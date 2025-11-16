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Windows proxy ayarları
i hızlı ve kolay bir şekilde yapılandırın.
Windows 10 & 11'de proxy sunucusu nasıl kurulur
Başlamadan önce proxy'yi ne için kullanmak istediğinize karar verin—bu, Windows'ta en iyi kurulum yöntemini belirler. 1. Statik IP adresine sahip bir iş bilgisayarı kullanıyorsanız ve yalnızca temel proxy desteğine ihtiyacınız varsa, proxy ayarlarını Windows ayarları üzerinden yapılandırabilirsiniz. Bu seçeneğin sınırlı olduğunu ve basit HTTP kullanım senaryolarının ötesinde güvenilir şekilde çalışmayabileceğini unutmayın. 2. Amacınız genel web taraması (web siteleri, video akışı, mesajlaşma araçları vb.) ise en kararlı yaklaşım proxy'yi doğrudan tarayıcınızda yapılandırmaktır. Bu genellikle günlük gezinme için en iyi seçenektir. Proxy nasıl ayarlanır: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari, Opera, Brave, Vivaldi. 3. Belirli uygulama ve tarayıcıları proxy üzerinden yönlendirirken diğerlerini doğrudan bağlantıda tutmak gibi hassas bir kontrol istiyorsanız, Windows'ta en iyi çözüm Proxifier. Gelişmiş yönlendirme için en güvenilir kurulumu sunar, ancak ücretli bir uygulamadır.
⚠️ Not: Windows'un yerleşik proxy ayarları sınırlıdır ve tutarsız çalışabilir. Kararlı bir kurulum için Proxy Switcher, Proxifier veya ProxyCap gibi özel bir proxy yöneticisi kullanmanızı şiddetle öneriyoruz; özellikle SOCKS5, kullanıcı adı/şifre kimlik doğrulaması, UDP veya uygulamaya özel yönlendirme ihtiyacınız varsa.
Klasik proxy kurulumu
Windows proxy ayarlarını açın
şuraya gidin: Ayarlar → Ağ ve İnternet → Proxy Manuel proxy kurulumu bölümüne gidin
Proxy Bilgilerinizi Girin
"proxy sunucusu kullan" seçeneğini etkinleştirin ve şunları girin: Adres: proxy IP adresiniz veya ana bilgisayar adınız Port: proxy port numaranız (HTTP proxy için 8080 portunu kullanın)
Bu, Windows'un yerleşik proxy ayarlarının az çok tutarlı şekilde çalıştığı tek yapılandırmadır. Ne yazık ki Windows, diğer proxy portlarını veya protokollerini yerel ayarları üzerinden güvenilir bir şekilde desteklememektedir. Daha sorunsuz bir deneyim ve daha iyi kararlılık için özel bir proxy yöneticisi kullanmanızı şiddetle öneriyoruz—bu araçlar proxy yapılandırmasını çok daha kolay hâle getirir ve bağlantı sorunlarını önlemeye yardımcı olur.
Önerilen Kurulum: Proxifier (Sistem Genelinde + Uygulama Yönlendirme)
SOCKS5, kullanıcı adı/şifre kimlik doğrulaması veya daha güvenilir proxy performansına ihtiyacınız varsa proxy'nizi şu araç üzerinden yapılandırmanızı öneriyoruz: Proxifier. Bu araç, proxy'yi sistem genelinde çalıştırmanıza ve hangi uygulamaların proxy üzerinden, hangilerinin doğrudan (proxy olmadan) bağlanacağını seçmenize olanak tanır. Windows'ta tam işlevsellik ve kararlı yönlendirme için en kolay yöntem budur.
proxifier'i kurun ve çalıştırın
Proxifier'ın en son sürümünü resmi web sitesinden indirin. yükleyiciyi çalıştırın ve kurulumu tamamlayın → proxifier'i başlatın ardından Profil → Proxy Sunucuları… bölümüne gidin.
bir sOCKS5 proxy sunucusu eklemek
proxy sunucuları penceresinde ekle'ye tıklayın adres alanına proxy IP'nizi veya ana bilgisayar adınızı girin (port olarak şunu kullanın: 1080 bir SOCKS5 proxy için) Seçiniz SOCKS5 protokolünü seçin ve etkinleştirin Kimlik Doğrulama Aktif proxy hizmetiniz için kullanıcı adı ve şifreyi girin (hesap şifreniz değil). Hizmetlerinizi müşteri alanınızda bulabilirsiniz: https://fineproxy.org/account_new/dashboard
sistem genelinde tünellemeyi etkinleştirme
tüm giden trafiği sOCKS5 proxy'niz üzerinden yönlendirmek için Default kuralını güncelleyin: Profile → Proxification Rules… sekmesine gidin. Default kuralını seçin, ardından Action açılır menüsünden proxy'nizi seçin OK'e tıklayın
yalnızca seçili uygulama'leri yönlendirme
proxy'yi yalnızca belirli programlar için kullanıp diğerlerini doğrudan bağlantıda tutabilirsiniz: Profile → Proxification Rules… → Add yolunu açın Applications altında, Browse düğmesine tıklayın ve proxy üzerinden yönlendirmek istediğiniz uygulamanın çalıştırılabilir dosyasını (.exe) seçin. Action altında, proxy'yi seçin, ardından kullanmak istediğiniz proxy sunucusunu işaretleyip kaydetmek için OK düğmesine tıklayın.
bu işlemi proxy kullanması gereken herhangi bir uygulama için tekrarlayabilirsiniz. proxifier kuralları yukarıdan aşağıya doğru işler. uygulama'ya özel kuralları varsayılan kuralın üzerine yerleştirin.
Windows 10 & 11'de proxy nasıl devre dışı bırakılır (kapatılır) ve "Proxy yok" nasıl ayarlanır?
Windows 11'de proxy'yi nasıl devre dışı bırakacağınızı arıyorsanız, şunu açın: Ayarlar → Ağ ve İnternet → Proxy. “Ayarları otomatik olarak algıla” seçeneğini kapatın ve “Proxy sunucusu kullan” seçeneğini devre dışı bırakın. Bu işlem, Windows'ta proxy'yi tamamen devre dışı bırakarak doğrudan internet bağlantısını geri yükler.
Windows bu ağın proxy ayarlarını otomatik olarak algılayamadı — nasıl düzeltilir?
“windows proxy ayarlarını otomatik olarak algılayamıyor” genellikle hatalı otomatik yapılandırma nedeniyle ortaya çıkar. Açık Denetim Masası → İnternet Seçenekleri → Bağlantılar → LAN ayarları ve “Ayarları otomatik olarak algıla” seçeneğini devre dışı bırakın, ardından değişiklikleri uygulayın ve ağ bağlantısını yeniden başlatın.
48 saatlik proxy’ler
Görevinize uygun bir plan oluşturun ve proxy’leri gerçek kullanımda test edin. Seçtiğiniz yapılandırma için 48 saatlik ödeme yapın; fiyat kurulum sırasında hesaplanır.