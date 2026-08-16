नया! |एक API कॉल, साफ़ डेटा वापस। स्क्रैपर की ज़रूरत नहीं।10,000 मुफ़्त टोकन पाएँ →

Telegram प्रॉक्सी

Telegram के लिए स्टेटिक डेटासेंटर और ISP प्रॉक्सी: SOCKS5/HTTPS, 1:1 IP-टू-अकाउंट बाइंडिंग, अनलिमिटेड ट्रैफ़िक, स्क्रैपिंग और ग्रुप मैनेजमेंट के लिए बनाई गई।

अपनी योजना कॉन्फ़िगर करें →48 घंटे के लिए प्रॉक्सी
बिना डेटा सीमाप्रति GB शुल्क नहीं
AMD EPYCनवीनतम पीढ़ी का सर्वर हार्डवेयर
80 Gbps तकप्रति सर्वर अपलिंक
REST + MCPAPI से प्रावधान और प्रबंधन करें

अपना Telegram प्रॉक्सी प्लान बनाएँ।

अपने सटीक कार्यभार के हिसाब से योजना बनाएँ। प्रॉक्सी प्रकार, स्थान, IP मात्रा, बिलिंग अवधि और वैकल्पिक UDP सपोर्ट चुनें—कीमत तुरंत अपडेट होती है।

देशIP की संख्या
UDP समर्थन
बंद

मूल योजना मूल्य में 50% जोड़ता है। SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) पर काम करता है — गेमिंग, VoIP और स्ट्रीमिंग के लिए।

एक पैकेज में कई देश, अतिरिक्त व्हाइटलिस्ट IP या कनेक्शन चाहिए?डैशबोर्ड में बनाएँ

प्रॉक्सी खरीदने के चार तरीके।
एक इसी कार्यभार के अनुरूप है।

FineProxy के सभी पते IPv4 का उपयोग करते हैं। डेटासेंटर, डेडिकेटेड और ISP प्रॉक्सी प्लान की पूरी अवधि में स्थिर रहते हैं; रोटेटिंग प्रॉक्सी हर अनुरोध पर बदलते हैं। स्थिर प्लान में असीमित ट्रैफ़िक शामिल है। हाइलाइट किया गया विकल्प इस पेज के मुख्य उपयोग से मेल खाता है: समर्पित.

डेटा सेंटर पैकेजब्लॉक में बिक्री, साझायहाँ अनुशंसितसमर्पितव्यक्तिगत, एक ही IP सेISPस्टैटिक ISP-पंजीकृत पतेरोटेटिंगबिल API क्रेडिट में
उपयुक्तबड़े पैमाने पर बॉट और निगरानीबिना स्थायी खाते के काम के लिए।दीर्घकालिक खाता सेशनप्रति प्रोफ़ाइल एक पता, केवल आपके उपयोग के लिए।वे लक्ष्य जो ASN का मूल्यांकन करते हैंइंटरनेट प्रदाता के नाम पर पंजीकृत।डेटा संग्रह, खाते नहींस्थायी सत्र का पता नहीं बदलना चाहिए।
प्रति पते लोग5 तकप्रतिष्ठा आंशिक रूप से आपके पड़ोसियों पर निर्भर करती है।1 — आपपूरी अवधि में इसे और कोई इस्तेमाल नहीं करता।5 तकसाझा पूल
प्लेटफ़ॉर्म विश्वासस्टैंडर्डडेटा सेंटर ASNउच्च — एकल उपयोगउच्च — ISP पंजीकृतपूल के अनुसार अलग
शुरुआती कीमत$12 / 100 IPs$0.12 प्रति पता, मासिक$12 / 100 IPsठीक वही खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है।$30 / 100 IPs$0.30 प्रति पता, मासिक$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
न्यूनतम ऑर्डर100 IP1 IP100 IP2.5M क्रेडिट
पते की अवधिअवधि के लिए स्टैटिकअवधि के लिए स्टैटिकअवधि के लिए स्टैटिकहर अनुरोध पर बदलता है
बैंडविड्थबिना डेटा सीमाबिना डेटा सीमाबिना डेटा सीमाक्रेडिटप्रति अनुरोध बिल, प्रति गीगाबाइट नहीं।
UDP / वॉइस कॉलवैकल्पिक ऐड-ऑनवैकल्पिक ऐड-ऑनवैकल्पिक ऐड-ऑनउपलब्ध नहीं
प्रोटोकॉलHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
प्रमाणीकरणअनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।API कुंजी
प्लान देखेंसमर्पित प्लान देखेंISP प्लान देखेंप्लान देखें
यहाँ अनुशंसित

