Reddit için proxy
Reddit için tasarlanmış IPv4 proxy'leri: PRAW ile uyumlu, HTTP/HTTPS/SOCKS5 desteği ve her biri dakikada 60 istek kapasitesiyle birden fazla OAuth uygulamasına ölçeklenebilir. Ödeme sonrası otomatik teslimat, sınırsız trafik ve API erişimi.
Proxy planınızı oluşturun.
Tam iş yükünüze göre bir plan oluşturun. Proxy türünü, konumları, IP hacmini, fatura dönemini ve isteğe bağlı UDP desteğini seçin—fiyat anında güncellenir.
Güncel planlar yükleniyor…
Temel plan fiyatına 50% ekler. SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) üzerinden çalışır — oyun, VoIP ve yayın için.
Proxy satın almanın dört yolu.
Biri bu iş yüküne uyar.
Tüm FineProxy adresleri IPv4 kullanır. Veri merkezi, özel ve ISP proxy’leri plan süresi boyunca statik kalır; dönüşümlü proxy’ler her istekte değişir. Statik planlara sınırsız trafik dahildir. Vurgulanan seçenek bu sayfanın birincil kullanım alanına uyar: Özel.
|Paket veri merkeziBloklar halinde satılır, paylaşımlı
|Burada önerilirÖzelKişisel, tek bir IP'den
|ISPStatik, ISP'ye kayıtlı adresler
|DönenAPI kredisiyle faturalandırılır
|En uygun
|Yüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.
|Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.
|ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.
|Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.
|Adres başına kişi
|En fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.
|1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.
|En fazla 5
|Paylaşımlı havuz
|Platform güveni
|StandartVeri merkezi ASN
|Yüksek — özel kullanım
|Yüksek — ISP kayıtlı
|Havuza göre değişir
|Başlangıç fiyatı
|$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık
|$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.
|$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Minimum sipariş
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2.5M kredi
|Adres süresi
|Dönem boyunca statik
|Dönem boyunca statik
|Dönem boyunca statik
|İstekte değişir
|Bant genişliği
|Kotasız
|Kotasız
|Kotasız
|KredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.
|UDP / sesli aramalar
|İsteğe bağlı eklenti
|İsteğe bağlı eklenti
|İsteğe bağlı eklenti
|Kullanılamaz
|Protokoller
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Kimlik doğrulama
|İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
|İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
|İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
|API anahtarı
|Planları görüntüleyin
|Özel proxy planlarını görüntüleyin
|ISP planlarını görüntüleyin
|Planları görüntüleyin
Özel
Kişisel, tek bir IP'den
Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.
1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.
Yüksek — özel kullanım
$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.
1 IP
Dönem boyunca statik
Kotasız
İsteğe bağlı eklenti
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
Paket veri merkezi
Bloklar halinde satılır, paylaşımlı
Yüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.
En fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.
StandartVeri merkezi ASN
$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık
100 IP
Dönem boyunca statik
Kotasız
İsteğe bağlı eklenti
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
ISP
Statik, ISP'ye kayıtlı adresler
ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.
En fazla 5
Yüksek — ISP kayıtlı
$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık
100 IP
Dönem boyunca statik
Kotasız
İsteğe bağlı eklenti
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
Dönen
API kredisiyle faturalandırılır
Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.
Paylaşımlı havuz
Havuza göre değişir
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2.5M kredi
İstekte değişir
KredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.
Kullanılamaz
HTTP, SOCKS5
API anahtarı
48 saatlik proxy’ler
Görevinize uygun bir plan oluşturun ve proxy’leri gerçek kullanımda test edin. Seçtiğiniz yapılandırma için 48 saatlik ödeme yapın; fiyat kurulum sırasında hesaplanır.
Öne çıkan proxy konumları
FineProxy müşterilerinin en sık seçtiği sekiz proxy konumu.
Bir kez bağlanın.
Sonra sorun yeter.
FineProxy yerel bir MCP sunucusu: aracınıza tek bir URL yapıştırın, 49 kontrol paneli aracı kazansın — satın alma, yenilemeler, IP rotasyonu, izin verilen IP listeleri, kullanım analitikleri, faturalar ve destek. Aynı işlemler bir REST API çağrıları kendiniz yazmayı tercih ediyorsanız.
Sonra şöyle deyin
- Reddit OAuth uygulaması için tek bir özel ABD IP'si satın alın
- Proxy hizmetim için 203.0.113.7 adresini izin verilen IP listesine ekleyin
- Proxy listemi JSON olarak dışa aktarın
- Bugün en yüksek hata oranına sahip hizmetleri görüntüleyin
- Proxy hizmetlerimin durumunu ve fatura ayrıntılarını görüntüleyin
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Yapılandırmayı kaydettikten sonra Claude'u yeniden başlatın. FineProxy'nin 49 aracı ardından kullanılabilir araç listesinde görünür.
