Reddit के लिए प्रॉक्सी
Reddit के लिए बने IPv4 प्रॉक्सी: PRAW के साथ कम्पैटिबल, HTTP/HTTPS/SOCKS5 सपोर्ट करते हैं, और मल्टीपल OAuth ऐप्स पर 60 req/min प्रति ऐप तक स्केल होते हैं। पेमेंट के बाद ऑटोमैटिक डिलीवरी, अनलिमिटेड ट्रैफ़िक और API एक्सेस।
अपना प्रॉक्सी प्लान बनाएँ।
अपने सटीक कार्यभार के हिसाब से योजना बनाएँ। प्रॉक्सी प्रकार, स्थान, IP मात्रा, बिलिंग अवधि और वैकल्पिक UDP सपोर्ट चुनें—कीमत तुरंत अपडेट होती है।
वर्तमान प्लान लोड हो रहे हैं…
मूल योजना मूल्य में 50% जोड़ता है। SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) पर काम करता है — गेमिंग, VoIP और स्ट्रीमिंग के लिए।
प्रॉक्सी खरीदने के चार तरीके।
एक इसी कार्यभार के अनुरूप है।
FineProxy के सभी पते IPv4 का उपयोग करते हैं। डेटासेंटर, डेडिकेटेड और ISP प्रॉक्सी प्लान की पूरी अवधि में स्थिर रहते हैं; रोटेटिंग प्रॉक्सी हर अनुरोध पर बदलते हैं। स्थिर प्लान में असीमित ट्रैफ़िक शामिल है। हाइलाइट किया गया विकल्प इस पेज के मुख्य उपयोग से मेल खाता है: समर्पित.
|डेटा सेंटर पैकेजब्लॉक में बिक्री, साझा
|यहाँ अनुशंसितसमर्पितव्यक्तिगत, एक ही IP से
|ISPस्टैटिक ISP-पंजीकृत पते
|रोटेटिंगबिल API क्रेडिट में
|उपयुक्त
|बड़े पैमाने पर बॉट और निगरानीबिना स्थायी खाते के काम के लिए।
|दीर्घकालिक खाता सेशनप्रति प्रोफ़ाइल एक पता, केवल आपके उपयोग के लिए।
|वे लक्ष्य जो ASN का मूल्यांकन करते हैंइंटरनेट प्रदाता के नाम पर पंजीकृत।
|डेटा संग्रह, खाते नहींस्थायी सत्र का पता नहीं बदलना चाहिए।
|प्रति पते लोग
|5 तकप्रतिष्ठा आंशिक रूप से आपके पड़ोसियों पर निर्भर करती है।
|1 — आपपूरी अवधि में इसे और कोई इस्तेमाल नहीं करता।
|5 तक
|साझा पूल
|प्लेटफ़ॉर्म विश्वास
|स्टैंडर्डडेटा सेंटर ASN
|उच्च — एकल उपयोग
|उच्च — ISP पंजीकृत
|पूल के अनुसार अलग
|शुरुआती कीमत
|$12 / 100 IPs$0.12 प्रति पता, मासिक
|$12 / 100 IPsठीक वही खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है।
|$30 / 100 IPs$0.30 प्रति पता, मासिक
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|न्यूनतम ऑर्डर
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2.5M क्रेडिट
|पते की अवधि
|अवधि के लिए स्टैटिक
|अवधि के लिए स्टैटिक
|अवधि के लिए स्टैटिक
|हर अनुरोध पर बदलता है
|बैंडविड्थ
|बिना डेटा सीमा
|बिना डेटा सीमा
|बिना डेटा सीमा
|क्रेडिटप्रति अनुरोध बिल, प्रति गीगाबाइट नहीं।
|UDP / वॉइस कॉल
|वैकल्पिक ऐड-ऑन
|वैकल्पिक ऐड-ऑन
|वैकल्पिक ऐड-ऑन
|उपलब्ध नहीं
|प्रोटोकॉल
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|प्रमाणीकरण
|अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।
|अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।
|अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।
|API कुंजी
|प्लान देखें
|समर्पित प्लान देखें
|ISP प्लान देखें
|प्लान देखें
समर्पित
व्यक्तिगत, एक ही IP से
दीर्घकालिक खाता सेशनप्रति प्रोफ़ाइल एक पता, केवल आपके उपयोग के लिए।
