नया! |एक API कॉल, साफ़ डेटा वापस। स्क्रैपर की ज़रूरत नहीं।10,000 मुफ़्त टोकन पाएँ →

HTTP प्रॉक्सी

आपके कार्यों को स्केल करने के लिए IPv4 पैकेज। HTTP/HTTPS/SOCKS5 सपोर्ट, भुगतान के बाद स्वचालित डिलीवरी, असीमित ट्रैफ़िक और API एक्सेस।

अपनी योजना कॉन्फ़िगर करें →48 घंटे के लिए प्रॉक्सी
बिना डेटा सीमाप्रति GB शुल्क नहीं
AMD EPYCनवीनतम पीढ़ी का सर्वर हार्डवेयर
80 Gbps तकप्रति सर्वर अपलिंक
REST + MCPAPI से प्रावधान और प्रबंधन करें

अपना HTTP प्रॉक्सी प्लान बनाएँ।

अपने सटीक कार्यभार के हिसाब से योजना बनाएँ। प्रॉक्सी प्रकार, स्थान, IP मात्रा, बिलिंग अवधि और वैकल्पिक UDP सपोर्ट चुनें—कीमत तुरंत अपडेट होती है।

देशIP की संख्या
UDP समर्थन
बंद

मूल योजना मूल्य में 50% जोड़ता है। SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) पर काम करता है — गेमिंग, VoIP और स्ट्रीमिंग के लिए।

एक पैकेज में कई देश, अतिरिक्त व्हाइटलिस्ट IP या कनेक्शन चाहिए?डैशबोर्ड में बनाएँ

प्रॉक्सी खरीदने के चार तरीके।
एक इसी कार्यभार के अनुरूप है।

FineProxy के सभी पते IPv4 का उपयोग करते हैं। डेटासेंटर, डेडिकेटेड और ISP प्रॉक्सी प्लान की पूरी अवधि में स्थिर रहते हैं; रोटेटिंग प्रॉक्सी हर अनुरोध पर बदलते हैं। स्थिर प्लान में असीमित ट्रैफ़िक शामिल है। हाइलाइट किया गया विकल्प इस पेज के मुख्य उपयोग से मेल खाता है: डेटा सेंटर पैकेज.

यहाँ अनुशंसितडेटा सेंटर पैकेजब्लॉक में बिक्री, साझासमर्पितव्यक्तिगत, एक ही IP सेISPस्टैटिक ISP-पंजीकृत पतेरोटेटिंगबिल API क्रेडिट में
उपयुक्तबड़े पैमाने पर बॉट और निगरानीबिना स्थायी खाते के काम के लिए।दीर्घकालिक खाता सेशनप्रति प्रोफ़ाइल एक पता, केवल आपके उपयोग के लिए।वे लक्ष्य जो ASN का मूल्यांकन करते हैंइंटरनेट प्रदाता के नाम पर पंजीकृत।डेटा संग्रह, खाते नहींस्थायी सत्र का पता नहीं बदलना चाहिए।
प्रति पते लोग5 तकप्रतिष्ठा आंशिक रूप से आपके पड़ोसियों पर निर्भर करती है।1 — आपपूरी अवधि में इसे और कोई इस्तेमाल नहीं करता।5 तकसाझा पूल
प्लेटफ़ॉर्म विश्वासस्टैंडर्डडेटा सेंटर ASNउच्च — एकल उपयोगउच्च — ISP पंजीकृतपूल के अनुसार अलग
शुरुआती कीमत$12 / 100 IPs$0.12 प्रति पता, मासिक$12 / 100 IPsठीक वही खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है।$30 / 100 IPs$0.30 प्रति पता, मासिक$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
न्यूनतम ऑर्डर100 IP1 IP100 IP2.5M क्रेडिट
पते की अवधिअवधि के लिए स्टैटिकअवधि के लिए स्टैटिकअवधि के लिए स्टैटिकहर अनुरोध पर बदलता है
बैंडविड्थबिना डेटा सीमाबिना डेटा सीमाबिना डेटा सीमाक्रेडिटप्रति अनुरोध बिल, प्रति गीगाबाइट नहीं।
UDP / वॉइस कॉलवैकल्पिक ऐड-ऑनवैकल्पिक ऐड-ऑनवैकल्पिक ऐड-ऑनउपलब्ध नहीं
प्रोटोकॉलHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
प्रमाणीकरणअनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।API कुंजी
प्लान देखेंसमर्पित प्लान देखेंISP प्लान देखेंप्लान देखें
यहाँ अनुशंसित

