ISP Proxy
Gerçek ISP'lerden statik konut IPv4: HTTP/HTTPS/SOCKS5, 500 Mbps'ye kadar hız, sınırsız bant genişliği — GB başına faturalandırma yok, rotasyon yok, adil kullanım sınırı yok.
Statik ISP proxy planınızı oluşturun.
Tam iş yükünüze göre bir plan oluşturun. Proxy türünü, konumları, IP hacmini, fatura dönemini ve isteğe bağlı UDP desteğini seçin—fiyat anında güncellenir.
Güncel planlar yükleniyor…
Temel plan fiyatına 50% ekler. SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) üzerinden çalışır — oyun, VoIP ve yayın için.
Proxy satın almanın dört yolu.
Biri bu iş yüküne uyar.
Tüm FineProxy adresleri IPv4 kullanır. Veri merkezi, özel ve ISP proxy’leri plan süresi boyunca statik kalır; dönüşümlü proxy’ler her istekte değişir. Statik planlara sınırsız trafik dahildir. Vurgulanan seçenek bu sayfanın birincil kullanım alanına uyar: ISP.
|Paket veri merkeziBloklar halinde satılır, paylaşımlı
|ÖzelKişisel, tek bir IP'den
|Burada önerilirISPStatik, ISP'ye kayıtlı adresler
|DönenAPI kredisiyle faturalandırılır
|En uygun
|Yüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.
|Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.
|ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.
|Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.
|Adres başına kişi
|En fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.
|1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.
|En fazla 5
|Paylaşımlı havuz
|Platform güveni
|StandartVeri merkezi ASN
|Yüksek — özel kullanım
|Yüksek — ISP kayıtlı
|Havuza göre değişir
|Başlangıç fiyatı
|$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık
|$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.
|$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Minimum sipariş
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2.5M kredi
|Adres süresi
|Dönem boyunca statik
|Dönem boyunca statik
|Dönem boyunca statik
|İstekte değişir
|Bant genişliği
|Kotasız
|Kotasız
|Kotasız
|KredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.
|UDP / sesli aramalar
|İsteğe bağlı eklenti
|İsteğe bağlı eklenti
|İsteğe bağlı eklenti
|Kullanılamaz
|Protokoller
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Kimlik doğrulama
|İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
|İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
|İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
|API anahtarı
|Planları görüntüleyin
|Özel proxy planlarını görüntüleyin
|ISP planlarını görüntüleyin
|Planları görüntüleyin
ISP
Statik, ISP'ye kayıtlı adresler
ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.
En fazla 5
Yüksek — ISP kayıtlı
$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık
100 IP
Dönem boyunca statik
Kotasız
İsteğe bağlı eklenti
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
Paket veri merkezi
Bloklar halinde satılır, paylaşımlı
Yüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.
En fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.
StandartVeri merkezi ASN
$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık
100 IP
Dönem boyunca statik
Kotasız
İsteğe bağlı eklenti
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
Özel
Kişisel, tek bir IP'den
Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.
1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.
Yüksek — özel kullanım
$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.
1 IP
Dönem boyunca statik
Kotasız
İsteğe bağlı eklenti
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
Dönen
API kredisiyle faturalandırılır
Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.
Paylaşımlı havuz
Havuza göre değişir
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2.5M kredi
İstekte değişir
KredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.
Kullanılamaz
HTTP, SOCKS5
API anahtarı
48 saatlik proxy’ler
Görevinize uygun bir plan oluşturun ve proxy’leri gerçek kullanımda test edin. Seçtiğiniz yapılandırma için 48 saatlik ödeme yapın; fiyat kurulum sırasında hesaplanır.
Öne çıkan proxy konumları
FineProxy müşterilerinin en sık seçtiği sekiz proxy konumu.
Bir kez bağlanın.
Sonra sorun yeter.
FineProxy yerel bir MCP sunucusu: aracınıza tek bir URL yapıştırın, 49 kontrol paneli aracı kazansın — satın alma, yenilemeler, IP rotasyonu, izin verilen IP listeleri, kullanım analitikleri, faturalar ve destek. Aynı işlemler bir REST API çağrıları kendiniz yazmayı tercih ediyorsanız.