1 — आपपूरी अवधि में इसे और कोई इस्तेमाल नहीं करता।
उच्च — एकल उपयोग
$12 / 100 IPsठीक वही खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है।
1 IP
अवधि के लिए स्टैटिक
बिना डेटा सीमा
वैकल्पिक ऐड-ऑन
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।
डेटा सेंटर पैकेज
ब्लॉक में बिक्री, साझा
बड़े पैमाने पर बॉट और निगरानीबिना स्थायी खाते के काम के लिए।
5 तकप्रतिष्ठा आंशिक रूप से आपके पड़ोसियों पर निर्भर करती है।
स्टैंडर्डडेटा सेंटर ASN
$12 / 100 IPs$0.12 प्रति पता, मासिक
100 IP
अवधि के लिए स्टैटिक
बिना डेटा सीमा
वैकल्पिक ऐड-ऑन
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।
ISP
स्टैटिक ISP-पंजीकृत पते
वे लक्ष्य जो ASN का मूल्यांकन करते हैंइंटरनेट प्रदाता के नाम पर पंजीकृत।
5 तक
उच्च — ISP पंजीकृत
$30 / 100 IPs$0.30 प्रति पता, मासिक
100 IP
अवधि के लिए स्टैटिक
बिना डेटा सीमा
वैकल्पिक ऐड-ऑन
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।
रोटेटिंग
बिल API क्रेडिट में
डेटा संग्रह, खाते नहींस्थायी सत्र का पता नहीं बदलना चाहिए।
साझा पूल
पूल के अनुसार अलग
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2.5M क्रेडिट
हर अनुरोध पर बदलता है
क्रेडिटप्रति अनुरोध बिल, प्रति गीगाबाइट नहीं।
उपलब्ध नहीं
HTTP, SOCKS5
API कुंजी
48 घंटे के लिए प्रॉक्सी
अपने काम के लिए प्लान बनाएँ और वास्तविक उपयोग में प्रॉक्सी जाँचें। चुने गए कॉन्फ़िगरेशन के लिए 48 घंटे का भुगतान करें—कीमत सेटअप के दौरान तय होती है।
शीर्ष प्रॉक्सी स्थान
वे आठ प्रॉक्सी स्थान जिन्हें FineProxy ग्राहक सबसे अधिक चुनते हैं।
एक बार कनेक्ट करें।
फिर बस पूछें।
FineProxy एक नेटिव MCP सर्वर: अपने एजेंट में एक URL चिपकाएँ और उसे कैबिनेट के 49 टूल मिल जाते हैं — खरीदारी, नवीनीकरण, IP रोटेशन, अनुमत IP सूचियाँ, उपयोग एनालिटिक्स, इनवॉइस और सहायता। वही ऑपरेशन एक REST API अगर आप कॉल स्वयं लिखना पसंद करते हैं।
फिर बस कहें
- Reddit OAuth ऐप के लिए एक समर्पित US IP खरीदें
- मेरी प्रॉक्सी सेवा के लिए 203.0.113.7 को अनुमत IP सूची में जोड़ें
- मेरी प्रॉक्सी सूची JSON में निर्यात करें
- आज सबसे अधिक त्रुटि दर वाली सेवाएँ देखें
- मेरी प्रॉक्सी सेवाओं की स्थिति और बिलिंग विवरण देखें
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
कॉन्फ़िगरेशन सहेजने के बाद Claude को पुनः प्रारंभ करें। इसके बाद FineProxy के 49 टूल उपलब्ध टूल सूची में दिखाई देंगे।
एजेंट क्या नहीं करेगा — आप कुछ भी पूछें
आपका पैसा खर्च करना
छह टूल बैलेंस को छूते हैं और छहों को
wallet:spend चाहिए। इसे कुंजी से हटा दें तो एजेंट बाकी सब चला सकता है।
कोट से अधिक भुगतान
हर खरीद में कोट का
expected_total_cents होता है। एक सेंट का भी अंतर होने पर कॉल अस्वीकार हो जाती है, और कुछ भी चार्ज नहीं होता।
मनमर्जी से रद्द करना
दो अपरिवर्तनीय टूल
confirm=true के बिना चलने से मना कर देते हैं। समाप्ति साइड इफ़ेक्ट के रूप में नहीं हो सकती।
दो बार शुल्क लेना