Ajanın yapmayacağı şeyler — ne isterseniz isteyin
Paranızı harcamak
Altı araç bakiyeye dokunur ve altısının da
wallet:spend izni gerekir. Bunu anahtardan çıkarırsanız ajan diğer her şeyi çalıştırabilir.
Teklif edilenden fazla ödeme
Her satın alma, teklifteki
expected_total_cents değerini taşır. Bir sent sapma olursa çağrı reddedilir ve hiçbir ücret alınmaz.
Keyfi iptal
Geri alınamaz iki araç,
confirm=true olmadan çalışmayı reddeder. Sonlandırma yan etki olarak gerçekleşemez.
Çift tahsilat
Para hareketi çağrıları bir
idempotency_key ister. Zaman aşımından sonraki yeniden deneme aynı tahsilatı sonuçlandırır, ikincisini değil.
Manuel kurulum
Adım adım kurulum rehberi için işletim sisteminizi, tarayıcınızı veya proxy uygulamanızı seçin.
Sistemler
Tarayıcılar
Uygulamalar
Hız için tasarlandı.
Trafik asla ölçülmez.
FineProxy, standart uzak sunucu testlerimizde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Web veri kazıma iş yüklerinde tavan genellikle hedef sitenin hız limitiydi—proxy'nin değil.
Test yöntemi: 1,973,500 bağlantı denemesi artı tek bir proxy IP üzerinden 96 iş parçacığına kadar eşzamanlı çalıştırmalar.
500 Mbps
standart uzak sunucu testlerinde proxy başına
99.97%
oranında bağlantı 1,973,500 istekte kuruldu
96
tek IP'de performans kaybı olmadan eşzamanlı iş parçacığı
0
bant genişliği limiti — her planda sınırsız trafik
Özel AMD EPYC
Kendi sunucularımız; bağlantı noktası için yarışan paylaşımlı VPS komşusu yok.
Kendi alt ağlarımız
IP'ler başka bir sağlayıcıdan yeniden satılmaz; kendi elimizdeki aralıklardan gelir.
80 Gbps uplink
Sunucu başına kapasite payı—tek bir proxy oturumu için taahhüt değil.
Tier III / IV
Konumlarımızda yedekli güç ve soğutmalı veri merkezleri.
Gerçek aktarım hızı rota, hedef, ağ koşulları ile kullanıcının ekipman yapılandırması ve performansına bağlıdır. 500 Mbps ev interneti kullanan bir dizüstü bilgisayar uygulamada yaklaşık 468 Mbps'ye ulaşırken, uzak sunucular standart testlerde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Avrupa ve ABD'de doğru yapılandırılmış yüksek performanslı sunuculardaki istisnai testlerde aktarım 700 Mbps'ye kadar çıktı; bu, oturum başına tipik bir sonuç değildir.
Bu sayfadaki her iddia, başkalarının sözleriyle.
Tek bir doğrulanmış yorum havuzundan seçilmiş, özgün kaynağına bağlı ilgili müşteri geri bildirimleri.
Hesap çalıştırma
5 yılı aşkın süredir kullanıyorum; veri kazıma, sosyal ağlar ve diğer tüm otomasyon projelerinde çalışmak için harika proxy’ler sunuyor: hızlı dönen IP’ler, diğer sağlayıcıların aksine proxy’lerin neredeyse hiçbiri engellenmiyor vb. Ayrıca müşteri desteği de oldukça iyi.
Bir yılı aşkın süredir bu hizmetle çalışıyorum ve her şey her zaman yolunda, yasak veya anlaşmazlık yok! Kullanımı kolay, gereksiz özellik yok, ihtiyaç duyulan her şey var. Bunu duşta yapıyorum! Bu proxy’de hiçbir kusur bulamadım.
API ve ajan erişimi
Karmaşık kurulumlarla uğraşmadan proxy kullanmak isteyenler için çok kullanışlı bir hizmet. Her şey hızla başlıyor, çeşitli ülkeler mevcut ve yeterli sayıda plan seçeneği var. Proxy’yi analiz ve otomasyon işlerinde kullandım ve sonuçlardan tamamen memnun kaldım
Fiyat makul ve proxy’ler gayet iyi çalışıyor. API kısmının kurulumu da kolay. Bu fiyata rahatlıkla tavsiye ederim!
Trafik asla ölçülmez
Harika bir proxy hizmeti! Trafik sınırı olmayan dönen proxy’ler de dâhil olmak üzere farklı proxy türleri sunuyorlar. Uygun fiyatları ve coğrafi hedefleme seçenekleri var. Kripto para, PayPal veya kartla kolayca ödeme yapılabiliyor.
