होता है, किसी रेजिडेंशियल सब्सक्राइबर का नहीं। इसलिए डेटासेंटर प्रॉक्सी तेज़ और सस्ते होते हैं, लेकिन रेजिडेंशियल प्रॉक्सी की तुलना में अधिक आसानी से पहचाने जा सकते हैं। जिन कार्यों में होम यूज़र के रूप में दिखने की ज़रूरत नहीं — स्क्रैपिंग, मॉनिटरिंग, API एक्सेस — उनके लिए ये सबसे कुशल विकल्प हैं।
क्या डेटासेंटर प्रॉक्सी हर वेबसाइट पर ब्लॉक हो जाएंगे?नहीं
नहीं। “डेटासेंटर प्रॉक्सी हमेशा ब्लॉक हो जाते हैं” यह धारणा उन लोगों से आती है जो इन्हें सोशल मीडिया या प्रीमियम ई-कॉमर्स साइट्स जैसे एडवांस्ड एंटी-बॉट सिस्टम वाले भारी सुरक्षित प्लेटफ़ॉर्म पर इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। वास्तविकता यह है कि इंटरनेट का अधिकांश हिस्सा — प्रोडक्ट कैटलॉग, न्यूज़ साइट्स, सर्च इंजन, पब्लिक API, डायरेक्टरीज़, सरकारी डेटाबेस — डेटासेंटर IP के साथ बिल्कुल ठीक काम करता है। पहले डेटासेंटर प्रॉक्सी से शुरू करें और ISP या रेजिडेंशियल पर तभी स्विच करें जब आप यह पुष्टि कर लें कि टारगेट विशेष रूप से इन्हें ब्लॉक करता है।
FineProxy का «अनलिमिटेड» प्रतिस्पर्धियों से कैसे अलग है?कोई छिपी सीमा
कुछ प्रदाता अनलिमिटेड बैंडविड्थ का विज्ञापन करते हैं लेकिन फेयर यूसेज पॉलिसी लागू करते हैं। उदाहरण के लिए, एक प्रमुख प्रदाता प्रति बिलिंग साइकल प्रति IP 100 GB पर प्रभावी उपयोग सीमित कर देता है, जिसके बाद कंकरंट सेशन को भारी रूप से थ्रॉटल कर दिया जाता है। FineProxy में कोई छिपी हुई सीमा नहीं, कोई थ्रॉटलिंग थ्रेशोल्ड नहीं, कोई फेयर यूसेज की शर्तें नहीं। हर IP पर, हर प्रोटोकॉल पर, बिलिंग अवधि के हर दिन अनलिमिटेड ट्रैफ़िक।
सबनेट बैन क्या है और मुझे इसकी चिंता क्यों करनी चाहिए?विविधता पर निर्भर
वेबसाइटें कभी-कभी सिर्फ एक IP नहीं बल्कि पूरे /24 सबनेट को ब्लॉक कर देती हैं — यानी 256 एड्रेस जिनके पहले तीन ऑक्टेट समान होते हैं। अगर आपकी सभी प्रॉक्सी एक या दो सबनेट से आती हैं, तो एक बार का बैन आपके पूरे पूल को बेकार कर सकता है। FineProxy अपने ~100,000 IP को विविध सबनेट में वितरित करता है, इसलिए एक रेंज में बैन होने से आपके बाकी एड्रेस प्रभावित नहीं होते।
स्क्रैपिंग के लिए मुझे कितनी डेटासेंटर प्रॉक्सी चाहिए?लक्ष्य पर निर्भर
यह टार्गेट और वॉल्यूम पर निर्भर करता है। अनप्रोटेक्टेड साइट्स की हल्की स्क्रैपिंग (रोजाना कुछ हजार पेज) के लिए 50-100 IP पर्याप्त हैं। लाखों पेजों पर बड़े पैमाने पर डेटा कलेक्शन के लिए, प्रति IP कम रिक्वेस्ट डेंसिटी बनाए रखने हेतु आपको कई हजार IP चाहिए होंगे। हम सिंगल प्रॉक्सी से लेकर बल्क पैकेज तक बेचते हैं — मात्रा बढ़ने पर प्रति-IP कीमत घटती जाती है।
