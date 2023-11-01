आपका ब्राउज़र जो भी web request भेजता है, वह HTTP का उपयोग करता है। जब आप chain में एक HTTP प्रॉक्सी जोड़ते हैं, तो आपका ट्रैफ़िक एक सर्वर के माध्यम से बहता है जो इस प्रोटोकॉल को नेटिवली समझता है — यह request को पढ़ सकता है, इसे सही गंतव्य पर रूट कर सकता है, और response को वापस भेज सकता है। कोई translation layer नहीं, कोई protocol conversion नहीं, सिर्फ web की language को सीधे handle करना।

यही कारण है कि HTTP सबसे व्यापक रूप से सपोर्टेड प्रॉक्सी प्रोटोकॉल बना हुआ है। हर ब्राउज़र, हर स्क्रैपिंग फ्रेमवर्क, हर ऑटोमेशन टूल, हर ऑपरेटिंग सिस्टम में बिल्ट-इन HTTP प्रॉक्सी सपोर्ट है। कॉन्फ़िगरेशन बस एक लाइन है: एक IP एड्रेस और एक पोर्ट।

एक HTTP प्रॉक्सी आपके ट्रैफ़िक को कैसे हैंडल करता है

नियमित HTTP रिक्वेस्ट के लिए, प्रॉक्सी पूरा URL प्राप्त करता है, टार्गेट सर्वर से कंटेंट लाता है, और इसे आपको वापस भेजता है। प्रॉक्सी सब कुछ देखता है — हेडर्स, कंटेंट, कुकीज़ — क्योंकि HTTP ट्रैफ़िक डिज़ाइन के अनुसार अनएन्क्रिप्टेड है।

HTTPS ट्रैफ़िक के लिए, प्रक्रिया बदल जाती है। आपका ब्राउज़र प्रॉक्सी को एक CONNECT रिक्वेस्ट भेजता है, डेस्टिनेशन होस्ट और पोर्ट को स्पेसिफ़ाई करते हुए। प्रॉक्सी उस होस्ट के लिए एक TCP टनल खोलता है, और उस बिंदु से आगे यह दोनों दिशाओं में एन्क्रिप्टेड बाइट्स को सिर्फ रिले करता है। यह कंटेंट नहीं देख सकता — सिर्फ यह कि आपके और टार्गेट के बीच एक कनेक्शन मौजूद है।

इस दोहरे व्यवहार को समझना ज़रूरी है। HTTP पर प्रॉक्सी को पूरी विज़िबिलिटी मिलती है। HTTPS पर यह एक ब्लाइंड रिले बन जाता है। कार्य के अनुसार दोनों मोड उपयोगी हैं।

एनोनिमिटी लेवल: आपका प्रॉक्सी आपके बारे में क्या प्रकट करता है

सभी HTTP प्रॉक्सी आपको समान स्तर की सुरक्षा नहीं देतीं। इंडस्ट्री इन्हें तीन श्रेणियों में बांटती है, और यह अंतर ज़्यादातर लोगों की सोच से कहीं अधिक मायने रखता है।

Transparent proxies आपके request को आगे बढ़ाते हैं लेकिन X-Forwarded-For header में आपका असली IP address शामिल करते हैं। टार्गेट साइट को पता चल जाता है कि आप कौन हैं और आप एक proxy का उपयोग कर रहे हैं। ये गोपनीयता की जरूरत वाली किसी भी चीज के लिए बेकार हैं — ये कॉर्पोरेट caching और content filtering के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, सुरक्षा के लिए नहीं।

एनोनिमस proxies आपका असली IP छिपाते हैं लेकिन फिर भी अपनी मौजूदगी बताते हैं। Via या X-Forwarded-For जैसे हेडर में proxy से संबंधित जानकारी होती है। टारगेट साइट को आपका एड्रेस नहीं पता चलता, लेकिन यह पता चल जाता है कि proxy का इस्तेमाल हो रहा है। रिसर्च बताती है कि ऐसे 78% कनेक्शन सिर्फ़ हेडर एनालिसिस से पहचाने जा सकते हैं (litport.net)।

एलीट (हाई-एनोनिमिटी) proxies सभी proxy-संबंधित हेडर हटा देते हैं। टारगेट साइट को एक क्लीन कनेक्शन दिखता है — कोई संकेत नहीं कि proxy मौजूद है। आपका असली IP छिपा रहता है, और HTTP हेडर लेवल पर proxy की मौजूदगी पूरी तरह अदृश्य होती है।