Fiyatların en düşük olduğunu söylemeyeceğim ama sınırsız trafik ve en yüksek hız inkâr edilemez. Destek hizmeti şahsen beni hayal kırıklığına uğratmadı — her zaman iletişimde, her zaman konuya hâkim, kibar ve telaşsız. 30 günlük paketi ve Avrupa adreslerini ikinci yıldır kullanıyorum. Ödemeden sonra her şey anında gerçekleşiyor. Mix’i denemedim, benim için bu kadarı yeterli.
API'ye erişim için ödemeden scraping yapabilir miyim?Evet
Evet, ancak ücretsiz API katmanı (OAuth olmadan) IP bazında izlenen yalnızca dakikada 10 istek verir. OAuth ile (kurulumu ücretsiz) uygulama başına dakikada 60 istek alırsınız. 2023 API fiyatlandırma değişikliklerinin ardından Reddit, ücretsiz OAuth katmanını kişisel ve ticari olmayan kullanım için erişilebilir bıraktı; bu sayede bireysel geliştiriciler ve küçük projeler bundan etkilenmedi. Kendi proxy'si üzerinden yönlendirilen her bir ek OAuth uygulaması, toplam kapasitenize dakikada 60 istek daha ekler. Çoğu veri toplama işlemi için ücretsiz kimlik doğrulamalı API artı birkaç özel proxy yeterlidir — yükseltilmiş erişim için ödeme yapmanıza gerek yoktur.
Reddit bağlantılı hesapları nasıl tespit eder?Birden fazla sinyal
Öncelikle IP adresi ve tarayıcı parmak izi üzerinden. İki hesap aynı IP'yi, çerezleri, saat dilimini veya ekran çözünürlüğünü paylaşıyorsa — birbirine bağlanır. Davranış kalıpları da önemlidir: benzer paylaşım programları, aynı subreddit'
Veri merkezi proxy'si kullanırsam hesabım yasaklanır mı?Etkinliğe bağlı
Tarama ve okuma için — hayır. Aktif paylaşım ve yorum yapma için — riski artırır. Reddit'in spam filtreleri, hesaplar aktif olarak etkileşim kurduğunda veri merkezi IP aralıklarına daha yakından dikkat eder. Bir hesaba bağlı herhangi bir işlem için ISP proxy'leri daha güvenlidir. Veri merkezi proxy'leri API scraping ve basit erişim için uygundur.
PRAW için nasıl proxy kurabilirim?HTTPS_PROXY ayarlayın
Script'inizi çalıştırmadan önce HTTPS_PROXY ortam değişkenini ayarlayın: HTTPS_PROXY=http://your-proxy-address:port python your_script.py PRAW, Reddit ile yalnızca HTTPS üzerinden iletişim kurar, bu nedenle bu tek değişken tüm istekleri kapsar. Proxy'niz kimlik doğrulama kullanıyorsa, kimlik bilgilerini URL'ye dahil edin: http://user:pass@address:port. FineProxy'nin HTTPS proxy'leri, her IP için özel bir SSL sertifikasıyla birlikte gelir, böylece her bağlantı kutudan çıktığı haliyle düzgün şekilde şifrelenir.
Reddit erişimi için ücretsiz web proxy'leri kullanmak güvenli midir?Giriş için değil
Hızlı, tek seferlik erişim için — genellikle sorun olmaz. Düzenli kullanım veya hesap girişi gerektiren herhangi bir şey için — kullanmayın. Ücretsiz proxy'ler trafiğinizi kaydedebilir, reklam enjekte edebilir veya gerçek IP'nizi sızdırabilir. Tutarlı erişim için ucuz bir özel proxy daha güvenilir ve gizlidir.
Reddit mobil uygulamasıyla proxy kullanabilir miyim?İşletim sistemini yapılandırın
Resmi Reddit uygulamasında yerleşik bir proxy ayarı yoktur. Trafiğini bir proxy üzerinden yönlendirmek için proxy'yi işletim sistemi düzeyinde yapılandırın: Android'de Wi-Fi ağ ayarlarınızı açın ve proxy adresini ile portunu girin; iOS'ta Ayarlar → Wi-Fi → ağınız → Proxy Yapılandır yolunu izleyin. SOCKS5 proxy'ler için tüm cihaz trafiğini tünelleyen üçüncü taraf bir uygulamaya (Android'de Drony veya iOS'ta Shadowrocket gibi) ihtiyacınız olacaktır. Sistem düzeyinde proxy etkinleştirildiğinde, Reddit uygulaması — ve diğer tüm uygulamalar — bunu otomatik olarak kullanır. Her iki platformda da ayrıntılı kurulum talimatları için Entegrasyon merkezimizi inceleyin.