डेटा सेंटर पैकेज

ब्लॉक में बिक्री, साझा

उपयुक्त

बड़े पैमाने पर बॉट और निगरानीबिना स्थायी खाते के काम के लिए।

प्रति पते लोग

5 तकप्रतिष्ठा आंशिक रूप से आपके पड़ोसियों पर निर्भर करती है।

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

स्टैंडर्डडेटा सेंटर ASN

शुरुआती कीमत

$12 / 100 IPs$0.12 प्रति पता, मासिक

न्यूनतम ऑर्डर

100 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

प्लान देखें

समर्पित

व्यक्तिगत, एक ही IP से

उपयुक्त

दीर्घकालिक खाता सेशनप्रति प्रोफ़ाइल एक पता, केवल आपके उपयोग के लिए।

प्रति पते लोग

1 — आपपूरी अवधि में इसे और कोई इस्तेमाल नहीं करता।

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

उच्च — एकल उपयोग

शुरुआती कीमत

$12 / 100 IPsठीक वही खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है।

न्यूनतम ऑर्डर

1 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

समर्पित प्लान देखें

ISP

स्टैटिक ISP-पंजीकृत पते

उपयुक्त

वे लक्ष्य जो ASN का मूल्यांकन करते हैंइंटरनेट प्रदाता के नाम पर पंजीकृत।

प्रति पते लोग

5 तक

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

उच्च — ISP पंजीकृत

शुरुआती कीमत

$30 / 100 IPs$0.30 प्रति पता, मासिक

न्यूनतम ऑर्डर

100 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

ISP प्लान देखें

रोटेटिंग

बिल API क्रेडिट में

उपयुक्त

डेटा संग्रह, खाते नहींस्थायी सत्र का पता नहीं बदलना चाहिए।

प्रति पते लोग

साझा पूल

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

पूल के अनुसार अलग

शुरुआती कीमत

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

न्यूनतम ऑर्डर

2.5M क्रेडिट

पते की अवधि

हर अनुरोध पर बदलता है

बैंडविड्थ

क्रेडिटप्रति अनुरोध बिल, प्रति गीगाबाइट नहीं।

UDP / वॉइस कॉल

उपलब्ध नहीं

प्रोटोकॉल

HTTP, SOCKS5

प्रमाणीकरण

API कुंजी

प्लान देखें

48 घंटे के लिए प्रॉक्सी

अपने काम के लिए प्लान बनाएँ और वास्तविक उपयोग में प्रॉक्सी जाँचें। चुने गए कॉन्फ़िगरेशन के लिए 48 घंटे का भुगतान करें—कीमत सेटअप के दौरान तय होती है।

48 घंटे के लिए प्रॉक्सी

शीर्ष प्रॉक्सी स्थान

वे आठ प्रॉक्सी स्थान जिन्हें FineProxy ग्राहक सबसे अधिक चुनते हैं।

सभी स्थान देखें

एक बार कनेक्ट करें।
फिर बस पूछें।

FineProxy एक नेटिव MCP सर्वर: अपने एजेंट में एक URL चिपकाएँ और उसे कैबिनेट के 49 टूल मिल जाते हैं — खरीदारी, नवीनीकरण, IP रोटेशन, अनुमत IP सूचियाँ, उपयोग एनालिटिक्स, इनवॉइस और सहायता। वही ऑपरेशन एक REST API अगर आप कॉल स्वयं लिखना पसंद करते हैं।