समर्पित

व्यक्तिगत, एक ही IP से

उपयुक्त

दीर्घकालिक खाता सेशनप्रति प्रोफ़ाइल एक पता, केवल आपके उपयोग के लिए।

प्रति पते लोग

1 — आपपूरी अवधि में इसे और कोई इस्तेमाल नहीं करता।

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

उच्च — एकल उपयोग

शुरुआती कीमत

$12 / 100 IPsठीक वही खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है।

न्यूनतम ऑर्डर

1 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

समर्पित प्लान देखें

डेटा सेंटर पैकेज

ब्लॉक में बिक्री, साझा

उपयुक्त

बड़े पैमाने पर बॉट और निगरानीबिना स्थायी खाते के काम के लिए।

प्रति पते लोग

5 तकप्रतिष्ठा आंशिक रूप से आपके पड़ोसियों पर निर्भर करती है।

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

स्टैंडर्डडेटा सेंटर ASN

शुरुआती कीमत

$12 / 100 IPs$0.12 प्रति पता, मासिक

न्यूनतम ऑर्डर

100 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

प्लान देखें

ISP

स्टैटिक ISP-पंजीकृत पते

उपयुक्त

वे लक्ष्य जो ASN का मूल्यांकन करते हैंइंटरनेट प्रदाता के नाम पर पंजीकृत।

प्रति पते लोग

5 तक

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

उच्च — ISP पंजीकृत

शुरुआती कीमत

$30 / 100 IPs$0.30 प्रति पता, मासिक

न्यूनतम ऑर्डर

100 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

ISP प्लान देखें

रोटेटिंग

बिल API क्रेडिट में

उपयुक्त

डेटा संग्रह, खाते नहींस्थायी सत्र का पता नहीं बदलना चाहिए।

प्रति पते लोग

साझा पूल

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

पूल के अनुसार अलग

शुरुआती कीमत

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

न्यूनतम ऑर्डर

2.5M क्रेडिट

पते की अवधि

हर अनुरोध पर बदलता है

बैंडविड्थ

क्रेडिटप्रति अनुरोध बिल, प्रति गीगाबाइट नहीं।

UDP / वॉइस कॉल

उपलब्ध नहीं

प्रोटोकॉल

HTTP, SOCKS5

प्रमाणीकरण

API कुंजी

प्लान देखें

48 घंटे के लिए प्रॉक्सी

अपने काम के लिए प्लान बनाएँ और वास्तविक उपयोग में प्रॉक्सी जाँचें। चुने गए कॉन्फ़िगरेशन के लिए 48 घंटे का भुगतान करें—कीमत सेटअप के दौरान तय होती है।

48 घंटे के लिए प्रॉक्सी

शीर्ष प्रॉक्सी स्थान

वे आठ प्रॉक्सी स्थान जिन्हें FineProxy ग्राहक सबसे अधिक चुनते हैं।

सभी स्थान देखें

एक बार कनेक्ट करें।
फिर बस पूछें।

FineProxy एक नेटिव MCP सर्वर: अपने एजेंट में एक URL चिपकाएँ और उसे कैबिनेट के 49 टूल मिल जाते हैं — खरीदारी, नवीनीकरण, IP रोटेशन, अनुमत IP सूचियाँ, उपयोग एनालिटिक्स, इनवॉइस और सहायता। वही ऑपरेशन एक REST API अगर आप कॉल स्वयं लिखना पसंद करते हैं।

फिर बस कहें

  • Telegram के लिए जर्मनी में एक समर्पित IP खरीदें और 203.0.113.7 को अनुमत IP सूची में जोड़ें
  • आज सबसे अधिक त्रुटि दर वाली प्रॉक्सी सेवाएँ देखें
  • इस सप्ताह समाप्त हो रही हर प्रॉक्सी सेवा का नवीनीकरण करें, $200 से कम में
  • जब अगला रिफ़्रेश मुफ़्त हो, तब मेरे यूरोप खाता समूह को सौंपा गया IP बदलें
  • मेरी वर्तमान प्रॉक्सी सूचियाँ JSON के रूप में निर्यात करें
और जानें API कुंजी बनाएँ
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