धन संबंधी कॉल में
idempotency_key लगता है। टाइमआउट के बाद पुनः प्रयास उसी शुल्क का निपटान करता है, दूसरा नहीं।
मैनुअल सेटअप
चरण-दर-चरण सेटअप गाइड के लिए अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउज़र या प्रॉक्सी ऐप चुनें।
सिस्टम
ब्राउज़र
ऐप्स
तेज़ी के लिए बना।
ट्रैफ़िक पर डेटा सीमा नहीं।
हमारे मानक रिमोट-सर्वर परीक्षणों में FineProxy ने 500 Mbps तक बनाए रखा। वेब स्क्रैपिंग कार्यभार में सीमा आमतौर पर लक्ष्य साइट की रेट लिमिट होती थी—प्रॉक्सी की नहीं।
परीक्षण विधि: 1,973,500 कनेक्शन प्रयास तथा एक प्रॉक्सी IP से अधिकतम 96 थ्रेड तक के समवर्ती रन।
500 Mbps
मानक रिमोट-सर्वर परीक्षणों में प्रति प्रॉक्सी
99.97%
1,973,500 अनुरोधों में स्थापित कनेक्शन
96
एक IP पर बिना गिरावट के समवर्ती थ्रेड
0
बैंडविड्थ सीमाएँ — हर योजना पर असीमित ट्रैफ़िक
समर्पित AMD EPYC
हमारे अपने सर्वर, पोर्ट के लिए कोई साझा-VPS पड़ोसी प्रतिस्पर्धा नहीं करता।
स्वयं के सबनेट
IP उन्हीं रेंज से आते हैं जो हमारे पास हैं, किसी अन्य प्रदाता से पुनर्विक्रित नहीं।
80 Gbps अपलिंक
प्रति सर्वर क्षमता का हेडरूम—किसी एक प्रॉक्सी सत्र का वादा नहीं।
Tier III / IV
हमारे सभी स्थानों पर अतिरिक्त पावर और कूलिंग वाले डेटा सेंटर।
वास्तविक थ्रूपुट रूट, गंतव्य, नेटवर्क की स्थिति और उपयोगकर्ता के उपकरण के कॉन्फ़िगरेशन व प्रदर्शन पर निर्भर करता है। 500 Mbps वाले होम इंटरनेट पर एक लैपटॉप ने व्यवहार में लगभग 468 Mbps हासिल किया, जबकि रिमोट सर्वर मानक परीक्षणों में 500 Mbps तक पहुँचे। यूरोप और अमेरिका में सही ढंग से कॉन्फ़िगर किए गए उच्च-प्रदर्शन सर्वरों के असाधारण परीक्षणों में थ्रूपुट 700 Mbps तक गया; यह प्रति-सत्र सामान्य परिणाम नहीं है।
इस पेज का हर दावा, दूसरों के शब्दों में।
प्रासंगिक ग्राहक प्रतिक्रिया, एक सत्यापित समीक्षा पूल से चुनी गई और मूल स्रोत से जुड़ी हुई।
अकाउंट संचालन
मैंने इसे 5+ वर्षों से उपयोग किया है और यह डेटा स्क्रैपिंग/सोशल नेटवर्क और किसी भी अन्य ऑटोमेशन प्रोजेक्ट्स के लिए काम करने के लिए शानदार प्रॉक्सी है - तेज़ रोटेटिंग IPs, लगभग सभी प्रॉक्सी अन्य प्रदाताओं की तरह ब्लॉक नहीं होते आदि। ग्राहक समर्थन भी काफी अच्छा है।
मैं इस सेवा के साथ एक साल से काम कर रहा हूँ और हमेशा सब कुछ ठीक रहता है, कोई प्रतिबंध या असहमति नहीं! उपयोग करने में आसान, कोई अनावश्यक फीचर्स नहीं, बस वही है जो चाहिए। मैं इसे शॉवर में करता हूँ! मुझे इस प्रॉक्सी में कोई कमी नहीं मिली।
API और एजेंट एक्सेस
वे लोग जिनके लिए प्रॉक्सी की आवश्यकता है और जटिल सेटअप नहीं करना चाहते, उनके लिए यह एक बहुत ही सुविधाजनक सेवा है। सब कुछ जल्दी शुरू हो जाता है, विभिन्न देश उपलब्ध हैं, और योजनाओं का पर्याप्त चयन है। मैंने विश्लेषण और स्वचालन कार्य के लिए प्रॉक्सी का उपयोग किया और परिणामों से पूरी तरह संतुष्ट था।
कीमत उचित है और प्रॉक्सी बिल्कुल ठीक काम करती हैं। API को सेट अप करना भी आसान है। इस कीमत पर इसकी सिफ़ारिश करना आसान है!