FineProxy की HTTP प्रॉक्सी एलीट लेवल पर काम करती हैं। कोई X-Forwarded-For नहीं, कोई Via नहीं, कोई Proxy-Connection हेडर लीक नहीं होता। जब कोई वेबसाइट आपकी रिक्वेस्ट की जांच करती है, तो उसे प्रॉक्सी के IP एड्रेस से एक सामान्य कनेक्शन दिखता है — बस इतना ही।

मुफ़्त HTTP प्रॉक्सी लिस्ट वाकई में खतरनाक क्यों हैं

“free HTTP proxy list” सर्च करने पर लाखों रिज़ल्ट आते हैं। इसका आकर्षण स्पष्ट है — जब हज़ारों एड्रेस मुफ़्त में उपलब्ध हैं तो पैसे क्यों खर्च करें? जानिए क्यों।

640,000 से अधिक मुफ़्त प्रॉक्सी सर्वरों का विश्लेषण करने वाले 30 महीने के एक अकादमिक अध्ययन में पाया गया कि उनमें से 16,923 ने अपने ज़रिए गुज़रने वाले कंटेंट को सक्रिय रूप से मॉडिफ़ाई किया (HAL/arxiv, 2024)। यह कोई बग नहीं है — यह जानबूझकर किया जाता है। ऑपरेटर विज्ञापन इंजेक्ट करते हैं, ट्रैफ़िक रीडायरेक्ट करते हैं, और डाउनलोड की गई फ़ाइलों को मालवेयर-युक्त वर्शन से बदल देते हैं। इसी अध्ययन में मुफ़्त प्रॉक्सी IP पर 4,452 अलग-अलग सुरक्षा कमज़ोरियां पाई गईं, जिनमें 1,755 ऐसी थीं जो कनेक्टेड डिवाइस पर रिमोट कोड एक्ज़ीक्यूशन की अनुमति देती थीं।

अलग से, शोध में पाया गया कि लगभग 10% काम करने वाली फ्री प्रॉक्सी स्पष्ट रूप से malicious व्यवहार प्रदर्शित करती हैं: TLS interception (fake certificates जारी करके आपके encrypted ट्रैफ़िक को पढ़ना), ad injection, और credential harvesting। और फ्री प्रॉक्सी लिस्ट पर 92% एड्रेस बिल्कुल काम नहीं करते — ये dead IP हैं जो आपका समय बर्बाद करते हैं इससे पहले कि आप खतरनाक वालों का सामना करें।

एक प्रीमियम पेड HTTP प्रॉक्सी — ऐसे प्रोवाइडर से जो अपना खुद का इन्फ्रास्ट्रक्चर रखता है — इन सभी समस्याओं को खत्म कर देता है। FineProxy आपके ट्रैफ़िक से कमाई नहीं करता — हम सर्विस से कमाई करते हैं। आपका डेटा बिना छुए और बिना लॉग किए गुज़रता है।

HTTP कब सही प्रोटोकॉल है

HTTP प्रॉक्सी वेब-सेंट्रिक कार्यों के लिए डिफ़ॉल्ट चॉइस हैं। स्क्रैपिंग, ब्राउज़र ऑटोमेशन, API कॉल्स, SEO मॉनिटरिंग, ऐड वेरिफ़िकेशन, ब्राउज़र के ज़रिए अकाउंट मैनेजमेंट — अगर टास्क HTTP या HTTPS पर होता है, तो एक HTTP प्रॉक्सी सबसे व्यापक कम्पैटिबिलिटी और सबसे सरल कॉन्फ़िगरेशन के साथ इसे नेटिवली हैंडल करता है।

नॉन-वेब ट्रैफ़िक के लिए — गेमिंग, VoIP, FTP, कस्टम TCP/UDP प्रोटोकॉल — SOCKS5 सही टूल है। FineProxy में हर प्रॉक्सी दोनों को सपोर्ट करता है: HTTP, HTTPS (पूर्ण फ़र्स्ट-हॉप एन्क्रिप्शन के लिए प्रति IP एक अलग SSL सर्टिफ़िकेट), और UDP के साथ SOCKS5। एक ही एड्रेस, एक ही सब्सक्रिप्शन — टास्क के अनुसार प्रोटोकॉल चुनें।

FineProxy के HTTP प्रॉक्सी में क्या शामिल है