फिर बस कहें

  • यूरोप में HTTP-संगत 3,000 डेटा सेंटर IP खरीदें
  • मेरी HTTP प्रॉक्सी सूची JSON में निर्यात करें
  • मेरी HTTP प्रॉक्सी सेवा के लिए 203.0.113.7 को अनुमत IP सूची में जोड़ें
  • मेरे HTTP प्रॉक्सी प्लान की स्थिति और बिलिंग विवरण देखें
  • अगला निःशुल्क स्वैप उपलब्ध होने पर मेरी HTTP प्रॉक्सी सूची ताज़ा करें
और जानें API कुंजी बनाएँ
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

कॉन्फ़िगरेशन सहेजने के बाद Claude को पुनः प्रारंभ करें। इसके बाद FineProxy के 49 टूल उपलब्ध टूल सूची में दिखाई देंगे।

एजेंट क्या नहीं करेगा — आप कुछ भी पूछें

आपका पैसा खर्च करना

छह टूल बैलेंस को छूते हैं और छहों को wallet:spend चाहिए। इसे कुंजी से हटा दें तो एजेंट बाकी सब चला सकता है।

कोट से अधिक भुगतान

हर खरीद में कोट का expected_total_cents होता है। एक सेंट का भी अंतर होने पर कॉल अस्वीकार हो जाती है, और कुछ भी चार्ज नहीं होता।

मनमर्जी से रद्द करना

दो अपरिवर्तनीय टूल confirm=true के बिना चलने से मना कर देते हैं। समाप्ति साइड इफ़ेक्ट के रूप में नहीं हो सकती।

दो बार शुल्क लेना

धन संबंधी कॉल में idempotency_key लगता है। टाइमआउट के बाद पुनः प्रयास उसी शुल्क का निपटान करता है, दूसरा नहीं।

MCP: 49 टूल · 9 अनुमति स्कोपJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · स्टेटलेसREST API: 49 ऑपरेशन · OpenAPI 3.1

मैनुअल सेटअप

चरण-दर-चरण सेटअप गाइड के लिए अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउज़र या प्रॉक्सी ऐप चुनें।

सभी इंटीग्रेशन

सिस्टम

ब्राउज़र

ऐप्स

तेज़ी के लिए बना।
ट्रैफ़िक पर डेटा सीमा नहीं।

हमारे मानक रिमोट-सर्वर परीक्षणों में FineProxy ने 500 Mbps तक बनाए रखा। वेब स्क्रैपिंग कार्यभार में सीमा आमतौर पर लक्ष्य साइट की रेट लिमिट होती थी—प्रॉक्सी की नहीं।

परीक्षण विधि: 1,973,500 कनेक्शन प्रयास तथा एक प्रॉक्सी IP से अधिकतम 96 थ्रेड तक के समवर्ती रन।

500 Mbps

मानक रिमोट-सर्वर परीक्षणों में प्रति प्रॉक्सी

99.97%

1,973,500 अनुरोधों में स्थापित कनेक्शन

96

एक IP पर बिना गिरावट के समवर्ती थ्रेड

0

बैंडविड्थ सीमाएँ — हर योजना पर असीमित ट्रैफ़िक

समर्पित AMD EPYC

हमारे अपने सर्वर, पोर्ट के लिए कोई साझा-VPS पड़ोसी प्रतिस्पर्धा नहीं करता।

स्वयं के सबनेट

IP उन्हीं रेंज से आते हैं जो हमारे पास हैं, किसी अन्य प्रदाता से पुनर्विक्रित नहीं।