ट्रैफ़िक पर डेटा सीमा नहीं
शानदार प्रॉक्सी सेवा! उनके पास अलग-अलग प्रकार की प्रॉक्सी हैं, जिनमें बिना ट्रैफ़िक सीमा वाली रोटेटिंग प्रॉक्सी भी शामिल हैं। कीमतें किफ़ायती हैं और जियो-टार्गेटिंग के विकल्प उपलब्ध हैं। क्रिप्टो, PayPal या कार्ड से आसानी से भुगतान किया जा सकता है।
मैं यह नहीं कहूँगा कि कीमतें सबसे कम हैं, लेकिन असीमित ट्रैफिक और अधिकतम गति को नकारा नहीं जा सकता। समर्थन सेवा ने मुझे व्यक्तिगत रूप से निराश नहीं किया – हमेशा संपर्क में, हमेशा प्रासंगिक, विनम्र और बिना किसी झंझट के। मैं पैकेज का उपयोग 30 दिनों से कर रहा हूँ, यूरोपीय पतों के लिए, दूसरा वर्ष पहले से ही। भुगतान करने के बाद, सब कुछ तुरंत होता है। मैंने मिलाने की कोशिश नहीं की, मेरे लिए यह पर्याप्त है।
क्या मैं API एक्सेस के लिए पेमेंट किए बिना स्क्रैप कर सकता हूँ?हाँ
हाँ, लेकिन फ्री API टियर (बिना OAuth) आपको IP के अनुसार ट्रैक करके प्रति मिनट केवल 10 रिक्वेस्ट देता है। OAuth (सेटअप मुफ़्त है) के साथ, आपको प्रति ऐप प्रति मिनट 60 मिलती हैं। 2023 के API प्राइसिंग बदलावों के बाद, Reddit ने व्यक्तिगत और गैर-व्यावसायिक उपयोग के लिए फ्री OAuth टियर उपलब्ध रखा, इसलिए व्यक्तिगत डेवलपर्स और छोटे प्रोजेक्ट्स प्रभावित नहीं होते। हर अतिरिक्त OAuth ऐप जो अपनी प्रॉक्सी पर है, आपकी कुल क्षमता में प्रति मिनट 60 और रिक्वेस्ट जोड़ता है। अधिकांश डेटा कलेक्शन के लिए, फ्री ऑथेंटिकेटेड API और कुछ डेडिकेटेड प्रॉक्सी पर्याप्त हैं — एलिवेटेड एक्सेस के लिए भुगतान की ज़रूरत नहीं।
Reddit लिंक किए गए अकाउंट्स को कैसे पहचानता है?कई सिग्नल
मुख्य रूप से IP एड्रेस और ब्राउज़र फ़िंगरप्रिंट के ज़रिए। अगर दो अकाउंट एक ही IP, कुकीज़, टाइमज़ोन या स्क्रीन रेज़ॉल्यूशन शेयर करते हैं — तो वे लिंक हो जाते हैं। बिहेवियर पैटर्न भी मायने रखते हैं: मिलती-जुलती पोस्टिंग शेड्यूल, वही subreddits, एक-दूसरे के कंटेंट पर वोटिंग। हर अकाउंट के लिए अलग प्रॉक्सी और अलग ब्राउज़र प्रोफ़ाइल इनमें से ज़्यादातर सिग्नल तोड़ देता है।
क्या डेटासेंटर प्रॉक्सी से मेरा अकाउंट बैन हो सकता है?गतिविधि पर निर्भर
