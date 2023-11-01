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IP, bir ISP'ye aittir — WHOIS veritabanlarında konut adresi olarak görünür, meşru bir sağlayıcıya bağlıdır. Ancak birinin ev yönlendiricisinden geçmek yerine, omurga ağlarına doğrudan fiber bağlantısı olan bir sunucuda barındırılır. Sonuç: hedef site temiz geçmişe sahip bir konut IP'si görür, siz ise veri merkezi performansını elde edersiniz.

Bu hibrid yaklaşım, ISP proxy'lerinin veri merkezi trafiğini aktif olarak engelleyen platformlarda -95 başarı oranı elde etmesinin nedenidir. Geleneksel veri merkezi IP'leri aynı hedeflerde -60 oranında başarılı olur. Güven farkı gerçektir ve ölçülebilirdir.