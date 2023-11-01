Janitor AI için Proxy
Janitor AI relay sunucuları için IPv4 veri merkezi proxy'leri: HTTP/HTTPS/SOCKS5, OpenAI/Anthropic hız sınırlarından ve anahtar iptalinden kaçınmak için adanmış IP'ler.
Proxy planınızı oluşturun.
Tam iş yükünüze göre bir plan oluşturun. Proxy türünü, konumları, IP hacmini, fatura dönemini ve isteğe bağlı UDP desteğini seçin—fiyat anında güncellenir.
Güncel planlar yükleniyor…
Temel plan fiyatına 50% ekler. SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) üzerinden çalışır — oyun, VoIP ve yayın için.
Proxy satın almanın dört yolu.
Biri bu iş yüküne uyar.
Tüm FineProxy adresleri IPv4 kullanır. Veri merkezi, özel ve ISP proxy’leri plan süresi boyunca statik kalır; dönüşümlü proxy’ler her istekte değişir. Statik planlara sınırsız trafik dahildir. Vurgulanan seçenek bu sayfanın birincil kullanım alanına uyar: Özel.
|Paket veri merkeziBloklar halinde satılır, paylaşımlı
|Burada önerilirÖzelKişisel, tek bir IP'den
|ISPStatik, ISP'ye kayıtlı adresler
|DönenAPI kredisiyle faturalandırılır
|En uygun
|Yüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.
|Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.
|ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.
|Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.
|Adres başına kişi
|En fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.
|1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.
|En fazla 5
|Paylaşımlı havuz
|Platform güveni
|StandartVeri merkezi ASN
|Yüksek — özel kullanım
|Yüksek — ISP kayıtlı
|Havuza göre değişir
|Başlangıç fiyatı
|$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık
|$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.
|$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Minimum sipariş
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2.5M kredi
|Adres süresi
|Dönem boyunca statik
|Dönem boyunca statik
|Dönem boyunca statik
|İstekte değişir
|Bant genişliği
|Kotasız
|Kotasız
|Kotasız
|KredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.
|UDP / sesli aramalar
|İsteğe bağlı eklenti
|İsteğe bağlı eklenti
|İsteğe bağlı eklenti
|Kullanılamaz
|Protokoller
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Kimlik doğrulama
|İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
|İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
|İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
|API anahtarı
|Planları görüntüleyin
|Özel proxy planlarını görüntüleyin
|ISP planlarını görüntüleyin
|Planları görüntüleyin
Özel
Kişisel, tek bir IP'den
Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.
1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.
Yüksek — özel kullanım
$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.
1 IP
Dönem boyunca statik
Kotasız
İsteğe bağlı eklenti
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
Paket veri merkezi
Bloklar halinde satılır, paylaşımlı
Yüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.
En fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.
StandartVeri merkezi ASN
$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık
100 IP
Dönem boyunca statik
Kotasız
İsteğe bağlı eklenti
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
ISP
Statik, ISP'ye kayıtlı adresler
ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.
En fazla 5
Yüksek — ISP kayıtlı
$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık
100 IP
Dönem boyunca statik
Kotasız
İsteğe bağlı eklenti
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
Dönen
API kredisiyle faturalandırılır
Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.
Paylaşımlı havuz
Havuza göre değişir
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2.5M kredi
İstekte değişir
KredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.
Kullanılamaz
HTTP, SOCKS5
API anahtarı
48 saatlik proxy’ler
Görevinize uygun bir plan oluşturun ve proxy’leri gerçek kullanımda test edin. Seçtiğiniz yapılandırma için 48 saatlik ödeme yapın; fiyat kurulum sırasında hesaplanır.
Öne çıkan proxy konumları
FineProxy müşterilerinin en sık seçtiği sekiz proxy konumu.
Bir kez bağlanın.
Sonra sorun yeter.
FineProxy yerel bir MCP sunucusu: aracınıza tek bir URL yapıştırın, 49 kontrol paneli aracı kazansın — satın alma, yenilemeler, IP rotasyonu, izin verilen IP listeleri, kullanım analitikleri, faturalar ve destek. Aynı işlemler bir REST API çağrıları kendiniz yazmayı tercih ediyorsanız.