क्या डेटासेंटर प्रॉक्सी रेजिडेंशियल से तेज़ होती हैं?हाँ
हाँ, काफी तेज़। डेटासेंटर इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइबर के ज़रिए सीधे इंटरनेट बैकबोन नेटवर्क से जुड़ा होता है, जो रेजिडेंशियल प्रॉक्सी (जो होम कनेक्शन से रूट होती हैं) की तुलना में 3-4 गुना कम लेटेंसी देता है। FineProxy की डेटासेंटर प्रॉक्सी प्रति कनेक्शन 500 Mbps तक की स्पीड प्रदान करती हैं।
क्या मैं सोशल मीडिया के लिए डेटासेंटर प्रॉक्सी का उपयोग कर सकता हूँ?कार्य पर निर्भर
यह कार्य पर निर्भर करता है। सोशल प्लेटफॉर्म से पब्लिक डेटा स्क्रैप करने के लिए डेटासेंटर प्रॉक्सी काम कर सकती हैं, बशर्ते आप रिक्वेस्ट को सही गति से भेजें और IP को ठीक से रोटेट करें। अकाउंट मैनेज करने और पोस्टिंग के लिए, प्लेटफॉर्म डेटासेंटर IP को फ्लैग करने की अधिक संभावना रखते हैं — ऐसी स्थिति में, हमारी ISP प्रॉक्सी या डेडिकेटेड प्रॉक्सी इसके बजाय।
डेटा सेंटर प्रॉक्सी:
गति, स्केल, और कब ये सही विकल्प हैं
हर कार्य के लिए रेजिडेंशियल IP की ज़रूरत नहीं होती जो होम कनेक्शन जैसा दिखे। प्रोडक्ट कैटलॉग स्क्रैप करने, सर्च रिजल्ट मॉनिटर करने, प्राइसिंग डेटा कलेक्ट करने, या API के साथ काम करने के लिए — डेटासेंटर प्रॉक्सी सर्वर किसी भी अन्य प्रॉक्सी टाइप से तेज़, सस्ते और अधिक अनुमानित हैं। मुख्य बात यह जानना है कि ये कब उपयुक्त हैं और ऐसा प्रोवाइडर चुनना है जो वास्तव में इनके पीछे के इन्फ्रास्ट्रक्चर का मालिक हो।
डेटासेंटर प्रॉक्सी में क्या अलग है
डेटासेंटर प्रॉक्सी सर्वर आपके ट्रैफिक को ISP द्वारा किसी घरेलू कनेक्शन को असाइन किए गए IP की बजाय, डेटासेंटर फैसिलिटी में होस्ट किए गए IP एड्रेस के ज़रिए रूट करता है। ये एड्रेस डायरेक्ट बैकबोन कनेक्टिविटी वाले हाई-परफॉर्मेंस सर्वर पर होते हैं, यही कारण है कि ये रेजिडेंशियल प्रॉक्सी से लगातार 3-4 गुना तेज़ होते हैं (Bright Data के बेंचमार्क कई टेस्ट परिदृश्यों में इसकी पुष्टि करते हैं)।
इसका ट्रेड-ऑफ विजिबिलिटी है। वेबसाइटें ASN लुकअप और रिवर्स DNS के ज़रिए डेटासेंटर IP रेंज की पहचान कर सकती हैं। एडवांस्ड एंटी-बॉट सिस्टम वाले भारी सुरक्षित प्लेटफॉर्म पर, डेटासेंटर IP की डिटेक्शन दर अधिक होती है। लेकिन इंटरनेट का विशाल बहुमत Cloudflare Enterprise या DataDome नहीं चलाता। न्यूज़ साइट्स, प्रोडक्ट कैटलॉग, पब्लिक डायरेक्टरी, सर्च इंजन, API, सरकारी डेटाबेस — डेटासेंटर प्रॉक्सी इन सभी को बिना किसी समस्या के हैंडल करती हैं और रेजिडेंशियल प्रॉक्सी की लागत के मुकाबले बहुत कम खर्च में।
बड़े पैमाने पर अर्थशास्त्र