कॉन्फ़िगरेशन सहेजने के बाद Claude को पुनः प्रारंभ करें। इसके बाद FineProxy के 49 टूल उपलब्ध टूल सूची में दिखाई देंगे।

एजेंट क्या नहीं करेगा — आप कुछ भी पूछें

आपका पैसा खर्च करना

छह टूल बैलेंस को छूते हैं और छहों को wallet:spend चाहिए। इसे कुंजी से हटा दें तो एजेंट बाकी सब चला सकता है।

कोट से अधिक भुगतान

हर खरीद में कोट का expected_total_cents होता है। एक सेंट का भी अंतर होने पर कॉल अस्वीकार हो जाती है, और कुछ भी चार्ज नहीं होता।

मनमर्जी से रद्द करना

दो अपरिवर्तनीय टूल confirm=true के बिना चलने से मना कर देते हैं। समाप्ति साइड इफ़ेक्ट के रूप में नहीं हो सकती।

दो बार शुल्क लेना

धन संबंधी कॉल में idempotency_key लगता है। टाइमआउट के बाद पुनः प्रयास उसी शुल्क का निपटान करता है, दूसरा नहीं।

MCP: 49 टूल · 9 अनुमति स्कोपJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · स्टेटलेसREST API: 49 ऑपरेशन · OpenAPI 3.1

मैनुअल सेटअप

चरण-दर-चरण सेटअप गाइड के लिए अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउज़र या प्रॉक्सी ऐप चुनें।

सभी इंटीग्रेशन

सिस्टम

ब्राउज़र

ऐप्स

तेज़ी के लिए बना।
ट्रैफ़िक पर डेटा सीमा नहीं।

हमारे मानक रिमोट-सर्वर परीक्षणों में FineProxy ने 500 Mbps तक बनाए रखा। वेब स्क्रैपिंग कार्यभार में सीमा आमतौर पर लक्ष्य साइट की रेट लिमिट होती थी—प्रॉक्सी की नहीं।

परीक्षण विधि: 1,973,500 कनेक्शन प्रयास तथा एक प्रॉक्सी IP से अधिकतम 96 थ्रेड तक के समवर्ती रन।

500 Mbps

मानक रिमोट-सर्वर परीक्षणों में प्रति प्रॉक्सी

99.97%

1,973,500 अनुरोधों में स्थापित कनेक्शन

96

एक IP पर बिना गिरावट के समवर्ती थ्रेड

0

बैंडविड्थ सीमाएँ — हर योजना पर असीमित ट्रैफ़िक

समर्पित AMD EPYC

हमारे अपने सर्वर, पोर्ट के लिए कोई साझा-VPS पड़ोसी प्रतिस्पर्धा नहीं करता।

स्वयं के सबनेट

IP उन्हीं रेंज से आते हैं जो हमारे पास हैं, किसी अन्य प्रदाता से पुनर्विक्रित नहीं।

80 Gbps अपलिंक

प्रति सर्वर क्षमता का हेडरूम—किसी एक प्रॉक्सी सत्र का वादा नहीं।

Tier III / IV

हमारे सभी स्थानों पर अतिरिक्त पावर और कूलिंग वाले डेटा सेंटर।

टेस्ट नोट्स

वास्तविक थ्रूपुट रूट, गंतव्य, नेटवर्क की स्थिति और उपयोगकर्ता के उपकरण के कॉन्फ़िगरेशन व प्रदर्शन पर निर्भर करता है। 500 Mbps वाले होम इंटरनेट पर एक लैपटॉप ने व्यवहार में लगभग 468 Mbps हासिल किया, जबकि रिमोट सर्वर मानक परीक्षणों में 500 Mbps तक पहुँचे। यूरोप और अमेरिका में सही ढंग से कॉन्फ़िगर किए गए उच्च-प्रदर्शन सर्वरों के असाधारण परीक्षणों में थ्रूपुट 700 Mbps तक गया; यह प्रति-सत्र सामान्य परिणाम नहीं है।

इस पेज का हर दावा, दूसरों के शब्दों में।

प्रासंगिक ग्राहक प्रतिक्रिया, एक सत्यापित समीक्षा पूल से चुनी गई और मूल स्रोत से जुड़ी हुई।