Sonra şöyle deyin
- Avrupa'da 100 statik ISP proxy'si satın alın
- ISP proxy listemi JSON olarak dışa aktarın
- ISP proxy hizmetimin izin verilen IP listesini güncelleyin
- Hizmetimin durumunu ve sonraki son ödeme tarihini görüntüleyin
- ISP proxy planımın fatura ayrıntılarını gösterin
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Yapılandırmayı kaydettikten sonra Claude'u yeniden başlatın. FineProxy'nin 49 aracı ardından kullanılabilir araç listesinde görünür.
Ajanın yapmayacağı şeyler — ne isterseniz isteyin
Paranızı harcamak
Altı araç bakiyeye dokunur ve altısının da
wallet:spend izni gerekir. Bunu anahtardan çıkarırsanız ajan diğer her şeyi çalıştırabilir.
Teklif edilenden fazla ödeme
Her satın alma, teklifteki
expected_total_cents değerini taşır. Bir sent sapma olursa çağrı reddedilir ve hiçbir ücret alınmaz.
Keyfi iptal
Geri alınamaz iki araç,
confirm=true olmadan çalışmayı reddeder. Sonlandırma yan etki olarak gerçekleşemez.
Çift tahsilat
Para hareketi çağrıları bir
idempotency_key ister. Zaman aşımından sonraki yeniden deneme aynı tahsilatı sonuçlandırır, ikincisini değil.
Manuel kurulum
Adım adım kurulum rehberi için işletim sisteminizi, tarayıcınızı veya proxy uygulamanızı seçin.
Sistemler
Tarayıcılar
Uygulamalar
Hız için tasarlandı.
Trafik asla ölçülmez.
FineProxy, standart uzak sunucu testlerimizde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Web veri kazıma iş yüklerinde tavan genellikle hedef sitenin hız limitiydi—proxy'nin değil.
Test yöntemi: 1,973,500 bağlantı denemesi artı tek bir proxy IP üzerinden 96 iş parçacığına kadar eşzamanlı çalıştırmalar.
500 Mbps
standart uzak sunucu testlerinde proxy başına
99.97%
oranında bağlantı 1,973,500 istekte kuruldu
96
tek IP'de performans kaybı olmadan eşzamanlı iş parçacığı
0
bant genişliği limiti — her planda sınırsız trafik
Özel AMD EPYC
Kendi sunucularımız; bağlantı noktası için yarışan paylaşımlı VPS komşusu yok.
Kendi alt ağlarımız
IP'ler başka bir sağlayıcıdan yeniden satılmaz; kendi elimizdeki aralıklardan gelir.
80 Gbps uplink
Sunucu başına kapasite payı—tek bir proxy oturumu için taahhüt değil.
Tier III / IV
Konumlarımızda yedekli güç ve soğutmalı veri merkezleri.
Gerçek aktarım hızı rota, hedef, ağ koşulları ile kullanıcının ekipman yapılandırması ve performansına bağlıdır. 500 Mbps ev interneti kullanan bir dizüstü bilgisayar uygulamada yaklaşık 468 Mbps'ye ulaşırken, uzak sunucular standart testlerde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Avrupa ve ABD'de doğru yapılandırılmış yüksek performanslı sunuculardaki istisnai testlerde aktarım 700 Mbps'ye kadar çıktı; bu, oturum başına tipik bir sonuç değildir.
Bu sayfadaki her iddia, başkalarının sözleriyle.
Tek bir doğrulanmış yorum havuzundan seçilmiş, özgün kaynağına bağlı ilgili müşteri geri bildirimleri.
Hesap çalıştırma
Herkesin özgürlük hakkı var ve artık ben de çok mütevazı bir fiyat karşılığında buna sahibim. Abone olduğumdan beri hız veya erişilememe konusunda hiçbir sorun olmadı ve artık yurt dışındaki arkadaşlarımın her sosyal etkinliğine katılabiliyorum. Üstelik elbette yasak da yok) Kurulum sorunsuz ve kolaydı. FineProxy desteği oldukça duyarlı ve yardımsever.
Bunu bir Twitch botunda kullandım ve kusursuz çalıştı. Özellikle ihtiyaç duyduğum şeye yönelik çok iyi bir sistem sunduğu için FineProxy’ye teşekkür ederim.