80 Gbps अपलिंक

प्रति सर्वर क्षमता का हेडरूम—किसी एक प्रॉक्सी सत्र का वादा नहीं।

Tier III / IV

हमारे सभी स्थानों पर अतिरिक्त पावर और कूलिंग वाले डेटा सेंटर।

टेस्ट नोट्स

वास्तविक थ्रूपुट रूट, गंतव्य, नेटवर्क की स्थिति और उपयोगकर्ता के उपकरण के कॉन्फ़िगरेशन व प्रदर्शन पर निर्भर करता है। 500 Mbps वाले होम इंटरनेट पर एक लैपटॉप ने व्यवहार में लगभग 468 Mbps हासिल किया, जबकि रिमोट सर्वर मानक परीक्षणों में 500 Mbps तक पहुँचे। यूरोप और अमेरिका में सही ढंग से कॉन्फ़िगर किए गए उच्च-प्रदर्शन सर्वरों के असाधारण परीक्षणों में थ्रूपुट 700 Mbps तक गया; यह प्रति-सत्र सामान्य परिणाम नहीं है।

इस पेज का हर दावा, दूसरों के शब्दों में।

प्रासंगिक ग्राहक प्रतिक्रिया, एक सत्यापित समीक्षा पूल से चुनी गई और मूल स्रोत से जुड़ी हुई।

2011से प्रॉक्सी सेवा

लोड के दौरान गति

बहुत ही सभ्य सेवा, प्राइमरी स्तर के मिश्रित पैकेज लिया, संतुष्ट थे। गति पूरी तरह से लगातार है। सभी प्रोटोकॉल जो मुझे चाहिए थे, समर्थित हैं। उपयोग के पूरे समय में कोई टूट-फूट और "धीमेपन" नहीं देखा गया। सामान्य रूप से, यह उन लोगों के लिए एक शानदार विकल्प है जो नेटवर्क पर अपनी गतिविधि को दिखाना पसंद नहीं करते। मैं केवल उन लोगों की सलाह दे सकता हूं जो अपना काम कर रहे हैं।

Denni RiggFineProxy आंतरिक प्लेटफ़ॉर्मअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

मैं कुछ समय से FineProxy की सेवाओं का उपयोग कर रहा हूं और गुणवत्ता से अत्यंत संतुष्ट हूं। कनेक्शन बहुत स्थिर हैं, IP पते बिना किसी समस्या के काम करते हैं, और गति लगातार तेज़ है। ग्राहक सहायता भी आवश्यकता होने पर बेहद संवेदनशील है। किसी भी व्यक्ति को जो विश्वसनीय प्रॉक्सी खोज रहा है, मैं इसे अत्यधिक सुझाता हूं।

KrzyszofNorton Safe Web, इस वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

ट्रैफ़िक पर डेटा सीमा नहीं

किफ़ायती EU प्रॉक्सी। यह एकमात्र प्रॉक्सी प्रदाता है जो अब भी अपनी कीमतें कम रखता है। मैं पूरे इंटरनेट पर ऐसी ही सेवा खोज रहा था और आखिरकार यह असीमित बैंडविड्थ वाला सबसे सस्ता प्रॉक्सी प्रदाता निकला।

Wowser BrowserTrustpilot, इस वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

मैं इस सेवा से बेहतर कोई सेवा नहीं पा सका, विशेषकर रेज़िडेंशियल अनलिमिटेड के मामले में। मुझे लगा कि उपयोग करने के बाद इसकी गुणवत्ता कम हो जाएगी, लेकिन कितना भी समय इस्तेमाल किया, यह 99% से ऊपर ही रहा, यह वास्तव में अद्भुत अनुभव है। शुभकामनाएँ और आशा करता हूँ कि यह वैसे ही बनी रहे।

ZainDieg, पिछला वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

API और एजेंट एक्सेस

हमारी कंपनी SEO शोध, सोशल मीडिया प्रबंधन, प्रतिस्पर्धी विश्लेषण और स्वचालित कार्यों के लिए प्रॉक्सी पर बहुत अधिक निर्भर है। FineProxy हमारी टीम के लिए जीवनरक्षक साबित हुई है। यह तेज़, सुरक्षित और अत्यधिक गुमनाम प्रॉक्सी की विस्तृत श्रृंखला प्रदान करती है, जिससे हमें कार्य कुशलता से पूरे करने में मदद मिलती है। डैशबोर्ड उपयोगकर्ता-अनुकूल है, इसलिए कई प्रॉक्सी को बिना किसी परेशानी के प्रबंधित करना आसान है। पहले आज़माए गए अन्य प्रॉक्सी प्रदाताओं के विपरीत, FineProxy लगातार गति और अपटाइम बनाए रखती है, जो हमारे संचालन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यदि आपको व्यावसायिक स्तर के प्रॉक्सी समाधान की आवश्यकता है, तो मैं इसे आज़माने की पुरज़ोर सलाह देता हूँ!

