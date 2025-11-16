Windows 10 & 11'de proxy sunucusu nasıl kurulur

Başlamadan önce proxy'yi ne için kullanmak istediğinize karar verin—bu, Windows'ta en iyi kurulum yöntemini belirler. 1. Statik IP adresine sahip bir iş bilgisayarı kullanıyorsanız ve yalnızca temel proxy desteğine ihtiyacınız varsa, proxy ayarlarını Windows ayarları üzerinden yapılandırabilirsiniz. Bu seçeneğin sınırlı olduğunu ve basit HTTP kullanım senaryolarının ötesinde güvenilir şekilde çalışmayabileceğini unutmayın. 2. Amacınız genel web taraması (web siteleri, video akışı, mesajlaşma araçları vb.) ise en kararlı yaklaşım proxy'yi doğrudan tarayıcınızda yapılandırmaktır. Bu genellikle günlük gezinme için en iyi seçenektir. Proxy nasıl ayarlanır: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari, Opera, Brave, Vivaldi. 3. Belirli uygulama ve tarayıcıları proxy üzerinden yönlendirirken diğerlerini doğrudan bağlantıda tutmak gibi hassas bir kontrol istiyorsanız, Windows'ta en iyi çözüm Proxifier. Gelişmiş yönlendirme için en güvenilir kurulumu sunar, ancak ücretli bir uygulamadır.

⚠️ Not: Windows'un yerleşik proxy ayarları sınırlıdır ve tutarsız çalışabilir. Kararlı bir kurulum için Proxy Switcher, Proxifier veya ProxyCap gibi özel bir proxy yöneticisi kullanmanızı şiddetle öneriyoruz; özellikle SOCKS5, kullanıcı adı/şifre kimlik doğrulaması, UDP veya uygulamaya özel yönlendirme ihtiyacınız varsa.

Klasik proxy kurulumu

Step 1 Windows proxy ayarlarını açın şuraya gidin: Ayarlar → Ağ ve İnternet → Proxy Manuel proxy kurulumu bölümüne gidin Click the image to view it in full size.

Step 2 Proxy Bilgilerinizi Girin "proxy sunucusu kullan" seçeneğini etkinleştirin ve şunları girin: Adres: proxy IP adresiniz veya ana bilgisayar adınız Port: proxy port numaranız (HTTP proxy için 8080 portunu kullanın) Click the image to view it in full size.

Bu, Windows'un yerleşik proxy ayarlarının az çok tutarlı şekilde çalıştığı tek yapılandırmadır. Ne yazık ki Windows, diğer proxy portlarını veya protokollerini yerel ayarları üzerinden güvenilir bir şekilde desteklememektedir. Daha sorunsuz bir deneyim ve daha iyi kararlılık için özel bir proxy yöneticisi kullanmanızı şiddetle öneriyoruz—bu araçlar proxy yapılandırmasını çok daha kolay hâle getirir ve bağlantı sorunlarını önlemeye yardımcı olur.

Önerilen Kurulum: Proxifier (Sistem Genelinde + Uygulama Yönlendirme)

SOCKS5, kullanıcı adı/şifre kimlik doğrulaması veya daha güvenilir proxy performansına ihtiyacınız varsa proxy'nizi şu araç üzerinden yapılandırmanızı öneriyoruz: Proxifier. Bu araç, proxy'yi sistem genelinde çalıştırmanıza ve hangi uygulamaların proxy üzerinden, hangilerinin doğrudan (proxy olmadan) bağlanacağını seçmenize olanak tanır. Windows'ta tam işlevsellik ve kararlı yönlendirme için en kolay yöntem budur.

Step 1 proxifier'i kurun ve çalıştırın Proxifier'ın en son sürümünü resmi web sitesinden indirin. yükleyiciyi çalıştırın ve kurulumu tamamlayın → proxifier'i başlatın ardından Profil → Proxy Sunucuları… bölümüne gidin. Click the image to view it in full size.

Step 2 bir sOCKS5 proxy sunucusu eklemek proxy sunucuları penceresinde ekle'ye tıklayın adres alanına proxy IP'nizi veya ana bilgisayar adınızı girin (port olarak şunu kullanın: 1080 bir SOCKS5 proxy için) Seçiniz SOCKS5 protokolünü seçin ve etkinleştirin Kimlik Doğrulama Aktif proxy hizmetiniz için kullanıcı adı ve şifreyi girin (hesap şifreniz değil). Hizmetlerinizi müşteri alanınızda bulabilirsiniz: https://fineproxy.org/account_new/dashboard Click the image to view it in full size.

Step 3 sistem genelinde tünellemeyi etkinleştirme tüm giden trafiği sOCKS5 proxy'niz üzerinden yönlendirmek için Default kuralını güncelleyin: Profile → Proxification Rules… sekmesine gidin. Default kuralını seçin, ardından Action açılır menüsünden proxy'nizi seçin OK'e tıklayın Click the image to view it in full size.

Step 4 yalnızca seçili uygulama'leri yönlendirme proxy'yi yalnızca belirli programlar için kullanıp diğerlerini doğrudan bağlantıda tutabilirsiniz: Profile → Proxification Rules… → Add yolunu açın Applications altında, Browse düğmesine tıklayın ve proxy üzerinden yönlendirmek istediğiniz uygulamanın çalıştırılabilir dosyasını (.exe) seçin. Action altında, proxy'yi seçin, ardından kullanmak istediğiniz proxy sunucusunu işaretleyip kaydetmek için OK düğmesine tıklayın. Click the image to view it in full size.