Trafik asla ölçülmez
Uygun fiyatlı AB proxy’leri. Fiyatlarını hâlâ düşük tutan tek proxy sağlayıcısı. İnternetin her yerinde böyle bir şey arıyordum ve sınırsız bant genişliği sunan en ucuz proxy sağlayıcısının bu olduğu ortaya çıktı.
Diğer sağlayıcılar GB, hatta istek başına ücret alırken bu ekip misyonuna sadık kalıyor ve sınırsız bant genişliğine sahip, makul fiyatlı veri merkezi proxy’leri sunuyor. Böyle bir hizmet için internetin her yerine baktım ve onları bulduğuma oldukça memnunum.
Yük altında hız
FineProxy; geniş IP yelpazesi, uygun fiyatlı planları ve güvenilir müşteri hizmetleriyle sağlam ve yüksek hızlı bir proxy çözümü sunuyor.
Fineproxy.org, geniş IP ve konum seçenekleriyle düzgün bir proxy hizmeti sunuyor. Ancak bağlantı hızları zaman zaman tutarsız olabiliyor ve desteğin yanıtı beklenenden daha yavaş gelebiliyor. Hizmet temel görevler için uygun olsa da daha yüksek beklentileri veya özel gereksinimleri olan kullanıcıların ihtiyaçlarını tam olarak karşılamayabilir. Fiyatlandırma rekabetçi fakat profesyonel veya yoğun kullanım için bu hizmete güvenenler açısından performans daha istikrarlı olabilirdi.
ISP proxy'leri ile normal konut proxy'leri arasındaki fark nedir?Statik sabit kalır
Normal konut proxy'leri, trafiği gerçek ev cihazlarından (proxy ağına katılan birinin telefonu veya yönlendiricisi) yönlendirir. Bu IP'ler sık döner (genellikle her istekle), hızlar o kişinin ev bağlantısına bağlıdır ve fiyatlandırma gigabayt başınadır. ISP proxy'leri aynı türde konut IP adreslerini kullanır ancak veri merkezi sunucularında barındırır. IP statiktir (değişmez), hızlar tutarlı ve yüksektir ve FineProxy, gigabayt başına değil IP başına sınırsız bant genişliği ile ücretlendirir.
ISP proxy'leri, veri merkezi proxy'lerinden daha iyi midir?Korumalı siteler için
Platformların IP türünü kontrol ettiği görevler için evet. ISP proxy'leri, veri merkezi IP'lerinin başarısız olduğu konut kontrollerini geçer. Araştırmalar, ISP proxy'lerinin korunan siteler üzerinde -95 başarı oranı elde ettiğini gösterirken veri merkezi için bu oran -60 arasındadır. Ancak hedefiniz veri merkezi trafiğini engellemiyorsa (açık API'ler, korumasız kataloglar, haber siteleri), veri merkezi proxy'leri daha ucuz ve eşit derecede etkilidir. Veri merkezi ile başlayın, gerektiğinde ISP'ye geçin.
Bir "ISP proxy"nin gerçekten konut proxy olup olmadığını nasıl anlarım?ASN’yi kontrol edin
IP'yi WHOIS veritabanlarında veya IPinfo.io gibi araçlarda kontrol edin. Gerçek bir ISP proxy, bir barındırma şirketi veya bulut sağlayıcısına değil, bir tüketici İnternet Servis Sağlayıcısına (Comcast, AT&T vb.) kadar izlenebilir. Veri merkezi ASN gösteriyorsa, satıcının ne dediğine bakılmaksızın yeniden etiketlenmiş bir veri merkezi proxy'sidir.
Bant genişliği gerçekten sınırsız mı?Evet
Evet. FineProxy'nin ISP proxy'lerinde trafik sınırı, azaltma eşiği ve belirli bir kullanım seviyesinden sonra performansı düşüren adil kullanım politikaları yoktur. Sınırsız, her IP'de, her protokolde, her gün sınırsız anlamına gelir.
