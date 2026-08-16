Telegram पर बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चलाना—ऑडियंस पार्सिंग, पब्लिक डेटा स्क्रैपिंग, यूज़र इनविटेशन या कई ग्रुप्स को मैनेज करना—इसके लिए विश्वसनीय प्रॉक्सी इंफ्रास्ट्रक्चर और सुसंगत वर्कफ़्लो की ज़रूरत होती है। जो टीमें FineProxy से Telegram के लिए सबसे अच्छी प्रॉक्सी खोज रही हैं, उनके लिए हम FineProxy के स्वामित्व वाले IPv4 रेंज और हार्डवेयर पर स्टैटिक डेटासेंटर प्रॉक्सी, स्टैटिक ISP प्रॉक्सी और रोटेशनल डेटासेंटर प्रॉक्सी उपलब्ध कराते हैं। सभी नोड्स Tier-III/IV सुविधाओं में AMD Threadripper पर 10–40 Gbit/s अपलिंक्स, 99.9% अपटाइम और अनलिमिटेड ट्रैफ़िक के साथ चलते हैं; प्लान केवल कॉन्करेंसी में भिन्न होते हैं ताकि आप थ्रूपुट को अनुमानित रूप से स्केल कर सकें।

Telegram वर्कलोड के लिए प्रॉक्सी टाइप

स्टैटिक डेटासेंटर प्रॉक्सी जब आप रिक्वेस्ट रेट कंट्रोल करते हैं तो यह कॉस्ट-इफ़ेक्टिव और लो-लेटेंसी होते हैं। स्टेबल एडमिन सेशन, मॉडरेशन टूल्स, और ज्ञात अकाउंट्स से जुड़े लाइट ऑटोमेशन के लिए उपयुक्त। लॉगिन प्रॉम्प्ट कम करने के लिए "एक स्टेटिक IP प्रति एडमिन/अकाउंट" का उपयोग करें।

स्टैटिक ISP प्रॉक्सी प्रोवाइडर-एनाउंस्ड IP जो लॉन्ग-लिव्ड सेशन को स्टेबल रखने में मदद करते हैं। बिज़नेस-क्रिटिकल एडमिन, वेरिफ़ाइड ऑर्गनाइज़ेशन, या रीजन-लॉक्ड ऑपरेशन के लिए उपयोगी जहाँ IP कंटिन्यूइटी फ़्रिक्शन कम करती है।

रोटेशनल डेटासेंटर प्रॉक्सी पब्लिक HTML/HTTP कलेक्शन के लिए सबसे उपयुक्त, जहाँ प्रति रिक्वेस्ट IP डाइवर्सिटी रिट्राई कम रखती है। इन्हें पब्लिक ग्रुप मेटाडेटा कैटलॉगिंग, उपलब्ध मेंबर लिस्टिंग, पब्लिक पोस्ट मॉनिटरिंग, या वेब इंटरफ़ेस में एक्सपोज़्ड प्रोफ़ाइल स्निपेट कलेक्शन के लिए इस्तेमाल करें। रोटेशन थ्रूपुट बढ़ाता है; फिर भी पोलाइट क्रॉल सेटिंग्स ज़रूरी हैं।

MTProto बनाम SOCKS5 — हम यूनिवर्सल प्रॉक्सी क्यों रेकमेंड करते हैं

Telegram SOCKS5 और MTProto को सपोर्ट करता है। MTProto Telegram का अपना ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल है और केवल Telegram क्लाइंट्स के अंदर काम करता है। SOCKS5 और पूर्ण रूप से एन्क्रिप्टेड HTTPS प्रॉक्सी Telegram और किसी भी अन्य सॉफ़्टवेयर—ब्राउज़र, ऑटोमेशन फ्रेमवर्क, API क्लाइंट्स—के साथ काम करती हैं। समान कीमत पर, SOCKS5/HTTPS व्यापक उपयोगिता, सरल टूलिंग सपोर्ट और आसान लॉगिंग/ऑडिटिंग प्रदान करते हैं।

