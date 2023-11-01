Reddit için proxy

Evet, ancak ücretsiz API katmanı (OAuth olmadan) IP bazında izlenen yalnızca dakikada 10 istek verir. OAuth ile (kurulumu ücretsiz) uygulama başına dakikada 60 istek alırsınız. 2023 API fiyatlandırma değişikliklerinin ardından Reddit, ücretsiz OAuth katmanını kişisel ve ticari olmayan kullanım için erişilebilir bıraktı; bu sayede bireysel geliştiriciler ve küçük projeler bundan etkilenmedi. Kendi proxy'si üzerinden yönlendirilen her bir ek OAuth uygulaması, toplam kapasitenize dakikada 60 istek daha ekler. Çoğu veri toplama işlemi için ücretsiz kimlik doğrulamalı API artı birkaç özel proxy yeterlidir — yükseltilmiş erişim için ödeme yapmanıza gerek yoktur.