यहीं गणित दिलचस्प हो जाता है। अधिकांश प्रॉक्सी प्रोवाइडर प्रति गीगाबाइट चार्ज करते हैं: डेटासेंटर ट्रैफिक के लिए $0.50-2/GB, रेजिडेंशियल के लिए $5-15/GB। कम वॉल्यूम पर यह अंतर सहनीय लगता है। बड़े पैमाने पर यह बेतुका हो जाता है।
प्रति माह 500 GB डेटा स्क्रैप करने वाला ऑपरेशन सामान्य प्रति-GB दरों पर लगभग $4,000 खर्च करता है (Scrapfly विश्लेषण)। और यहाँ एक ऐसी बात है जो ज़्यादातर लोगों को बिल आने तक पता नहीं चलती: अध्ययनों से पता चलता है कि वेब स्क्रैपिंग के दौरान 50-90% ट्रैफिक इमेज, फॉन्ट, CSS और ट्रैकिंग पिक्सल पर बर्बाद हो जाता है जिनकी आपके स्क्रैपर को ज़रूरत ही नहीं होती। प्रति-GB प्राइसिंग में, आप उस सारे फालतू डेटा के लिए भी पैसे दे रहे होते हैं।
FineProxy का अनलिमिटेड डेटासेंटर प्रॉक्सी पूल इस समस्या को पूरी तरह खत्म कर देता है। फ्लैट-रेट प्राइसिंग, कोई ट्रैफ़िक मीटर नहीं, महीने के अंत में कोई अचानक चार्ज नहीं। बेझिझक एग्रेसिव स्क्रैपिंग करें, हर रिक्वेस्ट को किलोबाइट्स बचाने के लिए ऑप्टिमाइज़ करने की चिंता छोड़ दें — बैंडविड्थ शामिल है।
ध्यान देने वाली बात: कुछ प्रतिस्पर्धी «अनलिमिटेड» बैंडविड्थ का विज्ञापन करते हैं लेकिन फेयर यूसेज पॉलिसी के पीछे छिपे रहते हैं। उदाहरण के लिए, Oxylabs प्रभावी उपयोग को प्रति बिलिंग साइकल प्रति IP 100 GB तक सीमित करता है — उसके बाद आपके concurrent sessions 100 से घटकर 10 हो जाते हैं। FineProxy में अनलिमिटेड का मतलब सच में अनलिमिटेड है। कोई तारांकन चिह्न नहीं।
सबनेट डाइवर्सिटी: वह डिटेल जिसे ज़्यादातर खरीदार नज़रअंदाज़ करते हैं
जब कोई वेबसाइट किसी डेटासेंटर प्रॉक्सी को बैन करती है, तो अक्सर वह सिर्फ एक IP को बैन नहीं करती। वह पूरे /24 सबनेट को बैन कर देती है — एक ही पहले तीन ऑक्टेट साझा करने वाले सभी 256 एड्रेस। अगर आपके प्रोवाइडर ने आपको 500 IP दिए और वे सब सिर्फ दो सबनेट में हैं, तो एक बैन इवेंट सेकंडों में आपके पूरे पूल को खत्म कर सकता है।
FineProxy लगभग 100,000 IPv4 एड्रेस मेंटेन करता है जो विविध सबनेट्स में फैले हुए हैं। यह सीक्वेंशियल IP का कोई एक ब्लॉक नहीं है — यह डिस्ट्रिब्यूटेड इन्फ्रास्ट्रक्चर है जो सबनेट-लेवल बैन से बचा रहता है। जब टारगेट साइट से एक रेंज पर दबाव आता है, तो आपके बाकी एड्रेस काम करते रहते हैं क्योंकि वे पूरी तरह अलग नेटवर्क नेबरहुड्स में हैं।
खुद का इन्फ्रास्ट्रक्चर, रीसेल्ड नहीं
ज़्यादातर डेटासेंटर प्रॉक्सी प्रोवाइडर अपने IP के मालिक नहीं होते। वे अपस्ट्रीम नेटवर्क से ब्लॉक लीज़ करते हैं और उन्हें रीसेल करते हैं — अक्सर एक साथ कई ब्रांड्स के ज़रिए। एक ही IP पूल अलग-अलग नामों से दिखाई देता है, और जब एक ब्रांड के कस्टमर एग्रेसिव होते हैं, तो पूरा पूल प्रभावित होता है।