ग्रुप्स या चैनल्स से मीडिया ट्रांसफ़र करते समय तेज़ डाउनलोड के लिए एक विश्वसनीय Telegram प्रॉक्सी सर्वर वास्तव में फ़र्क डालता है। हाई-बैंडविड्थ SOCKS5 या HTTPS प्रॉक्सी बड़ी फ़ाइलों को बिना थ्रॉटलिंग के हैंडल करती हैं, जबकि पब्लिक MTProto एंडपॉइंट्स में अक्सर स्थिर स्पीड नहीं मिलती। प्रतिबंधित क्षेत्रों में यूज़र्स सही तरीके से कॉन्फ़िगर की गई SOCKS5 या HTTPS प्रॉक्सी के ज़रिए Telegram को पूरी तरह अनब्लॉक भी कर सकते हैं, जिससे चैट्स, कॉल्स और मीडिया तक पूर्ण पहुँच बहाल हो जाती है।

रियल टास्क के लिए प्रैक्टिकल सेटअप

A) ग्रुप ऑडियंस की स्क्रैपिंग

कलेक्शन वर्कर्स के लिए रोटेशनल डेटासेंटर प्रॉक्सी इस्तेमाल करें; 400–900 ms रैंडमाइज़्ड डिले जोड़ें।

सिंक्रोनाइज़्ड बर्स्ट से बचने के लिए हर टारगेट सरफ़ेस (जैसे पब्लिक ग्रुप पेज, सर्च रिज़ल्ट पेज) पर कन्करेंसी कैप करें।

प्रति सेशन आइडेंटिफ़ायर (UA, जहाँ लागू हो वहाँ कुकीज़) मेंटेन करें और एक ही सेशन में ग्रुप्स के बीच तेज़ी से पिवट करने से बचें।

ध्यान देने योग्य सिग्नल: बढ़ते 429/5xx एरर, बढ़ते टाइमआउट, रिज़ल्ट क्वालिटी में गिरावट। इनसे निपटने के लिए कन्करेंसी कम करें और डिले जिटर बढ़ाएँ।

B) पब्लिक ग्रुप इन्फ़ॉर्मेशन की स्क्रैपिंग

फ़ेचर्स के लिए रोटेशनल पूल; कंट्रोल डैशबोर्ड के लिए डेटासेंटर स्टेटिक IP।

हर ग्रुप के लिए अलग स्टोरेज और टाइमस्टैंप चेंजेस रखें; अनचेंज्ड कंटेंट को दोबारा फ़ेच करने से बचें।

पेजिनेशन का पालन करें और ट्रांज़िएंट एरर पर एक्सपोनेंशियल बैकऑफ़ इम्प्लीमेंट करें।

C) यूज़र्स को ग्रुप में इनवाइट करना

एडमिन अकाउंट्स के साथ 1:1 बाइंड स्टेटिक प्रॉक्सी (डेटासेंटर या ISP) इस्तेमाल करें।

लोकेशन को कंसिस्टेंट रखें; एडमिन सेशन के बीच रीजन-हॉपिंग न करें।

अकाउंट्स को धीरे-धीरे वॉर्म-अप करें; एक्शन्स को समय के साथ स्पेस दें; चैलेंज प्रॉम्प्ट्स पर नज़र रखें।

रिस्क कंट्रोल: मुख्य रिस्क बिहेवियर से जुड़ा है, ट्रांसपोर्ट से नहीं। अगर चैलेंज प्रॉम्प्ट बढ़ें, तो रुकें, डेली इनवाइट काउंट कम करें, और इंटरवल बढ़ाएँ।

D) कई ग्रुप्स का संचालन (मॉडरेशन, शेड्यूलिंग, एनालिटिक्स)

हर एडमिन या सर्विस अकाउंट को अपना अलग स्टेटिक IP असाइन करें।

टीमों/प्रोजेक्ट्स के लिए अलग-अलग सबलिस्ट इस्तेमाल करें; क्रॉलर्स को कभी भी एडमिन IP री-यूज़ न करने दें।

टूल फ़िंगरप्रिंट कंसिस्टेंट रखें (हेडलेस और फ़ुल ब्राउज़र मोड को रैंडमली मिक्स न करें)।

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