Sonra şöyle deyin
- Bir Janitor AI röle sunucusu için bir özel veri merkezi IP'si satın alın
- Proxy hizmetim için 203.0.113.7 adresini izin verilen IP listesine ekleyin
- Proxy listemi JSON olarak dışa aktarın
- Bugün en yüksek hata oranına sahip hizmetleri görüntüleyin
- Proxy hizmetlerimin durumunu ve fatura ayrıntılarını görüntüleyin
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Yapılandırmayı kaydettikten sonra Claude'u yeniden başlatın. FineProxy'nin 49 aracı ardından kullanılabilir araç listesinde görünür.
Ajanın yapmayacağı şeyler — ne isterseniz isteyin
Paranızı harcamak
Altı araç bakiyeye dokunur ve altısının da
wallet:spend izni gerekir. Bunu anahtardan çıkarırsanız ajan diğer her şeyi çalıştırabilir.
Teklif edilenden fazla ödeme
Her satın alma, teklifteki
expected_total_cents değerini taşır. Bir sent sapma olursa çağrı reddedilir ve hiçbir ücret alınmaz.
Keyfi iptal
Geri alınamaz iki araç,
confirm=true olmadan çalışmayı reddeder. Sonlandırma yan etki olarak gerçekleşemez.
Çift tahsilat
Para hareketi çağrıları bir
idempotency_key ister. Zaman aşımından sonraki yeniden deneme aynı tahsilatı sonuçlandırır, ikincisini değil.
Manuel kurulum
Adım adım kurulum rehberi için işletim sisteminizi, tarayıcınızı veya proxy uygulamanızı seçin.
Sistemler
Tarayıcılar
Uygulamalar
Hız için tasarlandı.
Trafik asla ölçülmez.
FineProxy, standart uzak sunucu testlerimizde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Web veri kazıma iş yüklerinde tavan genellikle hedef sitenin hız limitiydi—proxy'nin değil.
Test yöntemi: 1,973,500 bağlantı denemesi artı tek bir proxy IP üzerinden 96 iş parçacığına kadar eşzamanlı çalıştırmalar.
500 Mbps
standart uzak sunucu testlerinde proxy başına
99.97%
oranında bağlantı 1,973,500 istekte kuruldu
96
tek IP'de performans kaybı olmadan eşzamanlı iş parçacığı
0
bant genişliği limiti — her planda sınırsız trafik
Özel AMD EPYC
Kendi sunucularımız; bağlantı noktası için yarışan paylaşımlı VPS komşusu yok.
Kendi alt ağlarımız
IP'ler başka bir sağlayıcıdan yeniden satılmaz; kendi elimizdeki aralıklardan gelir.
80 Gbps uplink
Sunucu başına kapasite payı—tek bir proxy oturumu için taahhüt değil.
Tier III / IV
Konumlarımızda yedekli güç ve soğutmalı veri merkezleri.
Gerçek aktarım hızı rota, hedef, ağ koşulları ile kullanıcının ekipman yapılandırması ve performansına bağlıdır. 500 Mbps ev interneti kullanan bir dizüstü bilgisayar uygulamada yaklaşık 468 Mbps'ye ulaşırken, uzak sunucular standart testlerde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Avrupa ve ABD'de doğru yapılandırılmış yüksek performanslı sunuculardaki istisnai testlerde aktarım 700 Mbps'ye kadar çıktı; bu, oturum başına tipik bir sonuç değildir.
Bu sayfadaki her iddia, başkalarının sözleriyle.
Tek bir doğrulanmış yorum havuzundan seçilmiş, özgün kaynağına bağlı ilgili müşteri geri bildirimleri.
Yük altında hız
Kendime gelince, yalnızca birkaç proxy sunucusu kullandığım için bu konuda acemi sayılırım. Şimdi size Fineproxy hakkındaki düşüncelerimi ve izlenimlerimi anlatacağım. Hiçbir dezavantaj bulmadım; Fineproxy gerçekten iyi ve hızlı çalışıyor.
Mükemmel Proxy’ler Satın aldığımda tereddütlüydüm ama sonuçlar ve hız beni şaşkına çevirdi; kelimenin tam anlamıyla verdiğiniz paranın karşılığını eksiksiz alıyorsunuz 5/5 veriyorum.
API ve ajan erişimi
Mükemmel çalışma süresi, harika destek ve uygun fiyatlar sunan hızlı ve güvenilir bir proxy hizmeti. Güvenli gezinme ve otomasyon görevleri için mükemmel!