ब्राउज़िंग और पढ़ने के लिए — नहीं। एक्टिव पोस्टिंग और कमेंटिंग के लिए — रिस्क बढ़ता है। जब अकाउंट एक्टिवली एंगेज कर रहे होते हैं तो Reddit के स्पैम फ़िल्टर डेटासेंटर रेंज पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। अकाउंट से जुड़े किसी भी काम के लिए ISP प्रॉक्सी ज़्यादा सेफ़ हैं। API स्क्रैपिंग और सिंपल एक्सेस के लिए डेटासेंटर प्रॉक्सी ठीक हैं।
PRAW के लिए प्रॉक्सी कैसे सेटअप करें?HTTPS_PROXY सेट करें
अपनी स्क्रिप्ट रन करने से पहले HTTPS_PROXY एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करें: HTTPS_PROXY=http://your-proxy-address:port python your_script.py PRAW Reddit के साथ सिर्फ़ HTTPS पर कम्युनिकेट करता है, इसलिए यह सिंगल वेरिएबल सभी रिक्वेस्ट को कवर कर लेता है। अगर आपकी प्रॉक्सी ऑथेंटिकेशन यूज़ करती है, तो URL में क्रेडेंशियल्स शामिल करें: http://user:pass@address:port। FineProxy के HTTPS प्रॉक्सी हर IP के साथ डेडिकेटेड SSL सर्टिफ़िकेट देते हैं, जिससे हर कनेक्शन बॉक्स से बाहर आते ही ठीक से एन्क्रिप्टेड होता है।
क्या एक्सेस के लिए फ्री वेब प्रॉक्सी इस्तेमाल करना सुरक्षित है?लॉगिन हेतु नहीं
क्विक, वन-टाइम एक्सेस के लिए — आमतौर पर ठीक है। रेगुलर यूज़ या अकाउंट लॉगिन वाली किसी भी चीज़ के लिए — नहीं। फ्री प्रॉक्सी आपका ट्रैफ़िक लॉग कर सकते हैं, ऐड इंजेक्ट कर सकते हैं, या आपका असली IP लीक कर सकते हैं। लगातार एक्सेस के लिए, एक सस्ती डेडिकेटेड प्रॉक्सी ज़्यादा भरोसेमंद और प्राइवेट रहती है।
क्या मैं Reddit मोबाइल ऐप के साथ प्रॉक्सी इस्तेमाल कर सकता हूँ?OS सेट करें
आधिकारिक Reddit ऐप में बिल्ट-इन प्रॉक्सी सेटिंग नहीं है। इसके ट्रैफ़िक को प्रॉक्सी के ज़रिए रूट करने के लिए, OS लेवल पर प्रॉक्सी कॉन्फ़िगर करें: Android पर, अपनी Wi-Fi नेटवर्क सेटिंग्स खोलें और प्रॉक्सी एड्रेस और पोर्ट दर्ज करें; iOS पर, Settings → Wi-Fi → आपका नेटवर्क → Configure Proxy पर जाएँ। SOCKS5 प्रॉक्सी के लिए, आपको एक थर्ड-पार्टी ऐप की ज़रूरत होगी (जैसे Android पर Drony या iOS पर Shadowrocket) जो सभी डिवाइस ट्रैफ़िक को टनल करे। एक बार सिस्टम-लेवल प्रॉक्सी एक्टिव हो जाने पर, Reddit ऐप — और हर दूसरा ऐप — इसे ऑटोमैटिकली इस्तेमाल करेगा। दोनों प्लेटफ़ॉर्म पर विस्तृत सेटअप निर्देशों के लिए, हमारा Integration hub देखें।