FineProxy अपने IP ब्लॉक्स का मालिक है और उन सर्वर्स को खुद मैनेज करता है जिन पर वे चलते हैं। हम Hetzner या OVH के एड्रेस पर सिर्फ एक डैशबोर्ड चढ़ाकर रीसेल नहीं कर रहे। इसका मतलब है कि हम ASN रेप्यूटेशन को सीधे कंट्रोल करते हैं — हम Spamhaus लिस्टिंग्स की मॉनिटरिंग करते हैं और किसी भी फ्लैग किए गए एड्रेस को तुरंत एक्टिव पूल से हटा देते हैं। आपकी प्रॉक्सी को ऐसी इन्फ्रास्ट्रक्चर हाइजीन का फायदा मिलता है जिसकी गारंटी रीसेलर्स कभी नहीं दे सकते।
बल्क में डेटासेंटर प्रॉक्सी कौन खरीदता है
स्क्रैपिंग टीमें जो रोज़ाना लाखों पेज कलेक्ट करती हैं। SEO एजेंसियां जो सैकड़ों लोकेशन पर कीवर्ड रैंकिंग ट्रैक करती हैं। प्राइस मॉनिटरिंग सर्विसेज जिन्हें हर घंटे हज़ारों प्रोडक्ट पेज चेक करने होते हैं। ऐड वेरिफिकेशन कंपनियां जो विभिन्न क्षेत्रों में क्रिएटिव प्लेसमेंट की पुष्टि करती हैं। डेटा पाइपलाइन ऑपरेटर्स जो फ्रेश वेब डेटा को एनालिटिक्स सिस्टम या AI ट्रेनिंग सेट्स में फीड करते हैं।
सबमें एक समान बात: हाई रिक्वेस्ट वॉल्यूम जहाँ स्पीड और कॉस्ट, होम यूज़र जैसा दिखने से ज़्यादा मायने रखते हैं। अगर आपका टारगेट डेटासेंटर ट्रैफिक को सक्रिय रूप से नहीं रोकता, तो रेज़िडेंशियल IP के लिए 10 गुना ज़्यादा भुगतान करना सिर्फ पैसा बर्बाद करना है।
प्रोटोकॉल और सुरक्षा
हर FineProxy DC प्रॉक्सी एक ही IP पर HTTP, HTTPS, और SOCKS5 सपोर्ट करता है। हमारे HTTPS इम्प्लीमेंटेशन में प्रति एड्रेस एक अलग SSL सर्टिफिकेट शामिल है — जो आपकी मशीन से प्रॉक्सी तक कनेक्शन को एन्क्रिप्ट करता है, न कि सिर्फ प्रॉक्सी से टारगेट साइट तक। ज़्यादातर प्रोवाइडर उस पहले हॉप को असुरक्षित छोड़ देते हैं। हम नहीं छोड़ते।
SOCKS5 में वेब ट्रैफ़िक से परे उपयोग के लिए पूर्ण UDP एसोसिएटेड सपोर्ट शामिल है।
शुरू करें
FineProxy डेटासेंटर प्रॉक्सी को व्यक्तिगत रूप से और बल्क पैकेज में बेचता है, जहाँ वॉल्यूम बढ़ने पर प्रति-IP लागत घटती जाती है। ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया तुरंत होने के लिए डिज़ाइन की गई है: भुगतान के बाद, आपकी प्रॉक्सी लिस्ट — IP, पोर्ट और क्रेडेंशियल्स के साथ — स्वचालित रूप से जेनरेट होती है और एक से दो मिनट में आपके डैशबोर्ड पर डिलीवर हो जाती है — कोई मैन्युअल रिव्यू नहीं, बिज़नेस आवर्स का इंतज़ार नहीं। हर प्रॉक्सी अनलिमिटेड बैंडविड्थ, HTTP/HTTPS/SOCKS5 सपोर्ट, IP बाइंडिंग ऑथेंटिकेशन (/21 सबनेट फ्लेक्सिबिलिटी पर वैकल्पिक लॉगिन/पासवर्ड के साथ), और 500 Mbps तक की स्पीड के साथ आती है।
विभिन्न ब्राउज़र, ऑपरेटिंग सिस्टम और लोकप्रिय टूल्स पर सेटअप निर्देशों के लिए, हमारा देखें इंटीग्रेशन हब.