FineProxy’ye bayılıyorum, hızı harika. Otomasyon araçlarında, web kazımada ve gezinmek için kullanıyorum; bağlantılar kararlı ve hız çok iyi, bağlantı asla kopmuyor ve IP’ler engellenmiyor. Tekrar tekrar satın alacağım; destek ekibi gerçekten harika ve zamanında yanıt veriyor.
Minimum siparişler
Sektördeki en iyi proxy’lerden biri. Neredeyse beş yıldır FineProxy ile çalışıyorum ve hâlâ daha iyisini bulamadım. Çok sayıda IP (5000’den itibaren) satın alındığında %95’ten fazlası 7/24 kararlı biçimde çalışıyor. Tarife aylık yenilenirse indirim uygulanıyor.
Proxy, IP değiştirmek için iyi bir yardımcıdır; böylece kendi IP’mizle bağlanamadığımız siteleri kullanabiliriz. 100000 özel IP’yi seviyorum çünkü çok ekonomik ve kullanışlı
Janitor AI kullanmak için IP proxy'ye ihtiyacım var mı?Hayır
Hayır. Sıradan kullanıcıların yalnızca OpenRouter gibi bir hizmetten aldıkları API anahtarına ve URL'ye ihtiyaçları vardır. IP proxy'leri, kendi API relay sunucularını çalıştıran ve giden isteklerin LLM sağlayıcılarına nasıl göründüğünü kontrol etmek isteyen kişiler içindir.
OpenRouter nedir ve Janitor AI ile nasıl çalışır?Çok modellı gateway
OpenRouter, tek bir API anahtarıyla birçok farklı yapay zekâya — GPT-4, Claude, DeepSeek ve diğerlerine — erişmenizi sağlayan bir hizmettir. Janitor AI ayarlarına OpenRouter URL'sini ve anahtarınızı girer, bir model seçersiniz; sohbetleriniz OpenRouter üzerinden ilgili modele yönlendirilir. Ücretsiz katman: günde 50 mesaj. Ücretli: modele göre değişir, her birinin kendi token başına fiyatı vardır.
Relay sunucum neden engellenebilir?Paylaşımlı IP limitleri
OpenAI ve Anthropic gibi LLM sağlayıcıları, yüksek miktarda istek gönderen IP'leri sınırlandırır ve işaretler. Sunucunuz çok sayıda kullanıcıya hizmet veriyorsa tüm konuşmaları tek bir IP adresi üzerinden geçer. Sağlayıcının limitine ulaştığınızda sunucunuzdaki herkes aynı anda erişimini kaybeder.
Kendi OpenAI anahtarımı doğrudan Janitor AI'da kullanabilir miyim?Evet
Evet. Janitor AI doğrudan OpenAI API anahtarlarını destekler — ters proxy veya OpenRouter kullanmak zorunda değilsiniz. Yalnızca ayarlarda anahtarınızı ve OpenAI API URL'sini girin. Dezavantajı: OpenAI'a doğrudan token başına ödersiniz ve kurulumunuzu başkalarıyla paylaşırsanız tüm kullanım tek anahtarınızın sınırlarına yansır.
Ücretsiz ters proxy'ler güvenli mi?Dikkatli kullanın
Dikkatli kullanın. Ücretsiz topluluk proxy'leri (PawnOsman gibi) çalışır, ancak sohbet verileriniz başka birinin sunucusundan geçer. Konuşmalar kaydedilebilir ve erişilebilirlik garanti değildir. Gizli veya önemli herhangi bir şey için ya OpenRouter'a abone olun ya da kendi sunucunuzu çalıştırın.
Janitor AI relay sunucusu için veri merkezi mi yoksa konut proxy'leri mi?Veri merkezi
Veri merkezi. LLM API uç noktaları sunucudan sunucuya trafik bekler; bu nedenle bir veri merkezi IP'si normal görünür ve tüketici web sitelerinde olduğu gibi şüphe çekmez. Veri merkezi proxy'leri ayrıca daha düşük gecikme sunar — sohbet için kritik öneme sahiptir çünkü her ekstra milisaniye hissedilir — ve gigabayt başına konut IP'lerinden önemli ölçüde daha ucuzdur. Konut proxy'leri tarayıcı tabanlı scraping için mantıklıdır ancak API relay işleri için gereksiz gecikme ve maliyet ekler.