ISP proxy'lerini scraping için kullanabilir miyim?Evet
Evet, özellikle veri merkezi proxy'lerini engelleyen siteleri kazımak için çok etkilidir. IP konut IP'si olarak göründüğü için, anti-bot sistemleri buna daha yüksek güvenle yaklaşır. Yüzlerce IP'ye ihtiyaç duyduğunuz büyük ölçekli kazıma işlemleri için veri merkezi proxy'leri korumasız hedeflerde daha uygun maliyetlidir. ISP proxy'leri, hedef özellikle konut görünümlü adresler gerektirdiğinde mantıklıdır.
Hangi protokoller destekleniyor?Üç protokol
HTTP, HTTPS ve SOCKS5 — hepsi aynı IP'de. HTTPS bağlantıları her IP adresi için bireysel SSL sertifikalarıyla güvenlidir. SOCKS5, gerçek zamanlı uygulamalar için UDP ilişkili destek içerir.
Sosyal medya yönetimi için kaç ISP proxy'sine ihtiyacım var?Hesap başına bir
Hesap başına bir tane en güvenli yaklaşımdır. 50 hesap yönetiyorsanız, 50 ISP proxy'sine ihtiyacınız vardır. Bazı kişiler IP başına 2-3 düşük aktiviteli hesap çalıştırır, ancak platformlar bunu tespit etmekte giderek daha iyi hale geldiğinden bire bir oranını öneriyoruz.
Statik ISP proxy'leri:
Veri merkezi hızı, konut güvenilirliği
Veri merkezi proxy'leri ile geleneksel konut proxy'leri arasında bir boşluk vardır. Veri merkezi IP'leri hızlı ve ucuzdur ancak bağlantının arkasında kimin olduğunu önemseyen platformlarda işaretlenir. Konut IP'leri meşru görünür ancak sürekli döner, tahmin edilemeyen hızlarla ev cihazlarından geçer ve gigabayt cinsinden ücretlendirilir — bu da görev birkaç yüz istekten fazlasını içerdiğinde hızla birikir. ISP proxy'leri tam olarak bu boşluğun içine yerleşir. Gerçek bir İnternet Servis Sağlayıcısı tarafından verilen statik bir konut IP adresi, ancak veri merkezi seviyesi sunucularda barındırılır. Bağlantınız, IP'nin kaynağını kontrol eden herhangi bir web sitesine konut bağlantısı olarak görünür. Ancak perde arkasında, ev bağlantılarının eşleşemeyeceği hız ve çalışma süresi ile profesyonel altyapıda çalışır.
ISP proxy'leri gerçekte nasıl çalışır
IP, bir ISP'ye aittir — WHOIS veritabanlarında konut adresi olarak görünür, meşru bir sağlayıcıya bağlıdır. Ancak birinin ev yönlendiricisinden geçmek yerine, omurga ağlarına doğrudan fiber bağlantısı olan bir sunucuda barındırılır. Sonuç: hedef site temiz geçmişe sahip bir konut IP'si görür, siz ise veri merkezi performansını elde edersiniz.
Bu hibrid yaklaşım, ISP proxy'lerinin veri merkezi trafiğini aktif olarak engelleyen platformlarda -95 başarı oranı elde etmesinin nedenidir. Geleneksel veri merkezi IP'leri aynı hedeflerde -60 oranında başarılı olur. Güven farkı gerçektir ve ölçülebilirdir.
Sınırsız bant genişliği neden denklemi değiştiriyor
Çoğu ISP proxy sağlayıcısı gigabayt başına ücret alır: 5-12$/GB standart aralıktır. İlk bakışta makul görünür — ta ki gerçek kullanım maliyetini hesaplayana kadar.
Medya ağırlıklı içerikle 20 sosyal medya hesabını yönetmek ayda 30-50 GB'yi kolaylıkla tüketir. Birden fazla konumdan streaming doğrulaması 1080p'de saatte 2-5 GB tüketir. Binlerce SKU'da her gün e-ticaret fiyat kontrolü yürütmek aylık yüzlerce gigabayt üretir. 5$/GB'de, 200 GB aylık iş yükü 1.000$'a mal olur. 12$/GB'de ise 2.400$'a.
FineProxy'nin statik konut proxy sınırsız bant genişliği planları bunu tamamen ortadan kaldırır. Sabit IP başına fiyatlandırma, trafik ölçümü yok, fazla ücret yok. Proxy'niz üzerinden akan veri miktarı sizin işiniz, faturamızda bir satır değil.
