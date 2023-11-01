Janitor AI için Proxy

OpenRouter, tek bir API anahtarıyla birçok farklı yapay zekâya — GPT-4, Claude, DeepSeek ve diğerlerine — erişmenizi sağlayan bir hizmettir. Janitor AI ayarlarına OpenRouter URL'sini ve anahtarınızı girer, bir model seçersiniz; sohbetleriniz OpenRouter üzerinden ilgili modele yönlendirilir. Ücretsiz katman: günde 50 mesaj. Ücretli: modele göre değişir, her birinin kendi token başına fiyatı vardır.