2011से प्रॉक्सी सेवा

अकाउंट संचालन

मैं अपने डेटा स्क्रैपिंग प्रोजेक्ट्स के लिए इस सेवा का पांच साल से अधिक समय से उपयोग कर रहा हूं, और यह शानदार रही है। वे रोटेटिंग IPs, तेज प्रदर्शन प्रदान करते हैं और कई अन्य प्रॉक्सी की तरह, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ब्लॉक नहीं होते हैं।

AliceDieg, पिछला वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

प्रॉक्सी को 2 महीनों तक इस्तेमाल किया और पूरी तरह संतुष्ट हूं, साफ IP, ब्लॉक नहीं किया गया, अच्छा सपोर्ट। एक साथ कई खातों को मैनेज करने के लिए बहुत उपयुक्त!

phuongheocon98Norton Safe Web, 2+ वर्ष पहलेअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

न्यूनतम ऑर्डर

मैं केवल यहीं से मिनी-प्रॉक्सी पैकेट खरीदता हूँ! यह तंग दायरे में काम करने के लिए बहुत सुविधाजनक है! और जो चीज़ आपको नहीं चाहिए उसके लिए अधिक भुगतान करने का कोई मतलब नहीं है! लाभकारी टैरिफ, सबसे कम कीमत और बिना विफलताओं के काम!

Asmik RolinFineProxy आंतरिक प्लेटफ़ॉर्मअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

नमस्ते! मैं लंबे समय से किफ़ायती कीमत पर बड़ी संख्या में प्रॉक्सी खोज रहा था। आखिरकार मुझे वे fineproxy.org पर मिल गईं। पहले मैं दस गुना ज़्यादा भुगतान कर रहा था। एक महीने बाद भी सब कुछ काम कर रहा है। आपकी सेवा के लिए धन्यवाद!

MaksymTrustpilot, 2+ वर्ष पहलेअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

सहायता

मैं कुछ समय से FineProxy से परिचित हूँ। FineProxy ने इंटरनेट से डेटा निकालने की मेरी समस्याओं को हल किया है और इस सेवा की अच्छी बात इसका स्थायित्व और उपलब्धता और उनके पास मौजूद प्रॉक्सियों की संख्या है। प्रॉक्सी रूटिंग सेवा, जिसकी कीमत बेहद उचित है, ने इंटरनेट से डेटा निकालने में मेरे खर्च को कम कर दिया है। और FineProxy की अच्छी बात इसका सपोर्ट है, जो हमारे सवालों का जवाब देता है और हमारी समस्याओं को सबसे कम समय में हल करता है। यदि आपको अपनी सेवाओं के लिए प्रॉक्सी की जरूरत है, तो मैं निश्चित रूप से सुझाव देता हूँ कि आप FineProxy की प्रॉक्सी रूटिंग सेवा खरीदें।

reza bhmSaasHub, 2+ वर्ष पहलेअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

मैंने FineProxy का उपयोग करते हुए एक शानदार अनुभव प्राप्त किया है। उनके प्रॉक्सी की गति और स्थिरता शानदार हैं, और वे विभिन्न उपयोग मामलों के लिए विकल्पों की एक विस्तृत श्रृंखला पेश करते हैं। सेट अप करना सरल था, और उनका ग्राहक समर्थन हमेशा उपलब्ध और कुशल है। मैं किसी भी व्यक्ति के लिए जो एक भरोसेमंद प्रॉक्सी समाधान की आवश्यकता है, FineProxy की अत्यधिक सिफारिश करता हूँ!

Tan NguyenProxyRate, पिछला वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

समीक्षाएँ पूर्ण रूप से उद्धृत हैं। जहाँ ग्राहक ने ऐसा कुछ उठाया जिसका हम उत्तर दे सकते थे, मूल प्लेटफ़ॉर्म से हमारा जवाब उसके साथ दिखाया गया है।

सभी ग्राहक समीक्षाएँ
SOCKS5 प्रॉक्सी और MTProto में क्या अंतर है?सामान्य बनाम विशिष्ट