omkaarSaasHub, पिछला वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

वे ऐसे API उपलब्ध कराते हैं जिनसे उपयोगकर्ता उनकी वेबसाइट से प्रॉक्सी प्राप्त कर सकते हैं। हालाँकि उनकी ग्राहक सेवा टीम की अंग्रेज़ी बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी उन्होंने मेरी सहायता करने की पूरी कोशिश की। वे सात दिनों के बाद IP बदलने की सुविधा भी देते हैं।

Anonymous UserTrustpilot, 2+ वर्ष पहलेअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

समीक्षाएँ पूर्ण रूप से उद्धृत हैं। जहाँ ग्राहक ने ऐसा कुछ उठाया जिसका हम उत्तर दे सकते थे, मूल प्लेटफ़ॉर्म से हमारा जवाब उसके साथ दिखाया गया है।

सभी ग्राहक समीक्षाएँ
HTTP और HTTPS प्रॉक्सी में क्या अंतर है?एन्क्रिप्शन दायरा

एक HTTP प्रॉक्सी अनएन्क्रिप्टेड वेब ट्रैफ़िक को हैंडल करता है — प्रॉक्सी पूरे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को देख सकता है और इंटरैक्ट कर सकता है। एक HTTPS प्रॉक्सी CONNECT मेथड का उपयोग करके आपके डिवाइस और टार्गेट साइट के बीच एक एन्क्रिप्टेड टनल स्थापित करता है — प्रॉक्सी एन्क्रिप्टेड डेटा को रिले करता है बिना कंटेंट को देखे। FineProxy पर, प्रत्येक IP में एक इंडिविजुअल SSL सर्टिफ़िकेट भी होता है जो आपके डिवाइस से प्रॉक्सी तक के कनेक्शन को एन्क्रिप्ट करता है, आपके प्रॉक्सी क्रेडेंशियल्स और रिक्वेस्ट मेटाडेटा को पहले हॉप पर सुरक्षित रखता है।

क्या फ्री HTTP प्रॉक्सी लिस्ट सुरक्षित हैं?नहीं

नहीं। अकादमिक शोध ने 30 महीनों में 640,000+ फ्री प्रॉक्सी का विश्लेषण किया और पाया कि लगभग 17,000 सक्रिय रूप से ट्रैफ़िक में बदलाव कर रहे थे — विज्ञापन इंजेक्ट कर रहे थे, रिक्वेस्ट रीडायरेक्ट कर रहे थे, या फ़ाइलों को मालवेयर से बदल रहे थे। काम करने वाली फ्री प्रॉक्सी का लगभग 10% TLS ट्रैफ़िक इंटरसेप्ट करती हैं या credentials हार्वेस्ट करती हैं। और 92% सूचीबद्ध एड्रेस बिल्कुल dead हैं। एक पेड सर्विस जो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की मालिक है, केवल तेज़ और अधिक विश्वसनीय नहीं है — यह मौलिक रूप से अधिक सुरक्षित है।

"elite anonymity" का क्या मतलब है?कोई हेडर लीक

इसका मतलब है कि प्रॉक्सी सभी headers को हटा देता है जो इसकी मौजूदगी को प्रकट कर सकते हैं। Transparent प्रॉक्सी आपकी असली IP को X-Forwarded-For में भेजते हैं। Anonymous प्रॉक्सी आपकी IP को छुपाते हैं लेकिन Via या अन्य proxy-indicating headers को छोड़ते हैं। Elite प्रॉक्सी सब कुछ हटा देते हैं — target site को एक सामान्य connection दिखता है जिसमें प्रॉक्सी का कोई सबूत नहीं है। FineProxy सभी प्रॉक्सी types में elite level पर काम करता है।