«Sınırsız» diye tanıtıp gizli adil kullanım sınırı uygulayan bazı sağlayıcıların aksine, FineProxy bunu tam anlamıyla söylüyor. Belirli bir eşikten sonra kısıtlama yok, eşzamanlı oturumlarda azaltma yok, yıldız işaretleri yok.
FineProxy'nin ISP proxy'leri neleri kapsar
Gerçek ISP'lerden statik IPv4 adresleri. Her adres kiralama süresinin tamamı boyunca sizde kalır — döndürülmez, değişmez, yeniden atanmaz. Bu gerçek anlamda statik bir bağlantı, 30 dakika sonra süresi dolan bir "sticky session" değildir.
Her IP üç protokolü destekler: HTTP, cihazınızdan proxy'ye kadar tüm yolu şifreleyen bireysel SSL sertifikalı HTTPS ve web dışı trafik için statik konut proxy SOCKS5. Her üç protokol aynı IP üzerinde çalışır; böylece ayrı adreslere ihtiyaç duymadan göreve göre aralarında geçiş yapabilirsiniz.
Kimlik doğrulama zorunlu IP bağlama ile çalışır; dinamik IP durumları için /21 alt ağ maskesi üzerinden isteğe bağlı kullanıcı adı/şifre erişimi de mevcuttur. Hızlar, bize ait altyapı üzerinde bağlantı başına 500 Mbps'ye ulaşır — bunlar başka bir ağdan kiralanıp markamız altında yeniden paketlenmiş IP'ler değildir.
Statik konut proxy'lerini kimler kullanır ve neden
Hesap yönetimi birincil kullanım alanıdır. Sosyal medya platformları, pazaryerleri, reklam panoları — her hesabın oturumlar arasında değişmeyen, konut görünümlü tutarlı bir IP'ye ihtiyaç duyduğu her şey. Her hesaba bir IP, çakışma yok, çapraz bağlantı yok.
E-ticaret operasyonları, veri merkezi IP'lerinin engellendiği görevler için bunlara güvenir: anti-bot korumalı platformlarda fiyat izleme, sınırlı sayıda çıkan ürünler için ödeme otomasyonu ve birden fazla bölgesel hesap üzerinden mağaza yönetimi.
Streaming ve medya doğrulama ekipleri, içerik kullanılabilirliğini ve bölgeler arasında reklam yerleşimini kontrol etmek için ISP proxy'lerini kullanır. Sınırsız bant genişliği burada önemlidir — GB başına faturalama bu tür sürekli izlemeyi aşırı derecede pahalı kılar.
SEO profesyonelleri, arama motorlarının veri merkezi aralıklarını kısıtladığı veya engellediği sıra takibi ve SERP analizi için bunları kullanır. Konut parmak iziyle hızlı bir ISP proxy sunucusu, gerçek bir kullanıcının göreceği sonuçları döndürür.
Gerçek ISP proxy'lerini yeniden markalanmış veri merkezi proxy'lerinden nasıl ayırt edersiniz
Alıcılar arasında yaygın bir şikayet: bazı sağlayıcılar standart veri merkezi IP'lerini "ISP" veya "statik konut" olarak etiketleyerek satarlar. IP aslında WHOIS'te bir tüketici ISP'sine değil, bir hosting şirketine işaret eder. "Konut" etiketi pazarlamadır, gerçek değildir.
ISP proxy adresleri satın almadan önce IP kaynağını doğrulayın. IPinfo.io gibi araçlar bir adresin konut ISP'sine mi yoksa veri merkezi ASN'sine mi ait olduğunu gösterir. FineProxy'nin statik konut IP'leri meşru İnternet Servis Sağlayıcılarına kadar izlenebilir — bu yüzden platformlar bunları veri merkezi adreslerinden farklı şekilde ele alır. Ayrım kozmetik değildir; anti-bot sistemlerin gelen bağlantıları sınıflandırma biçimine yerleşiktir.
Ücretli konut proxy hizmetimiz, veri merkezi IP'lerinin yeniden markalanması değildir. Bunlar gerçek ISP'lerden gelen gerçek konut proxy'leridir ve kendi altyapımızda çalışırlar.