SOCKS5 एक सामान्य-उद्देश्य प्रोटोकॉल है जो आपके सभी ट्रैफ़िक को प्रॉक्सी सर्वर के ज़रिए रूट करता है, जबकि Telegram द्वारा उपयोग किया जाने वाला MTProto प्रॉक्सी ऐप का अपना एन्क्रिप्शन प्रोटोकॉल है जो विशेष रूप से सुरक्षित मैसेजिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है। SOCKS5 सभी ऐप्स और टूल्स में काम करता है, जिसमें Telegram, ब्राउज़र और बॉट शामिल हैं, जबकि MTProto केवल Telegram क्लाइंट के अंदर काम करता है। MTProto प्रॉक्सी केवल Telegram ट्रैफ़िक को हैंडल करते हैं और इसमें उस ऐप के लिए ऑप्टिमाइज़ की गई एन्क्रिप्शन लेयर शामिल है। ये दोनों एक-दूसरे के विकल्प नहीं हैं — SOCKS5 अधिक लचीलापन देता है, MTProto केवल Telegram के लिए है।

क्या आप Telegram के लिए MTProto प्रॉक्सी प्रदान करते हैं?नहीं — SOCKS5

FineProxy MTProto की बजाय SOCKS5 और पूर्ण रूप से एन्क्रिप्टेड HTTPS प्रॉक्सी पर ध्यान केंद्रित करता है। Telegram के लिए एक हाई-स्पीड SOCKS5 प्रॉक्सी (username और password) ऑथेंटिकेशन के साथ ऐप और अन्य प्लेटफ़ॉर्म दोनों पर बेहतरीन तरीके से काम करती है, जबकि MTProto केवल Telegram तक सीमित है। SOCKS5 और HTTPS कनेक्शन एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड होते हैं और ऑटोमेशन टूल्स, API क्लाइंट्स या डेस्कटॉप सॉफ़्टवेयर में इंटीग्रेट करना आसान होता है। ये आपको एक ही प्रॉक्सी का उपयोग कई प्लेटफ़ॉर्म पर करने की सुविधा भी देते हैं, न कि सिर्फ एक ऐप पर। अधिकांश वास्तविक परिदृश्यों में, एक उच्च-गुणवत्ता वाली SOCKS5 प्रॉक्सी किसी पब्लिक MTProto सर्वर की तुलना में अधिक स्थिर और सुरक्षित होती है।

तो क्या मैं MTProto की जगह आपकी प्रॉक्सी इस्तेमाल कर सकता हूँ?हाँ

हाँ, बिल्कुल। FineProxy’ के SOCKS5 और HTTPS प्रॉक्सी पूरी तरह Telegram के साथ कम्पैटिबल हैं और हर व्यावहारिक परिदृश्य में MTProto की जगह ले सकते हैं। कनेक्शन एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड रहता है, और परफ़ॉर्मेंस अक्सर बेहतर होती है क्योंकि यह ऑप्टिमाइज़्ड डेटासेंटर इन्फ्रास्ट्रक्चर से गुज़रता है। आप उसी प्रॉक्सी का उपयोग ब्राउज़र, बॉट्स और अन्य ऑटोमेशन टूल्स में भी कर सकते हैं — जो MTProto’ में संभव नहीं है। यह SOCKS5 और HTTPS को Telegram और मल्टी-प्लेटफ़ॉर्म वर्कफ़्लो दोनों के लिए अधिक फ़्लेक्सिबल और रिलायबल विकल्प बनाता है।

क्या आपके प्रॉक्सी Telegram बॉट्स के साथ काम करते हैं?हाँ

हाँ, FineProxy’ के SOCKS5 प्रॉक्सी सभी प्रमुख Telegram बॉट्स और ऑटोमेशन फ्रेमवर्क के साथ काम करते हैं। Telegram API प्रॉक्सी रिक्वेस्ट के लिए सबसे तेज़ प्रॉक्सी चाहने वाले डेवलपर्स के लिए, हमारा डेटासेंटर इन्फ्रास्ट्रक्चर कम लेटेंसी और कंसिस्टेंट रिस्पॉन्स टाइम डिलीवर करता है। आप लिस्ट कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करके किसी भी सुविधाजनक फ़ॉर्मेट में प्रॉक्सी लिस्ट जनरेट कर सकते हैं — CSV, TXT, JSON, या API के ज़रिए। हर प्रॉक्सी FineProxy’ के अपने IPv4 इन्फ्रास्ट्रक्चर पर चलती है जिसमें अनलिमिटेड ट्रैफ़िक और स्टेबल अपटाइम है, जो बड़े स्केल के टास्क में भी कंसिस्टेंट बॉट परफ़ॉर्मेंस सुनिश्चित करता है।