क्या मुझे HTTP या SOCKS5 का उपयोग करना चाहिए?वेब हेतु HTTP

किसी भी web-based चीज़ के लिए — scraping, browser sessions, API requests, account management — HTTP सरल और अधिक compatible विकल्प है। हर tool इसे natively support करता है। Non-web traffic (games, VoIP, torrents, custom protocols) के लिए या जब आपको UDP support और remote DNS resolution की जरूरत हो, तो SOCKS5 का उपयोग करें। FineProxy हर proxy पर दोनों को support करता है, इसलिए आप एक अलग product खरीदे बिना switch कर सकते हैं।

वेब स्क्रैपिंग के लिए मुझे कितने प्रॉक्सी चाहिए?लक्ष्य पर निर्भर

यह टारगेट और वॉल्यूम पर निर्भर करता है। बिना प्रोटेक्शन वाली साइट्स पर मध्यम गति से 50-100 IP रोज़ाना कई हज़ार पेज हैंडल कर सकते हैं। प्रोटेक्टेड टारगेट्स या हाई-वॉल्यूम कलेक्शन के लिए, सैकड़ों से हज़ारों IP रिक्वेस्ट डेंसिटी को इतना कम रखते हैं कि ब्लॉक से बचा जा सके। FineProxy इंडिविजुअल प्रॉक्सी और वॉल्यूम डिस्काउंट के साथ बल्क पैकेज बेचता है।

क्या मैं एक ही प्रॉक्सी को HTTP और SOCKS5 के लिए उपयोग कर सकता हूँ?हाँ

हाँ। हर FineProxy प्रॉक्सी — डेडिकेटेड, डेटासेंटर, या ISP — एक ही IP एड्रेस पर HTTP, HTTPS, और SOCKS5 को सपोर्ट करता है। कोई अतिरिक्त खर्च नहीं, कोई अलग टियर नहीं।

गाइड

HTTP प्रॉक्सी: वह प्रोटोकॉल जिसे आपका ब्राउज़र पहले से ही समझता है

6 मिनट पढ़ेंFineProxy नेटवर्क टीम

आपका ब्राउज़र जो भी web request भेजता है, वह HTTP का उपयोग करता है। जब आप chain में एक HTTP प्रॉक्सी जोड़ते हैं, तो आपका ट्रैफ़िक एक सर्वर के माध्यम से बहता है जो इस प्रोटोकॉल को नेटिवली समझता है — यह request को पढ़ सकता है, इसे सही गंतव्य पर रूट कर सकता है, और response को वापस भेज सकता है। कोई translation layer नहीं, कोई protocol conversion नहीं, सिर्फ web की language को सीधे handle करना।

यही कारण है कि HTTP सबसे व्यापक रूप से सपोर्टेड प्रॉक्सी प्रोटोकॉल बना हुआ है। हर ब्राउज़र, हर स्क्रैपिंग फ्रेमवर्क, हर ऑटोमेशन टूल, हर ऑपरेटिंग सिस्टम में बिल्ट-इन HTTP प्रॉक्सी सपोर्ट है। कॉन्फ़िगरेशन बस एक लाइन है: एक IP एड्रेस और एक पोर्ट।

एक HTTP प्रॉक्सी आपके ट्रैफ़िक को कैसे हैंडल करता है

नियमित HTTP रिक्वेस्ट के लिए, प्रॉक्सी पूरा URL प्राप्त करता है, टार्गेट सर्वर से कंटेंट लाता है, और इसे आपको वापस भेजता है। प्रॉक्सी सब कुछ देखता है — हेडर्स, कंटेंट, कुकीज़ — क्योंकि HTTP ट्रैफ़िक डिज़ाइन के अनुसार अनएन्क्रिप्टेड है।