क्या आपके प्रॉक्सी Telethon, Pyrogram और अन्य Telegram ऑटोमेशन लाइब्रेरीज़ के साथ कम्पैटिबल हैं?हाँ

हाँ, FineProxy’ के SOCKS5 और HTTPS प्रॉक्सी Telethon, Pyrogram, Aiogram और Telegram के लिए अन्य लोकप्रिय Python लाइब्रेरी के साथ बिल्कुल सहज तरीके से इंटीग्रेट होते हैं। ये फ्रेमवर्क python-socks या PySocks पैकेज के ज़रिए SOCKS5 को नेटिवली सपोर्ट करते हैं — आपको बस प्रॉक्सी होस्ट, पोर्ट और क्रेडेंशियल्स क्लाइंट कंस्ट्रक्टर में पास करने होते हैं। Telethon के लिए, TelegramClient() में proxy पैरामीटर यूज़ करें; Pyrogram के लिए, Client() में proxy dict कॉन्फ़िगर करें। स्टेटिक डेटासेंटर या ISP प्रॉक्सी यहाँ सबसे अच्छे काम करते हैं क्योंकि ये पर्सिस्टेंट सेशन बनाए रखते हैं और री-ऑथेंटिकेशन लूप कम करते हैं। हर अकाउंट के लिए एक स्टेटिक IP असाइन करें, अपनी डिपेंडेंसीज़ अपडेट रखें, और आपकी ऑटोमेशन पाइपलाइन बड़े स्केल पर भी बिना किसी रुकावट के चलती रहेगी।

क्या मैं इन्हें एकाधिक टेलीग्राम खातों के लिए उपयोग कर सकता हूँ?हाँ, सावधानीपूर्वक

तकनीकी रूप से हाँ, लेकिन हम रेकमेंड करते हैं कि हर Telegram अकाउंट को एक स्टेटिक IP असाइन करें ताकि सेशन स्टेबल रहें और लॉगिन वेरिफ़िकेशन प्रॉम्प्ट कम हों। यह तरीका अकाउंट्स के बीच एक्टिविटी को आइसोलेट करता है और समय के साथ IP रेप्युटेशन क्लीनर बनाए रखने में मदद करता है। बड़े पैमाने के सेटअप के लिए, प्रति अकाउंट ग्रुप अलग सबनेट या प्रॉक्सी लिस्ट इस्तेमाल करें।

क्या टेलीग्राम द्वारा ब्लॉक किये जाने का खतरा है?व्यवहार पर निर्भर

किसी भी प्रॉक्सी टाइप के साथ यूज़र बिहेवियर के आधार पर अस्थायी लिमिट या बैन का कुछ रिस्क रहता है। FineProxy क्लीन, प्राइवेट IPv4 प्रॉक्सी प्रदान करता है, लेकिन ज़िम्मेदार उपयोग ज़रूरी है: स्पैमिंग, एग्रेसिव ऑटोमेशन, या बार-बार लोकेशन बदलने से बचें। रिस्क इस पर ज़्यादा निर्भर करता है कि आप कैसे ऑपरेट करते हैं, न कि खुद प्रॉक्सी पर।

क्या मुझे Telegram में कुछ कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत है?हाँ

हाँ, Telegram’s “Network & Proxy” सेक्शन खोलें, SOCKS5 सेलेक्ट करें, और अपनी प्रॉक्सी’s IP, पोर्ट और क्रेडेंशियल्स दर्ज करें। आप कोई भी ऐसा सॉफ़्टवेयर भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो प्रॉक्सी सपोर्ट करता हो, जैसे ऑटोमेशन फ़्रेमवर्क या ब्राउज़र-बेस्ड क्लाइंट। कनेक्ट होने के बाद, Telegram सारा ट्रैफ़िक आपके चुने हुए FineProxy सर्वर के ज़रिए फ़ुल IPv4 सपोर्ट के साथ रूट करता है।

गाइड

Telegram के लिए प्रॉक्सी: ग्रुप ऑपरेशन और पब्लिक डेटा के लिए प्रैक्टिकल गाइड

अपडेट किया गया 16 Aug 2026 · 3 मिनट पढ़ें · FineProxy नेटवर्क टीम

Telegram पर बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चलाना—ऑडियंस पार्सिंग, पब्लिक डेटा स्क्रैपिंग, यूज़र इनविटेशन या कई ग्रुप्स को मैनेज करना—इसके लिए विश्वसनीय प्रॉक्सी इंफ्रास्ट्रक्चर और सुसंगत वर्कफ़्लो की ज़रूरत होती है। जो टीमें FineProxy से Telegram के लिए सबसे अच्छी प्रॉक्सी खोज रही हैं, उनके लिए हम FineProxy के स्वामित्व वाले IPv4 रेंज और हार्डवेयर पर स्टैटिक डेटासेंटर प्रॉक्सी, स्टैटिक ISP प्रॉक्सी और रोटेशनल डेटासेंटर प्रॉक्सी उपलब्ध कराते हैं। सभी नोड्स Tier-III/IV सुविधाओं में AMD Threadripper पर 10–40 Gbit/s अपलिंक्स, 99.9% अपटाइम और अनलिमिटेड ट्रैफ़िक के साथ चलते हैं; प्लान केवल कॉन्करेंसी में भिन्न होते हैं ताकि आप थ्रूपुट को अनुमानित रूप से स्केल कर सकें।

Telegram वर्कलोड के लिए प्रॉक्सी टाइप

स्टैटिक डेटासेंटर प्रॉक्सी जब आप रिक्वेस्ट रेट कंट्रोल करते हैं तो यह कॉस्ट-इफ़ेक्टिव और लो-लेटेंसी होते हैं। स्टेबल एडमिन सेशन, मॉडरेशन टूल्स, और ज्ञात अकाउंट्स से जुड़े लाइट ऑटोमेशन के लिए उपयुक्त। लॉगिन प्रॉम्प्ट कम करने के लिए "एक स्टेटिक IP प्रति एडमिन/अकाउंट" का उपयोग करें।

स्टैटिक ISP प्रॉक्सी प्रोवाइडर-एनाउंस्ड IP जो लॉन्ग-लिव्ड सेशन को स्टेबल रखने में मदद करते हैं। बिज़नेस-क्रिटिकल एडमिन, वेरिफ़ाइड ऑर्गनाइज़ेशन, या रीजन-लॉक्ड ऑपरेशन के लिए उपयोगी जहाँ IP कंटिन्यूइटी फ़्रिक्शन कम करती है।

रोटेशनल डेटासेंटर प्रॉक्सी पब्लिक HTML/HTTP कलेक्शन के लिए सबसे उपयुक्त, जहाँ प्रति रिक्वेस्ट IP डाइवर्सिटी रिट्राई कम रखती है। इन्हें पब्लिक ग्रुप मेटाडेटा कैटलॉगिंग, उपलब्ध मेंबर लिस्टिंग, पब्लिक पोस्ट मॉनिटरिंग, या वेब इंटरफ़ेस में एक्सपोज़्ड प्रोफ़ाइल स्निपेट कलेक्शन के लिए इस्तेमाल करें। रोटेशन थ्रूपुट बढ़ाता है; फिर भी पोलाइट क्रॉल सेटिंग्स ज़रूरी हैं।

MTProto बनाम SOCKS5 — हम यूनिवर्सल प्रॉक्सी क्यों रेकमेंड करते हैं

Telegram SOCKS5 और MTProto को सपोर्ट करता है। MTProto Telegram का अपना ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल है और केवल Telegram क्लाइंट्स के अंदर काम करता है। SOCKS5 और पूर्ण रूप से एन्क्रिप्टेड HTTPS प्रॉक्सी Telegram और किसी भी अन्य सॉफ़्टवेयर—ब्राउज़र, ऑटोमेशन फ्रेमवर्क, API क्लाइंट्स—के साथ काम करती हैं। समान कीमत पर, SOCKS5/HTTPS व्यापक उपयोगिता, सरल टूलिंग सपोर्ट और आसान लॉगिंग/ऑडिटिंग प्रदान करते हैं।

ग्रुप्स या चैनल्स से मीडिया ट्रांसफ़र करते समय तेज़ डाउनलोड के लिए एक विश्वसनीय Telegram प्रॉक्सी सर्वर वास्तव में फ़र्क डालता है। हाई-बैंडविड्थ SOCKS5 या HTTPS प्रॉक्सी बड़ी फ़ाइलों को बिना थ्रॉटलिंग के हैंडल करती हैं, जबकि पब्लिक MTProto एंडपॉइंट्स में अक्सर स्थिर स्पीड नहीं मिलती। प्रतिबंधित क्षेत्रों में यूज़र्स सही तरीके से कॉन्फ़िगर की गई SOCKS5 या HTTPS प्रॉक्सी के ज़रिए Telegram को पूरी तरह अनब्लॉक भी कर सकते हैं, जिससे चैट्स, कॉल्स और मीडिया तक पूर्ण पहुँच बहाल हो जाती है।