HTTPS ट्रैफ़िक के लिए, प्रक्रिया बदल जाती है। आपका ब्राउज़र प्रॉक्सी को एक CONNECT रिक्वेस्ट भेजता है, डेस्टिनेशन होस्ट और पोर्ट को स्पेसिफ़ाई करते हुए। प्रॉक्सी उस होस्ट के लिए एक TCP टनल खोलता है, और उस बिंदु से आगे यह दोनों दिशाओं में एन्क्रिप्टेड बाइट्स को सिर्फ रिले करता है। यह कंटेंट नहीं देख सकता — सिर्फ यह कि आपके और टार्गेट के बीच एक कनेक्शन मौजूद है।

इस दोहरे व्यवहार को समझना ज़रूरी है। HTTP पर प्रॉक्सी को पूरी विज़िबिलिटी मिलती है। HTTPS पर यह एक ब्लाइंड रिले बन जाता है। कार्य के अनुसार दोनों मोड उपयोगी हैं।

एनोनिमिटी लेवल: आपका प्रॉक्सी आपके बारे में क्या प्रकट करता है

सभी HTTP प्रॉक्सी आपको समान स्तर की सुरक्षा नहीं देतीं। इंडस्ट्री इन्हें तीन श्रेणियों में बांटती है, और यह अंतर ज़्यादातर लोगों की सोच से कहीं अधिक मायने रखता है।

Transparent proxies आपके request को आगे बढ़ाते हैं लेकिन X-Forwarded-For header में आपका असली IP address शामिल करते हैं। टार्गेट साइट को पता चल जाता है कि आप कौन हैं और आप एक proxy का उपयोग कर रहे हैं। ये गोपनीयता की जरूरत वाली किसी भी चीज के लिए बेकार हैं — ये कॉर्पोरेट caching और content filtering के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, सुरक्षा के लिए नहीं।

एनोनिमस proxies आपका असली IP छिपाते हैं लेकिन फिर भी अपनी मौजूदगी बताते हैं। Via या X-Forwarded-For जैसे हेडर में proxy से संबंधित जानकारी होती है। टारगेट साइट को आपका एड्रेस नहीं पता चलता, लेकिन यह पता चल जाता है कि proxy का इस्तेमाल हो रहा है। रिसर्च बताती है कि ऐसे 78% कनेक्शन सिर्फ़ हेडर एनालिसिस से पहचाने जा सकते हैं (litport.net)।

एलीट (हाई-एनोनिमिटी) proxies सभी proxy-संबंधित हेडर हटा देते हैं। टारगेट साइट को एक क्लीन कनेक्शन दिखता है — कोई संकेत नहीं कि proxy मौजूद है। आपका असली IP छिपा रहता है, और HTTP हेडर लेवल पर proxy की मौजूदगी पूरी तरह अदृश्य होती है।

FineProxy की HTTP प्रॉक्सी एलीट लेवल पर काम करती हैं। कोई X-Forwarded-For नहीं, कोई Via नहीं, कोई Proxy-Connection हेडर लीक नहीं होता। जब कोई वेबसाइट आपकी रिक्वेस्ट की जांच करती है, तो उसे प्रॉक्सी के IP एड्रेस से एक सामान्य कनेक्शन दिखता है — बस इतना ही।

मुफ़्त HTTP प्रॉक्सी लिस्ट वाकई में खतरनाक क्यों हैं

“free HTTP proxy list” सर्च करने पर लाखों रिज़ल्ट आते हैं। इसका आकर्षण स्पष्ट है — जब हज़ारों एड्रेस मुफ़्त में उपलब्ध हैं तो पैसे क्यों खर्च करें? जानिए क्यों।