लैपटॉप पर बैठा एक व्यक्ति

रियल टास्क के लिए प्रैक्टिकल सेटअप

A) ग्रुप ऑडियंस की स्क्रैपिंग

  • कलेक्शन वर्कर्स के लिए रोटेशनल डेटासेंटर प्रॉक्सी इस्तेमाल करें; 400–900 ms रैंडमाइज़्ड डिले जोड़ें।
  • सिंक्रोनाइज़्ड बर्स्ट से बचने के लिए हर टारगेट सरफ़ेस (जैसे पब्लिक ग्रुप पेज, सर्च रिज़ल्ट पेज) पर कन्करेंसी कैप करें।
  • प्रति सेशन आइडेंटिफ़ायर (UA, जहाँ लागू हो वहाँ कुकीज़) मेंटेन करें और एक ही सेशन में ग्रुप्स के बीच तेज़ी से पिवट करने से बचें।

ध्यान देने योग्य सिग्नल: बढ़ते 429/5xx एरर, बढ़ते टाइमआउट, रिज़ल्ट क्वालिटी में गिरावट। इनसे निपटने के लिए कन्करेंसी कम करें और डिले जिटर बढ़ाएँ।

B) पब्लिक ग्रुप इन्फ़ॉर्मेशन की स्क्रैपिंग

  • फ़ेचर्स के लिए रोटेशनल पूल; कंट्रोल डैशबोर्ड के लिए डेटासेंटर स्टेटिक IP।
  • हर ग्रुप के लिए अलग स्टोरेज और टाइमस्टैंप चेंजेस रखें; अनचेंज्ड कंटेंट को दोबारा फ़ेच करने से बचें।
  • पेजिनेशन का पालन करें और ट्रांज़िएंट एरर पर एक्सपोनेंशियल बैकऑफ़ इम्प्लीमेंट करें।

C) यूज़र्स को ग्रुप में इनवाइट करना

  • एडमिन अकाउंट्स के साथ 1:1 बाइंड स्टेटिक प्रॉक्सी (डेटासेंटर या ISP) इस्तेमाल करें।
  • लोकेशन को कंसिस्टेंट रखें; एडमिन सेशन के बीच रीजन-हॉपिंग न करें।
  • अकाउंट्स को धीरे-धीरे वॉर्म-अप करें; एक्शन्स को समय के साथ स्पेस दें; चैलेंज प्रॉम्प्ट्स पर नज़र रखें।

रिस्क कंट्रोल: मुख्य रिस्क बिहेवियर से जुड़ा है, ट्रांसपोर्ट से नहीं। अगर चैलेंज प्रॉम्प्ट बढ़ें, तो रुकें, डेली इनवाइट काउंट कम करें, और इंटरवल बढ़ाएँ।

D) कई ग्रुप्स का संचालन (मॉडरेशन, शेड्यूलिंग, एनालिटिक्स)

  • हर एडमिन या सर्विस अकाउंट को अपना अलग स्टेटिक IP असाइन करें।
  • टीमों/प्रोजेक्ट्स के लिए अलग-अलग सबलिस्ट इस्तेमाल करें; क्रॉलर्स को कभी भी एडमिन IP री-यूज़ न करने दें।
  • टूल फ़िंगरप्रिंट कंसिस्टेंट रखें (हेडलेस और फ़ुल ब्राउज़र मोड को रैंडमली मिक्स न करें)।

शुरू करें

Telegram के लिए काम करने वाली प्रॉक्सी खरीदने के लिए तैयार हैं? अपनी कन्करेंसी ज़रूरतों के अनुसार प्लान चुनें: अकाउंट-बाउंड सेशन के लिए स्टेटिक IP, डेटा कलेक्शन के लिए रोटेशनल पूल। सभी प्लान में अनलिमिटेड ट्रैफ़िक, IP या लॉगिन ऑथेंटिकेशन, और HTTP/HTTPS + SOCKS5 सपोर्ट शामिल है।