640,000 से अधिक मुफ़्त प्रॉक्सी सर्वरों का विश्लेषण करने वाले 30 महीने के एक अकादमिक अध्ययन में पाया गया कि उनमें से 16,923 ने अपने ज़रिए गुज़रने वाले कंटेंट को सक्रिय रूप से मॉडिफ़ाई किया (HAL/arxiv, 2024)। यह कोई बग नहीं है — यह जानबूझकर किया जाता है। ऑपरेटर विज्ञापन इंजेक्ट करते हैं, ट्रैफ़िक रीडायरेक्ट करते हैं, और डाउनलोड की गई फ़ाइलों को मालवेयर-युक्त वर्शन से बदल देते हैं। इसी अध्ययन में मुफ़्त प्रॉक्सी IP पर 4,452 अलग-अलग सुरक्षा कमज़ोरियां पाई गईं, जिनमें 1,755 ऐसी थीं जो कनेक्टेड डिवाइस पर रिमोट कोड एक्ज़ीक्यूशन की अनुमति देती थीं।

अलग से, शोध में पाया गया कि लगभग 10% काम करने वाली फ्री प्रॉक्सी स्पष्ट रूप से malicious व्यवहार प्रदर्शित करती हैं: TLS interception (fake certificates जारी करके आपके encrypted ट्रैफ़िक को पढ़ना), ad injection, और credential harvesting। और फ्री प्रॉक्सी लिस्ट पर 92% एड्रेस बिल्कुल काम नहीं करते — ये dead IP हैं जो आपका समय बर्बाद करते हैं इससे पहले कि आप खतरनाक वालों का सामना करें।

एक प्रीमियम पेड HTTP प्रॉक्सी — ऐसे प्रोवाइडर से जो अपना खुद का इन्फ्रास्ट्रक्चर रखता है — इन सभी समस्याओं को खत्म कर देता है। FineProxy आपके ट्रैफ़िक से कमाई नहीं करता — हम सर्विस से कमाई करते हैं। आपका डेटा बिना छुए और बिना लॉग किए गुज़रता है।

HTTP कब सही प्रोटोकॉल है

HTTP प्रॉक्सी वेब-सेंट्रिक कार्यों के लिए डिफ़ॉल्ट चॉइस हैं। स्क्रैपिंग, ब्राउज़र ऑटोमेशन, API कॉल्स, SEO मॉनिटरिंग, ऐड वेरिफ़िकेशन, ब्राउज़र के ज़रिए अकाउंट मैनेजमेंट — अगर टास्क HTTP या HTTPS पर होता है, तो एक HTTP प्रॉक्सी सबसे व्यापक कम्पैटिबिलिटी और सबसे सरल कॉन्फ़िगरेशन के साथ इसे नेटिवली हैंडल करता है।

नॉन-वेब ट्रैफ़िक के लिए — गेमिंग, VoIP, FTP, कस्टम TCP/UDP प्रोटोकॉल — SOCKS5 सही टूल है। FineProxy में हर प्रॉक्सी दोनों को सपोर्ट करता है: HTTP, HTTPS (पूर्ण फ़र्स्ट-हॉप एन्क्रिप्शन के लिए प्रति IP एक अलग SSL सर्टिफ़िकेट), और UDP के साथ SOCKS5। एक ही एड्रेस, एक ही सब्सक्रिप्शन — टास्क के अनुसार प्रोटोकॉल चुनें।

FineProxy के HTTP प्रॉक्सी में क्या शामिल है

हर प्रॉक्सी एलीट एनोनिमिटी देती है — ज़ीरो हेडर लीकेज, 500 Mbps तक की स्पीड के साथ अनलिमिटेड बैंडविड्थ, और IP व्हाइटलिस्टिंग या लॉगिन/पासवर्ड के ज़रिए फ्लेक्सिबल ऑथेंटिकेशन — यह सब डेडिकेटेड, डेटासेंटर और ISP प्रॉक्सी में उपलब्ध है। पूरा नेटवर्क हमारे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारे अपने IP एड्रेस पर चलता है, एक क्लीन ASN के अंदर जिसे हम Spamhaus के ज़रिए लगातार मॉनिटर करते हैं, ताकि आपका ट्रैफ़िक पहले हॉप से आखिरी हॉप तक उसी हार्डवेयर पर रहे जिस पर हमारा पूरा कंट्रोल है।